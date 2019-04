La catedral de Chartres

la edad media esa mal llamada pedazos cura sigue planteando infinidad de interrogantes infinidad de problemas históricos en relación a muchos de esos grandes monumentos uno de ellos como escuchábamos en esta introducción de un documental de National Geographic está dedicado a esta relacionado mejor dicho con la catedral de desastres uno de esos emblemas de de de la arquitectura medieval en donde se alcanzaron logros desde el punto de vista de la arquitectura desde el punto de vista de la evolución del pensamiento desde el punto de vista de la espiritualidad de la magia del simbolismo algo que quizá a nosotros como personas tecnificada del siglo XXI se nos escapa un poco de las manos no pero que desde luego no aquella época era una suerte de libro en piedra a través de de cuyas vidrieras de sus piedras podías leer así ser partícipe de una realidad absolutamente extraña podríamos decir a lo que es nuestra cultura actual José Manuel Morales bienvenido de nuevo a Ser Historia

desde luego que si José Manuel Morales estuvo hace unos meses con nosotros en la octava temporada hablando de su libro templarios publicado por el luciérnagas el trabaja en una empresa cordobesa de Córdoba misteriosa dedicada a realizar todo tipo de de rutas históricas por por la ciudad y andaluza viene de esta ocasión hablarnos de uno de los temas que precisamente aborda en su libro templarios la catedral de desastres y José Manuel quizá uno de los es decir enigmas históricos principal es un poco que que no solamente es comunes arte sino a otras realidades arquitectónicas de la época es esa geometría sagrada no

son una serie de de claves que hoy como decía antes no nos pasan un poco desapercibidas porque hemos perdido la forma de leer entre líneas en esos símbolos en esa magia hay algunos aspectos mágicos aunque estén vinculados a la a la al cristianismo pero el la cristiandad el cristianismo como tal tiene muchos de esos elementos mágicos aunque insisto es haya perdido el el significado de de los mismos como es el seguimiento de esa luz en el solsticio de verano y otras claves astronómicas que nos hacen ver un poco esa conexión que había entre el monumento construido por el on en la tierra hay esa enorme bóveda celeste con la que intentaba pues interconectar no

antes tecnológicos que se dieron en la época al contrario que el arco Redondo el arco rival canaliza todo empezó hacia abajo no hacia fuera las estrechas y elegantes columnas son suficientes para distribuir la fuerza con seguridad eso implica menos piedra mayor estabilidad estructural grandes espacios para enormes ventanas como quería el obispo el maestro de obras no tenía otra opción más que usará recogí vales era una decisión arriesgada nunca se había aprobado a tal escala

EFE El laberinto de probablemente lo más emblemático pero tengo que tener en cuenta que han mal llamado laberinto porque realmente la gracia de un laberinto a que hay que saber elegir el camino correcto para llegar hasta el final sin embargo en el de echar imposible perderse no existe ninguna bifurcación en un sendero continuo muy enrevesado pero que realmente sí1 comienza a recorrerlo va a llegar seguro al final la pregunta evidente para qué sirve entonces todo en un auténtico rompecabezas incluso a día de hoy lo Historiador todavía no ha encontrado explicación a esta intrincada senda quizá la hipótesis aceptable sería que te sendero realmente te representando el camino de peregrinación a Tierra Santa de alguna forma de de esta manera estaba ofreciendo la posibilidad de recorrerlo de manera simbólica aquellos fieles que pone enfermedad o por falta de medio no pudieran realiza lo en la vida real pero esto es sólo una teoría realmente no sabemos exactamente por qué por cuál es la función real desde mal llamado laberinto