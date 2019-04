Christina Rosenvinge: "Lo valiente es contar también el fracaso"

Voz 1 00:00 yo entonces me tenga un nombre indio tipo en

Voz 2 00:12 pequeña

Voz 1 00:13 pluma de

Voz 3 00:15 pato Pequeña Pluma de pato que relación tiene con el mar de ansia y respeto también tú no haces en Madrid de padres daneses como es la luz de Madrid que atrae tanto el

Voz 1 00:44 el Cie el cielo de Madrid es como el mar es nuestro mar sea en Mar es una ciudad que anhela el mar pero el mal está arriba están en el cielo es un azul inimitable te te has puesto Pequeña Pluma de pato has dicho me pega este nombre indio porque pensó que era el momento de poner un nombre indio y no ha estado suficientemente rápida es el primero que me ha venido a la cabeza pero por algo lo habrá elegido pluma de pato por qué por un momento cansado pluma de cisne luego pensado muy cursiva mejor de pato o qué

Voz 3 01:22 es la vemos como era en Madrid detrás de esta pequeña Pluma de Pato está Christina Rosenvinge

Voz 4 01:31 cuyo apellido tienen poco que ver con lo que has elegido Rosenvinge no

Voz 3 01:35 Rosa Ayala si dices que es una de las grandes bueno la mejor herencia que te dejo tu padre

Voz 1 01:43 esto no lo pensaba desde el principio es algo que de lo que me di cuenta cuando escribí su canción en el primer verso hacia una referencia esto a a que su rosas ha salido un colosal que es toda una familia y con las salas de su nombre nacido siete más que es la próxima generación y entonces me di cuenta de que bueno que había toda una carga simbólica en mi apellido que era muy coherente con las decisiones y la forma en la que hemos vivido así que de repente me pareció algo muy hermoso me pareció que la herencia estaba en el nombre sobretodo

Voz 4 02:20 Cristina porque dice es la fórmula que hemos vivido por qué me mi mi familia a mi padre

Voz 1 02:28 rompió con la tradición familiar venía una familia muy privilegiada tenía ya digamos un destino marcado ir rompió con todo eso por puro romántico a mi madre que es otra loca pues le siguió en la aventura en su en su viaje de novios a España pues se toma una decisión de mudarse a España romper con su familia danesa dudas a España en los años cincuenta que era una decisión muy drástica

Voz 4 02:56 te hemos traído a un faro que gira sobre la palabra el concepto la filosofía canción

Voz 3 03:06 vienes con este libro

Voz 4 03:07 The good cuadernos y canciones que que tiene una frase definitiva dices casi al principio yo olvido muchas cosas pero mi memoria preserva detalles de cada una de las canciones que escrito es sorprendente no que te digan que olvidas cosas que te reconozcan como alguien con poca memoria de hecho dices la nostalgia destruye el presente no parece es una persona demasiado nostálgica ni melancólica en en cuanto a declaración de intenciones sin embargo recuerdas cada detalle de las canciones que has escrito durante veintiséis años si mira

Voz 1 03:42 ya hay una razón para esto no digo que estas adaptación científica pero es la que yo imagino la función de la memoria realmente es al Barthe del peligro es decir tú te quemas una vez con el fuego en te acuerdas toda la vida que te quedaste no te vuelve a pasar no sin embargo tú las las cosas buenas que nos pasan en pasan al olvido sabes todos los días tranquilos bonitos en los que no ha ocurrido nada que son la base de la felicidad se funden en uno solo de manera que años enteros se te borran de la cabeza te acuerdas especialmente de las cosas malas porque la función de la memoria es hacerte sobrevivir claro entonces cuando nos recuerda recuerda con muchísima potencia lo negativo es sin embargo lo positivo pues queda ahí como un poso Sada BCN quedaba con poso feliz pero que no sabes concretar exactamente en cosas bueno pues bien cuando yo escribí una canción sobre todo las las más importantes las que han resultado más potentes en mi vida recuerdo puedo decir exactamente donde estaba sentada qué tipo de

Voz 0159 04:40 clima había ese día puedo acordarme de con quién había estado

Voz 1 04:43 de lo que había pasado antes después recuerdo el momento exacto en que a escribir ciertas canciones cruciales de mi vida no absolutamente todas pero sí que te diría el cincuenta por ciento las canciones porque la memoria decide que eso hay que preservarlo pues porque hay una subida de adrenalina tan potente cuando consigues hace una canción que te sorprende a ti mismo que sí confunde con eso pues con un con un latigazo electricidad o con o con cualquier otra emoción animal sabes de qué tiene que ver con el peligro no entonces se se me queda grabado entonces esos momentos muy domésticos se me han quedado grabados como si fueran realmente trascendentales no me hecho por ejemplo

Voz 3 05:24 y dices que

Voz 4 05:27 el Chase aparezco a tu lado es una canción que todos vinculamos a una canción de verano para ti es una canción de invierno

Voz 3 05:37 que te lleva a contarte con Jorge Amado sí porque cuando la

Voz 1 05:43 la primera vez que escuchamos una canción sobre todo si la escuchamos repetidamente en una época nuestra vida queda muy asociada a esas vivencias y es algo que la gente me dice todo el tiempo y que yo misma experimentado con canciones de otros no hay canciones que escucho que me emocionan porque me recuerdan a una relación a una amistad o todo lo contrario una época gris pero las canciones están muy conectadas con nuestra memoria emocional pero las canciones con escribe ocurre lo mismo pero no están asociadas al verano que salió esa canción sino Mato que viste chasis la escribí en un momento muy solitario en el que todavía no teníamos contrato discográfico y que yo vivía en una casa compartida hay que en esa época pasaba era era una época en la que pasaba muchísimo tiempo sola y me encontraba con pocos amigos y lo mi consuelo era la lectura entonces leía muchísimo y y me encantaba el realismo mágico había descubierto por Hamás en todos sus libros entonces con esta canción lo habíamos hecho la noche anterior en su casa yo me había llevado la letra para la melodía una casete para trabajar en la letra bueno de repente esa canción salió ahí salió hechas sobre la novela que estaba leyendo que era Doña Flor y sus dos maridos y así surgió entonces casi todas las canciones surgen de es todo un cruce entre algo que estás leyendo algo que estás viviendo

Voz 5 07:02 bueno son incluso

Voz 6 07:08 había tantas

Voz 4 07:50 escena mucha gente no entendió que en que con el éxito que teníais si Cristina decidieran hacer un camino mucho más arriesgado mucho más complejo mucho más lento que el entrar en la fórmula de la radio comercial

Voz 1 08:08 porque toma esa decisión pues porque primero porque

Voz 0159 08:11 yo en realidad de venía de crearon Underground es decir yo me había educado Viendo Bandas en Madrid Si bueno

Voz 1 08:17 tipo de modelos que yo tenía era un otros no yo no consideraba que nunca ni me había plantean ha planteado remotamente que vamos a una banda de esos que llenan estadios o plazas de toros como mínimo no para mí nuestro proyecto era era otra cosa no iba por otro lado el éxito me pilló después avenida pero lo que no me gustó fue que en vez de hacer gira de buen hacer una gira tocando recorriendo España tocando lo cómo se planteaban las cosas en en esa época era como que te pasas la vida en la televisión haciendo playback aunque no éramos Un un invento discográfica la gente pensaba que lo hubiéramos porque pues porque no era lo que se percibía por qué Nos la compañía en ese momento trataba de esa manera las bandas no te cogía ante convirtió en un éxito en mucho ignorante en el era era una especie de producto comercial que reventaba Anne que luego se sobre Expo serios ponía él luego moría yo no estaba dispuesta a morir así que me tiré cuando está en lo más alto

Voz 3 09:19 sí

Voz 7 09:21 porque estas Villa que detrás de eso sabía que detrás de toda esa sobreexplotación sólo puede venir la muerte ahí

Voz 4 09:30 lo que escribes que es definitivo ellos hay dos maneras de sobresalir en el mundo del arte una hacer lo que hace todo el mundo pero ser el mejor y otra intentar buscar una voz propia pero claro el camino de buscar una voz personal y propia es muchísimo más largo ir mucho más espinoso porque

Voz 3 09:49 es que aprendí tienes que destacar

Voz 1 09:53 siendo tú el primero tienes que encontrarte claro claro a estas un dilema que dé a que se enfrentan todos los artistas no yo creo que además puedes dividir a casi todo la gente en en estos dos grupos no hay pues Aretha Franklin probablemente no inventó el sol pero evidentemente era la reina nadie mejor que ella no sin embargo luego pues en en puede tienes otros ejemplos como yo que sé pues a Chet Baker era único en su estilo nadie podía hacer lo que lo que hacía de esa manera no son válidos los dos caminos a la cuestión es saber cuál es el tuyo y el mío yo creo que era me di cuenta muy pronto que no soy la mejor cantante no soy la mejor intérprete y guitarrista pianista sí que se me da bastante bien componer pero evidentemente mi camino estaba por el lado de hacer canciones peculiares y personales

Voz 4 10:47 que que ninguna otra persona podía escribir entonces me dediqué a ese camino

Voz 8 11:31 eh el libro que has escrito

Voz 4 11:41 es muy poco complaciente es un libro bastante descarnado yo diría cuenta todo de ti es la verdad que te muestras a pecho descubierto tenías ganas de de contar de dónde venían tus canciones disco a disco analizado tu vida en Madrid tu vida en Malasaña tu vida Nueva York tu regreso que que que has querido transmitir cuando escribía es qué has sentido esa necesidad

Voz 1 12:11 pues porque mi primera intención era sobre todo recoge todas las letras en un volumen y que no estuvieran dispersas por discos formato sabes transcripciones mal hechas sino recogerlas si informar con ella son relato

Voz 0159 12:24 por otro lado a la hora de de de

Voz 1 12:27 pensar cómo tenía que ser ese relato claro las letras me llevan a los momentos describirla que son los momentos entre disco y disco en los que estás pensando qué es lo siguiente que voy a hacer que es lo que debería contar muchas veces son momentos en los que no sabes quién cómo va a financiar el próximo disco no tienes contrato esos momentos de incertidumbre por otro lado lo que apuntalada sobre todo esta esta pretensión es que cuando el el de lo que hablamos siempre en las entrevistas hola o la proyección quedamos nosotros mismos los artistas pero también ahora mismo lo hace todo el mundo en realidad es siempre como potencia Jarre el el glamour el momento de felicidad al manto de éxito nadie habla del momento de crisis al momento de derrota creo que era de la literaturas bueno es el terreno natural de de de de la derrota la debilidad porque es realmente el lado más humano de cada persona de cada persona el éxito sin humano en realidad es excepcional quería arde esto porque si el contracorriente porque cuando la gente hace sus memorias hace una recopilación de los momentos de éxito o los momentos de glamour a todas las personas fabulosas con las que se ha mezclado y creo que esto en realidad fíjate creo que es poco en esto creo que tenemos que que contar el otro lado también más no sólo contarlo sino estar orgullosos de ser otro lado porque es donde se forja nuestra verdadera personalidad entonces lo lo hice por esos al escribirlo me di cuenta que caramba estoy contando

Voz 3 13:55 sí

Voz 1 13:55 y esto los momentos de incertidumbre de derrota o de de pero pensé es que lo valientes hacer esto realmente lo otro bueno y me parecerían poco deshonesto no digo que no haya habido momentos de glamour de diversión de fábulas y si pero en creo que no quedaban muy bien escritos primero la gente lo lo que ha habido de bueno ya lo ha visto y lo ha vivido conmigo en primera persona por otro lado creo que aportaba menos se me parecía más valioso aportar lo otro

Voz 3 14:25 lo han leído

Voz 4 14:27 bicho que entiendo que es Ray Loriga fue Nacho Vegas han leído

Voz 7 14:31 yo creo que les ha dado tiempo que acaba de Dios no lleva ni una semana en las librerías está calentito Del Horno todavía no ha llegado

Voz 4 14:40 despedimos siempre a nuestros invitados Cristina preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 1 14:47 el Faro ha ido cambiando es un faro cambiante realmente en no sé en este en este momento es una obviedad pero pero claro obviamente mi mis hijos son dos faros importantes sobre todo porque son dos ojos con los que mira el mundo de otra manera pero no pero vamos de hablar sólo de ellos sería quedarme corta en realidad hay mucha gente que que contribuya a arrojar luz en lo que yo admiro

Voz 3 15:16 Cristina la canción que te alegra una tarde tuyo cuáles ha

Voz 1 15:25 pues mira una canción que que que para mí fue muy importante monto que la escribí que todavía me siguen reconfortado es adscriben es una canción que no es de las más populares digamos eso canción bueno para que para mí conecta con con un