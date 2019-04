Ana: "Es injusto tener que renunciar a nuestra formación para poder conciliar"

mi nombre es sana Quintela estudié periodismo tía ejercer de periodista durante varios años como periodista autónoma por razones personales cambié de decidida hace cuatro años Iturbe un niño es decide hacer un paro de de un año de hace dos busco aquí la mente empleo he realizado numerosos cursos máster entre más de mil intercultural de cooperación para abrir un poquito más en el ámbito de lo que de lo que estudié ir sin embargó desde hace casi dos años pues ha recibido como dos ofertas de empleo de todo lo que he buscado y que café tomado bastante igual una de ellas era imposible conciliar entonces en mi caso como en el de varias mujeres que conozco hemos decidido bueno optar por el tema de oposiciones es una buena opción para conciliar y tenía un trabajo más estable pero

Voz 0096

00:50

es injusto que tengamos que renunciar a lo que hemos estudiado a lo que sabemos lo que nos hemos formado para poder encontrar una una solución laboral e podernos encontrar la forma correcta no estoy también en un grupo de mujeres y que buena reunimos Mahrez cada quince días y hablamos poco de lo que es la maternidad yo veo muchísima muchísima insatisfacción las que no estamos trabajando porque no podemos compatibilizar y las que trabajan porque no llegan