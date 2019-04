SER Aventureros: El entrevistador entrevistado, Vuelo 19 (13/04/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 3 00:34 venga venga venga venga que en esta edición puede heridos

Voz 4 00:51 Baute

Voz 5 00:52 qué tal buenos días aventureros un fin de semana balas antes que nada agradeceros a los más de dos

Voz 1025 00:59 ciento veinticinco mil creo que hoy no me acuerdo la cifra pero que no lo es desde el XXV bolsos veinticinco años doscientos veinticinco así que no se oye que no seguido haciendo líderes pero eso no se en la mañana de los sábados lo de la este costa este americano no un abrazo muy fuerte sesenta Radio Caracol un abrazo a los cientos de miles los descargan empotra también que es una gozada osea yo calculo a la audiencia porque es el aventureros Johnny sin exagerar de diez a quince millones inexacta era lo como como la manifestación dirán que son trescientos millones ochocientos mil os ochocientos mil exagerando un poco me caso XXV buenos días buenos días qué digo que XXV Años que es que no lo hace porque no hablamos de eso es verdad a veinticinco años Chema Rodríguez

Voz 6 01:56 cómo está jugando Díaz si buenos días XXV años efectivamente

Voz 1025 01:59 venga no existen los Veinticinco sobre una de las intervenciones mejor qué tal era José Luis Angulo estaba muy contento porque me acabo entera que llevaba veinticinco años claro ser estos dos cosas la primera tú estás a bien te Pacino

Voz 1025 02:21 ahí no no fíjate que es un país muy católico ni de vacaciones algo hay también de bueno

Voz 1055 02:26 solamente es viernes sábado domingo no hay ni ni jueves Jueves Santo ni lunes eso da cortita viernes sábado domingo y bueno pues como todo el mundo la gente se va a la costa se va a la montaña pero no hay voy a decir es un país muy católico pero no hay procesiones no hay bueno no hay esa parafernalia que que tenemos en nuestro país más allá que sea sentidos a parte del del decorado de las procesiones llama pues no allí fiesta pero sin más

Voz 1025 02:53 Chema te vas a algún lado de Semana Santa Achille no está cerca

Voz 6 02:56 yo me quedo aquí en Madrid y a disfrutar de la

Voz 0969 02:59 la Semana Santa madrileña muy bien

Voz 1025 03:01 buena sales a leer hubiera leído el libro a leer el libro

Voz 0969 03:05 que me ha llegado tal que se llama Vuelo diecinueve

Voz 1025 03:08 sí señor sí señor que ya está a la venta por fin señalo puede comprar mucha gente que luego suerte que suerte que me vaya a Chile

Voz 0969 03:20 por si Antonio Ponseti autor vuelo diciendo te han informado mal sobre mí estoy muy vivo

Voz 1025 03:25 ya me dicen un poco tu ya has podido hablar tu libro sí pero luego hablo Emilio pero no no no yo no tengo libro sea quiero decir es que

Voz 5 03:35 Nos han llegado todavía a caballo salir no yo de mi vida juega medio

Voz 1804 03:39 la privada no hablo hechas no yo no voy a contar aquí donde lo que voy a hacer

Voz 1025 03:43 ya que vas a Cantabria

Voz 5 03:45 no puedo decir que veía tanta banalidad a la tiene

Voz 1025 03:50 en tu derecho a adoptar vale me parece perfecta y tú te vas a hacer yo también vine a la montaña si es que

Voz 5 03:57 o bien no pasa nada pero

Voz 1025 04:02 si me quieren encontrar está muy fácil encontrarme en Benasque hablando de Benasque por favor demos pasos nuestro próxima invitado

Voz 1025 04:37 mi nombre y apellidos de todos los oyentes perecieron otro día te vi vi colgar un cartel hay que ponía algo sobre las matemáticas me equivoco

Voz 0322 04:45 sí es cierto es cierto que la matemática ya sabéis que ahora todo es matemática desde que puedes utilizarla matemática en cualquier ordenador pues se ha evolucionado de la calculadora ahora todo el mundo el matemático vamos eso está bien

Voz 1025 05:00 está bien oye sabemos que nadie habla de su vida personal tú tampoco me imagino que no vas a decir que vas a Benasque unos días cojones yo acabo de aterrizar de Irlanda

Voz 0322 05:09 si de verdad de unos días magníficos ahí que trabajo pero también de ocio y la verdad es que que no hablo de mi vida privada pero vamos que me voy a Benach

Voz 1025 05:19 seguro que te ha dado lo del Brexit de ahí en Irlanda oye es verdad como como has vivido esta situación no se comenta nada o has estado por trabajo decías no la verdad es que

Voz 0322 05:30 yo sólo del el Brexit de esa atemoriza no los irlandeses y la verdad es que lo lo habrán como como en voz baja sabes porque tienen mucho miedo por Irlanda del Norte no porque porque ese reaviven temas que ya habían pasado

Voz 1025 05:43 ajá y luego tienen mucho miedo porque

Voz 0322 05:45 ellos pues exportan mucha Inglaterra y también porque para ahora hasta ahora es muy fácil para ellos pasar yo creo que muchas veces no valoramos lo que es el libro paso libre paso de personas no si es una cosa si tú te en el mundo hay muchos acuerdos de comercio pero yo creo que Europa es el gran acuerdo de de paso de personas eso es una característica fundamental de la Comunidad Europea que muchas veces olvidamos no y que nos hace muy diferentes para alguien que quiera viajar eso es increíble que fue ha sido donde quieras

Voz 0969 06:18 nosotros tenemos una edad ya llevó bebido casi todo lo que estamos aquí hemos vivido la época en la que para pasar a Francia o de Francia Suiza o de Suiza Italia había que pasar afronte era para entregar la documentación otra manera diferente es decir que que era un coñazo somos mayores

Voz 1025 06:35 pero la cuestión es el día que no te dejaban pasar

Voz 0322 06:38 si no querían no pasaba la grandeza que tiene ahora no sólo es la comodidad es que puedes pasar oye Carla lo que es es

Voz 1804 06:45 tú claro tú controlas estos temas tú crees que los ingleses se arrepienten de de lo que están haciendo

Voz 1025 06:51 me inventarios esto es una buena

Voz 0322 06:53 pregunta pero evidentemente hay un porcentaje que si vamos pero que hay una cosa que dicen los irlandeses no es que que los ingleses nunca jamás darían para atrás porque eso sería significativa

Voz 8 07:09 me habían equivocado claro claro

Voz 1025 07:13 yo no

Voz 0322 07:14 lo tanto a los ingleses pero claramente hoy tienen muchas más datos claro la decisión yo creo que la tomaron un poco atropelladamente y probablemente hoy no sería lo mismo pero vamos está claro que en aquella zona hay mucha gente mucha gente preocupada

Voz 1025 07:28 yo siempre me osea pero tú crees si hoy volví a votar saldría que no

Voz 0322 07:34 pues yo no no sé decirte lo exactamente hay muchos periódicos que dicen que sí pero yo creo que hay una duda ahí es nada

Voz 1025 07:40 en que sí que no

Voz 0322 07:42 no dicen que saldría que no pero pero realmente yo creo que hay una gran duda sobre eso no aunque probablemente está claro que muchas ciudades saldría que si en muchos otros sitios seguramente no lo que está claro es que cuando tú te unes algo siempre es hace una fiesta no y cuando te separa pues no hay fiesta no está claro que la que la Unión nos hace más fuertes no entonces unirse es un problema aclaramos

Voz 9 08:05 creo que la pregunta fue complicada porque creo que si a todos los singles resolvían pregunta usted se siente europeo hubieran dicho que no pero quiero usted seguir siendo Europa creo que han dicho

Voz 1055 08:14 pues sí porque es un tema es el tema pues lo que dices tú en política economía etc etc etc eso creo que todos salimos perdiendo y otra cosa es que los ingleses a lo que consideramos Europa nunca San considera europeos continentales evidentes

Voz 1804 08:29 pero crees tú que van a seguir como un poco como cómo están los noruegos

Voz 10 08:32 por ejemplo

Voz 0322 08:33 bueno eso es muy difícil porque tú ahora mismo un Inglaterra es muy importante por ejemplo en las relaciones con Europa para Estados Unidos no ir también es importante para Europa no pues con por muchas de las relaciones que tiene pero en el momento que este desconectado una de las cosas importantes es saber para quién es importante y hay muchas veces y a veces estar en el medio es mejor que estar solo no eh yo creo que ellos tienen un reto en todo esto no claramente el día que estén fuera un reto importante no no se escapa nadie pero vamos yo creo que Europa también lo tiene no a entender porque Sanida yo creo que esa reflexión Europa todavía no lo ha hecho la va a tener que hacer Iggy seguramente en ese camino pues encuentren muchas respuestas para los próximos años

Voz 1025 09:18 muy bien pues hemos resuelto el Brexit oye venga souvenirs hablar de Haro

Voz 11 09:26 creo que

Voz 1025 09:27 hemos resuelto Class esto es claro cada vez se pone como si no hay más remedio como en la cascada al cómo

Voz 0322 09:41 está la cosa tremenda porque se espera muchísima gente en el campo base debe ser es probablemente el año que más gente y ya hay una nueva normativa que primero pues hay que pagar pero luego también una normativa medioambiental muy importante en la que se espera que no haya más de trescientas personas Sara se espera que se recojan no sólo la basura sino también si hay algún fallecido esto es curioso Se espera que realmente sea un año pues mucho más controlado la verdad es que es increíble la cantidad de gente que se está acercando ya porque es el premonición y están todos los trekking tienen los si realmente hay muchísima gente y hay un poco también de preocupación Losail Fall doctor que son los doctores de la Casa de la Cascada de hielo ya han puesto las primeras escaleras sea digamos que ya la han cruzado por primera vez estos días y eso pues siempre significa el inicio de la temporada este es un trabajo curioso que ser un doctor No de la cascada de del que es poner las escaleras sea cruzar hacer cruzarla por primera vez a ver si está practicable después de limpiar

Voz 1025 10:46 sí lo que pasa es que el reto es muy gordo porque insisto en el tema de sobre todo excrementos del volumen que ahí es tremendo

Voz 0322 10:58 es tremendo fijados este año por ejemplo al chico sea llevado del K2 un montón de un montón

Voz 1025 11:03 pero esto esto sea visto como una

Voz 0322 11:06 me da está sale por todos los sitios no es curioso que al final no yo creo que tenemos en Occidente una cultura ya muy muy metida dentro de quién contamina paga aquí no está tan claro esto en muchos sitios no pero yo creo que comienza a ser una obligación llevarte lo que en sucias en la montaña en la alta montaña no que no es un sitio normal es un sitio donde hacer eso o es carísimo o realmente es muy difícil pero que en unos años eso va avanzar y al final será obligatorio oye pero es decir

Voz 1025 11:37 personas el campo base no es mucha gente

Voz 0322 11:40 no hay mil setecientos estimamos que van a ir solo para estar ahí para dormir luego hay trekking va bien ante la presión del campo base del Everest es es un tema

Voz 1055 11:50 pues mira

Voz 0322 11:51 pero no es esta regulación de este año vamos a ver cómo funciona pero por primera vez en una regulación que yo creo que serían

Voz 1055 11:59 pues mira al hilo ya entero que cortamos al hilo de lo que dice Carlos os acordáis que hace unas semanas hablábamos de que las Islas Feroe las cerraban durante un fin de semana se Montal pues hoy me ha llegado a gané como agencia Viajes una noticia la Isla de Komodo en Indonesia en el dos mil veinte se cierra el turismo pero es definitivamente bueno ahí tiene una explicación que yo creo que no es la solución pero como suele decir a grandes males grandes remedios

Voz 1025 12:22 sobre todo eh

Voz 1055 12:24 los chinos están llevando se mucho dragones de cómodos pauta lo utilizarlos en medicina tradicional

Voz 12 12:30 a sangre a las tres todo creo que no es las

Voz 1055 12:34 solución pero bueno sin piden que llegue el turismo a esa isla pues que evidentemente seguirán roban

Voz 1025 12:40 la dragones llevaba nosotros hemos visto a los que se llevan creo que no es la solución pero bueno

Voz 12 12:46 el prohiben prohiben entrar en la ILE por lo tanto el Gobierno eso piensa que con eso cortaban al ha sido vamos a Cuno superpoblado Feroe cierra cómodo cierra así que te que igual que bien toca ahí ahí

Voz 1025 12:59 vaya que vamos a ir a la policía

Voz 0322 13:02 oiga de santuarios yo creo que es una política que es obligatorio seguir en el mundo santuarios marinos santuarios es fundamental

Voz 1025 13:09 bueno hay que crear es así al final que queda

Voz 0322 13:11 momento cuán recuperar todo no

Voz 1804 13:15 no no yo esto esto era parte de mi tiempo pero quiere aprovechar que está Carlos para comentarlo

Voz 1025 13:19 entonces espérate tienes por favor la cabecera de Ángel Colina que me hace de la cabecera del gol y parte

Voz 13 13:28 la mirada crítica del fotógrafo

Voz 14 13:31 Ángel Colina

Voz 1025 13:34 la parte tu tiempo que quería compartir que tengo invitados pero es que ahora me ahora mismo en Rusia van liberara a unas cien ballenas han liberado ya creo que sí sí he venido porque veces la imagen justo el hijo de pero toros entre otros efectivamente presionan mucho porque claro eran cien ballenas para que se gente que tenían

Voz 1804 14:00 los rusos y los chinos en su tiempo

Voz 1025 14:03 no no no no no no no es verdad es verdad

Voz 1804 14:06 hay que incluso la ha hablado ante los precios dice que que es una ballena está valorada aproximadamente en un millón de dólares y las a las las orcas estaban valoradas en unos cinco o seis millones de dólares que no es que para quién es quiénes eran los compradores echáis los chinos una vez más caro a los que Giba Carlos que siempre están detrás de

Voz 1025 14:28 cuando donde esto no me pero es que la decisión

Voz 1804 14:30 de Putin de liberarlos y tal de que lleguen a un acuerdo y autorizar la liberación me parece estupendo no

Voz 0322 14:35 no voy a ser yo quien dejó pero el tema para mí es muy claro es que muchas veces pensamos que la que la diversidad es posea más mayor tenga menos dados

Voz 15 14:48 la de un color de otros no o de

Voz 0322 14:51 ya mujer sea hombre pero la verdadera intensidad está tener un chino un indio trabajando contigo entonces realmente ven las cosas de otra manera muy bien pues yo creo que precisamente una de las cosas que está ocurriendo esos lugares que se está evolucionando mucho pero que realmente pues tienen que entender muchas más cosas todavía por decirlo de una manera polacos

Voz 1025 15:13 bueno lo juega ante

Voz 5 15:18 desde hasta la próxima

Voz 1025 15:21 a veces se queda algo tu tus bueno soy bueno si aprovechar ya termino ya hecho enterito dardo Martín mientras que dos mitos impacto

Voz 1804 15:29 decir que nuestros políticos que pasa absolutamente de de de

Voz 1025 15:33 el cambio climático de la extinción de

Voz 1804 15:36 de de especies de cargarse animales sí sí sí en Jerez era el de todos los todo lo que tiene relación con la naturaleza porque como es algo que de momento no da votos a no ser que de repente ninguna tragedia y entonces ya tendrán soluciones según lo que tienen en ahí en aparcado el tema por si pasa algo no pero que me gustaría que se preocupara un poco de de todo lo que conlleva el planeta el cambio climático animales etc

Voz 1025 15:57 tú te aparece Chema que es un palo no en toda regla

Voz 1804 16:00 acabar Ángel bueno a mi me parece que Ángel es un tío una mirada critica

Voz 5 16:05 es tiempo de tal una agresión agresión

Voz 1025 16:18 no queremos ahora es la mirada de Eduardo Martín EFE y su documental latidos Emma Juli eso una historia preciosa que podría contar yo ahora mismo me podría expropiar este arranque pero me hace ilusión village tengo a Eduardo que me cuente él un poco de qué va este documental una gran pregunta en el inicio y que os lo presente él porque por algo es parte de esta historia Eduardo está cuando días que hay buenos días hablamos de Corazón corazón especial de esos latinos pero hablamos al fin y al cabo de todos nuestros corazones no

Voz 16 16:57 sí como bien dices arrancamos con una pregunta no Soros que a mi mujer y a mí que que somos amantes de la montaña deporte que yo nunca pensé que en cinco años iba a sufrir dos infartos pues nos gusta empezar con esa pregunta no alguna vez te has planteado que puede sufre un infarto

Voz 17 17:17 y es algo que que

Voz 16 17:20 nadie nosotros pues piensa no en el día a día que nos puede suceder sí llevamos una vida saludables Si practicamos ejercicio ahí sí que sea el más lo que nos gusta hacer es montañas y practicar deportes aventuras no sobre todo además no te lo planteas cuando cuando está subiendo una montaña como me pasó a mí la última vez en Colombia para que bueno los oyentes nos supongan un poquito en situación ello estaba preparando un junto con con con mi mujer estamos preparando un alto atrae una adoptar maratón inundara que íbamos bueno pues que empezamos un entrenamiento tranquilos muy despacio en el monte más Cui que está bastante cerca de Bogotá pues cuando ya estábamos metidos en la montaña pues sufrí mi segundo infarto totalmente inesperado estábamos solos en no teníamos ayuda de nadie hay bueno yo era consciente que no el sido que estaba

Voz 1025 18:21 lo tenías como Le quedaba

Voz 16 18:23 sí me quedaba sabía que no iba a llegar la la ayuda tiempo no no me quedó más remedio que con la poca fuerza que tenía la poca energía que tenía bajar como pude mientras que mi mujer intentaba pedir ayuda

Voz 18 18:36 sí que corría de un lado a otro

Voz 16 18:39 bueno contactó con con el servicio de Emergencias de Bogotá pero nosotros estábamos en otra como en otra región era Cundinamarca aunque estaba cerca hay luego el lugar que estábamos no era fácilmente identificable finalmente bueno nos encontramos con una niña que yo creo que se asustó bastante al vernos pues al darle a mi mujer con mucha angustia Iberia me a mí pues pues totalmente encajado no hay bueno ya afortunadamente pues conseguimos dar con un señor que estaba con un coche ya en la parte está llegando al al pueblo fue la persona que una persona anónima que nos que nos ayudó y que que al final pues fue la que la que me salvó la vida no en primer en primer lugar porque bueno me comí llevó hasta un extra un centro deportivo un campus que que llama allí que estaba en el pueblo de cota ay bueno ya pues me llevara un primer ambulatorio que al cual tardó muchísimo en llegar una ambulancia pilló la el momento de máximo tráfico en Bogotá ahí me trasladaron a hasta a otro hospital ya publicó en el pueblo de donde me donde me estabilizaron si finalmente me consiguió llevar a la noche a la a la Fundación Santa Fe que es un hospital buenísimo y que al que llevó al cual llevé pues en dirección con una UVI medicalizada con por dirección prohibida cuando autopista en Bogotá haya empezó a cambiar todo no

Voz 1025 20:11 claro déjame que me pongo le ponga sonido a la gente déjame que ponga un trocito de todo

Voz 19 20:16 desde muy joven he practicado muchos deportes la carrera el patinaje hielo pero

Voz 20 20:22 no siempre es bueno has sido mi pasión

Voz 19 20:24 con absoluta desde ese que tenía poco más de siete ocho años ha sido la la montaña

Voz 21 20:31 empecé a sentirme

Voz 22 20:33 mal

Voz 23 20:34 fue todo muy rápido el dolor en el pecho no puede respira

Voz 19 20:38 dar que hace como a la tenemos sudoración ha cambiado el color

Voz 23 20:42 en cosa como de unos pocos cientos estar en una situación normal

Voz 21 20:48 a a estar Diego

Voz 6 20:51 quién es la vida

Voz 19 20:54 me llamo Eduardo Martínez tengo cincuenta y dos años y en los últimos cinco años ha sufrido dos infartos

Voz 24 21:03 yo

Voz 25 21:07 yo la impotencia de ver qué va de mal en peor de que ahí en doce te estoy yendo y it solamente eres un fin

Voz 1055 21:16 todos duro

Voz 1025 21:18 entonces el documental a tiros hoy escuchábamos precisamente a la mujer de Eduardo quería preguntar José Luis I Ángeles pues sí yo quería pregunta Eduardo Bueno esa pregunta qué

Voz 12 21:28 es que si nos plantamos yo desgraciadamente cuestiones familiar cercanas es una pregunta que me hago

Voz 9 21:32 ante muchas veces al día pero bueno hecho este paréntesis poco desde fuera a mí me parece un quizás tú vas a responder un poco insensato después de un primer infarto hacer una Ultra maratón

Voz 16 21:48 eso es lo que puede pasar desde fuera y ha sido uno de las motivaciones por las que nos hemos decidido a hacer el el documental el hecho de tener un infarto no significa ni muchísimo menos que haya que llevar una vida tranquila sedentaria Ny tener que estar en sofá au o dedicarte hacer paseos sino que vamos a decir que casi es todo lo contrario desde el primer momento que que está ya en la UCI una vez que bueno que ha intervenido hoy yo ya iniciado un tratamiento lo primero que que aconsejan todos los cardiólogos es empezar lo que se denomina la rehabilitación cardiaca qué principalmente es hacer la rehabilitación física especialmente aeróbica y pasear caminar rápido andar en bicicleta correr todo esto siempre y cuando y y siguiendo los consejos tomando la medicación que que te indican desde desde los globos con el apoyo de los fisioterapeutas y las enfermeras hay también bueno pues viendo el daño que ha sufrido el corazón también no es lo mismo por una persona como yo que ha practicado deporte toda la vida que una persona obesa fumadora que no haya practicado deporte por lo tanto desde el primer momento es importantísimo rehabilitar el el músculo el el músculo del corazón irá empezar a hacer actividad física para bajar peso mejora el sistema cardiovascular moverla sangre isótopo pues en mi caso que tengo un problema con el colesterol por alteración genética pues evitar en todo lo posible que se vuelvan a provocar las las placas de colesterol

Voz 1025 23:47 pero voy

Voz 16 23:49 bueno pues es una por parte hay mucha gente que que desconoce qué principalmente después de un infarto la actividad física casi osea el cuando sufriera en Vitoria inicié la rehabilitación el propios en el propio hospital Txagorritxu que tiene humanidad fungicidas uno de su habitación en Colombia ya en la UCI incluso ya venía la fisio a hacerme

Voz 1025 24:13 ejercicio la bicicleta Capirossi

Voz 16 24:16 Mar ya ella pues ya pasamos al gimnasio irá todo siempre y cuando adaptado a a bueno hay unas pruebas de esfuerzo y después de la rehabilitación que luego te dice pues pues los ritmos a los

Voz 1025 24:27 claro que todo eso lo vemos en el documental dime

Voz 1804 24:30 Ángel que no parte de la pregunta ya ha contestado que lo que te quería preguntarles qué es lo que más ha cambiado en tu vida no desde desde ese momento

Voz 16 24:39 bueno pues afortunadamente al final ha cambiado muy poco pero pero sí que quizás valorar sobre todo mucho las cosas importantes de la vida los amigos lo que te hace feliz es lo que te hace disfrutar en el día a día el el continuar siempre el vivir Eloy pero pero el perseguir tus sueños y lo demás ya no importa tanto

Voz 1025 25:10 todo eso entiendo que todo eso se refleja en el documental no

Voz 16 25:13 sí porque yo infortunadamente con trabajo también porque claro una vez en hospitales está muy bien cuidado Debbie tienes todos los cuidados las en Farmer los fisios tienen muchísimos cuidados pero momento que tienes que salir del hospital tienes que que empezar a hacer vida normal tienes que empezar a hacer la rehabilitación que y sobre todo para las personas que hemos hecho deporte pues es duro no que de repente ves que casi no puedes ni andar ahí tienes que empezar a a esforzarse para estar lo mejor y lo antes posible en buenas condiciones yo afortunadamente a los siete meses de del infarto conseguí subir otra vez a cinco mil metros de altitud conseguía hacer bueno pues a volver a escalar que es una de las actividades que más me gusta el esquí de montaña todo eso a mi ritmo a mí a Mi adaptado Alminova situación ser consciente también de que bueno pues que soy un un un enfermo que que tengo que tomar la medicación todos los días aunque me sienta bien pues yo físicamente pero es importante no dejarla de de tomar bueno pues estará en un ambiente sano rodeado de personas que que te transmitan pues positivismo que te transmitan a mí pues actividades saludables igualado y evitar pues todo aquello que que no te viene bien no al final bueno también hay componentes como el estrés que Picasso pues me ha afectado mucho en los años en los años pasados y que y que bueno pues que es importante

Voz 18 26:52 saberlo llevada a controlar

Voz 16 26:55 voy a hacer actividades pues como pueda ser en yoga meditación o cualquier actividad de estas que también ayuda mucho a estar un poquito más un poquito más relajado

Voz 1025 27:07 muy bien pues ya sabéis os estamos presentando los latidos en el Mahmud y este documental con Eduardo Martínez con esa pregunta iniciado alguna vez te has planteado que puede sufrir una esto Eduardo muchas gracias por acompañarnos unos minutos y por transmitir esa fuerza positiva hay mucha suerte en el camino a vosotros gracias seguimos

Voz 26 27:46 cualquiera puede hacer historia pero sólo un gran hombre puede escribir Oscar Wilde no podemos hacer la historia sólo espera a que se desarrolle voto Fon Bismarck quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie ha aprendido las lecciones de la Historia

Voz 1025 28:09 Adolfo

Voz 27 28:25 tienes bizcochos borrachos Chigi añade

Voz 1025 28:27 por cada unas gotas de amoníaco

Voz 0969 30:22 me gusta llegar al final del día corrido ya

Voz 1025 30:26 el momento de este tipo

Voz 23 30:29 a una un delito muy cuerdo

Voz 1025 30:35 yo ya me tenemos con nosotros al otro lado de la Linyola John dónde andas en eso

Voz 22 30:41 tal qué tal que te allí bien ayer pero estoy bien estoy en auto en el autobús solo estoy en un autobús pero donde el miedo bus si en Sete idea

Voz 1025 30:52 está haciendo de dónde a dónde

Voz 22 30:53 te oigo pues es que sarna estropeó los trenes pues yo hemos normalmente me entreno sana es cuando se esto cuando hacen que arreglan las vías del tren ponen autobuses para reemplazar a los trenes de España te saber eran y luego cojo el tren Venice y llegamos a Campbell tal

Voz 1025 31:20 me hace mucha realmente está haciendo ha notado la verdad es que sigo

Voz 1804 31:26 a nuestros oyentes australianos no les viene muy bien esta información

Voz 1025 31:28 claro porque hay que buscarle nuestra parada claro claro que echaban sabrá que están estropeados

Voz 0969 31:34 incluso que quiera ir a Kamel tan bueno hoy

Voz 29 31:40 eso es lo que me ahora dónde me estáis pillado ahora mismo es en el autobús hubo de determinar de trabajar y entonces hoy he trabajado mañana también muy bien

Voz 22 31:51 Nos alegramos dos semanas se me da bien esta semana

Voz 0969 31:55 tú has hecho perdón la gente hay una ustedes les también en el auto a mirando el móvil tanto como aquí en España o no

Voz 22 32:02 sí están dos enfermos la gente está enferma

Voz 1055 32:07 igual que aquí entonces

Voz 1025 32:09 oye cuando viene a España viste

Voz 22 32:12 pues viajó el el treinta treinta averiguo el día uno el día uno

Voz 1025 32:18 al Si finalmente se confirma que vamos a Jerez que parece ser que sí esté bien te vienes con nosotros y que entonces hecho Fermín que voy totalmente estaba incluido yo no voy a la piscina

Voz 1804 32:30 hay que me ha borrado yo sí yo sí que voy

Voz 30 32:33 buenos ahorra derrota borrar no no no entonces yo si voy será tiene un malentendido

Voz 22 32:39 no yo hago ni caso

Voz 1025 32:43 oye en la semana pasada

Voz 22 32:45 lo decidimos lo tengo por de minutos

Voz 1025 32:47 hasta hace un par de minutos a ti que te queda te quedó en anécdota para contarnos qué

Voz 22 32:53 yo no lo he estado pensando yo no las voy a contar

Voz 1025 32:56 cuánta esperando tío

Voz 22 32:59 no lo voy a contar porque primero me condiciona a la hora de trabajar yo no no puedo trabajar estando condicionado por algo que dicho entiendes

Voz 1025 33:10 claro no yo tengo que ser libres

Voz 22 33:13 eh con lo cual me puede con dice no me condiciona sino me no me no me gusta decirlo además yo no tengo lejos de los periodistas deportivos no tengo tengo el ego de los contar esto no no de todos todos perdona pues a todos entonces no como no tengo es ego seis no necesito contar porque es una cosa que me ha pasado además como me condiciona a la hora de trabajar Italia aquí luego

Voz 1025 33:43 pero con todo lo que consiguió pasó por eso me metí yo sabía que todo lo vamos digo me sorprende totalmente

Voz 22 33:53 no pero no lo voy a comentar al final no ya os contaré a vosotros cuando nos juntamos no pero tampoco te sí

Voz 30 34:00 no vamos a contarles darles ITC contarlo pero sí sí puedo contarla luego no voy con todos vosotros contar la libremente bueno pero cuál mira cuenta daba cuenta lo quito ahora dormía

Voz 22 34:15 no lo voy a contar bueno cedido que ya no lo voy a contar porque bastantes cosas os cuento ya es verdad o no

Voz 1025 34:22 bueno pues vamos Angela aventureros en puntos y cierto

Voz 22 34:27 libro de verdad sí sí

Voz 1025 34:29 ha sido esta ha salido esta semana así el once abril salió el jueves el vuelo diecinueve Vuelo diecinueve sin el vuelo

Voz 22 34:36 yo yo te Rizzo el día uno el día sí día dos miércoles creo que tengo un lío de días aterrizan martes miércoles yo voy a la casa libros puedo comprar tu libro

Voz 5 34:47 pues vamos a estar muy buena obra habrá una tercera

Voz 1025 34:51 cuarto no sé cómo se llama pero Vuelo diecinueve si lo compras yo te lo firmo yo te yo te lo dedico alta hace menos Seat desagradable a tomar viento mierda ah amigo eres tú

Voz 1804 35:06 eh tú estás fuera tío tú estás fuera el libro tú estás

Voz 22 35:10 soy soy un amigo claro porque necesita que le que qué voy a comprar

Voz 1025 35:16 claro no es perfecto pero pero imagínate mañana en Ebay en Australia dinero en el libro no lleva pero pero pisando suerte

Voz 22 35:28 sí

Voz 1025 35:28 vuelo y no no no pasa nada es comprada por lo tiene como pueda ser duelo diecinueve

Voz 22 35:40 no tengo que comprar tres libros Vuelo diecinueve si luego tengo que comprar el periodista cien que es un libro que ha escrito un amigo mío mañana Fernando Calvo que lo tengo que comprar el periodista fiel si el país

Voz 1025 35:54 pero aquí hablamos de una

Voz 22 35:56 tengo que comprar otro libro que que se titula sois unos mierdas pero se titula así no es que

Voz 1025 36:02 ya no se está aprovechando para definirnos a los os acordáis el título del libro

Voz 1804 36:08 te es que iba a escribir un libro

Voz 1025 36:11 el sí

Voz 1804 36:13 haremos esto es que

Voz 1025 36:16 el de periodistas deportivos es verdad bueno la empresa no se queda ahí en el título es importante

Voz 22 36:27 no pero hacia algún así algún estos estos que escriben libros pero sí todo el el libro una obra de una obra de teatro por ejemplo le pegada súper bien

Voz 1025 36:39 ya lo menos que me dejen amiga es mi a mí paramilitar llegaba mejor bueno diciéndome que lo sepas eh yo me plantee poner tu título antes no tiene nada que ver un título hay libre no no hace usted decidió no le pongo un barman putas de deportivo y que la gente no va a entender el el proyecto entonces por eso

Voz 22 37:01 pero bueno es poner el título ese título a un libro es garantía de éxito que pasa es que que escribirlo yo lo que no tengo tiempo

Voz 1025 37:10 es la tiempo bueno no tengo tiempo para escribir

Voz 22 37:12 anécdotas tengo pero tiempo no

Voz 1025 37:15 pero igual no lo vamos dejando aquí que todo igual libro eh

Voz 22 37:21 mira cuando me retire se

Voz 1025 37:23 yo estaba ahí estamos cuando me retire

Voz 22 37:26 la actor hay muchos muchos años no

Voz 1025 37:28 a muchos años no vale vale bueno tío de momento siga un buen viaje germano

Voz 22 37:36 bueno pues oye me alegra mucho saber que voy a ir con vosotros

Voz 1025 37:40 yo también Jerez vamos bajando leyendo el libro o lo decide hoy si en algún momento dedico

Voz 22 37:46 vale pues bien estás mirando todo el autobús claro

Voz 1025 37:50 cállate ya hombre adiós

Voz 22 37:52 hasta luego

Voz 31 38:02 que yo en y en Clay

Voz 1804 38:06 tras conseguir que hasta las canciones española

Voz 32 38:08 suenen en inglés incluida un rayo

Voz 1025 38:11 de sol

Voz 1025 39:05 joder soy me han dicho que tiene un gran libro entre manos una permite a que todavía programa Nadie conoce que José Antonio Ponseti nuestro queridísimo director que estamos haciendo la ola la ola todo el equipo porque vais a merendar lanza escribir no solamente el título de un libro sino el libro ya por dentro con sus páginas doce años

Voz 1055 39:29 quinientas desde página Vuelo diecinueve una historia intrigante sucedida pues en mil novecientos cuarenta y cinco Segunda Guerra Mundial yo y los titulares ya en él

Voz 1025 39:39 amaba mucho director no cuenta con una historia de intriga es una historia real

Voz 1055 39:47 basada en hechos reales y con un huevo

Voz 1025 39:49 su título no pero bueno un informado sobre mí estoy muy digo es que a la historia como empieza yo te cuento cinco diciembre mil novecientos pues

Voz 6 39:57 pero eso esto es una auto entrevista

Voz 5 40:01 voy a contar antes de que inicie si recuerdo del director

Voz 1025 40:09 sí bueno cinco años de trabajo cinco años de trabajo bueno los cuales me ha costado escribir año y medio larguísimo equipo digo un trabajo de investigación impresionante todo toda esta historia pasó de verdad el vuelo diecinueve existió cinco diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco cinco aviones con catorce hombres cada billón llevaba tres hombres pero ese día Costner uno de los de los soldados no nos no pudo subir porque tenía un problema de sinusitis había sido quedó herido en Guam al final de la guerra y había quedado se había quedado ametrallado dentro de no había podido subir bueno pues haciendo un vuelo entrenamiento al último vuelo de entrenamiento para ellos porque era un vuelo en dónde tenían que ir hasta las Bahamas con el modelo de bombardeo ayer hacer una práctica

Voz 10 40:53 bombardeo con bola bombas simuladas

Voz 1025 40:56 llaman ellos bombas tontas continuar y no regresará hasta la base la historia se complica de tal manera que desaparecen desaparecen sin dejar rastro sin dejar rastro que den no encontrar nada ni un paracaídas de un voten y un trozo de fuselaje absolutamente nada se organiza la búsqueda más grande de la Historia de los Estados Unidos trescientos aviones y casi cuarenta barcos no son capaces en contra para nada y no sólo eso esa misma noche uno de los aviones de búsqueda con trece personas desaparece también osea en una noche aparecieron seis aviones y veintisiete hombres que pasa veintiún días después lo que ha leído José Luis el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama que dice te han informado sobre mí estoy muy vivo firma Giorgi que era el seudónimo con el que llamaba la

Voz 1055 41:42 madre a él y entonces se quedan todos lados porque dicen es él él ha mandado este telegrama

Voz 1804 41:51 cree que ser totalmente la familia a día de hoy definen

Voz 1055 41:54 de que te la gran malo lo mando yo

Voz 1025 41:56 esa yo a partir de ahí de ese hilo por cierto este es el primer vuelo oficialmente desaparecida el Triángulo de las Bermudas luego si queréis hablamos Angulo o no pero desde ahí mi búsqueda fue si efectivamente Jospin

Voz 1055 42:13 de esa estaba vivo eso que repasa la historia ya no las contable obviamente no el final del libro pero lo pienso cómo te llega tía esta historia o donde te surge el buen arte un poquito a poco

Voz 1025 42:23 desde que empecé el vuelo diciendo de mí me perseguía de joven tú te acordarás a lo mejor igual no a mediados de los setenta hizo un libro muy popular en nuestro país que era el del triángulo las bermudas de ver Leach berrinche que luego se hizo rico haciendo escuelas de inglés os acordáis que las a ver Let's él no sabía que es él mismo es el mismo no me preguntes por qué se me quedo esta historia he años después Spielberg que hace la película de encuentros en la primera fase en la tercera fase perdón en la primera

Voz 1055 42:54 Ana

Voz 1025 42:54 la imagen que sales el bulo diecinueve lo primero que encuentran del Vuelo diecinueve en el desierto de Sonora un señor mexicano ahí y ahí se me quedó la historia ya cuando vivía en Miami de vivir en Miami yo siempre decía joder estoy pasando porque el triángulo de las Bermudas es Miami mirando a la izquierda hacia Bermuda Miami mirando a la derecha hacia Puerto Rico cierras el triángulo vale es una línea directa recta entre Bermuda importó Rico y una línea que va de Miami Puerto Rico IV Miami a Bermuda esa zona es el triangular bermudas que es enorme habrás pasado habréis pasado todos volando por ahí un montón de veces sin claro pero

Voz 6 43:33 hemos desaparecido del caro no no no y eso

Voz 1025 43:36 se trata entonces yo estaba con la mosca tras la oreja congregada y volvía cada día favoreciendo una estas Se acabó águila historias no en qué consiste el Cullell esto es que tú cuentas yo cuento la historia e aprovecho la historia de Jospin Conesa para contar todo lo que pasó con el vuelo diecinueve yo le pedí a la Marina de los Estados Unidos gracias a a la ley de Libertad de Prensa que me enviaran por favor el informe de quinientas páginas que se había hecho de la investigación en mil novecientos cuarenta y cinco a partir de ahí también empieza a contactar con personas que han estado vinculadas cerca del Vuelo diecinueve a día de hoy cada cinco de diciembre mi de de cada año

Voz 1055 44:16 yo este año dos mil diecinueve se va a hacer en el dos mil dieciocho estuve también se hace una ceremonia en el en el museo de de la Base Naval en recuerdo de estos hombres porque a día de hoy siguen supuestamente sin ser encontrados estos hombres

Voz 1804 44:31 con más investigaciones después de la innovación

Voz 1025 44:36 no hubo varias investigaciones muy grandes algunas directamente a llevadas a cabo a cabo por National Geographic por Discovery Channel e intentando encontrar los aviones pensar que en la zona en donde desaparecen los aviones se produce en un hecho sin precedentes en Mino cientos ochenta y seis Spa estalla share os acordáis que murieron todos los astronautas y eso provoca una búsqueda de todas las piezas posibles por parte de la NASA para reconstruir el Space Seattle en esa búsqueda encuentran un avión ese avión John Mayer que es uno de los hombres que por décadas ha buscado el vuelo diecinueve que me ayuda un montón de libre que desaforado la gente moría en octubre del año pasado él saca ese avión del agua que asignada del mar pero está tan tan destruido que no puede demostrar que es uno de los aviones del vuelo

Voz 1804 45:29 puede ser uno de ellos que podría ser el FT

Voz 1025 45:32 ciento diecisiete para ser exactos entonces eso no lo pueden demostrarlo entonces mi historia Chema es paralelamente a la búsqueda ya o a lo que le pasó a hechos esa se cuenta no sólo la desaparición del vuelo diecinueve sino también el juicio posterior que hay hilo que hacen alguno de los familiares por ejemplo Taylor que era el el instructor de este vuelo que que se despista haga Gran el gran parte del secreto del del triángulo las bermudas viene por él porque él él de las llamadas de radio que hace cree que está hablando sobre los callos cuando estaba volando sobre sobre las bermudas no quiero contarles mucho portada es verdad eh y tiene problemas con la brújula cuando todo eso que tienen problemas reales mecánicos aparte de los problemas que tuvieron con con la radios cuando todo eso provocó todo el caos este aparte de las malas decisiones en tiara que se tomaran un montón de malas decisiones y probablemente por eso el Gobierno americano nunca que

Voz 1055 46:30 querido ir más allá de todos es útil porque cuenta hasta donde puedas evidentemente eh

Voz 12 46:37 quienes han desaparecido un montón en el Triángulo de las Bermudas Costa ha padecido un montón

Voz 1055 46:41 eh pero quizás la particularidad de tu libro una de las particularidades es esa puerta abierta ese subtítulo que repetimos de te han informado mal sobre mí estoy vivo es decir no solamente desaparece si no que hay alguien que sobrevive sino de alguien que parece que no está muy conforme con lo que es

Voz 1025 46:59 treinta tenéis que situarse en mil novecientos cuarenta y cinco tenéis que ser conscientes que es diciembre cinco de diciembre que la Segunda Guerra Mundial la paz con los japoneses se ha firmado en septiembre que todos estos hombres están todavía bajo régimen de las leyes militares que eh eh reinaban durante la Segunda Guerra Mundial veréis que eso cuando veáis el libro importante tenéis que el conscientes que la mayoría de los hombres que formaban parte de los ejércitos del mundo en aquel momento lo que querían era dejar el Ejército de volver a casa la guerra había terminado ellos tenían contratos con el Ejército firmado pero ellos no querían seguir eh muchos de ellos trabajando con el Ejército y Estados Unidos en concreto tenía un problemón para sacar de filas a muchos de sus de sus soldados eso también tiene importancia en esta parte de la historia y hay otra parte tremenda dos días el pues el siete de diciembre se recordaba el cuarto aniversario del bombardeo de Pearl Harbour bueno New York Times habrían portaba con el el recuerdo del bombardeo de Pearl Harbor inicio para Estados Unidos dar mundial Icon el vuelo diecinueve con la desaparición de veintiún hombres que la gente se preguntaba que cómo podían en época de paz desaparecer veintiún hombres y seis evidente

Voz 0969 48:13 que hasta que os voy a contiene teorías se han manejado a lo largo de las décadas al alrededor de estas desapariciones de las posteriores en el Triángulo de las Bermudas

Voz 1025 48:21 hay dos en el caso del Vuelo diecinueve y yo yo no te puedo decir hoy en día que ha pasado cuando otras muchos casos que han pasado al tengo las bermudas y no te puedo decir si existen ni si no existe el triángulo las bermudas te puedo decir que el vuelo diecinueve es un cúmulo de circunstancias de mal tiempo de malas decisiones Illa la la operación más grande montada por parte de los americanos también fue un fiasco absoluto entonces las investigaciones posteriores y sobre todo la de John Mayer que situó donde podían estar junto con los guardacostas donde podía haber estado los avión es eh te abren a un panorama que nada tiene que ver con el tres la última es que ve cómo entrevistar como ha entrevistado me estoy

Voz 1804 49:10 no sé si lo puedes contar pero por qué no aparece ningún resto si se sabe porqué se sospecha porque no aparece ningún resto de los aviones

Voz 1025 49:19 no te lo puedo contar porque en el libro está en la página cuatrocientos pero en el libro vas a ver cómo a lo mejor sí que han aparecido restos del vuelve a bueno

Voz 6 49:31 esto lo pues tiene una cosa esto lo hace más interesante fíjate ya me llame

Voz 1025 49:39 más que una novela porque no velados

Voz 6 49:41 porque porque no no es de

Voz 1025 49:44 pues si basándose en hechos reales utilizo

Voz 6 49:47 pues fue una decisión

Voz 1025 49:49 un consensuada con la editorial porque había una serie de pasajes en donde sabíamos cosas pero era complicado de mostrarlas yo conseguido mucho la documentación pero hay hay puntos en donde probablemente fueron como yo cuento pero no no tengo el papel en la mano que demuestre cien por cien que ese trocito porque son trocitos ese trocito fue así once es preferible a novedad porque además me permitía tú que has escrito también lo sabes bien me permitía jugar un poco con mi imaginación con con con el mundo de mil novecientos cuarenta

Voz 1804 50:30 el dolor no es como más me ha gustado muchísimo viene mucho no

Voz 5 50:35 a lo que me voy

Voz 12 50:40 han pasado muchos años pero como cuatro en algún momento tan dicho oye niña deja de tocarnos las narices ya con el vuelo diecinueve

Voz 1055 50:46 sí

Voz 1025 50:47 a ustedes buenas entre en el digamos que en el camino estos cinco años he tenido comentarios Un poco altisonantes oye y los americanos a Puerto bien contigo cuando te han dado Informació portado fenomenalmente bien conmigo y hay gente que no sé yo si me gusta

Voz 1804 51:06 exige osea que todavía gente que no le gusta setenta y cuatro años después no me digas es alucinante

Voz 5 51:13 era un vuelo

Voz 1025 51:17 no sabe muy bien ya suma Ponseti el autor es el volverá a hablar de este libro ya verás si que hablaremos

Voz 1025 51:36 podido

Voz 5 51:38 Javier Gregory como está usted buenos días

Voz 6 51:40 el homenaje súper feliz súper contento porque ha habido un auténtico bombazo histórico Einstein se va a levantar de su propia tumba y algunos más

Voz 1025 51:49 pero yo es prepara otra novela

Voz 6 51:52 vientos foto es cientos no astrofísicos de muchos países entre ellos España chinos japoneses americanos europeos esto suena así que ya han conseguido la primera imagen real de un agujero negro que dio el cuerpo celeste más violenta que conocemos es un agujero negro es la primera vez es para que os hagáis una idea un agujero negro Rosique absolutamente nada porque se paga todo y como en la foto pues mira han conseguido lo que descubrió Hawking no el agujero negro libera hay una hay una sombra en el agujero negro donde se libera radiación sí eso es lo que han conseguido fotografiar las imágenes espectacular ha dado la vuelta al mundo para que os hagáis una idea los oyentes es una enorme un enorme anillo de fuego presupuesto de El señor de los anillos de seguro

Voz 1025 52:40 ya lo sacaron con el con un full

Voz 6 52:42 todo de una gran región oscura que es la sombra del del del agujero negro miras un agujero negro para que tenga una idea es uno de los más grandes que existen se llama a ochenta y siete y está situado en el centro de la galaxia vecina Bilbo a tiene una masa de seis mil quinientos millones más grande que la del Sol es seguiré él es como si hubiéramos nacido en mil quinientos millones de soles y además está para quién quiera ir a visitarlo no lo aconsejo porque va a ser abducido va a ser tragado cuenta el cinco de años luz de dar un poquito pero pero que pero lo que existe que sea también

Voz 1055 53:17 por tanto dice llame a ochenta y siete y de podrían haber

Voz 1804 53:20 esto no no

Voz 6 53:24 los numerosos es lo más práctico si hacemos caso a Hawking lo que hemos fotografiado

Voz 34 53:28 que se llama el el

Voz 6 53:31 el horizonte de sucesos ahí se podría entrar serviría antes porque es una parte donde todavía no es absorbido por por la enorme cantidad de Orio Se podría entrar podría el ser humano visitar otro universo paralelo a este pero ya no podría regresar según no no más datos película interestelar juegan a ser obeso

Voz 1025 53:52 lo diecinueve vuelos diciendo mi libro y esos

Voz 6 53:54 la cosa una imagen histórica es como si hubiéramos conseguido de manera real foto