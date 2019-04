Serpientes en el avión es una película que da lo que promete

ya tengo una lo tengo clarísimo ya sé que igual no es la mejor película de todos los tiempos una que te remueve en verdad claro no sé por qué pero me toca mucho la patata

Voz 3

01:43

bueno si no me ha dado más datos Memorias de África puede ser Memorias de África es qué va me me es un cazador África sentado la verdad no no no