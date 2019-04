De la comedia gamberra 'Lo dejo cuando quiera' al trío amoroso de posguerra de 'El día que vendrá'

Voz 2 00:00 además con todo el uso en la calle ha sido

Voz 4 00:35 en

Voz 1463 00:37 bueno vamos a ver la trifulca de cine después del subidón de joe tronos con esta canción de One Direction José Manuel Romero

Voz 5 00:44 qué es dejar sus sagradas porque quieres Carlos Lemos de adolescentes y millennials nota desapego

Voz 1463 00:52 perdona de Elio Castro hola qué tal hola qué tal te voy a hacer empezar por hacer aquí en todo que es la adaptación de las novelas de la escritora Ana todo una millennials que dice que bueno pues se basó para hacer esta historia romántica lasciva en su obsesión con este cantante por el cantante de Sean y ha creado pues es una historia de amor muy tradicional en la que una chica indefensa inocente se enamora de un mal lote con tatuajes la joven actriz Josephine el ingeniero Joaquín Sobrino de los actores brutal Corral Josep fans son los

Voz 6 01:24 estas el amor sólo es una transacción el instinto del deseo es como una todos mostramos el conjunto correcto de rasgos deseables podemos entender también apagarlo

Voz 1463 01:37 pues todo esto es tremenda yo solamente vi que había venido

Voz 5 01:43 la escritora a un preestreno y estaba todo lleno de adolescente es el cine rodeado los libros que se deben vender de vender muchísimo

Voz 1463 01:52 sí yo creo que la película o los creadores de la película apuestan porque todas esas ventas se sumen en ventas de entrada de taquilla la verdad es que habían fenómeno adolescente tremendo lo que hace a lo interesante esta película que vuelve a repetir lo los mismos tópicos machistas y del amor romántico historias que ya hemos visto siempre es que las generaciones tienden a repetir los errores que yo pensaba que las jóvenes hoy en día estaba un poquito más no se conscientes no un poco que gustaban unas las historias de amor que siempre son bonitas pero no no esta cosa tan

Voz 5 02:25 en repetitiva repetitiva que es que hasta cincuenta

Voz 1463 02:27 de Gray tiene ritmo al lado de hacer así que

Voz 7 02:31 lo siento no la vamos a recomendar y tampoco vamos a escuchar a la escritora nato

Voz 1463 02:34 mira me lo he pensado mejor sino que vamos a pasar al siguiente estreno que bueno en realidad es otro fenómeno en sí no tanto en esta película sino como lo que entraña porque es que es estrenan cada semana bueno en cada mes un montón de comedias españolas que no sé si la cartelera tiene eh hueco para todo esta semana le toca lo dejó cuando quiera es una película que produce Telecinco que dirige Carlos Cerón director de bien no Fuga de cerebros y que escribe el dúo de guionistas formado por Cristóbal Garrido y Adolfo valor es una comedia de humor bestia con Carlos Santos David Verdaguer Ernesto Sevilla en el papel de tres profesores universitarios parados precarios que se dan cuenta de que el único futuro para un intelectual en España es vender droga junto a ellos están Miren Ibarguren Cristina Castaño Amaya Salamanca y Ernesto Alterio

Voz 8 03:20 el veintitrés por ciento de los profesores universitarios

Voz 1463 03:23 a menos de quinientos euros

Voz 9 03:26 toda la vida estudiando para este este proyecto es un complemento vitamínico potenciar la concentración para el estudio con un abrazo

Voz 10 03:37 según San pasamos veinte Sin pegarnos una purga

Voz 6 03:39 que no se no pasen los treinta el

Voz 7 03:45 otro futuro para el proceso de universitarios que formar un partido fue

Voz 5 03:48 el partido político o marchosos españoles o vender drogas drogas

Voz 0544 03:53 la yo estoy la típica comedia que va sin ninguna expectativa esperando ver algo muy trillado estas últimas comedias que hemos visto bastante malo por así decirlo oye pues me ha hecho gracia la película es yo me reí con ganas de varias veces y luego tiene ese punto de partida que es realmente interesante esa conexión social de estos jóvenes que se han pasado toda su vida estudiando pensando que tienen un futuro mejor llega la crisis no tienen nada de trabajo no tiene nada de porvenir mi tiene que dedicar a vender esos y estimulante se puede decir que la película tiene un pase yo creo que detrás está el ojo de Basile es una comedia italiana que ha tenido muchos éxitos ya tengo dos o tres y entonces vamos yo creo que Telecinco la va a explotar muchísimo y que va a tener éxito porque ya te digo la película tiene su gracia

Voz 1463 04:41 sí a mí la verdad es que me ha gustado también eh bueno es una comedia de humor bruto digamos que no no innova en el género tampoco pero me parece que está bien interpretadas estos protagonistas me hace muchísima gracia me gusta mucho este lado tan tan más cómico David Verdaguer al que hemos visto como hipster intenso en en las películas de Marqués Marset y aquí me me gusta me gustaba bueno nuestro Sevilla hace el su papel que sí

Voz 0544 05:06 comedia otras veces incluso tiene un discurso no a la película está viene este Ernesto Ernesto Alterio o también te hace una especie de Pocholo desmadrado

Voz 5 05:17 y esos pues la el apellido

Voz 0544 05:19 habla la verdad está yo creo que empieza mucho mejor que que se desarrolle y que incluso acaba de una manera bastante tópica pero eso tiene puntos de de humor y desgracias

Voz 1463 05:29 esto es muy brutos yo yo creo que tiene también eh

Voz 11 05:31 ese gamberrismo cañi pero no está cimentada sobre los típicos tópicos a lo mejor de la comedia española no consta en esta mina de eso es no que parte de una historia que deriva en una especie de Breaking Bad a la española hecho comedia no de esos profesores funciona todo relativamente bien yo creo que el guión que han desmontado tengo entendido bastante de la parte italiana han dejado solo los cimientos pasa un buen rato es es agradable el están bien todos los actores más o menos la historia en tras si te lo pasas bien es un buen rato de define para echarte unas risas y algo diferente también a lo que llevamos viendo este trimestre de comedias que están como muy instaladas en lo mismo

Voz 1463 06:13 luego también un cambio en el reparto porque bueno David Verdaguer pues había sin Cataluña hace mucha comedia es conocido por por la comedia el teatro pero en en el cine digamos más más español está quedando esto muy bien no le habíamos visto en este registro es verdad que apuesten por por esta cara que no es a priori un ídolo de masas es es interesante no

Voz 0544 06:38 la habíamos visto en diez mil kilómetros en tierra firme hemos visto en Málaga en los días que vendrán haciéndose haciendo de padre primerizo en el verano mil novecientos noventa y tres y es cierto el dice que es un payaso me gusta mucho hacer reír y tiene una vis cómica realmente extraordinaria y luego hay una cosa hable con él una cosa que me llamó mucho la atención dice dice

Voz 11 06:58 dos pensáis que si soy un actor con barba hice pero mis

Voz 0544 07:00 barbas de todos mis personajes son distintas por dicho trabajo mis personajes de fuera para bien no secuela de dentro para fuera de fuera para dentro siempre tengo un cambio físico de tal o sea que eso es un tío la verdad es que me hace muchísima gracia me parece muy buen actor todos los registros y aquí haciendo de ese profesor desesperados separado con dos hijos que no puede llevar a sus niñas a Disneylandia pues pues la verdad es esta

Voz 11 07:23 muy bien tiene algún escenario sabe con lo con desde la película no diremos más pero ahí en el parque de la Universidad Carlos III claro

Voz 1463 07:31 este es la Carlos III podría haber sido la Juan Carlos I de rabia

Voz 5 07:36 el pueblo y luego me gusta ese

Voz 1463 07:39 como decía él Leonor ese esa premisa que es una leche a una autocracia que no no ha terminado de funcionar en nuestro país no mirarlo desde un humor tan bestia siempre se había mirado más con una sátira más política mirarlo con este humor me parece me parece original y bueno pues la semana pasada nos decía Cobeaga a la comedia en cine no se está arriesgando mucho y que es la televisión la que está arriesgando en otros tipos de comedia bueno él estrenaba serie tenía que decirlo los actores de esta comedia de esta película comparten un poco esa esa premisa decían que está es mucho más gamberra que está un pasito por delante de lo que se está haciendo en el cine le preguntabas José si era un buen momento para el humor no

Voz 11 08:18 sí había división de opiniones pero bueno ven el vaso medio lleno estamos en un momento oscuro momento

Voz 12 08:24 el gris triste en el que estamos coge no va a haber de fumar

Voz 13 08:29 pero también es verdad que hay algo esperanzador en que la gente sabiendo que va a recibir la multa hacer comedia que quiere hacer y eso es es algo positivo

Voz 5 08:36 claro estamos

Voz 13 08:40 un buscó una producción me busco la vida hago lo que quiero hacer sé que me van a poner a parir y eso es muy valiente sigue siendo esperanzador

Voz 5 08:49 pues es evidente que si me encanta me encanta querían están haciendo hija no

Voz 1463 08:57 Carlos de Theron eh pues eh hablaba el director que a las puertas de la campaña con ese partido

Voz 5 09:04 del que dice que el cine no

Voz 11 09:06 la cultura no que sólo va a financiar cine patriótico pues explicaba porque él cree que la cultura pues sigue siendo un arma arrojadiza que no forma parte del debate político electoral en estos tiempos

Voz 12 09:16 simplemente un síntoma de de inmadurez de la sociedad es decir la la sociedad española no hay modular lo suficiente como para no utilizar el cine y la cultura como elemento arrojadiza eso significa que todavía queda mucho tenemos mucho que aprender tenemos que llegar al punto en el que eso que es identitario de todos Iker es transversal no debería usarse como elemento arrojaba hizo pero todavía no hemos sido capaces de llegar hasta ahí

Voz 1463 09:46 pues esperemos que en esta campaña electoral no veamos más bueno utilizar el cine como siempre es como moneda electoral íbamos dignos con más cine español porque se estrena una película directamente en Netflix exactamente llevaría a una isla desierta un drama generacional dirigido por Jota Linares con María Pedraza Jaime Lorente Paul Moneo Andrea Ros es una obra de teatro primero y ahora se convierte en película es la historia de cuatro amigos que comparten piso en su época universitaria y que se enfrentan a la despedida

Voz 6 10:16 desde luego no me gusta verle a sido mafia hay ocho años metidos en cajas de quince de plástico esconda actuando en una semana una semana que vas a vivir a Londres en no me dice nada pepas nada este este es el problema que Mi vida no pasa nada tú eres una persona muy especial hoy es muy bien yo creo que esta noche tengo punto Coconut por nuestras maravillosas yo me he sentido bastante

Voz 14 10:47 dejado eh creo que funciona bien y que

Voz 5 10:50 tal vez lo escribió en un momento de

Voz 1084 10:52 a rabia no de cuando esa generación un poco que salió de las universidades entre dos mil siete dos mil diez quizá pues encontró la crisis de golpe y había contado todo el mundo lo había dicho que que estudiaran que iban a tener un futuro in Ariel le contó que que venía ese golpe no esa esa bofetada que luego las siguientes generaciones pues sí que se han instalado en cierto conformismo saben que estudian pero que la cosa está muy difícil en donde esta es interesante ese drama generacional con lo poco con lo que lo monta que funciona bien una noche en un piso o una especie de catarsis en en esa noche despedía de fiesta interesando Moguer también el intercambio generacional porque los actores que actualmente están en la obra de teatro ya no están en la peli bueno tienen cameos y ahora estas es la siguiente generación que también sabe lo que habla pero no no es lo mismo pero la película funciona porque realmente es hora y media muy destinada al público que que tienen Netflix con actores muy reconocibles y caras de la plataforma de élite la casa de papel

Voz 11 11:51 entonces yo creo que que funciona muy bien y es una bofetada hay un golpe tremendo yo creo que eso que va que va a funcionar bastante bastante bien

Voz 1463 12:01 sí en la obra de teatro de hecho tuvo bastante éxito funcionó bien y a mí la película me gusta me parece una historia pequeña quizá demasiado generacional que a lo mejor otro público un poco mayor le puede le puede pillar un poco que no no entender muy bien por qué es esa porque esa decepción generacional y es verdad que me yo sí que me identifico mucho porque es la época justo antes de la crisis en la que para que los jóvenes que empezábamos a trabajar también había problemas de entrar en nuestros trabajos sobre todo claro son profesiones muy cercanas a los medios de comunicación al cine no que es un poco el ámbito de de Jota Linares que estudió periodismo y entonces bueno sí sí que es verdad que es interesante sí que te pone poco espejo a mí lo único el único pego es que quizás me parecen actores muy winners para hablar de algo de algo más luces no osea que si estás hablando una historia no de perdedores pero sí de gente que se creían servía especial y luego al final pues es como el resto de la gente claro tienes a estos actores y me choca un poco quizá por no es culpa de los actores ni ni de ni de J

Voz 1084 13:04 sí pero sin hacer como luego la película deriva en algo tan universal en un relato que es básicamente el tránsito a la madurez que ahora lo hacemos a los treinta Casino a los dieciocho a los veinte cuando ya dejas todo y tienes que enfrentarte al al mundo laboral todos tenemos unas expectativas que luego no se cumplen entonces esos universal al final de esa época y es verdad que a lo mejor los actores son Weiner pero Andrea Ros es una cara visible y esta estupenda en la película hay Jaime Lorente que lo acompaña una historia personal que no vamos a desvelar a mi me parece que está es un actor eh es sobresaliente

Voz 11 13:35 la peli que un papel estupendo

Voz 1463 13:38 pues recomendamos también esta película por cierto que tenemos entrevista a Jota Linares ya los protagonistas en la web de Cadena en nuestra pierdan un vivió maravilloso vamos a escuchar un poco de lo que nos de lo que dicen esas entrevistas Jota Linares el director y las luchas de la generación post crisis

Voz 15 13:54 hace mucho que asuma las generaciones que están viniendo que el contexto político quieran no va a marcar lo que ellos puedan hacer no creo que es algo que nosotros lo estamos aprendiendo ahora que necesitamos una generación muy conformista en ese aspecto porque no lo dieron todo hecho entonces a nosotros de momento que no que lo que no quiero no lo pueden quitar entonces están un yo creo que hace falta mucho una concienciación política de Nuevas Generaciones que están viniendo para que sepan que el hecho de que de no tener conciencia política no implica que la política no vaya a afectar en absoluto apto para todos los contextos de sonido

Voz 1463 14:34 bueno pues también los protagonistas hablan María Perazo pulmón en Jaime Lorente Andrea Ros hablaban de lo mucho que queda por avanzar en la sociedad del miedo que va da un poco lo que bien

Voz 15 14:44 los los unos Till sino que aunque algo reviviendo no se sostenía

Voz 1463 14:52 que lo muy peligroso

Voz 15 14:54 porque nos va la vida Marisol por esas le tan necesaria la lucha feminista encarnan esa gran Chanquete y no porque hay algo Reina haciendo de no dio muestras en en calle tenemos que estar alertas a la podemos conformarnos lo que esta gente de Huelva

Voz 16 15:10 sí y además como generación tenemos que intentar reivindicar hecho yo yo muchas alucina digo es que en política no sana del amor la felicidad nos llevamos lo escucho y es básico

Voz 1463 15:26 bueno no sé si me apetece escuchar a los candidatos a hablar del amor

Voz 5 15:32 así que casi mejor que no bueno pues vamos a volver

Voz 1463 15:34 la Hollywood se estrena el día que vendrá es un dramón romántico con Keira Knightley son Claudia Alexander ska hard más bien es un trío amoroso ambientado en la Alemania de posguerra de mil novecientos cuarenta y seis es la historia de una mujer que aterriza en Hamburgo para reencontrarse con su marido un coronel británico encargado de reconstruir la ciudad pero que se enamora de un viuda alemán

Voz 17 15:53 perdiéramos Hamburgo más que los nazis Londres en toda la asignatura para todos

Voz 18 16:04 la Comisión de Control requisa esta casa para

Voz 15 16:06 sobre tabaco

Voz 19 16:09 quizá exprés en Swat y abiertamente pero está ahí latente no son como nosotros

Voz 1463 16:18 bueno tiene pinta de dramón romántico muy visto pero no sé si estamos

Voz 11 16:25 está muy vista de hecho es una gran time movie de de la BBC podría serlo sin desprestigiar a la Arasti movie está coproducida también por por la BBC encaja en ese entorno yo creo que habrá tenido su paso por fines pero es algo destinado a la televisión británica con actores de primera aquellas está haciendo este tipo de historias de bueno está bien que sitúa un poco en ese Hamburgo que habían destrozado que no quiere un poco la película la primera hora un poco de la historia un relato de ganadores y perdedores de vencidos y luchan un poco contra ese odio no desatado de los británicos que se han quedado del bando vencedor a reconstruir un poco la ciudad sigue habiendo pues células nazis y ahí se desarrolla la historia pero luego claro de de fondo no notan de fondo pasa a principal el trío amoroso que es lo que lleva la historia a las idas venidas Si el amor

Voz 1463 17:19 bueno pues vamos a pasar al tiene de

Voz 5 17:21 autor tendrás público

Voz 1463 17:24 empezamos por la última película de Olivier Assayas el director de Carlos y María o personal shopper se titula dobles vidas y retrata la crisis de un editor parisino y uno de los escritores de su editorial en pleno auge del libro electrónico es el retrato de una generación que tienen que adaptarse a regañadientes a un nuevo mundo que emerge Guillaume Canet Julien vinos son las son los protagonistas de esta película que pasó por el pasado Festival de Venecia

Voz 20 17:48 a la gente le encanta lo gratis no pero en plena crisis es normal no esperar a que te refieres nadie tiene problemas para gastarse mil quinientos euros en un ordenador además de pagar cada mes el coste Internet

Voz 13 18:03 haya crisis o no pero en cambio compra música o incluso

Voz 20 18:09 el periódico eso es un problema enorme sí pero los libros el piratea mucho menos no tiene nada que me porque los jóvenes leen menos si ya está

Voz 5 18:19 era ésta

Voz 0544 18:22 te gusta es vino

Voz 5 18:24 mientras burgués hablando de cosas así

Voz 1463 18:30 que me ha gustado al hombre

Voz 5 18:32 no sé si no está bien

Voz 0544 18:35 con la tiene eso hubo tiene su gracia y además los temas que se discuten pues es verdad que que tienen su sentimiento profundidad es decir esta estos personajes ahí anclados un poco en un mundo que desconocen y que se les viene encima un escritor muy peculiar que se ha inventado pues una una historia pero que basado en poco en esto

Voz 5 18:54 sí sí es un tipo así no por el físico pero también por la forma así un poco estrafalaria de

Voz 0544 19:01 de ese de de serie de pensar no y luego todo ese conflicto con el libro electrónico hoy los propios e intercambios amorosos que también hay en la película se ve con con cierto agrado hoy ligereza a pesar de que como digo pues yo creo que tiene cargas de profundidad sobre ese mundo que que estamos viendo todos y cómo está pues cambiando la cultura y la forma de pues en este caso de leer y de de prácticamente todos no

Voz 1463 19:27 sí parece como el manifiesto de Assayas eh hacia el modelo Netflix no

Voz 5 19:32 sí es que estaba por aquí su pareja la

Voz 1463 19:34 la directora Mia Hansen Love decía que que él ya ya ya sea habían visto Roma y la tele claro porque Francia no se ha estrenado en salas y claro no conseguían no sabían cómo poner Netflix porque ellos no tienen tele en su casa que claro no hay clases es un tipo muy peculiar en ese aspecto a mi me gusta mucho como director quizá está que me lo he pasado bien me pareció curiosa me parecen interesantes las reflexiones los diferentes puntos de vista y luego también bueno esa generación intelectual esos parisinos intelectuales hipócritas a veces un poco sensatos otras veces esa me gustan los personajes me gusta Juliette Binoche

Voz 5 20:11 sí es ese guiño no ella misma

Voz 1463 20:13 a Summer me parece que quizá no es de las mejores de Assayas pero pero me

Voz 11 20:18 el Estado no sí sí yo creo que funciona a mí me interesa sólo la la película y eso que que tiene un discurso grandilocuente en ciertos momentos no sobre lo bueno posiblemente la posición de Assayas sobre el cambio tecnológico en la industria y luego es verdad que es un cine que yo la veía ir me resultaba todo muy teatral especialmente porque los grandes momentos se desarrollan en esos salones llenos de vino en esas cenas donde todo el mundo come en cualquier rincón sobre las rodillas no a sí pero creo que que la película está escrita corrió con inteligencia con con el desarrollo de una comedia pero también común trasfondo personal y lo que le decíais el el escritor este que es común Julia B que que el primer libro que ha escrito es Fundación como si fuera el de Asimov no que que hablaba un poco del futuro tecnológico tiene referencias guiños que que los pilla pues entra en distintas fases de de la película pero funciona bien como eso como una comedia muy muy burguesa pero con debates muy interesantes de gente que no quiere ver pues bueno y todo lo que está pasando a nuestro alrededor y que no todo es blanco o negro no

Voz 0544 21:27 si hay que en se enriquece precisamente de este

Voz 5 21:30 claro que también está esa parte esos jóvenes por LIC no claro

Voz 1463 21:35 eso es la verdad es que es es interesante íbamos a terminar con la profesora de parvulario que es un rímel que una película israelí que de la directora Sara Colangelo que llevó a Sundance la historia ha trasladado a Nueva York con mayor Gyllenhaal como la profesora negada con aspiraciones artísticas que vuelca todo su empeño en hacer triunfar a un niño prodigio que escribe poemas en sus clases es una historia íntima que acaba casi en un thriller de suspense

Voz 21 22:00 Ana Rosa más directo para mí esa malicia así como de ellos NASA

Voz 22 22:25 era un poema sí que me encanta creo que deberíamos escribirlo

Voz 23 22:34 Elio pues una película que merece la pena verse porque es muy

Voz 0544 22:38 es pequeña pero realmente trata temas que son tremendos no porque

Voz 23 22:43 que es la necesidad de

Voz 0544 22:45 la del arte o no porque en la película hay mucha gente que dice no quiero para nada que mi hijo se dedique a Alarte en que se intelectual quiero que sea anormal quiero que sea práctico quiero que gane dinero no y sin embargo pues ese discurso que te en la protesta que está estupenda mallorquín Gyllenhaal la verdad es que es una actriz que está en plena madurez el hemos visto en serie de televisión mientras películas pero quizá le faltase un poco estallar ante el gran público no pero pero la verdad es que está muy bien la película ACB con muchísimo agrado es traten más que son ser compara este niño con un pequeño Mozart no es verdad está exagerando la la profesora esta profesora de guardería

Voz 5 23:27 no me trato de lo español pierde sí sí hay hay otros que son tremendos afina no temporada de la no he visto que a mí me paré

Voz 11 23:42 dice que si me ha gustado muchísimo porque creo que que la película sabe captar el el tono intimista pero luego quedó Iban thriller en suspense no sabe si es una película de horror es un personaje tan incómodo y tan valiente el que hace Mary Jane Holl que además ella produce la película ese sumó a al proyecto yo creo que también mira venimos hablando de la de Assayas realmente hablan un poco de lo mismo de cuál es la posición del arte en las sociedades modernas y está lo sitúa cuál es la posición del arte cómo se cuida el talento también en la América de de hoy lo que me gusta también es el enfoque de la película que lo centra especialmente en el personaje en todas la psicología del personaje femenino de esa profesor ahora Hinault Nos cuenta otra historia de un niño prodigio porque el niño realmente que está muy bien quiere seguir siendo un niño un niño no hay una una pretensión artística en el niño ni una conciencia de eso tan forzado que hemos visto en el cine en algunas ocasiones

Voz 1463 24:35 no y es muy truculenta osea que la recomendamos también eh bueno que vayan de organizándose los oyentes para todas las semanas y lo dejamos aquí gracias Elio

Voz 0544 24:44 pues nada hasta la semana que viene a hasta luego