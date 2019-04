David que escuche el nombre de Ben Hur pueda librarse de un torbellino de arena griterío producido por la increíble carrera que se abre frente a nuestros ojos nos trasladamos automáticamente al circo de Judea durante el siglo I de nuestra era y a la fastuosa carrera adecuada que allí se desarrolla el polvo los ojos y el ruido ensordecedor no hacen sino acentuar la angustia por lo que allí se juega que no es otra cosa que la eterna lucha entre el bien y el mal

Voz 3

00:51

la Venus vigente suspira por hallar el hombre que pueda con su cuadrilla vencer a Amezaga Se podría ser tú solo tú podrías abatir la arrogancia de esas romano en la arena del circo que has visto mis caballos sólo necesita Noriega que los gobierne con el halago no con el látigo con el hombre correrían caro siento no lo puedo imagínate quebrantar su orgullo humillar a ese tribuna ante el pueblo que la es carne y te das cuenta verse derrotado y humillado por un judío un paño de jurado y es equiparable a la grabación de la secuencia