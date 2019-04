Voz 2 00:00 yo yo de árabe

Voz 1880 00:47 Morales ID de todos los demás vamos a empezar por los electorales que lo que buscan es pues comunicar de manera muy simple quién es el candidato hacerlo reconocible además transmitir una idea contundente no que llame al electorado le he preguntado por los carteles de esta campaña a Daniel Esquivel que es consultor político y autor del blog e Maquiavelo y Freud que ahora el vamos a escuchar pero primero me ha dicho cuáles son los elementos imprescindibles para que un cartel electoral funcione

Voz 5 01:13 tiene que tener inevitablemente la foto del candidato porque candidato las personalidades candidatos cada vez más motivo uno de los motivos centrales que mueven al electoral fotografía entonces candidato invitan sable además tiene que tener una gama cromática que pueda identificar al partido de qué se trata y además por supuesto mensaje que si es posible mueva la emoción de los votantes porque la selección no se define solamente con razones chino principalmente con emoción

Voz 4 01:49 de los de esta campaña cuál cree que es el mejor pues cree que son mejores que los de Ciudadanos el PSOE que dice que son mejores que el resto escucha porque

Voz 5 01:58 me ha gustado mucho el cartel de ciudadanos creo que transmite un mensaje de acción de movimiento de fuerza de energía determinación y allí una excelente fotografía Albert Rivera que muestra eso mismo la la energía energía es uno de los dos elementos es uno de los dos rasgos de personalidad que más valoran los votantes en cualquier parte pues el otro es la afabilidad amabilidad también me parecido en cartel desde el Partido Socialista Obrero Español en el PSOE tienen mensaje el ambiguo a que pase baña que quieren pero lo que busca es que el votante prosigue sobre ese mensaje ambiguo su propio museo sus propias aspiraciones sus propias ideas lo que quiere en definitiva por eso es es un cartel que también convoca a la fotografía de sálvese se muy negro ese curioso pero blanquinegro a veces parece más realista más más cierto que el propio color

Voz 1880 02:57 esto es lo que opina Esquivel de los carteles del PP de Podemos

Voz 5 03:00 desde el Partido Popular que juega mucho a lo seguro seguro en el diseño un diseño claro minimalista preciso con los elementos indispensables el eslogan la idea central del valor seguro convoca sexual importante del electorado español tiene quizás la posible dificultad de que es un tanto frío no convoca tanto a la emoción por otra parte el cartel de unidad Podemos creo que olvida esta máxima fundamental de la importancia de la personalidad del candidato y apunta a un público muy minoritario que tiene una visión ideológica Colette cubista de la historia de los movimientos políticos pero hay falta el candidato

Voz 6 03:45 creo que está en paro

Voz 1880 03:50 que no

Voz 7 03:52 ah sí

Voz 6 03:55 eh

Voz 1880 03:57 a nivel de la importancia de ver la cara del candidato no os acordáis de la campaña presidencial de Obama a la de dos mil ocho el cartel era su cara directamente era una paleta de colores azul rojo y veis lo diseñó SEPAR Fairey dicen que lo hizo en un día y al pie de la imagen ponía jo es la palabra esperanza que es por cierto el titulo de este primer tema de hoy de la cara B de este mismo como año de enero de Lana del Rey

Voz 0194 04:21 es la cara del candidato que desaparece el cartel de Podemos cuando yo creo que en las anteriores elecciones apareció

Voz 4 04:27 criticado por cierto del que pusieron su futuro y en cambio ahora desaparece de Adrián sí que imitaba la guerra de las galaxias salían todo sí

Voz 0194 04:36 curioso que desaparezca del cartel principal es verdad que luego han repartido fotografías para los medios y eso pero desaparece el que venga abrimos el ángulo dejamos los carteles políticos íbamos a los carteles en general como los define el diccionario

Voz 1880 04:47 no vamos a diferenciar también cartel y póster pero bueno un cartel es una lámina en la que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con fines informativos o publicitarios la palabra procede del italiano cartel lo que a su vez deriva del latín carta que lo que significa el papel y el poste sin embargo se diferencia del cartel en que no tiene un fin informativo o publicitario póster deriva también del latín es un letrero que se coloca en un poste es la suma de el fijó que viene indicara gente la tradición la traducción de cartel al inglés es así que es póster de pósters Nos habla Jack Johnson este tema de dos mil uno

Voz 8 05:28 con la crisis

Voz 0194 05:43 José María Ribagorda es el coordinador de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Madrid José María muy buenas noches buenas noches como se sienta un diseñador hacer un cartel que tiene que tener claro cuando coge coges hoy dice a ver a ver qué voy a plasmar

Voz 3 05:55 qué bueno que el cartel ya no es el objeto fundamental del diseño gráfico como lo fue hasta hace muy poco tiempo y siempre ha sido un reto que se ponía en la calle para pegar un grito la gente decirle aquí estoy Mírame era bastante complejo era pasar a una dimensión distinta completamente por ejemplo el libro y la cubierta era situarse en medio del ruido y decir aquí estoy llamar la atención se y eso cómo se conseguía pues eso se conseguía básicamente o con la imagen si la la apelación a la emoción como decía y es que el Inter es que ver también con la forma con la capacidad de formalmente llamar la atención

Voz 0194 06:43 ya hay que hablarle directamente pues hay que interpelar directamente en un carteles mono interpelar directamente

Voz 3 06:47 bueno es curioso que estos dos que hemos dicho que son los mejores en los que coincido totalmente el de Ciudadanos y el del PSOE interpelan directamente mientras que por ejemplo el de Pablo Casado parece que es el anuncio de una empresa que Val venden valor en un seguro tiene un comercial que sonríe sin embargo Albert Rivera es una persona que dice vamos está delante de un posible fuego de algo que padece que hay detrás un fuego en la mandíbula la pone tensa el texto está gritando es un texto grande impediría que Pedro Sánchez también dice ad como The Night a mí me recordaría muchísimo este cartel a zapatillas deportivas o a a baloncesto as que pase decir que interpelan a vamos pero Palop seguro o la historia la escribes tú

Voz 0194 07:35 es es el complejo es complejo de interpelar ha perdido importancia decías algo así que había perdido importancia al cartel que ya no es el soporte principal

Voz 3 07:42 no porque pues básicamente porque creo que tanto el medio impreso como el papel en la calle un tema curioso es que el cartel se está transformando y ahora empieza a volver a funcionar pero de manera audiovisual cualquiera que como pie en la calle en a lo de las parada autobús empiezan a ver que se mueven este es un cambio radical en el tema del cartel tiende hacia lo audiovisual una narrativa diferente

Voz 0194 08:07 hay modas en los carteles sí tienen

Voz 3 08:09 tendencias que marcan básicamente quiero yo ahora mismo la publicidad en qué sentido en el sentido de que la moda el comercio el producto es el que marca la tendencia tanto tipográfica como de fotografía como de interpelación al público

Voz 0194 08:25 sí se puede ver la evolución a lo largo de de la Historia no digo de los años a lo largo de la historia

Voz 3 08:29 de ver creo yo el motivo que aluden por ejemplo si hemos el Ayuntamiento de Madrid está haciendo una excelente estrategia de carteles en la última legislatura incorpora la ilustración por ejemplo como un alimento importa

Voz 0194 08:41 no quería fijando los de los de los desechos en la calle la suciedad de la calle por ejemplo

Voz 3 08:46 si recordáis también la campaña de José Ramón en el año setenta y siete del PSOE que eran unos dibujos preciosos donde ilustrador que nos hacía todos felices esconden mundo que pasaba la gente por el parque con el perro ese concepto de ilustración remite a un ámbito cultural distinto completamente que el de la fotografía que remite por ejemplo en este caso y cómo está hecho los carteles en la publicidad

Voz 0194 09:06 sacaba también Esquivel lo del blanco y negro mientras parado en el

Voz 3 09:09 la fotografía de de de Pedro Sánchez

Voz 0194 09:12 el blanquinegro llega más blanco y negro moda es moda

Voz 3 09:17 estamos viendo un cartel de moda desde mi punto de vista

Voz 0194 09:21 pero no tiene al margen de que sea moda no tiene

Voz 3 09:24 pero que también acierta cierta fotografía hay un fotógrafo queda ofensa tiempo que hacía foto en blanco y negro también avión una preciosa foto Don hablando de discos que antes comentábamos de Patti Smith que es una foto preciosa tenía varias fotos en este sentido de llenar completamente el espacio no dejar posibilidad contexto y casi arrasar te con la imagen yo creo que algo así es lo de aceptar a Santos

Voz 0194 09:47 ahora vamos a hacer un repaso por algunos carteles también a recordado

Voz 1880 09:50 los tanques

Voz 9 09:55 no

Voz 4 09:59 la mula no es bueno eso

Voz 1880 10:01 el tema de Tim Buckley en mil novecientos setenta y uno sirve para hablar también de Toulouse Lautrec que son los más

Voz 4 10:07 el carteristas de su época no hay recordamos esos cartel

Voz 1880 10:10 es de las bailarinas con el can can los hombres con sus sombreros muchas veces ellos sólo si lo he teatros los colores vivos no amarillos rojos es muy fácil tener en mente nuestros carteles

Voz 0194 10:20 a vosotros tres tertulianos algunas de sus temas que el resto días Juan la cabeza cuando lo decía lo del vendedor de seguros siempre echaba sí es es que me parece un cartel muy frío no no no pela esa emoción no tendrá ninguna emoción y donde por cierto las siglas del PP deben de estar muy ocultas porque yo no las hay que ponerse gafas para verla a un cartel que te guste especialmente más que otros lados

Voz 0860 10:42 estás que me me fijo poco los carteles y quizá sea por mi propia experiencia lloras los carteles son una bobo uno adorno de de la oferta a la oferta está más que elabora porque esa elabora todos los días en el Parlamento en la tertulia las entrevistas de una doble y estético en donde la gente puede sentir más o menos identificado pero no me voy a poner un ejemplo rapidísimo cuando yo hacía política era muy jovencito lo mejores cartel en Andalucía lo hacía el Movimiento Comunista de Andalucía nunca llegaron a nada a quien el infeliz pero sale cuando ganó por mayoría absoluta hubiera ganado la elección en forma aunque hubiera salió de espalda en los carteles y acordaron la cartelería de la Segunda República ha sido la mejor de Europa probablemente y Figaro donde estamos dos republicanos yo le doy

Voz 10 11:30 el contra ejemplo loca que es el de la cartelería que encumbró a Manuela Carmena en las elecciones que por las que iba el desea que no fue una cartelería oficial del movimiento de liberación gráfica en Madrid con la estética de Obama y otros hizo un diseño gráfico espectacular por el cual pasó de ser una práctica miedo desconocida a gobernar las levantadas la mar

Voz 3 11:49 José María yo creo que en el caso que dice de Manuela Carmena fueron las redes no tanto los carteles como la participación en redes y en el caso del cartel yo creo que tampoco consigue mucho lo que sí es decir muchos de los candidatos que hace esos cartel y eso es interesante

Voz 9 12:08 qué sería de ellos si no existiese tío Pepe

Voz 1880 12:21 este sí es el bueno no el cartel litio Pepe que además muchas peleas que si lo de todo lo cambiaron a lo cambiamos Puerta del Sol no si yo no sé si es el mejor cartel publicitario pero bueno fue dos mil catorce cuando ya lo pusieron en la nueva ubicación y así luminoso con la botella defino el sombrero lleva en Sol desde mil novecientos treinta

Voz 0194 12:41 de esos a María que se convierte en señas de identidad no hombre es tal todo lo que has vivido lo también cartel de Manolo Prieto que yo creo que ya es un icono nacional claro se convierten en señas de identidad de una ciudad o de o de un país como hacemos el repaso de los mejores carteles de la historia pero también podríamos hablar Sara de carteles de películas o carátulas de discos eso

Voz 1880 12:58 lo vamos a hacer venga no te preocupes que lo vamos a ver pero dividimos primero los políticos yo elegido tres seguro que tenéis en muchísimos otros vosotros en mente pero bueno el primero el Tío Sam reclutando soldados para la Primera Guerra Mundial ese hombre blanco con barba con pelo blanco señalando vestido con la bandera americana hay diciendo te quiero os acordáis desde luego el segundo que es sólo una frase que ahora está en todas partes el Kit Kat Uncle guión este lo diseñó el Ministerio británico de información en mil novecientos treinta y nueve para que el público estuviera esperanzado no en la Segunda Guerra Mundial y está ahora el kit Can esté hasta los trapos de cocina íbamos con el tercero la foto del Che

Voz 11 13:35 de verdad que vuelva a

Voz 1880 13:44 Carlos Puebla está cantando que al a Chen este hasta siempre la imagen es el símbolo de la revolución ya no en en todo el mundo con un irlandés quién ahí en la tomó Jim Fitzpatrick su EFE Si se ve bien en el hombro del Elche creo que tiene que ver también un poco como con la de Obama por ejemplo no es ver la cara ya está la cara de la persona ya está bisontes

Voz 0194 14:04 carteles míticos el Tío Sam el cambio sea también que son trascienden a la historia

Voz 4 14:11 en el caso último también es importante la persona que realizó el cartel que es un es un grafitero como guionista americano un un personaje estrictas muy famoso ya por una cara que era ovación y que yo creo que eso también

Voz 3 14:25 ahora Obama no tanto el cartel como la figura de quién se lo hacer tres carteles de cine ya te digo que voto por Pulp Fiction hombre claro

Voz 9 14:39 yo

Voz 1880 14:44 es que es curioso no porque ves la película es directamente el carteles Uma forman el pelo negro con su flequillo tumbado en el suelo cruzando las piernas para que le vean los tacones fumando con una pistola delante a un lado tiene una revista que justo dice Pulp Fiction la tipografía además del título que es como del Oeste varios vamos con más también para recordar el cartel por ejemplo de la de la francesa de Amy Lee también ves a Miley que es tu con mirando con los ojos grandes ese pelo a la francesa el Fondo Verde el vestido rojo que es es que muchos más Casablanca igual por la tipografía

Voz 0194 15:18 por la letra El silencio de los corderos Jodie Foster

Voz 1880 15:20 protagonista que no tiene boca que tiene una polilla

Voz 12 15:23 y una más

Voz 4 15:33 la banda sonora también es grande está pues a ello este clásico de mil novecientos ochenta y dos de Steven Spielberg

Voz 1880 15:44 en el momento en el que Elliot Bacon n'était

Voz 4 15:47 en el texto de la bici policía lo pasa justo delante de la luna enorme bola no nos quedan las carátulas

Voz 0194 15:52 de los discos carteles en toda regla

Voz 4 16:02 había que empezar obligatoriamente por la obra de arte

Voz 1880 16:04 del líder Pippen de los Beatles los autores que además recibieron el Grammy a la mejor portada del año en mil novecientos sesenta y siete ellos los autores les pidieron a los Beatles que hicieran una lista de personajes que miraran y después lo dieron fue pedir los permisos in metieron haya todo el mundo sabe estaban veredas el PSOE Bob Dylan Marx Mary Lynn es Dean de todo según mil novecientos noventa y uno el bebé que está buceando en la piscina de la portada del Never Mind the Nirvana Ike hay gente que no se ha dado cuenta que se queda solo con el bebé pero luego tiene el anzuelo con el dólar que realmente es lo que querían decir los de Nirvana no el capitalismo que llega desde el nacimiento

Voz 13 17:07 sí

Voz 9 17:16 es esto

Voz 1880 17:18 con la Velvet Underground Nico mil novecientos sesenta y siete que yo creo que tampoco podía faltar en este repaso el plátano ya ahí el plátano además estaba firmado ponía Andy pone Andy Warhol en la carátula y es que él además era el mánager del del grupo al principio del grupo creo que con lo bonita que es solo vendieron cinco mil copias y la portada del London de los Class que es un momento en el que el bajista a terminar rompiendo el bajo pero es justo el momento antes de romper el bajo en el escenario en medio de un concierto en blanquinegros la foto luego en los laterales London Colin Rosa quien verde

Voz 4 18:11 con lo bonito que era tener allí el elepé con el cartel

Voz 3 18:15 eso eso fue perdiendo ya con el aquí estoy hará más pequeñito y ahora con la música en streaming ya sí yo creo que había un mito todos los empezamos a hacer diseña una cierta época yo me acuerdo Floyd que también daba una cosa mítica quiera hacer portadas hacer cubierta de libro todo aquello que de alguna manera era la representación de algo interior un poco abstracto de repente ya ha desaparecido todos abstracto digitar no existe