Carmen Calvo: "Pedro Sánchez no quiere rehuir el debate con Vox"

Voz 1 00:00 Carmen Calvo buenos días muy buenos días cada vez que viene la vicepresidenta del Gobierno y cabeza de lista no cabezadita número dos del PSOE por Madrid a las

Voz 1727 00:10 lecciones de del veintiocho de abril cada vez que viene Vigo cada vez que prepara una entrevista para charlar con ella acaba cruzándose Un crimen machista lo pensaba hoy porque ayer cuando preparaba esta entrevista afortunadamente llevábamos unas horas muy tranquilos y esta madrugada nos hemos enterado de la detención de un hombre al sur de Gran Canaria pobre acusado del asesinato de su mujer a golpes da la medida de Carmen Calvo de de la envergadura del problema al que nos enfrentamos

Voz 0376 00:40 da la medida de la tragedia idea algo que dije hace tiempo oí incluso alguien lo contestó que este es el problema más grave en la agenda de este país porque si el problema más grave no es como se asesinan a las mujeres por el hecho de serlo pues ya nos tendríamos que preguntar qué es lo que grave pero tiene además un un punto mucho más complicado es que las mujeres que son asesinadas salvo en un caso si se confirmara esta noticia de hoy no denuncian así que es muy difícil llegar hacia ese fondo oscuro de su vida donde ni siquiera ellas transmiten lo que les está ocurriendo por esta razón tardó este Gobierno treinta y tantos días en devolver los ayuntamientos las competencias en materia de políticas sociales de igualdad se habían retirado lo hicimos repartiendo los fondos del Pacto contra la violencia machista muy rápidamente el año pasado por unanimidad con todas las comunidades autónomas y Ayuntamiento en un intento por parte de este Gobierno de convertir a todos los ayuntamientos de nuestro país y a sus servicios sociales en lugares donde las mujeres puedan ir al menos empezar a hablar con lo que les está pasando pedirle una mujer que del salto de la vida privada en su violencia a una comisaría a denunciar mucho pedir en muchas ocasiones para para mujeres que están a veces intentando identificar qué es lo que les pasa estamos hablando de una cultura sexista machista donde muchas mujeres piensan que esa es la fórmula en la que se tienen que relacionar así que de volvimos rápidamente a las competencias en el Real Decreto de agosto que fue muy contestado repartimos los fondos rápidamente incluso con dos elementos no habituales uno que con esos recursos se pudiera contratar personal lo que no es habitual cuando se dan subvenciones los con las reglas esta de gasto que permitiera que si no se gastaban a treinta y uno de diciembre puesto que los estábamos repartiendo ya en el mes de septiembre agosto septiembre se pudieran reservar para poder ejecutarse a lo largo de este año que queríamos hacer mandar un mensaje vayan al menos de manera acogedora los servicios sociales que haya un hombre una mujer expertos que escuche lo que está pasando y a veces de una conversación se deduce la violencia y a partir de irse ayuda porque lo que queremos es que denuncie la reacción

Voz 1727 03:09 vamos observando en el discurso político tiene alguna traducción en en las políticas ya en algunos ayuntamientos en algunas comunidades

Voz 0376 03:18 desgraciadamente la ultraderecha ha venido a cuestionar esto ya negarlo sea estamos ante de la ceguera Doom negacionismo como hay otros peligrosísimos en los que el otro día vimos una noticia que decía que la Junta de Andalucía se estaba planteando un formato de trabajo contra la violencia machista en la que iban a revisar el concepto de violencia de género diluir el concepto de violencia de género en otro tipo de violencias es peligrosísimo y además es un acuerdo de Estado al que llegamos por unanimidad todos los grupos parlamentarios para todo político no vamos a pasar porque eso significa negar una realidad por tanto debilitar no para combatir

Voz 1727 03:57 sin embargo hay acontecimientos como el reciente esta misma semana que se remita a un juzgado de violencia de género el caso de la mujer que que ha muerto María José Carrasco por un suicidio asistido por su marido que ayudan muy poco a este debate señora Calvo no ayuda nada

Voz 0376 04:14 no ayuda nada hay de hecho el Ministerio Fiscal ya lo he dicho claramente es la del que está mal

Voz 1727 04:18 cómo es la jueza que la aplica mal bueno es que

Voz 0376 04:20 los jueces y la jueza lo que hacen es interpretar la ley en el margen de la interpretación hay diferentes registro hay que la interpreta una manera o de otra pero es claro el testimonio de esta mujer queda claramente registrado en un ámbito que no tiene nada que ver con la violencia de género tiene que ver con su deseo de morir lo que tiene que haber es una ley de eutanasia pronto que por nosotros esos era rapidísimo para que la gente tenga dignidad para vivir y dignidad para morir

Voz 1727 04:46 el PSOE promete la ley de eutanasia justo cuando se convocan elecciones que yo yo no mi mayor lo recuerdo eh no acaba

Voz 0376 04:51 la distancia que nosotros hemos impulsado no se ha quedado aprobada podría estar aprobada porque Ciudadanos cambió su posición cuando estaba en el Senado que podía haber vuelto Congreso aprobada pero ciudadanos dijo que la apoyaría y finalmente no lo acaba

Voz 1727 05:08 se refería gobiernos anteriores a gobiernos socialistas anteriores siempre están en la agenda nunca sale adelante

Voz 0376 05:13 nosotros pensamos que la sociedad española está absolutamente preparada abrumadoramente preparada para entender que en determinadas circunstancias la gente tiene que elegir no sufrir terminar con su vida lo tenemos absolutamente claro y repito si ciudadano hubiese cumplido el acuerdo al que llegamos en el Senado la ley estaría en vigor

Voz 1727 05:33 a qué atribuye el Partido Socialista que atribuye usted el crecimiento de Vox en Córdoba que es una ciudad que conoce muy bien veíamos esta semana unas imágenes impresionantes de gente la calle esperando entrar al acto que había convocado el partido de extrema derecha que no pudieron entrar en una una capacidad de convocatoria realmente asombrosa y que apenas se corresponde con esos treinta escaños que le da el CIS que ya son muchos pero la movilización que se ve en la calle es superior a esa estimación de voto

Voz 0376 06:02 es un fenómeno que trasciende a nuestro país es un fenómeno que ya estaba presente en otros países que España parecía que se salvaba entrecomilla y en el hecho de que la ultraderecha no tuviera el perfil propio y claro y contundente ya está aquí está aquí se le desmembrar al Partido Popular claramente en su propio líder que fue militante del Partido Popular yo creo que ha habido una inoperancia uno verlas venir muy grande no solamente del Partido Popular para saber acotar esa posición incluso de ciudadanos que perdiendo el centro político han hecho que esa radicalidad este muy cultivada y que ahora sea Vox en realidad quién tira de ello que le va marcando pauta en Andalucía es clarísimo quién marca la pauta de la política es Boxing sin estar en el Gobierno entre otras cosas porque hubo un acuerdo con ellos para gobernar

Voz 1727 06:52 qué parte de responsabilidad le atribuye a ese crecimiento de la extrema derecha a la crisis constitucional en Cataluña el desafío separatista de Cataluña

Voz 0376 07:02 pues mira es que hay cosas que resulta muy curiosa en la política porque forman parte de los hechos contundentes y de la verdad ahí pareciera que alguno juegan a no querer verlo al gobierno del Partido Popular se le hizo un referéndum dos pero uno un referéndum verdaderamente atrabiliario el uno octubre y resulta que es el Partido Popular el que le pide explicaciones a este Gobierno acerca del independentismo tiene una gracia increíble es decir hay durante siete años un gobierno incapaz de controlar la situación de Cataluña absolutamente incapaz de controlar aquella situación hasta el punto de que ocurre todo lo que ocurre y el Partido Socialista va rápidamente a ayudar a la crisis en la que se aplica el ciento cincuenta y cinco y ahora resulta que es a este Gobierno al que hay que preguntarle qué es lo que ocurrido la crisis de Cataluña claro cuando tú no controlan la crisis de Cataluña los independentistas deciden unilateralmente romper el orden constitucional Itu utiliza sexto políticamente todo lo di ea con muy poca responsabilidad pues acabas teniendo una situación de crisis como la que no pero

Voz 1727 08:07 le preguntaba si además de la corriente internacional que es evidente y obvia y que que que favorece la extrema derecha se además Vox es un regalito que nos dejan los separatistas catalanes

Voz 0376 08:17 es evidente que estos extremos R potencia absolutamente ser potencia a la vista está que hay partidos político que sólo hablan de esto sólo hablan de esto apenas les hemos escuchado nada yo ido absolutamente todos los miércoles al control al que el Gobierno está sometido no escucha de la portavoz del Partido Popular ni una sola crítica un sola propuesta ni una sola posición contraria para que la pudiéramos debatir salvo que nosotros estábamos todos los días según ellos apoyándonos y apoyando el independentismo cuando es su partido el que tiene que contestar a dos cosas una por qué cuando llegó no había un diez por ciento de independentista el cuando la abandonó había un cuarenta y siete por ciento independentista que no hicieron que hicieron para que acabáramos en estas dos porque ellos consintieron un referéndum ilegal señor Casado nos tiene que explicar a todos los españoles por qué consintieron un referéndum ilegal porque este Gobierno no ha consentido ni una sola la línea que se traspasara de la legalidad española en diez meses

Voz 1727 09:19 usted fue la la responsable de la negociación directa del día a día como también lo fue en su día por cierto la vicepresidenta Sáenz de Santamaría al gobierno de Rajoy en la interlocutora directa vaya con los partidos independentistas en este caso para lo que se llamó la política para tratar de desinflar mar bajar la tensión y haberse encontraba un camino tiene por tanto un conocimiento bastante directo eh de lo que ronda por la cabeza de quiénes están al frente de las instituciones en Cataluña usted les recomendaría a Pedro Sánchez volver a apoyarse en los partidos independentistas si los necesita para convertirse en presidente

Voz 0376 09:52 en fin nosotros hemos dejado bastante claro nuestra posición queremos gobernar con nuestra propia fuerza lo ha dicho el presidente que en nuestro candidato todos los días y lo vamos a seguir diciendo dos nosotros pensamos que la salida de Cataluña tiene que ser con dialogo en el marco de la Constitución que los independentistas mantiene la posición política del independentismo que no está prohibida evidentemente en nuestro país siempre y cuando jueguen dentro de las reglas del juego todos los partidos políticos que son legales van a obtener resultados en las urnas todos los escaños que se sienten en el Congreso de los Diputados son escaño legales ilegítimos con lo que cualquier partido tiene que trabajar dicho esto nosotros queremos gobernar con nuestra propia fuerza nosotros queremos que la gente y apoye lo que ya he visto que pueda hacer un gobierno socialista porque lo hemos hecho en diez meses no gustaría poder hacerlo en el registro de un gobierno progresista que esto es lo que nos importa que el contenido de nuestra política es un contenido de estabilidad para este país pero de avance de los derechos que han sido absolutamente

Voz 1727 11:00 arrastrado GSMA que Abalo se moja dijo primero yo prefiero a ciudadanos a los independentistas luego dijo aquí donde está usted sentada bueno nos ha ido muy bien con Podemos podemos repetir

Voz 0376 11:11 pero es que nosotros es que yo estoy contando algo que es verdad que a veces se nos olvida la política es que nosotros hemos convalidado los reales decretos con todos los grupos de la Cámara con todo no ha quedado uno solo el casi dos tercios de los reales decretos los ha apoyado el Partido Popular este partido popular que nos llama ahora abertzale no sé cuántas cosas absolutamente disparatadas y absurda ha votado con nosotros ciudadanos que nos dice todo ha votado con nosotros el PDK votado con nosotros RC ha votado con no

Voz 1727 11:40 cree que Ciudadanos que me da ese esa actitud el veto que ahora mismo es lo que quiero decir

Voz 0376 11:45 no es que la política española ha pasado a otro registro distinto todo vamos a tener que hablar con todos y mientras que los partidos que concurren sean legales porque no pueden concurrir Si no lo son tengan escaño vamos a tener que hablar todos con todo porque tenemos dos territorios tradicionalmente en manos del nacionalismo que no es nuevo que de toda la vida que aquí la pregunta es por qué el Partido Popular ciudadano que representan las derechas de este país hasta ahora han decidido hacer políticas tan poco comprensiva de la estructura territorial de España en esos dos territorio cómo se atreven a hablar de sostenerla unida a España cuando todos los día hablan contra dos territorio que hay también que conquistar electoralmente hablando para sostener el modelo constitucional están la pregunta la bregó entonces por qué estas dos derechas se dedican a esto constantemente es que al Partido Popular ya electoralmente le da igual hay dos territorio en los que apenas antes

Voz 1727 12:41 siendo dentro de su propia agrieta hay hay socialistas que no entienden la política del ibuprofeno lo sabe perfectamente esa duda está en en cada partido practicamente tres

Voz 0376 12:53 en el Partido Socialista lo que hay absolutamente claro es que Cataluña forma parte de España y nosotros somos una garantía de la unidad de este país y lo hemos demostrado en diez meses que no pudo decir lo mismo ni demostrar lo mismo es el Partido Popular dos hay otra salida para cualquier socialista que no sea hablar con quienes representan también a Cataluña y al País Vasco los partidos nacionalistas de siempre o de ahora en el marco de la Constitución para mantener la unidad de España es que esto es la pregunta hay otra opción cuál es la otra opción el ciento cincuenta y cinco permanente no revisable como una amenaza y una condena hecho a la autonomía política del artículo dos de la Constitución que tanto monta monta tanto con la unidad de España es que están la pregunta

Voz 1727 13:37 a hablar para que es otra gran pregunta nueve y veinte de la formulamos enseguida ocho y veinte en Canarias

Voz 2 13:43 vale vale mucho crece por echar un cable necesitaba verticales San no con pelo natural pues lo lo mismo

Voz 3 13:51 esto poder pagar nunca

Voz 0376 13:54 pues el viernes ahí lo dejo

Voz 4 13:57 hay favores que sólo treinta y nueve millones de euros pueden devolver este viernes bote de treinta y nueve millones con el euro ya a once millones para dar

Voz 5 14:06 entre todo lo que hacemos lo hacemos Portillo Portillo convertimos en invierno en verano con nuestro Gas Natural fortín transformamos la noche en día con nuestra electricidad Portillo hacemos mucho más cada día Walken Cepsa ponemos nuestra mejor energía Time

Voz 3 14:23 Opportunity Cepsa

Voz 2 14:25 mundo más eficiente que tengo un dolor de muelas terrible yo uso de penalti que

Voz 6 14:33 para comenzó caiga de laboratorios viñas es una solución dental en spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes ciencia

Voz 1727 14:39 le a las instrucciones de este medicamento

Voz 0376 14:42 se consulte te hacen más

Voz 7 14:43 sí

Voz 3 14:52 ver más Madrid ciento cuatro punto tres quién sabe más hace más que habla decide más que prueba disfruta más que come crea más que hace quién sabe más con anchoas Santoña

Voz 8 15:13 el Boss el sol un nombre lo importante es la esencia

Voz 9 15:18 cuando se mantienen los valores que te hacen único cambiar la forma de llamarlo es lo de menos ahora en Audi Retail Madrid sus concesionarios de Vallehermoso y castellana Mc Cain se llaman matriz Norte vague en toda la gama de modelos Audi el mejor servicio y un equipo humano a la altura de sus necesidades le esperan en Madrid Norte Mc en audiencia del Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 10 15:42 la que liando con Hervás que si pegada

Voz 0376 15:45 sí con el que revisó

Voz 10 15:48 lo que tengo que realizó el onomástico

Voz 11 15:50 muy falangista si tu coche te preocupa aún gente lo quita de la cabeza hasta Semana Santa montaje gratis en todos los neumáticos a urgir tu mejor señal

Voz 12 16:01 todavía no conoce Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros y tú a qué esperas registra T en Radio

Voz 0376 16:19 sin punto es Rising

Voz 12 16:22 pero crece

Voz 2 16:24 bueno pues ya tenemos portavoz para el club de fans de los frescos de ahorra más Merche Chase supe Quito

Voz 13 16:29 con es muy popular como piel de gallina cada vez hay más fans de los precios fantásticos de ahorra más precios irresistibles como el gallo de ración por sólo tres con noventa y ocho euros el kilo ahorra más lo bueno

Voz 3 16:41 pieza que cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 14 16:54 venga vamos que llega el buen tiempo y te pilla el balcón la terraza o el jardín equipar vamos que de hoy no pasa acércate abrir la tienda de collage con todo lo que necesitas para tus proyectos han montado nuevas exposiciones con un montón de ideas mobiliarios de jardín barbacoas parasoles tumbonas y artificial Hay que Agustín esto eh como vamos a estar de bien bueno pues apunta entra en vírico de punto Es empieza a diseñar tus tardes con familia y amigos médico de pop

Voz 2 17:21 precios bajos todos los días

Voz 8 17:24 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 15 17:32 con Pepa Bueno

Voz 16 17:40 Vevey veinticuatro y veinticuatro en Canarias me empeñado yo en en pensar no en decir que Carmen Calvo es cabeza de lista por Córdoba presentado en mi tierra es número dos en esta ocasión por Madrid vicepresidenta del Gobierno porque el presidente del Gobierno y candidato socialista desprecia a la radiotelevisión pública señala Calvo

Voz 0376 18:00 la despreció en absoluto lo que ocurre es que el presidente ha decidido qué va a debatir también con Vox entre otras razones porque ha irrumpido con la fuerza que irrumpido en Andalucía ya representa lo que representa incluso tienen un senador no rehúye Hinault rehúye debatir con Vox la radio televisión pública tiene la limitación legal que tiene en otro espacio que no en la radio televisión pública se puede debatir con Vox ya no quiere rehuir ese debate quiero que escuche a la presidenta del coche

Voz 1727 18:31 lo de Informativos Yolanda Álvarez no entendemos cómo

Voz 17 18:34 el PSOE y el presidente del Gobierno han marginado a Televisión Española la televisión pública de toda la ciudadanía el servicio público que es de todos para este debate electoral y ha preferido optar por una televisión privada

Voz 0376 18:48 discrepo radicalmente porque a los debates que hayan en televisión pública estará el Partido Socialista como vamos a estar absolutamente en todos hemos estado siempre en todos los debate otra cosa distinta es que nuestro candidato a la presidencia del Gobierno quiera debatir con Vox y eso no puede hacerse en la televisión pública parece que bastante fácil de entender ir nosotros estaremos en los debates que haya en Radio Televisión pero eso y los mismos los bueno ya pero es que el presidente no quiere rehuir el debate con todas aquella fuerzas en este caso con Vox no lo quiere rehuir legalmente no es posible en ese sitio tendrá que hacerlo en otro espacio simplemente ya estaremos en todos los debate porque los socialistas además es que hemos estado siempre todos los no

Voz 1727 19:33 déjeme aclarar una cosa porque María Escadio me escribe me recuerda que no es la primera vez que Televisión Española se queda sin debate entre los principales líderes que tampoco hubo ese debate en el año dos mil quince que se celebró también en Atresmedia aquí al que no fue Rajoy el cara a cara jo y Sánchez fue entonces en la Academia esa no es la primera vez que Televisión Española estado

Voz 0376 19:57 Manuel Campo Vidal lo recuerdo perfectamente queda Sinde

Voz 1727 19:59 mate pero hay mucho enfado en la radiotelevisión pública habría que regular venimos diciendo está absolutamente regulada la campaña electoral en España no se pueden publicar encuestas la última semana hay una jornada de reflexión que no se sabe para qué existe sin embargo no ser regulado que los debates electorales que son esenciales en una democracia no estén al albur de los intereses del candidato de turno

Voz 0376 20:22 yo creo que toda esta normativa hay una parte de esta normativa que habrá que revisar y yo creo que habrá que planteárselo ahora en esta legislatura que que seguramente lo podremos hacer porque yo creo que hay cosas que es que son obsoletas el nuestro modelo a estas alturas no poder publicar encuestas cuando sabemos que se bordean y se publiquen por otro lado y la acabábamos sabiendo París un poco pueril no yo creo que sí y en relación a los debates bueno hay sistemas que los tienen regulados los que no en cualquier caso lo que también conviene que tengamos hoy presente es que siempre ha habido debate nunca en un proceso electoral el país se han saltado los debate es verdad que ha habido diferentes formatos desde ha habido cara a cara otras veces no es verdad que también cada partido político tiene su perfecto derecho a tener sus estrategia en relación a lo que le interesa no le interesa desde luego que los ciudadano la ciudadanas tienen derecho a ver debatir por lo menos en algún forma todos los candidatos con los programa pero yo creo que sí que en esta legislatura tendremos que abordar una puesta al día de alguna de estas cuestiones porque no tiene ya ningún sentido Nos enteramos ya de todo a través de tanto tipo de formato que no

Voz 1727 21:28 sin tener que aplicarla que utilizar la picaresca en Internet para saber qué es estar tocando sobre efectiva nuestras selecciones mañana ciertamente ridículo Jesús Maraña cuando quieras

Voz 18 21:40 hay pues según el CIS entre ochocientos cincuenta mil y más de un millón de votos en duda entre Ciudadanos y el PSOE eso condiciona de alguna forma la campaña o estos quince días de campaña la búsqueda de ese voto que están duda entre ciudadanos al PSOE idea algún riesgo de que aportar mensajes en esa discusión pueda restar apoyos por la izquierda el PSOE

Voz 0376 22:07 nosotros somos una izquierda de gobierno yo creo que que dejamos bastante claro que somos una izquierda bastante útil bastante efectiva nosotros estamos en las instituciones no gusta el poder para hacer política yo creo que en ese sentido cubrimos un espectro de equilibrio de voto en el centro izquierda muy importante y lo hemos cubierto siempre no esté ahora señor maraña este siempre lo que ahí está ocurriendo es que Ciudadanos abandonado la posición ese ese colectivo de indeciso que a lo más por tenía pensado hace tiempo votar a Ciudadanos está viendo el verdadero rostro de Ciudadanos C's está absolutamente escorado ya en la derecha así que ahí hay un voto que está mirando al Partido Socialista como un partido que somos garantes de muchas cosas pero somos garante en una parte muy importante de la historia constitucional de este país de estos cuarenta años de la estabilidad pero también de los cambio yo creo que eso es lo que se está jugando de esta está no

Voz 18 23:07 voto van a insistir en la posibilidad de un acuerdo si da la suma con un acuerdo de gobierno pese a que Rivera ha dejado clarísimo que no lo va hacer

Voz 0376 23:15 es que aquí la pregunta es por qué Rivera decide nada más y nada menos que lanzar a la opinión pública de este país pero más allá este país en Europa donde le han contestado durísimamente a Rivera por qué se le ocurre vetar no sabemos por qué razones casi sanitarias a un partido como somos los socialistas españoles que es inaudito como te puedes pegar un tiro en el pie de esa naturaleza usted yo creo que Rivera es bastante rehén idea es encadenados cuando Rivera decide la moción de censura inmolarse con Rajoy como se inmoló en la Comunidad de Madrid para no hacer Ángel Gabilondo presidente de la comunidad toma sexta inmolado ya con el Partido Popular se está en Holanda hasta la derecha cuando tú te mola de esa manera hacia la derecha te cuesta mucho trabajo rectificar posición en la moción de censura perdió una gran oportunidad de anoche de no identificarse directamente con un partido que por corrupción es desbancado del poder es lo quiso el señor Rivera a ver eso cómo se rectifica Pablo Simón las encuestas

Voz 1671 24:24 piden en que hoy por hoy hay más indecisas que indecisos es decir por lo tanto la cuestión de género tiene una importancia aquí por supuesto también es necesario preguntarle por políticas al respecto entonces me gustaría preguntarle por una política muy concreta que es a propósito de esta brecha salarial que hay dos de catorce por ciento de hombre respecto a mujeres y sobre qué políticas concretas dos medidas concretas específicas plantearía un eventual gobierno del Partido Socialista para atajar este problema que es complicado

Voz 0376 24:51 pues es que se lo agradezco mucho que me lo pregunte porque eso es lo que lleve el otro día la Diputación Permanente el Partido Popular no solamente votó en contra sino que ha dicho que lo va a recurrir al Tribunal Constitucional planteamos la publicidad en nuestro país la transparencia de las tablas salariales hay muchas mujeres que ni siquiera saben que están discriminadas salarial mente porque no conocen los salarios de el resto de los trabajadores con los que ellas comparten espacio laboral como no lo sabe no saben cuál es su discriminación así que decidimos el otro día ya está en el Boletín Oficial del Estado que hay que publicar las tablas salariales una mujer sabe si está siendo discriminada y a partir de ahí puede activar todos los recursos posibles por ser discriminada dos hemos introducido en la legislación española a través de este Real Decreto que convalidó la Diputación Permanente hace muy pocos días que el concepto jurídico que tiene avalado el derecho de la Unión Europea y los tribunales europeos de que a igual trabajo igual salario que no no es reivindicable en nuestro país lo sea dos hemos decidido que los planes de igualdad de la ley del dos mil siete sean obligatorios haya que registrarlo estamos haciendo ahora el reglamento y que además bajen de las empresas de doscientos trabajadores a cincuenta por qué porque necesitamos que en esos planes de igualdad la idea de poder hacer compatible la maternidad con tu condición de trabajadora no sé una cosa que ruegas que pides por favor sino que la hemos convertido en un derecho en un derecho a conciliar que podemos exigir en el ámbito empresarial pues ya está hecho Nos hemos tomado mucho empeño en esto porque hay garantizamos la libertad de las mujeres en tanto en cuanto acceden en mejore en iguales condiciones a su condición de trabajadora pues ahí tenemos al Partido Popular que nunca no falla la mujer nunca todas las leyes de igualdad la recurre Iniesta que pensamos que a lo mejor no por esta verde y con asas además de los Permiso paternidad maternidad pues nos ha dicho que también la va a recurrir en el Tribunal Constitucional

Voz 1727 26:54 sí a Méndez si buenos días vicepresidenta acaba usted de explicar el tema de los debates a señalando que que el presidente del Gobierno el líder candidato de PSOE a no quiere dejar fuera a Vox de ese debate y en la pública pues tendría que dejarlo fuera por la ley la la la pregunta concreta es están ustedes alimentando a Vox para fastidiar al Partido Popular

Voz 0376 27:18 están haciendo de Mitterrand eso ojalá ojalá no tuviéramos que estar en esta tesitura en la que estamos porque el Partido Popular hubiese hecho bien su trabajo desde el minuto uno en el que el señor Casado tiene la responsabilidad de sacar adelante a su partido para que voy si no estuviera en la situación en la que está ojalá pero fíjese si el presidente decide presidente candidato decide no debatir con Vox a lo mejor estaríamos alimentando lo mucho más todavía porque imagínese lo que es la ultraderecha además reivindicando es así misma como víctima en la que nadie es capaz de decirle con argumentos y con ideas que en lo que ellos están haciendo qué es lo que nosotros pretendemos hacer es decir que esta es una situa en la que cualquier espacio que elija puede ser evidentemente interpretable pero desde luego mucho más democrático enfrentarte a ello directamente para decirle que lo que tú propone que en lo que va a rechazar absolutamente mira es que ellos están planteando una especie de saltarse la Constitución literalmente hay una cuota importantísima de medidas que Bob de Granandos Ike ya lo viene haciendo desde que acuerda con PP y Ciudadanos el Gobierno Andalucía que es literalmente salirse de la Constitución sí que aquí hay que transitar llevar a este país a la estabilidad en un espacio garantista de la mayoría de los españoles en el modelo en el que estamos porque si los independentistas se quieren saltar la Constitución para y a una situación en la que rompen y sacan a Cataluña España otros se dedican a saltarse la Constitución literalmente por otros temas y por otras cuestiones garantizarla situación que hay que garantizar la democracia y para los socialistas además el Estado de bienestar requiere arrastrar a todo el mundo a las posiciones en el equilibrio Vox no está

Voz 1727 29:10 terminamos vicepresidenta ya lamento eh emplear tiempo de una campaña tan importante y tan trascendente en esto pero va a ser el ruido del día sabe que el PP ha montado un local en la calle Ferraz donde está la sede central del Partido Socialista en Madrid que es una réplica de una agencia de viajes y que se llama Falcon viajes que le parece

Voz 0376 29:32 un nivel extraordinario con eso y dos cosa más reglas ellos España yo solo y además mantiene la unidad también es increíble que el Partido Popular con lo que ha representado para este país haya bajado literalmente a donde ha bajado el nivel de lo que proponen de lo que hacen las formas con las que lo hace dicho esto voy a añadir algo el presidente Sánchez ha utilizado los medios públicos de los que ha dispuesto todos los presidentes de España estrictamente para su trabajo como presidente lo que no se puede decir de otros presidentes dígame

Voz 19 30:08 el señor Rajoy

Voz 0376 30:11 Señor Rajoy tiene utilización de lo medio en agenda que no eran institucionales eran de su partido pero es que a mí el Partido Popular me dijo un día que el presidente expresidente siempre aunque sea candidato el nuestro no residente Sánchez distingue muy bien cuando está con la camiseta del PSOE y trabajando como secretario general de nuestro partido cuando ésta es decir es una utilización absolutamente de ínfimo nivel in verás cómo pude demostrar en la Comisión de Secretos razón por la cual evidentemente no es contable lo sabe el Partido Popular ya les digo que éste es el nivel con el que va a hacer política Carmen Calvo gracias