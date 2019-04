Casado, seducido

Voz 1389

00:00

buenos días Pepa me parece ilusionante que Pablo Casado este seducido por la élite de sus candidaturas sumó Guardia de Corps Edurne Uriarte Daniel Lacalle o Cayetana Álvarez de Toledo por cierto ver con esa mente asaltada ayer en Barcelona porque son candidatos estrella que conectan además perfectamente con el votante minoritario de derechas por eso imagino que Álvarez de Toledo pidió el voto hace unos días al Círculo Ecuestre de Barcelona cualquier día casado corre a pedirle el voto al club Bilderberg y entre tanto como sabes Vox está dirigiéndose a la derecha sin reclamarle idiomas ni doctorados ni tampoco el exige saber colocar los cubiertos en el Baile de la Rosa de Mónaco de eso de eso hablaremos el veintinueve de abril eso sí Casado no se separa de Adolfo Suárez Illana avalado por su clamoroso éxito en las elecciones de dos mil tres ha dicho Suárez que en las elecciones no está en juego sólo un Gobierno sino la España de la concordia creada hace cuarenta años con la transición que en su opinión ahora está en peligro hace cuarenta años Fuerza Nueva quería destruir civilmente a su padre a ver cómo negocia ahora el hijo de Suárez la España de la concordia con los nietos de Blas Piñar un beso