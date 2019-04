"¡Qué coño hace Madonna en Lisboa!"

Voz 1 00:00 yo ahora en La Ventana Radio lindo Radio lindo una mirada particular parado

Voz 0313 00:48 vamos por partes Madonna es noticia estos días porque va a actuar que no competir en el próximo festival de Eurovisión en Israel y también porque hace unas semanas se produjo y además de forma bastante sonada sonora su ruptura sentimental con con Portugal y con fundamentalmente con Lisboa fiestas una pista muy clara de dónde tenemos esta semana a Elvira Roberto estará por allí no Portugal hola buenas tardes te has ido allí con Antonio

Voz 0545 01:28 está muy bien Roberto que todo esto son bienes gananciales sí pues sí aquí estoy en aquí estoy en Lisboa y es verdad que yo siempre lo dije que Madonna no duraría mucho tiempo en Lisboa porque yo creo que no es una ciudad para celebridades están acostumbradas a otro tipo de ciudades no la yo de Lisboa es maravilloso para venir como turista pero luego para vivir todos los días un ella te exige un poco de un poco de esfuerzo desde diez no es Nueva York no es una ciudad americana donde todo lo que quieres lo tienes al momento hay que mover las piernas decidió bajar muchas cuestas eso forma parte de su encanto pero yo creo que Madonna vivienda que en Lisboa necesitaba mucha gente trabajando para ella porque sino es es imposible no estará haciendo esfuerzo físico todos los días estaba escuchando esta canción yo no he sido nunca muy de Madonna la verdad pero ni como icono ni como músicos pero la verdad es que lo que hacen las canciones que al final acaban hablando de nosotros sí porque esta canción me sitúa en un momento de mi vida en la radio precisamente no

Voz 0313 03:05 hoy Elvira la ruptura se ha producido pero algo habrá ocurrido los últimos tiempos porque no hace tanto en febrero Madonna declaraba públicamente su amor a a Lisboa y a sus tres EF Fátima el Benfica donde jugaba uno de sus chavales Alfaro no música dice que lo había atrapado sea cuál ha sido el detonante al final para que para que sea la

Voz 0545 03:24 yo creo que en el fondo es no satisfacer todos tu capricho sino algo que al final al mejor la excusa ha sido una pero

Voz 0545 03:35 yo estaba grabando un videoclip y y en Sintra yo creo que no era en Lisboa y quiso meter un caballo en un lugar histórico y obviamente para eso tienes que pedir un permiso lo había pedido luego no concedieron Ia acabó diciendo algo que salió a la luz pública que es tanto quedado yo por por este país sobre esta ciudad mira cómo me lo devuelven no y eso es feo el solfeo porque todos tenemos que estar en los sitios porque los amamos sí la verdad es que por muy famoso que seas nadie debe nadie debe nada y desde luego ésta es ya digo esta es una ciudad que hay que amar tal y como es y no es una ciudad con todos los servicios inmediatos que tienen las ciudades americanas para la gente que tiene mucho dinero es una es una cosa completamente diferente yo creo que al final las cuestiones de turismo se tienen que dilucidar veo solo necesitan un tiempo no en Lisboa acabará siendo una ciudad para la gente que ama este tipo de ciudad portuguesa que tiene tanto encanto melancólico literario pero no pero pero no es una ciudad además donde yo qué sé

Voz 0545 04:54 estaba vente y que están abiertos los sitios las veinticuatro horas no puede suceder en Nueva York aquí la gente descansa y cierra a la hora de comer cosa las costumbres que yo considero desanima sino y aquí hay que esperar para las cosas porque el ritmo es es completamente diferente el tiempo no vale lo mismo aquí que los Estados Unidos

Voz 0313 05:17 pues eso me parece la me parece a la verdad a mí particularmente desde luego

Voz 0545 05:22 exacto tienes que no se tiene que ejercitar la paciencia pero al mismo tiempo es algo que en muchos casos te da paz te permite volver a un

Voz 0545 05:35 los años en los que el tiempo era algo más otro

Voz 0313 05:37 a otros hoy Elvira una pregunta esto no no es un balance en una cuenta de resultados pero en los dos años más o menos gastado Madonna en en en Lisboa Portugal quién ha dado más a quién Portugal Lisboa Madonna o al revés no sé cómo menos no sé cómo se mide eso tampoco

Voz 0545 05:54 qué ha sacado el nombre de Lisboa delante de los portugueses había como una especie de ironía sabes siendo en realidad hay algo de incredulidad en todo esto bueno qué coño qué coño Madonna no yo creo que en que no sé yo creo que en no darle darle no le ha dado nada y el sitio en el que sospechaba que era un hotel que se cerró que cerró absolutamente para ella

Voz 0313 06:24 ahora sí si para ella hay para todos

Voz 0545 06:27 su servicio que está en una calle preciosa que sea mala arrugadas las verdes era una calle ya muy famosa para la gente que ama Lisboa porque en esa calle estaba situada situaba Eça de Queiroz una de sus novelas la sol o la novela que sería en España algo con nuestra oferta Mateja pinta no que esos Maya entonces a ella era ya era famosa hice desde luego los muchachos de instituto las conocían porque es la novela que uno tiene que leerse por narices es portugués para aprobar el Bachillerato no entonces y no no creo que haya yo ya además hay un hay gente que Amado Lisboa celebridad

Voz 0313 07:12 en Lisboa estaba antes no si estaba no

Voz 0545 07:15 es que Madonna yo estaba antes por ejemplo John Malkovich que que que es un hombre que Amador Lisboa pero es una celebridad como más discos

Voz 0313 07:24 hola estoy viendo Elvira perdona el estoy viendo John Malkovich en una serie que es Billy Jones haciendo de un oligarca ruso corrupto turbio con una barra hay un acento que dan miedo es buenísimo plazo de verdad queda sin levantar la voz da un miedo

Voz 0545 07:41 yo te propongo que cuando se estrenó la segunda parte del joven Papa donde tenemos a nuestro Javier

Voz 0313 07:49 la Cámara pues nos cuente cómo son

Voz 0545 07:51 las escenas que tiene con John Malkovich porque yo yo suelo yo se lo preguntaba Javier como es porque claro Javier es ya un actor internacional pero oye hacer una escena con John Malkovich siendo actor es debe ser una cosa increíble que como había contado cosas muy bonitas de actuar con con actores que son como lo máximo a nivel interpretativo creo que tiene que venir al amenidad programa para decir que siente uno

Voz 0313 08:19 pues quieras quieras encargada TUE osea que a otra cosa mariposa otra

Voz 0313 08:49 vamos a seguir en en Portugal ya que Elvira Lindo está no se hablaba de del joven Papa esta serie que comentaremos un día con Javier Cámara de Netflix acaba de estrenar una una serie documental de bastante éxito además según parece que cuenta una historia que ocurrió en Portugal hace un montón de años en dos mil en dos mil siete el tres de mayo de ese año de un apartamento de alquiler vacacional en en Praia de Luz en el Algarve desapareció seguramente lo recordarán todos los oyentes mientras dormía bueno te desapareció Madeleine McCann una niña de cuatro años hija de una pareja inglesa una pareja joven eh bueno no ha aparecido no se sabe lo que ocurrió y ha habido un montón de vaivenes en la investigación que ahora este documental analiza todo el caso McCann se ha convertido en un fenómeno

Voz 5 09:41 las más de eran películas nadie nadie Zlatan Eric Goldstein se fume en dice sí

Voz 0313 09:53 trabajaron miles de casos llene el de Madeleine he visto las peores cosas que puede ver un un ser humano es que este episodio este secuestro fue más allá de un de un suceso local no las cosas esas globales que decimos hay tenemos un ejemplo de cómo empezar

Voz 0545 10:09 exactamente y además es que podemos recordar yo creo que este este tipo de sucesos que uno puede recordar lo que pensé todo entonces no eh primero el horror de ver un una niña desaparecida al poco tiempo si una una pena horrible pero al al poco tiempo esa culpabilizar acción Keith que se hizo de los para

Voz 0313 10:31 tus padres y al final

Voz 0545 10:33 te queda porque eso es terrible no la la difamación o en este caso estuvieron también imputados no pero al final han sido difamado constantemente que es lo que queda en tu memoria pues tu memoria y no no no en tu memoria no queda que finalmente quedaron sin ningún tipo de de cargos y libres si sabes sino que queda bueno serían los padres uno

Voz 0313 11:01 qué tal manchados directo vean manchados claro

Voz 0545 11:03 aquí ya este este caso uno se pregunta por qué tuvo una repercusión que no hacen no han tenido otros casos de niños desaparecidos no que por cierto hemos visto ayer vi que el caso del niño pintor en Málaga tiene tiene nuevos datos bueno pues fíjate yo fíjate qué qué les diría a su familia que ha recibido ultimamente alguna información precisamente les diría por favor no los a Caixa la prensa no porque esta estas cosas lo que te enseña a este caso es que hay que controlar muy bien lo que da a los medios de comunicación vosotros os acordaréis que los los padres si algo hicieron mal en el paso fue abusar de su exposición pública

Voz 0313 11:47 sí sin duda igual en algún momento fue por por desesperación y luego ya no sabes por qué entras en la rueda entras en una rueda tampoco sabe muy bien cómo cómo salir y además otra cosa esta fila presión mediática que que tú hablas Elvira y la exposición La sobres pues tiene todo eso también lo que lo que acaba provocando en el documental lo cuenta es en que se cometan errores en la investigación se al pobre comisario que llevaba que estaba al frente de la atizado han por todos lados

Voz 0545 12:14 sí bueno yo fíjate que viendo estos ocho capítulos que es que no es ni uno ni dos

Voz 1826 12:19 no son un ratito sí que son

Voz 0545 12:22 ocho capítulos de documental viendo en lo comentan pienso que el comisario se hizo muy muy celebra Se llamaba Gonzalo Amaral eso hizo súper celebre no solamente en Portugal claro si no en Inglaterra o porque los padres eran ingleses no tampoco actuó bien quiero decir que también eh tuvo bastante regular bastante un ente yo creo que la policía portuguesa sintió mucha presión por hacer las cosas bien se trataba de un matrimonio inglés de clase media alta los dos médicos eran son guapos estas cosas parece que no cuentan pero sí que cuentan que había desaparecido un niño en un pueblo portugués un año antes y no había tenido la repercusión que tuvo el caso McCann no entonces es que intervino hasta el Gobierno británico y el yo creo que el comisario sintió muchísima presión y enseguida tuvieron que dar como noticias de que algo estaba ocurriendo para empezar detuvieron a un tipo que se llamaba Rober Marat que era un pobre señor que se había prestado de Lera inglés porque era una escolanía hay que imaginar una colonia inglesa como ocurre también en muchas zonas de playa española que los ingleses vienen a España pero no se mezclan con los españoles yo pues esto era prototípico de eso es decir que al Colonia donde todo el mundo habla inglés entonces este señor que ver Mara se prestó bondadosa me empezó a servir de traductor entre los padres la prensa hay la policía portuguesa etcétera y alguien cayó en la cuenta de que es sospechoso

Voz 1826 14:04 qué vida cerca que además no responde Phil del depredador sexual que sí tiene demasiado interés por las redes sociales que tendrá en los ordenadores se llevaron unos ordenadores que no se sabe muy bien qué es lo que se borró dejó de borrarse no sea que la investigación estuvo trufada de

Voz 0545 14:22 claro es que tú tú imagínate es exacto que que en en estos casos cuando se tiene a la prensa tan cerca y cuando se interpretan todos los movimientos te puedas parecer igual de imagen pues parece haberse sospechoso este tipo de repente que que realmente tiene una un aspecto de pobre señor y de ideas pues T de agobiado ha superado por las circunstancias de ser difamado como pedófilo hoy como secuestrado en todas la prensa del mundo que es y hay que ponerse en su piel para saberlo que sufrió finalmente la prensa los tabloides ingleses le indemnizar On pero no así los portugueses no

Voz 1826 15:07 oye habría que destacar Elvira sobre todo el papel no de una agencia en sí aunque es mito tres la famosa agencia de investigación de Barcelona el papel que tiene sobre todo un investigador que después ya

Voz 0545 15:17 ah por desavenencias con el director débito

Voz 1826 15:20 tres pero fue este investigador quiero decir que después por desavenencias apartado del caso por unas declaraciones muy sensacionalistas que hizo a la prensa el propio dueño de Método tres pero el papel de este investigador que es clave para llevarnos por el camino por el que no había ido a la policía que es la investigación más seria que se hace de este caso y que es la que la que yo creo que aclara que los padres no tienen ninguna

Voz 0545 15:43 bueno claro es que es que al final la policía se empeño en buscar las pruebas para para acusar a los padres y lo que hicieron fue dejar a un lado la propia investigación de la desaparición de la niña lo cual resulta increíble no cosas también que yo creo que son muy fantasiosas no porque es verdad que los perros y todos lo sabemos pueden aportar muchas pruebas a una investigación pero no puede exceder todo al olfato de los animales yo creo que hay que ceder muchas más cosas a los datos de la sensatez humana no era muy difícil imaginar que unos padres pues por torpeza o hubieran medicado más a una niña para que para que se durmiera y lo hubieran matado involuntariamente la hubieran sacado de allí se lo hubieran llevado primero a un congelador enterrarla hubieran tenido de cómplices a todos sus amigos realmente es una historia muy nervioso acomplejado usada para pese sea eso verdad ahora fíjate que yo con todo esto hay hay algo que sacas de ahí algunas enseñanzas que tiene que hacer uno cuando se ve inmerso en un caso de este tipo tener a alguien que responda a la prensa sin más apartarse de todo eso contestar personalmente porque los Mc Cann Se si os acordáis se pasearon todo el mundo fueron a ver hasta el Papa

Voz 1826 17:19 estuvieron aquí en alguna televisión en España reconocemos bueno en el documental les paga que estuvo en Cannes sale el fragmento de una entrevista que estaba grabando Jordi González creo recordar que era para la noria de intelectuales poder una pregunta que cree inapropiada el padre se levanta izará entrevista medias no

Voz 0545 17:34 claro porque ya de alguna manera lo que te están diciendo bueno los está bien que los periodistas seamos preguntó en el siglo lesivos pero no somos la policía no es es es una entrevista nunca tiene un interrogatorio no claro no es un interrogatorio no tienes por qué intimidar además yo creo que en este caso lo que te inspiraban esos padres era más compasión que otra cosa ya digo hay hay otra cosa que me que me hace pensar porque sabes que de repente Netflix son otras otros canales están tiene todo el documento están apostando por el documental no pero hay que tener cuidado también con esto porque que y yo creo que han los documentalistas han tenido la suerte de que hace unos años de reabrir casos porque realmente eran descubierto cosas gracias a la inversa diga acción y periodística pero no siempre hay que no siempre que esperar eso de un documental no y entonces hay veces que modifican los tiempos como si fuera la ficción yo sólo encuentro muy tramposo es decir que tú en cuando estás narrando un asesinato en una película de ficción tú puedes hacer todo lo posible para que el espectador este pegado a la silla pero no me parece un esto si lo haces contando la realidad

Voz 0313 19:00 qué documental y ficción deberían ser términos antagónicos vamos lo son absolutamente

Voz 0313 19:26 Elvira Lindo ha sido un placer como siempre que disfrutes muchísimo que disfrutes de Portugal bueno jazz cuando la semana que viene tanto detalle muchos adiós