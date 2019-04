La campaña y la libertad

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa cumplamos con el rito que exige el cumplimiento de la tradición digamos que ya ha comenzado la campaña electoral como si no llevara la derecha uso desde el día siguiente a que Pedro Sánchez gana en aquella moción de censura el uno de junio el año pasado en una frenética carrera para echar de la Moncloa en perpetua campaña de acoso y derribo amenizado últimamente por la explosión de Vox así que hagamos nuevas y saludemos con el acostumbrado gozo la pegada de carteles y otras con dunas junto a los habituales mítines de los líderes de los partidos los integrantes de esta derecha que tanto nos gusta por cierto han celebrado el comienzo de campaña en Madrid ni se ha movido de la capital todo un mensaje al menos de Sánchez se ha acordado de que España no es sólo la cuna de los requiebros chotis Isa marchado Sevilla vamos a ver si tenemos suerte no se repiten actos tan bochornosos como encallar montaron en la Universidad de Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo la candidata del PP unos cuantos especímenes nacidos en las aulas universitarias productos de infantilismo izquierdista que Llanos descubrió Lenin dicho sea con perdón quizá algún día entenderán que significa la democracia y en qué consiste en libertad cuando crezcan