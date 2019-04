La Lengua Moderna: Nos fallan hasta los invitados, lástima (15/04/2019)

Voz 1 00:00 no es tan antigua como el Fancy alta le Texaco moderna

Voz 3 00:53 al visto que hoy hecho el gesto por aprendido le he dicho señora Albright abre el micro y yo he hecho hablar

Voz 4 01:00 en una reunión canónica hubiera hecho

Voz 3 01:03 la comunicación audiovisual que por supuesto no lo ha hecho

Voz 4 01:05 qué que les estaba diciendo Sendra como no me los gestos de la radio le vale

Voz 0759 01:10 para le emoticonos claro que si este es el octavo programa tenemos el mejor público

Voz 3 01:17 baña

Voz 0759 01:23 de verdad os admiro y os que no conozco personalmente quizá por eso os admiro y os quiero yo por el corazón desde este momento sois no los titanes nuestro Ejército soy nuestros pequeños un pal un par de apoderado no al revés y te miro Valeria

Voz 4 01:42 no me digas nada bonito no no el sistema yo lo que médicas

Voz 5 01:45 con la yo te miro y me sale decirte mi tierra mi tierra eres tú vigente vigente eres tú el destierro y la muerte para mí están adonde no esté estuvo Mi vida dime Mi vida que es si no eres tú

Voz 3 02:02 Valeria rojo

Voz 6 02:05 a mí me quieren que ningún

Voz 4 02:09 a ver me inspira un poco en Luis Cernuda tampoco parecía parecía ser muy gracias

Voz 0759 02:14 bueno por lo que me ha salido al ver perdona qué pasa

Voz 4 02:17 que no creo que me huele a humedad el vestido pero es que como ha estado lloviendo dejado claras para Nacho efecto no perdón me parece a Cabalería a quién le quiere

Voz 0759 02:29 dedicar todo el programa del programa él me gusta

Voz 4 02:31 ya dedicárselo a a la sinceridad sinceridad que como concepto así como en concepto ideal como el de el de Aristóteles porque sobre todo me he dado cuenta porque yo he sido mucho de mentir yo siempre mentira mentira pero por quedar bien no por otra cosa

Voz 7 02:47 pues ahora me he dado cuenta que mintiendo Noval

Voz 4 02:50 para nada entonces he hecho un ejercicio y ha sido poner en Wall a dos anuncios dos cuentas diferentes una vendiendo la típica mesa sabéis de qué a chunga esta en la que tiene todo el mundo ahora salga hombre pues si el Allah que se llama así entonces he puesto esa nada pues parece ser que he dicho a la mira tengo estas medidas tal cual y luego puesto

Voz 7 03:10 con otra cuenta otra igual con lo mismo puesto resumo historia luego ha cambiado de casa y el caso es que queríamos una mesa pero no tenía dinero y mi madre me ha comprado esta que cuesta treinta euros en Ikea el caso es que ya tenemos dinero equipo Moscú hemos podido comprar una mesa más pequeña porque el salones pequeñito así que me gustaría vender esta si queréis esto es todo verdad si queréis comprarla yo yo feliz

Voz 4 03:36 vendido emprendida por la sinceridad por la chapa por la chapa porque han dicho esta persona es imposible que mienta está contando tantas cosas así que por favor guapo tiene escuchar estas historias la sinceridad es un nuevo pero lo literario

Voz 0759 03:52 el anuncio de la anuncia en mil novecientos setenta y ahora tengo una silla que bien pues a la sinceridad se lo dedicamos a lo dedicamos también a flor nuestra productora Panamá está con nosotros Quique Peñaflor está en Panamá en Panamá Cándana haciendo allí traernos algo flor por favor las cosas típica de allí

Voz 4 04:10 Canal panameño claro

Voz 0759 04:13 que haya por ahí y se lo quiero dedicar también por supuesto a Italia hoy sí porque hemos tenido vamos a ver este programa hasta traspasando ya fronteras mes que tenemos

Voz 4 04:21 muchísima visualizaciones en You Tube

Voz 0759 04:25 te queda súper naturales echa hablan un poco que estoy buscando una cosa buena desgracia

Voz 4 04:30 que hable de Italia que ya sabéis que soy la marquesa del Palazzo más más italiano por saber

Voz 0759 04:36 Merche es que ha pasado una cosa que una muchacha italiana preguntó por Twitter preguntó Presti consiguió guiar Army Day podcast

Voz 4 04:45 no sólo hablas peor que yo ya

Voz 0759 04:49 esto lo preguntó arroba Makos sino vale que es una muchacha italiana y entonces le contestó arroba Fernando Algaba Chat du vio la Lengua moderna la prima Stallone Radio pura les Uche si aquel vídeo su Youtube a tanto la

Voz 4 05:07 que no que quede Valeria no Schumi no de Valeria real

Voz 3 05:12 con todo gracias Italia un fuerte aplauso para todos ustedes gracias por dónde empieza la lengua moderna

Voz 8 05:36 el concurso cutre de la

Voz 5 05:38 Lengua moderna hay que todo

Voz 8 05:40 esto no tiene su que les olvida vida a le a Isère tonto lo tiene pesadillas

Voz 0759 05:48 se ven árabe en un momento muy delicado es muy violento vais a ver a un adulto haciendo el ridículo puesto siempre queda mucha tensión la vergüenza ajena sabemos que es un sentimiento muy difícil de llevar muy injustos como el IVA

Voz 8 05:59 eso lo pagamos todos se hallaba el concurso cutre de la demanda alguna ni tan larga como para no no va sólo eso tocas así de mal porque yo creo que te ayuda a tocar y luego para idea te la dedica tres que decir comodín como dinero momento saber dónde

Voz 4 06:23 nunca han venido no han visto programas subida Juana sabe

Voz 3 06:29 ahora bien ganar el concurso Lengua moderna

Voz 8 06:34 lo haciendo un poco de la persona

Voz 3 06:37 y a ver cuál es más le da por su puesto no hay premio es la ruleta comodín como hoy es el concurso cutre

Voz 9 06:51 que a lengua la moto

Voz 3 06:54 de eso pérdidas

Voz 4 06:58 si al final tú

Voz 3 07:01 eh

Voz 6 07:09 ya quisiera

Voz 4 07:12 que molaba que me pegara todas en un viaje muy bien necesita

Voz 0759 07:20 estamos a dos voluntaria dos voluntarios dos voluntarias que quieran salir a participar con nosotros

Voz 4 07:25 ahí el típico cabrito que señala a la amiga

Voz 0759 07:27 eh el que dice no a ella tu amiga

Voz 4 07:30 Cándido bien también te veo en el ángulo muerto del vestido

Voz 0759 07:34 no sales en ninguna cámara

Voz 4 07:37 te apetece salir a concursar sin ninguna presión

Voz 3 07:40 claro

Voz 4 07:46 se trata aquí es que primer micro muchísimas

Voz 0759 07:49 cuál es tu nombre compañera Elena

Voz 5 07:51 Elena conoce muy bien del detergente pero escúchame tienes un punto legal heleno ya ganado tu nombre

Voz 4 08:02 Das Neves Talat sí hombre por favor Valeria Gemma

Voz 5 08:04 para perdona yo no

Voz 7 08:07 había pronuncia una h ofrece sido Elena igual

Voz 5 08:09 no no porque podía haber sido Elena

Voz 4 08:11 al final bueno Elena L la has venido a usar verdad

Voz 5 08:17 sí a tope inversión griega

Voz 0759 08:19 necesitamos un contrincante para competir

Voz 8 08:22 contra Elena aquí tenemos una chica

Voz 3 08:25 otra chica sorpresa

Voz 5 08:31 ay por favor Paloma

Voz 4 08:36 no es que hemos hablado antes a ver si alguien quería concursar Italia ha dicho que no sabía que viene pero que están aprovecha porque aunque no tengan unidad de la lengua por lo menos un castigo

Voz 0759 08:46 cree que es momento de promoción promocionar algo que está

Voz 8 08:49 siendo vender té a lo mejor algún agente de rota

Voz 5 08:54 en Rota públicos de los pobres

Voz 4 08:59 es una pena

Voz 5 09:01 bueno a ver a Paloma digo perdona Elena a qué te dedicas tú yo soy periodista y comunicadora audiovisual por sí que si me contrataban cuarto estás en cuartos ya vencieron soñando y yo

Voz 4 09:18 no lo digo yo también la élite íbamos es decir que los hoy vale Agatha

Voz 0759 09:24 azafata hoy os parece que hagamos

Voz 4 09:26 Zapata es lo cuento porque nunca he visto esto algo de azafata Joy quiere quiero hacer como azafata que viene como den Palmada de Gao pasa como que no dormida hoy está sabéis venga hasta luego

Voz 0759 09:37 fatal un poco con la bajo los efectos digamos de una noche larga Staten Palmada no has dormido cuál es la actitud un poco yo es que hace mucho que no extienden Palmada

Voz 5 09:45 agua agua that despacio

Voz 4 09:49 estoy fatal seis cuál es el mejor no sepa

Voz 0759 09:55 vale aquí empezamos a concurso y ojo con el concurso del porque hoy tenemos especial hoy vamos al centrarlo todo en los tuits antiguos de Pedro Sánchez

Voz 5 10:05 esta de nuestro presidente vamos a ir más allá

Voz 0759 10:08 hemos hemos hecho todos mucha risa con esos tuits un poco cuñada es un poco en plan bueno días in the Morning atención las las Matas está viviendo una botella de agua entera en estos momentos porque viene directamente en Palma

Voz 5 10:21 lo voy a hacer lo hace

Voz 0759 10:26 vale vamos entonces con tuits antiguos de vuestro presidente nuestro presidente de momento Pedro Sánchez quién sabe si ahora el principio porque Pedro Sánchez toso estos tweets son entre dos mil nueve y dos mil once Pedro Sánchez era un diputado no lo conocíamos nadie probablemente el NYSE conocía asimismo entonces como todos al principio en plan qué pasa que alguien me responde que está marchando sí primer tuit de la historia de Pedro Sánchez vamos a verlo Pablo por favor hola hay alguien ahí soy Pedro Sánchez Castejón hoy estreno cuenta en Twitter y espero aprender escuchar y lo que cuente os interese hay muchas faltas si os parece vamos a obviar lo de los símbolos de interrogación Draper dura y todo eso de votación nos olvidamos de eso no así de las comas por favor por orden empezamos poco venga Paloma que ha sido la primera es la primera falta que les Ainara

Voz 5 11:25 perdóname

Voz 4 11:27 Elena con hache perdóname la primera que ver nada más empezar

Voz 5 11:31 Lula que está minúscula perfecto Paloma segunda quita acento en la ahí de la ahí hay otra antes volvemos a Elena la coma

Voz 0759 11:42 después de de hola perfecto

Voz 5 11:45 gracias Pepe va a Paloma después has dicho la ahí el acento en la ahí perfecto

Voz 0759 11:53 bien vamos por orden ballet seguimos

Voz 5 11:55 mayúsculas y soy perfecto seguimos Paloma acento Ensanche me gusta mucho la gente que no escribe bien su nombre Selena imperfecto seguimos hoy esto no cuenta en Twitter y espero aprender escuchar cuentos interés ves alguna más y no hay ninguna más tiramos escuchar

Voz 4 12:19 es un sitio

Voz 5 12:23 bueno falta el símbolo de exclamación

Voz 3 12:27 corto aplauso para las dos Can

Voz 0759 12:32 ya antes aunque el recuento totales cuatro puntos para Paloma dos para Elena vale bien muy bien que te aplauda si vamos con el siguiente tuit por favor uno de los más celebrados de nuestro presidente Pedro Sánchez que bueno pues EFECOM mis colegas en el restaurante Luna Rossa comiendo una pizza cojonudo no sabemos si el restante Luna rosa le patrocinio sale pagó o lo puso del de corazón que Keynes quién sabe igual era una campaña igual es un influencer al fin y al cabo buena en esta época de esta noche la empezaba en una rosa

Voz 5 13:08 aquí contigo vale en este caso Elena

Voz 0759 13:14 con hache vamos contigo sólo para este tuit Kenneth

Voz 5 13:17 maravilló con mis colegas y es que el una rosa es un si quiere tendría que ir en mayúsculas corre

Voz 0759 13:22 todo eso está muy bien visto

Voz 5 13:24 este terminan punto bueno eso vamos al Gobierno sí

Voz 0759 13:28 además más una cosa

Voz 5 13:31 el piso a la coma que no tiene que ir ahí tiene que existir no

Voz 0759 13:36 con con Microsoft si esa como así puede existir pero igual falta otra

Voz 5 13:40 con mis colegas en el exacto en buena pisa cojo no lo correcto correcto correcto como se vio escribirlo sino no pasamos a Paloma Paloma Paloma pues no de aquí del público a ver colega con mis colegas como una rosa

Voz 4 14:01 tras coman

Voz 5 14:03 no tendría sentido como compañero

Voz 3 14:06 este aplauso para Alba feminismo cambia eh

Voz 0759 14:14 los puntos para Elena con dos puntos para Paloma vamos al siguiente tweet que es para Paloma para que esto es un haiku esto esto y yo creo que es una micro poesía entró en el metro fríos sin lluvia salgo del Metro lluvias y frío más que te Pedro Sánchez

Voz 5 14:35 no me digas que no es común

Voz 0759 14:38 a Paloma que vemos por ahí entra el metro es que claro es la primera la primera frase hasta el punto y coma muy que vayan metro

Voz 5 14:45 claro a ver es que puede ser de dos formas también la primera frase usa puede entro en el metro coma frío Comas y la lluvia o entro de metro frío coma lluvia

Voz 0759 14:55 o incluso como está porque entran en el metro frío sin lluvia está también refiriéndose a que el metro está frío seguramente no lo que quería decir

Voz 5 15:02 no sabemos lo que querían espero estaríamos

Voz 0759 15:05 pero bueno vamos a la segunda entonces dónde está

Voz 5 15:07 lo del metro punto lluvia sin frío punto o

Voz 0759 15:11 también perfecto perfecto no vale con eso un fuerte aplauso para Paloma por favor que encontré y atención porque claro aquí estábamos hablando bueno de deslices un poquito tonto el corrector el dedo rápido lo que tú quieras Twitter que da igual todo pero vamos con una falta un grave todo es lo que vamos a hacer es una cosa Pablo y cuando suelta es el tuit por vosotras dos lo leáis la primera que golpea la mesa por favor ya sé que está muy debajo pero hace el favor de fijar de cuál de las dos primero le dan golpea la mesa en cuanto veáis la falta vale venga adelante con Estoy por favor a punto de ver Fidelio de Beethoven dirección David Azagra dejas doy por favor Pablo estás gorda e está el de

Voz 5 15:58 pero a todo eso parado no es junto a punto

Voz 0759 16:01 pues separado

Voz 5 16:02 vosotros votaría a un hombre desigual un fuerte aplauso para le hacía todo más acusó todo mal que esto estás gorda Arena nace

Voz 0759 16:20 el hombre otra vez el Twitter por favor Pablo el mismo apunto eh porque vamos a Paloma contigo hay alguna cosa más una cosa más que podamos reseñar en ese tuit después de apunta de ver Fidelio de Beethoven bueno hay varias cosas pero

Voz 5 16:35 eh es Azagra no

Voz 0759 16:39 antes antes

Voz 5 16:41 pide dio de meta después de Fidelio podría haber para empezar pero hay otra cosa no sé no sé hay una cosa que que muy

Voz 0759 16:52 todo hay que la gente hace mucho que es que después de los tres puntos suspensivos

Voz 5 16:57 claro claro

Voz 0759 16:58 ay qué pena eh te da una oportunidad pero

Voz 5 17:01 yo ante todo despistado más de esta otra pregunta

Voz 0759 17:07 vamos seis tres y yo quiero que empates para darle emoción a esto vamos con el último tweet por favor Pablo un clásico a ser malos que parece parece programa de la cadena ser ser malos

Voz 5 17:20 buenas noches colegas

Voz 0759 17:21 áreas cosas ahí con lo cual si aciertas todas empatar

Voz 5 17:24 ser malo buenas noches coma colegas punto

Voz 0759 17:28 buenas noches coma colegas punto vale ya en ser malos

Voz 5 17:31 se lo has dicho lo malos tratos

Voz 0759 17:34 no puedo no me ha dicho un fuerte aplauso

Voz 3 17:36 para Paloma que empatan

Voz 6 17:40 la pata acotada

Voz 5 17:45 que están empate ya no tenemos más tiempo que hacemos premios para las dos

Voz 0759 17:53 hoy parisino no es una opción eh excusa estas

Voz 4 17:56 eres habéis visto no quieren ganar día una presidenta en este país

Voz 5 18:01 horroriza

Voz 3 18:05 pues mira me gustó la idea ha gustado

Voz 0759 18:08 las dos así que lo que pasa es caro tengamos un premio estipulado para el perdedor y otro para la ganadora aparte de las fotos de Instagram que eso

Voz 4 18:15 con ello gustan los chicos no no no va el premio tiene que ver

Voz 0759 18:22 ah vale yo había traído un premio para el perdedor perdedora en este caso es una cosa que me trajeron el otro día al otro programa que al bueno sabes

Voz 4 18:30 mundo no la vida moderna

Voz 0759 18:34 Nos trajeron una cosa está feo cuando en un regalo y luego tú lo regalas pero yo creo que en este caso lo vais a entender es un pin de Vox

Voz 10 18:41 no

Voz 5 18:45 pero luego te lo pone semanas añade

Voz 4 18:47 forma irónica ahora Elena con hache bueno tú crees

Voz 0759 18:51 te lo voy a lo mejor tiene sentí un cuñado algo que le viene

Voz 4 18:54 Thaci Paloma como actriz ahora te gustan los hombres pero siendo actriz va a pagar de todo te regalo

Voz 0759 19:00 es esa falta no nombran a un

Voz 4 19:03 pues para hacer un Cuní Lingus programado

Voz 10 19:10 si quieres te lo cambió

Voz 5 19:12 no te tú que estoy empezando

Voz 0759 19:17 hay que hacer fotos a las dos árabe porque las dos han sido ganadoras tenemos que llenar una cuenta de Instagram con fotos de influencer si enseñamos bueno gracias sí qué pasa qué pasa vale vale vale

Voz 3 19:29 Sala y también un fuerte aplauso para los dos concursantes hasta aquel concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 5 19:40 curso cutre de la Lengua moderna cómo mantener un novio italiano sin tener ni puta del idioma

Voz 11 20:05 sí que hay crisis ya están metiendo de Zilina Seychelles

Voz 3 20:20 esta canción malísima pero es verdad pero es buena porque con sus objetivos

Voz 4 20:28 a mi me parece que es muy vibrante

Voz 3 20:30 a mí me da para bailar como los padres

Voz 4 20:36 ahora en español bueno es traducción

Voz 12 20:40 el el que las escuchan es Sonorama sí si en el más cool

Voz 3 20:46 bueno es mi sección chico ha sido la sección de Valerio Cuerda Gracia es una movida pero el otro día estaba leyendo las noticias y de repente con un titular en el New York Times que ponía al podemos verlo que soy perito después verdad

Voz 7 21:04 ir a por qué casarte con un extranjero hace más feliz tu vida entonces simplemente muchas amigas mías me preguntan porqué siempre voy empalmando italianos desde el dos mil

Voz 4 21:13 el mérito una tontería ponerse por eso bastaría

Voz 0759 21:16 para el Papa espero que sí

Voz 4 21:19 es el caso

Voz 7 21:21 es que dio Nau cuenta que yo puedo no acercado Surfing puede hacer vez Surfing directamente en Italia

Voz 4 21:27 no Mis primeras citas no seis como son

Voz 7 21:29 primera cita me dicen de una pizzería o no te llevo yo digo yo que conozco bien este tema

Voz 0759 21:34 la Luna Rossa por ejemplo por ejemplo

Voz 7 21:37 a pensando infausta día convencernos de que aquí te gustan las guiris

Voz 0759 21:41 yo es que no en principio no soy racista para absoluto

Voz 4 21:44 no obstante nada que ver con racismo pero pero prefiero

Voz 0759 21:47 española no es que no tengo preferencia aquí lo que sea que sea no ha hecho la red de arrastre

Voz 7 21:52 a mi a mi hay hay una cosa que me gusta mucho de los italianos que es que tampoco te entienden entonces hay un punto que es una gozada

Voz 0759 21:59 ah perdón un momento con el italiano pasa una cosa sí que es que todos los españoles en los creemos que lo vamos a hablar y lo vamos a entender que probablemente al contrario pasa lo mismo y luego ya es allí no entiendes un carajo de lo que está

Voz 7 22:10 totalmente Eto'o Ortego de digo el ejemplo por ejemplo el me habla yo me río pero tampoco es graciosos que tampoco el esté escuchando pero como está

Voz 4 22:17 a ratos así me hace gracia le pongo un fondo negro y hace como sombras chinescas y yo me parto el la manita italiano total y entonces hay otra cosa que él no me entiende a mí pero me escucha que es súper bonito me duran los novios niños porque como no entienden es una una gota nada me encantan los italianos hay una cosa que te has dado cuenta que tú tampoco le conoces la habrás visto

Voz 7 22:38 mi novio de un par de veces es que no quiero hablar mal de él pero hay una cosa que hace que no me gusta nada ahí es que intenta ser gracioso cuando bien entonces hay me gusta italiana en casa no fuera hace una cosa que es que tiene que hacer chistes no antes Maja de leve a que que le dice Hodge yo soy dentista los dos nos dedicamos a lo mismo a hacer reír salir bajón que me da cuando dice delante de gente esta mierda entonces he decidido ya no sacarle paso luego a los italianos tiene una cosa muy guay es que visten fenomenal de hecho hay veces que dices usted es maricón como que no sabes diferenciarlos no no me da igual no quiero ofensiva ya me entiende y bueno es que aquí no puedes decir nada la dice que son muy machistas no son nada machistas les gusta el gusta las recetas yo prefiero estar Tola batiendo huevos a follar es la mejor excusa bailando reggaetón no les la porque tú dices Joaquín un español que bailo reggaetón igual es un poco pringao o no

Voz 0759 23:35 no se allí como es otro idioma aceptan

Voz 7 23:38 aceptas que bailo reggaetón vamos me parece que tiene unas cosas impresionantes dos lo que me gustaría saber es hasta qué punto estoy haciendo bien porque tú crees que sido una pringado nombre

Voz 0759 23:49 a ver porque porque siempre vasco italiano no

Voz 7 23:52 ves porque estoy con italianos igual este tapando de mis es no sé si tenías tu en el colegio yo tenía una chica que se llamaba Casandra entonces Casandra Le hacían bullying en clase y luego sus padres le cambiaron de colegio y entonces ayer a la pelota y la Wide pegaba todo el mundo pues yo me siento como Casandra con los novios italianos como que los cenas nunca van a saber mi primer colegio entiendes lo que soy Parri llena ya eh bueno yo os digo en serio lo mejor que podemos hacer es no serán de nada no se ofenden de esta sección hablo mal de él nunca la va a haber Fran no se entera de nada incluso grabé una vez con Buenafuente que para los palos cómicos es la leche entonces llore al llegar a casa porque me salió fatal y Gemma salió fatal y me ha visto Buenafuente y me dice quién Buenafuente Fonte que es un ex de Milán no

Voz 4 24:35 de nada os lo digo en serio

Voz 7 24:36 yo entes mirra hallada es que ahora ha empezado a dar clases de italiano

Voz 13 24:39 en serio sí

Voz 7 24:40 entonces ya veo que empieza a entender es muy gracioso porque mi profesor Se llama Valerio muy no

Voz 4 24:46 esto es no hay porque nos llamamos Balbás

Voz 7 24:48 vale que no me quita protagonismo porque es un tío valientes no es como María de este me puede llamar ahí en Las Tres Marías un apellido que quiero ser única y me encanta me encanta Valerio pero me ha enseñado demasiado

Voz 4 24:58 tanto que me da la impresión de que mi relación

Voz 7 25:01 está ahí está de capa caída entonces he pensado Tinder no porque claro yo con españoles nunca me enrolla o Héctor

Voz 0759 25:08 claro que no tenerla practicantes de necesitas Tinder

Voz 7 25:11 pues no sé yo lo que he pensado es Tinder lo conozco ya en contra una vez lo conozco dos con las una que es cuando llego a casa sin haberme enrollado con nadie que estoy soltera me descargo Tinder entonces me habla alguna Leo que me llame y me quedo dormida con su voz

Voz 4 25:23 luego lo lo lo Huelva es instalar

Voz 7 25:26 día siete como que no pasa es verdad lo hago mucho

Voz 0759 25:29 podemos pensar es que desbordaba no no no no

Voz 7 25:31 como las como la paja de los que dicen ya pues yo me descargo escucho día y luego otra cosa de tienden a once que es cuando voy a taquilla cuando voy a una era un espectáculo en taquilla

Voz 0759 25:40 aquí ya que decir que me que tienen que pagar entrada

Voz 7 25:43 como no me conocen y Chus si no viene nadie me bajo Tinder les digo de quedar ahí me pongo fotos de hace veinte años ya aparecen ahí me reconoce

Voz 0759 25:49 pero ya pagan vagan iba en tranvía entonces

Voz 7 25:52 de hecho una presentación que quiero intentar que se reían conmigo los españoles y que me vean lo que pasa es que es verdad que mi presentaciones como tal pero tira mucho a guiris sin darme cuenta podemos verlos

Voz 14 26:03 la así Valeria yo soy de de el País Vasco que es un pequeño en una comunidad autónoma como nos un país suena país la gente se equivoca me gustaría que idiomas yo Se Coco de rumano italiano un poquito alemán flamenco cantan cáncer en una el amor o un poco tanto pero a veces lo hago Saica los leales vivo en una casa como un apartamento aquí diferenciamos apartamento a el apartamento dijo que tiene más que nada una aplicación hay un talón y aquí paz sabes Nighy anoche y media está dentro sea yo soy muy de leer y podemos comprarnos una mecedora hay Eleven que me parece super americano Iceta sin que es un un idioma de que sólo habla un hombre un anciano del río Tigris de un viaje de mochileros encontré menos tire me enseñó cuatro paradas hasta ese momento

Voz 15 27:20 bien

Voz 7 27:22 sí lo compraron así

Voz 14 27:25 si quieres contactar con conocerme aquí tienes una gripe no perdona no tengo yo tengo manera de ponerlo pero tengo Instagram Se llama arroba

Voz 4 27:39 en inglés y arroz

Voz 3 27:47 la

Voz 8 27:48 en el auto la auto humillación más veces

Voz 4 27:51 ya que que dices eso hombre por favor pues debe de ser porque en español

Voz 7 27:55 por qué no me ha escrito ni un español sólo más gente

Voz 4 27:58 la Alianza por fin también por Tim bueno he subido

Voz 7 28:01 atienda Se puede subir un vídeo más quitó nadie sólo Fabricio que tiene una pintada el típico macarra que me gusta a mí de mafia

Voz 4 28:08 italiano total ha venido aquí por si cómo será profesor podéis darle un aplauso

Voz 3 28:14 Abadi estamos asistiendo al encuentro por primera vez más raro el italiano Il Valeria Rosa dicho el idioma español lo pobre

Voz 5 28:42 Natalia imaginadas si estás como chao chao

Voz 3 28:47 cuesta un programa de la radio española

Voz 16 28:51 entre la tuya semblanza

Voz 4 28:56 J J italiano del sur no en el sector que me pone mogollón normal a mí también poco eres como mierda de Italia iba a ser un italiano en plan macarra y con Tania entonces tiene una serpiente se llama Valeria Miles que bonito te

Voz 0759 29:22 es algo que tienen una serpiente pero entonces

Voz 7 29:25 es que esas cosas sí

Voz 5 29:27 a Valeria nace una me estás poniendo Navarra ya te puedo tocar pero es virgen fabriles

Voz 1855 29:33 ya

Voz 5 29:34 es que no tiene pinta italiano e camino pues como se dice puedes por hoy puede

Voz 8 29:42 es un poco un poco lejano tuyo

Voz 5 29:47 pater padre no no tanto

Voz 4 29:52 no el tío abuelo

Voz 5 29:56 Fabricio

Voz 4 29:57 una cosa tú eres de relaciones largas yo si es que lo sepas quiero casar bueno hasta que dure el Erasmus

Voz 16 30:05 la mía la serpiente el quién de ellos estaban ni

Voz 4 30:14 no entiendo nada Fabricio creo que somos iguales te gusta la pasta los Ferraris

Voz 0759 30:21 bajo el pene a garrapata

Voz 16 30:23 va Valeria si tú eres Risto orante de mí

Voz 4 30:30 corazón gracias me dijo que hay mucha química bueno he dicho te digo una cosa yo creo que deberíamos actuar juntos te gustaba

Voz 16 30:37 media Palacio de la Prensa prensa paz ya prensa veintiséis de abril once de mayo e hijos de gente

Voz 17 30:47 estamos estable en el país

Voz 16 30:56 asimismo está acabado el set es que escena

Voz 3 31:02 fuerte aplauso Pablo Ibar Mulhouse próximo espectáculo en el Palacio de la Prensa Pretty de

Voz 4 31:08 veintiséis de abril de quince de mayo

Voz 3 31:11 sodio lo viene papá pero saldrá

Voz 11 31:27 el que era una crisis ya

Voz 12 31:33 hay que ir bien porque es lo único que diferencia esta gente que se compre ganar setas de grupos que ni conoce

Voz 0759 31:42 pues lo que viene ahora lo va a anunciar Julio que tiene una voz ya brilló por ello eres la música y el humor y la improvisación es

Voz 18 31:50 lo suyo ellos define su música como quiere

Voz 13 31:53 Pop absurdo depresivo con catarsis

Voz 18 31:56 y cómica

Voz 16 31:57 Ellos son antílopes

Voz 5 32:07 bienvenidos muy buenas no sé si si

Voz 0759 32:10 tardes noches sexto con el podcast

Voz 5 32:13 hemos visto a la banda Julio va a gustar

Voz 8 32:15 mucho una de las tomas que ha hecho Chiriboga So

Voz 13 32:22 ya la manivela por favor adelante este tema me dedicado a toda la gente que que que se enerva en redes un poquito estos están las personalidades que han la la osteopatía

Voz 0759 32:38 no sé de qué me habla de verdad sí

Voz 13 32:41 que los tramos los haters nosotros lo llamo patas

Voz 1855 32:48 vale esa canción para un público de ineptos nazis atribuible bajo ningún concepto mientras no debería ser tan peyorativo pero así es como consigo me objetivo no me da Versalles no carezco de inversión tengo el dinero en la calle calle de Lance calle anarquista venta listas del montón de profesión activista otra vez ha pasado ha indicado que el dolor y la evolución está por ver y Tonterías las justas hola qué digno que hice con tal de que salpique noticias somos virales todos queremos tener distintos pero que nos traten da igual

Voz 4 33:26 les como Marea como sea

Voz 1855 33:29 me cantante calle todo depende como entra al trapo como jalea crías la entendimos que era como una idea tenga como intentado como cabrea que hasta hemos bosque aquí el que no corre vuela a ver si cuela vale mordaza que a apenas de aplaca que arrasa que trina que altera hay machaca jamás contenida centenares de veces compartida anonimato que viven tres opiniones del bolsillo poco nada que resta arte metido en el pasillo

Voz 20 34:26 burlado en el desván tú miras por la ventana de Special K me pasó la mañana mismo John The Special One escupe sobre mí tu verborrea Bellea ganaré en las heridas tiene que era te pone de los nervios que tú del ITER

Voz 1855 34:41 sí soy un artista como Mare de Pelé comenta Calais ves en los que ya me lea hemos que aquel que é moi moderna

Voz 21 35:15 a ver si cuela

Voz 6 35:28 Dilma pero bueno

Voz 3 35:32 si lo mete la lengua materna el otro grande

Voz 4 35:37 el pinta italiano que fabrica

Voz 13 35:40 a ver

Voz 4 35:43 oye muchísimas gracias que buena canciones que jamás

Voz 0759 35:46 el momento justo e si no creo oportuno

Voz 13 35:48 a esa hora de la tarde era lo que decía en esta tarde hasta hora del día en cuanto a la pongas día además que una canción que como hablar de eso del comportamiento que tenemos cuando nos ponemos detrás del dispositivo que se ahí ahí sí que todos somos mucho más valiente claro in verdad creo que esa actitud aceite eritreo hoy creo que todos podemos ser un haters control en algún momento yo ya he dicho ya que es lo que lo éramos

Voz 0759 36:13 sólo eramos sin redes sociales también pero ahora

Voz 13 36:15 que están y que sabemos que hay tanta gente detrás es bueno que haya también en mi opinión letras que te que te

Voz 0759 36:20 en pensar un poco también sobre eso sobre cómo cómo

Voz 13 36:23 utilizamos las herramientas que tenemos nosotros uterino

Voz 0759 36:25 es desde luego las herramientas que tiene que son las letras muy por encima de la media de lo que sería el pop español diciendo tú yo yo digamos quemar gays un léxico un poco más amplio

Voz 4 36:36 de cable pasa por leer

Voz 0759 36:38 que pasa por leer

Voz 13 36:41 desde Andalucía leyenda pela

Voz 0759 36:44 eh pero lo hace muy guay que además es un género que es muy difícil de encasillar que tiene cabida moviendo sitios por ejemplo vais hacer festivales

Voz 13 36:52 ya que su mora no empezamos la semana que viene con el PP

Voz 0759 36:55 cuando en la huerta Huff fue muy curioso porque nosotros éramos rondó

Voz 13 36:59 eh hacíamos estado guitarra que lo que de lo que se trata y la gira es simplemente guitarra pero hace dos años llevaron de de un festival porque había como una la gente escribiendo oye antílope no preguntaron si podríamos hacer una banda como para algunos masivo eligiendo a final festivales tocas una hora hora y soy entonces hicimos una banda ahí no hemos colgado ahí en festivales en Gulf fallecido Ali me acabo de plata somos gasta ahora es Burger esto gas osea a tocar así mirando va a dejar de tocar la guitarra que es como comprar un chalé no pero joe cómo mola porque vosotros sois carne

Voz 0759 37:35 empezasteis en bares

Voz 13 37:37 sí pero muy de encima de cada cómo acabó la cosa con moqueta dado por lo tanto por todos los niveles de esos camerinos de bares de esas cajas de suelo

Voz 0759 37:48 eso escenario en todos los niveles

Voz 13 37:50 ella de ratón ventanilla de yoga de fue después sabe así hasta llegar a a Viña Rock el otro día que llenamos el Barcelona es verdad de verdad y para dos tío como nosotros cuando guitarra cuando recibo de autónomo es el logro más grande para animales

Voz 0759 38:09 ya lo pues poner cuando eso sí grafía autónomos dados de alta del grupo dado su estado civil autónomo dados de alta es un gran nombre para grupos proponemos de aquí me gusta bueno tenéis festivales sigue la gira decía es que habéis llenado lo dices a Barceló que tenéis próximamente pues hacemos esta semana hacemos

Voz 13 38:31 Gijón y Santander Jolín Santander hacemos también en junio Huesca Zaragoza vamos todos

Voz 22 38:37 efectiva les ahora Granada Málaga y cabo el plata en fin no sabemos

Voz 13 38:42 cualquier cosa que necesite la gente en antihéroe punto TV

Voz 0759 38:45 antílopes punto tv y ahí viene todo muy buenas

Voz 13 38:48 vamos nosotros las redes en serio muchas veces

Voz 3 38:50 no como no hombre no me encanta

Voz 4 38:54 es como a lo peor

Voz 3 38:57 qué hermoso trabajo sí pero ese

Voz 13 39:00 ahí hay que al final creo que sea con el tiempo se ha conseguido un lenguaje de esta cuarta pared que rompemos cuando salimos al escenario hace que cree una comunicación con la gente muy directa y la gente al final quiere eso lo está muy bien porque crean puestos detrás hago moviendo la vía pero pero creo que sí

Voz 8 39:23 había un poco hipócrita por nuestra parte aunque tenemos amigos y la oficina que no ayudan cuando no

Voz 13 39:28 demos estaban en los viaje pero que la gente sepa que está dirigiéndose directamente a nosotros

Voz 0759 39:33 aquel ojalá pues por favor que lo tengan claro

Voz 13 39:37 ahí tienes a mí

Voz 0759 39:39 no pasan cosas buenas por vosotros no sé si os ha pasado alguna polémica así gorda en redes algún incendio es a mí algunas y que lleva a cuestas y luego hablamos de su hijo es verdad que afecta al luego llegas a casa las redes el noventa y dos por ciento de los comentarios es acordar de tu madre y no sé que yo me voy al jacuzzi

Voz 5 40:01 jodido que ha pasar una cosa en este programa siempre vamos

Voz 0759 40:09 frente eh lo voy a contar Quique e nosotros tengamos si os voy a contar yo voy a hacer cómplices de este momento así también Valeria porque no lo sabes que teníamos a otro invitado previsto en este momento vosotros y ahora os iríais luego volvería a cantar para cerrar el programa es invitado cuyo nombre no voy a decir pero que es un cabra no se acaba de cancelar la entrevista vaya hace diez minutos nos ha dejado tirados

Voz 4 40:36 me dieron es la mala noticia pero esta excusa o no

Voz 0759 40:38 y de momento no la buena noticia es que si queréis si antílopes se presta este ratito que queda de programa

Voz 4 40:46 es así su segundo plato lo siento

Voz 0759 40:49 bueno pueda hablar desde el corazón favor

Voz 6 40:55 es verdad

Voz 8 41:00 no nosotros además te porque estamos con el disco nuevo echó un nuevo y es un disco con el que hemos alcanzado nuestra

Voz 13 41:08 el otro día estábamos tomando una robaron si alguien vivía de una copa que no era la suya aquí en la mesa dijimos de mierda dice bueno que tenga cristal así de repente esta visita tiene ahí está lo decía eso que dijo con el que hemos alcanzado nuestra inmadurez totalmente no se fía de Gemma me ha hecho olvidar nuestro sonido para atrás porque eso es otra cosa

Voz 0759 41:32 además también hay que no osea que en cuanto al sonido y eso va jugando va probando cosas no dejamos llevar

Voz 13 41:38 la canción unos privado

Voz 0759 41:41 como accionistas el carteristas eso el género canciones que me gusta mucho una cosa que hacéis que cuando la gente al sofá de vuestra casa lo has visto

Voz 13 41:50 qué quiere mendigo que te te iba a decir que no que ha pasado gente muy guay por ahí

Voz 8 42:00 pero queréis la ex de verdad yo

Voz 13 42:02 claro que sí que quédate

Voz 4 42:06 tengo un triángulo

Voz 13 42:08 lo que está invitado cuando no es fácil tocar el triángulo no no no no

Voz 4 42:13 ver complicado atraerlo todavía déjame se dio porque me pone muy en casa hago

Voz 13 42:19 el requisito es que la canción debe ser nuestra ya estaba aprende eh tenemos el atril ponemos las derrotas bastante sí pero parece que yo he visto un par de ello con

Voz 0759 42:31 no no José Antonio

Voz 13 42:33 Pablo Carmona Ketama temiera o el disco

Voz 0759 42:37 qué más hasta cuando hombres han bajado hasta

Voz 13 42:40 yo le regalé el Carranza lo Pablo López Bynum Día Europeo la Cámara esas estropeó el micro con el que grababa Montoto teníamos micro la Cámara pusimos pues suena fatal Nadal y yo creo que tenemos una de la visita más célebre pero eso se valora mucho en Internet oralidad yo no domino Manuel Carrasco también me ha venido el Jo se ha venido en fin mucho muy guay porque era un espacio que en principio nací

Voz 8 43:11 yo como una idea para para eso para frenó un poquito más conocido de su

Voz 13 43:17 el viento de escritores en en Youtube pero al principio apenas quería venir nadie tiramos de los amigo del gremio de nuestra generación de niños hipoteca de Pedro Chillón de la vida de todo lo que podía venir y que creíamos que tenía un espacio ahí pero ahora ahí hay lista de espera ahora que que

Voz 8 43:37 como como a lo que nos dedicamos todos a lo mismo lo hacemos lo mismo fines de semana es difícil cuadrar ahí

Voz 13 43:44 sí a diario estamos hablando interesante movimiento como la de las discográficas no que ellos tienen su uso simbiosis aire dos artista universal que se juntan Pablo López no sé qué de lo que ganó no la que ganó la gallega de Operación Triunfo por ejemplo rasante de tipo de cosas que hacer la discográfica

Voz 5 44:05 yo me echaba

Voz 3 44:07 ya de compró

Voz 4 44:09 sí

Voz 0759 44:10 si nosotros hacemos lo mismo poco pero con una con la con naturalidad con gente que sabía

Voz 13 44:15 en la misma parte de la pirámide de la industria de la ladera de la ladera o simplemente amén de desempleo también es bueno

Voz 4 44:25 una cosa quería decir que bueno

Voz 7 44:26 es cantando no sabéis como estaba cantando al público a mí no habla mal pero me ha sorprendido

Voz 13 44:30 es que he visto Alcaraz de la letona digamos que hay aquí algunos a ver que que que estuvieron el otro día en la Barcelona de malos conozco porque se quedaron al final para saludando

Voz 4 44:41 aquí siguen diga o pasa también Palme

Voz 13 44:43 el Barcelona club de todas las semanas hasta ahora

Voz 7 44:47 eso tiene que ser super emocionante porque yo veo la música que al final que canten tus canciones tienen que han subido en cambio en comedia es como que te es el mismo bloque de chistes como ya está repitiendo Narbona se pone a currar y hacer algo nuevo no

Voz 0759 44:59 acto Single nada es que me tocan la conocía

Voz 13 45:02 la edad de hecho funciona muy mal incluso el ser un tráiler de Un espectáculo de comedia sí ya tiene que tener una buena edición y dejarte con el culo torcido con ganas de de marzo por eso medida también nosotros también hace mucha comedia me dio el choque críticas monólogos y demás siempre tratamos Sofía ahí la música estamos en Spotify digo una carrera discográfica digamos que para diferenciarnos de nuestra carrera no

Voz 0759 45:29 como ejemplo Riki López Krahe digamos que hemos tirado más vuelo

Voz 13 45:31 Sabina tú escucha los disco y no tienen no tienen los chistes por eso mismo porque

Voz 0759 45:35 desvela el esperado eh porque además la verdad que las canciones se sostienen por sí misma que forman parte de un solo de humor que tendrá un hilo y tendrá pero que las canciones ese sostienen que al final acabó a la gente que que junta música y humor si le gusta eso que luego la canción por sí solas se sostenga esas lo que te dé para hacer un proceso para ir festival

Voz 13 45:54 en la comedia tiene ese puntito ahí de que parece que es caduco porque si hay hay es verdad que hay chistes

Voz 0759 46:00 cruel en la comedia sabe lo que pasa en San Siro

Voz 13 46:03 a la vez tiene ese punto que lo hace único que que está también en el en el actor obtener el comediante defender el texto hasta la muerte independientemente de que los cuatrocientas personas adelante o lo cinco que estén o hayan venido ya otro día verlo a veces se nos olvida que la gente tiene vive la experiencia como espectador porque nosotros somos espectadores antes que músico que parece claro yo vi vivo como espectador una experiencia que nunca en la que vive el actor el artista en cuestión no puede a veces a lo que estamos arriba del escenario se nos olvida eso la gente viene como Val al parque de atracciones a montarse otra de la montaña rusa para vivir esa experiencia se lleva a otro para que viva lo mismo ocurre a veces que que cambiamos los Speech o cambiamos incluso la dinámica causados

Voz 0759 46:51 la bronca bueno la canción es la misma pero

Voz 13 46:54 la falta cuando se que se recuerdan hay una vida hecho no sé qué pero me encanta igualmente es agradecer has nombrado alguno bueno referentes que pueden ser muy muy claros hemos Javier Krahe

Voz 0759 47:09 lo Carbonell de Toronto a esa estirpe de gente que junta

Voz 13 47:12 el humor hay uno que no

Voz 0759 47:16 que hay una que nombrar en vuestra web demuestra extravío una persona que yo también quiero reivindicar que es Lina amor sí yo soy muy fan me ha hecho reír muchísimo

Voz 13 47:27 Lina Morgan y además como estilo de vida es decir esto me alegro me alegro porque alguien lo hubiera puesto de la rueda de prensa de que hablando por ahí porque la tía era una actriz increíble

Voz 22 47:41 pero de esta de no darse mucha importancia en saber no de no postureo entonces eso es un estilo de vida mucho artista le ha llovido

Voz 13 47:51 la escupió San escupió encima por no ser así por ejemplo martirio es una cantante increíble que puede tomarse la vida de esa manera Beni de Cai mucho mucho a cantaores que no se les ha tenido tan en serio por el por eso por tomarse la vida simplemente así después tenía eso en escena que era una increíble actriz que lo que lo que hacía era soltar un texto increíble la altura de la mejor al pueblo es decir a si es decir como como la Gabo ese movimiento era lo que no nos gusta para nosotros

Voz 0759 48:17 sí sí sí sí hombre ya sólo también como empresaria Un poco comprar un teatro en el momento que estás haciendo mucho dinero transformarlo en el Gran Teatro Popular España porque aparcaban autobús venían todos los días autobuses de toda España para ver el show de Lina Morgan que luego emitía Televisión Española ya que yo lo voy a veinte millones de personas

Voz 13 48:36 paradigma de muchas mujeres volverán a caer bien poder hacer en poder Nazateth llegaba y si llega te ponga Carreira te da otra época otro contexto oí tal no pero pero

Voz 0759 48:46 lo que hemos dicho antes el humor es muy cruel lo ves ahora está todo superado es muy injusto juzgarlo con con la con

Voz 13 48:51 pues hay que cuidarlo para que guste cuidarlo porque los grandes cómicos que no escuchan a todos cuando no cuando vemos lo que han hecho de ir no sentimos hilo a miramos es por eso porque vemos la dificultad entendemos lo difícil que es ese ese triple mortal que está intentando con su texto con su interpretación con su cara plana simplemente en su silencio exacto

Voz 4 49:10 ah perdón lo que estabas comentando antes

Voz 7 49:13 el año pasado al principio cuando empecé a actuar con justo Iggy Rubin que no pero es verdad que con él fuimos a Olmo bolo

Voz 0759 49:20 damos un fortísimo una supuesta fue más aún

Voz 7 49:23 bolo en son compran típico bar ya estábamos cinco pero es que tres éramos cómico se iba a presentar esto lo lo anunciamos fijo no y él me dijo sea ni de coña Levy P dándolo con nosotros de decir esa como que me lleve hay un buen consejo

Voz 13 49:38 sí sí una buena lección de siempre

Voz 7 49:41 el máximo porque hay alguien que ha venido expresamente a verte disfrutar

Voz 0759 49:44 os habréis actuado también para otra persona así para cosa uno

Voz 13 49:48 bueno y a veces sin nadie

Voz 5 49:51 pero ya teníamos todo montado una cosilla

Voz 13 49:53 esto se llama ensayo de manera allí quería olvidarlo del circuito para los dos Segura también a que tocar para que pagaran a alguien que lo lo corrobora Badia civil tío porque estaba perdido en una en una carretera de servicio de un camino bolo era el disco por desamor Alarte iré llevábamos en el maletero petardo de Caja con el disco nuevo no dio la Guardia Civil que estábamos dando vueltas con el coche y no paró entonces son músicos y si de verdad abrió el maletero y de un aquí en estas cajas que hay una pierna

Voz 0759 50:32 seguro que son diques

Voz 13 50:33 bueno estábamos nosotros lo graban discos como dice que se llama el grupo se lo regalamos no se graban de meta la Benemérita no decía estos propósitos pero surcar

Voz 0759 50:49 bueno pues vamos acabando ya una cosa antes una cosa antes sois de Huelva

Voz 13 50:55 si la Cristina que que he visto aquí me han dando mucho digo esto me encanta

Voz 0759 51:00 en la pista el otro invitado que Nos apartados que era de Madrid

Voz 13 51:03 como todavía no voy a dar más

Voz 8 51:07 podéis cuando cuando vais a Huelva

Voz 5 51:11 capital de mi parte no que de verdad te lo digo textualmente enserio está todo olvidado Phil

Voz 13 51:20 no pasó nada a ver si es verdad que que que no tengo absolutamente nada contra Huelva que quiero ir no pasa nada si además aquí a Carolina no no Carolina Marín también no hubo ningún problema para nada al contrario ahora mucho Robin de sofás con Broncano nosotros hemos tenido mucha pero es que además he dicho barbaridades y no pasa nada tal vez no se decíamos que alguno tenía que tener la contaminación

Voz 0759 51:46 a siempre sabe lo agradeció muchísimas gracias eh haga de favor clave vamos a acabar la lengua moderna debido agradeciendo muchísimo muchísimo antílope de su visita por supuesto fuerte aplauso a Valeria

Voz 3 51:59 sonido aquí que es la promoción muchísimas gracias al mejor público de España para despedirla

Voz 23 52:12 ah sí

Voz 9 52:16 eh

Voz 24 52:19 para forajidos

Voz 13 52:20 en talleres

Voz 25 52:23 ninguna bueno cantos cuando no del lejano oeste del cercado suroeste este país esa foto y también tiene un fluido y Cortijo esté café John caballo carnívoro

Voz 9 52:42 fluido

Voz 25 52:43 la gente que bolita yo no creo en nada conozco a mi madre de vista

Voz 9 52:49 qué

Voz 1855 52:51 por qué

Voz 25 52:53 de prensa nuevamente a nevar Irene

Voz 9 52:56 eh eh ya el alba Spirit

Voz 25 53:11 ha entregado mejorado Guillermo ya tres sacos de pan de mañana

Voz 1855 53:27 sí

Voz 25 53:34 al bar y fluido con el gallo galaxias de la Lengua moderna quemando billete ya tuve buenas pieles prefiera Ali al que me haga encontrar los papeles

Voz 9 53:56 quería Marlene bien escuchas cuando yo eh despistado le espera una espinita que no se me he tragado Vega los datos van de mañana

Voz 1855 54:32 hay que dar

Voz 25 54:38 llenas guiado GAR fondo va a poder entonar de country cuando muchas gracias

Voz 1855 54:48 no

Voz 6 54:55 el grupo

Voz 5 55:01 sí protestante del partido militante Kyodo de toda de dura

Voz 1855 55:08 el pie cercana

Voz 3 55:15 no

Voz 1855 55:17 a ver déjeme la semana Grande Sienna Miller y que está por escribir lo va para la