Abrimos la sección 'El defensor del oyente' para conocer las quejas

Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo sí oscila Marta Estévez Lucía Taboada Susana Ruiz

Voz 2 01:14 no es mucho ruido y poca nuestros no se pudo empezar

Voz 1887 01:20 el presidente de Ecuador oye el

Voz 0230 01:23 Moreno ha comunicado vamos a escuchar cómo ha comunicado que permitiría la detención de Julian hasta hoy por la policía británica tras siete años en la embajada británica adecuado

Voz 5 01:35 solicite a Gran Bretaña la garantía de que el señor Saiz no sé

Voz 6 01:40 entregados en extradición a un país en el

Voz 5 01:42 que pueda sufrir torturas o pena de muerte

Voz 0230 01:46 el no pueda sufrir torturas ni pena de muerte pero no la habitación hay dos noticias una buena hay una mal la buena es que no te va a torturar mitómano a regresó a Bono un mundo de una vez esta es la bueno ya se ve que la mala es mala mala mala assange había dejado barba mucha mucha no para disimular su identidad porque llevaba siete años en la embajada no no tenía pérdida no podía darse el caso de que dijera Julián venimos a Portillo dijera no Julian no está yo soy el portero yo no yo os dejamos a Ecuador para dar un mensaje a caramba

Voz 3 02:30 el gran Isaías

Voz 1887 02:39 el gran Isaías tiene doble trabajo gracias al ministro de Fomento

Voz 2 02:52 Luis Ábalos se queja

Voz 0230 02:54 del líder del Partido Popular Pablo Casado la verdad no se sabe por qué se queja porque parece que les favorece bastante los políticos deberían quejarse de los adversarios cuando lo hacen bien mira a propósito de esto hoy la candidato por Barcelona del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo tenía un acto en la Universidad Autónoma de Barcelona y unos adversarios han ido a increpar la para silenciar la bueno con su intento de silenciar la el acto de Cayetana Álvarez de Toledo está en todas partes es como lo de La vida de Brian de romanos no te copio diez mil veces Cayetana no que somos antifascistas digo no sobre todo sois ineficaces ya bueno ahí vamos con Ábalos el caso Ábalos se queja de Casado dice que es muy radical en sus expresiones llama hooligan que ya requeriría mediación de gran Isaías por si podemos utilizar alguna palabra en español que no es tan fácil pero bueno que trabaje también pero más difícil es que el plural que Ábalos da de hooligan es Julian antes

Voz 7 03:59 puedo entender que algún hooligan de la política lo haga nosotros tenemos muchos Julian Julian en todas partes pero eso nunca lo lidera el número

Voz 0230 04:09 pero nosotros tenemos mucho antes culminantes como pero no el número uno

Voz 0933 04:15 no no eso será precisamente una de las

Voz 0230 04:18 elecciones del veintiocho de abril en un líder comprensivo o un líder severo eh el número uno no tiene que ser un hooligan bueno bueno bueno bueno los hooligans tienen que ser los segundos escalones los líderes tienen que ser templados con un enfado muy digno no no es el caso de Donald Trump por ejemplo en el caso del presidente de Brasil Bolsonaro que es un personaje que nos estamos perdiendo porque estamos seguido del día con las cosas interna el Amy pero esta semana ha dicho Bolsonaro vamos a suponer que hay una invasión de Venezuela yo no tomaría la decisión de participar sólo consultaría

Voz 6 04:51 no supo ido somos iguales dos mil a desobedeces mía o pocos

Voz 8 04:58 desde luego asomado después para toda España tomates son Fátima cuesta diez

Voz 0230 05:03 de todo el mundo al mundo no voy a invadir yo sólo Venezuela claro un país que está aquí al lado ahora una demostración de cómo se pone énfasis en una frase Bolsonaro

Voz 6 05:13 que todas posibilitará estos cambios Exxon todos posibilidad todas las secretas Roberto cargas manuelismo pocas Mourinho hecho un poco personaje chistes y después setenta eso

Voz 0230 05:26 quién es el veintiocho de abril elegir líder el Antiguo Testamento con castigos Si diluvio para los malos o líder Nuevo Testamento con comprensión mejilla aquí mejilla Payá hombre blandengue texto sí que sí

Voz 9 05:41 sí

Voz 1610 05:44 sí twiterías adquirirlo vamos venga la naturaleza da señales clarísimas que hay que saber interpretar Resident lo sabe

Voz 0230 05:52 yo hasta que no se tira el primer inglés pero un balcón de Mallorca no sólo con la ropa de verano realista

Voz 1610 06:01 pasemos rápidamente otro tu hija yo sí ahora con uno de esos deja qué razón que tienes el Twitter se Lucía

Voz 10 06:07 lavar la ropa cuarenta minutos colgar la ropa diez minutos guardar la ropa de siete a diez días hábiles

Voz 1610 06:16 cuando quiere desviar la atención pero no te sale el tuit de afilado papá te acuerdas de lo que el ajuar claro que sí empezaba la música Joaquín Prat bajaba por las escaleras y decía

Voz 2 06:25 ajuar tienen viniendo era Petra papá

Voz 1610 06:33 vamos con una conversación que han captado casas en grado medio

Voz 10 06:37 yo no No somos ni Romeo ni Julieta perdón haber marcado mal

Voz 1610 06:43 tenemos que ser honestos con nosotros mismos como evidencia con este tuit

Voz 10 06:46 el USA somos invencibles imbéciles eso

Voz 1887 06:56 venga salteados de las twiterías a las noticias El Mundo Today

Voz 1981 07:02 Pablo Iglesias empieza pronunciar discursos electorales en la intimidad por si acaso le están estudiando dos policías que registran todas sus conversaciones privadas ya están convencidos de que hay que votar a Podemos en las próximas elecciones este país necesita un cambio insiste Iglesias mientras Fried a los platos los buenos resultados del PSOE en los sondeos alivian a muchos votantes que ya no tendrán que ir a votar a Sánchez

Voz 0573 07:28 de puta madre que va a ganar Sánchez porque me ponía en lo peor y me veía votando al PSOE han hecho cientos de españoles al ver la última encuesta

Voz 1981 07:38 el dentista sigue por encima del paro y el terrorismo en la lista de preocupaciones de los españoles mil

Voz 0230 07:44 les familias sufren cada mes por culpa de este tema y no hay un solo candidato que se haya atrevido a solucionarlo Rivera propone un gran pacto de Estado para hacer frente a esta lacra pero no ha ofrecido ninguna solución concreta

Voz 1610 07:57 a última hora Armand cuéntanos Vox accede a participar en debates electorales pero sólo en la resistencia es el único espacio en el que sabemos que se garantizan la pluralidad y el respeto dice

Voz 0230 08:08 muchas gracias Arman vamos a hablar con alguna

Voz 1981 08:10 los titulares breves Roncero se pasa al Barça por recomendación de su terapeuta

Voz 0573 08:17 las grabaciones de Villarejo ya superan a la Cadena Ser en la última oleada del EGM

Voz 1981 08:23 la de una azafata no deja salir a los pasajeros del avión hasta que no hayan llenado sus bolsas de vomitar

Voz 0573 08:30 cientos de personas rodean a un loco en un parque al confundir sus gritos con un mitin de los libros de texto ceden empiezan a venderse con los bigotes ya dibujados en las fotos y la última encuesta del CIS son ocho páginas repitiendo la frase Pedro Sánchez el mejor oé oé oé Sánchez Sánchez a lo lo lo lo lo

Voz 12 09:01 lío

Voz 0230 09:15 este es el momento vamos a escuchar la obra en el que la primera ministra británica Theresa May en la pasada madrugada se dirige a Pepa Bueno Pepa Pepe esta mañana en Hoy por hoy han bromeado sobre esto va José María Calleja cómo estás buenos días veo que te ha nombrado Teresa sí es verdad lo hemos oído y además se dirigía a una periodista que se llama Pepa que acento inglés tan bueno tiene Theresa May dice

Voz 13 09:46 qué tal

Voz 0230 09:49 no puede responder de manera más institucional buenos días o más informal buenos días es todo todo esto es porque esta madrugada ha sido cuando la Unión Europea ha tomado una decisión que consiste en aplazar la decisión

Voz 14 10:12 hoy Nava aumentado

Voz 0230 10:21 esto es algo que hacemos bastante en la Unión Europea siempre la Unión Europea las decisiones se llevan hasta el último minuto y cuando parece que ya no es posible el acuerdo se toma la decisión de aplazar la decisión en este caso se aplaza durante seis meses hasta finales de octubre incluso el presidente de la Comisión hay está Juncker está contento por que la decisión tiene que ser antes del treinta y uno de octubre y él deja su puesto el uno de noviembre vamos a escuchar cómo lo cuenta

Voz 15 10:51 el acto generoso because the sexto octavo

Voz 0230 11:02 Le gusta la decisión de llevarlo hasta el Thirteen One porque yo trabajo el First noviembre al final de la frase entendemos que es una broma porque todos Herría es humor europeo es todo esto lo pones en un auto fin en Nebraska respecto a ver sufre pero el humor centroeuropeo es así hacen bromas sobre la ley Unión Europea para la toma de decisiones buenísimo también hablado con Donald tus Donald Tusk ya sabéis que tenemos un oyente que sostiene que habla como Peter Sellers y nosotros por esta rutina de estar complacido a los oyentes si buscamos una vez a Peter Sellers hablando en inglés en el whatsapp que no es volvió a escribir oyente diciendo no es que va a Peter Sellers pero en La pantera rosa totalmente roto

Voz 16 12:03 esto no te quiera ahora quieren Peter Sellers pero en La pantera rosa haciendo de inspector Clouseau porque habla en inglés con acento francés pues tenemos que decir que el oyente tiene razón

Voz 0230 12:16 como siempre no pero pero esto vamos a escuchar a ver este de altas diciendo que está satisfecho de este acuerdo flexible

Voz 13 12:24 ese extensiones Flex Sykes en una solución is este es Peter Sellers en La pantera rosa

Voz 2 12:41 no

Voz 0230 12:45 una frase corta de dos

Voz 13 12:48 es una frase corta Delhi

Voz 0230 12:50 a Clouseau tú

Voz 2 12:53 bueno algo completamente

Voz 0230 12:56 exactamente diferente tenía razón este oyente cuelga un cartel con la imagen de un líder político y hay un desprendimiento en la pared como diría Matías Prats eso es un líder de peso

Voz 1727 13:05 pues bien aquí llega llega en la sede del PP intentaban colgar en la fachada de su sede en la calle Génova de Madrid el cartel con la foto de Casado y el lema valor seguro cuando se desprendió parte de la pared empezaron a caer cascotes y la policía tuvo que acordonar la zona para evitar daños

Voz 0230 13:22 más cosas del valor seguro eh a ver el valor seguro que ha dicho y estas son sus palabras en una entrevista para El Confidencial habla sobre Pedro Sánchez que es

Voz 17 13:32 la parte B de Zapatero es es es Zapatero bis y entonces igual que Zapatero evitará los debates para que el electorado socialista no se de cuenta de que es una auténtica ruina para sus intereses futuros

Voz 0230 13:45 ya es mala suerte precisamente hoy ha anunciado el PSOE que Pedro Sánchez acudirá al debate en Antena tres no al de Televisión Española quiere al quiere ir al debate al que acude también Vox el de vos en esta otra frase Pablo Casado indica que Pedro Sánchez

Voz 1152 14:01 el dentista lo que tenemos que decir es que quienquiera quiera que no gobierne Sánchez que vota al Partido Popular y quién quiere que España siga unida que una sí

Voz 0933 14:09 voto en torno al proyecto del Partido Popular

Voz 0230 14:13 bueno este es un argumento que digamos que ha dicho Pablo Casado en otra frase la verdad me equivocado la frase en la que decía Pablo Casado que si Pedro Sánchez puede pactar a la independencia con Torra que es una de estas frases que no se entienden dices oye flojear ya desde el punto de vista de que si Sánchez quisiera la independencia de Cataluña porque no la pactado tíos metidos sólo giro porque si consigue Casado es situar en los mismos Tele cinco segundos de sus frases las palabras Sánchez e independencia que la frase tenga lógica ya es mucho pedir en la política de ahora que es todo emociona Se trata más bien de generar miedo

Voz 18 14:49 eh eh todos si hacemos el mapa de miedos estas elecciones

Voz 0230 14:56 votarías a Podemos pero y si luego el PSOE no llega votaría al PSOE queriendo un pacto con Podemos pero y si luego el PSOE pacta con votaría votarían

Voz 19 15:06 me queriendo el pacto confiado Ciudadanos Crazy pacta con los independentistas

Voz 0230 15:10 Ciudadanos pensando que pactará con el PSOE pero luego pacta con voz y voto a favor pero eso beneficia al PSOE Pablo Casado Antonio Casado

Voz 20 15:23 el texto

Voz 0230 15:26 ah todos Somiedo si al final dice el fiscal el cuarenta por ciento de indecisos como va a haberlos si votas a uno a lo mejor pacta con tu peor enemigo o peor si por tu voto gana Vox Portugal gane el PSOE por tuvo torcer rompe España que tenemos pesadillas toda la vida por tu voto fue todo esto es un problema para ciudadanos que una parte de sus votantes querría con el PSOE otra parte con el PP y con Vox y los que quieren estar con Vox no quieren estar con el PSOE de los que tienen está el PSOE no quiere estar con Vox y con Casado Albert Rivera están Campeche anote que Pablo Casado lo llama al señor Casado vamos a escucharlo como si hubiera dos el Casado el soltero Le pido que rectifique señor Casado tuvo un pequeño problema de sonido Rivera en un mitin en Mérida se escucha bien vamos a escuchar ese incidente de sonido porque veréis que Albert Rivera lo escuchamos hasta el final acaba bromeando y riendo denigrar al conjunto español los el sonido creo que paciencia es que es Paco Julio Iglesias entonces esta era era ver hasta arriendo más eh Albert Rivera no es tan común que un líder político Rías sonríen mucho pero no recordaremos muchas imágenes de líderes políticos riendo y ahora qué

Voz 13 16:47 bueno bien tras voy a cantar

Voz 2 16:52 oye

Voz 21 16:54 la cantante podría ser que Rivero está intentando apagar

Voz 0230 16:57 el fuego de su enfado que lleva unos meses que parece que cada vez que hablaba estuviera diciendo están volando y quizá ahora pues quiere presentarse una imagen más amable tenéis aquí

Voz 22 17:09 Mérida yo doy pie yo de pie lo reconozco verdad

Voz 0230 17:14 oye no no no no Pablo Iglesias Pablo

Voz 0933 17:17 decías trae propuesta rotundas bueno pues quiero responder con mucha claridad para bajar la factura de la luz hay que crear una nueva empresa pública de energía que compita de tú a tú con las grandes eléctricas privadas

Voz 0230 17:32 pactará el PSOE con Podemos pactar el PSOE conciudadano con Ciudadanos pactar al PSOE con los independentistas no le hará falta pactar porque arrasará no podrá pactar con nadie porque ganarán PP Ciudadanos y otra pregunta quién era el ladrón la respuesta la tienen hería rostro

Voz 23 17:50 esa es la pregunta que hicieron los agentes de la oficina del Sheriff de Washington cuando acudieron a la llamada de una mujer ella indicaba que había un ladrón en su casa que se había encerrado en el cuarto de baño y que podía haber las sombras por debajo de la puerta la patrulla acudió con una unidad canina en auxilio de la mujer los agentes explicaron que al entrar al domicilio escuchar un crujido en el baño y que hicieron varios llamamientos al escuchar algunos susurros optaron por romper la puerta

Voz 0230 18:14 a quién estaba ahí es un robot de limpieza que estaba minuciosamente limpias

Voz 24 18:20 aquí el que susurraba a los robots

Voz 25 18:25 qué Pata Pata Pata pata

Voz 1887 18:35 Marta Marta del Vado crea un estilo de y ahora toca un poquito de Tele Marta Estévez

Voz 1291 18:41 pero ayer terminó la primera edición de la voz en Antena tres sí porque hasta cinco y ahora este año ya estaba en Antena tres bueno su audiencia un dieciocho por ciento de ser algo más de dos millones de espectadores no ha sido la mejor final de todas pero bueno no no el ganador ganadores Andrés Martín un madrileño del equipo de Pablo López que ha pasado de cantar en el metro a tener un contrato con una discográfica que es el premio por por ganar este ir él Andrés canta así

Voz 14 19:19 mi mano nada

Voz 27 19:28 IS

Voz 2 19:31 o sea yo metros está rascando

Voz 21 19:38 el es muy arrastrado confundir cantar agudo con cantar gritando diferentes

Voz 2 19:45 mira me has dicho la sección de la semana pasada como a los otros

Voz 1291 19:48 es bueno este tal es lo han ganado a otros años gente no se Rafa Blas uno que era muy rockero que cantaba pero claro Estella luego en el dos mil doce Eso fue en el dos mil quince fue Antonio José un chico flamenco que era este todos los que han ganado es el que ha tenido algún disco que ha sabido sí sí

Voz 1887 20:21 hasta aquí matan

Voz 21 20:24 por yo es que estoy muy apagado en este momento

Voz 1291 20:27 no todo Iñaki eso está reservando para otro pero revisar pues bueno el año pasado ganó una chica jerezana al bajo el que cantaba así que yo creo que casi nadie se acuerda

Voz 28 20:51 la mejor de todo

Voz 2 20:58 lo que cantaba estaba con

Voz 1291 21:04 Iñaki se está observando porque hoy termina Gran Hermano tu aquí es eso lo dejo aquí para el supervivientes del que todo el mundo

Voz 2 21:15 sí yo soy son socios forjar forjando a fuego algún día

Voz 28 21:22 sí sí es verdad aquí

en La Ventana con Carles Francino

Voz 2 21:36 venga

Voz 1887 21:45 treinta y seis minutos de la tarde las cuatro y treinta y seis en Canarias estamos en La Ventana en todo por la radio pide paso

Voz 29 21:52 José Antonio Páramo ya estoy ahora cedieron la declaración de la renta

Voz 3 22:38 sí

Voz 2 22:38 hoy

Voz 3 22:41 no lo sé

Voz 2 22:48 qué tal

Voz 1610 22:53 que si antes comentabas que hicimos caso un oyente que reclamaba esto no hemos contratado un señor que harán enlace entre nuestros oyentes y nosotros quiso señor muy serio y así nos ahorramos un sueldo vacas vacas flacas quiero que los oyentes sus críticas hacia nosotros hacia el programa hacia el sección pero por favor que sean respetuosas vale críticas constructivas sin insultos ni descalificaciones valen tenemos ya un oyente al teléfono si hola muy buenas tardes

Voz 30 23:22 no nos pueda llamar hijos de perra entonces bueno lo primero el nombre a la feliz

Voz 1610 23:27 David la Follies vale hijos de perra vamos adelante con tu queja vale escuchamos

Voz 30 23:32 que a veces uno otros colaboradores Trajano creo que hacer rap improvisado

Voz 1610 23:37 a Cano Cano siempre

Voz 30 23:41 yo yo yo yo digo yo que viene tanta egolatría yo yo me mi conmigo no se basta ya es una falta respeto a los oyera los oyentes nos gusta

Voz 1610 23:51 otros problemas vale vale pues David tienes razón vamos a trasladar

Voz 30 23:57 a echarlos a la calle

Voz 1610 24:01 tranquilo aunque ya veremos otro oyente gracias David hola buenas tardes tu nombre María de Marías de la Lol qué tal cuentas con María

Voz 30 24:11 sí siempre FISA tras técnicos de sonido como las Alicia general de es que me parece un poquito faltarle son dos pero para serbios a las Alicia las compras a granel hacer todas las niñas que se paralice a trabajar en el apellido del estrés esclavizadas como

Voz 31 24:35 bueno vamos a información son dos Alicia único de sonido de la Cadena SER tienes razón no les pagamos cero porque porque no lo necesitan vienen aquí por hobby te digo los apellidos unes Alicia

Voz 0230 24:48 Koplowitz ir tres Alicia Keys

Voz 2 24:51 a falta de

Voz 30 24:55 cit dame este corte Elisa acoplan chopo me esta sintonía

Voz 1610 24:58 vale vale si así lo haremos muchas gracias por la crítica constructiva venga vamos a otro oyente que da tiempo hola uno tu nombre Rafita Morales Pedrafita Morales

Voz 30 25:09 el otro día escuché como recrimina Baixa que tuviera delante del micro respectivamente

Voz 1887 25:16 que

Voz 32 25:20 cuando helado que él es el jefe deberíais tener un poquito más

Voz 30 25:22 es lo que me parece mal es que a ver si el presentadores también físico

Voz 33 25:28 en la sociedad también hay fan sí hacernos creer que sois perfectos porque eso no son muy superior a podrido oculte hacíamos fácil empatizar con vosotros queremos como personas

Voz 2 25:46 morosos friendly no quiere claro

Voz 30 25:49 eso da la espalda y tal

Voz 2 25:52 claro que es bueno come claro

Voz 1610 25:56 adiós Rafita Morales da tiempo pero otra vez sí sí promete esta selección del Defensor del oyente las quejas aquí hola buenas tardes

Voz 2 26:04 era verano buenas tardes

Voz 30 26:09 hala a ver cuánta gente de etnia minoritaria tenéis ahí en Nias minoritarias cuántos colaboradores que sean JK trenza está de la cajera es ahora más fuerte raza aria ahí tenéis pondrá junto inmigrante ilegal acogida es lo que les estoy transmitiendo a mi hijo que ahora mismo está aquí en el coche sentado aquí está en su sillita escuchando el pensando Papa quita esto tarda fan me cas que me ponen nervioso tarda fascista de ponerme en poca de Negra y Criminal que son más respetuoso en si quieres la el niño

Voz 0230 26:54 mantiene lazos

Voz 1610 26:58 bueno pues contacto con los oyentes y creo que es catártico eh

Voz 21 27:03 de luego que así mejoramos oye

Voz 34 27:08 no

Voz 2 27:13 Taboada poquito tranquilidad

Voz 1322 27:14 vamos que si un poquito además soy bastante tranquilidad mirad Internet o gran parte de Internet al menos está obsesionado estos días con un hombre de más de cincuenta años llamado se Weill y quién es este señor preguntaré is pues es un vagabundo chino que de un día para otro alcanzado la fama en la red de un día para otro también ha desaparecido sin dejar rastro yo voy a veces el principio ha sido popular en China por sus retransmisiones en vivo eran vídeos de quince a treinta segundos en las que divagar hablaba sobre la vida sobre la filosofía

Voz 35 27:43 no dudo

Voz 1322 27:48 bueno he pasado este fragmento por un viejo amigo de esta sección el traductor de Google y me he quedado igual que estaba la verdad son más capaces de edad

Voz 0230 27:55 el mismo dinero que un conductor viejo que puede ganar dinero

Voz 1322 28:00 es bastante probable que no diga esto

Voz 32 28:02 el gracias todas formas

Voz 1322 28:06 bueno detrás de los vídeos que le hicieron muy popular sea de un tipo delgado con el pelo desaliñado con barba con ropa sucia Carlos se convirtió Dunia para otro en el antihéroe que la gente en China estaba buscando un país obsesionado con la imagen con la juventud se empezó a llamar el gran maestro vagabundo y centenares de personas acudían cada día a la oficina abandonada en la que vivía buscando su iluminación para que veáis al alcance de su éxito una hoja con diez palabras escritas a mano porel se vendió una subasta por más de trece mil dólares por favor una mujer que dijo ser su novia consiguió más de cuatrocientos mil seguidores en la red social TIC Talk en menos de una semana o un joven que decía ser su hijo fue invitado a muchos de los principales programas del país toda esta fama repentina pues empezado bien un poco al gran vagabundo chino no podía ya casi dar un paso sin que cientos de personas les siguieran llegó a tomar medidas como por ejemplo cortarse el pelo vestirse con contraje pero aún así les seguían reconociendo por la calle hasta que el veinticinco de marzo desapareció sin dejar rastro nadie sabe dónde está ni a ha huido aunque estoy segura de que algún internauta le va a encontrar porque tener en cuenta que en China ochocientos treinta millones de usuarios

Voz 0230 29:09 bueno en Internet quisieran secuestro no creo que yo creo que esto que digo se tipo de la voz del Vuelo diecinueve dice ahora que la embajada de Londres queda vacía

Voz 2 29:23 yo por ahí

Voz 1322 29:25 eso es bueno dijo en una entrevista en marzo que no culpa a nadie pero Internet Internet no me ha traído más que problema alguno

Voz 0230 29:31 on tiene razón pero sí

Voz 1887 29:44 bien bien que regresen a las animará das

Voz 2 29:59 a ver si si bien para ir para regresar por la puerta grande pues qué mejor animal

Voz 36 30:14 el Matas cuando era sacar el año

Voz 0230 30:17 poquito a poco es el debes

Voz 36 30:20 el gatito llega

Voz 37 30:22 no válido primero me lo me lo paros

Voz 32 30:26 mi amigo

Voz 37 30:29 hombre de mayor no

Voz 36 30:30 con esta son mono no

Voz 32 30:39 bueno que un equipo de científicos japoneses han concluido que los gatos reconocen su nombre esto es una pregunta que todos los dueños de gato se formula momento otro son capaces de discriminar su nombre entre muchas otras palabras sólo pase que cuando no responden es porque se hacen los locos porque prefiere ahora los científicos analizaron un cuatro experimentos con gatos que vivían en hogares con o sin la compañía de otros ejemplares y también con datos que vivían en una cafetería para gatos estos locales donde uno

Voz 2 31:11 son locales como el Café

Voz 32 31:15 puedes tomar algo con un gatito las tardes para básicamente los científicos lo que hicieron es reproducir grabaciones de los dueños de los gatos diciendo cuatro palabras Salazar cada quince segundos con la misma entonación y duración del nombre del gato sea decían cinco palabras cuatro de las cuales eran al azar y la quinta era el nombre del gato todas en el mismo en el mismo entonación duración ir en una cadencia de tiempo vale mientras escuchaban palabra Salazar los gatos no mostraban ningún interés pero cuando oyen su nombre la mayoría movían las orejas la cola a las patos la cabeza alguna incluso se levantaba los autores del estudio creen que los gatos reconocen su nombre porque es la expresión que los humanos los repiten más veces que además está asociada a recompensas como la comida caricias y juegos pero qué pasa que los gatos no siempre vienen cuando les llamamos y los autores del estudio atribuye este hecho a la naturaleza del propio animal dicen los gatos no han evolucionado para responder a las señales humanas se comunican con los humanos cuando ellos quieren son así y así es como

Voz 38 32:15 hay que tener claro que vamos usted negociando

Voz 32 32:22 sólo para que sólo para que tengáis una referencia hay estudios que han concluido han demostrado que los perros entrenados tienen un vocabulario de hasta doscientas de entre doscientas y trescientas palabras a examen reconocer hasta trescientos como los gatos también lo que pasa que no les sale

Voz 0230 32:40 podemos todo

Voz 38 32:44 bueno es una forma de decir bigote no está en los datos eh

Voz 39 32:48 oye los millennials eso

Voz 32 32:51 eh

Voz 0230 32:53 muy estuve hubo separación de bienes y se quedó el gato Ángel te haces influencer iba con un gato bajo el brazo

Voz 0933 33:07 bueno pero yo llevo sin internet por contraposición del chino a mí me hace falta Internet hecho en cuadernos de bitácora

Voz 1152 33:12 de de Mis días sin Internet porque llevas en Internet cuando dos semanas

Voz 0230 33:17 que cuando te está quitando este quitando aquí va arriba pero no no me han pero te va va el cuaderno de bitácora

Voz 0933 33:24 día uno estoy jugando al FIFA Internet ha caído merezco conecto pierde el partido mi enojo es claro intento llamar inmediatamente a la compañía me di cuenta de que tampoco tengo red estoy aislado sólo el Robin con el Robinson Crusoe de los millennials nadie me oye esa noche dormía en el sofá el día dos sigo incomunicado mis intentos por establecer conexión con el mundo humano se limitan a comprar el pan Un rayo de luz Milú mina voy a un estabas uno así para un náufrago de la red me llegan mensajes de gente preguntando que cómo estoy sigo vivo lo estoy pero dependo de pagar café caro la respuesta en la compañía es que espere día tres nunca creía que me pasaría he ido al baño inmóvil ciento setenta y tres Azulejos tiene vio años

Voz 2 34:07 sigo sin conexión

Voz 0933 34:08 el día cuatro a estas alturas pienso que las cosas que me estoy perdiendo no voy a poder decir de pan famoso que se muera hispano ir voy a ver pasar mes no pueda pasarme me Amis cruces Cruise es alguien que te gusta milenio diez cinco esté la biblioteca

Voz 0230 34:26 he cogido los libros más moderno

Voz 0933 34:28 ante la bibliotecas ya ha aprendido que es un Cool Hunter Miles Davis fue el que acuñó el término Kun no los había también he robado término es robado Internet de la Biblioteca día seis me ha vuelto a la línea el móvil ha sido una sorpresa tengo quince llamadas perdidas de mi madre y una invitación a un cumpleaños fue ayer me quedo en casa voy a Verne Flis

Voz 0230 34:49 a que no voy a poner Movistar Plus a que no voy a jugar a la Play no que ahora todos los line

Voz 0933 34:55 me estoy viendo la tele están haciendo cuchillos día siete maravillas voy tirando a los da de los datos el móvil ahora mismo el náufrago de la red se ha construido su balsa está a flote pero a duras penas nadie sabe cuánto aguantará sigo sin noticias de la compañía día ocho ya

Voz 0230 35:11 hasta la orilla una botella en forma de mínimo de Hawai han jugado conmigo

Voz 0933 35:15 esa mierda no funciona esto es muy enfada

Voz 0230 35:17 todo hay que ver qué guapo está forjada juego a fue desde el día nueve

Voz 0933 35:23 uso mi datos tuteo con la furia de alguien que no tiene nada que perder mención a Facua a la OCU arroba policía quiero me Internet día diez no lo esperaba me han llamado creía que no pero si mañana tengo Internet me han dado de baja sin yo pedirlo pero administrativamente sigo siendo de Vodafone pero soy de Yoigo nadie entiende nada nadie sabe porqué estoy perdiendo el juicio y por qué guapas están las limitar me voy a hacer un día once voy a usurpar Internet a todos mis amigos los próximos tres días seré un Copa del wifi día catorce hoy es el día hoy vuelvo Internet estoy más vivo que nunca hoy literalmente

Voz 2 36:02 hoy ha regresado

Voz 1887 36:14 la lista del Senado

Voz 14 36:17 bien

Voz 40 36:25 verdad que sí

Voz 1887 36:38 estamos ya ante la sede de música Coruña que De la Torre es un género en sí misma no

Voz 21 36:42 cuando tú a España llamaron el duty pregunta tú has wikis género de finales de los cincuenta muy bonito nacido pues sencillamente de la gente que no tenía instrumentos por gente joven que quería juntarse para cantar y como habían aprendido la Iglesia pues hacían armonías hablamos de es hoy pero si hablamos de eso hoy porque dentro del Douglas como en cualquier conjunto coral que Montes de tres coristas de cuatro de siendo de doscientos pues repartes las frecuencias a los agudos a los graves son los medios que canta cada uno no entonces en los grupos de Dubois pues por supuesto había un barítono que es lo que traigo Goyo hoy para que oigáis tanto son dos elementos muy raros que hay en el pop en el rock en toda la música digamos moderna que usan la frecuencia del barítono sea ya bastante grave que es un poco más grande que el tenor pero no tan grave como el bajo bueno lo vais a oír habrá eh a ver de qué os cuento toda esta Chapero veréis lo que voy es que sólo hay dos cosas que se utilicen en barítono habitualmente en la música que son el saxofón y una voz de barítono esto que ha empezado de los de los Kors tenía un una voz de barítono pero veréis vamos a empezar por el saxo barítono para que lo reconozca is

Voz 41 37:59 no

Voz 42 38:05 en la banda

Voz 21 38:07 de Charlie Mingus Pedro uno de los

Voz 42 38:10 a

Voz 43 38:11 el vaso

Voz 44 38:14 he visto los demás ya están un poco más agudos porque en los dos

Voz 21 38:23 hacer un trío de vientos a un cuarteto de vientos de metal vamos lo que hace es que distribuyen los trabajos las notas más grave las toca el barítono luego ya tiene solución un saxo tenor saxo alto y lo tienes ya los Bones pegado todos quiero que hagáis un poco a la idea de la frecuencia para luego empezar a perseguir en qué qué qué tono suele tocar el el barítono por ejemplo una de las canciones más famosas de Elvis Presley empieza con un saxo barítono el saxo barítono se dedica digamos que perseguirá la voz bueno más bien al bajo todo el rato

Voz 14 39:17 ahora más

Voz 2 39:21 escucha escucha

Voz 25 39:24 o pop pop pop pop pop pop pop pop

Voz 0230 39:28 más

Voz 21 39:30 no porque creo que veáis ahí es que resulta que toca tan grave un saxo barítono que resulta que tiene la misma el mismo trabajo que el bajo muchas veces que el ICO o que el contrabando escucha escucha lo mismo el contrabajo saxo tenor Nacho oro este canta mejor que el de la voz un poquitín mejor cantaba comparte era todo por intuiciones y la premios la iglesia pero tenían muchísima intuición otra canción en la que el saxo tenor y que creo que lo veáis por oposición también a cómo es un saxo perdón saxo barítono con un saxo tenor

Voz 29 40:24 y ello no claro

Voz 1887 40:28 físico con ratas tan tan tan

Voz 29 40:38 China

Voz 21 40:41 es muy habitual sobre todo en la música negra de realmente ese utilizaban con más habilidad los las los metales a mí porque la cosa venía del jazz que se utilice el bajo barítono para perseguir en el mejor sentido al bajo al bajo eléctrico lo refuerza mucho es algo que ya digo que viene traída del jazz esa esa costumbre por ejemplo hay una canción muy famosa de los Brothers de los años sesenta que luego la grava como dos o tres veces más este Rod Stewart que se alojaron este dijo corazón mío y ahí hay cierto momento en el que el saxo aunque os voy a hablar un poco porque se oye muy bajito se pone a a seguir al bajo pero sólo en cierto momento porque así lo refuerza pues ponerlo otra vez Alicia dentro digamos un poquito por cierto era un hombre uno cantaba Audi SIMO era imposible seguirle por supuesto que Stewart tuvo que bajarle la donaría a eso bueno otra cosa muy bonita es hoy lo en la voz por ejemplo en los York danés que era el grupo de gospel que eran blancos en realidad que acompañaban a Elvis Presley había un barítono lo fantástico es llamaba Habib Hawkins veréis cómo empieza Fame Chun porque es imposible hacer ese grave tan grave

Voz 45 42:34 total

Voz 21 42:43 bueno Pedro Blanco y un par más pueden hacer hay otra muy bonita el Elvis Presley primero no tienes a mí después lo hacen veréis mira

Voz 29 42:57 pues bien

Voz 14 43:04 sí

Voz 21 43:09 a mí también me gusta mucho el barítono como lo distribuya en en el en el gospel el Golden Gate Quartet por ejemplo tenía un montón de barítonos porque es un casi una franquicia anda tocado todo el mundo fijaos cómo cantaban el Down by the Riverside

Voz 29 43:26 más

Voz 14 43:27 eh

Voz 29 43:30 está

Voz 21 43:34 ya hay una segunda parte donde me dejan casi hacer un solo mientras canta el cantante principal

Voz 14 43:49 como se desprende gases maravilloso

Voz 21 43:55 y luego también muy bonita hay esto lo puede tener sobre los negro también los blancos por ejemplo aquí en esta mesa estaba asentado un día con nosotros Kevin Johansen te acuerdas verdad y él es un barítono porque la bastante grave

Voz 46 44:06 la que yo en que no lo sabe yo voy

Voz 21 44:20 qué bueno muy bueno Kevin Johansen para mí es una maravilla bueno y por último lo he traído todo junto un barítono fantástico que os recomiendo del soul que era Noor Rolls y que además está acompañado por un saxo barítono aquí con lo cual los dos juntos ya es una delicia

Voz 47 44:44 no sé cómo ruge el barítono Omán de Enel

Voz 2 45:02 esto es hacer un agudo profesor de la Torre