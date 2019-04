El Larguero (11/04/2019): tercera parte

Voz 1 00:00 Larguero Manu Carreño

Voz 1201 00:12 ya está por ahí Antonio Romero Jordi Martí Miguel Martín Talavera y Pablo Pinto vámonos ya al debate

Voz 1375 00:17 este jueves si te parece exagerada la sanción de ocho partidos a Diego Costa pero antes nos cuenta la noticia como ha caído en el club esos ocho partidos al delantero adelante

Voz 1201 00:27 hola Pedro Fullana muy buenas hola Manu muy buena Se acabó la temporada para

Voz 1375 00:31 Costa sacaba una temporada porque son esos

Voz 0765 00:33 el partido son dos sanciones e como hemos informado este mediodía cuatro partidos por los insultos otros cuatro por agarrar al colegiado para que no molestara a Godín y a Jiménez así que Gil Manzano esta mañana se ha ratificado en lo dicho en el acta el comité pues ha entendido que ninguna de las pruebas aportadas por el Atlético de Madrid demuestran lo contrario a lo dicho por el colegiado así que ahora el Atlético de Madrid no le queda otra que recurrirá al Comité de Apelación tiene diez días hábiles para hacerlo pero sabe que no va a servir de nada porque al ser el mínimo en cada sanción de cuatro a doce partidos han caído cuatro en cada caso el Comité de Apelación para quitar partidos tendría que cambiar el artículo por el cual se sanciona a Diego Costa y esto no lo ha hecho nunca además hay precedentes en el caso por ejemplo de Cristiano Ronaldo fue sancionado en dos mil diecisiete la Supercopa con cuatro partidos por un empujón leve a De Burgos Bengoetxea el Comité de Apelación ratificó esa sanción así que esa es la sanción a Diego Costa por ejemplo de ella ha hablado nada más enterarse el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo

Voz 2 01:34 yo no esperaba que fueran tantos partidos pero eso no es justificable porque un insulto nunca justificado otros ahora recurriremos te vamos a ver si nos dan la cautelar ya que lo que pasa es un momento difícil para él pero no porque se vaya contiene no vaya a continuar es porque es una sanción por parte de todas las maneras enough por defender al jugador todo sabéis que en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra lo que dice la frase

Voz 0765 02:00 así que el Comité de Apelación difícilmente va a quitar partidos otra cosa es que se acepte esa otra vía de la cautelar para intentar que pueda jugar algún partido pero bueno en todo caso es es difícil así que adiós a la temporada para Diego Costa y a partir de aquella a pensar en el futuro

Voz 1375 02:14 esta González a la hora Manu muy buenas entra Diego Costa en el podio en el olimpo de las sanciones ejemplares que ha habido en el fútbol español hablaba justo fui a la hora de la más reciente yo creo es la de Cristiano Ronaldo no sé

Voz 1643 02:26 sabe Cristiano Ronaldo como decía Fullana la sanción de Costas dividendos en el caso de Cristiano también le cayeron cuatro partidos por empujar a De Burgos Bengoetxea fueron contactó con el árbitro en este caso hay precedentes similares este de Cristiano uno del Cholo en agosto dos mil catorce la que eran ocho partidos pero sólo cuatro de ellos fueron por darle unas collejas al cuarto armas en aquel partido de la Supercopa Atlético Real Madrid y un caso similar el de Marco Oliva ya delantero de Las Palmas en un partido de Liga en dos mil diecisiete contra el Alavés el croata cuando pidió explicaciones al árbitro de porque había expulsado Martínez Munuera le tocó el hombro también le cayeron cuatro partidos así que por aquí todo igual pero la cosa cambia ya con los insultos hay diferencias sí que fue uno igual fue igualado tocaran

Voz 1375 03:06 otro una colleja cita aún una mano en el hombro en el brazo como hizo Costa

Voz 1643 03:10 cuatro porque estos traspasos en los próximos años cuatro partidos pero ya con los insultos a Piqué sí que le cayeron cuatro partidos en el Barça Athletic de la Supercopa de España de dos mil quince en agosto

Voz 1375 03:20 Earle a un asistente de Velasco Carballo

Voz 1643 03:23 lo comillas me cago en tu puta madre pero luego ya hay diferencias en el caso de Pepe aquel mítico cruce de cables en el Real Madrid Getafe en el año dos mil nueve le cayeron diez partidos pero de aquellos cuatro fueron por la agresión a Casquero cuatro por agrediera Albín uno por la roja que vio al cometer el penalti

Voz 1375 03:38 sí yo otro sólo uno por los insultos hacia los árbitros les dijo sois todos unos hijos de tal sólo uno

Voz 1643 03:44 en aquel en aquel caso dos mil nueve dos mil nueve y en dos mil diez es peor todavía porque Álvaro Negredo le dijo abro comillas de nuevo me cago en tu puta madre aún primer árbitro asistente en un Almería Sevilla jugando era delantero del Sevilla Negredo y luego el Comité de Competición le quitó la roja

Voz 0613 04:00 le puso una amarilla ya que consideró que

Voz 1643 04:02 las palabras de Negredo no eran un menosprecio o insulto sino

Voz 0613 04:06 observaciones al árbitro claro

Voz 1375 04:09 pues yo voy por ejemplo lo de Pepe que fueron aquellos diez partidos IB es lo que costaba que son ocho

Voz 0613 04:14 mejor me parece mucho más grave lo que hizo BP que Khek claro buenos que nos cobraron cruce

Voz 1375 04:20 cables que fue una ida de olla para meterle diez meses no diez partidos pero Ibero hoy veo lo de ocho dijo me parece un poco exagerado por lo que pasó en el campo pero el reglamento es el reglamento y de muchas de esas sanciones que no estaba recordando ahora Héctor eh pues en parte fue responsable que para Larumbe que lo tenemos por ahí en sintonía Larguero fue director legal de la Real Federación Española de Fútbol ahora es director legal del despacho Abogados BDO que es experto en derecho deportivo e Kepa Larumbe muy buenas hola Manu buenas noches cuánto tiempo inerte como ya no estás en primera línea de batalla

Voz 3 04:52 no me llama todos los días Haro ahora Street

Voz 1375 04:54 tras donde están mejor en las trincheras o no de momento bueno como experto y como miembro también del Comité de Competición en su momento en la anterior Federación en la anterior etapa en la Federación Española de Fútbol aplicando el Reglamento Deportivo le ha caído lo que le tenía que caer a a Diego Costa

Voz 3 05:12 sí sí yo creo que lo habéis explicado muy bien al final son dos infracciones la de los insultos y al árbitro están tipificadas en el artículo noventa y cuatro el noventa y seis del Código

Voz 4 05:23 la sanción oscila de cuatro dos partidos

Voz 3 05:25 en este caso es aplica cuatro partidos portaba una de ellas porque no hay reincidencia durante esta temporada igual comité siempre ha tendido a aplicar el mínimo en estos casos goles cuatro más cuatro ocho y es lo que ayer recurra

Voz 1375 05:39 curra quién recurra no suele puede bajar nada

Voz 3 05:41 bueno tampoco podemos adelantar lo que pueden decir otros otros comités pero es complicado porque bueno al final todo esto pivota sobre la presunción de veracidad del acta arbitral así destruir esa presunción deben la ciudad se puede pero necesitamos una prueba muy plano contundente no porque hay que acreditar como dice la resolución del el error material manifiesto que lo que viene a decir la la doctrina de la jurisprudencia sobre eso es que el contenido del acta arbitral sea imposible de no que sea interpretable

Voz 5 06:13 sí pero no puede ser sino que sea absolutamente imposible y eso

Voz 3 06:16 pues hombre es complicado pero bueno supongo que supongo que de Madrid recurrirá hay

Voz 1375 06:21 ahí están si no casi en su obligación de recurrir no se pasa es que la la palabra del árbitro te has tenido que dictaminar sobre muchísimos casos a lo largo de su trayectoria en la Federación claro cuando

Voz 1390 06:34 proponer una cosa en el acta Jean es la palabra aunque el jugador diga luego o el entrenador diga luego nada pero

Voz 1375 06:41 el árbitro pone una cosa en el acta y aunque le llamen otra vez para

Voz 6 06:44 le explique lo o

Voz 1375 06:47 o desmenuza bien lo que han puesto en el acta que siempre ocurre cuando un club recurre el árbitro no va a cambiar sumó su versión es la que vale por encima de todo aunque no haya una prueba fehaciente de que ha sido así es la palabra del árbitro no

Voz 3 07:01 bueno pero es que la la pruebas la propia para elaborar las no porque como te he dicho tiene presunción de veracidad al final Árbitros la autoridad es como proponen un eje

Voz 1375 07:10 según la Guardia Civil exacto

Voz 3 07:12 en en Tráfico y la Guardia Civil dice que has pisado la línea continua las pisadas

Voz 0613 07:17 salvo que puedan acreditar teniendo una mal

Voz 3 07:20 en el coche en un lado no las pisado no que es prácticamente imposible y aquí pasa lo mismo con las expresiones que se dirigen a los árbitros pues es muy difícil acreditar porque los los jugadores no van con micrófonos encima pues sí las ha dicho no las ha dicho claro

Voz 1375 07:33 hoy el micro este que lleva el árbitro siendo

Voz 1390 07:36 vale para nada

Voz 3 07:37 no tengo ni idea la verdad eso no lograba nada no creo no lo no no lo sé no lo sé

Voz 1375 07:43 cómo lo llevan ahí puesto y se comunican con la gente del barrio a lo mejor ahí escucha algo pero bueno la diferencia entre el té y el mes sin hubiera podido acreditar el Atlético hubiera sido clave para que le quitaran los partidos siempre de la madre que te es la madre que me

Voz 3 07:56 bueno entonces no sería un insulto dirigido hablar por lo que tipifica el artículo noventa y cuatro

Voz 1375 08:01 qué es lo que basaba la defensa del Atlético porque claro no lo puede demostrar

Voz 3 08:04 ese es el problema

Voz 1375 08:07 hay que estar muy bien de abogado de derecho deportivo muchísimas gracias Amparo hablaremos un abrazo Kepa vale muchas gracias por atender a los oyentes de El Larguero en la SER para explicar lo que ha pasado con esa sanción a costa ejemplar Fullana sin costa a pensar en el siguiente partido del Athletic

Voz 0765 08:22 si no va a tener fácil Diego Pablo Simeone porque hoy además Elia caído Godín con unas molestias musculares es duda para el partido es duda a Morata aunque hoy ha hecho parte del entrenamiento con el equipo es decir que a esta hora Simeone tiene a once jugadores de campo para el partido ante el Celta de hecho fíjate que los centrales a esta hora si no se recupera Godín son Neuquén y Montero

Voz 0613 08:44 bueno pues habrá quien tira para que no tiene mucho más hasta mañana Fullana hasta mañana un abrazo Pedro vamos a debate

Voz 1201 10:10 una menos cuarto un al menos en Canarias Antonio Romero muy buenas ya ganamos uno cero foto que quepa me sale del que el moderador en la introducción ha querido recordarlo de PP ir lado de Justicia de la la injusticia la sanción que yo o es otro debate doy mi opinión hasta que empieza correcto

Voz 0239 10:28 abogó por que el voto del abogado valga la redondez

Voz 1201 10:30 sea el primero que si quieres decimos aquí porque la primera llamada mire puede ser primer oyente de ande vas de Romero está ahora Jordi Martí hola Jordi qué tal muy buenas extraña pareja de nuevo juntas pero no revueltas propia la de un tiempo que no está siendo una sorpresa esta pareja

Voz 1576 10:46 eh y por otro lado está Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas queda hermano buenas noches Romero ya ha empezado haciendo el bochorno porque si el voto de Kepa que ha venido a decir lo que hemos dicho todos que si tipifica eso el acta son cuatro y cuatro no tiene nada que ver con que sea desproporcionada la sanción pero bueno cada uno a lo suyo a donarlos poco

Voz 1201 11:05 no lo entendió nada entendáis Pablo que yo estaba muerto

Voz 1104 11:10 yo lo que ha puesto es porque no dejas hablar hoy a nosotros primero porque llámese la

Voz 1623 11:14 la estrategia de la pareja que es pegado no la estrategia líneas no porque sí pero bueno pues incline Rubí de veinte minutos que sí

Voz 12 11:22 por qué estrategias a entrar por línea en una línea muy complicado no funciona que no funciona el cacharro mala suerte Pilar empieza a Paulo Bento

Voz 1623 11:32 no te traigo un precedente rápido Claver tenemos todos en la cabeza os acordáis cuando salieron a guantazos Diogo y Luis Fabiano hasta Sevilla

Voz 1375 11:39 afortunadamente no atinar ni uno pero bueno hablando perdona pero

Voz 1623 11:43 como partidos a cada uno cinco por un combate de boxeo en un terreno de juego es peligrosísimo el presidente que estamos sentando si vale más

Voz 12 11:52 un insulto pero es que tanta gente bien Romero es que es imposible debatir con título al año

Voz 1623 11:59 cuando Javi Navarro casi le deja inconsciente Arango cinco partidos cinco partidos y esto que es un insulto que todos nos hemos calentado yo juego con Romeral fútbol y a mí también me ha pasado esto no hemos cantado decir hemos dicho apalabrada ámbito que lo primero que hicimos dos que Diego Costa es un árbitro muy bien no otra cosa es parejas globales como calentar

Voz 12 12:20 bueno yo te he dicho que un árbitro no eso lo he dicho en mi vida rivales duros alguna

Voz 1623 12:27 agarrar del brazo al árbitro para decirle oye gratuito es pues te limpian empujón arbitro hizo no fue a cinco partidos es que no hay por dónde cogerlo

Voz 1576 12:36 el PSOE a todo pero sobre todo pero sobre todo Pablo no tienes Quiroz casos que ya los ha leído

Voz 12 12:40 si estaría los otros dando te deje de esos interrumpía algo

Voz 1576 12:45 pero más grave mira hacen hace dos temporadas en el dos mil diecisiete para que para ver que no es una cosa Jordi robaba por ser va contra contra el Atlético de Madrid Antoine Griezmann que le llama en la cara en Girona carbón al árbitro un lo echan le echan dos partidos

Voz 12 13:01 tiene poco que ver con lo que hizo Diego costea bueno claro

Voz 1576 13:04 es un insulto es un insulto al árbitro pero es que nosotros cero Talavera pero pero esto

Voz 12 13:09 para Federer buena amiga tal tal pidan para toda la vida ya venga Amparo pero creo que pero pero está todo amotinado y otra IS mismo y ese mismo año

Voz 1576 13:22 a a Ever Banega por decirle la concha de tu madre que todos sabemos la traducción de cómo se ve muy claro no nos concepciones otra cosa le caen también dos partidos en cuatro estado viendo esto viendo el vídeo justo antes de entrar pero podemos

Voz 1201 13:37 me Yago o colgar yo era Gil Manzano poner Haider era

Voz 1576 13:44 pongo mira mira a Gil Manzano Manu le tocan hasta cinco futbolistas le pone las dos manos en el cuello Rodri le toca Saúl del brazo le agarra del brazo Godín ya le agarra de la garra del brazo Jiménez dudo porque no quiere lo que quiere lo que quiere decir esto resumiendo eso resume ha querido ejemplar Izar con Diego Costa doce nunca ha dejado pero ha sido muy fácil que fuera él para echarle ocho partidos y una segunda es la segunda opción más duras y por un tipo que Rato absoluta mate

Voz 12 14:21 a la vera ya Pablo de parece exagerada Romero llorar a mi me parece que tiene

Voz 0239 14:25 la razón lo que dice Pablo chat todas esas sanciones a mí me parecieron cortas saque dos tíos se peguen en un campo aunque no haya un árbitro de por medio el el meta en cinco partidos es una vergüenza que Javi Navarro deje KO a un futbolista que entonces creo recordar jugador el Mallorca vetan esa cantidad de partido me parece una vergüenza como decía Manu que la sanción a Pepe en su día fueran diez partidos nueve más uno me pareció bochornoso dicho esto el debate de hoy no va de eso el debate de hoy en el que en la previa hemos escuchado un error garrafal de Enrique Cerezo porque el Atlético de Madrid sigue ahondando en el error en vez de criticar lo que ha hecho Diego Costa lo que está haciendo el Atlético de Madrid es abrazar proteger a un futbolista que no es

Voz 1576 15:06 va en serio es el debate si es que lo hace no es sino que es expulsión del coste que seguía con que yo creo que es una sanción justa que se ajusta a derecho pues la verdad que se ajusta reglamento repito dejó ya Jordi mal

Voz 0239 15:24 muy mal hace el Atlético de Madrid no recurriendo que para eso paga abogado se tiene que recurrir sino en vez de señalar a costa proteger Agost

Voz 1576 15:31 oye tú tienes que leer en público

Voz 12 15:34 o sea que yo

Voz 0985 15:37 a mí me gustaría solo qué tal a Pablo me respondieran con monos y lobo va a ser una pregunta que responden a ver qué partidos corresponde a la frase estamos fuera infantil me cago en tu puta madre un dos tres responda otra vez

Voz 1576 15:51 pues según lo que según lo que pasó Éver Banega fascitis sí sí tres cuatro según según Negredo una tarjeta amarilla

Voz 3 15:59 como

Voz 0985 15:59 lo que segunda según lo hizo Negredo ganó perdió el ocho coma pregunta en el actual Código

Voz 12 16:05 no es que no cambiará su hija cambió muchas cosas no engañosa

Voz 0985 16:10 la gente que oye perdona dime cuantos partidos corresponden al insulto me cago en tu puta madre

Voz 1576 16:16 que no hay que no hay un listado de insulto si son este este tipo de insulto si este tipo de lo que crea lo que crea el Comité de Competición

Voz 0985 16:24 no no lo que diga el código disciplinario que pone

Voz 1375 16:27 entre cuatro y doce bien

Voz 0985 16:29 la segunda pregunta que prevé el Código Disciplinario paro cuando tú haces una cosa con violencia leve que es lo que le tira la juez

Voz 1576 16:39 mira que mientras Gil Manzano además de ser mar al vitro intentó hacer el mayor daño posible transfondo futbolistas Si cinco futbolistas le tocan señala consta como

Voz 0985 16:49 con alas responden de consumo no sólo Pablo puede este quiero que partieron al aparato Patiño quiere partidos corresponden que partidos corresponden a sujetar o agarrar el brazo con violencia leve

Voz 1623 17:02 pero es que ahí está la clave está en la gestión viole si violencia leve son cuatro partidos y liarse a tortazos son cinco es que no entiendo la diferencia

Voz 12 17:10 sí porque creo de verdad lo perdona

Voz 0239 17:17 es una cosa muy grave yo creo que yo creo que estás haciendo en tu en tu lícita labor de intentar defender una postura complicada yo creo que estás dejando el poso de lo que hicieron otros futbolistas del Atlético de Madrid están nombrando además por ejemplo a Rodri y creo que nombrar Saúl es parecido a lo que hizo Diego Costa yo creo que a estas alturas de la película todos los a cero del Atlético de Madrid casi todas la de afición al fútbol ha visto las imágenes es evidente que no te pueden creer pero creo que es muy grave

Voz 12 17:46 este es si yo ya pero piensa Antonio Roberto

Voz 1375 17:52 novio oreja

Voz 12 17:54 Talavera que es el debate de los jueves de Talavera

Voz 0239 17:57 sale uso segundo yo creo que es muy grave intentar comparar la acción de Saúl Rodri que lo que están intentando hacer es parar a su compañero porque ven la barbaridad que ha hecho que la acción de Diego Costa quiero dejarlo ahí quiero dejarlo muy claro sobre todo por si te está escuchando alguien del entorno de Saúl del entorno de Rodri que les está comparando

Voz 1576 18:17 no preciso y poco pero no no nos

Voz 0985 18:19 la Pablo que me escuchen entorno Esaúl que me escucho

Voz 1576 18:22 el entorno de Rodri hicieron absolutamente lo que hizo Costa nada no tiene nada que ver pero tú has visto el vídeo Antonio absoluta las horas

Voz 0985 18:31 hoy era estaba tan

Voz 12 18:34 no me mire al propio pone la mano en el brazo

Voz 1390 18:36 no le hace nada no le agarra no le zarandea

Voz 12 18:39 les voy a perilla Si Elpidio

Voz 0985 18:44 era tan claro la jueza habría corregido porque una prueba videográfica

Voz 1576 18:49 luego porque te fuerza en la protección de velocidad dos perfectamente el jurista justo antes del debate porque porque tristemente lo que

Voz 12 18:57 uno el guardia urbano que si hay cámaras no

Voz 1576 19:02 por porque verdades cortó no porque el árbitro porque le han tocado en el Vigo sede que evidentemente educa el brazo pero como lo tocan otros futbolistas para decirle que no que no que que lo piense bien que no se jeta arroja hacen absolutamente nada avisa que cada vez que le han dejado dos meses fuera de la Liga por lo que pasó en el Camp Nou lo ha ido perfectamente mano antes empezar el debate de los Pablo de sombra Jo no te puedes creer que dos meses le echa un futbolista por lo que dice Diego Costa que que se mereció la expulsión que se equivocó lo hemos dicho hasta la saciedad el privilegio

Voz 12 19:34 me lo puedo creer yo me lo puedo creer tantos partidos eran por favor tal tú cuántos partidos hubieras puesto yo yo hubiera piloto antes sobre el partido brillo preparado cuántos parte Jordi pero yo creo

Voz 1576 19:51 pero pero quiero riesgo muerto yo pero creo que ocho son lo mejor y lo peor Jordi es que tú también sabes que Pablo cuatro minutos Pablo

Voz 1623 19:59 los cuatro partidos por agarrar y sujetar el verano

Voz 0985 20:02 eso para esa cara amarillas

Voz 1623 20:04 anda hombre por favor cómo lo viendo activistas hablar con el árbitro en tocarle el brazo es que parece que ya no están es bueno y tocar sitio tienes que mira tu rango domingo aquí que tampoco se puede tocar en la radio no Poble tan fino

Voz 12 20:15 esta ópera Pablo lo que hizo Saúl

Voz 1576 20:17 esto Rodri esto Castellano el disco el vino Bertone lograr eso no lo has visto pero lo que hace Diego Costa con los dos puños cerrados cerquita muy muy muy cerquita pero muy muy muy cerquita del árbitro

Voz 0239 20:31 e impedir que les saque las cartulinas a su compañero

Voz 1623 20:34 la para impedirlo del la sacó para impedirlo bien que no Antonio

Voz 12 20:37 qué es lo que tú que saca del vídeo con Manu creo que el que no la he visto

Voz 0239 20:41 es tú que cual repone los dos brazos que

Voz 12 20:43 dándole pone los dos puños la tarjeta roja

Voz 15 20:46 ya está sacada que lo bueno es inocuas y que Gil Manzano les dan las tarjetas Acosta para que haga Costa lo que lo que he escrito hacéis muy muy está equivocando al banco lacra Diego Costa te clases

Voz 1576 21:05 es que es que le toca a los brazos y brazos para que no sea que las tarjetas amarillas no

Voz 12 21:09 lo que estoy diciendo yo Talavera de la jornada no es se

Voz 0985 21:13 oye una cosa Mariño el íbamos a los oyentes Pablo estos ejemplos pretéritos

Voz 1623 21:18 buscando de aliado toda la noche pero bueno sí o no Pablo

Voz 0985 21:20 digo tanto monta monta tanto estos ejemplos protegidos que ponéis ya no nos valen eh en España se ha decidido que tolerancia cero para con los insultos máxime si son de tanta gravedad por lo tanto el mismo comportamiento que exigimos a los aficionados máxime también a los futbolistas de tolerancia cero con los insultos

Voz 12 21:43 sí era

Voz 16 21:45 la sanción de ocho partidos

Voz 16 21:57 sigue el héroe y las redes sociales Twitter twitter roba El Larguero facebook facebook y Larguero Larguero

Voz 16 21:57 sigue el héroe y las redes sociales Twitter twitter roba El Larguero facebook facebook y Larguero Larguero

Voz 1201 24:03 Carreño bueno pues de momento casi cuatro mil votos en Internet la cosa está muy igualada a ver los oyentes que llevamos y le dan la razón a Jordi a Romero o a Talavera ya Pablo Pinto hola colombina buenas

Voz 13 24:20 hola buenas noches te donde nos llama de Madrid Madrid Madrid sí yo es una zona

Voz 1385 24:27 después de de dije

Voz 3 24:29 porque citas esquina en la carretera obligó a

Voz 1375 24:32 muy bien pues nada lleva ya un rato escuchando a el debate ya no si yo estoy que venga si te parece exagerada la sanción de ocho partidos a costa

Voz 3 24:40 eso sí va excesiva comprende también en si no ha ocurrido sin haberse escuchado antes lo que ha dicho que ni a Ramos ni a Suárez de dan esa esencia y a Pepe Mel no se la dieron

Voz 12 24:53 muy bien eso es lo que no se hubieran atrevido

Voz 1375 24:55 a sancionar a suelo Unión Ramos como esa encima o acosada

Voz 3 24:59 no no de las de las estoy delante de todo de Nico si se les dicta de toda la vida es un de que iba al metropolitano al antiguo Metropolità me iba al antiguo muy años tiene usted Colombia

Voz 13 25:14 el ochenta y seis ochenta y seis años

Voz 1375 25:17 pero vamos parecían treinta sí parece mucho más parecía que si era bien y al nuevo metropolitano ha ido no hay sino todo lo ven que a despedirme del otro pues hombre

Voz 1576 25:30 mira estuvo usted en el antiguo metropolitana a ver si la invitan

Voz 1375 25:33 la luego metropolitano porque a veces hay peligro era siempre lo vi a ver si le guardaba una entrada habita como Chile conseguimos una entradilla nos quedamos a ver si podemos hacer que vaya colombina cuando Pedro politono un beso y lo hace por llamarnos y por eso te lo digo todo

Voz 0613 25:51 sí me gusta muchas gracias gracias por llamarnos así a uno cero y para para Talavera ochenta

Voz 1576 25:57 nadie seis años vaya a nivel de oyentes y señor ya los firmaremos el que Pablo

Voz 13 26:02 que alguien que ha visto tanto fútbol debería valer doble hola hola buenas noches buenas noches hombre de donde no se llama querer dicho Coruña zona Abruzzo

Voz 1375 26:15 pues eh a usted le parece exagerada la sanción a costa del castigo de ocho partidos

Voz 14 26:22 yo creo que decretos y sobre todo de acuerdo no por ejemplo el PP partidos es centímetro y medio de al otro Casquero Calatrava nunca Dios si la noche algún lo metamos haber víctimas peligros por ejemplo la entrada que le hace en el cinco cero de el tercer año de Guardiola cuando llevan cinco cero P P a Messi simio el pantalón caletas y no lo coge en parte Khedira seguramente fue hubo un partido de sanción

Voz 13 27:05 el a ver

Voz 14 27:07 primero hay que echar un poco la culpa a todos los Cruz no se salva ningún porque cuando es lo que hacen esos jugadores está hablando además un todos contra bueno no sea en el caso de este caso que estamos hablando de Costa Suárez chico ahora que están en Madrid

Voz 13 27:29 Reverte Raúl García

Voz 14 27:32 Raúl García Amorebieta todo el mundo tiene ya claro no parece un escándalo cuando es rival que les pasa no pasa nada cuando son nuestros decimos que son vivir de cara entonces yo por ejemplo soy barcelonista mientras dormía me parece darle visual sea yo paso yo soy un simple aficionado para ellos soy presidente de mi equipo núm mía Motown y estético es decir problema también es de la fortaleza que tanto se va a hablar de cosas etéreas primero que mi que es el comportamiento de sus Justin yo sin mi vecino es un extraordinario vamos a exponer albañil no sólo cubre por nuestro ordinal que sea cada media hora pues no como su carácter pues tirón de la costumbre tirar un ladrillo a la gente

Voz 1375 28:27 bien por el carácter que tiene claro

Voz 14 28:30 por eso no se permiten uno de hacerse

Voz 1375 28:32 el Barça consciente son eso

Voz 14 28:35 no hacerlo no me ha quedado claro leyes pues sufren perfectamente es bueno esto tiene pero hay uno claro dice que la gente no lo expulsado año dos mil quince el Real Madrid no última jugada del partido

Voz 13 28:48 penalti Adriano Irene

Voz 14 28:51 el señor Portet Barcelona aquella época archivó en medio campo tiritando las víctimas no traerá jeta amarilla lo tarjeta roja sea sigo disoluto y es que además era una jugada que efectivamente era penalti pero bueno era una relación lo extemporáneo expulsado

Voz 0613 29:09 muy bien además de ser del Barça es usted el departamento no

Voz 14 29:14 o bien un poquito no pero

Voz 1375 29:17 lo que es culé que es del Barça

Voz 14 29:20 la clave está por ahí Martín no estaba escuchando con mucha tenacidad oyendo yo hablo de acuerdo ahora aquí andamos aquí éramos un porcentaje de treinta uno con respecto a los blancos y ahora las nuevas generaciones barren

Voz 1576 29:38 sí sí subiendo e ir subiendo y subiendo y subiendo gracias al hecho si quieres cambiar el voto Ales por también

Voz 14 29:45 bueno no no no no no no cabía no lo habían favor de Romero de usted en este caso

Voz 13 29:51 con con Pablo Pinto y Talavera

Voz 14 29:54 sí exactamente voto parda pero yo pienso que es exagerado la es vienen cambiar cosas impactando pueblos protegerlo

Voz 1375 30:03 gracias por el voto y por llamar a Alex un abrazo tengo una

Voz 14 30:06 tengo una simplemente los segundos si se asustaba mucho de esto con los fuera de juego el tirar la línea de Punto de fuga si yo pienso que denomina ponemos una cámara detrás de la portería entonces la jugada jugado siempre no hay que tirar ningún punto de fuga sino sólo hacerla paralelo a la línea de de este centro el canto ya sea con todos los fuerzas siempre ninguno

Voz 1375 30:37 fíjate pues ha apuntado a ver si toma nota Iturralde y lo hace llegar aquí en a quién corresponda gracias un abrazo para Arteixo A Coruña dos cero para Pauli para Talavera

Voz 13 30:46 hola Constantino hola buenas noches donde nos llama desde Mallorca desde Mallorca desde Mallorca

Voz 1375 30:57 y eso usted del Atleti del Atlético Madrid y le parece exagerado lo que será castigado a Diego Costa

Voz 13 31:04 exageradísima exageradísima

Voz 3 31:07 yo hablo por lo ganado como aficionado que soy jubilado imparcial que que tengo no sé si tengo que cobros y cinco euros pagó noventa sesenta de plus cada mes que se carguen un partido así eso es que es una vergüenza no digo que usted no estoy expulsado aunque es una falta clara que no la pita pero hay muchas ya entonces para mí se Gil Manzano es un al vitro porque una vez en los vestuarios a Mario Soares en la Copa del mismo partido aquí misma la luna un gol legal en el nuevo CAM

Voz 13 31:47 a Carrasco también lo hecho

Voz 3 31:51 eh y otra cosa mira eh el señor Martín

Voz 1375 31:54 que es verdad que hay

Voz 3 31:57 ha sido un mal

Voz 13 31:59 que no sé

Voz 3 32:02 que estén todas las semanas con el gol de Messi de la Liga porque ellos en la preparar nuevas al Chelsea en la Copa en la Europa League hice la prepararan uno al PSN en los dos partidos sin ir al señor Romero

Voz 20 32:19 las copas no tiene para todos ellos

Voz 1576 32:22 Santín honor nacional usarlo en la

Voz 3 32:25 contra el Bayern echaron a Abidal sin hacer ni falta metió Ronaldo dos goles fuera de juego del Madrid Atlético si queremos dar el gol de Ramos estaban fuera de juego

Voz 13 32:39 vengo

Voz 3 32:41 él él en el segundo partido en el primer partido Weigle ha sido una gran falta a Godín

Voz 20 32:48 lo tira al suelo y marca Ramos Constantino para que yo lo entienda usted va con Jordi conmigo sí sobre todo sobre todo eso sí

Voz 1375 32:58 a las gradas y el voto

Voz 3 33:01 que pase el voto del señor que paz es es exagerado porque dice Si yo voy un Ferrari por la carretera de dos guardias civiles que son seres humanos igual que tú y que yo me caigo mal le dicen a esto no lo cargamos soy hincó Gil no me dicen as pisa la raya las pisa la raya se creen dioses y son

Voz 1375 33:24 deberían neoyorquinos deberían demostrarlo

Voz 3 33:27 sí pero ellos se creen dioses ya son deportistas sus frustrados es lo único que son los árbitros porque cuando en el cual arbitrado en juveniles infantiles las familias del equipo local que yo voy mucho verlo

Voz 13 33:44 dicen de todo

Voz 3 33:45 eso y mucho más si no pagas al partido porque lo único que quién es llegar a Primera haces un hueco oye Istac lo que están ganando

Voz 1375 33:55 yo le agradezco hasta tiro me tengo que dar paso más oyentes sí sí

Voz 3 33:58 venga buenas noches un abrazo

Voz 1375 34:00 el Albacete corriendo muy bien explicado el voto de Constantino también para para Paulo Cindy para Talavera tres cero gracias por la llamada desde desde Mallorca de Constantino está por ahí Carlos hola Carlos

Voz 1385 34:14 buen desde la última colonia del Reino de España

Voz 1375 34:16 como si con relación a

Voz 1385 34:20 a esto que están comentando los llamas Carlos

Voz 1375 34:23 a partir de hoy

Voz 1385 34:25 la isla de Tenerife ponerle la última colonia de del Reino de España esto se resulta de que con lo que están comentando si puedo decir me oyes

Voz 1375 34:35 sí perfectamente bueno

Voz 1385 34:37 en los otros aprendemos mucho de los españoles los canarios aprendimos mucho de los españoles y aprendemos que esto es como el moderado que se estudia en los cursos entrenador nacional de fútbol que es el ejemplo que se le pone a los niños del fútbol base entonces es un ejemplo maravilloso yo no sé si qué hubiese pasado si en lugar de un un hombre árbitro hubiesen sido una mujer árbitros incide ocurre es la misma acción este jugador del Atlético Madrid me parece la sanción se irrisoria se deberían como hacen con los árbitros que los mandan a las neveras y durante una temporada usan este tipo de jugadores deberían de reciclar Luis Buarque a los conductores de de con el tema del satírico

Voz 3 35:21 ya los equipos tienen

Voz 1385 35:23 psicólogos tienen tienen un montón de asesores y que un jugador se comporte de esta manera hiciera un ejemplo para el fútbol base me parece

Voz 1375 35:33 parece le parece no sólo no lo porque si no quieres parece corta hace poco o nada

Voz 1385 35:42 hay muchos ejemplos que se podrían

Voz 3 35:44 me lo he entente entre ahora

Voz 1385 35:46 agresivo también jugadores que han sido agresivo y es lamentable que haya una un entre las reglas de juego se podrá expulsar a un jugador si escupe a otro es que es lamentable no me parece

Voz 1375 36:00 arriba vamos su último ha dicho

Voz 3 36:02 pero gracias gracias por llamar

Voz 1375 36:04 el voto tres uno para Paulo Bento

Voz 21 36:07 Talavera y última llamadas desde Madrid

Voz 3 36:09 creo que también Isabel Ojeda Isabel sí sí sí

Voz 1375 36:12 sí está operando con sabor a los reían como las persianas

Voz 22 36:17 es que ya estamos la mayor muy mayor bonanza señoras y cuántos años tienes cuántos años todos

Voz 3 36:23 a mi hijo no yo iba todos los días

Voz 22 36:25 estrechan hombre como debe ser quitarle el Atlético no

Voz 0985 36:28 bueno Isabel esperando pacientemente todos los rollos que te has soltado el Tau

Voz 3 36:34 sí sí sí sí Jandri escuchando a miro mucho mucho a toda mi gente de verdad

Voz 1576 36:41 no más que a otros

Voz 3 36:43 el pobre hombre

Voz 22 36:46 porque me cae muy bien me quedo dormida toda la radio me gustaría ser agosto usted con nosotros

Voz 1375 36:55 hola y cree usted que es exagerada la sanción a costa entonces

Voz 3 36:58 sí hombre sí pero menos muchísimo tan pasante pueblos casi llegué mi pueden desde usted lo pasas que están cuál es su pueblo Vitolo es un pueblo muy bonita eh Ávila muy bien cumbre

Voz 1576 37:14 no sé somos casi paisano no los Santa Cruz del Valle

Voz 3 37:17 mira mira paisanos lado

Voz 12 37:20 nosotros vamos a cambiar un poquito el voto no mira a menudo a piscina que tiene la arena la

Voz 3 37:28 la lo que bonito es hombre pues me iré del verano que yo y unos pocas hay lo que hay que me voy

Voz 22 37:37 qué ha pasado

Voz 1375 37:40 muy vuelve a pasar volverán allí hoy gracias gracias por el voto un besazo

Voz 3 37:45 vale a vosotros os vaya muy bien

Voz 1375 37:47 los gracias

Voz 0239 37:49 por hacernos compañía creada anoche mismo a mí por el voto de Isabel que me sabe hasta bien perder

Voz 1576 37:55 otros cuatro uno para para Talavera y en Internet que no querido mira más uno cero Liga no ha querido hacer o sí hasta Casemiro hoy cuando lo han pregunto ha dicho ocho se ha quedado solo ha dicho

Voz 1375 38:06 ocho sólo no precisamente vale vale sí

Voz 1201 38:11 le parece excesiva la sanción de ocho partidos a Diego Costa al cincuenta y un por ciento de los oyentes

Voz 1375 38:17 ya te doblete no al cuarenta y nueve por ciento practicamente empate pero muy en cuenta

Voz 0239 38:22 sé que va muy mal de tiempo mano pero simplemente una consideración piensa en estas vacaciones de Semana Santa sólo he perdido dos debates esta temporada

Voz 1390 38:29 la analiza un poco la compañía vale todo el equipo lo ganamos

Voz 1375 38:33 lo tengo que incluye perdió contigo dos lo tendré en cuenta un abrazo Romero Jordi una hora adiós adiós

Voz 1201 38:39 la echado Pablo adiós adiós a unos cuatro eh vámonos a Albacete que hay lío con Zulia por lo que ha dicho Pablo Iglesias

Voz 0613 38:47 hay lío de Azón

Voz 0613 39:30 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad Laura y cuarto recta final de esté el larguero después de la entrevista que hoy

Voz 1375 39:38 explican los compañeros el diario Marca a Pablo Iglesias uno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno

Voz 0613 39:44 las próximas elecciones le preguntan usted aplaudió en su momento que la afición del Rayo se posiciona se con

Voz 1375 39:50 a la cesión de romanza Zulia por su ideología

Voz 0613 39:53 no les parece que el deporte debería estar por encima de la política respuesta de Pablo Iglesias es que si decimos que se le vetó por cuestiones ideológicos suena terrible pero sería razonable que en Alemania contratasen a un jugador que hiciera el saludo nazi o llevase una esvástica tatuada en el caso de Zulia no hablamos de un futbolista con una opción ideológica cualquiera hablábamos de un neonazi hablábamos de racismo algo que hace muchísimo daño al fútbol por eso creo que la afición del Rayo dio una

Voz 1375 40:20 ejemplo de compromiso democrático

Voz 0613 40:22 ha habido comunicado del Albacete Juanma Sevilla muy buenas

Voz 5 40:26 hola Manu buenas noches pues así es comunicado del club manchego donde defiende al delantero ucraniano señala que es un ejemplo tanto en el seno del vestuario como el apoyo de los proyectos de carácter social que promueve la entidad manchega y además el equipo blanco ha puesto a disposición del futbolista sus servicios jurídicos para emprender acciones legales como puedes imaginar esto ha provocado muchísima mi nación por parte del Albacete también la hacen en las redes sociales

Voz 3 40:49 Boris tocó el Albacete Balompié

Voz 1375 40:52 los de Zulia Vladimir Cruz Blanco hola Vladimir buenas noches

Voz 3 40:56 sí puedo

Voz 1375 40:58 eh tú no puedes llamar ni buenos días

Voz 3 41:01 los Mossos no diría que yo estoy otra vez

Voz 1375 41:04 a otra vez con lo mismo cuando parecía que este tema se había calmado y me imagino que cuando habéis visto la entrevista y las declaraciones de Pablo Iglesias al respecto me complica

Voz 13 41:15 eso sí como está romano

Voz 3 41:18 bueno la verdad es que después de que pasa tiempo en algunos partidos no cuente con los mismos pero puede no pero realmente ya pensamos que iba a estar más tranquilo si sigue lo mismo pues claro el circo son fuerte chaval va a luchar para jugar va a trabajar hacer todo lo que tiene que hacer en campo pero no les está claro que Molés

Voz 1375 41:48 eh en todo este tiempo

Voz 6 41:49 no sé si ha seguido

Voz 1375 41:52 no sé no sé si hemos llegado a una situación de normalidad

Voz 13 41:54 eh o no se ha alcanzado esa situación de normalidad

Voz 1375 41:57 si Se marcha de muchos partidos según me cuenta Juanma algunas veces casi llorando por insultos de aficionados eso ocurre los partidos habitualmente

Voz 3 42:07 no él está concentrado está pensando es uno es hacer su trabajo dieron a él más molesta es para que no perjudica de ninguna manera es año a año momento situar a los compañeros no son un chico fuerte yo creo que por todo este tiempo ya vosotros también conoces miran a él si hay un realmente no hace caso

Voz 1375 42:37 no hace caso osea que hoy no él ha dicho que estas pasando un día duro pero él hoy no está afectado por esto

Voz 3 42:43 bueno hoy cuando se levantado eso sí está a ver bajo año no Pedro está intentando pasar tiempo con familia con niños oí

Voz 1375 42:56 ya está o no está por ahí Jorge vuelco que es el director general del Albacete hola Jorge buenas noches buenas noches nos contaba Juanma Sevilla el comunicado que habéis hecho sorprendidos por lo que ha hecho el líder de la coalición Unidos Podemos

Voz 4 43:11 sí la verdad es que todo esto nos ha cogido absolutamente por sorpresa esta mañana y bueno nosotros como no te puedes imaginar lo que queremos es centrarnos en lo que realmente nos importa ahora mismo en lo que es crucial para el club uno que es esa posición de de privilegio que tenemos ahora mismo en en la Liga con dos tres si seguir peleando por estar centrados en en intentar terminar la temporada va mejor manera posible porque tenemos una oportunidad en la mano que que no queremos distraer el objetivo oí que la gente se distrae porque temas que que va totalmente fuera de lo deportivo

Voz 1375 43:47 pero ahora mismo está centrados en eso la pelea por el ascenso directo

Voz 4 43:50 eh

Voz 1375 43:52 pero como habéis calificado hemos y que vuestra comunicado Nos acaba de contar Juanma pero como Avis calificado esas palabras de Pablo Iglesias hablando de Zulia

Voz 4 44:00 sí bueno ver nosotros las la yo creo que la las declaraciones de Pablo Iglesias cada uno de las personas que hayan leído pues las pueden definir por sí mismas y nosotros no lo hacemos definió las los invitamos a a a negar rotundamente todas estas acusaciones que es cierto sobre el jugador y lo que sí decimos es que en los dieciocho meses que el chico Gemma eh aquí en Albacete jugando con nosotros su comportamiento es que es ejemplar desde todos los puntos de vista de no sólo desde el punto de vista deportivo sino del punto de vista humano hay muchas cosas

Voz 3 44:36 que están encontrando

Voz 4 44:37 pero hay muchas otras cosas que no se están diciendo como que es uno de los principales colaboradores de la de la Fundación Club en la realización de un de un montón de acciones sociales aquí en Albacete con gente desfavorecida pero desgraciadamente pues a lo mejor eso no no vende tanto como lo que se ha hecho

Voz 1375 44:53 ya desde que está con vosotros

Voz 21 44:56 arbitre algún tipo de problema en eh

Voz 1375 45:00 en algún estadio con la afición de algún equipo

Voz 4 45:04 realmente Manu yo tengo la fortuna de viajar a menudo con el equipo

Voz 3 45:07 no he estado en todos los partidos fuera

Voz 4 45:10 casa pero le he pedido muy poco se estas dos temporadas que que llevamos en el club y yo prácticamente no recuerdo ningún incidente relevante ninguno está por eso te digo que yo creo que realmente alrededor de esta historia de Román se está generando un ruido que luego es que no se corresponde con con la realidad no no es que lo digan nosotros que evidentemente somos parte interesada porque somos el en que compite el jugador sino que hoy sólo tienes que revisar tu Teri verla la cantidad de mensajes de apoyo que el chico ha recibido de compañeros suyos pero incluso gente que estuvo compitiendo contra el año pasado y que ahora son rivales en otros equipos de de segunda división no gente que está jugando ahora mismo en el Mallorca

Voz 1385 45:51 el Castellón no

Voz 4 45:54 entonces bueno como yo creo que que es una realidad que se está montando alrededor de de Román que finalmente no

Voz 1375 46:02 no se corresponde para nada con lo que realmente si te estuviera escuchando Pablo Iglesias le dirías algo

Voz 4 46:08 no le diría que que nosotros como club Le respetamos evidentemente es un líder político español candidato a la Presidencia de Gobierno con apoyo popular también es importante

Voz 3 46:19 el sueldo que tiene que ocuparse

Voz 4 46:22 nosotros nos limitamos a respetarle pero lo que le pedimos que también respete a Albacete Balompié yo Jaume empleado nuestro punto

Voz 1375 46:30 Vladimir termina contigo si te estuviera escuchando Pablo Iglesias que le diría

Voz 3 46:35 bueno yo de que algo quién te chico tiene que ocuparse cada uno al

Voz 4 46:39 suyo

Voz 13 46:42 un abrazo a Ramón

Voz 1375 46:44 muchísimas gracias otro y otro para Jorge vuelvo al director general de Albacete Jorge

Voz 0613 46:48 brazo muchas de Manu hasta luego bueno algo que parecía aparcado

Voz 25 46:54 y que ha vuelto a surgir a raíz de esa entrevista de Pablo Iglesias se enmarca acusando diciendo claramente que bueno que es un neonazi

Voz 0613 47:04 si hablábamos de racismo algo que hace muchísimo daño al fútbol algo que repito parecía aparca hoy dormido y que ha vuelto a salir y ojalá aparcar y que al menos cuando hablemos del romance furia futbolista hablemos de fútbol

Voz 13 47:19 eh pero parece difícil

Voz 0613 47:20 una hay veintidós está Mela Chércoles

Voz 1375 47:23 en Texas donde anoche hacíamos una primera conexión ya está empezando a sonar el rugir de los motores para esta tercera prueba tercer Gran Premio del Mundial de motociclismo por ahí está en Austin Mela Chércoles hola Mela y ráfagas

Voz 1104 47:38 hoy hiciera más Manu Carreño muy buena saludos desde la casa de Kevin Suárez lo que ya es tradición el año pasado también hicimos conexión de Daniel tejano campeón del mundo cientos de mil novecientos noventa y tres

Voz 1375 47:49 no sabes habido para hola amigos

Voz 1104 47:51 hizo un gran premio que arranca mañana pero que haya tenido un evento importante con esa rueda de prensa oficial en la que hemos sido Valentino Rossi Marc Márquez que han hablado del apretón de manos que se dieron en Argentina después de la carrera que ganó en Marc Márquez segundos ya que Valentino Rossi terminó tras el aire distancia fue un apretón de manos en la antesala del podio en Holanda absoluta naturalidad eh dice medio fue lo lógico después de una carrera como aquella esa Liga Valentino felicitar a a Marc email por supuesto y también le dio buena por su segundo puesto conseguido

Voz 1375 48:24 bueno pues nada si no cambia nada como tú dijiste en los últimos años circuito muy de Marc vamos a ver si se cumple se cumple lo esperado

Voz 1104 48:33 escucha otra cosa porque las por si fuera poco por suficientemente bien este año mañana va a estrenar el spoiler de la discordia ése de ese lector que lleva la Ducati de Dovizioso de una carga de Qatar aquí lo van a montar la sonda oficial es la de Márquez Lorenzo Piqueras con una pieza aparecía es una especie de

Voz 3 48:52 Caracol en el interior queda a la altura de aquí

Voz 1104 48:54 enganchada al al basculante bueno ya sabes que como apéndice aerodinámico está prohibido

Voz 3 49:00 proclama en las fábricas compra contra Honda