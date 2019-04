Voz 1179

buenas tardes José Antonio no ahora estoy en La Laguna Tenerife una de las ciudades que más quiero aquí conocí el amor y la literatura fue dónde leí Rayuela fui a las clases del maestro Lledó me encontré con el periodismo y con la amistad conocí la angustia y el dolor pero nunca estuve triste una mañana como decía Hemingway transite por su calle más famosas la carrera donde Unamuno veía al fondo un cura solitario y hacia el frío que la leyenda la atribuye a las noches solitarias esta ciudad magnífica no se puede parar el tiempo excepto en La Laguna vengan a verlo