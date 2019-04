¿Qué es la historia?

Voz 0772 00:00 Santos Crespo bienvenido a Ser Historia

Voz 1 00:02 pues muchas gracias Nacho y sabes que estamos encantado de estar siempre en continuo que es la historia por la Historia el conocimiento del pasado como ha dicho todos no hay algo más interpretar el pasado is hacer renacer el pasado es conocer aquello de lo que venimos Hypo tanto ese volver a nuestras raíces conocer la historia es saber quiénes somos de dónde venimos y también podemos proyectar el futuro o sea que por lo tanto la historia que una trascendencia importante e volver a interpretar lo que hemos sido para planear mejor el futuro hacer una recuperación de valores por lo tanto creo que es algo muy interesante quizá lo más interesante

Voz 0772 00:44 yo recuerdo que el primer día de clase contigua en la Universidad de Valladolid hiciste esa pregunta no la si sabíamos que era la historia yo levante la mano de dije bueno pues la sucesión de hechos protagonizados por el ser humano a los desde el pasado hasta hasta nuestros días la SER herramientas con que nosotros contamos para esa reconstrucción de la historia se basa sobre todo en los documentos no en en el legado escrito que es lo que nos diferencia de la Prehistoria no

Voz 1 01:08 sí efectivamente nosotros contamos con cuatro fuentes principales fuentes literarias las arqueológicas las es todas en conjunción todas interpretadas al unísono íbamos reconstruyendo el el hecho histórico es un hecho que está en el pasado pero es abstracto hay que reconstruirle las únicas piezas que nos quedan para reducirle pues son esos elementos jirones del pasado que vamos uniendo vamos a tratando de reconstruir vamos interpretando ir poquito a poco ese dan teoría Se dan hipótesis se van resolviendo van surgiendo nuevas nuevos documentos nuevas hipótesis no se interpretaciones y así vamos sabiendo lo que somos

Voz 0772 01:46 lo difícil en estos casos es interpretar como acabas de decir siempre se ha dicho que la historia la escriben los ganadores nosotros como historiador es lo que tenemos que hacer es ser lo más aséptico posibles no sin ser protagonistas no de esos hechos claro

Voz 1 02:00 es que la historia a ser un elemento abstracto pues es susceptible de ser interpretada al socaire de muchas Hidrología de muchos grupos ideológicos de muchos individuos en concreto es decir pensemos que historia es como un matemático le da una serie de datos Inter saca unas ecuaciones y las contrarias de las contrarias ideas contrarias entonces la historia prestado a la manipulación Historia sido siempre muy manipulada todo momento entonces y en todo lugar aquí ha habido personas individuos y grupos religiosos políticos y financieros que han interpretado la historia a su manera es decir no han hecho historia han interpretado lo que querían interpretar en la historia dice han servido a la Historia para sus fines pero no han hecho historia no hecho historia el historiador trata de debe tratar de acercarse lo más posible a la realidad histórica lo que fue nunca lo logrará practica hacerlas las mejores aproximaciones ir con la mayor honestidad posibles sino que se retire entonces meta la política secreta biología se meta a la sociología habrá otras cosas pero no la Historia estará debe ser honestos y no hay honestidad en la historia mejor que sí que otra cosa no o tanto no buscamos personas que interpreten así manera que trata vetar lo mejor en la cercanía a la realidad del pasado lo mejor porque si uno está haciendo su proyección personal e o una historia perdedor Se acabó la tenemos que dejar la historia pues es muy difícil lo mejor es hacer dedica administrativo es que lo cambia es una cosa muy llana sencilla tal o hacer medicina que tan sencillo yo porque dados unos parámetros tales unas pruebas analíticas unas pruebas radiológicas que hay hay te salí el médico trata de eso es sencillo entre comillas perros durante medio ahora historias interpretaciones abstracción pura entrar todo pensemos que se trata de La la la en los hechos que llevamos siempre deben evidenciables es la historia de las instituciones la política en la sociedad la economía la religión el arte la música la ciencia la cultura y todo eso a la vez entonces en no mentalidad y todo eso en un tiempo determinado un país determinado entonces hacer esa reconstrucción es muy difícil de vivir

Voz 0772 04:16 además esa tergiversación viene dada no solamente con la historia del presente podemos muchos de los que nos están escuchando ahora podrán decir esa tergiversación viene un poco con la idea de manipular el presente para amoldar lo algunas ideas sin embargo pues en en muchas culturas en esos momentos sobre todo en el el nacimiento de nuevas y naciones de nuevas nacionalidades intenta tergiversar el pasado para amoldar lo al presente que también es muy peligroso

Voz 1 04:42 claro es lo peor Gul efectivamente no se trata de de hacer varias pero es manipulación de la Historia o manipulación de la historia es decir cuando uno trata de remodelar o modificar o falsear directamente a la historia pues puede construir un presente distinto efectivamente no siempre era falso y al final las consecuencias lo mejor es ahí Aaiún uno Adagio en medicina dice que quién bien interroga bien diagnóstica es decir el médico presunta el punto al paciente y le duele que les duele de que en forma cuando come cuando se levanta cuando se mueve cuando hace está articulada ETA no sé quién veinte hay que preguntar bien por lo mismo en Historia el el historiador debe de preguntar muy bien a los documentos e para ver cómo la responde que son pocos que están bueno pues tiene que tratar de extraer lo mejor que puede no en la turística no total es decir no les chica muy bueno muy precisa no acercase hasta donde pueda acercarse eh eh hay un método histórico que es el argumento es Nilo es decir que de donde no hay nada tu pues lo que quieras no entre ese argumento no existe no de otra cosa es que uno pueda lanzar hipótesis de aproximación como decíamos con las momias recientes no pues ésta es decir que no está fechada pero tiene que ser entre ya que puede ser éste puede serlo total no pero decir alegremente que este fue pues un Rey chino que vino aquí pues no tiene sentido claro Si el historiador se pone al servicio del político tal pensemos en los litorales de la Antigüedad que se ponían al servicio de la gente el mundo soviético de la de la política soviética y que cuando decían los Stalin pues en el pasado El Mundo Antiguo montones de revoluciones esclavos los esclavos es un edad pues los costó Txema Blasco Valeo hiciera tenían que hacer encaje de bolillos para esto no viene de las fuentes se aquí sólo se sublevó aristotélicos razones Espartaco otras está pero la gente no los escabrosos subrayaron jamás nada pues como dice el partido que tenías que hacer ahí tal ya el propio creo que es rocker qué dice bueno sí hubo mucha sublevación es esclavos aunque no aparecen en las fuentes que hipótesis diversas que hay soluciones distintas un problema histórico bueno pues aporta a las dos eh cuando aparezcan más documentos con ambas hipótesis eran contrastando sigan descubriendo pero no hay porque imponer una sobre la otra eh así avanza la historia

Voz 0772 07:11 ha cambiado mucho la forma de hacer historia en los últimos veinticinco años cuando yo estudiaba contiguo en la universidad intelectualmente no

Voz 1 07:19 intelectualmente no es decir no cambia de O'Neal a la universidad en han cambiado las formas ha cambiado de informática ha cambiado pues la financiación más o menos eso depende las épocas ha cambiado pues la burocracia muchas cosas pero no cambie de lo esencial en la Universidad de sigue siendo como el siglo III es decir un maestro que quiere enseñar lo que saben eh eh Universidad es un divertir vertido eh unidad en la diversidad e aquello que concentra todo y por lo tanto de ahí la honestidad el historiador ahí va todo eh en todas las tendencias todas las debería ser excluyente es muy gracioso cuando hablaba en público con la universidad y le abuchea no le ha Pedrera ironizó hace está para eso para que cada cual es es ponga ideas contrapuestas y que se debatan Dalí no tiene porque convencer a nadie está para que los demás lo digamos y luego ya veremos a ver lo que hace la sociedad pero la Administración lugar de encuentro donde sólo hacía Thomas de aquí en en París no puede llegar allí e incumplir curso nuevos ideas no eso eso es que había eh creo que este gen Gil lo libros trece me parece lo no es exactamente mil y pico que mi el obispo de París condenó un axioma que había salido de los universitarios de

Voz 2 08:42 de la Sorbona decía la autoridad no es razón suficiente para firmar la verdad

Voz 1 08:50 lo condenen voy a estar entre lo hizo mire usted enano la verdad es la que diga yo es que soy yo por disponer o no y no es razón suficiente para para firmar la la verdad por lo tanto la labor de del científico es seguir seguir una España es un trabajo Un método y en ese sentido el aunque sea digo decía antes no ha variado no es usted está hoy es un maestro que enseña en que quiere transmitir sus conocimientos e cada cual desde esa ideología sin rechazar las otras todo se expone todo se pone todos no el marca un camino eh Uma eso unos alumnos que quieren aprender el dicho de que quiera saber a Salamanca aprender también lo que natura no bondad el Camp Nou presta eh verdad que cuenta no pero efectivamente un alumno que quiere un proceso que quiere enseñar un un alumno que ETA quiere de aprender después pues una una entidad que puede ser la pública o la privada es decir el Rey o una entidad privada la que sea que pongan los medios para ponerles en conjunción a los dos ya es el que he financiera Universidad eh o sea que debe tener laboratorios y bibliotecas y un entorno de acomodo para que ETA no efectivamente ahí reúne los maestros se reúnen los de los alumnos estudiantes profesores e en ese marco que señala el que patrocina la Universidad tiene sus bibliotecas índices de Ruiz de la cultura que son las tres misiones

Voz 2 10:19 en la ciudad que es hacer ciencia

Voz 1 10:23 eh conservar esa ciencia yp tras emitir hacia hacia et Is es la la misión en ese sentido la universidad las buenas universidades e Valladolid es la mejor universidad de alguna en ese sentido no ha cambiado no ha cambiado nada no cambia nada cambia las formas sí es cierto que los últimos años pues hay universidades en todo el mundo que no cumple esos requisitos que los muebles gritos no que parecen más bien un foco donde se compran ese vende las cosas y tal no eso eso no es lo deseable efectivamente mayor cantidad pues quizá menos calidad no pero las las grandes y las universidades históricas como la de Valladolid eh pues efectivamente mantiene esos principios grandiosos no de lo que es la visión de la cultura conservarla transmitirla no eso es de tal manera que eran es el punto de encuentro de muchas ideas que ese punto de encuentro ha existido siempre existe siempre en el mundo europeo que es de desear que su continúe así es decir la la el deseo la vocación de enseñar la vocación de acumular conocimientos de mantenerlo transmitirlos no ese esa esa conjunción es fundamental

Voz 0772 11:33 cuál es el futuro que besa la a la historia por ejemplo eh ahí pues esa lucha no casi entre las instituciones públicas que parece que están dando la espalda a las humanidades en cambio la la gente lo hemos comentado otras veces en el programa con algunos invitados Bono solamente por el el Un ejemplo claro no la cantidad de cientos de miles de seguidores que tiene este programa los libros de bueno las novelas históricas las series de televisión que recrean el mundo histórico hay un interés por la historia pero parece que las instituciones no están tan convencidas de ello cuál es el futuro de la Historia

Voz 1 12:08 en el mundo occidental en general como su mundo financiero su mundo economicista las humanidades pues no están en su momento más adecuado acabe no eh los bachilleres de casi todos los sistemas educativos del mundo las humanidades pues están a la baja están la baja porque en teoría no sirven para dar esa es la cuestión no su error craso error no porque precisamente una mente bien amueblada es la que puede dar pie al desarrollo posterior en todo es mire usted y los otros a lo mejor no necesitamos tantos ingenieros pero sí que necesitamos filólogos literatos historiadores y filósofos e cuando García Lorca fue a un pueblecito de Granada a inaugurar una biblioteca decía en su discurso es decir es un me habéis muerto de hambre y la miseria me vais a dar un pan una hogaza completa no me disculpan de AQMI medio para medio pero porque al de delante no me entero medio pan y un libro con un libro yo puedo salir adelante no pongo tanto en ese ese coto de reducción que en el que han echado a las humanidades pues no es no es nada bueno no sirve de nada pero exigía amor las cabezas y efectivamente a las humanidades personas a meros técnicos eh finalmente aquí tiene un acceso de pulmón se le quitas ya es es es un técnico Navas no hombre también conviene que que el médico sepa un poco de Filosofía e que haya leído que no sea un inculto

Voz 0772 13:51 porque como llegan los alumnos a la Universidad quizá lo dices un poco por eso llegan con unos niveles muy bajos de de conocimientos de humanidades

Voz 1 13:58 eso que dice es quizá quizá sea demasiado alto no lo primero queda muy bajos y cada año peor eh los alumnos que se incorpora la universidad tiene unos niveles incívicos e incisivos hicimos hace algunos años solíamos en la la asignatura de primer año en algunas asignaturas hacer un pequeño test un esquema preguntándoles cosas como quién era Moisés e o cosas de cultura general que sabía cualquiera no bueno pues ya hemos desistido hacerlo porque la ojo está en blanco Descartes no puede ser un cantante donde se ha visto que descarte cesión cantante rico y entonces ya hemos prescindido de hacerlo porque no te puedes acercar a eso no te puede pasar algo si decide de esas cosas entonces no claro ya es que conocen todos la nomenclatura La la la las las ideas básicas desconocen todo es que claro conociendo como Gustavo aquí dato hablando con compañeras de bachillerato sabiendo lo que se hace como si no que hay centros bastante reconocidos es cierto pero son lagunas en el desierto eh son unos cuantos cientos da por qué porque también es cierto que el profesorado pues no está no está suficientemente apoyado en decimos siempre que los docentes estamos bien pagados pero al tratados bien pagados pero maltratados no en consecuencia pues a veces hay un desánimo general el punto una parte de los estudiantes por otra parte de las familias de los estoy hablando aquí y luego bueno pues el estado general de cosas no el sistema de Bolonia en la Universidad pues que no apoya no yo no he oído a nadie hablar bien de Bolonia ni estudiantes ni profesores ni en este país ni en otros nadie es que cuando te encuentras con el profesor todo muy muy aprobado como se delante reducir las carreras a cuatro años quisieron tema economicista pero no apoya menos mal que no han reducido a tres eh que podría haber hecho y a lo mejor está se hacen cosas se hace no entonces no es que es necesario para formar a un licenciado ahora graduado con tres años pues pues yo creo que no es la alegoría antes ahora ya no la verán en Roma en siete años es destellos de Teología y Filosofía siete años no cuatro cinco seis siete siete en la preparación de ahí salen los cuadros de mando en la Iglesia católica no

Voz 0772 16:26 la historia siempre ha sido algo realmente apasionante importante no es lo dicen nuestros oyentes por medio de correos electrónicos proponiendo temas hay mucho interés por nuestro pasado yo creo que Santos en tus palabras se ha visto reflejado no solamente tu pasión por el conocimiento del estudio y la investigación de la ciencia de esta ciencia tan tan maravillosa y lo bien que la comunican que es algo que conozco de primera mano por los cinco años que compartimos en la Universidad de Valladolid de Santos Crespo maestro muchísimas gracias como digo siempre a nuestros invitados por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia en esta ocasión lo hago en primera persona muchísimas gracias