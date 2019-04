Flash Deportes SER de las 10:00 (12/04/2019)

Diego Costa no jugará más esta temporada sino prosperan los recursos del Atlético de Madrid Competición sancionaba ayer al hispano brasileño con ocho partidos tras su expulsión en el Camp Nou cuatro por insultos al colegiado y otros cuatro por agarrar su brazo para impedir que sacase más tarjetas una sanción que es la mínima que se podía impone que el abogado experto en derecho deportivo y antiguo miembro del Comité de Competición que parar un B B bastante complicado que le reduzcan

Voz 1

00:26

todo esto pivota sobre la presunción de veracidad de las arbitral destruir esa presunción de veracidad se puede pero necesitamos una prueba muy contundente no porque hay que acreditar el error material manifiesto es que el contenido del acta arbitral sea imposible no que sea interpretable puede hacerlo no pueden ser sino que sea absolutamente imposible