Play Segunda: Los nervios de Segunda (11/04/2019)

Voz 1643 03:21 subdirectora de Play Segunda no puede aspirar a nada más no no es muy difícil que llegue a algo más alto en la Cadena SER doble segunda porque empezamos su directora sería son darte donde estoy yo me quiero jubilar dentro de unos añitos mientras llega a mi jubilación centró sube y Ebro cuenta que llevamos en el programa que vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria Sergio Sánchez la salida de Nacho González y la llegada de Pep Martí le por el fallo de Osasuna quedaba da a Granada Albacete y además la derrota del Córdoba y las victorias de Lugo Extremadura del Nástic de Tarragona

Voz 1509 03:52 en la llamada del ascenso os vamos a contar la última hora y las novedades de dos de los partidos más destacados de la jornada treinta y cuatro el Osasuna Deportivo en el que debuta Pep Martí el duelo entre Sporting y Granada por playoff y ascenso diré

Voz 0871 04:04 esta semana vamos a contar la historia de cómo les va a los cuatro últimos equipos que han ascendido a Segunda son El Extremadura el Rayo Majadahonda el Elche y el Mallorca sólo los extremeños peligran los mallorquines pelean para volver a Primera

Voz 1509 04:15 aquí terminaremos con la escapé lector ruidos ganadores de la Liga de Play Segunda envió Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana Icon el cierre de Jaume nada Irán que pone la firma a una Segunda deprime

Voz 0871 04:26 la jornada que comienza el viernes es la XXXIV con un Sporting Granada a partir de las nueve el sábado a las cuatro Extremadura las seis un Almería Nastic y un Osasuna Deportivo de la Coruña y a las ocho y media se cierra el sábado con un Rayo Majadahonda Tenerife el domingo al mediodía Albacete Elche a las cuatro Numancia Mallorca las seis Córdoba Lugo a las ocho en Las Palmas Cádiz y a partir de las ocho y media cierra jornada el Zaragoza Alcorcón

Voz 1509 04:50 ya así está la clasificación es líder Osasuna con sesenta y cuatro puntos el Granada es segundo con sesenta y uno tercero lo es el Albacete con sesenta cuarto el Málaga con cincuenta y cinco quinto el Deportivo con cincuenta y cuatro y sexto el Mallorca con cincuenta y cuatro por abajo estar Extremadura decimonoveno con treinta y tres puntos el Nàstic vigésimo con veintisiete puntos Inge si bien vigésimo primeros el Córdoba con veintiséis puntos

Voz 1643 05:12 así pero la jornada treinta y cuatro es una jornada quedamos a analizar desde ya aquí en Segunda en la jornada treinta y tres en Segunda se ha llevado por delante a Nacho González en el banquillo del Deportivo de la Coruña es el décimo tercer técnico en caer y los gallegos se vieron superados por un gran Rayo Majadahonda que asaltó Riazor para acercarse a la permanencia ya acabó con el puesto de su técnico el Depor ha elegido a Pep Martí como sustituto en el banquillo los griegos no fueron el único equipo de abajo que sorprendió a un equipo de arriba pues que si la semana pasada fue Osasuna el que aprovechaba los errores de sus rivales esta semana fueros sus perseguidores los que no han perdonado su tropiezo en Lugo empate gracias al porque los navarros sólo sumaron un punto con un gol en el descuento de Xisco en el minuto noventa empezaron perdiendo dos a cero segundo a tres puntos del liderato se queda el Granada tras su victoria ante el Málaga los de Muñiz se alejan a seis puntos del ascenso directo a uno sigue el Albacete que sufría pero se llevaba la victoria en Santo Domingo ante el Alcorcón sexto cierra el play off el Mallorca los bermellones sumaron tres puntos a jugar porque les tocaba partido contra el Reus y el Cádiz empató a tres con el Real Zaragoza en el partido del lunes por abajo además de la victorias de Lugo Rayo Majadahonda ganó lo Extremadura el Almería y la victoria más importante fue la del Nàstic que se aferra al milagro de la salvación los tarraconenses y pusieron a al Numancia se ponen a siete puntos del Lugo ya abandonan el farolillo rojo para darle el testigo al Córdoba que perdía con el Elche y que se queda a ocho puntos de la salvación así viera la jornada treinta y cuatro de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos a Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está pues también el tío que más sabe de segunda de toda España Hay de parte de los alrededores que nuestro compañero Movistar Plus Sergio Sánchez o la hace muy buenas

Voz 1393 07:12 hola qué tal muy buenas vaya semana yo

Voz 1643 07:14 Báez llegaron los nervios al Deportivo de la Coruña destituyeron a Nacho González debuta Pep Martí que vuelve otra vez a la con dos tres después de su paso por el Tenerife

Voz 0811 07:25 sí la verdad es que que bueno es verdad que que el Depor pues se sigue todavía en puestos de Play Off pero pero bueno ya dinámica llena pues que cada vez peor y sobre todo de el último partido oí invocó la imagen yo creo que qué ha hecho esta esta decisión no es bueno es verdad que que todavía queda quedan algunas jornadas pero pero bueno digamos que los los puestos de ascenso directo ya están cada vez más más complicado Si bueno siempre es una pena no el hecho de pues de de que destituya en algún entrenador pero bueno también pues hay oportunidad para para otro en este caso para Pep Martí desearle la mayor de las suertes yo creo que que el Depor tiene muy buena plantilla hay todavía queda tiempo para para engancharse

Voz 1643 08:15 lo hemos dicho al principio de programa en los últimos casos en los que un equipo en play off ha cambiado de entrenador al final ni siquiera hasta final de temporada por eso digo que llegan los nervios deportivo que siguen puesto de playoff Sergio que tiene tiene banquillo debutando en un partidazo porque es que el Deportivo visita al campo del líder donde llevan doce victorias consecutivas donde van a hacer el quinto oyeron salgan además

Voz 1393 08:37 si donde va a intentar marcar un punto de inflexión no porque el Depor es verdad lo que comentaba Joseba que las sensaciones en los últimos partidos no eran buenas ya son siete encuentros sin conseguir la victoria yeso que promedio bueno pues tuvo el partido del Reus con esos precinto asegurados quedaban un poquito de aire pero se había quedado no descolgado porque todavía quedan veintisiete puntos por delante y tiene al alcance a prácticamente cualquier cosa pero sí daba la sensación de que los puestos de ascenso directo Se marchaban yo creo que sobre todo el pánico entro viendo que se acercaban los de atrás no y que los puestos de ello incluso podían pelillo dar no el Cádiz al final no ganan pero sin nada me lo hubiera alcanzado se hubiera quedado en una posición muy delicada con el Mallorca por ahí apretando el Sporting de Gijón que se ve que viene como una bala por detrás llega un partido muy difícil pero que puede ser un punto de inflexión no si consigue ganar en El Sadar donde todavía nadie lo ha hecho junto con el Albacete el único equipo que no ha perdido ningún partido en casa son doce victorias consecutiva para los consiguiera ganar en El Sadar sería bueno insuflar ánimo tremendo o no y conseguir energía para lo que queda de temporada arrancando muy fuerte además sabemos que es habitual que cuando se producen cambios entrenador bueno pues siempre hay un revulsivo que provocan los jugadores que no han tenido demasiados minutos son los que no estaban tan a gusto con otro entrenador íbamos a ver si eso es suficiente para que el deporte tiene una plantilla amplia hay una buena plantilla pues consiguió remontar pero tampoco queda mucho mucho margen y los puestos de ascenso directo se queda mismo son tanto más complicados porque en una situación similar pero les faltan por ejemplo los puntos y eso hace que cambie algo la perspectiva pero que mal

Voz 1643 10:10 has esta semana por arriba y por abajo Joseba Victoria de el Nàstic del Extremadura de Lugo derrota de Córdoba después de que empezaba el intento de despegue en Tarragona en pie van a creer es posible que el Nàstic todavía consigue agarrarse a la Segunda División no es muy muy complicado

Voz 0811 10:26 es es complicado no porque porque bueno todavía pues se están a siete puntos de de Lugo y sabemos que que en las últimas jornadas la los equipos de abajo pues se arrea ni si sacan mucho más puntos no al final pues esa pues esa agonía pues yo creo que que les hace pues a competir mejor porque porque bueno yo creo que se le dan más importancia si cabe a esos pequeños detalles si los equipos que están para salvar la categoría en las últimas jornadas siempre año tras año pues sacan sacan puntos no todavía son muchos puntos que los que quedan en juego son veintisiete pero bueno hay una una distancia bastante bastante amplia hay bueno aunque no imposible dio lo bastante bastante complicado

Voz 1643 11:15 dicen que el animal herido es el más peligroso y eso pueden ser los casos de Córdoba hay de Nástic pero déjese decíamos en las últimas semanas que Córdoba era un milagro lo difícil se hace lo imposible intenta lo de ayer

Voz 1393 11:28 sí es que es a lo que pasa es que las apariciones quizá te ganan creer en los milagros no sobrepasado al Córdoba frente al Mallorca cuando consigue ganarle por tres dos lo de la semana anterior ahora el Nástic gana ahí parece que puede creer pero yo también lo veo complicadísimo sería algo increíble lo que consiguiera la salvación mirando los los números por ejemplo en el Nàstic está ahora mismo a siete puntos Lugo ha conseguido ganar dos partidos en los últimos cinco que han sido precisamente en casa los dos ambos en los últimos dos encuentros que consiguió ganar cinco Albacete Numancia pues echando cuentas igual tendría que ganar los cinco partidos que le quedan en casa obviamente ganando el último porque Lugo y que Lugo lo haga bastante mal entonces realmente es es muy muy difícil posible bueno veremos si es capaz de conseguir una racha que sería mucho mejor que todo lo que ha hecho hasta ahora en la temporada los últimos partidos la necesidad aprieta iba a ganar encuentros frente a equipos que tengan menos en juego no como podría ser el caso por ejemplo de Numancia pero al final no te permite el fallo en la situación tan complicada en la que están Tanto Córdoba como Nástic de Tarragona no te permite el fallido creo que podemos estar aquí en pero que esa plaza de a última plaza de descensos la van a jugar entre Extremadura y Lugo que ahí sí que le muy parejos y entre ellos dos creo que va a salir el que el que pueda descender si lo consiguen estando Enrique Martín cualquier cosa que suele ser un entrenador que en estos tramos finales además no mentalmente sabe exprimir muy bien jugadores poder aprovecharlo pero serial Jorge realmente para entrar en la historia del fútbol

Voz 1643 12:57 es un gran motivador Enrique Martín Monreal además de buen técnico sobre todo Jaén motivar a a la plantillas Joseba en la jornada treinta y cuatro y hay grandes partidos cuál me apunto para no perderme

Voz 0811 13:11 pues he ahí para mí tres partidos muy muy interesantes primero por

Voz 4 13:16 por abajo el Córdoba Lugo

Voz 0811 13:19 porque bueno el lugar ahora mismo en el que el queda al corte de la salvación el Córdoba en caso de ganar y creo que todavía le queda también los tres puntos del Reus Se podría enganchar no digo la última oportunidad pero casi casi y luego por arribar evidentemente pues el el Osasuna Depor es un partidazo y también el Sporting Granada porque es bueno del prestigio de de los de los dos equipos como bien el Sporting he como una sensación de de poderío con las ideas muy claras Si bueno en caso de de ganarle a todo un Granada a que va a ser complicado pero pero bueno yo que el que el Sporting Si si continúa con esa racha y consigue al final meterse en play off sabemos que los equipos que vienen de abajo he vienen con con la moral a tope y bueno y eso puede ser determinante en bueno eliminatoria de play off pues tan tan igualada hay igual tan tan difícil no

Voz 5 14:20 sí yo yo creo que que esos tres partidos

Voz 0811 14:23 pero bueno quizás pues el que más se pues se renombre tenga sea ese Osasuna Depor que que bueno que hubo en la primera división

Voz 1643 14:31 por eso supongo que tiene que ser el partidazo de esta Plus me equivoco

Voz 1393 14:35 no no te equivocas se va a ser el partido porque vamos a ver como decía bueno pues dos equipos que tienen que estar uno ya está Osasuna en la pelea por la primera división estoy el otro el de porque estaba llamado dimitió a pelear por ello irán al vamos a ver el debut de Martí a ver como plantea el dibujo del equipo seguro que no vamos a ver ya el rumbo tú al González que por cierto a mí me parecen bueno entrenador que volverá a tener la oportunidad es seguro que algún día deberemos entrenando en Primera División pero esto es así el fútbol al final termina dando los resultados y los resultados son muy importantes también en el arranque de Martí porque no hay margen quedan veintisiete puntos que son bastantes pero no te permiten demasiados tropiezos sobre todo si quiere pelear por los el objetivo principal que es el ascenso directo y sino por llegar de una forma solvente a lo que es el playoff Si ya entrar con vitalidad entrar con energía y no entrar en el momento bajo tanto de ánimo como deportivo porque eso sería letal frente a equipos como por ejemplo el Sporting que vienen cogiendo carrerilla

Voz 1643 15:33 es el partido del sábado a las seis de la tarde te da tiempo luego el domingo a las doce en Albacete en lo que va a ser la invasión ilicitana

Voz 1393 15:40 no ya me gustaría pero no no no es posible era el más el domingo tengo que está preparando todo lo que ese programa el lunes de su segunda así que bueno lo veremos la distancia es un montón de ficción de Elche que son muy bueno y a mí me encanta que haya en desplazamientos masivos y que la gente se bien y disfruto del fútbol que para eso es iba a ser un muy buen partido también

Voz 1643 15:59 por eso decía yo la invasión ilícita porque va a haber más de un millar de aficionados de el Elche que viendo la racha de las últimas semanas están crecidos y con moral para animar al Elche a ver si puedo hacer un poquito más Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchas gracias a este ratito segunda ya está próxima semana

Voz 0811 16:13 venga gracias un abrazo

Voz 1643 16:16 vamos a analizar algunos de los partidos más atractivos de fin de semana empezando por el de líder Osasuna recibe al Deportivo en El Sadar el sábado a las seis de la tarde Pamplona gemela que hay muy buenas muy buenas Óscar que tal en Coruña está él da qué tal muy buenas busca Osasuna la decimotercera victoria seguida en casa y lo quiere hacer Lucky con otro pedazo de lleno en El Sadar

Voz 1393 16:38 si para los supersticiosos doce más una que son las que lleva ahora mismo Osasuna conseguidas de forma consecutiva en El Sadar enfrente va a estar el Depor pero ahora los mayores problemas para Yagoba rasante que va a tener el estadio completamente lleno por lo menos ha vuelto a colgar por sexta jornada consecutiva el cartel de no hay billetes el problema en el centro del campo donde Fran Mérida es seria duda un titular indiscutible que cuando nos jugado tenía la alternativa Íñigo Pérez pero también

Voz 1643 17:07 centro un Navarro

Voz 1393 17:08 está lesionado por lo tanto la opción que para ahora mismo de Agora es la de metieran a Roberto Torres que deje la banda para ponerlo en el centro junto esa sería la principal novedad de un equipo en el que no está David García sancionado entraría en su lugar Aridane y el resto podrían ser los mismos que acabaron empatando in extremis el luego o quizá la vuelta de Juan Villar en punta de ataque por Brandon Thomas pero en Osasuna se respeta mucho al Depor que viene por después de cambiar de entrenador pero como uno de los favoritos a priori a principio de temporada para el ascenso directo puesto que ahora mismo ocupa el conjunto rojillo y en el que se quiere seguir dando pasos hacia adelante con el apoyo del Sadar para seguir acercándose al objetivo

Voz 1643 17:51 el Deportivo que llegan once de siete partidos sin ganar con Pep Martí debutando en el banquillo lo hace ante el líder pendiente Fran de cómo está Carlos Fernández que parte de la temporada en que se puede perder otro trozo

Voz 0688 18:04 sí qué tal muy buenas la verdad es que es una tragedia lo que le está pasando este chico no IBI si ampliamos un poquito el zoom podríamos decir que dos de los fichajes que había hecho el Depor este año para marcar diferencias en la categoría pues apenas lo ha utilizado por un lado Fede Cartabia que sigue enganchando lesión muscular tras lesión muscular y que como decimos está pasando la temporada porel sin pena ni gloria hilo de Fede bueno lo de Carlos Fernández en este caso pues será duda hasta última hora porque lo de los partes médicos el Depor también es para hacer un capita

Voz 1643 18:33 no aparte los partes médicos no suelen decir nada

Voz 0688 18:35 muchas veces salen después de los partidos es decir estamos pendientes desde hace dos días de que le pasa Carlos pero todavía no hay confirmación oficial lo que parece es que ha recaído en una lesión que tenía en los inscritos bueno desde el comienzo del mes de diciembre prácticamente ha estado fuera el delantero cedido por el Sevilla estábamos haciendo recuento las últimas horas de cuántas jornadas ha estado fuera Carlos Fernández bueno pues a estas alturas lleva noventa y siete días en el dique seco es decir cerca de pasar la barrera de los cien de una temporada que suele tener unos doscientos cuarenta días así que yo creo que tampoco va a estar Carlos Fernández porque lo que nos cuentan puede estar tocado quizás no de gravedad pero para jugar este sábado va a ser muy difícil son dos bajas confirmadas ni Fede ni Carlos Fernández tampoco Michael Krohn Dehli que mira tú Heron Internacional venía de jugar un Mundial bueno pues poquito sea asomado también por este deportivo y el cuarteto de posibles bajas lo completa David Simón así que bueno toca adicto que se va a ir hacia Pamplona Pep Martí en su estreno un Pep Martí del que bueno pues también hay que saber qué es lo que quiere hacer en ese encuentro ante Osasuna porque a lo largo de esta semana ha trabajado con su nuevo equipo únicamente cuatro entrenamientos antes de poder jugar ante el líder pero en esos entrenamientos pues

Voz 1643 19:50 apenas ha hecho ninguna prueba no hay ningún

Voz 0688 19:53 once confirmado no se sabe por dónde pueden ir los tiros así que la intención podría ser la de jugar con el factor sorpresa para intentar conseguir sumar en El Sadar también reactivar a un equipo que como pudiste Isbert en la última jornada ante el Rayo Majadahonda está para el arrastre fuera de casa sigue manteniendo el nivel la verdad es que el Depor lejos de Rey Azor sus registros son más que aceptables pero donde ha naufragado desde el comienzo de dos mil diecinueve es en Riazor caía cero dos ante el Rayo Majadahonda y lo peor de todo ya no fue la derrota sino que la imagen fue la de un equipo absolutamente roto sin nada a lo que agarrarse y en estado de depresión así que bueno pues le toca Pep Martí ser el psicólogo que reactive este equipo

Voz 1643 20:33 el Pep Mari debuta en el banquillo intentando buscar una nueva victoria del Deportivo de la Coruña te un líder que busca como dice Lucky la victoria doce más uno consecutiva en su estadio Lucky fuera muchas gracias Si que el próximo jueves

Voz 1393 20:47 venga un abrazo hasta luego ese es el partido

Voz 1643 20:49 pero con mayúscula diría yo de esta jornada treinta y cuatro en la Liga un dos tres una jornada que arranca este viernes a las nueve de la noche con el partido en El Molinón en el que el Sporting de Gijón recibe al Granada que es segundo de la tabla en Granada Luis Mora hola Luis muy buenas o la Óscar muy buenas un Granada que este jueves ya entrenando en Mareo Gijón preparando el partido de mañana si ésta no

Voz 6 21:10 tarde lo ha hecho bien viajaba esta mañana ya con la lista de convocados dieciocho ha repetido convocatoria Diego Martínez Si ha se ha ejercitado esta tarde en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo hace una semana muy cortita o podéis imaginar el Granada jugó el pasado sábado descansó el lunes trabajó en Granada Martes y miércoles y por lo tanto juez por la mañana viaje hasta suelo asturiano en Granada viaja con la idea de intentar dar el golpe en una cancha muy complicada aquí en Granada se ha repetido durante toda la semana muy mucho los numerosos vista firmando el Sporting ha ganado cinco de los últimos seis partidos y el Granada va a viajar o ha viajado hasta el Molinón con la intención de recuperar sensaciones como visitante ha sido durante todo el año el mejor foráneo de toda la categoría Stegen nada de fútbol que sin embargo en las dos últimas salidas palmo en Soria y la anterior empató en en Almería y quiere recuperar sensaciones también a domicilio hay que recordar que el Granada viene de sonreír ganó el pasado fin de semana ante el Málaga y puso tierra de por medio tanto con el Depor como evidentemente con el propio Málaga muy pendientes evidentemente de lo que haga el domingo por la mañana el el lo acepte un Granada que por Fini en toda la temporada por primera vez ha conseguido trabajar con todos los hombres a disposición repite convocatoria Diego Martínez y todo apunta a que también repita once maña anoche en El Molinón en el Enrique Castro Quini con la titularidad de nuevo evidentemente del pichichi Antonio Puertas que está poniendo los goles que le faltan a la delantera de este Granada Club de Fútbol según

Voz 1643 22:36 la tabla pues se Granada casi ganara en el Molinón empataría a puntos con Osasuna siempre y cuando el Deportivo de la Coruña hiciera que Pere Martí debutará con victoria y visita al campo del Sporting de Gijón que es octavo en la tabla que tiene cuelan tiene puntos Ike Si gana en no se de empleo porque se quedaría todavía dos puntos pero si seguiría a tiro de luchar soñar por en meterse en el ascenso a Primera División en en Gijón esta nadie González hola David muy buenas hola Óscar Jose Ángel tiene además si no ha fallado nadado hoy todo el equipo disponible

Voz 0480 23:08 si toda la plantilla disponible va a tener donde elegir bueno falta que se pierde toda la temporada lesionarse en el derbi de la primera vuelta pero los demás todos disponibles aunque es verdad que están jugando casi casi los que se lo merecen y salvo en la banda derecha que vuelve a estar Carmona después de un par de jornadas fuera del equipo veremos si quita Álvaro otra vez son dos cuadros completamente diferentes uno más extremo puro otro Un con mucha más tendencia jugar hacia adentro en función de lo que quiera José Alberto López pero lo demás parece bastante claro porque ha encontrado un bloque que el está funcionando como decía Luis para unos números que recordaba hoy el propio José Alberto López son números extraordinarios es una barbaridad decía sumar dieciséis mis puntos de dieciocho en la categoría son números de de líder destacado al problemas que el Sporting arrastra el lastre que que no le dan para estar más que cierto tiro como tú comentas del del playoff pero ha encontrado una forma de jugar el Sporting no muy vistosa la verdad pero sí muy efectiva con los dos delanteros con Alex Alegría I con Jurkiewicz y con mucho balón largo mucho juego directo pero efectivamente contra encontrado un bloque que está sirviendo para sumar muchos puntos intentar Ipar parece el partido de mañana un momento clave pues sumarse a esa pelea por los puestos de play off

Voz 1643 24:21 pues sí es parte importante tanto para el Sporting para seguir enganchado al peleó como para Granada es seguir la estela de Osasuna para ser líder no sólo hueco con el tercero con el Albacete que al final da igual quedar primero que segundo porque acaba de igual a primera división el partido el viernes a la nueve de la noche abre la jornada treinta y cuatro Luis Mora David González muchas gracias hasta el próximo jueves un abrazo

Voz 0480 24:43 hola adiós asesta todo por arriba

Voz 1643 24:45 vamos a estar a la llamada del ascenso por la parte de abajo en casi podemos decir que este final en la llamada del descenso pero es que hay un partido en la zona baja que se puede considera esta semana también una final es el Córdoba Lugo que se juega el domingo a las seis de la tarde que en Córdoba se quiere seguir en la pelea está obligado a ganar el Lugo quieren no seguir complicándose la vida también tiene la obligación de llevarse los tres puntos de El Arcángel en Córdoba está José Antonio Alba va muy buenas hola qué tal ojalá muy buenas en Lugo tenemos a Sarah Mejide hola Sara qué tal muy buenas cómo está el ambiente de Córdoba ha porque yo no sé si es un partido a vida o muerte pero al que hay que coger hay que está marcando la permanencia es el Lugo si pierdes contra el Lugo está todo muy negro

Voz 4 25:31 estaba todo vamos si ya ganándola la Lugo si es que soy sí yo creo que va a seguir siendo muy difícil porque luego hay que ir a Oviedo porque esto no termina ahí es verdad que ahora mismo Lugo marca la frontera pero aquí tan también lo piensan el Extremadura no porque tienes que que pasara la Extremadura al Nàstic al Lugo en este sentido después del bochorno del otro día al equipo en el que un partido espantoso lo cierto es que este partido con el nuevo es él partido así en mayúsculas no hay más opciones y el Córdoba no gana Lugo yo creo que no vale ni el empate ahora mismo son ocho puntos de diferencia con el Lugo sin Córdoba no gana evidentemente habrá dicho adiós ya hay habrá certificado un descenso practicamente ya habitual que no matemático por el contrario si el Córdoba gana pues bueno pues se pondría a cinco del del Lugo sabes lo que hacer Extremadura este fin de semana por lo menos engancharse a la pelea por la permanencia simplemente a la opción de pelear me al principio el ambiente es de una desilusión tremenda mucha decisión el Córdoba hecho una política de entradas baratas para los socios en este partido para intentar que se viene coincide con el Domingo de Ramos seis hermandades de la plaza

Voz 1393 26:32 de Semana Santa en las calles de Córdoba a la misma hora de

Voz 4 26:34 encuentro con lo cual yo creo que no va a haber mucho ambiente ojalá sí pero creo que no hay el Córdoba boxer juega absolutamente todo

Voz 1643 26:41 pues es un partido importantísimo puedo con la zona de lo que pase en este encuentro depende que Córdoba y sobre todo se pueda salvar o no porque el Extremadura tiene más a tiro la permanencia yo no sé Sara si el Lugo hay esa presión vienen tres perros de presa por detrás todo depende de ganar en esta jornada hay es decir aquí estamos y no queremos irnos

Voz 7 27:03 luego se respira presión y se lleva respirando presión yo creo que ya unas cuantas jornadas hacia hacia atrás no dice Alberto Monteagudo quiero que queda hasta final de temporada se lo toma como finales durmiendo a un punto del descenso las cosas muy calmadas no pueden estar y si tenemos más en cuenta que el medio campo de le deportivo Lugo está más debilitado que nunca pues se las cosas se ponen peores no confirmaba hace unas horas el club bueno que Carlos Pita pues no va a poder llegar para el encuentro ante el Córdoba una pequeña rotura en el sóleo menos se también está fastidiado Fernando Esteban eh continúa recuperándose trabajando Bono con el adaptador tras esta operación en el menisco de su rodilla izquierda ir Sergio Gil pues tampoco va a poder viajar hacia el sur porque ha visto su quinta amarilla en el partido en casa ante el Osasuna se queda ahí una incertidumbre es decir bastante grande el único pivote puro que tiene ahora mismo Alberto Monteagudo entre sus filas Seth Georgia Bourgeois Anja que ha recuperado la titularidad en estos últimos partidos debido tanto las bajas de Fernando se van como Carlos Pita pero claro que que es lo que va a hacerse queda ahí una una interrogación bastante

Voz 1393 28:11 bastante preocupante señala bueno pues

Voz 7 28:14 bueno algún chaval del filial Alex Reid que ya fue convocado la semana la semana pasada pero claro a estas alturas de la película eh a un punto del descenso en una final de finales casi este domingo la verdad es que bueno pues se puede palpar los los nervios mal

Voz 1643 28:30 pues Córdoba Lugo domingo a las seis de la tarde yo diría que partido de alta tensión en la Liga hondos tres una final seguramente más para el Córdoba que para Lugo Alba Sara muchísimas gracias el suerte que gane el mejor así a la jornada treinta y cuatro en la Liga Onda Cero una jornada que vamos a vivir en Carrusel deportivo y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 9 29:03 yo

Voz 1643 29:12 esta semana os vamos a contar la historia de cómo les va a los cuatro últimos equipos que han ascendido a Segunda División Extremadura Rayo Majadahonda Elche y Córdoba sólo peligran los extremeños los mallorquines pelean por volver a Primera División todos los datos sostiene Paco

Voz 10 29:29 sí sólo el Extremadura está a estas alturas en una situación complicada pero de los que están en descenso es el equipo que más cerca tiene la salvación el equipo de Almendralejo está a sólo un punto de Lugo un rival al que tiene que recibir en su estadio el próximo veintiséis de mayo en la jornada cuarenta lo que se espera que sea desde luego una auténtica final por la permanencia si ambos equipos siguen en esta misma situación los quince goles de Henry gallego en la primera vuelta no les sirven sólo para seguir siendo el máximo goleador de la categoría sino también para mantener al Extremadura en la pelea por salir de ahí abajo al igual que los otros tres recién ascendidos el Extremadura lleva una gran racha en las últimas cinco jornadas acumula nueve de quince puntos firmando una de las mejores dinámicas de la temporada al margen del conjunto extremeño Rayo Majadahonda y el chip viven también una situación cómoda en la clasificación los madrileños han firmado una magnífica racha en el último mes con diez puntos de los últimos quince posibles ISI han colocado siete por encima de la zona de peligro Icon trece y catorce puntos de ventaja sobre el Nástic y Córdoba que también estarán en descenso el Rayo Majadahonda eso sí necesita todavía diez puntos para llegar a los cincuenta algo mejor le ha ido al Elche que lleva tres victorias consecutivas también doce de los últimos quince puntos esto significa dejar al Extremadura a doce al Elche le faltan sólo cinco para alcanzar esa cifra mágica de cincuenta puntos el equipo que ha superado esa cifra y además con bastante holgura es el Mallorca que a día de hoy es sexto y hace ya tiempo que dejó de pensar en salvarse el Mallorca está más cerca del liderato que del descenso con veintisiete puntos por delante con veintiuno de ventaja sobre la zona de peligro sólo podemos pensar que el Mallorca el año que viene va a jugar o en Liga Un dos tres o en primera división el Mallorca también una gran mancha en el último mes con doce de los últimos quince

Voz 1643 31:15 pues cuatro equipo son los que han ascendido este año a Segunda División y así les va cuatro son también las píldoras la que cada semana no cuenta Ettore siempre eso sí

Voz 11 31:25 no

Voz 12 31:29 duda en la segunda división en Play Segunda

Voz 11 31:33 un dos tres Lal

Voz 1643 31:37 bueno que decíamos que cuatro son la píldora que esto Ruiz nuestra de cada semana las cuatro Happy Piles de la última jornada en la Liga Un dos tres narrador De Gaulle y debe inepto Ruiz muy buenas qué tal muy buenas aunque yo esta semana ya como se acerca la Semana Santa yo no soy así de la Happy mil píldoras de la felicidad no podemos segmentar las torrijas de la felicidad o algo así

Voz 13 31:57 también puedo acertar Paco López así que la verdad es que cada vez queda menos el play off para que viene va a llegar al final pero que está acercando

Voz 1643 32:10 estamos en el último cuarto de Liga luego

Voz 14 32:12 lo lo bonito para la que los que luchan por ello que lo playoff emoción tantísimo sobre todo si no

Voz 1643 32:17 de ninguno de los cuatro equipos que está jugando porque disfruta de la Liga tres sin apenas sufrir pero bueno también muy bonito

Voz 13 32:22 en mi caso el tuyo por tanto disfrutar no

Voz 1643 32:26 pero bueno entiendo que también mola sufrir éxito equipo

Voz 14 32:28 sí puedo subir qué leche eso eso también mala pero

Voz 1643 32:31 ya te digo enfermero de la otra manera pero bueno vamos con los cuatro huevos de Pascua de esta semana por dónde empezamos

Voz 13 32:37 venga pues el primero dice de Pascua a Ramis

Voz 1643 32:40 anda porque obviamente

Voz 13 32:42 te ganó otra vez al Albacete Balompié ir de luego se va a hacer a este tiempo de Pascua en una situación privilegiada cero uno venció el conjunto albaceteño lo hizo en Santo Domingo no son campo para nada fácil lo hizo con un tanto de Alice Face vas Marisela que lleva dos goles en las últimas tres jornadas para un Albacete que acumula en un punto ya bastante determinante de temporada cuatro jornadas consecutivas puntuando Contrebia suria sí aquel empate ante el Club Deportivo Tenerife el empate que además llegó en el último minuto con un tanto de malvas si está tan sólo un punto de la censo directo a un punto del Granada que te va a tener que ver las caras el próximo viernes con el Sporting y además va a tener dos consecutivos en casa frente a Merche y frente a la Unión Deportiva Las Palmas es el calendario más inmediato el conjunto manchego que ahora mismo cuando muchos pensaban que iba a poder caer ahí aguanta ahí está toreando con lo mejor en León dos tres

Voz 1643 33:36 pues nada si gana en Albacete este fin de semana la próxima puedes decir Domingo de Ramis

Voz 13 33:42 pues mira si quieres de la próxima semana o tres te dejo un aparatito no digo ya llevaré al día no hay ahí ahí va tocando

Voz 1643 33:51 sí pero tienen mucha más gracia mucho más talento para esto que yo pero eso que llamamos a ti sino lo haría yo dijo vale sí que sabe de esto es de

Voz 13 33:59 espera

Voz 1643 34:02 la segunda

Voz 13 34:02 vamos con la segunda merecía fuimos un poquito entonar el cante a ver si pida perdón me voy

Voz 1643 34:08 puf tarda buenas de

Voz 13 34:11 ahora Balcón del Mediterráneo Nástic de Tarragona dos Numancia cero goles de Ikechukwu Uche dice José canté de esta forma al Nàstic de Tarragona rompió una racha de tres derrotas consecutivas y ahora si quiere mirar al frente a pesar de que está a siete puntos de la permanencia a día de hoy está a siete unidades del culo tuvo que decir que en esa hoja de ruta del conjunto de la bruja de campanas de las nueve jornadas que le quedan cinco partidos va a hacer en casa si es capaz de sumar algo fuera y afianzarse en casa como vimos el otro día ante el Club Deportivo Numancia introdujo digo que para nada vaya a ser fácil no vaya a preparar nada tampoco reincidió estamos hablando de que el Nàstic con esa victoria todavía cree en que el milagro puede ser posible

Voz 1643 34:52 pues sí lo hemos antes con Joseba y con Sergio hay muy difícil muy complicado pero no es imposible lo hizo el Córdoba la temporada pasada sacando de abajo así que el Nàstic con esa última victoria tiene derecho

Voz 15 35:03 las al menos a a Sony

Voz 1643 35:06 ya llevamos dos huevos de Pascua vamos al tercero

Voz 13 35:10 el Nàstic entonó al cante hay ahora lo vamos a pasar Roberta vamos a hacer todo al rojo y blanco y es que dos equipos rojiblancos sexta jornada consiguieron victorias tremendamente importantes uno de ellos el Granada clubes fuego ganando en el Nuevo Los Cármenes a un rival directo acordada ascenso directo como el Málaga Club de Fútbol con un gol de un futbolista que vuelve a vivir un momento dulce ahora en la temporada cuando lo partió hace encierran cuando lo parte lo ya que cada vez cuesta más sacar los hacia ante necesitar jugadores que que tengan chispita que marca la diferencia Antonio Puertas ponen cara o hacer ese gol un Antonio Puertas que tuvo un tramo inicial de temporada espectacular ha colocado entre los máximos goleadores de la categoría y durante el año Diego Martín está jugando con sus medias puntas durante la semana había aquella estaba más fresquito y a quién estaba con las orejas para arriba ya sabido ver conjugando todo ese talento para que este punto de la temporada vuelva a estar fin Antonio Puerta así con ese gol ganara el Granada Club de Fútbol rojiblanco como el Real Sporting no tales por ahí no

Voz 1643 36:09 en ese esta semana sigue con su juicio ya sabes estado ahí a ver si lo finiquito pero va para largo eh ha preguntado y Wolves ha puesto cara de de si tenía ganas pero no pudo

Voz 13 36:20 bueno pues entonces lo voy a decir tranquilo porque no me va a caer ninguna ganó tres deporte que era de León lo ganó en el volcán cero a uno con tanto de euros yo llevé echen un partido muy serio de un equipo que ha ganado cinco de los últimos he dicho que en las últimas seis jornadas cinco victorias un empate para el Real Sporting que precisamente el próximo viernes abre la jornada lo va a hacer recibiendo gana habrá por tanto a día de hoy la Un dos tres todo rojiblanco

Voz 1643 36:45 pues sí tienen que apostar a los tres puntos a Granada para seguir luchando por el acceso directo quizás pero liderato ya al Sporting si quiere de acercarse a los que ya tenemos tres Pete nos queda la última para cerrar los último Word de Pascua antes de la Semana Santa

Voz 13 37:02 esta esta perdón mes sino mal todo pero yo voy con ella el bono de lo lo queréis dirigía santo de que viene esto Lolo González pero hacer partido con este la tercera la participación pero segunda tan sólo como titular fue capaz de anotar un penalti le dio una victoria importantísima ante la Unión Deportiva Almería al Extremadura ahora mismo ha metido al Club Deportivo Lugo al Club Deportivo Tenerife al Real Zaragoza en un atolladero importante porque si creyendo conjunto de Almendralejo ir porque el bono de lo no tan sólo tres partidos pero los tres el estrenó doblen deportividad lo la cara está sumando puntos y se está acercando a través del sufrimiento a la permanencia la dos tres

Voz 1643 37:47 te lo está poniendo difícil al resto de rivales la permanencia hay que pelear las estamos delante por arriba lo está también muchísimo más por abajo aunque creo que este fin de semana o al menos este viernes sector tú abres la jornada por arriba ahí también va apostar al todo al rojiblanco no para el partido de gol

Voz 13 38:05 pues tal cual va a ser vamos a tener el privilegio de poder estar en el Molinón Enrique Castro Quini para ese partido porque va a abrir la fecha Real Sporting ganadas nueve juegos bueno yo ya lo he dicho durante la Capecchi el me parece que es el partido de de la jornada obviamente hallándose porque están en un buen momento y si es uno de los grandes partidos sin lugar a dudar de todo el año en la la categoría luego lo mismo pues vamos a ver en La Romareda otra pelea la del Real Zaragoza que viene de empatar en Cádiz la gota que estuvo cerca de puedo desde Barcelona pero acabó empatando acabó cediendo tres a tres inmenso pelea por intentará dejarse de la parte de abajo reciban Agrupación Deportiva Alcorcón que parece que se va enganchando no voy a hacer de forma definitiva pero sí de forma paulatina de de la zona de play off eh

Voz 1643 38:47 pues eso los dos partidos que veremos en gol narrados por Héctor Ruiz con Jofre Mateu con esa foto estos muchas gracias y hasta la próxima semana Semana Santa

Voz 13 38:57 un abrazo fuerte a ver si os dan vacaciones que temer la mediateca

Voz 18 43:51 en el Molinón abre la jornada con el tercer partido consecutivo del Sporting el día de Viernes los después Alberto que en las últimas semanas han recuperado la ilusión la verdad por jugar el play off

Voz 0871 44:01 reciben a un Granada que defiende el segundo puesto de ascenso directo en la clasificación todos ok en el conjunto nazarí en el Sporting únicamente se lo pierde

Voz 1643 44:11 el Málaga Extremadura se jugará el sábado a las cuatro de

Voz 1509 44:13 la tarde el Málaga aspira a mejorar su irregular trayectoria con la visita del Extremadura La Rosaleda en la tarde del sábado los de Muñiz que se sitúan cuartos en la clasificación reciben a un Extremadura que no gana como visitante desde la jornada catorce de la competición los de del Francisco de la Hera jugarán dos choques consecutivos lejos de casa y sobre esto hablaba esta semana cerca

Voz 22 44:32 no tenemos un buen estado de ánimo el siglo Si bueno sabemos que vamos enfrentado contra un gran rival que tenemos dos partidos fuera de casa pero ahora he de afrontamos uno sobre lo que es el mayor así que tratamos de trabajar en base a eso esta semana y bueno que sea que sea lo mejor para nosotros que podamos atraer pero un resultado positivo de de de de manera