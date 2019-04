Rodrigo: "Voto por primera vez y seré presidente de mi mesa electoral, doble responsabilidad"

Voz 1 00:00 se lo digo Jiménez tengo diecinueve años y soy de San Fernando de Henares de Madrid venía a hablar un poco de de que a Mi primera vez votando el hecho de que me haya tocado ser presidente de la mesa electoral en mi barrio bueno es un poco a mi me parece un poco el tema un poco complicado no porque es dar Nadal responsabilidad aún a un chaval que acaba de que no dice que a votar no sabe muy bien de qué va todo esto igual mí me parece algún poco pero debería enseñarse algo en clase no me lo al menos hablarlo un poco porque yo realmente no tengo

Voz 2 00:31 no ningún ningún tipo de

Voz 1 00:34 de yo de como van no sé ni votar no sea que bueno el hecho de que me tocó presidentes como una mayor responsabilidad lógicamente hay bueno el hecho de de votar por primera vez yo creo que que seguí ilusionante no por porque realmente puedes expresar tu opinión no intentar cambiar el rumbo del país sí bueno la verdad que por esa parte de bastante votar no bueno yo creo que realmente bastante Dennis de mis amigos a bastantes les es interés

Voz 3 00:59 la política no creo que se habla sobre todo en momentos clave no cuando importa no por ejemplo ahora que estamos en campaña para traer un poco la atención de los jóvenes no pero realmente cuando alargó a lo largo de