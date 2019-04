Los dragones de Juego de Tronos son mejores que mis hijos

Voz 1 00:00 me gustaría hablar alemán

Voz 1610 00:08 venga Especialistas secundarios si poco quítame esta música esto queda otra he dicho la verdad

Voz 2 00:16 ahí está bueno Tyson ya hablamos de series en la tele con Mariola Cubells pero no dejó de Tronos vaya también un poco

Voz 1610 00:25 ya huele Yagüe a Winter Isco Comín Se acerca el estreno el próximo quince de abril si no me equivoco se acerca el final la última temporada de Juego dentro los y hay más tensión que un FIRS Yates entre Ferrera y Pablo Iglesias yo quiero enviar un mensaje a los oyentes oyentes fan de Juego de Tronos aún no es suficiente a los que no ven la serie quiere seguir dando la paliza pues llámanos convence a la audiencia ya que tienen que ver Juego de Tronos así ya tenemos la llamada hoy qué bien qué maravilla lo de teléfono hola buenas tardes que está en memoria cero no La Ventana

Voz 3 00:58 no no bueno el uno cero en la Cope

Voz 1610 01:02 mejor mejor cuál es tu nombre amigo o amiga hola Ramón Solís afán de Juego de Tronos supongo no

Voz 3 01:08 con muchísima ilusión pero nada más que de Mis hijos mal y no quiero ahora que nadie vaya a pensar que no soy buena más a mis hijos pero bueno me gusta más Juego de tronos que me dijo eso no significa que no lo quiera no no no no tenga yo atendidos por supuesto porque saben que los Adoro Juego de Tronos vale ya me dijo lo quiero con toda mi alma

Voz 1610 01:31 bueno seguro que hubiera Prestige

Voz 3 01:34 tener dos dragones muy sí pero eso no quiere decir que eres eres humano más tocado como Hitler y fijó los quiero

Voz 1610 01:47 yo creo que que sí ha quedado claro en todo el mundo te te respalde nadie pone en duda tu amor de madre nadie una cosa que deberíamos ver Juego de Tronos aquí no

Voz 3 01:56 porque mientras dejó detrás a olvidar de todos los problemas mundanos y de los sinsabores de la vida trabajo el dinero sobre todo de los de los y de los hijos

Voz 1610 02:08 desde luego que sí Ramona muchísimas gracias a Dios venga tenemos otra llamada ola tu nombre buenas tardes hola tu nombre Victoria's Secret todo las victorias fan de Juego de Tronos no se llevó eh mira quejas precioso pero es que esto es la radio tío se ve J H te hubiera este

Voz 3 02:35 no no de verdad me lo compré en Candem no sé con la cara hacerse Lane

Voz 1610 02:41 sí hemos jerseys dirán Talent

Voz 3 02:44 lo cuando venga siguientes no siempre me acuerdo no dirá que soy yo fino

Voz 1610 02:49 lo que no mira Juego de Tronos

Voz 3 02:54 para para la primera no prisión preventiva de entrada es innegociable dialogo porque intentaría ir a verlo a la cárcel para explicarle que gays como yo te llamo cariño solamente que la serie que te cambia la vida a mí me la cambió de verdad y no yo antes yo iba por la calle no mira te pongo otro ejemplo iba yo la discoteca Ivo veía una chica no sabía comenta la en la conversación como ya

Voz 1610 03:19 ya ni qué decirle a un y cómo entrar y ahora recurre a Juego de tronos para entablar conversación

Voz 3 03:25 loco no no ahora ya no tengo que entablar conversación con nadie ni conocer achican y a persona en general porque tengo Juego de Tronos el ordenador una bolsa de cachito en la mesita paquete de kleenex el respaldo eso sí con lo cráneo como diría Clooney él

Voz 1610 03:41 vale bueno pues muchísimas gracias Victorio venga a nuestro tiempo escuchado sí hola buenas tardes

Voz 3 03:54 siendo la astrocitos

Voz 1610 03:57 esto te has quedado trasteros olores todo pero

Voz 3 03:59 sí oye no nos

Voz 1610 04:02 sí sí sí bastante

Voz 3 04:05 los amantes oye porque alguien deber

Voz 1610 04:07 aficionarse Juego de Tronos

Voz 3 04:09 por qué no haya tenemos

Voz 1610 04:12 eso fue aquí hay algún otro argumento

Voz 3 04:14 muy buena hay pasan cosas está guay si no lo ha visto no a ver no pero le he dicho así que se espera que no le he visto Juego de Tronos ya el Juego de Tronos lástima no

Voz 1610 04:28 claro sobre todo si te gusta mucho el personaje sobre todo de mucha mucho mucho no Sansa Stark no por ejemplo

Voz 3 04:35 a estar muchísimos el país y es muy bueno

Voz 1610 04:38 señor Spock que me dices eh se me encanta vivir Skywalker que qué me dices a veces de la pareja de Oliver y Benji qué pasa da miedo dan miedo

Voz 3 04:52 no resolvamos lo ha salvado completar escuchando

Voz 1610 04:56 claro que sí claro que sí pero bajas de Tinder posa caso vale venga hasta luego amigo apurado éste sí sí eh estamos todo muy nervioso

Voz 4 05:04 ya que tenemos desafíos no te venga calienta caliente