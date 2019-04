El Larguero (11/04/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:07 dejamos el Villarreal uno Valencia tres pero repasamos el resto de partido rápidamente con Axel Torres está por ahí nuestro experto en fútbol internacional hola

Voz 0267 00:15 el qué tal qué tal Manu buenas noches has estado comentando el Arsenal Nápoles no y qué tal sorprendentemente superior el Arsenal imaginaba más parejo ese ese cruce además teniendo en cuenta que al al Nápoles digamos que lo lo que más le interesan este final de temporada es la Europa League sabe que va ser segundo en Liga en cambio el Arsenal está metido en una pelea por la tercera o cuarta plaza en la Premier daba la sensación de que llegaría más centrado en esta competición el Nápoles pero todo lo contrario lo que ha ocurrido es que el Nápoles que lleva algunos partidos desconectado cuando ha querido hacer el cambio de si no lo ha podido hacer ha salido menos metido ha perdido muchos balones en campo propio sobre todo en la primera parte los dos goles del Arsenal nacen de recuperaciones en campo rival de pérdidas de balón un tanto absurdas del del Nápoles de meterle un ritmo muy alto han marcado los dos medios centros ha marcado Ramsey marcado Torre reinan sobre todo con los desmarques de la CAS de de Obama Illán a las espaldas de los medios centros con Il jugando muy liberado le ha hecho mucho daño ha sido bastante superior el Arsenal al Nápoles

Voz 1375 01:19 qué bien se le da a Emery el asunto de las de los torneos eliminatorias sí sí estoy no es casualidad que con el Valencia con el Sevilla ahora con el Arsenal está a punto de meterlo en semis es algo que manejan muy bien desde el punto está del del competir no

Voz 0267 01:34 es que desde luego desde un punto de vista táctico ha ganado la partida Ancelotti y sea tenía muy estudiado quién cogí a quién eh el Nápoles juega con un cuatro cuatro dos El ha jugado con tres centrales tres centrales para dos puntas a los jugadores de banda el Nápoles los cogían los carrileros largos los dos medios centros para los dos medios centros y a partir de ahí es realmente el Nápoles que ha despertado algo en la segunda parte y ha podido marcar algún gol pero también se ha podido RT ir tres cero eh porque Ramzi ha tenido una clarísima que ha mandado arriba sí sí estoy de acuerdo contigo la batalla táctica la ahí

Voz 1375 02:08 salinera de tres atrás con sol gratis con Koscielny Monreal que formaban los la línea de tres centrales y si está jugando estás jugando

Voz 0267 02:16 está jugando de central zurdo ya hace algún tiempo incluso con vengar lo hizo cuando pasó a jugar con con este esquema este dibujo al menos los los tres de atrás ya ya lo haya aprobado Benger Icon Unai lleva ya bastantes partidos jugando hay eh

Voz 1375 02:29 tendencia decepcionado el Nápoles han sido Callejón y Fabian titulares han estado

Voz 0267 02:34 pues Fabián no ha estado bien el segundo gol es una pérdida suya se duerme con el balón y ahí va Torre irá robarle y cuando está de espaldas y consigue consigue quitarle el balón Callejón ha tenido poco peso en ataque dentro de un Nápoles gris no han estado especialmente peor que sus compañeros en todo el equipo ha estado mal eh todo el equipo ha estado ya no te salvas en un tono bajo un tono inferior y en un toro de equipo menos metido

Voz 1375 03:00 pues nada casi casi hay esperar a la vuelta en Italia pero tiene que hacerle un tres cero el equipo de Ancelotti y el Nápoles en la vuelta de momento el arsenal de Emery con pie y medio el partido ha comentado Axel Torres en en la tele y además gana al Chelsea fíjate el gol de Marcos Alonso el español casi sobre la bocina en el ochenta y seis cero uno al Slavia

Voz 0267 03:18 haga si hay sí ese anotado que el Chelsea está pensando mucho en la Premier League el once que ha sacado el Chelsea es un once de reservar a Higuaín de reservara de reservar a Kanouté estamos hablando de nombres muy importantes ellos son conscientes de que la absoluta prioridad meterse en Champions y quizá vean ahora que son terceros en Premier más sencillo hacerlo por esa vía sabiendo que tenían una vuelta en Londres y yo creo que que pensaban que ante el Slavia de Praga podían sacar adelante la eliminatoria reservando a sus mejores piezas Yazid así lo han hecho no es el equipo que ya podemos no dar por semifinalista pero empezar a imaginar un cuadro en el que deberían estar

Voz 1375 03:55 ha jugado Pedro titular arriba con Giroud con Willian ha jugado Cova titular ahí con Georgina digo en Barclay jugó también Azpilicueta hay Marcos Alonso en las bandas bueno a reservar algunos jugadores como decía Axel como pasar que ha entrado en los últimos minutos de partido pero bueno cero uno que también les tiene que valer no para la vuelta

Voz 0267 04:11 sí sí sí vamos ya histórico que el Slavia de Praga remontara este resultado en en Londres en Stamford Bridge ellos estaban sobre todo cimentando sus sus gestas en esta competición en casa

Voz 1375 04:23 luego el Benfica cuatro Eintracht de Frankfurt dos Axel con un hat trick de este yo Félix que me da

Voz 0267 04:28 qué va a ser una locura dentro de poco no fíjate que para el Benfica tienes una gran satisfacción porque está recibiendo críticas por su gestión de la asunto Jobbik Djokovic es un jugador que era suyo que que hoy volvía con en el interés de Frankfurt y amargado que ha marcado y que ellos eh cedieron por dos años con una opción de compra que si hacía efectiva la entrada en pues no tenía nada que decir el Benfica y ahora el negocio lo va a hacer todo el equipo alemán no pero si si ellos dejaron salir a a Djokovic será porque confiaban en en sus canteranos en una producción de talento espectacular que tienen en casa y uno de ellos se Joan Félix que es un jugador como dices que hoy ha tenido su gran noche europea que juega en la posición de mediapunta segunda punta hoy in acompañando a otro delantero más de referencia Ike se mueve muy bien entre líneas esa zona entre el entre el medio centro rival y los dos centrales es la que maneja bien es muy elegante y además de ser muy elegante tiene esa determinación de cara al gol sea una lo que sería la la suavidad del diez puro con el digamos con la pegada del del casi nueve no cuánto va a durar

Voz 1375 05:41 ha marcado bueno pues lo he dicho en la portada pero si alguien sólo ha perdido dice Axel que ha tenido su gran noche europea de los cuatro ha marcado tres el primero de penalti en el XXI y luego en el cuarenta y tres en la segunda parte en el cincuenta y cuatro el otro la marcado Rubén Díaz el central internacional cuánto va a durar lleva Félix en el Benfica

Voz 0267 05:56 creo que no pueden vender roto de golpes otra te lo digo es decir van a tener que gestionar este verano vamos a ver cómo acaba la temporada para ellos va a ser importante también si ganan la Liga o no es decir si se meten directos en Champions o tienen que jugar previa eso de cara a los jugadores si salen o no salen también va a ser muy importante porque si le garantiza a los jugadores que pueden jugar una año seguro Champions League con el Benfica ya siendo importante siendo titulares pues probablemente va a ser distinto el panorama pero es evidente que que no vana acertó a su carrera en Portugal ni Joao Félix ni Rubén días no

Voz 1375 06:32 me pinta no no no yo un año más

Voz 0267 06:34 la pueden aguantarlo pero igual más no vamos a ver pues nada Si esto acaba como

Voz 1375 06:39 parece que va a acabar Axel el Valencia que gana uno tres en Vila real más el Arsenal más el Chelsea más el Benfica que parece que están los cuatro bastante bien encarrilado

Voz 3 06:48 quién es el mejor el que el mejor el que ves

Voz 1375 06:51 mejor momento más favorito por plantilla por experiencia por todo de los cuatro

Voz 0267 06:55 es complicado porque todos están con peleas en las ligas y eso es determinante en esta competición también que que que en cada momento que que te interesa más no donde les pones todas las pie las fichas yo al Valencia leo en un estado de ánimo muy bueno lo que realmente le ha cambiado la alegría le ha cambiado todo incluso tienen un tropiezo en Vallecas que rompía una racha pero se levantan de inmediato y no parece que contamine demasiado el ambiente el Arsenal es algo más irregular es un equipo que por ejemplo perdió este fin de semana en Goodison y de vez en cuando tiene fuera de casa derrotas de cierto peso el Chelsea también está bien pero que el Chelsea des de el incidente sede quepa en la final de Copa de la Liga hasta hoy le ha dado la vuelta a la situación está en un tramo muy bueno de temporada y el Benfica esta con efervescencia juvenil es decir están contagiando de estos

Voz 1375 07:48 están subiendo de los que sería un lado pero también

Voz 0267 07:50 Florentino que es otro Juan el mediocentro

Voz 1375 07:53 sería un poco el Ajax de la Europa League sí

Voz 0267 07:55 sí es una buena comparación sin sí sí porque porque digamos que tiene a varios jugadores formados en la casa jugando de titulares siendo seguidos por grandes clubes además revelándose en en el torneo aportando mucha personalidad hoy que Joao Félix tire el penalti es muy significativo frontalmente un penalti a favor y lo tira al chico de diecinueve años no tira un veterano que también hay en el en el equipo no así que es es un un ejemplo bastante similar pero bueno yo no no daría al Benfica como campeón es decir igual Chelsea ahora mismo es el gran enemigo del del Valencia

Voz 1375 08:31 estaba recordando Antón Meana además que efectivamente la vuelta si pasan Valencia y Arsenal que todo apunta repito la vuelta en Mestalla cosa importantísima también todo por cómo es este arsenal

Voz 0267 08:41 fuera de casa no es fiable bueno

Voz 1375 08:44 para live in a algún apunte rápido de el primer asalto en Champions el tótem han uno cero al City leves remontando al equipo de Guardiola

Voz 0267 08:51 pues le veo sin Hurricane sí le veo con opciones de remontar yo creo que que tampoco es una sorpresa que perdiera uno cero en la ida de los cuatro favoritos era el que tenía el cruce más difícil al final todo tenemos un equipo que está cercano a ellos en en la Premier League qué es más que Cain eh Caine va a ser una baja importante pero no sólo es que Tottenham AMISOM me parece un jugadorazo Ericsson me parece un jugadorazo Harry Winston habla muy poco de él es un jugadorazo el centro pero bueno yo sí pienso que va a remontar el el Manchester City aunque es difícil un uno cero siempre

Voz 1375 09:25 el Liverpool lo tiene hecho no

Voz 0267 09:26 dos pero sí sí muy difícil que es el escape porque además el Oporto se tendrá que exponer si te pones ante el Liverpool con la velocidad que tienen arriba Salah Mané firmó no es es casi imposible que no te metan gol el año pasado de hecho le metió cero cinco en un contexto en el que el Liverpool marcó pronto se abrió el Oporto y luego le marcó cuatro a la contra a que hay un precedente en la cabeza de todo

Voz 1375 09:46 eh tiene buenos jugadores este Liverpool finalista el año pasado de Champions pero aquí es donde se nota mucho la mano de entrenador que lo decimos muchas veces no tiene una gran estrella

Voz 0231 09:55 ya empezó muy mal

Voz 1375 09:56 el Salah luego ha ido de menos a más claramente pero es el bloque no este es el equipo del bloque de Klopp no sé cuánto que cuanto de culpa crees que tiene el entrenador en todo esto mucho poco

Voz 0267 10:06 mucho bueno al final es un entrenador que que hay que valorar los técnicos también por por su trayectoria hay Iber que cuando transforman a equipos en lugares diferentes no es casual el lo que hizo en Dortmund les sumas lo que está haciendo en Liverpool es evidente que es un entrenador de primer nivel eh porque a veces en algún lugar te sale bien por el contexto eh porque te encuentras una generación de jugadores muy buenos etc pero pero si te sale bien en más de un sitio y te te sale radicalmente bien es decir la transforma abstrae formas mentalidades eso transformar mentalidades es lo más difícil en él en el fútbol y Jürgen Klopp es un maestro en eso por lo tanto yo creo que es un técnico desde un punto de vista táctico muy bueno pero sobre todo desde un punto de vista ambiental si bien es un transformador de dementes Jürgen Klopp

Voz 1375 10:56 ah y el Barça lo tiene no hecho pero bastante bien no si el United en el Camp Nou

Voz 0267 11:03 al límite va a intentar hacerla de París pero es que la la de París fue un milagro

Voz 1375 11:07 pero del PS lleno es no es el Barça

Voz 0267 11:10 no no es el Barça y además es que es que el PSOE fue muy superior al Manchester United es que estamos juzgando mucho la temporada el París por esa eliminación y hablamos de la maldición del París y de que cada año un fracaso es es cierto que ha tenido fracasos muy sonoros y también lo es haber perdido este año pero es que mereció ganar bien el París Saint Germain fue una casualidad increíble de las que sucede muy pocas veces en el fútbol que el Manchester United que fue muy inferior en la ida y es que también fue muy inferior en la vuelta pese a ganar uno tres se clasificara no entonces bueno el Manchester United debe pensar si si salimos de aquella pues igual vuelve a sonar la flauta en Barcelona ah pero lo razonable es que no

Voz 1375 11:49 después por último en el Ajax uno Juve uno fíjate que el Madrid ganó uno dos en Austria Dani luego lo que pasó en el Bernabéu ves la ya es capaz de hacer algo parecido en Turín ante la Juve de Cristiano o o no

Voz 0267 12:00 a ver en el Ajax fue un gran partido contra la Juventus un gran gran partido y aún así no fue capaz de ganar ITA no parece que sea casual es decir es un equipo que tiene alguna debilidad defensiva que se penaliza mucho en este nivel el gol que marca Cristiano Ronaldo la verdad es que lo que le hace Cristiano Adán a Daley Blind es de una diferencia de nivel extraordinarias es decir Cristiano atrae a bling bling les sale se come esa jugada en una zona en la que no tiene que salir y lo cristiano ataca el espacio que él mismo ha generado no es es es es una jugada defendida por parte de un equipo endeble de un equipo que que está muy lejos del nivel que tiene la Juventus por ejemplo en ese tipo de situaciones por todo ello por el ambiente que genera Turín que los sufrió el Atlético Madrid por por como está Cristiano Ronaldo por porque supongo que si recuperan aquí en línea además incluso serán más sólidos atrás yo creo que pasa la Juve pero tengo que decirte que el nivel del Ajax estuvo quizá por encima de de lo esperado en cuanto a fluidez con el balón atrevimiento y P

Voz 1375 13:01 personalidad pues la semana que viene asaltos de vuelta en la Champions y en la Europa League y lo contaremos con Torres estará en Carrusel el fin de semana también con Dani así que nada mucho Axel Torres en la SER un abrazo a Shell abrazo hasta luego chao bueno pues a las doce y veinte una hora menos en Canarias está por ahí Javi Herráez hola Javi hola qué tal muy buenas bueno habla hoy Casemiro no

Voz 4 13:20 sí señor un acto que a mí me ha gustado mucho sencillo pero ha estado sensacional como es el mediocentro brasileño no eh educado autocrítico con la temporada en un acto como digo de no Ordiz Life en el centro de Madrid en la Plaza Callao y ha estado como digo bueno pues imperial no defendiendo al vestuario porque ha ganado este equipo cuatro Champions en los últimos cinco años son los mismos que este año

Voz 1313 13:44 dado el batacazo no con preguntas de todos los compañeros dando normalidad situación buscando lo que será el próximo Real Madrid dice que el Madrid volverá ya hablado de todos de Bale de Marcelo le hemos preguntado por por Neymar su compatriota y compañero de la selección brasileña y cómo no por Pogba ha dicho

Voz 5 14:03 el francés en niveles compatibles con que jugadores del mundo porque son grandes jugadores

Voz 1 14:09 dicho si bien el Madrid eh será muy bien Benito

Voz 1375 14:14 nosotros tenemos

Voz 5 14:16 la que Jason Granger personal entonces hay que respetarlo hay que es respetar el Maese a este también

Voz 1313 14:22 bueno pues con autoridad Manu ha estado

Voz 1375 14:25 Casemiro que es uno de ellos saben que el jefe de la puerta Zidane dicho pues se abre la puerta al míster nosotros porque no se lo vamos a abrir al hablar

Voz 4 14:33 el respeto a los compañeros pero si hubiera sumar pues uno más

Voz 1375 14:36 me ahora te pregunto por el compromiso de Liga pero mira al terminar el partido el Chelsea mirad lo que le han preguntado bajas

Voz 3 14:40 dar que va a venir al Real Madrid este verano en una televisión inglesa tienes tu ídolo dosis se ha dudado poquito Hassan decir quiénes cloro mira

Voz 6 14:52 a una fuga el fútbol ahí estuvo al moda son Quai hay o no va a ya es Zidane

Voz 1375 15:01 el ídolo de Hassan está clarísimo de Zidane Zidane Zidane justo lo que me me habían dicho Zidane Zidane y Zidane pues eso es lo que ha hecho saber ya está está por ahí además el partido de Liga el próximo compromiso donde por cierto el otro día decías he lo de la portería que me quedé con la frase de el año que viene Courtois podría jugar la Liga Keylor Navas

Voz 4 15:21 empezamos a Luca Zidane la Copa siguiese sí si se pueden repartir la tarta bueno la verdad es que Courtois que me dicen que por cierto no tiene gran cosa que podría jugar el próximo lunes frente al Leganés absolutamente no es nada esa esas pequeñas molestias del del cáncer pero belga en el futuro en la cabeza de Zidane está contar con Keylor Navas osea que esa frase que dijo recordarás esa frase que dijo Zidane en la rueda de prensa no haber debate bueno haber debates y que habla de la portería pero que el próximo año no haber debate de la portería alguien pensó que eso significaba que Keylor Navas se iba a marchar no no nada más lejos de la realidad a Keylor Navas se quiere quedar ciego en cuenta con Keylor Navas le gusta fue su portero de las tres Champions hay cuenta con él no solamente para que esta en la plantilla sino para jugar para ser uno más uno importante una pieza fundamental en el engranaje del Real Madrid así que cuenta con varios porteros lo dijo Thain públicamente decidan que como te contaba ayer no dice una cosa al vestuario y otra fuera eh siempre dice lo mismo aquí es bastante claro se que ha ciudad Le gusta Keylor lo va a contar con la próxima temporada bueno saber cómo

Voz 1375 16:27 a a la historia del Madrid la temporada que viene con la noticia que no cuenta Javier de que seguirá Keylor Navas un abrazo Halley hasta luego hasta mañana Chao está por ahí en Barcelona Adriá Albets y Sique Rodríguez hola Adrià qué tal hola mano muy buenas así que muy buenas también que tal cómo estás Manu eh lo primero como está me sigue Adrià después del golpetazo en la nariz de ayer en Old Trafford que se sabe de hoy

Voz 0017 16:51 está bien que afortunadamente todo ha quedado en un golpe fuerte pero que no tiene lesión esta tarde los médicos le han hecho más pruebas le han examinado según el club no tiene nada más allá del hematoma provocado por este tremendo golpe que le dio es Molin que le dejó alguna herida en la nariz y en el ojo sigue teniendo dolor eso sí porque el golpe fue tremendo pero ya sólo cuestión de que se baje un poco la inflamación por lo que nos dicen estará disponible para el sábado aunque los más normal sería que Valverde aprovechará y le diera descanso y que no viajara a Huesca no irán seguro Suárez y Piqué que están sancionados Suárez además no ha entrenado esta tarde porque acabó bueno bastante cansado ayer ya hecho recuperación en el gimnasio así que bueno mañana tendremos lista de convocados para el partido en Huesca pero se espera también que haya muchas rotaciones y que descansen

Voz 1375 17:42 varios titulares porque bueno la Liga estas premisas

Voz 0017 17:45 he ahí el gran objetivo es cerrar esta clasificación para las semis de Champion

Voz 1375 17:48 la Liga está sentenciada ya hay que esperar al United el martes en Old Trafford así que bueno la buena noticia juegue o no juegue en Huesca es que está para jugar está bien Leo Messi lo más importante pero la visita a Manchester también ha dejado a algún nombre propio más en la secretaría técnica y en la dirección deportiva en los técnicos del del conjunto azulgrana sí

Voz 1906 18:10 eh por lo que hemos podido saber el padre y representante de Mata se reunió hace unos días con la dirección deportiva del Barça en las oficinas del club en Barcelona para tratar el futuro del del jugador Mata termina contrato está negociando la renovación con el Manchester United pero como digo confirmado por las dos partes tanto por parte del jugador como por parte el club azulgrana hubo reunión para tratar esta esta situación ha ofrecido al al al Barça al menos para que estudiará la situación y en el Barça consideran al jugador interesante porque no costaría dinero aunque matizan que no es una prioridad que ahora mismo se busca otro perfil porque se intenta rejuvenecer a la plantilla Mata ya tiene treinta años pero sí es cierto que es un futbolista que por situación de mercado pues lo tienen hay encima de la mesa para ver qué es lo que puede pasar porque además es un perfil que gusta a Ernesto eres un jugador que a Valverde así Le gusta hombre

Voz 1375 19:04 acabando contrato treinta años que todavía le quedan tres o cuatro temporadas tranquilamente Un tío que sea cuidado que está bien que la calidad es indudable porque la sigue teniendo y hombre pues puede ser un jugador importante en cualquier equipo incluido en el Barça que evidentemente no va a pelear seguramente por ser titular indiscutible pero sí puede ser un jugador importante y ahí está lo que apunta Sique Rodríguez del delanteros no sabe algo pues que

Voz 1906 19:24 que el club te quiere abrir el abanico hasta hace unas semanas lo que trascendía es que se buscaba un delantero centro rematador que pudiera ser sustituto de Luis Suárez pero en este debate va ganando peso la opción de buscar un perfil más versátil un jugador por qué que que tenga gol pero que pueda jugar en distintas posiciones del ataque Valverde lo que quiere es desequilibrio Valverde lo que quieres un jugador que tenga gol pero que sea el polivalente y en este sentido se va a abrir el abanico porque se considera que fichará un delantero centro rematador que vaya a sustituir a a Luis Suárez es invertir dinero en un futbolista que si todo va normal jugar a poco porque el titulares Suárez y lo que disputa prácticamente todo

Voz 1375 20:12 habrá muchos buenos delanteros centros que estén dispuestos a ir al Barça sabiendo de lo que dice sí que va a jugar un ratito aquí otro ratito ayer es que es así difícil esto siempre lo tiene complicado clubes como Madrid Barça aquí hay buen delantero centro Thais para ser suplente de Benzema o de Cristiano notarlo ahora

Voz 0804 20:27 Suárez en el Barça cuando salga a jugar dos ratos sí por eso hay debate dentro del Grup sobre si fichar al delantero centro puro o abrir el abanico a a un jugador que sea más polivalente y como te digo va ganando peso esta segunda opción bueno hay que ir a hay que ir a Huesca pero la cabeza puesta

Voz 1906 20:40 en en el martes si quieres te digo Manu que después del partido ya al día siguiente más reposadamente la lectura que hace el cuerpo técnico de el cero uno en Manchester

Voz 0231 20:50 es de satisfacción extrema absoluta

Voz 1906 20:54 muy contento el el cuerpo técnico con el juego del equipo con la imagen que transmitió con el compromiso de los jugadores salió el plan según nos dicen según me dicen prácticamente a la perfección e insisto que contento es con con la reacción que tuvo la la gente y en este sentido déjame hacerte una parte Valverde está especialmente encantado con el compromiso de Piqué durante toda la temporada un jugador que no sea borrado ni en partidos donde muchos seguramente preferirían

Voz 1375 21:21 en jugar una de las mejores temporadas de Piqué y el plan salió perfecto el Manchester cero uno no tiraron a puerta los ingleses que bueno lo tiene muy complicado para intentar eliminar al Barça muy complica afortunadamente hasta mañana así que a esta mañana un abrazo esta mañana a unos vamos a la sanción de Costa pero antes de nada está por aquí Antón Meana hola Antón hola qué tal cómo estás Garbiñe Bueno será va dando forma a ese nuevo formato de la Copa del Rey del que nos hablaba el otro día en el larguero pero efectivamente se le va dando forma así

Voz 0231 21:47 van cayendo equipos antes de empezar ya has cuidado

Voz 1375 21:49 las primeras eliminatorias otro día había a partido único ya están cayendo ciento veintiocho bonitas la Copa ya quedó ya están eliminados doce equipos ocho de Segunda B J B terceras ha empezado pronto explicaba el borrador no podían finalmente el borrador que tiene ahora sobre la mesa hay que decir que debería aprobar

Voz 0231 22:05 en la asamblea del día veintinueve de abril tiene ciento dieciséis equipos ciento dieciséis equipos

Voz 1375 22:11 le han caído doce Aguido doce han caído ahora lo explica

Voz 0231 22:14 los ocho de Segunda B y 4B tercera de estos ciento dieciséis ciento doce empiezan desde el principio hilos cuatro de la Supercopa de enero se incorporan a partir de dieciseisavos en la composición final la siguiente veinte equipos de Primera dieciséis en primera ronda y cuatro a partir de eslavos veintidós equipos de Segunda Veinticuatro equipos de Segunda División B es decir seis seis de cada grupo seis de cada ocho sino el seis de cada grupo los dieciocho campeones de Tercera los catorce mejores segundos de Tercera División hilos dieciocho campeones de regional estos equipos jugarían la Copa del Rey que tiene que aprobar como decimos el día veintinueve en la Asamblea ciento dieciséis sí

Voz 1375 23:01 que no caigan más a ver si esperemos que no caiga más de aquí a los siguientes Larguero es pero por ahora está vez peinando el formato parece que así se va a quedar definitivamente aunque ya nos contaban ya ha ido contaban también la que era provisional que es una propuesta que debe aprobarlas

Voz 0231 23:12 de este borrador yo diría que es casi el definitivo pero le pueden dar un par de matices de aquí al veintinueve de abril te cuento dos rápidas mañana reunión la Liga Federación el CSD hace de árbitro María José Rienda porque no se ponen de acuerdo en ese convenio de coordinación Tebas y Rubiales

Voz 1375 23:28 en horarios que si jugamos los lunes los diez días que no se ponen los dos a las doce pues mañana al Gobierno

Voz 0231 23:33 lo hace de árbitro fichados por la mañana Tebas irreales como el Gobierno ya ha terminado esta noche la Décima Reunión del convenio colectivo del fútbol femenino cero avances en diez reuniones falta un mes para que termine la Liga de fútbol femenino las mujeres españolas no tienen convenio siguen sin tener regulados sus derechos

Voz 7 23:54 para quedarse embarazadas para ti

Voz 0231 23:56 era una jornada reducida para lesiones Salario Mínimo llevamos hablando de ello todo el año se ponen medallas desde muchos puntos se hacen fotografías sindicatos como futbolistas on pero a la hora de la verdad ACS sienta con los clubes dicen que no hay dinero y las futbolistas españolas siguen siendo amateurs

Voz 1375 24:15 a mí me daría vergüenza ser dirigente del futuro español ser incapaz de sentarme para arreglar esto y luego ya te puedes llevar mejor peor tener diferencias pero llevar un año mareando la perdiz y ser incapaz de avanzar

Voz 0231 24:24 un metro es que no avanzan nada me daría vergüenza pero claro las jugadoras creen que son bienes mira por ellas y que están reuniéndose Manu semana tras semana sólo por el qué dirán

Voz 1375 24:36 queda muy bien hablar de fútbol femenino queda muy bien son iguales pero luego no se avanza

Voz 0231 24:40 Nos avanza y nadie les cierran sus derechos laborales