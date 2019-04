El Larguero (11/04/2019): Hablamos con Javier Calleja y con el representante de Zozulya y debatimos sobre Diego Costa

Voz 1375 00:00 muy buenas noches tendremos a un equipo español en las semifinales de la Europa League lo sabíamos antes de que empezara el duelo de hoy yp parece después del duelo de hoy que será el Valencia hay que esperar a la semana que viene en Mestalla pero el partido estaba empate a uno ya ha marcado dos goles les más el Valencia en el descuento así que Villarreal uno Valencia tres el gol de Cazorla de penalti para el Villarreal antes había marcado Guedes después de que fallara un penalti también parejo pero en el rechace del portero marcó Guedes ya en el descuento con ese empate uno que decía marchaba en el marcador y que parecía iba a quedar todo pendiente de la vuelta ha marcado vas en el noventa y uno Illes otra vez en el noventa y tres para darle la victoria al Valencia además los otros tres partidos de cuartos de la Europa League Arsenal dos Nápoles cero goles de Razzie de Coulibaly en propia puerta así que cuesta arriba se le pone a los de Ancelotti victoria para los de Emery también ha ganado el Chelsea en la recta final cero uno en Praga al Slavia con gol de Marcos Alonso gol español para el Chelsea jugó un ratito al final Hassan que fue suplente y en el otro encuentro donde más goles habido Benfica cuatro Eintracht de Frankfurt dos habido hat trick de esa perla del fútbol portugués Joao Félix también ha marcado Rubén días el central del Zika ha marcado Jobbik Gonçalo paciencia para el Eintracht eso en la Europa League de hoy está más mano con protagonista hola Ximo hola qué tal

Voz 0962 02:06 muy buenas Manu vamos a escuchar a la Gonçalo Guedes al autor de dos de los goles del Valencia

Voz 1 02:18 la gente siempre acabo Fedrigo sí que dime equipo todas las cosas que tiene ha ayudado mucho son como jugadora más dentro de nuestro equipo y estamos mucha agradecemos mucho pues cubana no

Voz 0962 02:36 muy buenas directo para El Larguero de la Cadena SER te quería preguntar sobre tu racha parte colar creo que son siete partidos en los últimos siete partidos desde que reaparecía este

Voz 1 02:45 ha marcado cinco goles si no están saliendo bien volví sabía que no iba a ser fácil pero ahora me han salido bien tengo que contiene una trabaja para ayudar lo máximo al equipo para continuar jugando bien y las pues me ha salido bien

Voz 0962 03:00 ha sentenciada la eliminatoria no creo que no creo

Voz 1 03:03 que a pesar de pasar partir seguir nuestra casa va a ser un partido muy difícil porque bien lo tienen muchos argumentos para dar la vuelta a la eliminatoria tenemos que estar bocados Isabel que va a ser un partido muy difícil

Voz 0962 03:13 esto le va a dar para todo para pelear por la cuarta plaza para casi ya a estar dentro de unas semifinales de la Europa League en la final de la Copa del Rey vaya año de Centenario

Voz 1375 03:23 está atacando bien

Voz 1375 03:42 bueno se llevan a Gonçalo Guedes lo llevan

Voz 0962 03:46 sí el gran protagonista del partido estaba pasando desapercibida ha marcado el primer gol luego pasó desapercibido bastantes minutos

Voz 1375 03:53 mira rápidamente viene

Voz 0962 03:56 en el otro protagonista el autor del segundo gol un golazo Daniel Wass el comodín de comodín del Valencia Daniel Wass al que vamos a escuchar en directo en el larguero aquí está el ex jugador del Celta de Vigo

Voz 2 04:14 dado grandes rival de nosotros tiene muchos aspectos para hablar de esta gran pero pero cuando uno tres es situado muy positivo para próximas fases

opinión y mi sensación pero te ajustas al reglamento como siempre nos dice y tú y es lo que hay lo mínimo cuatro máxime doce pues cuatro por insultos cuatro lo mínimo no le podía ha habido más lo mínimo por tocar al árbitro es que no se puede cuatro lo ves la jugada sí es un tío vehementes un día temperamental es un tío que que pierde los nervios no tengo que a veces en el Atlético de Madrid lo acogerían de del cuello lo diría pero pero pues calmar de una vez pero Diego Costa es así para lo bueno y para lo malo pero repito en la calle lo mínimo en las dos sanciones por eso digo que no les van a quitar nada aunque recurre al Atlético que recurrirá a Apelación le van a quedar esos ocho partidos viendo lo que pasa en el campo y seguramente comparándolo con otras acciones que nos vienen a la cabeza muchos de jugadores que han hecho auténticas barbaridades que le cayeron nueve o diez por dices por comparar una cosa con otra igual es un poco excesivo lo de ocho Acosta pero el reglamento dice entre cuatro y doce entre cuatro y doce las dos penas sumadas ocho partidos a Diego Costa que no va a jugar más con el Atlético de Madrid al menos en esta Liga quedan siete le han caído ocho veremos a ver lo que da de sí el verano que es muy largo la cabeza de Diego Costa es de estas cabezas que no paran el el el molinillo está dando vueltas a ver qué pasa con mi situación a ver qué pasa con China si hay alguien que lo quiere ya lo hemos contado aquí es el Cholo Simeone pero a ver qué pasa después de esta sanción la verdad que vaya temporada de Diego Costa en tres sanciones lesiones baja forma vaya temporada de Diego Costa en el Atlético de Madrid imprescindible para el Cholo intocable para su pero bueno de momento esta temporada no va a jugar más veremos precisamente por ahí va el debate de este jueves la pregunta es te parece excesiva la sanción de ocho partidos a Diego Costa ha sido no o te parece justa habrá gente que a lo mejor hasta el parezca poco y que sea un buen escarmiento la pregunta es esa te parece excesiva la sanción de ocho partidos Acosta y el debate ya sabes teléfono gratuito puede llamar ya en el novecientos cien ochocientos estarán por ahí Antonio Romero Jordi Martí Pablo Pinto y Miguel Martín Talavera uu si quieres participar en el debate y dar tu opinión novecientos cien ochocientos teléfono gratuito El Larguero de la Cadena SER para que participe con nosotros también ha sido un día de cierta tranquilidad en el Barça después de lo que anoche hicieron eh en Old Trafford y como hoy te hemos contado en Cataluña luego lo ampliaremos también además de la resaca del partido de ayer y de la última hora de Messi que está bien seguramente jugará el sábado en Huesca si así lo considera el propio Messi además de Valverde digo te hemos contado además de eso en Cataluña que hace unos días se reunieron el padre de Juan Mata directivos del Barça hemos contado esta tarde a interés del Fútbol Club Barcelona considera que es un futbolista útil y barato que termina contrato con el United así que en la agenda del Barça una de las posibilidades está la de Juan Mata ha hablado Casemiro luego por los lo Alcántara Javier Red jugador del Real Madrid que aparte de recalcar que volverán seguro que el Madrid va a volver porque siempre vuelve también le ha abierto la puerta a Juan diciendo que es un gran jugador bueno parece que cada vez se abren más el primero de ellos Zidane que es el más importante detrás de Zidane cada vez que le preguntan jugador del Madrid le abre la puerta al francés además Antiviolencia ha propuesto sanción de dos mil quinientos euros y seis meses de prohibición de entrada a los recintos deportivos a los abonados del Rayo que insultaron a Marcelino y que ya han sido identificados dos mil quinientos euros y seis meses de prohibición de entrada a recintos deportivos en la que se ha aliado hoy seguramente ya te habrás enterado con el asunto de Román Zulia Pablo Iglesias el candidato de Unidos Podemos a la presidencia no en una entrevista a Marca le ha llamado neonazi el Albacete ha salido en su defensa y el jugador aparte de disgustado tiene intención según os contamos luego os vamos a ampliar de llevar el caso ante la justicia luego os han pelearemos este asunto además Alejandro Blanco presidente del COE ha dejado caer que Saúl Craviotto será el abanderado español en los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene este año no hay hay europeos XXI hay mundial femenino de fútbol no hay Eurocopa no hay mundial pero el año que viene recordamos que tenemos juego solo Picos en verano mundial eh en Qatar es cierto que el criterio a seguir según lo que ha hecho Alejandro Blanco digo tenemos Eurocopa el año que viene con Qatar dos mil veintidós años que une tenemos juegos olímpicos y Eurocopa digo que es cierto que el criterio a seguir por parte del COI para elegir al abanderado se basa en el mejor palmarés olímpico pero esto no se cumplió con Rafa Nadal en dos mil doce dos mil dieciséis bueno parece que Saúl Craviotto podría ser el abanderado los Juegos Olímpicos del verano que viene en Tokio esto ha dicho

Voz 9 19:02 tropas rusas

Voz 5 19:09 no no felices os tres es que ahora con aunque renting un pueblo compartidos con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año cambia oferta porque sé que en renting consulta condiciones emponzoñan punto en lo Moncho Borrajo

Voz 1375 19:29 la buena noticia la que nos dio ya el día del emparejamiento del sorteo que habrá un equipo español en las semifinales pero parece que el paso de gigante ya lo ha dado claramente el Valencia que está en la final de la Copa del Rey que sigue luchando por conseguir esa cuarta plaza en Champions y que tiene un pie y medio en las semifinales también de la Europa League vaya temporada quién le iba a decir tal y como empezó el año de la mano de Marcelino como están terminando lo está por ahí Carlos Martínez ya estaba narrando el partido en Carrusel Deportivo hola Carlos muy buena mano qué tal muy bueno pues parecía que iba a cantar el empate pero fíjate lo que ha venido en el descuento eh

Voz 0341 20:01 sí lo que casi cantado antes de que se llegara al minuto noventa es varios goles del Villarreal porque es que en el minuto noventa el resultado era de uno uno podía ser perfectamente de tres cuatro aparecidos

Voz 1375 20:12 hacia ese uno tres claro para nada yo coincido con

Voz 0341 20:15 estaba diciendo ahora entrenador del Villarreal el resultado es completamente engañoso ha sacado cuatro Oneto cuatro paradas cuatro paradones y luego una que ha sacado Garay también el Villarreal ha hecho méritos como para ir ganando en el minuto noventa el partido iba empatando lo iba arriesgando como ha dicho Calleja no lo ha sabido remata dar si al final el Valencia con su mejor arma que es el contraataque dos contras sensacionales perfectamente ejecutadas la salida de Cheryshev le ha dado mucho en esos dos ataques al Valencia y dices que está casi sentenciada yo coincido porque es que no le valió un cero dos al Villarreal en Mestalla el jueves que viene tiene ganar cero tres para pasar la eliminatoria igual que para el Villarreal los minutos de descuento que comentabas ahora con Javi Calleja son mortales para el Valencia es todo lo contrario son letales para sus contrarios porque en eliminatorias les remontó en el descuento al Getafe aquella épica en Copa del Rey con dos goles en tiempo de descuento en la eliminatoria anterior de esta Europa League le ganó al Krasnodar con un gol en el descuento de Guedes cuando estaba el ballet eliminando y hoy le ha hecho dos al Villarreal los tiempos de descuento para el Valencia son un bálsamo todos

Voz 1375 21:16 contrario que para el Villarreal es verdad y así lo ha contado Carlos Martínez estamos pendientes de Xavi Isidro echamos mano percibir algún protagonista más pero están Santi Cañizares Si Javier Subirats la Cañete muy buena Santi

Voz 0662 21:31 qué tal buenas noches un hola Javier Subirats muy buenas

Voz 1375 21:34 hola muy buenas noches pues creo que estáis de acuerdo no has está comentando el partido también en la tele Santi exagerado el uno tres para el Valencia por los méritos de unos y otros

Voz 0662 21:45 sí me paseo premio no porque yo creo que el Valencia este partido bastante conservador tratando de no perderlo primero y de en marcar algún gol fuera de casa que es segundo objetivo lo estuvo muy bien de inicio o no con ese penalti error de penalti sobre quieres pero es verdad también que en Valencia pues el Haro

Voz 10 22:08 acabamos mucho mejor el partido que el partido completo tesoros dice el minuto setenta y cinco que

Voz 0662 22:13 está Calleja donde el Villarreal da la sensación que se acaba la gasolina y el Valencia empiezo por primera vez en el campo al tener más la pelota a dejarme

Voz 11 22:24 sufrir el en área propia

Voz 0662 22:26 incluso animarse a ver si podía llevar alguna ocasión de gol finalmente ha llegado dos goles que yo todos han sido dos acciones fantásticas porque han sido dos golazos

Voz 10 22:35 han por la ejecución de las acciones tiene

Voz 0662 22:37 hay mucho que ver con la habitual pero tampoco puede ser casualidad que el Villarreal encaje tanto

Voz 10 22:44 los jóvenes y tantas circunstancias negativas

Voz 0662 22:46 yo estoy yo creo que tiene que ver mucho con el físico yo yo creo que al Villarreal le ha faltado esa gasolina que sí ha sido el Valencia y tiene que ver mucho con el aspecto mental del equipo el Villarreal es un equipo muy débil cuando se enfrenta a situaciones complicadas

Voz 1375 23:00 eso es que es tan importante vosotros que ha vivido futbolista cuando un equipo está les falta confianza porque se vea abajo en la tabla mira sí dejó estoy ahí abajo con el Rayo con el Huesca estoy que que que que estamos en zona de descenso a Segunda es que Javier Cañete ves jugar al equipo dice sino Juan mal si tiene ocasión el descaro porque no entiende nuestra manera de jugar es que el Villarreal juega bien al fútbol tiene buenos futbolistas pero amigo como llegues al final de partido Go igualado eso sí que lo está notando el Villarreal mentalmente no es el Villarreal los años Javier se te vienen las

Voz 0905 23:29 dudas no cuando no acabas de cerrar un partido pues vienen vienen los nervios porque empiezas a pensar unos va a pasar como en los anteriores partidos sí que es verdad que en un primer momento sea rehecho de del mazazo no de del del primer gol del Valencia en el en el penalti señalado ya tenido ha tenido el dominio del balón así efectivamente el dominador del juego y el que ha tenido las mayores ocasiones pero claro llega el minuto setenta y cinco setenta y seis hay ves que no has marcado tienes que hacer algunos cambios también en la banda derecha posesión de Mario

Voz 1375 24:02 he tenido que trastocar bastante ya ya el balón

Voz 0905 24:05 ya precisamente que había hecho los cambios en ese lugar sea aprovechado muy bien al contraataque ese de escapa el partido pero claro está claro que el tema anímico es importante sobre todo si al final no lo va reforzando con goles porque así el Villarreal ha tenido para marcar bastantes goles no pero bueno haya estado Nieto que ha hecho un partidazo otra Pavía

Voz 1375 24:24 lo decía Carlos ha sacado tres cuatro va vale es pero espectacular y luego en en frío te del Villarreal que está acusando eso ante el Celta ante el Barça o tal y están el Valencia que está acusando todo lo contrario en los últimos a la segunda vuelta del Valencia está siendo es que claro juntado un equipo anímicamente tocado que le falta confiar hasta que se le ve como la precinto los fantasmas cuando ve que el otros noventa dice venga pita ya que no va a pasar algo Pita ya que no va a pasar te pasa y el Valencia Cañete que va sin cadena

Voz 0286 24:55 jugar bien Agus y jugar bien te gana

Voz 0662 24:58 es sorprendente que el cambio que generales remitir ponerle primero yo creo que ha ganado mucho a nivel defensivo porque dicen que vamos muy bien sin balón una disciplina táctica fantástica es una gran voluntad por ejecutar la el terreno de juego a partir de ahí pues en algún momento el bidón de los dos más partidos que tiene más la pelota que pasa por me han esas puros si es que finalmente gana con más solvencia pero es verdad también que a diferencia del Villarreal pues yo sufre de alguna forma el el dominio del rival es un equipo que se hacen muy fuerte a nivel defensivo porque repito está muy bien trabajado nieguen táctico porque hay una gran voluntad por parte de todos sus jugadores de que ese sistema táctico de contención pues pues salga adelante es cierto es que es sorprendente porque nada de esto tuvo el equipo en la primera vuelta y ahora mismo pues es un ejemplo de disciplina táctica sin balón

Voz 1375 25:55 eh pues veremos a ver pero va a quedar unas semifinales bonitas e I cuatro equipos ingleses en la Champions estamos diciendo que un año Potes de del fútbol inglés en la Champions yo creo que ahora mismo hay dos también habría en las semifinales de la Europa League el Arsenal ahora lo comentamos con Axel Torres el Arsenal le ha ganado dos cero al Nápoles y el Chelsea le ha ganado cero uno al Slavia Praga no parece que se les vaya a escapar de las eliminatorias y luego seguramente Benfica que ha ganado cuatro dos Valencia que gana uno tres bueno Subirachs bonitas semis no si son como están ahora mismo el Chelsea Valencia IVE en fin

Voz 11 26:25 sí sí todo apunta que sean éstos

Voz 0905 26:28 cuatro equipos pues pues tú mismo lo has dicho no yo creo que son equipos de de un alto nivel que podrían estar perfectamente también jugando la Champions iban a ser unas semifinales de las que podremos disfrutar no al final si si finalmente porque en el fútbol no se puede decir

Voz 0962 26:44 hasta el final no es el Valencia el que pasa

Voz 0905 26:47 a un Valencia Arsenal normalmente sí

Voz 1375 26:49 el que lo tengo que todo apunta vuelta de media Casas es una efectivamente es una semifinal con muchos alicientes efectivamente no quedaría mal es un Emery Valencia

Voz 0662 27:00 desde luego yo creo que reconocería pues el gran trabajo que han hecho los dos por separado tanto en que desde que marcó el Valencia es lo ha conseguido éxitos como el Valencia que desde que ha llegado Marcelino pues la entidad a nivel deportivo está sano y salvo hay muchos méritos esto cada vez que hablo un poco global de lo ha mató además eh porque acordaros que la situación era muy comprometida días muchísima desconfianza y él nunca titubeó nunca dudó de la calidad de Marcelino como entrenador yo siempre les celebrado esa decisión porque también ha apuntado que no hay técnicos no habían técnicos tan buenos con como en el mercado pero mucho tiene que ver la paz estuvo muy bueno pues el ejercicio de tranquilidad a la entidad

Voz 1375 27:42 qué pasaría o qué hubiera pasado si no veo si hubieran cargado Marcelino vete a saber dónde está el Valencia pero

Voz 0662 27:47 no yo no hubiera estado si no hubiera estado Mateo

Voz 1375 27:50 claro que sí sin hubiera estado más

Voz 0662 27:52 el propia ningún cursillo

Voz 11 27:55 sí señor la confianza Molina empezaba

Voz 0662 27:58 ya a escasear totalmente pues no da uno

Voz 1375 28:00 tres para el Valencia un abrazo Cañete otro para ti subirá un abrazo a los dos

Voz 0905 28:03 hasta luego buenas noches tirado por ahí Iturrate

Voz 1375 28:05 a González para preguntarle por los dos penaltis que ha habido en el partido hola Itu muy buenas hola buenas noches en el cinco penalti a favor del Valencia Cáceres derriba a Guedes Paradis

Voz 0341 28:14 para el penalti penalti le hace LL se come

Voz 1375 28:17 el quiebro hacía te dentro y la pena que te hay el pies esperando la hasta Villa luego se quejaron los jugador del Villarreal que entró Guedes tarea antes de tiempo con te iba a dos metros el penalti jugadores del Villarreal también el penalti lo tenían que haber repetido que no vemos repetir un penal eso te iba a decir esto me hacen nunca van casi nunca vaya mejor cambiar la regla

Voz 12 28:38 bueno pues se trata o lo que puedas

Voz 1201 28:41 y además palabras Pekín ya y el que llegue rápido al rechaces y lo has sido Borghese

Voz 0514 28:44 pues para dentro es que tú fíjate es que él que entra que es el primero entre dos metros es el que acaba rematando una acción que aquí no hay disculpas por qué porque es balón parado puedes ver perfectamente yo creo que hay que ser un poco más

Voz 1375 28:57 de Severo en este tema de este de la entrada es una regla que está ahí pero que no si eso es nada el penalti era penalti pero lo falla Parejo en tragedias pero eso tiene que haber repetido porque estaba Orchestra en dos metros de toda la vida y luego en el treinta y siete el penalti favor el Villarreal Garay derriba Iborra para mí es una disputa de balón normal y corriente que al final acaba cayendo al suelo a mí para mí no pidió penalti en Carrusel para tiene una no penalti el que tiró o Cazorla empató el partido aunque luego eso ves pues nada que tranquilita no no extranjera en ese tranquilo también por el resultado al final uno tres pues se queda más tranquila las aburrido un poco no no no no

Voz 1201 29:35 diez partidos esto no no te aburre prepárate para con unas semanas no no

Voz 0514 29:40 lo que no sigo sin explicarme cómo puede como el Villarreal tercer Foro abandonó tremendo es el misterio del fútbol de los últimos cuarenta años porque juega un montón pero en vez del misterio el cuarto amarillo eso es es el misterio el submarino amarillo que nunca

Voz 1375 29:55 cómo está esta temporada metido hay pero está el caso es que está está

Voz 13 29:59 bueno eso es un abrazo Itu

Voz 1375 30:01 venga un abrazo Olmos el fin de semana en Carlos el dejamos a nuestro árbitro cierra con Xavi Isidro que ha dejado Marcelino en la sala de prensa Xavi

Voz 3 30:09 bueno porque digo la verdad es que se marcha satisfecho El técnico del del Valencia es verdad que ha reconocido que por algunos minutos el Villarreal bueno por algunos no por muchos ha sido muy superior al al Valencia pero ha sido un eh un has sido una rueda de prensa en la que ha reconocido muchas cosas no es verdad que que Marcelino bueno pues sale

Voz 0514 30:28 final saca saca pecho porque evidentes

Voz 3 30:30 el resultado es muy bueno en nadie se imaginaba que realmente pudiera llegar hasta alturas de temporada ya no sólo con un pie y medio en semifinales de la Europa League sino peleando por todos los

Voz 1375 30:39 tú los aunque es verdad que se ha preguntado mucho por el Randy

Voz 3 30:41 viento no de los jugadores del del Valencia en la primera parte donde han sido muy inferiores al Villarreal al final

Voz 1375 30:47 acaba sacando pecho se marchaba pues eso no contento

Voz 3 30:49 de tener prácticamente la eliminatoria solventada

Voz 14 30:52 cerrada porque en el fútbol vemos muchas sorpresas nosotros nunca te puedes confiar nos gustaba un uno uno cuando iba al minuto ochenta y ocho Se Vicente que nos gusta mucho más el uno tres y que es un resultado que todos hubiéramos firmado a ojos cerrados nosotros tenemos más posibilidades de pasar que el Villarreal es obvio pero a la vez a un muy buen equipo con muy buenos futbolistas club que al que más respeto y quiero tenemos que ofrecerle el Massimo máximo respeto

Voz 1375 31:32 eso decía Marcelino pues nada un abrazo Carlos Martínez hasta luego chao Isidro hasta luego hasta luego Ximo siete acumula el trabajo es el final de Copa parece que semifinales Europa League peleando por la Champions

Voz 0962 31:41 bendita acumulación acumulación vamos ojalá tengamos años de centenario todos los años el año que viene celebraremos como lo está el Matas no es ciento uno puede saber

Voz 1375 31:49 sí sí es igual de bueno

Voz 0962 31:52 sobre lo no queremos adelantar acontecimientos íbamos a respetar la prudencia del propio Marcelino pero el Valencia ya ha encontrado enfrente en unas semifinales europeas de UEFA Europa League a Unai Emery fue con el Sevilla con aquel doloroso gol en el minuto noventa y cinco

Voz 1375 32:08 gordo perfectamente y luego ganó la Europa League

Voz 0962 32:11 también dirigió una Europa League al Valencia perdió las semifinales contra el Atlético de Madrid así que puede ser algo muy bonito

Voz 1375 32:18 para enfrentarse a Unai pero hay que matar la ley

Voz 0962 32:21 la toda la semana que viene aquí el partido lo vimos en cuatro

Voz 1375 32:23 en Carrusel también claro pues hablado un abrazo Ximo pausa me abrazo que viene Axel Torres por aquí para repasar todo el futuro internacional de hoy de la Champions luego al debate cadena SER y ahora también ser más Madrid ciento cuatro

Voz 0481 36:06 tal qué tal mano buenas noches están comentando el Arsenal

Voz 1375 36:10 Nápoles no sí

Voz 0481 36:11 qué tal sorprendentemente a superior el Arsenal imaginaba más parejo ese ese cruce además teniendo en cuenta que al al Nápoles digamos que lo lo que más le interesan este final de temporada es la Europa League sabe que va a ser segundo en Liga en cambio el Arsenal está metido en una pelea por la tercera o cuarta plaza en la Premier daba la sensación de que llegaría más centrado en esta competición el Nápoles pero todo lo contrario lo que ha ocurrido es que el Nápoles que lleva algunos partidos desconectado cuando ha querido hacer el cambio de si no lo ha podido hacer ha salido menos metido ha perdido muchos balones en campo propio sobre todo en la primera parte los dos goles del Arsenal nacen de recuperaciones en campo rival de pérdidas de balón un tanto absurdas del del Nápoles y de meterle un ritmo muy alto han marcado los dos medios centros ha marcado rancia marcado Torre Irán sobre todo con los desmarques de la casa de Theo Bamiyán a las espaldas de los medios centros iconos Il jugando muy liberado le ha hecho mucho daño ha sido bastante superior el Arsenal al Nápoles ahora que bien se le da

Voz 1375 37:12 a a Emery el asunto de la de los torneos de eliminatoria sí sí sí estoy es casualidad ahí con el Valencia con el Sevilla ahora con el Arsenal está a punto de meterlo en semis es algo que manejan muy bien desde el punto está del del competir no

Voz 0481 37:26 que desde luego desde un punto de vista táctico ha ganado la partida Ancelotti y sea tenía muy estudiado quién cogía quién eh el Nápoles juega con un cuatro cuatro dos en ha jugado contra es centrales tres centrales para dos puntas a los jugadores de banda el Nápoles los cogían los carrileros largos los dos medios centros para los dos medios centro sí y a partir de ahí es realmente el Nápoles que ha despertado algo en la segunda parte ya ha podido marcar algún gol pero también se ha podido RT ir tres cero eh porque Ramzi ha tenido una clarísima que ha mandado arriba sí sí estoy de acuerdo contigo la batalla táctica la ahí

Voz 1375 38:00 esa línea de tres atrás con sol gratis con Koscielny Monreal que ya formaban los la línea de tres centrales

Voz 0481 38:06 sí sí está jugando es extremo está jugando está jugando de central zurdo ya hace algún tiempo incluso con vengar lo hizo cuando pasó a jugar con con este esquema este dibujo al menos los los tres de atrás ya ya lo haya aprobado Benger Icon Unai lleva ya bastantes partidos jugando ahí

Voz 1375 38:20 ha decepcionado el Nápoles sanciones oye Honey Fabián titulares han estado

Voz 0481 38:25 pues Fabián no ha estado bien el segundo gol es una pérdida suya se duerme con el balón y ahí va Torre a robarle y cuando está de espaldas y consigue consigue quitarle el balón Callejón ha tenido poco peso en ataque dentro de un Nápoles gris no han estado especialmente peor que sus compañeros y que todo el equipo ha estado mal eh todo el equipo ha estado

Voz 1375 38:46 ya no te salva a diario en un tono bajo

Voz 0481 38:48 inferior y en un toro de equipo menos metido

Voz 1375 38:52 pues nada casi casi hay que esperar a la vuelta en Italia pero tiene que hacerle un tres cero el equipo de Ancelotti y el Nápoles en la vuelta de momento el arsenal de Emery con pie y medio el partido ha comentado Axel Torres en en la tele y además gana al Chelsea fíjate el gol de Marcos Alonso el español casi sobre la bocina en el ochenta y seis cero uno al Slavia

Voz 0481 39:09 yo sí hay si ese anotado que el Chelsea está pensando mucho en la Premier League el once que ha sacado el Chelsea es un once de reservar a Higuaín de reservara de reservar a Kanouté estamos hablando de nombres muy importantes ellos son conscientes de que la absoluta prioridad meterse en Champions y quizá vean ahora que son terceros en Premier más sencillo hacerlo por esa vía Isabel donde tenían una vuelta en Londres y yo creo que que pensaban que ante el Slavia de Praga podían sacar adelante la eliminatoria reservas a sus mejores piezas Yazid así lo han hecho no es el equipo que ya podemos no dar por semifinalista pero empezar a imaginar un cuadro en el que deberían estar

Voz 1375 39:47 Najwa o Pedro titular arriba con Giroud y con Willian ha jugado Cova titular ahí con Georgina digo en Barclay jugó también Azpilicueta hay Marcos Alonso en las bandas bueno

Voz 11 39:55 que ha reservado algunos jugadores como decía ayer como has

Voz 1375 39:58 dar que ha entrado en los últimos minutos de partido pero bueno cero uno que también les tiene que valer no para la vuelta

Voz 0481 40:03 sí sí sí vamos ya histórico que el Slavia de Praga remontara este resultado en en Londres en Stamford Bridge ellos estaban sobre todo cimentando sus sus gestas en esta competición en casa

Voz 1375 40:15 luego el Benfica cuatro entra de Frankfurt dos Axel con un hat trick de este yo Félix me da que va a ser una locura dentro

Voz 0481 40:22 pues fíjate que para el Benfica tienes una gran satisfacción porque está recibiendo críticas por su gestión de la asunto Jobbik Djokovic es un jugador que era suyo que que hoy volvía con el Eintracht de Frankfurt

Voz 1375 40:34 ha marcado que ha marcado yo

Voz 0481 40:37 los cedieron por dos años con una opción de compra que si hacía efectiva la entra eh ah pues no tenía nada que decir el Benfica y ahora el negocio lo va a hacer todo el equipo alemán no pero si si ellos dejaron salir a a Djokovic será porque confiaban en en sus canteranos en una producción de talento espectacular que tienen en casa y uno de ellos Joan Félix que es un jugador como dices que hoy ha tenido en su gran noche europea que juega en la posición de mediapunta segunda punta hoy in acompañando a otro delantero más de referencia Ike se mueve muy bien entre líneas esa zona entre el entre el medio centro rival y los dos centrales es la que maneja bien es muy elegante Ia además de ser muy elegante tiene esa determinación de cara al gol sea una lo que sería la la suavidad del diez puro con el digamos con la pegada del del casi nueve no cuánto va a durar

Voz 1375 41:32 ha marcado bueno lo he dicho en la portada pero se ha perdido dice Axel que ha tenido su gran noche europea de los cuatro ha marcado tres el primero de penalti en el XXI luego en el cuarenta y tres en la segunda parte en el cincuenta y cuatro el otro la marca o Rubén días el central internacional cuánto crees que va a durar lleva Félix en el Benfica

Voz 0481 41:47 creo que no pueden vender roto de golpes otra te lo digo

Voz 1375 41:51 es decir van a tener que gestionar el

Voz 0481 41:53 el verano vamos a ver cómo acaba la temporada para ellos va a ser importante también si ganan la Liga o no es decir si se meten directos en Champions o tienen que jugar previa eso de cara a los jugadores si sale no nos salen también va a ser muy importante porque si le garantizan a los jugadores que pueden jugar un año seguro Champions League con el Benfica ya siendo importante siendo titulares pues probablemente va a ser distinto el panorama pero es evidente que que no vana acertó a su carrera en Portugal ni Joao Félix ni Rubén Díaz

Voz 1375 42:23 no tiene pinta no no no yo un año más

Voz 0481 42:25 se pueden aguantarlo pero igual más no

Voz 1375 42:28 pues nada Si esto acaba como parece que va a acabar Axel el Valencia ganaba uno tres en Vila real más el Arsenal más el Chelsea más el Benfica que parece que están los cuatro bastante bien encarrilado quién es el mejor el que el mejor el que sí el momento más favorito por plantilla por experiencia por todo de los cuatro

Voz 0481 42:47 es complicado porque todos están con peleas en las ligas y eso es determinante en esta competición

Voz 1375 42:52 eh

Voz 0481 42:53 también que que que en cada momento que que te interesa más no donde pones todas las las fichas yo

Voz 1375 43:00 al Valencia le en un estado de ánimo muy bueno le veo realmente le ha cambiado la alegría le ha cambiado todo