'Candle In The Wind' de Elton John

en mil novecientos noventa y siete otra muerte la de Lady Di llevó a Candle in the wind a convertirse en un éxito aquella composición sobre la fama y el acoso de los medios será una de las favoritas de la princesa de Gales y Elton John quiso rendir tributo a su amiga cambiando la letra adiós Rosa de Inglaterra sustituyó a la Dios normativa original el pianista interpretó su versión actualizada en el funeral de Lady Di el nuevo Candle in the Wind se convirtió en un súper éxito que reflejaba el dolor de una nación por la muerte de aquella chica de treinta y seis años los mismos que tenía Marilyn Monroe el tema de Elton John se convirtió en el sencillo más vendido de la historia del Reino Unido el manuscrito de la letras se subastó años después por medio millón de euros que fueron a parar a la Fundación que llevaba en nombre de la difunta princesa una mujer