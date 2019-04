Ecuador responsabiliza a Julian Assange: "Ha tenido malas conductas"

eh tienen garantías de que Assange no va a acabar en Estados Unidos

bueno lo que queremos garantías de que el Gobierno británico porque que la pedimos de manera pues oficial es que Gran Bretaña no extraditar al señor Assange en ningún país donde pueda sufí la imposición de la pena de muerte pongo donde él pueda sufrir malos tratos torturas que es un requerimiento nuestro de acuerdo a la ley ecuatoriana por supuesto de mi está en línea con estándares internacionales de protección a los derechos humanos

en absoluto ninguna de presión de los Estados Unidos ni de ningún otro país nosotros siempre habíamos dicho que el tema de la CIA no eran un asunto que se debería resolver entre el Estado ecuatoriano que había ofrecido el asilo el Estado británico o Gran Bretaña que es dejando este bajada por supuesto señor abogados no personal involucrado en este asunto corresponde de acuerdo al derecho internacional

el ex presidente Correa llamado traidor a Lenin Moreno ha dicho textualmente el traidor más grande de la historia de Latinoamérica

Voz 1

02:02

una afirmación que yo rechazó tajantemente la decisión del presidente Moreno la adicción bazar en derecho una decisión que no se va sobre el punto de vista subjetivo a pensar en el cómoda del ex presidente Correa sino que atiende exclusivamente puede dar cumplimiento legal aplicable al caso a nivel internacional y a la ley ecuatoriana cierto que toma en cuenta las serias transgresiones señor Assange a la ley cuando Nacional el protocolo que se metió para regular la convivencia dentro de la embajada ecuatoriana para las cuáles son esas transgresiones generaron varias de ellas ejemplo padre es momento de que ven interfirió a través de distintas en actividades eh el Internos de otros estados algo que está expresamente prohibido todas las convenciones interamericano climático una mala conducta suya con funcionarios de la embajada de España en distintos momentos durante estos siete años que él estuvo allí también podría señalar acusaciones falsas todas ellas que él hizo todo el ecuador de que tendría una conducta marcada por las presiones foráneas lo cual indigno no aceptamos el absoluto pero sobre todo acusaciones fíjese usted de espionaje en contra de funcionarios de la embajada de Ecuador esas son acusaciones serias de hecho el cometer espionaje en la delito importando él estaba actuando acusando la Comisión delitos lo cual es duda delito que fundamenta a funcionarios del Estado ecuatoriano esas y otras razones son el trasfondo de la adicción del presidente en una acción una vez más fundamentada exclusivamente en derecho y los derechos que les como