La Lengua Moderna: Está gordo, delgado, anoréxico, se muere. (22/04/2019)

Voz 1 00:00 eres tan moderno en tan antigua a la vez como el fax y el le texto como una señora antiestrés moderna con lector de Miguel

Voz 2 00:15 cada persona que una bestia

Voz 0759 00:53 bienvenidos bienvenidas a la novena edición de la nueva

Voz 3 00:58 tapa de la Lengua moderna el mejor público del Hemisferio

Voz 0759 01:08 gracias hoy viene menos gente de lo habitual pero pero estamos muy contentos porque creáis un cuadro plástico bellísimo hay gente con boina eso siempre es muy valorable gente joven con boina que se está perdiendo hay hay hay gente bellísima hay fans del Can K fans de Ter estaba la idea

Voz 4 01:26 Ros a mi lado y también hay alguna hay hay fans de Valeria Ros uno gracias

Voz 0759 01:31 Valeria y te miro hoy fíjate que hoy te miro y me sale decir te Valeriano

Voz 5 01:38 los de mi vida fuego de mis entrañas pecado Miño al mía vale sería la punta de la lengua emprende un Umbría

Voz 0759 01:46 deje de cuatro pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el cuarto en el borde de los dientes esto es porno

Voz 3 01:55 Valeriano

Voz 4 02:00 no es me inspiraban poquito Nabokov un poquito un poquito pero vamos es mío

Voz 0759 02:06 el quiero dedicar el programa de hoy bueno aquí eso quiere dedicar

Voz 4 02:09 programa a Pedro y a María que sí que semana casas a mis amigos de sacar amigos de Blabla quedamos a sonar el caso es que se conocieran bueno Juana rol se conocieron el de bola de ella de ninfa en un congreso internacional de Errol en Alemania lo normal Bono sea trajeran muchísimo porque está estarían impresionante es verdad empezamos

Voz 0759 02:32 a yo diría ese atrás

Voz 4 02:35 diría ya lo he dicho atrajeron trajeron sus correcto correcto seguimos acceso os deseo lo mejor que tengáis un monstruo que bueno que seáis felices hay por eso

Voz 6 02:49 criaturas mire mi grupo de amigos de hablar que estamos

Voz 4 02:52 en un grupo de Whatsapp todos no

Voz 0759 02:55 para categoría de amistad no amigo de Blabla tengo

Voz 4 02:57 las amigas de Bilbao que están en Madrid luego los cómicos

Voz 0759 03:01 qué bonito yo se lo quiero dedicar a otra vez a Italia quiero hacer hincapié en esto porque en el programa de la semana pasada le dedique sólo a Italia porque a alguien le habían recomendado que no lo encuentro un tuit si un tuit que

Voz 4 03:17 qué era un podcast para sí aquí está aquí está aquí está

Voz 0759 03:20 una italiana había preguntado en Twitter me recomendó algún Pozas en español Italy llegó un un macho alfa un fan del programa y le dijo ausencia dubio la lengua moderna entonces claro volvió a contestar hay que tener una educación en la vida

Voz 4 03:37 Nos contestaba con tengo hacerlo yo tu las clases de italiano Valentino bueno a ver qué dicen ni le cómo se llama ella no nombre no

Voz 0759 03:48 qué Duty gracias miles tute escrache que va con gran concepto Z

Voz 4 03:54 a sólo un aspecto AZ no se lleva muchos miles con una L

Voz 6 04:01 L ya el Grad semi LEAR tutti cuando Piatti

Voz 0759 04:05 era mil

Voz 6 04:07 tú eras che per tutti las reproducciones

Voz 0759 04:10 derrotas inventando no es así lo hace miles ya está aquí una exclamación al final porque sino no vamos venga date andante a la mierda italiano se se es difícil Hachemi Le venga ya está ya lo ha hecho en mil en el programa de la semana pasada se nos olvidó decir el lema del programa

Voz 4 04:34 bastante cuidado con esto entonces vamos a hacerlo

Voz 0759 04:37 veces porque me han pegado no ha pegado el toque David Broncano es también lo que hace es una cosa Pablo y luego sacas este corte y lo metes en el de la semana pasada que todavía no se ha emitido queda raro porque no había gente llevábamos otra ropa pero no pasa nada silencio se hay que hablar y escribir bien por qué es lo único que nos diferencia día del vales es el del otro día

Voz 6 05:06 ahora con un tono diferente a la que yo lo

Voz 0759 05:08 Mier para Agut parado agudo agudo para abajo no hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 3 05:19 gracias aplaude empezamos la lengua moderna

Voz 7 05:43 el concurso cutre de la Lengua moderna he venido a parar esto no lo

Voz 0759 05:56 el CAM Kamal piel alguien se la sabe serio pregunta sería alguien se sabría la canción quiere cantarla claro es que a correr a alguien quiere cantarla pero las habéis tú dices que te la sabes cómo te llamas María Valeriano Bozal podemos hacer una cosa podemos enfocar a María

Voz 8 06:23 mueve los labios

Voz 0759 06:25 sólo me lo labios sea yo la canto y tú haces playback la nueva radio vale te parece venga o dos tres Ahora bien el concurso

Voz 9 06:38 la lengua moderna no ni una dos personas se enfrentan ya ver cuáles más por su puesto no hay premio no no esto no es la ruleta el concursó cutre de la Lengua moderna quema

Voz 0759 07:01 pero si al fin

Voz 9 07:03 al tu vida es

Voz 3 07:06 es verdad

Voz 0759 07:14 este concurso necesitamos dos concursantes

Voz 4 07:18 de algún mira aquí el amigo de María de Marías

Voz 0759 07:22 cómo te además compañero S ON sólo destacado estar unidos que Estados Unidos fuerte osea que son entonces es ese aire no imaginado se hubiera el gol pues no ha dado ni una eh no se H A W son vale

Voz 6 07:43 aunque de Marjah

Voz 8 07:47 con orgullo desde las mías

Voz 0759 07:48 no al lado son por favor acércate un poquito al micro para concursar en un contrincante necesitamos eh es muy difícil elección porque sólo les diferencia la boina sonido cuáles son iguales ahora ya a ver entre vosotros dos quién sería el mejor con debatiendo yo soy dislexia por no pues no se venga que primero se levanten son tú tienes unos lazos abre me levanta un señor con barba y tirantes que siempre hay no cómo te llamas amigo José José de que parte de Estados Unidos eres soy de Melilla Melilla Murcia mucho tiempo o lo tienes todo

Voz 4 08:40 en España la España periférica eh

Voz 0759 08:43 la primera saltar una valla para llegar a Murcia José de donde entonces de dónde podemos vale perfecto tenemos a son contra Jose preguntar qué haces en España eso acerca de poquito por proceder inglés introductor Autoritat José a qué te dedicas yo hago modelo matemático hago modelo matemático cuando empezó la frase me asustado

Voz 8 09:10 la modelo para todas las cosas pero vamos que lo de El otro lado de modelo

Voz 0759 09:15 bueno pues ya que tenemos aún matemático iban profesor de inglés compitiendo en un concurso de Lengua española perfecto tenemos el concurso ideal el estamos esa figura hetero patriarcal ya en desuso

Voz 6 09:27 gracias a todos mis followers en Instagram porque ya no tengo ideas para hacer azafata demandan unas ideas que no os podéis imaginar inmenso mucha gracia porque no me dijo dio porque no haces de azafata agradecida porque es verdad voy a hacerlo ya sí vale muchas gracias gracias

Voz 0759 09:41 de verdad todo el rato dando las gracias no vale perfecto pues vamos a empezar con el concurso hoy coger las pizarras por hoy vamos a hacer bastante uso de de lo que es la pizarra vamos a empezar por favor tenemos una guía de tiza y otra de retador a partir como queráis vale persona empezamos por ti por favor escriba hay que manera correcta hoy vamos a hacer especial tildes o acentos primera cosa que debemos aclarar para tu cuñado que siempre te da la paliza tildes y acento

Voz 6 10:14 mismo es lo mismo ni Ricky tildes y gracias por decirlo porque mi abuela no entera practicaron

Voz 0759 10:23 en español carácter ellas Pasapalabra señaló por favor vamos a ver

Voz 4 10:35 me hace gracia que confíe en mí

Voz 0759 10:39 una cámara de cojera carácter está está bien no está perfecto el plural por favor en español de la palabra carácter ya tenemos medio punto Evan por el otro medio momentos de incertidumbre son desde Chicago ha llegado a España para concursar el mejor concurso vale la vuelta por favor para que lo veamos carácter es más respetado la tilde en la ha dejado como si fuera una palabra es brújula es correcto preguntado si fuera de aquí es incorrecto es caracteres al así que bueno me medio punto para son vamos contigo Jose escribe la palabra referéndum referéndum que es una palabra bastante de moda especialmente a las eh

Voz 6 11:36 gracias proponerla la compuesto

Voz 0759 11:38 Caparrós hace lo tenemos Vega José hay referéndum vale perfecto con sutil tilde en la eh porque es una palabra acabó vale el plural por favor cero con cinco para José cero con cinco a ver si se rompe el empate han dado una hablando la porqué la explícanos lo José por favor que las opciones que hay una es hacerlo en latín una es hacerlo en latín de hecho es hora lo correcto antes el plural de referéndum en latín sería refrenda pero la RAE ya sabes que no para de innovar el correcto el plural ahora mismo correcto de referéndum sería referéndum con una ese al final ir respetando la tilde así que cero con cinco niños

Voz 8 12:30 apareciendo que nos ha gracias por habernos

Voz 0759 12:35 por qué poquito te conformas

Voz 9 12:38 contigo son escribe la palabra por favor heroico

Voz 0759 12:41 heroico heroico llevar adelante

Voz 11 12:46 momentos de gran incertidumbre hay gente

Voz 0759 12:49 discutiendo vivamente hay dos que semana pegar Ajax heroico su se lo piensa eh era muy interesante por favor que lo veamos heroico sin tilde que dice el público está bien no está mal

Voz 8 13:07 está muy bien comer bien venga pues vamos

Voz 0759 13:14 José fíjate esta palabra es que claro rojo rojito roza Jito atención llevará tilde no llevará todo

Voz 8 13:27 conoces alguna modelo o matemática

Voz 0759 13:35 atención José Bono está pensando bastante claro es que Rocío Ito rotulito conocí vamos a ganar la peña José pegajosa vamos a ver Rossi evito eh vale la absorta a ver te voy a perdonar pero la r inicial no

Voz 8 13:55 me lo he pensado eh

Voz 0759 13:58 y luego además está mal no lleva tilde no lleva tilde así que un fuerte abucheo para José por favor sin piedad

Voz 6 14:04 pero cómo sería doble simplemente no

Voz 0759 14:09 sí pero me da rabia a mí mismo muy bien pues nada un punto y medio sigue ganando son son vamos contigo

Voz 9 14:21 el guión la palabra guión atención porque esta palabra

Voz 0759 14:30 directamente

Voz 8 14:35 profesor de inglés

Voz 0759 14:37 profesor de inglés de la academia o de partido

Voz 8 14:39 ya Jordi Hurtado hablando bajito profesión

Voz 0759 14:44 Dion tu hijo N sin acento está bien querido público está perfecto antes se acentuaba guión antes acentuaba Truan considera que es monosílabos así que un fuerte aplauso

Voz 8 14:57 yo un fuerte aplauso María que está enseñando pero bien

Voz 0759 15:05 pegajoso vamos contigo vamos acabando ya estáis dos y medio cero cero medio punto lleva José te estás ganando un norteamericano para habrá no quiere Zadar atrás es muy buena estabais adelante José estabais que como todos sabéis pues es el pasado vosotros estabais atención José José me mira como diciendo eres cabrón se enseña esté seguro claro está seguro lo que estás muy seguro es más es que si aciertas en patas el concurso porque me daba milagro no

Voz 3 15:50 un fuerte aplauso

Voz 2 15:53 global el pabellón español

Voz 0759 15:57 ver ibais detrás es de tres puntos y medio frente a medio pero esto ha sido necesario hacer trampa para que empatara así que vamos a desempatar con una canción Tengo una canción no me entero de uno de mis referentes de uno de mis ídolos de Julio Iglesias

Voz 8 16:13 qué mal Uma

Voz 0759 16:15 la canción no es suya pero en la cantan muy bien la canta muy bien el error está en la primera estrofa os doy pistas el que primero lo detecte por favor que de un golpe citó la mesa y mientras tanto bailamos

Voz 2 16:37 el favela como padre

Voz 0759 16:56 golpe directo y seco de Jose que ahora se arrepiente Chaparral vamos a ver cosas al micro borrador hay hay hay que hola hola José eh

Voz 9 17:10 que era a Abi decía el huevo de tus ojos alumbraron el sería el fuego de tus ojos alumbraban

Voz 3 17:18 sí o alumbró alumbró un fuerte aplauso para el concurso qué mal rato a pasar enhorabuena de verdad son tú has sido monja

Voz 6 17:32 yo creo que son se merecía otro punto por ser diría sí pero no pero no bueno y antes de yo simplemente antes de regalos una Abascal contratarán antes de Haro regalo simplemente me gustaría decir que joder que lleva un tiempo de becas Community ahora estoy cogiendo cosas mías muchas cosas pagarme diez euros la hora de azafata sin tener que enseñar las tetas gracias de verdad gracias a ver no soy ya te diría que yo te diría que empiece ya con los números porque las palabras no puzle del uno al diez diez así hay diez diez para Titi Luis Luis José exmarido

Voz 12 18:21 muy bueno You Know What está Málaga tienes que corregir en inglés también sale Akin dirías que que como es correcto poner You Know What You Know What

Voz 8 18:34 perdido todo el respeto

Voz 0759 18:36 bueno igual estas cuatro y uno

Voz 3 18:41 aplausos también en inglés José preparándolo también en inglés eh

Voz 0759 18:46 vamos a hacer la foto para Instagram por favor prevén una foto una azotando Usher son cara triste cara de Estados Unidos para esto estos indígenas y atención

Voz 4 19:03 no bien muy bien Jose

Voz 3 19:05 un fuerte aplauso para nuestros dos concursantes muchísima gracias a el concurso cutre de la Lengua moderna el curso cutre de la lengua

Voz 2 19:15 ver

Voz 4 19:24 yo Toussuire enseñar escote

Voz 13 19:26 la gran actuar

Voz 14 19:34 el PP

Voz 15 19:37 adiós la canción odiosa caldo

Voz 8 19:39 pero sin ser padres estas remix

Voz 15 19:42 el Bale

Voz 0759 19:44 esta es la sección ya mítica de Valeria Ross

Voz 6 19:52 hoy tenemos una sección increíble porque no soy sabéis pero yo quiero ser madre

Voz 5 19:57 ahora no lo veo fácil tampoco

Voz 6 19:59 entonces la movida es que me ha me agobio todo el rato pensando cómo gana al final mis hijos yo yo soy cómica en teoría Chayo un había súper caótica muy disoluta

Voz 4 20:08 muy tomo pastillas para dormir tenencia de presión vicios bueno soy artista no

Voz 6 20:15 lo que pasa es que parece como nunca bebo cuando vemos una me emborrachó mucho

Voz 0759 20:19 yo sé que yo te he visto Valeriano no Pearce

Voz 6 20:21 a mí me tomé una caña con Héctor de Miguel me emborrachan me dejó tirada a las dos de la tarde y pensé que lo más guay ombligo

Voz 0759 20:29 lo tengo así que da pena el caso

Voz 6 20:32 que lleguen las elecciones estoy en un punto que yo yo no sé a quién votar porque por dentro soy de derechas por fuera de izquierdas sí

Voz 0759 20:40 buenos nos pasa muchos es

Voz 6 20:42 que hay un punto que quiero suicidarme y luego tener un hijo entonces PSOE o PP donde estaba no el caso es que me hace mucha gracia porque viendo todo al todo el tema electoral llega una noticia sobre la ley del aborto que yo a mí sí me parece fenomenal que se aborte hasta un punto yo prefiero que no haya ley del aborto porque sea que se prohíba la aborto porque así si Mis amigas no tienen me cae algún Tulum Veles y nunca se sube a ser estéril he visto una una noticia increíble que es el PP de Madrid plantea considera concebido no nacido como miembro de la familia es decir que ya cuando tienes el embrión ya puede expedir un veinte por ciento es en Burger King esto es increíble ahora no estoy totalmente de acuerdo a mi me gustaría no sólo el embrión ya sea miembro de la familia sino que el concepto en sí de querer quedarme embarazada llame de pues por ejemplo un par quién de menús

Voz 4 21:35 alirón no sabes cómo va a salir bien de mí

Voz 6 21:39 yo no no no en plan pero es verdad es como el concepto de ser madre no tener esa seguridad igual doble nacionalidad cualquiera entonces ésta es por un lado lo que me gustaría decir al PP si consiguen que el concepto funcione como tener ser madre por favor os voto

Voz 0759 21:57 de José

Voz 6 21:59 por entonces el caso es que estaba en plan haciendo cosas ya como si tuviese dijo hecho hasta la invitación en Facebook de baby Sauer que creo que como yo soy una cómica nefasta con muchos problemas y muchas palabrotas debería casar con José Mota porque es como lo contrario a mí mis hijos serían felices entonces he creado este hacia en el Facebook Davis Sauer que es únete a Valeria José Mota Baby Sauer fecha aún por confirmar por supuesto que puede pasar y entonces a José Mota está como mil oyendo oye no me quite protagonismo entonces esto por un lado vale que que cosas quiero que me regalen baby Baby Sauer bueno pues una suscripción a Netflix

Voz 0759 22:38 por el momento es que estás hablando Baby Sauer yo no sé qué es como se nota soy el único que realmente sí pero alguien no sabe lo que es bisabuela

Voz 6 22:47 fuerte chicos a ver Baby es como el fiestón que haces cuando nace tu hijo ha puesto muy de algunas zonas puede contar

Voz 0759 22:56 son antes de que antes no

Voz 6 22:59 bueno yo ya estaba en blanco miran con todos dentro yo con el que sea fiesta mejor antes que te dan regalos

Voz 4 23:06 como una boda pero al niño es la moda el niño

Voz 6 23:09 así entonces yo he construido un link para que me hagan regalos y ahí pueden comprarme una suscripción de Netflix de un año diu para dejar de tener como te quiero tener ochocientos podéis imagina una interna para meterle en casa en plan ofendiendo a día fenomenal la cosa es destino punto de que siguió de que no si voy a tener hijos tú crees que yo sería Malamadre por por el estilo de vida que llevo porque no tú crees que les podría hacer gracia pero tendría que dejar de ser tan burra bueno

Voz 0759 23:40 o podría es también unirlos al show quiero decir en su muñecos

Voz 6 23:46 me parece que hay un punto que igual si les miento y como mamá camaleónica osa como adaptarme a ellos y están viendo algo de astronauta

Voz 4 23:54 es decir que tengo un bolo en el espacio y me voy a Ibiza o era una misión espacial especial en Murcia me entiendes lo como mentir eso usaríamos no sería mala idea

Voz 6 24:03 entonces me he preparado mi rutina de ejercicios por favor chicas las que quieran ser madres y padres da igual en mi rutina ejercidos por favor Rocky

Voz 0759 24:12 Rock y que rock y que va a venir me encantaría Anza en Rocky buscarlos

Voz 6 24:22 en vez de veinte abdominal es decir veinte veces aún no hemos llegado un día cojo la puerta y me voy mandar al día cinco fotos de bebés a todos tus contactos una de resistencia aguante no hacer el amor con tu pareja lectura tiene en martes y jueves ciclo de Theo miércoles y viernes actualizar me con Disney ponerme alarmas por la noche cada quince minutos sentirme a sentirme no sentarme en sitios muy fríos para provocar metáis Cities que así entender lo que sí al cuarto de baño hacer pis todo el rato el reto de la asiento conseguir que ancianos se levanta en el metro y cede su asiento y cien diciéndoles Bebé a bordo

Voz 8 24:57 un poco más este son mi reto más gracias a espinacas gusto para pronto

Voz 4 25:05 ver a su hermandades aviones preparando frenando estoy haciendo lo tema buena embarazado en el autobús que hay luchó a muerte a ellos a quién gana por el acierto bueno ahora mismo un rayo puede estar embarazado con toda la gestación que irse no efectivamente yo conozco uno con no conozco bien el periódico una mujer de cómo de sesenta y cinco años que había tenido trillizos puede ocupar dos asientos sí

Voz 0759 25:27 porque los pies en el ex aquí tampoco es bueno

Voz 6 25:30 el caso es que para finalizar que os quería comentar a ver qué me digáis la verdad estoy haciendo uso infantil porque ya quiero dejar de hacer comedia negra quiero hacer comedia de bebes sobretodo

Voz 0759 25:39 el público difícil público difícil usáis

Voz 6 25:42 orden público difícil porque estamos acostumbrados a hacer sus infantiles como muy de cómo cómo tonterías

Voz 0759 25:50 así fuera entonces

Voz 6 25:52 me gusta a los niños son tontos pero bueno tampoco tanto a los niños les gusta sentirse mayores no es como les gusta es hacerte entonces tanto yo soy listo ya llevo un año ha nacido por ejemplo entonces he pensado que mi so radio e Miso va a ser este rollo como de la nostalgia a los niños de dos a cinco años que hablarles de cosas de antes claro como hacen los cómicos con los ochenta igual igual que tu dices la cual Super superpone su cuerpo

Voz 4 26:21 pues lo hizo

Voz 6 26:23 pues este igual hablarles a los niños de juegos acordáis cuando tomábamos Potito que época ya había sido ayer ahora ya no hay Patrulla Canina la Patrulla Canina

Voz 8 26:33 o sea me pareció una buena idea luego hay

Voz 6 26:37 en un momento de In Pro que es simplemente llegar que tengas una situación horrible no en plan La Caldera ha roto las pillaba tu novio con otra el niño llora ha bastado dormir tres horas y mantienes la calma esa es la improvisación sí decir palabrotas nada parece que hay se puede aprender una barbaridad muy luego tengo

Voz 0759 26:56 atención Valeria se agacha

Voz 6 26:58 esto pero en vez de ponérmelo de jaula Jo me hace gracia como ponérmelo mal para que los niños les gustan los golpes una investigación de caballo a caballo pero sí porque no entonces cómo hacerlo como a más sabes cómo para más gilipollas todavía practican y con globos y en vez de hacer el típico bueno decirme si os parece mal contadme qué Johnny entonces en vez de hacer lo típico de Roa

Voz 0759 27:23 momento en el que Valeria no puede inflar

Voz 6 27:25 como tampoco sí ahora ya está rojizo

Voz 0759 27:28 coja que juego

Voz 6 27:30 uf uf esos circos magos que hacen como quiere su parto Roma pacto pues además de gracia como que no sea Cerna he de decir esto

Voz 3 27:38 la gordo Delgado anoréxica jugar yo lo quiero un especial M yo quiero mucho en un en un parque de bolas con Corrado piel error futura madre Rabia

Voz 16 27:56 hay que hablar y escribir bien porque es lo único

Voz 0759 27:59 lo que nos diferencia de la gente que escucha año Intereconomía todavía existe eso no bueno vamos a ver porque lo que viene ahora os lo va a decir Julio con esa dicción perfecta que tiene por favor este malagueño no tiene límites sigue componiendo y cada vez nos gusta más

Voz 17 28:16 él es el grandísimo L

Voz 6 28:19 Karanka

Voz 18 28:32 eh eh

Voz 19 28:42 y sí

Voz 5 28:47 ah y demás y al otro la fe y la imagen que el cuerpo que por las es eh era todos queremos guapos

Voz 8 29:11 igual

Voz 5 29:13 llegar fresco al final de la kale a ver qué encuentra Call tira ahí ya turbante nada de estar me por favor que yo prefiero eh cuidarme más por dentro que por fuera

Voz 20 29:38 sí

Voz 5 29:47 esperamos estupendo si cuida la juventud no ampare fiel era del libro sólo vemos la portada el armario sólo Lama de era el alma es la perpetua silenciada se despide como quién era era edad esperaba Pablo eh era muy porte de que eh darme más que por fuera lo barrigas estrías bolsa PCAS al Papa semblante equino fallo de oro mate el formidable cuerpos extraños tal como estoy estoy divino dejadme que yo eh que por fuera que yo pre eh eh

Voz 0759 31:47 el Granca Karanka el la lengua moderna muchísimas gracias por venir mucha ilusión gracias cantarnos este guapos y guapas que acaba de salir acaba de salir a estaba calentita todavía está muy bien hecho

Voz 21 32:02 estaba ahí pensando más rápido que nunca en mi vida porque la parte final tiene su dificultad

Voz 8 32:05 no te la sabes todavía no me lo sé todavía más que he visto en mi cabeza así parece visto bonito pero valoramos muchísimo

Voz 0759 32:14 la calidad y la espontaneidad

Voz 8 32:17 también me la podría haber ensayado su sería pero eso sería mentira no esto no puede ensayar es de derechas totalmente eh

Voz 0759 32:26 yo lo estás petando muchísimo hasta el punto déjame que lo diga que has sacado entradas a la venta para un bolo en el we think para el uno de febrero del año que viene si este no sea yo no sé lo que voy a hacer dentro de dos semanas ya que yo

Voz 21 32:46 no es que claro que una apuesta bastante estaban muy nerviosos lo hemos querido estar lo mejor posible que la gente vaya comprando entrada a ver si con tanto mes nos pensamos que porque hayamos mese más gente que me conozca o no

Voz 8 32:58 no esto no está aprobado cordobés

Voz 21 33:01 muy nervioso tenemos un año para llenar esto no sea exactamente

Voz 0759 33:05 esa el formato tocho La

Voz 21 33:07 yo creo que no altos pésimo pero bueno si si si seguimos y vendes

Voz 0759 33:11 lo más entrada podremos ir o no

Voz 21 33:16 yo es que te concedo me Juana muchísimo dijo

Voz 0759 33:19 no no a mí también ahí estuve algo dicen que en junio yo estoy acojonado también vamos con la vida moderna y no sabemos qué coño va a pasar a los que llenamos el Wi Fi tiene claro tenemos si perdona la promoción

Voz 6 33:34 viernes esté en el teatro Talía a que no sale mierda estos al centro

Voz 0759 33:38 dos semanas tan bonito que tengo pena pena que bonita promoción Buero Canga te queda un bolo importa lo importante digamos en España que es el de el Viña Rock muy correcto en mayo

Voz 21 33:52 además venimos de de dos otro año hace muchísimo festival de casi todos los de España detener a dieciséis concierto en agosto y locuras así están también con pensamiento lo de lo del wifi también con pensamiento aquello no muera

Voz 0759 34:05 se puede decir solares

Voz 21 34:07 tú festival tienen el ego que tiene como esa exclusividad además que no ha estado siempre muy bien muy había un par de veces así que bueno intentar liarla

Voz 0759 34:16 tú te imaginas porque claro sin ser cantautor lo tuyo sí que está en piezas pues no tocando en bares Darro tú imaginabas en un festival con con esta propuesta que con este tipo de acciones no

Voz 21 34:29 porque yo sabía me considero cantautor pero en realidad yo empecé yo empecé con una canción era mía no autor desastre como doctor desastre muchos son nombres de absurdo no allá yo creo que ya no estamos sin nombre para Groupon

Voz 8 34:42 es verdad cuando ya empezamos con el Sueño de Morfeo

Voz 21 34:45 pues no teníamos era un grupo más orientado creo yo va al un poco mal rollo más festivo que lo que hago ahora no ahora luego ya así que cuando ya fui el can digamos bueno pues tengo mis emitan más festivo y mitad también más más tranquilo tienen no sé realmente qué os ha pega pega en un festival no en un repertorio que tenga sentido no no cogemos las sino que a lo mejor una lenta y el resto puede pues bueno yo que sé lo que no imaginaban que era él viñas muy mal me pareció una locura vaya también suben nervioso Yoldi

Voz 0759 35:14 eh

Voz 9 35:15 que bueno luego te vas a Argentina Chile Ecuador si hacemos

Voz 21 35:21 hacemos pruebas de que quema más tiempo viaja fuera de qué hacemos hay país en total y algunos en algunos países hay varios bolos

Voz 0759 35:28 que un mes de junio muy divertido los nervios está está nervioso cuando tantas cosas hola porque igual que son primos hermanos mira esto nunca lo hemos hecho este un crossover entre invitados porque lo vamos a hacer te parece en un ratillo por supuesto venga pues Julio profesor preséntanos invitada gracias a ella entendimos mejor la arquitectura empezamos a valorar a las Kardashian por supuesto nos hicimos adictos a su canal de Youtube

Voz 17 36:05 ella es Terra

Voz 8 36:14 hola qué tal cómo estás estos estas gustos Cascos mesa voluntarios los Castro pues pone me hace mucha ilusión estar aquí

Voz 22 36:26 a vosotros si os entre nosotros no pero yo le conocía porque además estuvo el otro te puede hacer promoción póstumo él cantando en el programa de la mejor canción de RTV hizo una cover de la moda juvenil como es

Voz 0759 36:39 enamorado de la moda jóvenes Mazo que en quién ganó el concurso pese al final feliz una canción pop programa Cano Mediterráneo vale estoy de acuerdo claro yo estoy de acuerdo pero bueno eh qué tal estás a usted me gusta si empezar pues preguntéis

Voz 22 36:58 bien pero me a poca agua

Voz 0759 37:00 estamos arropado por tanto más

Voz 22 37:03 que estas de resaca

Voz 8 37:04 no sé quién necesita de verdad

Voz 0759 37:09 serio por favor

Voz 8 37:12 Juan Flor traiga Guaita incontable también tú imagínate tenemos más agua no pero para mejor beber más alcohol

Voz 6 37:20 mentira sí

Voz 8 37:23 te tienes resaca otra vez no lo que pasa es que ahora que investigar

Voz 0759 37:28 ese lo porque estas de resaca

Voz 8 37:31 el mentira mentira al me tome una cervecita

Voz 21 37:34 ya lo que pasa lo que pasa que ya está en Barcelona

Voz 8 37:37 todo me levantaba seis y media un poquito el Kaká can cambiando ya está pero estaba ahí

Voz 0759 37:53 muy bien muy bien a qué tal te va en la vida estás contenta

Voz 22 37:58 bien muchas gracias es me emociona mucho que me lo pregunto yo creo que estoy bien sí estoy muy contenta estoy cada vez más contenta de hecho

Voz 6 38:07 te digo cuenta no Esther que es esto

Voz 8 38:10 se queda viva esto es noticia alguien contento adelanta alguien a gusto

Voz 22 38:20 sí pero siempre que eso es un poco mierda porque os ha como que el nivel humor bajan mucho eh

Voz 0759 38:25 es verdad eso es bueno

Voz 22 38:27 pues como que afilar la mía claro

Voz 0759 38:30 sí diente pero cuando está todo bien es algo mejor que cuando no sé

Voz 22 38:35 claro si el desamor te bueno no es de de Samuel pero el esa te inspira

Voz 8 38:40 no yo no soy muy de cree que soy muy d'amore no es que no

Voz 0759 38:50 consciente de que a los señores mayores como a mí lo ya yo de la vida nos crea muchísima curiosidad el mundo youtuber porque no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando en Youtube lo sabe sí pero por otras cosas yo yo no yo no tengo que decir suscriban

Voz 8 39:06 no yo tuve

Voz 0759 39:10 no ya lo intenté con el rancios pero ya no con el rancias y con el ukelele

Voz 6 39:15 la se mirando como a cámara

Voz 0759 39:18 en estoy a esa pregunta la pregunta más obvia la más tópica la que todo el mundo se hace es ese gana dinero

Voz 22 39:27 se gana dinero sí puede vivir si se puede vivir de Youtube

Voz 0759 39:31 a partir de cuantas visitas a partir de

Voz 22 39:34 y cuántas visitas Mas noveno bastante se sale mejor tres millones estoy haciendo un juego yo estoy visitas al mes a lo mejor te dan para ser mileurista de todas maneras eso varía totalmente porque los vídeos no no tú no se les vídeo siempre cobras lo mismo por vídeo que subes porque eso depende de los anuncios que eso es un guirigay el tema anuncios que hay marcas que a lo mejor deciden que no se quieren poner en tu en tu vídeo y tú eso no tienes nada de control sobre eso entonces hay vídeos que pueda en general a lo mejor un euro y otros generan cien claro

Voz 0759 40:09 visitas además claro claro al final

Voz 22 40:11 a ti que te están llamando todo el día en las marcas eh pero dices a mí en concreto que hacía títeres

Voz 8 40:17 anda mantiene bueno no no sorprendentemente no tantas como es y yo quiero que me llame faros quizá no claro y no sé si me llama hacendado al Juan Roig es justo

Voz 0759 40:35 habrá que no hacen nada de publicidad

Voz 22 40:38 de muchas cosas sin gluten interesa

Voz 8 40:40 hasta entonces celíaca contra el público enfermera inventada comprenderla

Voz 22 40:53 no pero yo no os dije pero me hace gracia como todo es

Voz 0759 40:56 el súper sin luz pues bueno resumiendo necesitas un número de visitas es bastante considerable y luego que además las marcas quiera es una lotería a nosotros nos pasa una cosa con la vida moderna emite en Youtube y de repente ciertos jugaba entonces claro cortan cada quince veinte minutos El vídeo y te meten un un anuncio y luego la gente no escribe enfadada porque es que es ha anunciado una casa de apuestas cosa que a mí me jode también personalmente a mí no me pero no tienes ningún control de sales volver ocho ocho eh

Voz 8 41:31 aquí se puede hacer es sí

Voz 22 41:33 pero no sé cómo fáciles si tú en tu vídeo estás promocionando no sé que marca tu podrías eliminar todos los anuncios de marcas de la competencia eso se puede pero no sé cómo se hace

Voz 8 41:47 estas como el Canga coño venía

Voz 0759 41:53 la cosa nosotros muy bien tampoco eh

Voz 8 41:55 el día que venga a ver

Voz 6 42:01 el tú ver frustrada

Voz 0759 42:03 el atentado también yo me pongo en casa

Voz 6 42:05 es verdad que fumo igual no hay que fumar y cosas

Voz 8 42:08 no está bien vale es que no no me paga nadie juventud España quiero

Voz 22 42:17 decir que como branding suele ser interesante no digo que tengas que fumar en tu vida privada

Voz 6 42:21 mira a mí lo que más me gusta es que mezclar unas cosas totalmente difíciles y eso ya es comedia porque al final con la incongruencia flipa con esta pararrayos

Voz 8 42:33 al final ya ya te para

Voz 6 42:35 EFE supera original ya me parece super espejo

Voz 22 42:38 muchas gracias Valeria que la te lo hace muy bien

Voz 8 42:41 yo tampoco te conocía sentido saquen nombre pero no

Voz 0759 42:50 caca te ayudó en su momento

Voz 21 42:53 bueno un momento y ahora no yo creo que hoy en día tenemos que está acto en Internet en la nave de yendo eso sí iba a nosotros hacemos bueno que hay que digamos un poco puede de las canciones sabes incluso Pelai Mondrian no de de de naturalidad tal creo que youtuber como que muy amable con ese tipo de lenguaje porque hoy en día por ejemplo en mi caso me funciona mucho más Un vídeo sólo tocando la guitarra que un videoclip Gary Cooper elaborado y sube tanto la verdad que un canal que bueno que habían utilizado carga ayudar

Voz 0759 43:20 mucho y es una de las claves a lo mejor del éxito de You Tube si demás que es la naturalidad es decir no hay maquillaje no hay nada estatus solo en su habitación no se ha dado el caso mucho todavía claro de youtubers de mucho éxito el si tal que que puedan dar el paso a Televisión porque no es lo mismo no

Voz 4 43:36 tiene que ser muy muy diferente no a la sensación de bueno contando

Voz 8 43:40 no es You Tube

Voz 6 43:43 cuentan pero sí es verdad que es muy distinto lo que sí

Voz 22 43:46 que hay mucho escasos de músicos que empiezan en Youtube y luego se hacemos ricos totalmente desvinculados de Youtube de soy un montón pero es verdad que gente que empiecen Youtube y luego vaya a las televisión ahora mismo no se me vienen ningún ejemplar acabe pero es que no tienen aquellos a los ritmos son completamente distintos el humor no tenga que ver la cosa es quién es quién

Voz 8 44:04 yo también que lo cortas mucho no vamos a poder anaquel en adición es fácil más claros

Voz 22 44:12 hace mucho el ediciones el setenta por ciento de los chistes que cuentan cuánto tardas tú en editar un vídeo pues entre dos días y un mes

Voz 8 44:21 es básicamente

Voz 22 44:23 que hay algunos vídeos que hago en los que hay diagramas y mucho cartelito y mucha cosa que explica lo que estoy diciendo que es muy importante la parte visual para acompañar el discurso entonces eso a lo mejor apostar un mes también es verdad que a mi se me hace poco bola que hay gente que tardaría menos a lo mejor que mes pero bueno pero luego a lo mejor una tarde

Voz 0759 44:42 Kaká estaba deseando preguntarse qué piensas de las Kardashian doy sincero dio no tengo muy claro quiénes

Voz 8 44:51 jo si te gustan las perro flauta novena cómo lo explicaría espera

Voz 0759 45:08 Kaka quiénes son las que deberían interesarle que quizá no

Voz 8 45:13 bueno entonces desde mi equipo no pues hacer las Kardashian

Voz 22 45:20 son

Voz 8 45:21 como los dioses griegos pero igual igual igual igual no bueno

Voz 0759 45:30 se lo que es la

Voz 22 45:33 Tinsa Rosa de los griegos claro ahí está todo hay que si la Dios que si le gusta el te humano pero el otro no sé que hay pero espera que la han puesto los cuernos y me voy a vengar

Voz 0759 45:42 ahora me como a tu hijo lo no claros

Voz 22 45:44 es que eso todo eso de la Iliada

Voz 8 45:49 se comen las de comer

Voz 22 45:52 a sus hijos

Voz 8 45:54 Dios entre y no con

Voz 22 45:59 la Iliada tú qué opinas de no conoce Iliada siempre te sientes que si te sientes como que tendrías que haber leído o algo así o como Putin tardes las Kardashian no te sientes también a bueno pues entonces estamos claro

Voz 0759 46:19 al el discurso welter es ese no quiere contar importa tan importante de la cultura pop digamos o la contemporánea como la cultura clásica y demás que es una cosa que enfada bastante cuando lo dices a cierta gente

Voz 22 46:31 es que yo no pensaba yo cuando empecé a hacer vídeos de Youtube o sea yo también soy muy outsider tengo Juanjo dos amigos a veces tengo una cosa depende de sí

Voz 8 46:39 me enfado cuando

Voz 22 46:45 pues la cosa es que cuando yo empecé mis vídeos de You Tube yo era una persona en general siempre lo he sido muy solitaria y entonces pues no tenía mucho feedback de personas a mi alrededor que les parecerá raro o no raro el tipo de cosas que yo decía o que subía yo

Voz 0759 47:00 tus amigos te conocían bien

Voz 22 47:02 sabemos pues voy a hablar de Le Corbusier Carlsen conmovido por muy bien chica yo que se lleva siendo así doce años pues bueno pues lo que sea y entonces a mí no me parecía osa honestamente me parece que yo lo que estaba diciendo era como cualquier otra cosa que podría haber dicho sea no sé que no me parecía Navarro y luego os ha como que ya sales de la burda hago lo voy un poco de tiempo pero sí un poquillo y que esa es un poco hay mucho hay muchos en un mundo cada vez menos cada vez menos yo creo que es porque la gente me ha pillado el truco helado sabes pero pero yo entiendo en el momento yo no entendía que alguien podía estar tan enfadado por esa cosas

Voz 4 47:39 pero hacemos aquí te decían

Voz 22 47:41 decía con una vez comparara Olson vez con Kanye West

Voz 0759 47:45 pues sí rima que más quiere rima Kaká cuál es tu relación con los haters si la hubiere

Voz 21 47:56 bueno la verdad es que tengo bastante suerte al respecto que no hay no hay no hay mucha cosa alguna critiqué ya suelta por ahí pero no

Voz 0759 48:02 no no es lo que pasa es que no no nada de hecho eh

Voz 21 48:05 es una canción en el disco anterior que hablo un poco de eso llama en una vida pero porque es una cosa que me sorprende mucho la verdad o sea que era una persona diga yo ahora voy a empezar mi tiempo en estos análisis análisis muy profundo enfocando la una crítica hacia una canción por ejemplo no han porque esto está arrimando ABBA y me parece una simpleza tú no tiene un hobby

Voz 8 48:30 trabajo bien

Voz 21 48:33 Barcina muchísimo del mundo sí sí sí sí es que es fácil

Voz 0759 48:36 antes por por un lado porque claro yo siempre también metiendo a imaginarme a ese señor ahí

Voz 8 48:41 pero bueno luego la gente normal no creo

Voz 0759 48:47 hablábamos antes vamos a ir acabando esto te lo voy a preguntar Kaká porque la canción que vas a cantar ahora es payaso del del álbum nuevo y me encanta la filosofía porque conectan poco también con esto eh haters y en qué punto crees que estamos osea crees que hablábamos antes de empezar y una pregunta pero que es que vamos a peor o vamos a mejor que entró a esta ola de gente que se indigna a la mínima por cualquier gilipollez va mejor o a peor

Voz 21 49:14 pero de momento estamos yendo a peor sale el pronóstico es chungo

Voz 0759 49:18 pórticos es vamos a morir

Voz 21 49:21 sí como sociedad vamos a morir jamón no se me me tiene muy preocupado era el asunto deberá yo yo creo que el humor es lo que más consumo después de la música muy probablemente en toda la cultureta y me parece fundamental no es una forma de tomar distancia de o de la tragedia de la vida harán bien no es un es un es una muestra algún síntoma inteligencia todo dos mi mi hija aplauso oí hacia el humor no entonces

Voz 0759 49:46 que no lo podamos cargado que lo podamos incluso rebaja con tónica

Voz 21 49:50 mí eso me me tiene profundamente preocupada de verdad espero que que la cosa se tuerza en algún momento hay viviremos destino horrible al que no dirigir yo

Voz 0759 50:00 pero también pero me parece a mí que no soy pesimista pero pues yo quiero acabar el programa con con ese mensaje con esa canción y así que si te quieres ir yendo para el escenario ITER algún tipo de Promoció quiero que lanzó un llamamiento a Swarovski

Voz 8 50:23 por favor

Voz 22 50:24 de aquí nueve su clamorosa

Voz 8 50:26 o sea la funda la funda esa él mira mira mira insisto lo quiero pero de buena calidad

Voz 3 50:35 permitirse lápidas porvenir en la prueba Pablo en el blindados centran julio les pedimos con el Caca

Voz 23 50:54 que soy un payaso porque no les tomo en serio

Voz 5 51:04 que no tengo pereza

Voz 0759 51:09 sí

Voz 5 51:10 lo que me quedo hoy cierta risa y que nadie me respeta abierta la bragueta fuera y a mí me importa

Voz 18 51:36 mejor

Voz 5 51:40 la API Dan Brown que es muy corta y la desgracia porque bastante tenemos ya se verá al Horta traigan me amistad por qué sin ellos me dicen

Voz 24 52:28 patria

Voz 5 52:30 y por qué hago tonterías y Jenni pese al fracaso la pena me voy pero eso me hace más fuerte cuando me llegue la muerte e social yo ahora en bien bien no de vida pidan pro por es muy corta de la desgracia por ya se está al que sería darle Darling Horta ver cine yo en broma porque es muy bastante al que Serrin traigan me vi zapato porque así

Voz 0759 54:11 no no yo

Voz 5 54:15 para mí es un orgullo que para mí es un honor

Voz 2 54:41 eh

Voz 11 54:45 lo que estoy hilo poco queme mal que estoy hilo poco quema que levantó con el pie mirando al suelo la muda mesa anudadas telecos lento pero yo me acojo el sueco en el sur reflejó sin el sumo sigo pero no el hilo no salvo a las Safe era Celan darte esa ola Letta llena de optaba tanta escalera para Andy la historia critica porque siempre llora poco queda lo estoy que me