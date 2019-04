Manu Carreño: "Me parece un poco exagerado ocho partidos"

hoy sanción ejemplar para Diego Costa el delantero del Atlético de Madrid le han caído ocho partidos de suspensión por parte del Comité de Competición no le van a quitar ni medio le han caído cuatro por insultar al colegiado la sanción está estipulada entre cuatro mínimo doce máximo es decir le ha caído lo mínimo irá han caído otros cuatro por agarrada al árbitro por cogerle del brazo para impedir que sacara eh Tarjetas amarillas a otros compañeros suyos también era lo mínimo cuatro y lo máximo doce eh yo viendo lo que pasa en el campo me parece un poco exagerado ocho partidos es mi opinión y mi sensación pero te ajustas al reglamento como siempre nos dice y tú y es lo que hay es lo mínimo cuatro lo máximo doce pues cuatro o por insultos cuatro lo mínimo lo más lo mínimo por tocar al árbitro es que no se puede cuatro lo ves la jugada

Voz 1375

01:00

pero Diego Costa es así para lo bueno y para lo malo pero repito el aquello lo mínimo en las dos sanciones por eso digo que no le van a quitar nada aunque recurre al Atlético que recurrirá a Apelación le van a quedar esos ocho partidos viendo lo que pasó en el campo y seguramente comparándolo con otras acciones que nos vienen a la cabeza a muchos de jugadores que han hecho auténticas barbaridades que cayeron nueve o diez comparar una cosa con otra igual es un poco excesivo de ocho Acosta pero el reglamento dice entre cuatro y doce entre cuatro y doce las dos penas sumadas ocho partidos a Diego Costa que no va a jugar más con el Atlético de Madrid al menos en esta Liga quedan siete le han caído ocho veremos a ver lo que da de sí el verano que es muy largo en la cabeza de Diego Costa es de estas cabezas que no paran el el el molinillo dando vueltas a ver qué pasa con mi situación a ver qué pasa con China si hay alguien que lo quiere ya lo hemos contado aquí es el Cholo Simeone pero a ver qué pasa después esta sanción la habrá que vaya temporada de Diego Costa entre sanciones y lesiones baja forma vaya temporada de Diego Costa en el Atlético de Madrid imprescindible para el Cholo intocable para Xinjiang pero bueno de momento esta temporada no va a jugar más