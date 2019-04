Skam, la serie que retrata la adolescencia con realismo

Voz 2 00:00 eh

Voz 4 00:45 abrimos sección de televisión con Dani Garrán hola qué tal hola Pepa muy bien

Voz 1463 00:49 esta semana nos propone volver al instituto

Voz 4 00:53 los jóvenes pero tampoco me está llamando vieja no hombre no siempre es la juventud

Voz 0457 01:00 volverá a llevar la carpeta bueno vamos a hablar esta semana vale que acaba de estrenar su segunda temporada en Movistar Plus la serie es un rey Make de una ficción Noruega adaptada a nuestro país los creadores son Begoña Álvarez Rafael Taboada buenos una serie que ha buscado siempre el hiperrealismo para contar el día a día de un grupo de chicas en un instituto madrileño sus peleas sus fiestas y sus líos con los chicos

Voz 5 01:24 está lo llaman zorra robar novios según pone no es la primera vez que lo hace ya son ganas de meter mierda él con tu hijo de puta suelten esto es denunciable

Voz 6 01:59 qué es lo que dicen que el fin

Voz 7 02:02 es verdad

Voz 6 02:05 jo luce en hora

Voz 0457 02:07 tenía tenía como protagonista al va planas que era una chica sin amigas que iba conformando un grupo nuevo vivía con ansiedad la relación con su novio del que creía que le ponía los cuernos continuamente

Voz 5 02:20 que te llame

Voz 8 02:24 no me lo cogía el si había búsqueda hoy yo pienso que esto es con fines

Voz 5 02:36 se hizo mal

Voz 8 02:42 a mí me diste mire usted que estabas con tus amigos del fútbol muy esto es con Innes

Voz 5 02:50 lo mío es quién

Voz 0457 03:00 qué tendrá que ver que desconcierta significa es que ni siquiera te gusta es que no sé quién eres bueno pues lo novedoso de esta serie era que además de ver un un episodio Movistar Plus cada semana de una media hora de duración los fans también podían entrar en los perfiles de redes sociales de los personajes y en una web que recopilar material como mensajes de Whatsapp fotos de Instagram vídeos de You Tube servían para complementar la historia de estos

Voz 1463 03:35 ya tenemos a la segunda temporada también en Movistar Plus que plantea algunas novedades fuera

Voz 0457 03:41 sí mira para empezar cambia de protagonista

Voz 9 03:47 pero perdóname vale vale vale si aún yo te sujeto el pelo diga sabe

Voz 1463 04:04 pues no manda una de nuestras invitadas nos acompañan hoy pues creadora una de las carreras de Scan Begoña Álvarez hola qué tal hola productora ejecutiva de Escámez España también bruta protagonistas como decíamos Irene Ferreiro que es el personaje de Chris hola qué tal iba también Celia Monedero viril hola cómo estás

Voz 10 04:25 eh

Voz 1463 04:26 bueno contadnos qué que tenemos en esta segunda temporada de la que hemos podido ver todavía muy

Voz 0532 04:31 poco pues tenemos una temporada muy nueva porque somos el único remedio que se ha atrevido hacer una temporada que no sigue la pauta de la versión original todo esto con permiso de los creadores noruego se lo planteamos les pareció muy bien y tenemos una temporada novedosa que siguen los pasos esta vez de crees que son personas eh maravilloso porque eh Chris que hemos visto en la temporada uno que es una chica super fiesteros despreocupada todo eleva bien ella no tiene problemas con nada a lo vidas guay de repente nos metemos en su vida nos metemos en su casa en su familia en en en su en lo más íntimo descubrimos que en realidad ni es tan segura Ny está tan preparada para lo que va a venir que es una historia de amor brutalmente bonita Isi que eleva a descolocar muchísimo el suelo donde pisa

Voz 1463 05:23 para vosotras bueno para Ci U supone también que coger las riendas de protagonizar esta segunda temporada como cómo lo llevas cómo te sientes que te estabas escuchando hay en esa escena maravillosa

Voz 11 05:36 eh a ver es raro verme en todos los clips errar hoy es ha sido intenso el proceso de rodaje y todo eso pero es muy muy guay tener la oportunidad de protagonizar algo tan chulo como como lo que estamos haciendo es un proyecto precioso y que creo que hace mucha falta ahora mismo

Voz 1463 05:57 para Teeth Celia como has vivido Le esta primero cómo valoras esta primera temporada y ahora todo lo que va a pasarle a tu personaje también en en la segunda

Voz 10 06:06 la verdad es que mi personaje tiene mucho fondo y en la segunda temporada ACB mucho más claro el fondo que tiene in me gusta mucho cómo apoya a Chris en esta temporada la verdad porque considero que que el mundo de Chris es muy importante que todos tenemos algo dentro que no se ve reflejado superficialmente pero que cuando te metes en la vida de alguien pues lo ves y eso es lo que hace es campo al fin y al cabo meterse en la vida de los personajes mostrar que son personas mostrar todo

Voz 1463 06:49 pues si os parece vamos a ir repasando algunas de las claves de esta segunda temporada y Dani entre los temas pues uno de los importantes que ya hemos visto es la identidad sexual

Voz 0457 06:59 si la identidad sexual salir del armario aceptarse a uno mismo y contarlo a los demás es un tema que ha estado en todas las series adolescentes incluso de nuestra época

Voz 0272 07:09 salir de clase en física o qué

Voz 0457 07:11 ya ya lo veíamos pero es que

Voz 0272 07:14 es decir

Voz 0457 07:18 pero en Scan como vemos es mucho más realista más introspectivo es

Voz 0532 07:24 lo que le ocurre a la protagonista

Voz 0457 07:27 a Chris que una fiesta conoce una misteriosa chica argentina con la que tiene una especie de flechazo

Voz 7 07:33 Icomos que ministro con el curso empezado erraron fiesta canción la canción

Voz 5 07:46 no

Voz 7 07:46 no ha abierto la del bueno es una pelea son para daños al mujer aún chiquitita dejaron verla a

Voz 5 07:57 bueno es quedarme decía que mira canciones que te revuelve yo no soy la única

Voz 0272 08:26 a ver no conocía es la vida del tampoco vosotras no yo sí pero está está muy bien traído

Voz 1463 08:34 eso de la vida desde su un

Voz 0272 08:37 bueno pues un guiño cinéfilo

Voz 1463 08:39 yo he metido sí si pensábamos que

Voz 0532 08:43 que era una oportunidad maravillosa para aquellas dos adolescentes que aún no conocen esa película la conozcan e hice muchos otros que sí que la conocen casi la la tenemos toda la temporada como una especie de himno eh que que intentamos que querer representa y que sirva hay que todos aquellos que no conozcan se vayan a verla ya porque es maravilla

Voz 1463 09:03 bueno pues a Chris también la vamos a ver pelearse con su hermano

Voz 0457 09:06 sí porque tampoco pasan de moda y que nos aplazaba todo muy adolescente porque hay pocas la que te recuerda constantemente que es mayorcita para unas cosas pero para otras no

Voz 12 09:17 que es cuando me he metido yo algo vamos a ver

Voz 7 09:21 yo que si exquisito chupa igual que la de sé yo qué culpa tengo

Voz 12 09:27 no es que me la pela tu excusa de mierda mañana llamas a Rubén ilegal las patillas para que si las de chino oído uno estén como quieras tienes que las tiene que sí pues me da igual las discos

Voz 7 09:44 el manuscrito para meterte pastillas pues también lo eres para afrontar las consecuencias os vale tranquilito como tranquilito

Voz 0457 09:50 bueno y el conocimiento de de las consecuencias que se van teniendo pues también se va descubriendo la responsabilidad de los efectos de las acciones

Voz 7 10:00 sigue Mi suyas pues al régimen pero que tampoco es Elio tanto se pegan el tiro él se quedaba todo el mal rollo ir a tu hermana mal rollo tú sabes por qué te daba mal rollo porque da superen pastillas quiso meter miedo pero Cristo marzo acompañamos

Voz 1463 10:23 qué chunga a veces

Voz 0272 10:27 chunga para bien si eso es bueno

Voz 1463 10:30 a hablarnos de las tres de la importancia de la identidad sexual porque de alguna manera habéis elegido que este sea el tema de de la temporada que también lo es con ese canal de Youtube de del personaje

Voz 0532 10:42 sí porque cuando nos planteamos adaptar es Come aquí en España tanto desde Zeppelin como desde el equipo de Movi Star teníamos claro que queríamos que fuese un reflejo lo más real posible de la sociedad de los adolescentes hoy dos mil dieciocho que el año pasado en lo dejamos de España entonces hicimos trabajamos con un gabinete de psicólogos con el que hicimos hicieron cientos de entrevistas adolescentes les estuvimos preguntando qué les movía que desde cosas pequeñitas que bebáis dónde comprar alcohol hasta cosas importantes que os mueve que os preocupa hijo de fue generalizada la petición de necesitamos visibilizar y necesitamos que que nos deis referentes en los medios y en televisión y en el entretenimiento necesitamos referentes de de de chicos de chicas homosexuales de chicos y chicas bisexuales porque además en concreto las chicas bisexuales parece que no existen cuando se trata a veces está puesto ahí el foco nos parecía que era importante que era necesario con esta generación que tenemos de adolescentes súper implicados súper conscientes y luchadores y de de chicas guerreras y maravillosamente inteligentes creíamos que era muy importante darles un referente darles una historia en lo que en la que lo más importante no es ver a dos chicas bisexuales lo más importante es cómo viven ese proceso como como descubren que es maravilloso no tener miedo como descubren que en la amistad hay una fortaleza que al principio e Chris el personaje que interpreta Irene se siente sola sienten que que que que no le iban a comprender ir al final no es tan grave y tiene un círculo alrededor que me apoya no creíamos esto eran una de las cosas que que creíamos que era importante reflejar casé a petición

Voz 0272 12:30 yo con cuchillos

Voz 1463 12:33 para vosotras como de alguna manera la la responsabilidad y también es bueno pues la la posibilidad de de reflejar algo que es totalmente común pero que de alguna manera pues sois podéis ser referentes no cómo cómo lo lleváis eso a ver yo no puedo estar más orgullosa

Voz 11 12:53 de ser la que la que pone la cara de algo que que dicen lleva pidiendo tanto tiempo sea a mí me hubiera encantado con catorce años tener la segunda temporada de escamas

Voz 0532 13:04 vamos habría sido muy serio favorita

Voz 11 13:06 entonces no se es muy guay espero que ayude a muchas personas y yo qué sé

Voz 1463 13:14 pero al galgo yo creo que es muy

Voz 10 13:17 Mario esta temporada porque porque de verdad siento que que la gente necesita ver que esto ocurre ya no tienen que broncearse y que pues obviamente va a haber gente que no lo acepte pero como todo tienen que que irlo

Voz 13 13:38 asumí Aussa

Voz 10 13:40 me refiero descubriendo hay I

Voz 7 13:44 no sé yo creo que va a ayudar ya no sólo ayudará

Voz 11 13:47 que no Le tengan como ese miedo

Voz 7 13:50 toda la bisexualidad y eso ya ellos que me imagino chavalas de de equipo

Voz 11 13:55 de años en su casa diciendo mira

Voz 7 13:57 hay una pava quién le pasa lo mismo que a mí verse un poco más representadas claro

Voz 1463 14:02 totalmente bueno la serie Nico como hemos visto

Voz 0457 14:05 narrativa aparte de los capítulos que que pueden verse en Movistar que está concentrada en la página web pero te que también extiende las redes sociales para para un creador Begoña cómo cómo se gestiona eso cómo se decide qué contenido va a un sitio y cuál a otro

Voz 0532 14:20 en el planteamiento arrancamos como en una serie tradicional ahí nos despedimos de las

Voz 0272 14:26 como

Voz 0532 14:27 en quince días de sentir que estamos en una serie de las que hemos hecho a los que tantos años

Voz 0272 14:33 luego ya decimos venga Dios verlo todo a romper

Voz 0532 14:36 lo todo lo entonces es muy interesante porque nos permite en esa búsqueda de la verdad y de que los fans enfatiza en lo más posible lo sientan como algo real esa ventana que son las redes sociales nos permite siempre complementar lo que hacemos es un diseño en el que cuando hacemos los guiones y cuando diseñamos la temporada sí tuvo únicamente ves los capítulos en la plataforma entiendes todo pero para aquellos fans que la siguen día a día en la página

Voz 1463 15:03 fue viendo los clips que salen a tiempo real

Voz 0532 15:06 cuando de repente en la fiesta que que tenía lugar el el jueves del cumple de Hugo estas viendo el clip y a tiempo real cuando vírica es la loca de los selfies y de los story sube un story Nos da un plus de de realidad en todo siempre hacemos primero los guiones diseñamos la historia y luego vemos de qué manera se puede complementar hay un equipo que lo encabeza Gomis que se encarga de gestionar todas las redes sociales diseñar las ejecutarla

Voz 0272 15:34 trabajo brutal

Voz 0532 15:36 está todo el día con ellas rogando minutos para hileras cinco minutitos en cinco minutos hace oro con ellas

Voz 11 15:43 encuentra Stories sube fotos ahí Instagram ir

Voz 0532 15:48 y la verdad es que tiene un proceso mucho más rico y mucho más cerrado y mucho más real que el de cualquier proyecto en el que hayamos estado

Voz 14 15:56 y luego también a nivel de de escritura hay de dirección como es diseñar un capítulo de media hora pero que luego se tiene que que trocear no en clips de vídeo no sé si claro escribí secuencias que duren cinco minutos porque tiene que ir luego troceada Se tiene que entender a parte cómo es eso

Voz 0532 16:13 pues en el año pasado para no para todos fue nuevo con el equipo de Movistar con Fran Araujo Rafa Taboada reales y descubrimos que teníamos que aprender a ver la serie de dos maneras distintas en los primeros capítulos veíamos el capítulo decíamos jo que está bien cambiamos esto toquemos es todo otro Nos gusta idealmente el ejercicio de verlo críticamente clip por clip en un solo clic tiene que funcionar tiene que tener su propio detonantes un nudo su pequeño desenlace lanzar para que la siguiente secuencia o el siguiente eclipse atractivo es un ejercicio diferente también muy chulo y luego una cosa que nos pedían los fans verdad fuertemente es que que en esta temporada lo estamos haciendo es que los clips fuesen más largos porque en la temporada uno pues había algunos que era el más cortitos y bueno como nos reñida

Voz 0272 17:05 que no quiere más no queremos que nos Rin

Voz 0532 17:07 queremos que que les guste entonces en esta temporada estamos hemos conseguido alargar un poco la duración de esos clips para que al verlos de manera unitaria no te quedes con demasiadas ganas

Voz 1463 17:17 en el caso de vosotros que sois nativas en redes sociales y en todo lo digital por supuesto pero como es para una actriz o cómo cómo es el trabajo con el responsable de redes sociales los guionistas como ese puesto trabajo proponía cosas de pues hagamos este selfie o podemos hacer no sé qué o cómo son ellos que dicen tenéis que haceros esta foto como es estamos un poco cómo trabaja un actor en este caso

Voz 11 17:40 ese guión de tango tan comparte inventado pues a ver comí siempre nos dice lo que tenemos que hacer es también hacer un poco de dirección de actores a la hora de grabar Stories todas estas mal por esto así que que se note y es fantástico y luego claro nosotras proponemos cosas que a ver ya como es tan muy de redes sociales y todo eso siempre

Voz 10 18:06 lo adapta lo lo acepta o lo que sea

Voz 11 18:09 conseguimos hacer cosas muy guay y muy realistas no sé yo lo vería en cualquier perfil de Instagram lo que ponemos

Voz 10 18:15 pero además se conoce también las redes sociales y todo lo que las tenencias Si todo lo que conlleva que que a nosotras nos dice cosas que que sabe que son reales que al fin y al cabo ese objetivo de la serie

Voz 1463 18:31 el realismo exactamente y luego como lleváis el tener no sé si tenéis dos perfiles uno como Irene Cristina o no como birdie otro como Celia o eso es una esquizofrenia cómo cómo lo lleváis

Voz 0532 18:45 en realidad es que los perfiles de los personajes

Voz 1463 18:47 a mi no tenemos otro alterna los a perfiles de

Voz 0532 18:51 los personajes los lleva vagón mi entonces ellas tienen los suyos propios que los propios que en las pobres los pobres en toda la primera temporada se lo estuvimos cerrados porque precisamente con esa intención de

Voz 0272 19:02 no te malvados los padres nos aman eh

Voz 0532 19:10 sí porque no nos parecía que en la primera temporada ya que se hizo un planteamiento de tenemos actores desconocidos que sea su primer trabajo profesional para que los fans simpatizan y de verdad creéis sea Chris a que tengan la edad que tienen los personajes nos parecía que era bueno que no tuviesen sus redes sociales activas para que los fans Estoy únicamente tuviesen un sitio hay que acudir y que en la historia que está ocurriendo ocurriese de verdad en el guión y en sus redes sociales de personaje en esta segunda temporada se ha abierto la veda cuenta en ellas porque han roto ha

Voz 15 19:50 va a ser activas otra

Voz 1463 19:53 no no esos seis influencer ya

Voz 0272 20:00 es raro despertarse de repente hundía

Voz 0532 20:02 a tener veinte mil seguidores Lol

Voz 0272 20:06 pero no sé no me ha pasado pero te entiendo

Voz 11 20:11 no pero Why porque por fin podemos hablar con los fans que son súper dedicados a las heridas entregan un montón y agradecen un montón nuestro trabajo y está muy guay poder darle las gracias por fin comunicarnos con ellos

Voz 0457 20:28 bueno la serie de la temporada digamos que no empezó con con con la emisión del primer capítulo sino que empezó un poco antes el ocho de marzo con con esa foto de las actrices no en la en la manifestación en la primera temporada también pudimos ver a algunas reflexiones de de estas chicas en torno al al feminismo algo que buenos bastante novedosa en la seis adolescentes

Voz 6 20:54 ir que va su nos sobran Vielha Jorge no se dice nada

Voz 5 20:59 que en esta fatal pero traicionaron a Unió

Voz 6 21:05 así pues a mi me parece que no deberíamos critican las otras ya que quienes

Voz 7 21:11 que hagamos defenderá delante de todo este si es que resulta que lo que dicen es verdad si piensas que es verdad que va una zorra

Voz 6 21:27 con otras cosas como estas tenemos que luchar juntos eso es feminista

Voz 7 21:35 no mira yo creo que no quiero es que hablen de mí o me señalen cuando yo no he hecho nada malo

Voz 1463 21:42 bueno es muy interesante esta conversación porque ése tiene ese tono realista que podría pasar en cualquier patio de un instituto sin embargo se se adapta a los tiempos en los que se está hablando del feminismo también bueno pues con ese con ese selfie esa foto en la manifestación no sé si había un interés hoy un interés en que la serie sea abiertamente feminista o defienda los valores del feminismo

Voz 0272 22:08 ella es decir sí

Voz 0532 22:10 sí sí porque básicamente tenemos muchos chicos en el equipo que también formado por chicos y productores que son la caña pero pero es una serie muy feminista muy femenina somos somos un porcentaje muy al donde mujeres tanto olas que ya no somos adolescentes ni mucho menos con las adolescentes que tenemos en el equipo estamos absolutamente concienciada así creemos que además tenemos casi una una responsabilidad y una obligación y esta serie tiene que ser útil y creemos que es absoluta Rajoy que La ventana que tenemos de de común en La Ventana que tenemos de de llegar a gente tiene que servir para algo más que para entretener tenemos un cásting formado por por unas chicas maravillosas que son un reflejo de unas adolescentes a mí lo que me ha pasado en esta serie es que he tenido acceso a ver cómo son de verdad los adolescentes que se alejan mucho de ese dibujo de brocha gorda de gente desganado gente buena así que se deja llevar hola qué tal el móvil no hay muchísimo más claro que es el móvil y claro que quieren salir y claro

Voz 0272 23:14 qué hacen botellones y no conocen a su madre cuando beben pero goza

Voz 0532 23:18 son muchísimas otras cosas son una generación de gente muy concienciada socialmente

Voz 11 23:23 sí y hay que enseñarlo y hay que ponerles y hay que darle el valor que tiene de hecho en el en una de las cosas más sorprendentes del ocho de mayo era la cantidad de

Voz 1463 23:32 chicas jóvenes que habían hoy chicos jóvenes también que habían esa manifestación íbamos otras es todo el femenino cómo cómo cómo lo cómo lo vivís

Voz 10 23:42 yo siento que en la que en la sociedad es es muy importante que que se visibilizar en estos temas porque sí que es verdad que que sigue habiendo muchos problemas muchos vale que hemos avanzado pero es que yo siento que que ahí hay eh muchas situaciones en las que se sí a la mujer sí sí sintiendo inferior yo sigo teniendo miedo de volver a una casa sola el otro día me me pasaba que que mi mi novio me quería acompañar a casa

Voz 0272 24:30 hola le mentiría como

Voz 10 24:35 las a la noche sólo para que no me volví sí sola pero porque es verdad porque es una realidad estamos viviendo ahora mismo en una sociedad que va que hay que hay hombres que que te dicen por el otro día hablaba con una amiga de que de que había un chico que que les que le decía ah bueno saque ahora que te sonría una chica no significa nada sea como

Voz 0272 25:07 muy bien los chicos no ha significado esto es así esto es así si

Voz 0532 25:12 ámbulo yo yo les que estudió psicología

Voz 10 25:15 y ahí sí que es verdad que por por biología Portal IP han hecho muchos experimentos y tal que por una una mujer sonría un nombre el hombre ya se va directamente a los secuestros al sexo y sexualidad nada mujer y todo eso y por eso me parece que es muy importante que haya una igualdad entre hombres y mujeres por eso me parece muy importante el feminismo

Voz 0272 25:44 pues muy bien y luego Begoña

Voz 1084 25:47 cómo ha cambiado un poco la sino falla la documentación trabajase en Un paso adelante no en dos mil dos dos mil que fue las seguía adolescente con la que nosotros crecimos Saëns era el referente no

Voz 0272 25:58 pero bueno yo soy un poquito

Voz 1084 26:01 no te pongas como ha cambiado un poco la representación de los jóvenes en televisión esta oportunidad que te permite hacer una cosa alejada totalmente de de estereotipos que seguimos viéndolos en series adolescente

Voz 0532 26:13 yo creo que cada proyecto nace con un objetivo iba destinado a algo en concreto creo que todos son válidos y que como entretenimiento todo es maravilloso la única diferencia es que aquí en Scan por primera vez yo siento que tengo la oportunidad de contar las cosas de otra manera no hay imposiciones no hay peajes que pagar no hay que contentar a nadie no hay que llegar a nadie simplemente tenemos que contar lo que creemos que que que es bueno contar ya quién le llegue bien y a quién no sobre todo yo creo que sí en un mensaje de tolerancia y desde ahí lo lo hacemos entonces Jo es muy satisfactorio no tener pues como te decía ciertos peajes de pues en series más generalistas yo pues llegó veinte años dirigiendo y he pasado por por unas cuantas siempre serias muy generalistas con una vocación de satisfacer a un público que hace ya años se sentaba junto a una familia a ver la tele entonces había que tener cuidado con hasta dónde llegaban hasta donde insinúa Abbas y sobre todo siempre la diferencia grande con estas series que siempre había un personaje adulto que le daba un poco la Moraleja hace al pequeño en esta ocasión pues Scan no tiene personajes adultos y los pocos que hay están al servicio de ellos están al servicio de sus de hecho en la noruega es muy guay porque hay alguna secuencia donde aparece una profesora a la que nunca Le vemos la cara

Voz 0272 27:37 no lo digo que exige sí sí sí sí

Voz 11 27:40 son voces porque ello el peso está en ellos y todo se cuenta por para y desde ellos entonces cambia bastante y es muy satisfactorio

Voz 1463 27:50 pues eh recomendamos muchísimo esta segunda temporada Vescam también la primera para que no lo haya visto

Voz 7 27:56 os deseamos que vaya muy bien que os vaya muy bien también

Voz 0272 27:58 las redes sociales que Swayze de serie esas cosas muchísimas gracias a las tres por haber venido a vosotros

Voz 16 28:06 va a disfrutar

Voz 0457 28:08 hasta luego

Voz 18 28:20 su no sí

Voz 17 28:49 eso