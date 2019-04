Hora 25 Deportes: Europa pasa por la Cerámica (11/04/2019)

Voz 0527 00:00 los deportes comisión

Voz 2 00:11 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este jueves once de abril día que cuenta con un trío importante de nombres propios el primero Leo Messi que esta tarde ha sido examinado por el golpe que sufrió la nariz anoche en Old Trafford según el Barça no tiene nada excepto eso un fuerte golpe en la nariz el segundos Diego Costa sancionado con ocho partidos tras ser expulsado en el Camp Nou el Atlético va a recurrir la sanción pero con pocas esperanzas Enrique Cerezo presidente del club colchonero

Voz 1372 00:40 los esperaba que fueran tantos partidos pero bueno eso no

Voz 0527 00:42 es justificable porque un insulto nunca justificar vosotros a recurriremos que vamos a ver si nos dan la cautelar ver qué es lo que pasa es un momento difícil para él pero no porque se vea contiene no vaya continúan les porque es una sanción fuerte de todas las maneras Hinault descenderá al jugador todo sabía que en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra lo que dice la frase

Voz 2 01:05 completa este trío Paul Pogba cada vez más cerca de la órbita del Real Madrid el francés sonríe mientras regatea a las preguntas y sus posibles futuros compañeros le abren la puerta como Casemiro

Voz 1372 01:15 te gustaría jugar contra el Barça en un partido como un clásico por ejemplo siempre con un equipo como Barcelona te gustaría jugar contra el Barça es un clásico

Voz 0336 01:25 y eso que ha dicho se viene el Madrid será muy bienvenido que son como jugador pero vaya no está en el Real Madrid

Voz 2 01:36 Messi Costa Hypo va nombres del día pero ahora mismo la noticia es un derbi de la Comunidad Valenciana en versión continental en menos de media hora primer asalto entre Villarreal y Valencia en busca de un billete para las semifinales de la Europa League nos vamos al estadio de la cerámica Carlos Martínez Ximo más mano Xavi Isidro muy buenas

Voz 1269 01:52 hola Sonia qué tal muy buenas desde el estadio de la cerámica donde ahora mismo salta a calentar el Villarreal desde hace ya algunos minutos están calentando los jugadores del Valencia son dos equipos que todavía tienen mucho por lo que pelear en Liga con objetivos completamente opuestos pero con siete jornadas por delante en las que conseguirlos el Valencia evidentemente enviar por el cuarto puesto y el Villarreal por mantenerse en Primera División pero los dos hacen un paréntesis porque en ambos vestuarios ilusiona muy mucho el partido la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League porque evidentemente hay un título en juego y tiene un premio añadido que es el de poder jugar la Champions el que lo gane la próxima Prada hace quince años se enfrentaron también en competición europea en dos mil cuatro fueron semifinales no cuartos de final de la Copa de la UEFA pasó el Valencia la final un pito lo que luego consiguió después de empatar a cero aquí en el estadio de la cerámica ganar uno cero en Mestalla como digo están los equipos ya sobre el césped vamos a conocer las novedades empezando por los locales Xavi Isidro qué tal muy buena Carlos muy buenas bueno pues presenta seis cambios El Villarreal Con respecto al último partido en Sevilla dudas en el sistema pero en principio el once sería el formado por Andrés Fernandez en portería Quintanilla Víctor Ruiz Álvaro y Mario en defensa con Cazorla Cáceres por delante centro del campo para Fornells Iborra y Samu arriba Gerar Moreno así que hay rotaciones pero no tampoco masivas en el Villarreal vamos a conocer cuántas hay en el Valencia de Marcelino Ximo las mano qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas recordemos es que Marcelino se presenta aquí sin cinco de sus jugadores dos lesionados con dos Vie Jaume este último por enfermedad del sancionado Carlos Soler sobrino y la todo lo tendrán que ver desde casa o desde el palco sin vestirse vuelven Pizzi Nico qué Elena la convocatoria pero directos al banquillo porque ninguno de los dos son titulares esas son las novedades principales el once por el que apuesta Marcelino en su regreso a la cerámica ahora con el Valencia neto bajo palos los ojo repite Roncaglia en el lateral derecho callan el izquierdo caray Gabriel pareja de centrales Parejo vas la otra novedad medio centro vas no juega con Belén en el doble pivote con Ferrán Torres en la derecha con quédese la Izquierda la dupla atacante de lujo la de gala trigo Gameiro no hay demasiada gente todavía en el estadio de la cerámica pero se espera que haya un casi lleno mil cuatrocientos de los espectadores que estarán aquí presentes vienen desde Valencia para apoyar al conjunto de Marcelino García Toral

Voz 2 04:17 pues desde las nueve en las emisoras de ser más las aplicaciones de la serie carrusel en el móvil y en Cadena Ser punto com Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo con Carlos con Ximo con Xavi todo lo que suceda en este Villarreal Valencia y en el resto de clubes que hay un buen cartel de partidos José Antonio

Voz 2 06:38 pasan treinta y seis minutos de las ocho de la tarde ocho partidos de sanción para Diego Costa su expulsión en el Camp Nou perjudicó a su equipo contra el Barça pero ahora va a ser bastante peor porque se quedan sin el delantero durante mucho tiempo aunque el Atlético va a recurrir Pedro Fullana hola

Voz 8 06:52 hola qué tal muy buenas y ocho partidos porque son dos sanciones diferentes como ha informado este mediodía la Cadena SER cuatro partidos por el insulto otros cuatro por agarrar al colegiado por tanto Se acabó la temporada para Diego Costa el Atlético va a recurrir al Comité de Apelación tiene diez días hábiles para hacerlo aunque lo va a hacer con pocas esperanzas y su compañero de vestuario Thomas cree que puede que le fallan las formas al delantero brasileño pero la sanción dice es excesiva

Voz 9 07:16 para mí yo pienso que es demasiado no porque en un patio así que no se expuso aún hay luego a un compañero que nos ayudan mucho le cae ocho partidos bueno espero que intentan hablar con ellos si le depende de la ocasión aquí con quién está delante cada uno su forma de hacer la cosas a lo mejor no lo ha hecho bien pero demasiado partido para él y para todos

Voz 2 07:44 Diego Costa no volver a jugar con el Atlético esta temporada según Manuel Esteban Mi esta temporada ni la que viene y la siguiente lo mantienes Manolete muy buenas

Voz 1372 07:52 por supuesto con los mantengo porque no sólo ha sentado mal a la son Fiti sino también al vestuario y a la gente que tiene que ver con el Atlético ya el Atlético está buscando relevo ahí está ahí está ahí sin escamas P estás tan Lewandowski idean prometido a Simeone que le van a tener un goleador importante no se olvidó otra cosa el balance de Diego Costa de este año es absolutamente lamentable a jugar solamente el ocho por ciento de los partidos alegan problemas físicos y en Liga solamente ha conseguido tres goles cero patatero

Voz 2 08:26 con todo gracias Manuel la sanción a Diego Costa no es la única preocupación de Simeone porque Pedro Fullana casi no tiene jugadores para el partido contra el Celta

Voz 8 08:33 no de hecho hasta ahora tiene once jugadores de campo en la primera plantilla porque Godín no ha entrenado hoy por unas molestias musculares y es duda para el partido del sábado sólo tiene a Neuquén como central Montero va a jugar junto al argentino si no se recupera Godín recordamos que Thomas y Jiménez son baja por sanción al margen de Diego Costa que le Mari Savic son baja por lesión y la noticia positivas que Morata ha realizado una parte el entrenamiento con el equipo y eso hace que al menos sean optimistas

Voz 2 08:57 para que llegue al encuentro en el Atlético se dejó sus opciones al título de Liga contra el Barça gracias Pedro el equipo azulgrana sigue teniendo todos los frentes abiertos y además lo de Messi se ha quedado en nada Adriá Albets

Voz 0017 09:07 sí qué tal Sonia muy buenas los médicos del Barça le han hecho pruebas esta tarde y han visto que no tiene nada más allá de un hematoma como consecuencia del golpe que le dio es Molin en la cara hay que le provocó alguna herida en la nariz y también en el ojo esta tarde no ha entrenado con sus compañeros pero mañana sí estará disponible aunque es más que probable que Valverde le dé descanso el sábado tampoco viajará a Huesca porque está sancionado Luis Suárez que ayer acabó muy cansado en Old Trafford se retiró cojeando al final del partido ya esta tarde ha hecho recuperación en el gimnasio así que bueno le vendrá bien el descanso al delantero uruguayo está sancionado también Piqué is espera que Valverde haga bastantes rotaciones el sábado pensando en la vuelta del martes frente al Manchester United en el Camp Nou

Voz 2 09:48 por cierto que hay un nombre que une Manchester United y Barça y no precisamente por ese cruce de Champions

Voz 0017 09:54 el de Juan Mata porque su padre que es también su representante estuvo hace unos días en las oficinas del Camp Nou reunido con representantes del Barça para hablar del futuro del jugador el Barça le considera un jugador interesante a Valverde le gusta y además llegaría gratis porque acaba contrato en junio pero fuentes del club reconocen que no es una opción prioritaria simplemente un perfil de jugador interesante de hecho antes de ayer estuvimos con su padre en el larguero desde manche

Voz 1269 10:21 sí reconocía que tiene varias propuestas de

Voz 0017 10:24 el futuro pero insinuaba que su hijo está muy contento en el United

Voz 2 10:28 veremos qué pasa con el futuro de Juan Mata gracias Adriá ha devuelto a la Champions terminados ya los partidos de ida ventajas para Barça Juventus Liverpool y Tottenham pero todo depende de lo que pase la semana que viene duro

Voz 1621 10:38 sí porque va a ser en Barcelona estudian el martes en Manchester y Oporto el miércoles donde encontramos a los semifinalistas de estas amplió en para la próxima semana la ventaja más clara es la el Liverpool que ganó al Oporto y luego ventaja corta una pero el Tottenham ante el City para estrenar el nuevo campo y el empate a uno de Ajax IV

Voz 1372 10:54 a cabeza de Cristiano Ronaldo el portugués siempre

Voz 1621 10:56 decisivo a partir de cuartos de esta competición cuarenta y uno goles ha marcado a partir de esta ronda ahí la nota negativa estos cuartos lo encontramos ayer en Holanda ciento veinte ultras italianos detenidos en el centro de Amsterdam hubo altercados en el estadio en definitiva tiene pinta que en el partido de vuelta va a haber un montón de control

Voz 2 11:13 seguro que lo hay porque cuando hace pal de intervenir

Voz 1621 11:15 pues hacemos

Voz 2 11:16 alta esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de el Estado gracias duro el gran ausente es el actual campeón de la competición el Real Madrid tienen vientos de cambio después de una temporada que todos reconocen como bastante mala incluidos los propios futbolistas Javier Herráez muy buenas

Voz 0017 11:31 las uñas y Casemiro el brasileño que tiene cuatro Champions joven todavía no llega a los veintiséis años Veintisiete el brasileño que hoy en un acto publicitario ha estado la verdad que pues muy reflexivo con lo que ha sido el pasado y el presente del club dice que el equipo volverá que esto es el Real Madrid hemos escuchado ya fermento hablando de Pogba que si viene Se va a recibir con los brazos abiertos pero que evidentemente no quiero hablar de un jugador que no es del Real Madrid el equipo de Zidane lo va a intentar evidentemente con el francés también ha hablado de Neymar que no es el caso porque lo de Neymar y lo hemos contado que no que este verano toca así que vamos a escuchar lo que ha hecho Casemiro de la plantilla de esta evidentemente bueno pues

Voz 8 12:08 preocupado porque el equipo ha conseguido los objetivos pero saca evidentemente la cara por sus compañeros

Voz 0336 12:13 los que han fallado este año fueron los mismos que han ganado cuatro entonces para que siempre fichaje te grandísimos jugadores que ingeniero pero los jugadores que tenemos somos todos muy buenos Ivonne ese bosque ya hemos ganado fueron los mismos que hemos pagado este hay entonces aquí estamos todos Si aquí pensamos como todos

Voz 2 12:31 así miro defendiendo a sus compañeros después de una temporada muy irregular en el Real Madrid en un minuto seguimos con más

Voz 2 13:46 el sábado comienza la jornada treinta y dos de Liga en Primera hay sin duda el partido con más pasión va a ser el derbi Sevilla Betis pasado mañana en el Sánchez Pizjuán la temperatura va subiendo la ciudad hispalense porque además Santi Ortega

Voz 1372 13:58 hay mucho juego che muchísimo en juego el Sevilla buscaba Champions puesto europeo y el Sevilla convoca mañana a sus aficionados a las seis de la tarde en el Sánchez Pizjuán entrenamiento a puertas abiertas para los seguidores el Betis tenía previsto hacer lo mismo pero las primeras cofradías esta Semana Santa una en el barrio de KIO en Villamarín parece que lo va a impedir por seguridad en lo deportivo el Sevilla Banega y Andrés Silva no han estado ni el entreno el argentino no parece que faltará al partido ya veremos el portugués sin en el Betis Canale sigue sin entrenar se hace difícil afirmar que llegará al encuentros hubo ausencia abre opciones en el once no sólo tenemos un derbi el sábado por cierto otro toda la mañana el femenino el partido entre el Betis y el Sevilla la una en el Villamarín con veinte mil entradas a día de hoy vendidas ya

Voz 2 14:43 el tsunami del fútbol femenino que parece no hay quien pare ya pero en lo que se refiere al fútbol masculino la lucha pues

Voz 1372 14:48 Europa la permanencia van a ser los dos ejes

Voz 2 14:51 sobre los que gire esta recta final de campaña ahora mismo el Getafe es el mejor colocado en la carrera por la Champions iban Álvarez

Voz 0838 14:56 siete jornadas consecutivas Sonia lleva el equipo azulón en la cuarta posición el Getafe que juega el domingo en Valladolid dos equipos Pucela jeta que acumulan varias detenciones durante la temporada con el bar sobre el vídeo arbitraje precisamente atención al mensaje que envía el presidente del Getafe Ángel Torres

Voz 0185 15:11 el arbitro hay que protegerle de creo que tenemos buenos árbitro en España posiblemente a lo mejores de Europa pero tienen que dedicarse a arbitrar el bar para otra gente que especializar que que educar que la les cursos y si se equivocan y no sirven pues el despedirle lleva un litro no le puedes recibir Isidoro que eso hay que corregirlo

Voz 0838 15:31 si se equivocan hay que despedirle no se corta Ángel Torres Mads más cautelosa estado su homóloga de Leganés María Victoria Pavón que esta semana se enfrenta al Real Madrid vuelve a hacerlo un día entre semana el lunes porque el Lega desde que ascendió a Primera nunca ha jugado en sábado domingo contra el Madrid en Butarque cinco partidos todos a diario la presidenta María Victoria Pavón

Voz 15 15:49 siempre hemos jugado entre semana y en este caso coincidió en la jornada esa que se pone en medio pero esta vez que si coincidía en fin de semana no lo han puesto el lunes pero bueno pues es así está claro que nosotros vamos a llenar con el Madrid sea cuando sea pero bueno siempre me gusta más jugar un fin de semana está claro

Voz 2 16:04 enseguida nos cuenta más detalles de la lucha por los horarios Antón Meana pero vamos primero a Vigo porque el Celta están dinámica ascendente ha salido del descenso y además tiene un ilustre de prácticas en el cuerpo técnico quiénes Paula Paula Montes muy buenas qué tal

Voz 1694 16:16 bueno pues tres generaciones de canteranos coinciden estos días en la almadraba Yago Aspas que será la baja más destacada es que iba para el Wanda Metropolitano Borja Oubiña que está en el técnico valenciano en su equipo y a ellos se ha sumado el más laureado de todos hasta el momento Míchel Salgado el ex del Real Madrid está haciendo sus prácticas para ser entrenador UEFA en Amadou ayudante de los entrenamientos del primer equipo y también con las categorías inferiores

Voz 2 16:39 gracias Paula de la imagen del día esa deberá Míchel Salgado haciendo de ayudante en prácticas de el técnico del cuerpo técnico del equipo celeste al conflicto como os decía de los horarios mañana hay una reunión importante para intentar desatascar este asunto Antón

Voz 0231 16:52 pues sí qué tal Sonia buenas noches porque Rubiales y Tebas no se ponen de acuerdo en las competencias que quieren recuperar la federación pone muy nerviosa a la Liga y por eso mañana de que mediar el Gobierno hablando de Reuniones acaba de terminar una mano del convenio del fútbol femenino daremos toda la información en tiempo de Larguero ir noticia que avanza Hora veinticinco Deportes nuevo borrador para la Copa del Rey de la próxima temporada con cambios importantes con respecto al borrador del martes papel y boli porque es difícil veinte equipos de Primera veintidós de Segunda veinticuatro de segunda B los dieciocho primeros de Tercera los catorce mejores segundos tercera hilos dieciocho campeones de regional van a jugar la próxima Copa del Rey

Voz 2 17:33 están todos apuntados Antón desde luego la Copa del Rey va a ganar en interés y en emoción a partir de la próxima temporada dejamos el fútbol lo contábamos en la portada Lidia Valentín se mantiene por méritos propios entre los deportistas más importantes de España hay sigue adornando su extenso palmarés hoy plata europea para la haltera española que en más de una ocasión se ha postulado como abanderada de nuestro país para los Juegos de Tokio del año que viene aunque Uxue caballero parece que lo tiene bastante complicado

Voz 0419 18:04 sí porque habla del presidente del COE Alejandro Blanco que por cierto no ha descartado seguir como presidente aunque todavía se lo tiene que pensar también han confirmado Sonia como decías que el piragüista Saúl Craviotto si se clasifica será el abanderado de España en Tokio dos mil veinte porque dice el abanderado tiene que ser el deportista que mejores resultados olímpicos lleva

Voz 17 18:21 lo lógico es pensar que la abanderado sea el deportista que mejores resultados olímpicos tiene sólo hace falta mirar quién tiene más horas en caso de empate quién tiene más platas y así sucesivamente ya vosotros podéis decir quiénes Salamandra Peloponeso es Saúl Craviotto claramente Saúl tiene dos plata dos oros una plata y un bronce no hay nadie de todos los que están compitiendo que tengan dos oros una plata y un bronce un flaco favor haríamos a intentar cale la cambiar el abanderado que tiene más méritos por otro que sea Marsans

Voz 0419 18:51 Alejandro Blanco ha dejado claro que por delante están los méritos de los deportistas no por ser más famoso será abanderado de España en Tokio

Voz 2 18:57 gracias a su sube con el próximo abanderado español el año que viene en los Juegos de Tokio llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias hasta las nueve sigue Hora veinticinco Deportes aquí en la Cadena Ser

Voz 18 19:57 en Hora veinticinco Deportes

Voz 0527 20:02 Sonia Lus

Voz 2 20:10 seguimos hasta las nueve con más tema que son noticia en este Hora veinticinco Deportes muchos asuntos importantes que nos llevan de viaje lo largo y ancho del planeta un viaje que vamos a empezar con gol porque ya está en marcha el torneo con más prestigio del circuito mundial primera jornada en el Masters de Augusta especialista en gol de la cadena

Voz 1643 20:26 SER Héctor González muy buenas qué tal muy buena Sonia cómo va la primera jornada con los españoles sobre todo se pues el mejor colocado de momento John Rambo están compitiendo ahora mismo los cuatros está el de barrica en el hoyo trece que está firmando una tarjeta de menos dos a un solo golpe de la cabeza no les está yendo mal tampoco a Rafa Cabrera que de momento está sobre el par mientras que Sergio García hasta con un más uno Chema Olazábal con un más los esto acaba de empezar de los principales favoritos ninguno ha acabado el recorrido así que hay que esperar para ver como terminan Justin Rose Tiger Bush o Dustin Johnson aunque Rory Mc Ilroy el irlandés sí que es cierto que está tienen algún problema está ahora mismo con dos sobre el par en un mar es un máster de Augusta perdón que esperemos que nos traiga la sexta chaqueta verde para el golf español dos ganó Seve dos Olazábal Lluna la última Sergio García en dos mil diecisiete

Voz 2 21:11 el verde te sienta bastante bien a ver si tenemos con la chaqueta también el domingo gracias Héctor ciclismo Quartet Sully a la Vuelta al País Vasco con triunfo para el líder a ver si lo digo bien el alemán Shaq Man y alguna que otra retirada después de la caída de ayer Íñigo Marquínez hola

Voz 0802 21:27 suena muy buenas presenta este muy bien el amarillo en esto

Voz 1372 21:30 caso decía que les sienta muy bien el amarillo

Voz 0802 21:32 SAS van que bueno pues nos no dejando nada para los demás llevamos cuatro etapas ya ha conseguido tres triunfos parciales a ser una jornada hoy pasada por la lluvia con frío y con alguna ausencia ilustre porque no ha podido salir a la Philippe Julien a Filippo de ciclistas de moda ya que ayer sufrió una caída Ivonne puse esta misma mañana se ha marchado para Bélgica para preparar las clases castas el triunfo del alemán la clasificación más o menos como estaba con Jon Izaguirre el corredor del conjunto Astana el Guipuzcoano que es tercero a cincuenta segundos en la clasificación general de amarillo pero mañana va a intentarlo

Voz 20 22:09 era difícil sé es difícil ha

Voz 0017 22:12 dos de esos buenos deseos

Voz 2 22:16 gracias a ver cómo queda esa clasificación que parece intratable el alemán Simon Mann gracias Iñigo varios temas de baloncesto el Valencia Basket puede ser mañana campeón de la Eurocup buenas tardes Fran Guaita

Voz 0933 22:26 el qué tal muy buenas tardes Valencia Basket ya está en Berlín para afrontar mañana a las ocho de la tarde el segundo partido de las yo ante el equipo de Aíto García Reneses en el primero recuerden Fuente de San Luis ochenta y nueve setenta y seis victoria cómoda del equipo de baloncesto con veintidós puntos de Will Thomas Si gana mañana en el imponente Mercedes Benz Arena con capacidad para prácticamente dieciocho mil espectadores será campeón de la Eurocup y lo más importante equipo de Euroliga el descarte Sergi García

Voz 2 22:55 premio doble ganar un título europeo y lograr un billete para la Euroliga mientras en Estados Unidos ha terminado la temporada regular en la NBA con el adiós de dos jugadores importantísimos digno Beach Heat Dwyane Wade ya tenemos además definidas las eliminatorias al título en los playoffs con más españoles de la historia aunque algunos están tocados a la buenas tardes

Voz 1490 23:14 qué tal Sonia si hay recorte españoles en estas eliminatorias por el título Calderón se convierte en el séptimo español que estarán los play off tras la clasificación anoche de los Pistons además de Pau Gasol y Nikola Mirotic en los back Ricky Rubio en los días Juancho en los Nuggets e Ibaka y Marc Gasol en los Raptors españoles que estaban en la fase decisiva de la temporada como decimos esto son los antes en el oeste Golden Stade Clippers Houston Utah Denver San Antonio Ipod Lan Oklahoma allí en el este Milwaukee Detroit Boston Indiana Toronto Orlando además de Brookings fila desde además esta pasada madrugada vimos en la última jornada de la liga regular el adiós de dos históricos de la NBA Dirk Nowitzki se despedía de los Dallas el jugador alemán se retiraba a los cuarenta años siendo el sexto anotador de la historia de la NBA de la NBA con anillo y con catorce participación les en el All Star además de ser el jugador de la historia con más temporadas en el mismo equipo gran leyenda que crecía hasta el último momento porque ayer justo antes de retirarse superó a Michael Jordan siendo el más veterano anotando treinta tantos y el otro adiós era por parte de tuve muy como has dicho se retiraba también con Victoria y con tres campeonatos de la NBA uno incluso como en bici además de trece participaciones en el All Star el escolta lo dijo muy claro Miami lo ha sido todo

Voz 2 24:28 harán por cierto manda tres españoles Expo tres españolas han sido elegidas en el draft de la NBA femenina

Voz 1490 24:33 estoy Maite Cazorla estará en la segunda ronda por Atlanta Dream mientras que María Conde y Ángela Salvadores estarán en la tercera y última fase

Voz 2 24:41 en los Angeles Espeso

Voz 1490 24:43 el además pendientes también te digo Sonia de esa Final Four de la Euroliga femenina que dará comienzo Mayans mañana y en los que habrá campeona española seguro pendientes de Alba Torres dos veces en Viti buscando su cuarta corona intercontinental en los Katerin Burgos Marta crucen los Kus Leticia Romero en lo Huesca Praga Iker al casas en el asegurando la presencia española en lo más alto

Voz 2 25:07 el motor mucho motor este fin de semana en el gran circo de la Fórmula uno alcanza el domingo en China su gran premio número mil de la Historia llega la tercera prueba del Mundial de este año y la película se llama otra vez todos contra Mercedes Manu Franco muy buenas

Voz 1385 25:20 ahora muy buenas pues si el tercera carrera hay es una carrera en la que esperemos que Kim Carlos Sainz pergeñar un premio recordemos que el piloto madrileño ha abandonado tantos del grupo pavés hizo tramo aquí China ahí pues puede ser un buen resultado en ese número mil también como suizos pues es porque Luis Sito ese el digo segundo Fargo Ferrari demostró menos tiburón premio que tenía el mejor coche ajustados a los testigos que Leclerc pueden plantar Mercedes

Voz 2 25:50 parece que de momento está entretenido este Mundial de Fórmula uno este domingo también tercera prueba del Mundial de Motociclismo llega el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin y ahí está el enviado especial de la Cadena SER y el diez y el diario As el gran Mela Chércoles hola Mela

Voz 21 26:05 bueno pues te acaba de ser la rueda de prensa oficial con la que arranca el Gran Premio de las Américas que se va a homenajear a Nicky Hayden mañana se retira el dorsal el piloto estadounidense fallecido en dos mil diecisiete fue campeón en dos mil seis y hoy todos los textos han tenido palabras bonitas para el chico de que táctil por cierto la rueda de prensa con parecido nuevamente juntos Marc Márquez y Valentino Rossi ambos han hablado su apretón de manos en la antesala del podio de Argentina Ilan normalizado de hecho Samuel suba en el día de hoy es previsible que haya más apretones de manos durante la temporada eso es bueno para todos

Voz 2 26:37 eso es muy bueno para todos estamos llegando al final pero antes de despedirnos volvemos al estadio de la cerámica alguna novedad cuando quedan dos minutos para que comience el Villarreal Valencia Xavi Isidro

Voz 0684 26:47 hola qué tal Marta de nuevo bueno pues saltaron los dos equipos al terreno de juego el Valencia y el Villarreal presentaciones hechas terreno de juego en perfectas condiciones fuera atempera pruebas se va llenando poca pólvora cerámica para ver la ida de los cuartos de final de la Europa League entre el Villarreal y el Valencia

Voz 1643 27:01 gracias Xavi Villarreal Valencia desde las nueve