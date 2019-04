Flash Deportes SER de las 14:30 (12/04/2019)

a es John me parece exagerada club recurrirá para para trabajar en consecuencia de luego nosotros creemos más allá de la expulsión que el redactaron el audio y todas esas cosas que obviamente cuenta temporada acotan no fue buena consecuencia de sus lesiones

el lunes hablamos cuarenta y cinco minutos al al tarde ante el entrenamiento el martes a hablar de la mañana media ahora todo lo que tenía que decidirá él Se lo dije lo que él me lo tenía que comentar me lo dijo Si nada hasta ahora en el proceso que le toca de que el club lo defienda en consecuencia eh trabajará hay nada a seguir en esta línea de lo que es este juego cuando suceden estas cosas prepararse para la temporada que viene hay ojalá que una gran pretemporada y que vuelva a estar en el nivel que lo necesitamos

Voz 1

01:13

no es algo que me encanta es decir es la decisión del Comité también sancionado por cuatro partidos por creo que decir lo mismo que yo tampoco lo dije en su momento es lo que entendió el árbitro pero no es que los otros cuatro son por agarrar lo no bueno final son las normas somos que Soria el Comité decidió esa sanción y ya está hay que respetarlo