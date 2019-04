¿Te parece excesiva la sanción de ocho partidos a Diego Costa?

Voz 1 00:00 eh yo voy por ejemplo lo de Pepe fueron aquellos diez partidos IB es lo que costado ya son ocho y ojo todos me parece mucho más grave lo que hizo BP que claro buenos que no es que fuera un cruce de cables que fue una ida de olla para meterle diez meses no diez partidos pero hoy hoy velo hoy veo lo de ocho dijo pues me parece un poco exagerado por lo que pasó en el campo pero el reglamento es el reglamento de muchas de esas sanciones que no estaba recordando ahora Héctor pues en parte fue responsable que para Larumbe que lo tenemos por ahí en sintonía Larguero fue director legal de la Real Federación Española de Fútbol ahora es director legal del despacho Abogados BDO que es experto en derecho deportivo eh

Voz 2 00:36 Ballard me muy buenas hola Manu buenas noches cuánto tiempo se vierte como ya no estás en primera línea de batalla ya no me llama todos los días claro ahora salen las trincheras donde están mejor en las trincheras o no de momento sí bueno como experto y como miembro también del Comité de Competición en su momento en la anterior Federación en la anterior etapa en la Federación Española de Fútbol bien aplicando el Reglamento Deportivo le ha caído lo que le tenía que caer a a Diego Costa

Voz 3 01:03 sí así el yo creo que lo habéis explicado muy bien al final son dos infracciones la de los insultos y agarrar arbitro están tipificadas en el artículo noventa y cuatro el noventa y seis del Código

Voz 4 01:15 la sanción oscila de cuatro dos partidos

Voz 3 01:16 en este caso es aplicar cuatro partidos portaba una de ellas porque no hay reincidencia durante esta temporada igual comité siempre ha tendido a aplicar el mínimo

Voz 2 01:25 buenas tardes casi cuatro más cuatro ocho

Voz 3 01:28 y es lo que se recurra

Voz 5 01:30 recurra quién recurra no suele puede rebajar no

Voz 3 01:32 bueno tampoco podemos adelantar lo que pueden decir otros otros comités pero es complicado porque bueno al final todo esto pivota sobre la presunción de veracidad del acta arbitral así destruir esa presunción de veracidad se puede pero necesitamos una prueba muy contundente no porque hay que acreditar como dice la resolución el error material manifiesto que lo que viene a decir la la doctrina de la jurisprudencia sobre eso es que el contenido del acta arbitral sea imposible de no que sea interpretable o que o que pueda hacerlo no pueden ser sino que sea absolutamente imposible y eso fue sobre es complicado pero bueno supongo que supongo la madre recurrirá hay

Voz 5 02:12 se están ya casi en su obligación de recurrir no sé

Voz 2 02:16 no pasa es que la la palabra del árbitro te has tenido que dictaminar sobre muchísimos casos a lo largo de su trayectoria en la Federación claro cuando un árbitro poner una cosa en el acta Jean es la palabra aunque

Voz 6 02:28 jugador diga luego o el entrenador diga luego eh

Voz 2 02:31 pero el árbitro pone una cosa en el acta y aunque el le llamen de otra vez para que explique yo o o desmenuza bien lo que ha puesto en el acta que siempre ocurre cuando un club recurre el árbitro no va a cambiar según su versión es la que vale por encima de todo aunque no haya una prueba fehaciente de que ha sido así es la palabra del árbitro no

Voz 3 02:52 bueno pero es que la la pruebas la propia palabra relata no porque como te he dicho tiene presunción de veracidad al final la Árbitros la autoridad es como por poner un ejemplo como si fuera la la Guardia Civil en en Tráfico y la Guardia Civil dice que has pisado la línea continua Pilar

Voz 2 03:08 ha entrado salvo que pudieses acreditar tienen

Voz 3 03:11 es una cámara en el coche en un lado y no lo las pisado no que es prácticamente imposible y aquí pasa lo mismo con las expresiones que se dirigen a los árbitros pues es muy difícil acreditar porque los los jugadores no van con micrófonos encima pues sí las ha dicho no las ha dicho claro

Voz 2 03:25 hoy el micro este que lleva el árbitro no

Voz 7 03:27 vale para nada

Voz 4 03:29 no tengo ni idea la verdad eso no graba nada no creo no lo sé no lo sé

Voz 2 03:35 llevan ahí puesto que se comunican con la gente del barrio a lo mejor ahí escucha algo pero bueno oye y la diferencia entre el té y el mes Si hubiera podido acreditar el Atlético hubiera sido clave para que le quitaran los partidos siempre de la madre que te es la madre que me

Voz 3 03:47 bueno entonces no sería un insulto dirigido al perro en lo que tipifica el artículo noventa y cuatro

Voz 2 03:53 es en lo que basaba la defensa al Atlético pero claro no lo puedo demostrar claro es el problema pues nada Kepa que está muy bien de abogado de derecho deportivo muchísimas gracias Amparo hablaremos un abrazo Kepa vale muchas gracias por atender a los oyentes de El Larguero en la SER para explicar lo que ha pasado con esa sanción a costa ejemplar es Fullana sin costa a pensar en el siguiente partido

Voz 1 04:12 Lady

Voz 8 04:13 si no va a tener fácil Diego Pablo Simeone porque hoy además había caído Godín con unas molestias musculares es duda para el partido es duda a Morata aunque hoy ha hecho parte del entrenamiento con el equipo es decir que a esta hora Simeone tiene a once jugadores de campo para el partido ante el Celta de hecho fíjate que los centrales a esta hora si no se recupera Godín son Neuquén y Montero

Voz 7 04:35 bueno pues a ver quién tira para que no tiene mucho más hasta mañana Fullana hasta mañana un abrazo Pedro vamos al debate

Voz 1576 06:42 noches hoy ha empezado haciendo el bochorno porque si el voto de Kepa que ha venido a decir lo que hemos dicho todos que si tipifica eso el acta son cuatro y cuatro no tiene nada que ver con que sea desproporcionada la sanción pero bueno

Voz 7 06:53 cada uno de los digo como

Voz 6 06:56 no le he entendido nada el tendrá Pablo Pin estaba muerto

Voz 16 07:01 muy buenas lo que ha puestos porque no dejes hablar a nosotros

Voz 17 07:04 primero porque llámese la estrategia de la extraña pareja que es pegar no la desatención líneas no no existe otra línea Rumpy de veinte minutos que

Voz 6 07:13 a una estrategia por líneas gracias por línea muy complicado hoy no funciona que no funciona el cacharro a ver Pablo Clemente empieza

Voz 17 07:23 esto te traigo un precedente rápido que tenemos todos en la cabeza os acordáis cuando salieron a guantazos Diogo y Luis Fabiano nombre

Voz 2 07:30 afortunadamente no atinar ni uno pero bueno

Voz 17 07:33 por lo tanto perdonar cinco partidos a cada uno cinco por un combate de boxeo en un terreno de juego es peligrosísimo el precedente que estamos sentando si vale más un insulto una vez que eso es trampa adiós

Voz 6 07:45 como tú te has gente bien Romero es que es imposible debatir yo de qué año

Voz 17 07:50 cuando Javi Navarro casi le deja inconsciente Arango cinco partidos cinco partidos y esto que es un insulto que todos nos hemos calentado yo jugaba al fútbol y a mí también ha pasado todos nos hemos cantado apalabrada rito que lo primero que decimos todos que Diego Costa está bien expurgatorio Árbitro

Voz 0239 08:07 eh

Voz 17 08:07 no otra cosa para arrabales tales como estar en Tajonar

Voz 6 08:11 bueno yo he dicho que a un árbitro no lo he dicho en mi vida rivales a rivales de euros a alguna

Voz 17 08:18 a agarrar del brazo al árbitro para decirle oye Nate y todo esto lo otro empujón un arbitro hizo no fue un cinco partidos es que no hay por dónde cogerlo

Voz 6 08:27 de él sobre todo pero sobre todo pero sobre todo Pablo no tienes Kirov casos que ya los ha leído aquel día los otros dando te deje de voltear Talavera de interrumpir algo de algo a ver

Voz 1576 08:37 más más grave mira hacen hace dos temporadas en el dos mil diez

Voz 6 08:41 diálogo intenso para que para ver que no es una cosa

Voz 1576 08:43 a Jordi Romero va por ser más contra contra el Atlético de Madrid Antoine Griezmann que le llama en la cara en Girona cajón al árbitro un lo echan le echan dos partidos por eso es poco que ver un gol lo que hizo costea bueno es un insulto es un insulto al árbitro pero es muy sencillo Talavera para hacer

Voz 18 09:01 bueno primero segunda caminata la Manu pone a tal pido amparo todas las etapas

Voz 6 09:05 dije venga Amparo pero claro pero está todo amotinado Llodra y ese mismo y ese mismo año

Voz 19 09:13 a a Ever Banega

Voz 2 09:16 por decirle la concha de tu madre que todos sabemos las

Voz 1576 09:18 traducción de cómo se muy claro no nos Concepción es otra cosa que le caen también dos partidos en cuatro estado viendo esto viendo el vídeo justo antes de entrar

Voz 6 09:28 no podemos hablar ya o colgar sí

Voz 18 09:30 no dejaba ver a Gil Manzano pero déjame terminar el sábado ha perdido

Voz 2 09:36 Talavera

Voz 1576 09:37 mira a Gil Manzano Manu le tocan hasta cinco futbolistas le pone las dos manos en el cuello Rodri le toca Saúl del brazo le agarra del brazo Godín

Voz 6 09:47 le agarra de la verdad

Voz 1576 09:50 el brazo Jiménez dudo porque no veo bueno

Voz 6 09:53 eh mira Schilling calavera siete te lo que quiere lo que quiere lo que quiere decir esto resumiendo es ha querido ejemplar

Voz 1576 10:00 Izar con Diego Costa no yo creo que es doce

Voz 6 10:02 nunca ha dejado favor pero ha sido muy fácil que fuera él para echarle ocho partidos todavía una segunda es la segunda sanción más dura crisis lo ves

Voz 1576 10:10 lo por un tipo que va a talar

Voz 6 10:13 la Pablo de parece exagerada Romero llorar a mí

Voz 0239 10:15 me parece que tiene razón lo que dice Pablo a todas esas sanciones a mí me parecieron cortas saque dos tíos se peguen en un campo aunque no haya un árbitro de por medio el el meta en cinco partidos es una vergüenza que Javi Navarro deje KO a un futbolista que entonces creo recordar jugador el Mallorca le esa cantidad de partido me parece una vergüenza como decía Manu que la sanción a Pepe en su día fueran diez partidos nueve más uno me pareció bochornoso dicho esto el debate de hoy no va de eso el debate de hoy en el que en la previa hemos escuchado un error garrafal de Enrique Cerezo porque el Atlético de Madrid sigue ahondando en el error en vez de criticar lo que ha hecho Diego Costa lo que está haciendo el Atlético de Madrid es abrazar

Voz 1576 10:55 proteger a un futbolista que no no es el debate si es que las hay pero es que lo no es intocable que es expulsión de coste que seguía Costa con que son creo que es una sanción justa que se ajusta a derecho no pasearse te queda corta acuerdo para que sea justa

Voz 0239 11:11 el reglamento repito iré ya Jordi mal muy mal hace el Atlético de Madrid no recurriendo que para eso paga abogados se tiene que recurrir sino en vez de señalar a costa proteger agosto

Voz 6 11:22 no a me nombre tú quieres que público lo lo tendrá que decir adiós a Georgia

Voz 0985 11:28 a mí me gustaría solo qué tal a Pablo me respondieran con monos y lobo va a ser una pregunta que responden a ver qué partidos corresponde a la frase estamos fuera ya de infantil me cago en tu puta madre un dos tres responda otra vez

Voz 6 11:43 pues según lo que según lo que pasó ayer

Voz 1576 11:46 a partir si sí según según Negredo una tarjeta amarilla como segunda según lo hizo Negredo

Voz 0985 11:53 no yo no perdono no una pregunta en el actual Código

Voz 6 11:56 lo que no ha cambiado mucho

Voz 0985 12:00 que no engañe a la gente que oye perdona dime cuantos partidos corresponden al insulto me cago en tu puta madre

Voz 1576 12:08 que no hay que no hay un listado de insultos y son este este tipo de insultos si este tipo de lo que crea lo que crea el Comité de Competición

Voz 0985 12:15 no no no lo que diga el código disciplinario que pone

Voz 2 12:18 entre cuatro y doce bien

Voz 0985 12:20 segunda pregunta que prevé el Código Disciplinario paro cuando tú haces una cosa con violencia le

Voz 1576 12:27 de qué es lo que es que es que es mentira que mira que entonces ya Juanfran además de ser mala al vitro intentó hacer el mayor daño posible transfondo futbolistas Si cinco futbolistas le tocan él señala a Costa como era

Voz 0985 12:40 porque tal talas responde con humo no sólo Pablo por favor o tú puedes

Voz 1576 12:45 te quiero que partió por eso quiere partido

Voz 0985 12:47 dos corresponden que partidos corresponden a sujetar o agarrar el brazo con violencia leve

Voz 17 12:53 pero el que ahí está la clave de la estén viole su violencia leve son cuatro partidos y liarse a tortazos son cinco es que no entiendo nada diferencias Pos

Voz 6 13:05 por qué has porque es perdona te cortó una cosa muy grave

Voz 0239 13:09 yo creo que yo creo que estás haciendo en tu en tu lícita labor de intentar defender una postura complicada yo creo que estás dejando el poso de lo que hicieron otros futbolistas del Atlético de Madrid están nombrando además por ejemplo a Rodri y creo que han nombrar Saúl es parecido a lo que hizo Diego Costa yo creo que a estas alturas de la película todos los aficionados del Atlético de Madrid casi toda la gente aficionada al fútbol ha visto las imágenes es evidente que no te pueden creer pero creo que es muy grave que este de Andreo compara

Voz 6 13:39 los Antonio Romero estaba sonar esto no violenta del scudetto Talavera Talavera que es el debate de los ojo de Talavera déjame

Voz 0239 13:49 su segundo yo creo que es muy grave intentar comparar la acción de Saúl Rodri que lo que están intentando hacer es parar a su compañero porque ven la barbaridad que ha hecho que la acción de Diego Costa quiero dejarlo ahí quiero dejarlo muy claro sobre todo preside te está escuchando a alguien del entorno de Saúl del entorno de Rodri que les estás comparando no la claro previsto digo sí

Voz 6 14:10 no no es cosa más amigo de Pablo y escuche que me escuchen

Voz 1576 14:12 turno de Saúl que me escuche el entorno de Rodri hicieron absolutamente lo que hizo consta nada no tiene nada que ver pero tú has visto el vídeo Antonio absoluta y más horas

Voz 6 14:22 oye a no sólo no me lo propio

Voz 1576 14:26 pone la mano en el brazo no le hace nada no te agarra no le zarandea

Voz 6 14:30 es uno de los Dios parilla si Elpidio fuera

Voz 0985 14:35 claro la jueza habría corregido porque una prueba videográfica

Voz 1576 14:41 luego porque te duele más que fuerza de dos perfectamente el jurista justo antes del debate porque porque tristemente lo que

Voz 6 14:48 uno del guardia urbano si hay cámaras cuarta los hechos Pepa no porque verdades saca el deporte malos sacado usted no porque el árbitro porque la banca no

Voz 1576 14:58 han tocado en el vídeo se ve que Costa evidentemente el brazo pero como le tocan otros futbolistas para decirle que no que no saque pegue que lo piense bien que no se jeta arroja no hacen absolutamente nada habéis sacado es que aunque le han dejado dos meses fuera de la Liga por lo que pasó en el Camp Nou lo explicado perfectamente mano antes empezar el debate de los Pablo de sombra Jo no te puedes creer que dos meses le echa un futbolista por lo que dice Diego Costa que que se merecía la expulsión que se equivocó lo hemos dicho hasta la saciedad el primero

Voz 6 15:25 sí me lo puedo creer me lo puedo creer me lo puedo creer que tantos partidos eran

Voz 1576 15:30 por fin

Voz 0985 15:31 por tal a tu cuantos partidos hubieras puesto

Voz 6 15:34 yo ya la hubiera piloto antes sobre el partido Grillo preparado por cuantos partidos pero yo creo que todos pero quiero digo que estoy yo pero creo que hay una títulos pues si lo peor Jordi es que tú también San Pablo cuatro minutos Pablo

Voz 17 15:50 cuatro partidos por agarrar y sujetar el

Voz 6 15:53 a parte de los sacar amarillas pero sí

Voz 17 15:55 a dar hombre por favor cómo voy viendo activista hablar con el árbitro carne el brazo es que parece que ya no sale y tocar es que escribirá Iturralde aquí que tampoco se le puede tocar en la radio

Voz 1576 16:05 no por Pablo lo que hizo Saúl y lo que hizo Rodri esto Casquero el disco el vino perdonen y luego tiene que eso no lo has visto pero lo que hace Diego Costa con los dos puños

Voz 0239 16:16 cerrados cerquita muy muy muy cerquita pero muy muy muy cerquita del árbitro

Voz 2 16:21 el eh

Voz 0239 16:22 pedir que les saque las cartulinas a sus compañeros

Voz 17 16:25 la es de ciento del que sacó para impedirlo bien no

Voz 6 16:28 no perdonan queremos que lo que tú que saca del vídeo con Manu creo que el que no la he visto eres tú que le pone los dos brazos que cuando le pone los dos puntos

Voz 0239 16:35 los la tarjeta roja ya está sacada

Voz 20 16:38 luego ella a mí no nos José María Gil Manzano les dan las tarjetas a Costa para que haga Costa lo que lo que hacéis muy muy está equivocando salvando la cara Diego Costa te clases que bosques

Voz 1576 16:56 su es que le toca a los brazos y sus brazos para que no sea que las tarjetas amarillas o no

Voz 6 17:00 sí lo tiene que Toyota no verano mejor la nada no es talaveranos

Voz 0985 17:04 oye yo una cosa Mariño es Pablo íbamos a Pablo estos ejemplos pretéritos porque me estás buscando una aliado toda la noche pero bueno sí o no Pablo y la digo tanto monta monta tanto estos satélites que ponéis ya no nos valen que en España se ha decidido que tolerancia cero para con los insultos máxime si son de tanta gravedad por lo tanto el mismo comportamiento que exigimos a los aficionados máxime también a los futbolistas

Voz 1576 17:29 de ahí toledano el único futuro

Voz 0985 17:31 con los insultos hispano

Voz 21 17:34 eso es exagerada la sanción

Voz 6 17:37 no partidos

Voz 2 17:38 Israel Jordi Martí Antonio Romero creen que no ex exagerada la sanción y tú qué crees

Voz 22 17:52 ver más Madrid ciento cuatro punto tres a todos los propietarios de un BMW diésel os queremos ayudar con el argumento definitivo para acabar cualquier discusión sobre porqué habéis decidido comprar ahora sí ahora un BMW diésel porque tiene distintivo ambiental se porque me permite circular en cuatro de los cinco avisos por restricción porque es energéticamente eficiente y sobre todo porque es un BMW claro fin del comunicado

Voz 9 18:16 descubre Luis le red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid Rubén BMW punto es

Voz 23 18:22 la está liando con Hervás que sí pero que si hay que revisar lo que tengo que revisar lo neumático voy Palau si tu coche te preocupa a gente lo quita de la cabeza y ahora hasta Semana Santa montaje gratis en todos los neumáticos tú mejor señal

Voz 24 18:40 cuando miro hacia atrás me veo mayor a penas recorría unos pocos kilómetros pero año tras año me volví más rápido año tras año llegará más lejos me sentía más útil más eficiente más moderno sigue ahora que cumpla cien años me siento más vivo que nunca en años más joven Metro de Madrid Comunidad de Madrid

Voz 25 19:02 Endesa y la Euroliga os invitan al Julie Basketball Street arena Tour estaremos en Madrid el trece y catorce de abril a partir de las diez de la mañana en Príncipe Pío registra de participa en el torneo tres por tres en tres W punto Endesa Vásquez lover punto com ven

Voz 26 19:20 vierte sabes si esa sensación en la que puedes disfrutar de todas las series y películas que quieras pagando una única cuota al mes pues eso mismo pero con Volvo sus

Voz 27 19:29 el PP a através de béisbol bulle aprovecha todas sus ventajas como el asistente personal telefónico o el servicio de farmacia veinticuatro horas entre otros disfruta del nuevo Volvo existe cuarenta por un coche al que puede suscribir T

Voz 9 19:41 viene a conocerlo a Tíber motor Sur cuenta con la SER pase lo que pase El Larguero con Manu Carreño

Voz 15 19:58 bueno pues de momento casi cuatro mil votos en Internet

Voz 7 20:01 la cosa está muy igualada

Voz 2 20:04 a ver los oyentes que llaman si les dan la razón a Jordi a Romero

Voz 15 20:07 o a Talavera ya Pablo Pinto hola Colombina buenas

Voz 4 20:11 hola buenas noches fenómenos llama de Madrid Madrid Madrid si es una discoteca

Voz 2 20:17 zona

Voz 29 20:19 pues de Orcasitas esquina a la carretera a Toledo

Voz 2 20:23 ah muy bien pues nada lleva ya un rato escuchando a el debate ya lo hizo estoy que si le parece exagerada la sanción de ocho partidos a Acosta

Voz 30 20:31 sí eso sí bases iba completamente no

Voz 4 20:34 el cocido sin haber os escucha

Voz 29 20:37 todo ante lo que habéis dicho bien ni a Ramos ni a Suárez les dan esa sanción CPM no se la dieron yo eso es lo que

Voz 2 20:45 o sea que no se hubieran atrevido a sancionar a suena de Unión Ramos como encima a costa no pues nada eso usted del Athletic

Voz 5 20:57 si fuera letrista de toda la vida de todavía de que iba Metropolità dado al antiguo metropolitano Joe al antiguo moche juego que años tiene usted Colombia

Voz 4 21:06 ochenta y seis ochenta y seis años

Voz 5 21:09 parecían treinta sí parece mucho más joven parece que se y al lobo metropolitano ha ido no ese no todo han invitado a despedirme de el otro hombre

Voz 15 21:21 con mira estuvo usted en el antiguo metropolitana a ver si la invitan a ir al nuevo metropolitana

Voz 5 21:25 adiós a veces vi a ver si guardamos una entrada Vita

Voz 2 21:30 porque si lo conseguimos durante la Haditha nos quedamos a ver si podemos hacer que vaya colombina

Voz 5 21:35 metropolitano muchas gracias un beso y gracias por llamarnos para vosotros gracias oigo todo

Voz 2 21:42 sí me gustaba muchas gracias gracias por llamarnos uno cero y para para Talavera ochenta

Voz 1576 21:48 también seis años vaya a nivel de oyente sí señor

Voz 2 21:51 juega ya los firmaremos el que Pablo

Voz 17 21:53 que alguien que ha visto tanto fútbol debería valer doble

Voz 2 21:57 hola Alex olas buenas noches buenas noches hombre de donde nos llama del de pecho a el Breixo el Brujo pues a usted le parece exagerada la sanción a costa del castigo de ocho partidos

Voz 31 22:13 yo creo que decreto sino que esto sobre todo la señora me acuerdo no

Voz 32 22:20 por ejemplo que Pepe diez partidos es que Pepe estuvo a un centímetro y medio demandar Pablo Casquero si de verdad en la nuca por la noche tomaré que mucho más peligros por ejemplo la entrada crearse en el cinco cero el tercer año de Guardiola cuando van cinco cero PP a Messi

Voz 31 22:47 ha sido el caletas

Voz 32 22:50 en parte Khedira seguramente el futuro va un partido de sanción ver a ver primero hay que echar un poco la culpa a todos los que no se salva ninguno porque cuando lo que hacen esos jugadores estar hablando además son todos contar de agua sea en el caso de este caso que estamos hablando de Costa Suárez el chico ahora que tanto en Madrid

Voz 4 23:22 Raúl García

Voz 32 23:23 Raúl García Amorebieta en todo el mundo tiene ya claro nos parece un escándalo cuando pasa no pasa nada y cuando eso es nuestro decimos que son cuatro vivir de cara entonces yo por ejemplo soy barcelonista mientras los me parece Suárez cosa yo yo soy un simple aficionado pero yo si soy presidente equipo un mía Motta ni estético es decir estoy problema también es verdad que que tanto se va a hablar de cosas etéreas prime time que es el comportamiento de sus ya ex tipo

Voz 2 24:01 fair play en el terreno de juego

Voz 32 24:03 yo sin ir vecino es un extraordinario vamos a exponer albañil no se le ocurre por muestra ordenar que sea cada media hora pues no como de su carácter pues un bien la costumbre tirar un ladrillo a la gente que viene claro exactamente eso no se permiten una alta perfección

Voz 2 24:23 para ser del Barça siempre puso hace un eso

Voz 32 24:26 o hacer no me ha quedado perfectamente es bueno hablado pero hay uno claro utilice que la gente no le ha expulsado año dos mil quince el Real Madrid no última jugada del partido penalti Adriano higiene el señor porteros Barcelona aquella época Valdés un ratio en medio campo tiritando las mismas no lo has pitado tarjeta amarilla lo tarjeta roja siguió disfruto ya es que además era una jugada que efectivamente era penalti peruanos era una relación extemporánea bien expulsado

Voz 2 25:00 muy bien además de ser del Barça es usted el departamento no

Voz 32 25:05 cuando ha podido cometer un poquito no no es culpa del Barça claro eso que está por ahí Martino

Voz 0985 25:13 hombre hombre Alex te estaba escuchando con mucha atención la todo

Voz 32 25:18 yo me acuerdo ahora aquí aquí éramos un porcentaje de treinta uno con respecto a los blancos llega la hora de las nuevas generaciones barren

Voz 2 25:29 a ver si subiendo e ir subiendo y subiendo y subiendo gratis no dicho que si quieres cambiar el voto Ales Porto amistad insistió

Voz 32 25:36 no no no no no no no lo voy a favor camisa Romero yo estoy en este caso

Voz 4 25:42 con con Pablo Pinto y Talavera

Voz 32 25:46 exactamente yo voto Pardo pero yo pienso que se ha vuelto a cambiar cosas siempre club

Voz 2 25:54 gracias por el voto a Alex un abrazo tengo una

Voz 32 25:57 tengo una segundos si se está hablando mucho esfuerzo dejó el tirar la línea de punto de pulgas si yo pienso que se trata de eliminar ponemos una cámara detrás de la portería entonces la jugada bien siempre no hay que tirar ningún punto de fuga sino sólo hacerla paralela a la línea de centro canto ya sea con todos los fueros dejado sin problema ninguno

Voz 2 26:28 fíjate pues ha apuntado estaba si toma nota Iturralde y sólo hace llegar a en a quién corresponda gracias un abrazo para Arteixo A Coruña

Voz 0985 26:35 dos cero para Pauli para Talavera

Voz 4 26:37 hola Constantino hola buenas noches Osama llama desde Mallorca Desde Mallorca desde Mallorca

Voz 2 26:48 y usted del Atleti si del Atlético de Madrid le parece exagerado lo que será castigado a Diego Costa

Voz 33 26:55 esa es exagerado eso

Voz 4 26:57 yo hablo cuando iluminado como aficionado que soy un jubilado imparciales que que tengo no sé si tengo que cobros veinticinco euros pagó noventa sesenta de plus cada mes que se encarguen un partido así ella es que es una vergüenza no digo que esté mal expulsado aunque es una falta clara que no la pita pero hay muchas ya entonces para mí se da no es un mal árbitro porque una vez en los vestuarios a Mario Sarsa en la Copa

Voz 17 27:33 Martín no partido aquí

Voz 4 27:36 la luna de un gol legal en el nuevo CAM

Voz 33 27:38 a Carrasco también lo hecho sí

Voz 4 27:42 y otra cosa mira es el señor Martín que bueno es que hay que no se lo mal que no sé que estén todas las semanas con el gol de Messi de la Liga porque ellos en la preparar al Chelsea en la Copa de la Europa League la prepararon un al PSN en los dos partidos sin ir al señor Romero

Voz 17 28:10 la Copa de Europa no tiene para todos ellos

Voz 1576 28:13 Constantino no presentaron la

Voz 4 28:16 contra el Bayern echaron a Abidal sin hacer mi falta metió Ronaldo dos goles fuera de Madrid bueno corridas contra el Atlético si no puedo olvidar el gol de Ramos estaban fuera de juego en el en el en el segundo partido en el primer partido Weigle ha sido una gran falta a Godín lo tira al suelo y marca Ramos

Voz 2 28:41 Constantino para que yo lo entienda usted va con Jordi conmigo

Voz 5 28:45 sí sobre todo sobre todo eso sí no te hagas el voz

Voz 4 28:52 que pasa el voto pero sí señor que paz es es exagerado porque dice Si yo voy por un Ferrari por la carretera de vienen dos guardias civiles que son seres humanos igual que tú y que yo me caigo mal les dicen a esto no lo cargamos soy ICO Gil no me dicen as pisa la raya las pisa la raya ya unos añitos se creen dioses son dioses deberían demostrarlo sí pero ellos se creen dioses ya son deportista sus frustrados es lo único que son los árbitros porque cuando en el cual arbitrado en juveniles infantiles las familias del equipo local que yo voy mucho verlo dicen de todo eso y mucho más

Voz 32 29:38 no pagan el partido porque lo único

Voz 4 29:40 quién llegue a la primera y haces un hueco muy lo que están ganando

Voz 2 29:46 le agradezco el mundo Constantino que tengo que dar paso más oyentes

Voz 4 29:49 venga buenas noches un abrazo

Voz 2 29:51 el Albacete corriendo muy bien explicaba el voto de Constantino también para para Pablo para Talavera tres cero gracias por la llamada desde desde Mallorca de Constantino está por ahí Carlos hola Carlos

Voz 29 30:04 la buen desde la última colonia del Reino de España

Voz 2 30:08 hombre pues sí con relación a

Voz 29 30:11 a esto que están comenzando a llamas Carlos

Voz 2 30:14 yo les llamo dice

Voz 5 30:16 quizá diga aquí dices oye la última colonia de

Voz 29 30:20 el Reino de España resulta de que con lo que están comentando puedo decir me oyes

Voz 2 30:26 sí perfectamente bueno

Voz 29 30:28 en los otros aprendemos mucho de los españoles los canarios aprendimos mucho de lo españoles y aprendemos que esto es como el modelado que se estudia en los cursos entrenador nacional de fútbol es el ejemplo que se pone a los niños del fútbol base entonces es un ejemplo maravilloso yo no sé si qué hubiese pasado si en lugar de un nombre árbitro hubiesen sido una mujer árbitros incurre en la misma acción este jugador del Atlético de Madrid me parece la sanción irrisorias se deberían como hacen con los árbitros que lo mandan a las neveras y durante una temporada bueno a este tipo de jugadores deberían de reciclar lo igual que a los conductores de de con el tema del satíricos

Voz 4 31:12 ya los equipos tienen

Voz 29 31:14 psicólogos tienen tienen un montón de asesores y que un jugador se comporte de esta manera sea un ejemplo para el fútbol base me parece

Voz 2 31:23 qué le parece le parece no sólo lo que agrava sino que les parece corta te parece poco

Voz 4 31:28 no

Voz 2 31:29 vale pues nada ahí para Romero

Voz 29 31:33 y hay muchos ejemplos por ahí que se podrían comer

Voz 4 31:35 a ver si entre ahora

Voz 29 31:38 agresivo también jugadores que han sido agresivo y es lamentable que haya una un entre las reglas de juego se podrá expulsar a un jugador si escupe a otros que es lamentable no me parece

Voz 32 31:50 la Guardia llevamos

Voz 5 31:53 es enorme no gracias gracias

Voz 2 31:55 Mari por el voto tres uno para Pablo vente para Talavera y la última llamadas desde Madrid creo tan

Voz 5 32:01 en Isabelle hola Isabel sí sí estoy esperando

Voz 2 32:03 sí está operando con sabor es dicen Ross Brawn sonreían como las persianas

Voz 5 32:08 sé que ya están mal las mayores a señoras y cuántos años tienes cuántos años ochenta a mira también hijos Chan hombre como debe ser cita del Atlético no

Voz 0985 32:19 sí Isabel esperando pacientemente todos los rollos que te has soltado toda eh

Voz 5 32:25 sí sí sí sí has escuchándoos admiro mucho mucho a todas eh

Voz 0985 32:30 Pablo

Voz 5 32:30 si de verdad a uno más que a otros bueno

Voz 14 32:35 hombre por ahí ahí ahí

Voz 5 32:38 me cae muy bien me quedé dormida todas las noches pues va bien me gustaría una que de plagas

Voz 2 32:45 no existe con nosotros y cree usted que es exagerada la sanción a costa entonces

Voz 5 32:50 no pero muchísimo hacemos han pasado no tan pasar casi llegué no admiten desde usted lo pasas que están cuál es su pueblo Mi pueblo es un pueblo muy bonita la de Ávila muy bien cumbre algo bueno se somos

Voz 6 33:05 casi paisano Santa Cruz del Valle

Voz 5 33:08 ah mira mira no paisanos lado

Voz 6 33:10 pues vamos a cambiar un poquito el voto de una piscina que tiene la arena

Voz 5 33:18 hace mucho lo bonito bonito que bonito

Voz 2 33:21 no hombre

Voz 5 33:23 iré del verano que Jordi unos pocas

Voz 14 33:26 queda guerrilla urbana buena te días

Voz 5 33:29 ha pasado

Voz 2 33:31 del pasar bien verán allí hoy gracias por el voto un besazo

Voz 5 33:36 vale a vosotros los no

Voz 2 33:40 por hacernos compañía cada noche a mí por el voto de Isabel pues que me sabe hasta bien pero otros cuatro uno para Pinto y para Talavera y en Internet que no querido mira a hacer herida no ha querido hacer

Voz 1576 33:52 si hasta Casemiro hoy cuando lo han pregunto ha dicho ocho

Voz 15 33:54 ocho ha quedado loco sólo ha dicho ocho solo no no no no precisamente vale vale sí

Voz 2 34:02 le parece excesiva la sanción de ocho partidos adiós

Voz 15 34:05 está al cincuenta y un por ciento de los oyentes

Voz 2 34:08 ya te doblen Nino al cuarenta y nueve por ciento practicamente empate pero muy en cuanto a frente y no sé qué va muy mal de tiempo Manu pero nada simplemente una

Voz 0239 34:16 Generación piensa en estas vacaciones de Semana Santa sólo he perdido dos debates estrategia

Voz 14 34:20 Prada analiza un poco la compañía vale lo ganamos

Voz 2 34:24 lo tengo que incluye perdió contigo dos lo tendré en cuenta