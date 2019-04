"Estados Unidos sigue sin reconocer si tiene pruebas del Vuelo 19"

Voz 0313 00:00 ayer a esta hora aquí en La Ventana nos vamos y disfrutábamos bueno es disfruté mucho e Isaías Roberto no se voltió cielos con la primera fotografía de un agujero negro comentando con mejor con expertos todas las teorías que rodean estos inmensos campos gravitatorio es que están diseminados con el Universo y que son capaces de tragarse cualquier cosa que tengan relativamente cerca bueno hoy la cosa no va de agujeros negros pero sí de un misterio del que ha escrito bastante literatura incluso ha hecho cine que ha generado debate científico muy serio además que va más allá de fin más allá de alguna exageración interesada y muy obvia mantiene algunos interrogantes abierto estoy hablando el triángulo de las Bermudas que Triángulo famoso de las Bermudas saben de qué estamos hablando no un área del Atlántico entre las islas Bermudas Puerto Rico y Florida donde han desaparecido barcos y aviones no tantos uno más que en otras partes del mundo pero

Voz 1 00:50 en circunstancias digamos que

Voz 0313 00:52 poquito raras el episodio más sonado ocurrió en mil novecientos cuarenta y cinco cuando una escuadrilla entera de aviones de combate se hubo sin dejar rastro ahí empezó bueno ahí se reforzó la la leyenda o lo que sea sobre este triángulo de las Bermudas pero es que además en este caso la existencia de un telegrama supuestamente enviado por uno de los aviadores días después del accidente de lo que fuera añadió una dosis de de suspense y emoción que tarde o temprano tenían que desembocar en un libro hoy lo presentamos este libro en La Ventana Se titula abuelo diecinueve y lo ha escrito alguien muy muy conocido por todos los oyentes de la Cadena SER habrá que preguntarle porqué no porque es conocido sino porque la escrito

Voz 2 01:34 el toreo Ponseti buenas tardes qué tal estás en La Ventana ya estás horas

Voz 1 01:40 pero encantado de la vida y además con esta historia

Voz 1025 01:43 una historia que te ha picado bueno y cuando típico médico hace un montón me picó yo quizás hasta vosotros Coz Caixa el libro a mediados de los setenta salió el libro firmado por si es que por cierto no sé si os acordáis que ese señor fue el que citó Torrico luego con los cursos de inglés sí

Voz 2 02:01 querer lo que sea lo hicimos pero ya se había hecho rico ya se había hecho interpusieron dio con el libro de los cursos de inglés les pillaron en algún renuncio en el libro eh bueno sí bueno Peñarol fue una voz dos testimonios que bueno que no eran reales y tal pero el tipo pero es verdad que la Historia se cuando yo era muy joven llamó

Voz 1025 02:20 pues como no sé cómo

Voz 3 02:23 con ganas de soñador me quedé con esa

Voz 1025 02:25 historia que luego OCM reforzó porque os acordaréis que unos años después tuvo contadas Benicio

Voz 1 02:31 Jiménez Spielberg la primera secuencia

Voz 1025 02:35 de Encuentros en la tercera fase es precisamente el desierto de Sodoma con los cinco aviones los tipos preguntándole pero qué es esto irle dice no ser Vuelo diecinueve el vuelo diecinueve como muy bien dices desaparece el cinco de diciembre en mil novecientos cuarenta y cinco es un vuelo de entrenamiento cuatro digamos alumnos y un instructor realmente eran catorce hombres cinco aviones el bolardo muy fácil había que volar hasta las Bahamas Un poco antes de Bini soltaban unas bombas seguían el vuelo giraban hacia el norte y volvían hacia lo está haciendo un triángulo

Voz 0313 03:08 sí sí por lo del está a veinte

Voz 1025 03:10 minutos de Miami al norte desaparecieron pero cuando te digo desaparecieron esa misma noche salió otro otros aviones a buscarle Estados Unidos montó

Voz 0313 03:20 la búsqueda más grande de la historia que se ha hecho hasta día

Voz 1025 03:23 de hoy trescientos aviones y cuarenta barcos viendo esa misma noche desaparece de otro avión en total el día cinco de diciembre mil novecientos cuarenta y cinco a escasos cuatros meses terminada la Segunda Guerra Mundial desaparecen veintisiete hombres y seis aviones problema a partir de aquí que no ha sabido nada de ellos pero veintiún días después aparece un telegrama

Voz 0313 03:44 ya sí empieza la novela llevaba demasiado

Voz 4 03:47 en un hotel medio aturdido sin entender qué había sucedido realmente en qué momento huir se había convertido en un buen plan York Pavones a estaba harto triste casi sin vino dónde están trazadas maldita seda qué narices ocurrió los periódicos de las últimas semanas estaban tirados por el suelo de la habitación un cuartucho donde la cama crujía y la Sábana solían a limpio lo único agradable de ese lugar las paredes habían sido pintadas de un verde turquesa escolaridad en rastros de mosquitos aplastados las ventanas de madera apenas podían abrirse sino se hacía un esfuerzo sobrehumano las había deformado la humedad en el techo un ventilador batía sus palas y giraba lentamente con un zumbido machacón de las tres bombillas que había sólo dos alumbraban no había baño sólo un lavado así que tocaba salir al pasillo cada vez que tenía que ir al váter uno para toda la segunda planta era un motel de dos pisos y por fortuna no se había cruzado con nadie Jobs tenía miedo de que le pudieran reconocer su foto salía publicada en la prensa junto a muchas otras se levantó de la cama y dio cuatro pasos hasta una pequeña butaca marrón que estaba en la esquina junto a la ventana cogió uno de los periódicos locales y en primera página cuatro columnas se informaba de una noticia que les incumplía el vuelo diecinueve desaparece sin dejar rastro cinco aviones a Benger y catorce hombres han sido engullidos por el mar catorce no sólo trece sigo aquí vivo muy vivo Conesa siguió leyendo una interesante

Voz 5 05:27 vamos a ver vamos

Voz 1025 05:28 el telegrama existió el telegrama existen os voy a controlar el ochenta por ciento el libro es es irreal yo yo tuve que ficción parte porque hay hay partes muy difíciles de debemos cerrar con papeles mi primer trabajo fue pedir gracias a la ley que existe en Estados Unidos de cincuenta años después que te abran los expedientes pedir el informe de quinientas páginas que se redactó en la investigación y las entrevistas que se hicieron a posteriori de la desaparición del vuelo en esas quinientas páginas desconoce cuenta muchas cosas de las que hay en el libro el libro supuestamente como muy bien decías es el primer gran vuelo desaparecido el triángulo las bermudas pero pero es que mi búsqueda inicial no fue del Vuelo diecinueve yo busqué claro claro seguía Jospin esa inminentes Theresa fue que existía el telegrama que es el único que tiene una tumba su nombre en el cementerio de Arlington el cementerio más importante militar de Estados Unidos no hay nadie

Voz 0313 06:25 nadie ha pagado esa tumba el ejercito ni la familia y en lo que puedes contar bueno cuenta hasta donde que

Voz 2 06:31 pero te contaré te voy a hacer spoiler pero el pero en lo que puedas contar

Voz 6 06:35 eh bueno cuál es la teoría es decir a ver qué pasa no había embarcado y no volaba en esas cuadrilla ese día ese hombre

Voz 1025 06:43 sí nada lo único que no voló eran cada habían llevado a tres hombres el único que no volvió voló fue Aznar Un un cabo porque tenía había sido herido con metralla en One durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico tenía un ataque sinusitis y no lo dejan volar despegan todos despegan tarde a las dos y diez de la tarde cuando tenían que haber despegado veinticinco minutos antes por problemas de mal tiempo entrará el frente frío más grandes de invierno se encuentran con problemas de radio con problemas de brújula con un problema que no voy a desvelar que tiene el líder del grupo un problema que hoy en día es muy común cuando hablamos de veteranos de guerra pero que terminar la segunda Guerra Mundial

Voz 0313 07:24 problema desconocido no sé si no se tocaba

Voz 1025 07:28 con toda esa situación pasan muchas cosas en el aire porque pensaba que ellos están volando durante casi seis horas seis horas intentando encontrar el camino de vuelta sin poder conectarse con la base por los problemas de radio sí que se conectan con otro piloto que está en el aire que es el que intenta ayudarles orientarles sí que consiguen hablar con como una de las bases para intentar ir a rescatarles y luego hay un punto espectacular y es que por una razón que desconozco y que en en el inicio de investigación pero que vais a entender si el libro en tierra se toman un montón de malas decisiones no hundan y dos ni tres

Voz 0313 08:12 ya un montón de ayer Ponseti me estás alterando el ritmo cardiaco sea no pero no le puedes dejar aquí porque es el libro pero hombre metiese Paul en esa yo esa está vivo y está muerto a la vez

Voz 1025 08:26 a ver si te entiendo bien pagá Conesa hoy en día estará muerto porque tendría que tener

Voz 0313 08:32 a diez años ha estado vivo mientras estaba su tumba en Arlington

Voz 1 08:37 yo creo que ha sido muy feliz nadie

Voz 2 08:44 la tumba feliz uno no es normal

Voz 1025 08:47 a cada cinco de diciembre yo asistí este último otra vez una ceremonia exquisita ceremonia recordando a estos hombres el aeropuerto el tiene un monumento recordando al vuelo diecinueve EEUU sigue sin reconocer si ha encontrado algo del Vuelo diecinueve y me vais a decir hoy ya te has vuelto loco no no os prometo que tienen puesta por varios investigadores pues o esas esas como diría es como casi por obligación por ley tienen que decir sí han encontrado algo identificarlo bueno la Marina de los Estados Unidos a día de hoy a día de hoy es que yo acaba el libro hace nada a día de hoy no reconoce que

Voz 0313 09:32 venga pruebas suficientes para decir si hay todo indica que están encubriendo algo también no aunque hayan pasado todo esto viene a lo mejor no si es que cayeron

Voz 7 09:46 sí es que cayeron al caer cayeron oye pero que entrevistas esta caer callejero

Voz 2 09:52 con y extraterrestres ustedes hablamos con extraterrestres intra terrestre la terrestre que faltaba mucho calor claro la terrestres

Voz 0313 10:08 la explicación de lo que sucedió con este bueno es más extraterrestre más intriga terrestre es más terrestre más

Voz 8 10:16 qué hipótesis maneja estuvo me quiero decir sin hacer spoiler como para que ese personaje sí cayó en otro sitio por ejemplo si esa fuera la causa

Voz 0313 10:25 hubiera optado por seguir oficialmente muerto

Voz 2 10:29 no te voy a ayudar pero no te voy a ayudar y te voy a traer hasta mil

Voz 7 10:32 ciento ochenta que sí quiero decir que es una entrevista Rice mil no

Voz 1025 10:38 los cuarenta y cinco pasa todo pensad que esto pasa el cinco de diciembre cuarenta y cinco dos días después el siete de diciembre Estados Unidos está recordando a toda página en todo en todo el país el cuarto aniversario del bombardeo de Pearl Harbour bueno pues la única cosa que va en la portada incluyendo el New York Times junto al recuerdo de Pearl Harbor cuatro años después del bombardeo lo importante que fue para Estados Unidos dentro la Segunda Guerra Mundial era el vuelo diecinueve a la gente no se explicaba cómo podían desaparecer veintisiete tíos y seis aviones y que nadie supiera nada bueno os voy a dos fechas posteriores una que la tendré que buscar vosotros quién esté escuchando del libro mil novecientos sesenta es claves la fecha y la otra es mil novecientos ochenta y seis aquí hoy os voy a llevar a un accidente al más grande de la NASA el transbordador espacial efectivamente estalla Thatcher el Challenger en que tiene que ver una cosa con

Voz 0313 11:27 va la Nasa organiza la búsqueda más grande que ha hecho jamás para reconstruir el Challenger Isabel porque ha estallado ya padecen aparecer en esa búsqueda aparece una

Voz 1025 11:39 León

Voz 0313 11:40 en esa búsqueda aparece un avión no lo sacan del agua pero no son capaces de identificarlo Nos cuanto más porque eso ya viendo en el libro

Voz 1025 11:48 pero el lío es tan grande que la NASA mal identifica inicialmente ese vuelo ese avión que sacan de Alá que Benger un avión ese vuelo diciendo y a posteriori alguien les dice oiga mire dónde está este mire los cálculos que están hechos

Voz 0313 12:04 las corrientes todas las Torrente va va

Voz 1025 12:07 a saber si no tenemos un avión del Vuelo diecinueve porque John Mayer que es uno de los hombres que por décadas ha estado investigando que murió precisamente me ayudó un montón y murió en octubre del año pasado antes de que viera el libro terminado John Maier sacó ese avión de la dijo no tengo los números de si tengo que tener en el avión pero este avión era el FT ciento diecisiete uno de los cinco

Voz 0313 12:30 como pagan las casas de apuestas que algún día sepamos la verdad yo yo creo

Voz 9 12:35 Messi le hice el bolo diecinueve vais a barrer a bordo no sé si os vais a gastar mucho apuesta sólo vais a ahorrar probablemente porque vais a saber algo que

Voz 1025 12:47 que a mí me ha ido sorprendiendo a mi camino porque claro mi camino era buscar a Jospin Conesa Jamie camino me llamó entró

Voz 0313 12:54 muchas historias oye una pregunta Ponseti del Stade este libro se va a vender en Estados Unidos

Voz 1025 13:00 este libro salen en julio en Estados Unidos y y vamos a ver qué pasa inicialmente sale en Miami vamos a ver si en el camino te te cuento que digamos que cuando he estado pidiendo información tengo que darle las gracias a la embajada americana que me ha ayudado muchísimo no sólo en Madrid sino también porque me ha permitido hablar con pilotos de combate que me han ayudado a entender cómo funcionaba porque yo no soy piloto tenía que entender por qué toman una serie de decisiones en el aire y qué pasa si si en en esas decisiones que se toman en el aire os voy a poner un caso y no quiero desvelar nada alguien sea motiva qué pasa si alguien decide en pleno vuelo desertar como como se considera eso

Voz 0313 13:45 sí eso pudo pasar en el vuelo ya ves porque hay muchos documentos no sé si vas a desaparecer todo camina a Miami