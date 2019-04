SER Historia: Los aztecas y Hernán Cortés (14/04/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:03 mil trescientos veinticinco después de Cristo centro de México cerca de la ciudad de México actual una chica joven una adolescente celebra su inminente boda es la hija de un rey tribal y está a punto de unirse a una tribu nueva que ha sido invitada a su reino la tribu es conocida ahora como los aztecas como parte del ritual cinco nobles aztecas la llevan a un antiguo templo para la ceremonia pero cuando llegaron arriba los nobles la apartaron del altar y la pusieron sobre una losa que había ante el templo que se usaba para los sacrificios les sujetaron los pies y las manos mientras el quinto hombre levantaba un cuchillo de osiriaco Ana en el aire con un movimiento rápido le abrió el pecho y extrajo el corazón que aún latía

Voz 0772 01:01 este documental de National Geographic dedicado a los aztecas Nos acercamos a uno de los aspectos más oscuros de esta cultura desde luego que no era todo sacrificios muerte algo que hoy llamaríamos pues absolutamente salvaje inhumano los antiguos aztecas estuvieron aspectos culturales sobresalientes pero también por ese mundo que ha caracterizado al ser humano a lo largo de la de la historia también estuvieron influenciados por la superstición por los miedos y también por supuesto por cómo marcaron su existir la llegada de los españoles pues con Hernán Cortés hace ahora quinientos años entre el Cronovisor de Ser Historia vamos a hablar de los aztecas pero no vamos a hablar de la llegada de los españoles vamos a hablar de los propios aztecas y como fue ese encuentro con los españoles vamos a huir de polémicas de comentarios absurdos que han salido a la luz en las últimas semanas Ése será el primer tema de nuestro programa

Voz 0772 02:10 bienvenidos a Ser Historia qué es lo que se encontraron los españoles en mil quinientos diecinueve qué es lo que nos encontramos que es lo que se encontraron mis abuelos cuando llegaron allí hace cinco siglos lo vamos a contar el Cronovisor pero además vamos a tener muchos otros temas vamos a viajar al románico más desconocido a partir de algoritmos de cálculos matemáticos algo sorprendente no os lo perdáis vamos a visitar la exposición que podemos ver en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante el Marc dedicado a Irán baboso de hacer historia con mes vamos a descubrir también cuál es el trasfondo que hubo detrás de uno de las canciones emblemáticas de la Transición Libertad sin ira vamos a hablar con el cantante del grupo Jan Chan los libros de Candela hay un montón de exacciones más como siempre en nuestro programa de hoy soy Nacho Ares y os doy les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 03:29 a vale haber dejar de hablar y de dejar de beber es Jesús Jesús Callejo bienvenido a Ser Historia

Voz 6 03:35 qué tal Nacho Ares hombre déjame ver un poquito que venimos aquí después de esa travesía por el desierto claro claro

Voz 0772 03:40 que si esta semana lo comentábamos también hace unos días la gente ha adivinado relativamente de una manera sencilla el tema de nuestro Cronovisor las figuras de Playmobil que teníamos no Moctezuma Hernán Cortés que realmente son un poco personajes que van a hablar de del del momento histórico que vamos a tratar en este programa no lo vamos a focalizar solamente en en ellos no es así

Voz 6 04:05 así es que estamos en un año clave de los quinientos años del descubrimiento del Nuevo Mundo no de Méjico es verdad que desde distintas perspectivas enfoques puntos de vista se va a hablar mucho de Hernán Cortés y se está hablando de hecho entonces nosotros en este que la novia Sor como tenemos ese privilegio de poder ir a la época ya al momento que nos de la gana pues es verdad que hay momentos previos que ya se vaticinaba este encuentro para algunos encontronazo entre los dos mundos el nuevo y el viejo mundo ahí cortante claro la figura de Hernán Cortés evidentemente pero también es importante los presagios prodigios Misterios Milagros que ocurrieron antes durante esa conquista entonces pues yo creo que visto así posiblemente desvelemos descubramos nunca mejor dicho esta enervó pues algunos aspectos inéditos del momento en que se produce ese encuentro entre dos formas de pensar deber de concebir el mundo

Voz 0772 05:08 dos formas de pensar y de ver que desde luego sorprendieron tanto a unos como a otros estamos en el en el siglo XVI desde luego pues fue un momento clave para entender la evolución de la de la Historia Hay comprender también un poco lo que nosotros somos que sus Callejo tenemos aquí ya el teclado de nuestro Cronovisor cuál es la fecha que nos propones esta semana

Voz 6 05:30 anotar veintiuno de febrero de mil quinientos diecinueve

Voz 7 05:37 es verdad

Voz 9 05:44 es

Voz 10 05:48 adelante pasen sus calles

Voz 11 05:51 poco les está esperando junto al Cronovisor

Voz 12 06:06 sus

Voz 1 06:07 mal que yo no me mareo en el marco para que hay mucho movimiento de olas donde estamos estamos en la Isla de Oza

Voz 6 06:13 Mel

Voz 13 06:14 y él es una isla muy llamativa dentro del mar Caribe charla tercera isla más grande de México pero bueno pues entonces no se sabe qué es una isla tan grande pero sí se sabe que hay hay indígenas en este caso fíjate Hernán Cortés cuando llega

Voz 6 06:34 las costas de esta isla por eso hemos elegido esta fecha

Voz 13 06:37 es el primer contacto que tiene con México en general es parte de lo que hoy entendemos del espacio

Voz 0772 06:44 profesor de Méjico contra América para eh

Voz 13 06:47 extenderlo son poco porque el viene de Cuba el ya sabes que estaba auspiciado sobre todo por el gobernador de Cuba Diego Velázquez

Voz 6 06:58 con el que tuvo una buena relación al príncipe Diego Velázquez

Voz 13 07:00 vamos hablando del pintor Diego Velázquez de Cuéllar que era el gobernador de o adelantado de la isla de Cuba en aquel momento pues él tiene pues la pretensión además ordenado por Carlos I

Voz 6 07:12 el borrador de seguir descubriendo perritos

Voz 13 07:15 yo para el imperio de la Corona española y uno de los prohombres uno de las de las personas que tenía más beneficio para Diego Velázquez era Hernán Cortés hasta que cayó en desgracia Hernán Cortés estuvo en la cárcel por un motivo de conspiración pero bueno al final sí que le da la posibilidad de que vaya a nuevas tierras y las nuevas tierras era lo que estaba relativamente cerca de Cobo esperado estos territorios del Caribe no vamos a entrar en detalles al final Diego Velázquez no quiere que salga aún así él emprende ese viaje llega a distintos puertos de Cuba para abastecerse y al final llega ese veintiuno de febrero de mil quinientos diecinueve que es el momento

Voz 6 07:58 estamos ahora viviendo donde

Voz 13 08:01 arriba a las costas vamos hablando de qué estamos hablando de diez naves carabelas su momento

Voz 6 08:06 quinientos dieciocho infantes dieciséis jinetes

Voz 13 08:10 trece Arco cruceros importante porque los cauces

Voz 6 08:14 daban mucho miedito en aquella época XXXII Ballesteros ciento diez marineros y como no doscientos indios y negros como auxiliar te tres

Voz 13 08:21 por qué no estamos hablando es verdad que siempre se habla de entre cuatrocientos quinientos hombres que tenían cortes

Voz 6 08:26 pero había alguno más pero como soldados se que se puede hablar de esa cifra de unos quinientos soldados en general ya llegan que es lo que se encuentra que es lo que estamos viendo Nacho que no hay nadie en las costas pero no sólo en las costas están adentrando sigue sin haber nadie ningún indígena ojo y esto es muy importante enseñarlo no estamos hablando de una isla que este habitada por Besiktas o aztecas aquí hay mallas los mayas ya habían tenido una disolución hacía unos cuantos años habían dividido como en diecinueve ciudades estado final que se había producido esa diáspora sobretodo a partir del siglo X algo ocurrió con el imperio Maya que va desapareciendo paulatinamente todos los que se encuentran So como eso como tribus aisladas ubicadas en zonas geográficas como la isla de Cozumel y lo que les sorprende a Hernán Cortés y a sus capitanes hay varios capitanes entre ellos ha levantado no Diego de Ordás que no encuentran a nadie entonces bueno lo que hace es mandar una comisión de personas para ver si encuentran alguien al final encuentran a algunas mujeres con sus niños y a esas mujeres Ellos cuando ven la actitud pacífica es lo que hace que llamen a sus caciques final los jefes tribales del es la de Cozumel y a partir de ese momento ya que es importante es decir no hay ningún momento belicoso has visto la actitud pacífica que tienen cuando entra en contacto ya con los habitantes porque porque sabe las montañas sencillamente porque tenían miedo de lo que llegaba ellos habían visto unos barcos habían visto que no eran de su cultura que tampoco eran aztecas y ante el miedo lógicamente se comporta como si hubiera comportado cualquiera huyen de ahí que estuviera totalmente despoblada la cosa pero cuando ya por fin llega el el cacique principal el al H Winnie que es que es un poco el nombre que se daba al jerarca de entonces a partir de ahí empiezan a dialogar tienen un carga que podía es decir

Voz 13 10:16 ahora Nacho bueno como dialogar si hablaban español

Voz 6 10:18 en los otros hablaban Nawal evidentemente porque ya tienen a un a un intérprete que bueno me echará llama que lo habían capturado no en las Islas mujeres que él sí sabía poco de malla entonces a través del maya un poco también de Nawal pues van interpretando que lo que buscan es una relación cordial siempre cuanto ya que Hernán Cortés poner condiciones ya es muy importante porque esto es lo que marca luego las pautas de de la conquista marca unas condiciones a ver yo vengo de parte de la Corona de Castilla tenemos un emperador que es el rey del mundo que es Carlos I muy os pedimos vasallaje si nosotros o rendirse a nuestro poderío ya no Nuestra religión es decir a la fe católica nos va a pasar nada entonces el cacique dice vale perfecto que tenemos que hacer puede participar pues a que hay una historia interesante Sexo en el templo principal que es el templo de Chen que es la diosa de la fertilidad además un oráculo un lugar de peregrinación a que tenemos que quitar los ídolos paganos llevamos a con una cruz la imagen de la Virgen María que es una entidad femenina en contacto hay que es suplantar casi que dice vale pero es que hace que le pide algo a cambio empiece muy bien vosotros vais a estar aquí una temporada pero luego os vais firman una carta un salvoconducto de que los que vengan unos arrase porque ya se empiezan a dar cuenta de que hay un encuentro entre una cultura hay otra que en principio podría ser hostil Hernán Cortes les firma un salvoconducto siempre y cuando se cumplan esas condiciones que ellos acatan es decir elimina los ídolos se someten al vasallaje Hernán Cortés como representante de la Corona de Castella y aquí paz y después gloria y así permanece durante quince días abasteciendo sede alimentos agua no ven oro no ven riquezas pero en ningún momento hay ninguna actitud hostil es cierto Jesús que

Voz 0772 12:14 que no sé si en este caso pero en otras ocasiones cuando llegaron los españoles con esos trajes refulgente es esas armaduras fueron entendidos como como dioses

Voz 6 12:24 claro claro es que aquí entramos en otro aspecto a ver porqué lo reciben así primero con reticencias evidentemente porque estar hablando de personas que van en unos barcos unas carabelas que ellos no conocían evidentemente pero luego hay tres elementos muy llamativos para un indígena maya lo y luego a los que se iban encontrando no lo a casi por supuesto los Messi caso los aztecas tiene tres elementos que llaman poderosamente la atención primero la armadura no todo el mundo Yebra habrá madura pero evidentemente Hernán Cortés sus capitanes llevaban una armadura ya va sus mociones que relucen cuando da el sol allí no están

Voz 0772 12:58 los Morricone son estos cascos casos en forma de media luna invertida tan curioso

Voz 6 13:04 ya les llama la atención ya no tanto los barcos que los barcos pero bueno al fin al cabo viene del mar Rojo vienen además de el este viene de Oriente donde sus mitos y sus dioses han prometido volver pero bueno hay entraríamos luego ya en el mito de que Azcoaga ante conculcar que es posterior pero hasta ese momento ya les llama la atención que vengan del lugar donde sus dioses les han prometido acaban América de Oriente vale pero tiene esa esas armaduras Por otra parte tienen unos caballos que en un principio ellos lo identifican casi casi como la misma acaba caduca es decir el jinete y el caballo son lo mismo un centauro hasta que te es cabalga pero hasta ese momento ven que hay una especie de animal extraño que tiene cuerpo de hombre y bueno o tronco de hombre y cuerpo de de animal en este caso de equino eso lo llaman ATC porque no que había un caballo segunda y tercera cosa que no pudieron comprobar pero si lo compraban los más es sus armas de fuego los cauces ya digo que es una es una toma pacífica de la isla por cierto no es una isla que descubra Hernán Cortés y sus hombres sino que aguante Grijalba el año anterior ya había llegado allí Juan de Grijalba era todos esos capitanes de Diego Velázquez de Cuéllar de este gobernador de Cuba pero bueno pues había arribado hoy había tenido una estancia muy muy corta pero sí había bautizado a la isla de Cozumel como la isla de Santa Cruz porque porque llega un tres de mayo tres de mayo es la festividad de Santa Cruz cuando se va Hernán Cortés después de esos quince días la rebautizó como Santa Cruz duró lo que duró porque luego era conocida como es actualmente Cozumel

Voz 2 14:42 esta historia está envuelta en mito y leyenda como una tribu de nómadas fraguó el imperio más grande de América en sólo doscientos años deja tuvieron que inventar sistemas de ingeniería que él extraordinarios para su época su civilización compitió con Roma en sofisticación días los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía conseguir dadas las condiciones en las que vivía acueductos Palacios pirámides y templos se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad el mayor logro de los aztecas fue su flamante capital que asombró a los exploradores europeos y la llamaron la Venecia del nuevo mundo pero su sed de poder y sangre les condenó a la destrucción

Voz 0772 15:43 escuchábamos Jesús Callejo Utah en este fragmento del inicio de un documental de National Geographic dedicado a los aztecas un poco los logros y todo aquello que Hernán Cortés y bueno se topó o no en aquellas fechas de hacia mil quinientos venta redondeando un poco el el el el dato no imagino que ese verían ellos mismos sorprendidos no por la por la sofisticación también de de esa cultura dentro de la ingenuidad lo atrasados que debían de entenderlo

Voz 6 16:15 sí evidentemente haber ellos cuando entran en este territorio ya digo que entra por Cozumel hay Nobel lujo Robben sofisticación porque estamos al lado de un imperio que ya está en declive que es el mayo todo lo que encuentran ahí son eso restos de una antigua cultura que por cierto Xavier seguían sacrificando a seres humanos menos que los aztecas pero seguían sacrificando una de las condiciones que puso Hernán Cortes era sacamos los sacrificios humanos también duró hasta que se marcharon ellos claro porque luego volvieron a sus retos pero eso es importante también locas me criticaban mucho los mayas eran perdices y codornices eso a sacrificar más perdices y codornices y otro tipo de animales que seres humanos a diferencia de los aztecas que sacrifica seres humanos que otro tipo de animales luego un poco te contaré por qué no esos rituales porque la importancia de la sangre cuando Hernán Cortés van avanzando ya ya

Voz 13 17:08 eran a la parte más centro

Voz 6 17:11 decana más ya de Nuevo México ahí estaban encontrando con otro tipo de tribus irse dando cuenta de una cosa por una parte el temor que existe hacia los mesías que todavía no lo están viendo pero caro empiezan a encontrar a tribus que se siente subyugado por un imperio que no lleva mucho tiempo en esta zona no de Mesoamérica ten en cuenta que los me secas llegan eso América lindando con América del Norte exactamente de Carlos que lo debo porque

Voz 0772 17:37 mucho tiquismiquis escucha

Voz 6 17:40 no se entiende estábamos por por no citar siempre Méjico

Voz 0772 17:43 sí Méjico no se conocía como tal

Voz 6 17:45 yo soy Amaro va a España pero para entendernos evidentemente lo que es México actualmente en Vall pues entonces qué es lo que se va encontrando Hernán Cortés y su gente buena parte gente atemorizada no por ellos sino por el yugo al que estaban sometidos con el imperio azteca ya digo aquellos llegan allí aztecas en el año mil trescientos veinticinco después de Cristo estamos listos a que no oye no llega tanto tiempo sin embargo los mayas ya estaban asentados allí durante centurias pero los aztecas no además los aztecas es un pueblo que en parte se corresponde fíjate lo que te digo Nacho con el pueblo hebreo con el pueblo judío es un pueblo elegido por su Dios en este caso hicieron posible que les somete elegido porque UCI lo pues cree que es el Dios de la vida

Voz 0772 18:32 dice que eso es pura es decir bosques

Voz 6 18:35 dicho he han la pronunciación no sé pero vamos eso el con H para que quede constancia para el hecho es que su Dios principales el tíos del sol el dios vengativo es un Dios que les elige a ellos ellos procede de una zona indeterminada que se llama aclara nada que ver con la Atlántida posiblemente vinieran del norte de América pero ese peregrinaje que dura ni más ni menos que trescientos años les lleva hasta que encuentran unas señales que el propio dos el el Tenerife que tiene que ser un lugar donde tiene que parar donde vean a una a un águila encima de un no Pal comienza a una serpiente que por cierto Nacho es el símbolo de la bandera de México entonces para que te das cuenta poco de cómo es un pueblo elegido por Dios ves un poco las conexiones con el pueblo hebreo sólo estuvo cuarenta años en este caso estuvieron trescientos años pero ya dan a la tierra prometida a la tierra prometida El lago de pesca poco ahí es donde tiene que construir su gran imperio empezando por su capital por la gran ciudad que además ese es impresionante que externos Titan que por cierto Sirio un poco de referencia luego para futuras ciudades que se construyen entonces lo que va encontrando es pueblos atemorizados por terrenos titulan por Monte Zuma que es el emperador reinante en ese momento y por otra parte se empiezan a dar cuenta de que cuanto ya llegan en entrar en contacto con los me secas ya hay momentos en los que los embajadores de Moctezuma se encuentran con Hernán Cortés que es el veinticuatro de abril de mil quinientos diecinueve haya empiezan a ver esa sofisticación ahí empiezan a dar cuenta que estamos hablando de no de una cultura que también lo es sino de un imperio pero uno imperio que está utilizando al resto de pueblos sea Totón acaso a los habitantes de hecho Lula que les utilizan en sus guerras coloridas eso dieras qué nombre es ese de las guerras fluidas las guerras clónicas es lo que hacían los aztecas pero también otro tipo de tribus la conseguir prisioneros de guerra para que para sacrificar los a sus dioses sea entonces claro el horror por ejemplo que se encuentra Hernán Cortés así es contado por Bernard tía del Castillo no su cronista oficial el que hace la historia verdadera de la conquista no va a España que curioso que siempre lo llamaran verdadera no para poco reafirmar que lo que estaba contando era exacto lo que se encuentra en los lugares donde los aztecas tienen sumó su imperio antes de llegar al hospital aquello sí que fue un acabose casi se cae para atrás de la sofisticación de la CUP Tura del desarrollo de la crueldad empiezan en contra pues eso pirámides de cráneos osea donde los cráneos de los sacrificados se utilizaban luego como altares como lugares de culto para sus dioses dice lo post es el más conocido pero hay muchos más dioses relacionados con los distintos elementos no con la lluvia con la tormenta fue en el fuego y con muchísimas cosas estas diciendo

Voz 0772 21:20 un poco salvando todas las distancias lógicamente que estamos en el siglo XVI ante un imperio pues muy parecido con con otros con otros fines con nuestros objetivos lo que fue el nazismo no en el en el siglo XX es decir un genocidio interno el minando a a pueblos que que eran utilizados para para esos sacrificios humanos y como siempre digo pues es salvando todas las distancias de haciendo una lectura de atemporal no pero pero

Voz 6 21:50 llamativo no todos es llamativo pero eso es importante conocerlo porque claro muchas veces nos quedamos sólo con parte vamos a llamarlo más superficial de la conquista pues llegan unos españoles unos europeos aplican Suu norma de de fuego de ETA no es que lo que se encuentran allí es un Estado genocida que si sino que se lo diga por qué Hernán Cortés sólo con quinientos hombres puede vencer a un imperio con tantos miles y miles de hombres que que tuvo la ayuda

Voz 0772 22:21 la de todos los enemigos propios de esa

Voz 6 22:23 Ahmed les tenían ganas a los aztecas les tenía ganas porque los aztecas en ese momento estaban en su momento caro para que te descuentan pocos si hacemos caso a los cronistas más fieles no ya a la conquista luego hay datos hidratos pero estamos hablando de que se hablaba de entrega el tres mil personas que se sacrifica van en cada templo cada año esto arrojaba una cifra de víctimas de muertes de doscientas cincuenta mil al año dices área muchísimos millones de habitantes en aquel momento sea que no estamos hablando pero eso antes de que llegara a los españoles lo que hacen los españoles de hoy no estamos aquí justificando Si la conquista fue más sangrienta menos sangrienta eso nos daría para rato con el revisor y otro momento lo que estamos hablando es que daba igual que fuera Hernán Cortés o cualquier conquistador de Europa lo que se encuentra allí es dos cosas primero el horror de lo que estaban haciendo este imperio azteca por otra parte la sofisticación porque nos citarán era una ciudad que vivían trescientos mil habitantes en aquel momento mucho más que en cualquier ciudad europea entonces dices pero cómo pueden vivir además con multitud de templos con calles asfaltadas una planeado hace un urbanística increíble osea pero entonces por qué esta situación porque este contraste luego ellos empiezan a entender que evidentemente si quieren salir airosos de allí tienen que aprovecharse estos un arma importante tiene que aprovecharse de sus supersticiones ellos eran muy supersticiosos ellos pensaban que era dioses y ellos pensaban que si utilizaban eso a su favor tendrían el efecto psicológico y terrorífico que luego a la postre es lo que les sirvió para conquistar el pelo

Voz 14 24:02 cómo te has durante bastante tiempo los aztecas no entendieron que ocurría que estaba en juego y que podía suceder lo pensaban que la llegada de aquellos extranjeros que al principio habían tomado por dioses eh podía significar una sentencia de muerte para el sistema que conocían que asumieron el control de su moto cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde por supuesto sería las técnicas que conocían los españoles sus armas y el hecho de que tuvieran caballos y perros eso contaba pero sólo en cierto modo yo creo que la conquista se habría hecho de todas formas antes o después porque ya se había descubierto esa parte del mundo y la Corona española ahí

Voz 0852 24:50 gente que la representaba estaban decidido

Voz 14 24:53 las a instalarse conquistar esos nuevos horizontes pero lo más importante kilo que explica cómo ocurrieron las cosas que se hicieron en Méjico fue la gran inteligencia del jefe de Hernán Cortés

Voz 0772 25:09 escuchábamos a Dominique Micheletti arqueólogo del CNRS en un documental de televisión titulado Civilizaciones secretas hablando precisamente de esa conquista de México por parte de la figura de Hernán Cortés que fue un tipo inteligente como escuchábamos en la en la voz de del doctor et también no solamente por ser un un intelectual de la guerra un estadista aún realmente una persona brillante desde el punto de vista militar pero también por por hacerse acopio saber manejar no las propias supersticiones que tenía los propios enemigos de los aztecas no

Voz 6 25:45 claro es importante resaltar lo Hernán Cortés no era un descerebrado no era el clásico soltado que no tenía estudios él estudió la Universidad de Salamanca él es verdad que sólo estuvo dos años pero conocía la T conocía a derecho en fin sabía manejar será un gran estratega conocía muy bien un poco lo que eran las técnicas de guerra cuanto él llega allí se tiene que adaptar caro ataques hemos hablado un territorio selvático húmedo donde yo no están muy acostumbrados a batallar pero aún así se acostumbra sus intenciones en principio eran pacíficas el sabía perfectamente que entrar en batalla o en campo abierto con esta gente era contraproducente al final entran porque no les queda más remedio porque sabes que ya cuando los meses empiezan a dar cuenta de quiénes son intentan acabar con ellos de hecho no acaban en la famosa noche triste de milagro pero bueno si es cierto lo que tú decías Nacho que Hernán Cortés como persona inteligente que era mucho más que Pizarro por ejemplo con el Imperio inca Hernán Cortés dice a saque hay muchas supersticiones alrededor nuestros discos era fíjate son hombres blancos Barbato vienen de El este de Oriente donde dice que viene esos dioses entonces empieza a conocer la historia de que es actual de de la diplomada de seres que estuve Donaire muy parecidos a ellos que crearon pues un grupos de cultura de de civilización un poco lo llaman dioses instructores logos también se da cuenta de una cosa importante sobre todo contacto con los aztecas el contrato que otra cosa Texas Pepe pacífico ha hecho uno de los grandes errores que comete Moctezuma así lo llamamos errores es que le abre el paso a la ciudad a partir de ahí Hernán Cortés ve las defensas menos puntos débiles y ahí es donde está perdido y por eso acaba como acaba apedreado por sus propios hombres pero bueno con el dependiera de eso él se empieza a dar cuenta dice a que ya estaban esperando nuestra llegada sí sí como dioses que era pero por qué entonces es cuando le cuentan a Hernán Cortes que diez años antes de que esto ocurriera ya se habían visto en el cielo en la tierra lo que ellos llaman prodigios no sólo un unidos sino hasta ocho prodigios por qué no saben buscar estos se escribe a posteriori porque lo sabemos por uno de los cronistas de Indias más reconocidos un franciscano que era Fray Bernardino de Sahagún ya que Nacho queremos que mencionar que Sahagún es de

Voz 0852 28:07 León se planteáramos

Voz 6 28:09 ya me estabas tú preguntando qué raro que todavía no ha salido

Voz 15 28:12 la gente habla de León te has salido León

Voz 0772 28:14 Fray Bernardino de Sahagún era el número de un aula que yo utilizaba mucho en la universidad en Valladolid

Voz 15 28:21 creo que me ha venido a la cabeza el aula cero esposar a los personificada

Voz 0852 28:28 importantes de León efectivamente que fue

Voz 6 28:31 bueno ya sabes que tipos por una parte los civiles o militares soldados como Bernard Díaz del Castillo por otra parte la mayoría eran misioneros en este caso franciscano pero este es un franciscano que tenía también una cultura antropológica importante porque él sabía Nawal de hecho sus informantes fueron diciendo las cosas que ocurrieron previamente a la conquista entonces lo que cuenta Fray Bernardino Sahagún en esa Historia general de la conquista de la Nueva España que luego en algunos casos Se ha traducidos ha colocado como el Códice florentino sea estaríamos hablando de una de las versiones de Saúl el cuenta estos ocho prodigios que es muy importante tenerlos en cuenta porque casi no casa hace referencia a ellos pero que a nivel psicológico a nivel mental sí que allanaron el terreno para que Hernán Cortés le fuera tan fácil llegar con quinientos hombres hacia un imperio ya digo sólo la ciudad tenía trescientos mil habitantes osea imagínate lo que había por allí qué prodigio serán esos importantes porque hay algunos que tiene que ver con el mundo fue lógico con el mundo Fortea porque ya no merece Chas for que tú conoces cosas extrañas insólito eso es eso es entonces Si seguimos un poco el itinerario de Fray Bernardino de Sahagún que Le contar ya digo sus propios informantes Nawal dice primero el primero de sus ocho presagios es la aparición de una mazorca ardiente otros dice que una especie de espiga de fuego en los cielos T de de Mesoamérica de de México de acuerdo con los relatos tiene que se asemejaba a un triángulo ha alargado esto es muy interesante triángulo alargado que era como si estuviera dando punzada es decir como si estuviera desprendiendo algunas partes del que tenían color rojizo y que brillaba como si fuera la luna sin ser la luna pero se movía también claro mucha gente dirá por su cometa a ver

Voz 0852 30:19 a los aztecas sabían gastronomía sabían lo que

Voz 6 30:22 la cometa sabe ya lo que eran distintos fenómenos atmosféricos meteorológicos astronómicos no era un cometa era algo que apareció diez años antes por lo tanto lo tendremos que ubicar en en el año mil quinientos nueve donde para ellos sus sacerdotes sólo interpretaron a Moctezuma como un presagio extraño pero es que hay más el segundo presagio fue un incendio en el templo de útiles post tenemos otra belga que a nuestro gran dios la deidad azteca más importante ese los relatos el incendio tía durante días esa al echaban agua era como si me echaran petróleo seguía ardiendo aquello lo cual le llamó la atención era un incendio que no se conocía un origen claro pero que tampoco lo pidas a pagar durante días estuvo ardiendo hasta que destruyó el templo decirlo pues League tú imagínate en su mentalidad el templo más sagrado es como saqué en la catedral de de Madrid ocurriera algo que sólo cubriera en la Catedral no en los sitios más más aledaños segundo presagio nefasto algo va a pasar el tercero un rayo que según los aztecas cae sin sonido alguno lo cual también le llama la atención que digo que ellos conocían perfectamente los fenómenos meteorológicos pero éste cae además en el templo de suerte el Cool otro de los de allí no

Voz 0852 31:33 el Pérez el que fuera daba igual no

Voz 6 31:36 al dios del fuego ya tengo que cada dios estaba asociado como elemento determinado les llama la atención un rayo sin sonido ninguno pero que fulmina el templo curioso estamos lado entre esos diez años no todo ocurre el mismo día ni luego en el mismo mes cuarto presagio una impacto de un meteorito pero lo describe como estrellas que están corriendo encendiendo juntas con unas colas que sepan partiendo desde Occidente se van caminando hasta Oriente es decir algo raro ese un meteorito pero que tiene un comportamiento anómalo otra presagio Si seguimos así para resumirlo poco el quinto sería un tsunami pero un tsunami que será en el lago Tesco pero tsunami extraño estamos la del bueno estamos en medio de un mar eso arrasa todo lo que tiene también al hedor como si de repente en las aguas el levantar por un fenómeno que ellos desconocían el sexto peritajes la presagios la aparición que el espíritu de una mujer interesante porque aquí hasta ahora estamos hablando de fenómenos más o menos no

Voz 0772 32:33 es esperar aparece una mujer

Voz 6 32:35 mujer que por cierto mucha gente no la veo sencillamente la escucha que va llorando estaba diciendo hay Mis hijos ya han Llanos vamos a perder hay Mis hijos donde os llevaré

Voz 0772 32:49 recuerdo un poco las apariciones marianas no mucha gente no lo ve pero lo oye ha habido casos pero

Voz 6 32:55 fíjate llanto las primero esta frase

Voz 0772 32:59 el mensaje un poco apocalípticos lanzadora

Voz 6 33:02 que se asocia con un mito local que no sólo se da en México sino que también se da en otras partes tanto de Mesoamérica como de Sudamérica que es La llorona a Marte el mito situadas cuenta La llorona es la mujer que ha perdido a sus hijos y que está lamentándose y caiga una especie de maldición para errar ah bueno abundar casi eternamente por es el lugar donde se produjo en este caso pues el infanticidio o la tragedia por citar te ya el el último caso los dos últimos rápida el séptimo Serena en la captura en un lago de un ave un navegante grande que tiene una especie de espejo donde Moctezuma a ve que hay unos soldados que llegan de un lugar indeterminado pero que van a acabar con su imperio sea una especie de espejo mágico pero centro de la cabeza de un AVE que que que pescan en el lago Tesco rarísimo por último que en varios lugares de la ciudad aparecen monstruos bicéfalo que aparece desaparece de las aguas tan pronto aparece cuando los intenta capturar sólo tienen dos cabezas vuelven a desaparecer bueno estos ocho presagios según San Bernardino Sahagún fueron la antesala de que el imperio Messi estaba preparándose para algo que no podía ser bueno porque tanto en Grecia como en Roma como en Egipto sabes que los augures sobre todas las señales celestes Se tenían muy en cuenta para determinar los acontecimientos futuros esto les sirvió a ellos de oráculo cuanto llega Mato Zuma de alguna forma psicológicamente estaba preparado para qué está esta nueva cultura civilización que llegaba del Este iba a terminar con ella eso sería una pequeña justificación además de las armas que portaban además de los caballos de los perros y tanta eso puede ser una justificación de porque anímicamente moralmente estaban ya vencidos antes de que eso protegerá las batallas decisivas

Voz 0772 34:49 batallas decisivas que en definitiva como decíamos antes a los aztecas antes de la llegada de los españoles les sirvió para hacer acopio de de de tierras enemigas de lugares de los que nutrirse como comentabas Jesús para esos sacrificios humanos tenemos apenas un par de minutos au tres de de este Cronovisor pero no quería deja eh que escucháramos para mí algo estremecedor que son unos silbatos también tienes un aspecto mágico ahora nos puedes comentar algún detalle del que tienen una queda ver agravada etcétera cuyo sonido es realmente espeluznantes espectacular y que seguramente estaban vinculados a esos sacrificios tan tan horrendos que caracterizaron a esta a Cultura a la cultura azteca vamos a escucharlos vamos a escucharlos un poco de

Voz 16 35:31 sí desde el trató de barro que predijo

Voz 0852 35:46 prácticamente en el grito de una persona

Voz 16 35:49 siendo sacrificado en este tipo

Voz 6 35:53 de rituales sangrientos lo que se buscaba también era por decirlo así el escenario la catarsis ya esto silbatos generaba esa sensación ese estado alteran la de conciencia determinado para que el sacrificio se produjera sólo nada en un minuto minuto y medio Nacho porque yo creo que es importante los esclavos los sacrificados iban como alegres iban aparte de resignados sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era una función sagrada porque porque esto está relaciono con una palabra que posiblemente muchos oyentes sea la primera vez que lo escuchan que es la Tello olía la Tello olía es la fuerza divina el aliento vital que estaba contenido en el corazón sabes que el sacrificio humano lo que se buscaba precisamente con los coches eso sí Diana era arrancar el corazón ellos pensaba que en el corazón estaba la teoría es decir estaba la energía lo que daba pulso al ser humano morir de esa manera les correspondía directamente un puesto en su cielo no en el cielo azteca tal como yo los concebida por eso tanto los que iban voluntariamente como los que iban forzados sencillamente porque era prisiones de guerra o eran esclavos el fondo sabe que estaban cumpliendo una función sagrada porque la tele olía es decir el espíritu vital que anidaba en el corazón es los que luego se conservaba en otra parte luego te cortaba las extremidades había un rito de canibalismo ritual ético todo lo que tú quieras pero son las cabezas se colocaban donde se colocaba que jugador Holandes olía es lo que se daba al ciclo es decir el tíos no come las vísceras no come la sangre no come la carne come el espíritu vital de la persona y el Espírito vital estaba en el corazón y esa palabra era te digo porque para entender un poco el porque ese hacía estoy porque se generaba es ambiente de terror porque la gente iba resignada de ahí recomiendo la la la película Apocalypto de Gipson curioso lo hacen con los mayas realmente es esa película lo asocian más a los aztecas se correspondería más a lo que sabemos históricamente que hacían en su momento todo era para tener a bien a los dioses sean los dioses tú les daba su alimento ellos a su vez te daban su protección pero una procesión que según sus profecías terminaba qué curioso en el año mil quinientos diecinueve

Voz 0772 38:10 fascinante esta historia que hemos descubierto redescubierto en este Cronovisor junto con Jesús Callejo en donde hemos aprendido un montón de cosas nuevas entre ellas el significado de la Tello olía Yeste Dios innombrable que yo lo tengo aquí anotado y lo Potts hicieron esto era primo

Voz 15 38:26 era algo para ella

Voz 0772 38:29 muy bien Jesús fantástico como siempre muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia fantástica la semana pasada en San Juan de la Peña que bien lo pasamos

Voz 6 38:39 el éxito que bien que den la verdad es que se portaron genial y de verdad que son de esos momentos entrañables donde no sólo comimos bien en Aragón siempre se come bien sino que más que el lugar más impresionante para hacer un programa que también quedó impresionante

Voz 0772 38:54 rodeado de buenos amigos todos los compañeros de Radio Jaca Radio Huesca los que mandamos un abrazo muy muy fuerte lo dicho Jesús Callejo hasta la semana que viene muchísimas gracias como siempre por habernos ayudado a hacer un poquito más

Voz 6 39:06 gracias a ti Nacho hasta la próxima semana

Voz 20 39:24 haré

Voz 21 39:34 un monasterio en una montaña la esencia del Retiro benedictino del mundo real símbolo de un mundo ideal monástica aquí como contraste al caos mundial que sucedió a la caída del imperio romano si sigue un estricto régimen la regla de San Benito orientada a la lucha contra el mal ora et labora oración y trabajo esta fórmula describe un tipo de vida monástica dividida entre el servicio divino y la oración en comunidad por una parte los deberes cotidianos por otra la inclusión posterior del trabajo manual fue un contrapeso saludable al exagerado amor por la penitencia allí el ayuno

Voz 0772 40:34 como escuchábamos en este fragmento de un documental alemán dedicado al románico en la voz de nuestro compañero José María del Río el románico quizá la Edad Media está imbuida en un ambiente en una atmósfera de quietud de sosiego de trabajo ora et labora escuchábamos en una de las o quizás de las pautas no de comportamiento de las leyes de de muchas órdenes monásticas de la época todo ello implicaba esa conexión con esa ese sosiego como decía ahora ese silencio para interconectar al ser humano con la con la divinidad dentro de ese trabajo estaba también el diseño y la construcción de los edificios en donde los religiosos vivían o en donde la comunidad se reunía para las celebraciones y las celebraciones religiosas el mundo del románico la construcción de sus catedrales está repleta de enigmas que todavía hoy siguen en pie cuál era el verdadero significado de muchos de esos grupos de trabajadores que significaban las marcas de cantería que había sobre algunos de los sillares de piedra en definitiva como eran en realidad esos métodos de construcción que hoy nos pueden parecer sencillos pero que desde luego en aquella época pues hace practicamente mil años hacia el siglo XI el siglo XII en plena ebullición de el del románico muchas de esas técnicas se perdieron con el paso del tiempo y hoy todavía siguen planteando muchas dudas a Miami Sanz bienvenida a Ser Historia

Voz 24 41:59 hola encantada de saludarlos Amaya me son

Voz 0772 42:02 esa es doctora en Geo tecnologías cartográfica seis miembro del del grupo de investigación de patrimonio construido ellas profesora de Universidad del País Vasco ya hace pocas semanas salí a los medios de comunicación por un trabajo que a mí me parece absolutamente original que intenta hacer una introspección en los métodos de trabajo en estos edificios del del romano eco ahora podremos adentrarnos un poco más en estos a las conclusiones de estos primeros trabajos pero la primera pregunta que le quería hacer Amaya es lo que es este grupo de investigación de del patrimonio construido

Voz 24 42:39 pues a nosotros empezamos según la investigación patrimonio construir

Voz 1950 42:42 pero TS ese se dominaba arqueología arquitectura

Voz 24 42:44 agrupa investigación horquillas arqueología arquitectura comenzamos sobre todo a funcionar y a raíz de las excavaciones y del proyecto de recuperación de la catedral vieja de Vitoria Gasteiz en el año pues ya en el año noventa y siete que hace hace más de veinte años entonces a raíz de de ese proyecto Nos juntamos una serie de investigadores de diferentes campos es decir nuestro grupo investigación tenemos arquitectos tenemos arqueólogos ingenieros químicos Nos dedicamos un poco a estudiar sobre todo el patrimonio construido no sólo pero sí que es sobre todas en ese tipo de de edificios que tienen un cierto un cierto interés a raíz de de de muchos proyectos lo que hemos podido ir tomando parte pues han ido surgiendo diferente ese tesis doctorales diferentes investigaciones y una de esas tesis doctorales es precisamente la que la que hice yo la hice precisamente eso en una en una iglesia románica

Voz 0772 43:32 quizá él el resultado las primeras conclusiones a ojos bueno pero hago es poco vista en el sentido de que quizá el el horizonte de trabajo sea mucho más dilatado en el tiempo no en el futuro quizá podramos a tener conclusiones mucho más amplias pero empezando como usted con una pequeña iglesia románica queda podemos descubrir un poco el los métodos de trabajo que que se realizaron en las grandes catedrales no porque sí que es cierto que lo decía al principio quizás me me me he comprado un poco en el sentido de decir que desconocemos cómo se hicieron las las grandes catedrales pero quizá el el el plan de trabajo es lo que desconciertan muchos a muchos investigadores no por donde empezó como ese continuo que herramientas utilizaban todo eso se puede llevar a cabo hoy se puede reconstruir a partir de los trabajos que ustedes realizan

Voz 24 44:19 eso es en nuestro o en su grupo tenemos eh una hay una parte de la arqueología que se denomina arqueología de arquitectura que lo que trata es de de estudiando la evolución histórico constructiva de los edificios de la misma manera que en una excavación arqueológica por los hay arqueólogos van identificando los diferentes estratos pues algo similar puede hacerse con los edificios históricos dice hay que ir identificando los diferentes estratos porque eso nos va a ir dando una idea de cómo se pudo hacer esa ese edificio

Voz 22 44:44 se ha hecho en varias fases ya tenía diferentes intervenir

Voz 24 44:47 entonces lo que yo quería plantear en mi en mi tesis de era bueno pues esa misma investigación que los arqueólogos arquitectos hacen un poco ve fijándose en determinados indicios que pueden haber en el edificio pues en mi caso como ingeniera lo que pretendía es hacerlo dar un digamos un pasito más adelante intentar automatizar todo ese proceso de identificación de estratos en edificios históricos no de tal forma que luego desde luego es necesario que unen que un experto pues en arqueología historia Le de interpretación no a esos estratos pero mi mi participación fundamentalmente a eso intentar eh automatizar esa búsqueda de de los estratos para luego poder hacer una una interpretación del del edificio

Voz 0772 45:24 pues mucho más además fraterna la iglesia románica a la que usted ha dedicado su trabajo de San Vicente dejo en el Condado de Treviño que es un edificio relativamente pequeño pero muy extendido en su estructura en el sentido de que quizás estamos acostumbrados como decía antes a las grandes catedrales del románico pero la inmensa mayoría de los edificios que han llegado hasta nosotros no son esas construcciones mastodónticas sino Iglesias de de un tamaño relativamente pequeño e incluso minúsculo en el caso de algunas ermitas que quizá pueden ayudar no al al ser más accesibles al ser más tangibles más me hables más medibles el el hecho de poder investigar sobre ellas

Voz 22 46:01 efectivamente esa cuando planteamos el

Voz 24 46:03 el trabajo en realidad como estamos utilizando puse algoritmos temas de Machine Learning etc hemos trabajó como es edificios hemos trabajado también con todas las las piedras de sillería de la basílica de Armentia también aquí en Vitoria de la catedral Santamaría yo para que luego esos algoritmos lo somos aplicado necesitábamos aplicarlos en un templo que no fuese excesivamente grande ya que es la primera vez que es hacer un estudio de estas de estas características hasta ahora no hemos encontrado nada semejante entonces claro necesitábamos un edificio que fuese lo suficientemente interesante para poder aplicar el método pero que no fuese excesivamente amplio para que lo tuviésemos todo controlado y es por eso que bueno pues eh elegimos San Vicente Jo cumplía una serie de requisitos pues en que compartía respecto con respecto a la catedral y con respecto a la basílica de Armentia entonces nos pareció que era un sitio muy interesante y además a priori cuando hicimos una primera visita nos parecía un edificio lo pequeño que era he parecía como muy sencillo todo hecho en un único momento y luego a medida que hemos ido avanzando con esta con esta metodología hemos visto bueno que el edificio aunque parece muy homogéneo ya parece que está hecho en su momento pues ha tenido diferentes fases diferentes intervenciones bueno pues ha resultado un proyecto realmente interesante

Voz 0852 47:12 como ella

Voz 0772 47:12 Sanz usted está hablando de algoritmos en los que somos de letras como yo ahí nos perdemos poco es un término que hemos utilizado y hemos escuchado muchísimas veces es sobre todo en esta en esta generación última generación está más metida en el mundo de Internet de las redes sociales de de la tecnología los códigos binarios etcétera una un algoritmo en realidad Caisse

Voz 24 47:32 en realidad lo que tratamos de hacer es diseñar un patrón para que el ordenador bueno con todo así de forma muy sencilla para que el ordenador de forma autónoma sea capaz de identificar un determinado proceso un determinado patrón que se repite no lo es en nuestro caso por ejemplo una de las cosas que que nos propusimos es que el ordenador otro éticamente supiese diferenciarse un sillas una piedra Ésta es pues suman puesto por ejemplo entonces algo que a la vista de cualquiera ese superviviente durante estamos delante de una de una fachada a cualquiera lo puede distinguir de una manera muy rápida intentar que uno el senador entiendan en qué se diferencia un millar de que se han puesto y que sea capaz de identificar automáticamente eso se hace a través de un algoritmo es decir necesitamos una serie de datos a los que hay que entrenar para que aprendan a hacer esas diferencias y una vez que están entrenados el algoritmo el resultado lo dice bueno pues mira todas estas piedras que cumplen con estas características vamos a decir que eso sillares y las que cumplen con estas otras son van puestos entonces ese algoritmo lo aplicamos luego en otro templo que esté digamos exento de ese de ese entrenamiento para ver si efectivamente se verifica lo que el algoritmo nos ha dicho y eso es lo que hemos hecho en en este proyecto de museo utilizado datos de la catedral de Santamaría Hay de la basílica de Armentia para entrenar es decir para que el ordenador aprenda a distinguir determinadas señales una vez que ha aprendido tenemos una especie de es un algoritmo es un unas condiciones que tienen que cumplir esas piedras que hemos aplicado en San Vicente

Voz 21 48:59 la nueva regla de construcción puso especial énfasis en la luz de las iglesias pero las ventanas con vidrios de colores no fueron permitidas la luz penetra por todas partes a través de las ventanas del lado frontal oeste desde el crucero norte la travesía y los pasillos laterales un concepto de luz puro y rico único en el periodo románico