Las Noches de Ortega: Peter Olwer ha muerto (12/04/2019)

Voz 3 00:38 buenas muchos a principios de los años setenta en Nueva York se emitía un programa de radio para toda América consiguió unir a todo el país con esa emoción que solamente la radio puede su locutor Peter era una estrella adorada por toda su audiencia una audiencia millonaria que les reportaba unos ingresos también millonarios el programa de Peter Power sea emitía desde los estudios de la es recayó desde la Quinta Avenida con Broadway se le llamaba él se hacía llamar

Voz 8 01:18 por amor

Voz 3 01:24 cada noche como en este programa él recibía llamadas de oyentes que estaban sintonizado el programa en cualquier punto de América oyentes de Oregón Cincinnati Dakota toda América estaba rendida a los pies de Always el presidente Nixon confesó ser oyente apasionado del programa de Peter Power la es recabó consiguió en esa época los mayores ingresos de la historia de la radio por primera vez un programa radiofónico competía económicamente con la televisión hoy de este programa muy sencillo Peter Power el famoso locutor el doctor Amor de las noches de América ha fallecido esta mañana a los ochenta y dos años Oleguer marcó un antes y un después en la historia de este medio de comunicación en América y también en nuestro país locutores famosos de España como Jesús Quintero el Olmo Gabilondo confiesan haber sido influidos por este gigante de América cómo debió ser escuchar a Peter O'Toole Where que sentía un americano medio oyendo al doctor amor se disponen de algunas grabaciones de la época pero jamás podremos ponernos en la piel de un norteamericano así que esta noche aunque sea imposible me gustaría cerrar los ojos y entrar en el cerebro de un oyente americano que a principios de los años setenta con Nixon en el poder escuchaba al todo poderoso millonario Peter

Voz 9 03:08 por bueno

Voz 10 03:22 buenas noches americano desde la quinta comprar en la R o transmite en directo para Ci querido amigo en esta noche calurosa de Nueva York quieres ponerte en contacto conmigo de habla Peter All jugar pero Duque puedes llamar doctor Maure

Voz 11 03:40 no

Voz 12 03:44 veintisiete grados de temperatura en las calles las ondas de la recado llegan hasta todos los puntos de la nación treinta y ocho puntos más en Dakota ciento dos punto cuatro en Arkansas bien punto alguno en Oregón y aquí en Nueva York en la ochenta y ocho puntos siete bienvenida a América empezamos

Voz 14 04:05 y antes de dar paso a nuestras llamadas la RCat informa nuestra compañera Susan Reynolds tiene algo importante que decirnos

Voz 15 04:13 buenas noches sus buenas noches Peter una noticia que no queríamos dar jamás un nuevo crimen del descuartizó de Brooklyn por todos de Bonnie con ese asesinato son ya cuarenta y dos las víctimas quienes la víctima en este caso sifón Se trata de Ed Donovan Smith un hombre de cuarenta y tres años que ha sido encontrado muerto bajo el puente de Brooklyn siguiendo el mismo pacto

Voz 16 04:33 mí el mismo patrón maldita sea la policía recomienda precaución a todos los neoyorquinos gracias es el porte información gran tienda

Voz 14 04:44 desde la antena de la R Cao también recomendamos precaución a todos los neoyorquinos quédense en casa escuchando la radio hicieran de salir háganlo en compañía ni se llama Jeremy desde con ética buenas noches Jeremy

Voz 17 05:00 lo que si te te cuentas amigo Peter poca cosa

Voz 18 05:04 tal con ética

Voz 19 05:07 mal porque diga vamos más me puedo decir que con una delicada va viento en popa pero no sería faltar a la verdad

Voz 17 05:21 ya lo lo yo lo que lo de mentir América correctos realmente la vida no voy a empezar ahora a sesenta años

Voz 18 05:31 va mal genética Yeremi

Voz 20 05:34 se me lo yo pegaba con ética muy tristón apagada muy muy apático

Voz 17 05:39 yo recuerdo la cosmética de ante

Voz 20 05:41 es que aquello era una alegría desde que salía por las calles de Connecticut hay decía esto ya cojo nada

Voz 17 05:48 a qué te dedicas yo conduzco un autobús escolar tejos amarillos Dios bendiga América y eres feliz ya nadie puede jefe erige

Voz 19 06:01 con el esférico y mira que me he puesto porque me considero un americano que hace lo correcto pero intenta encontrar la felicidad Mejia acaba de la mano como como el agua de un riachuelo cava entre lo

Voz 18 06:24 estás casado tienes familia Yeremi no

Voz 19 06:27 vivo solo en una ruleta mujer sienta eso quieras que no no ayuda a gusto

Voz 17 06:35 cómo eres físicamente podrá Diaw poco agraciado es poco tampoco me ha dado mucho

Voz 19 06:46 soy el cívico que vive uno de cosméticas pero soy muy abrigado

Voz 18 06:54 sin duda lo es en Time Yeremi

Voz 19 06:57 yo he dado al Pipita

Voz 17 07:00 quieres que te ayude me Play ayudaré

Voz 19 07:05 me a ir el pozo de que me encuentro

Voz 18 07:08 va a volver a

Voz 19 07:10 a ver en la mirada muy

Voz 18 07:12 no lo haremos por favor lo haremos Jeremy no no dejaremos que te hunda desde esta radio desde la Erreka o te vamos a ayudar

Voz 19 07:24 no dejes de la mano de Dios le esté buen americano que te está hablando

Voz 18 07:27 lo haremos lo haremos te vamos ayudas te ayudamos Sálvame de la negrura de mi vida te vamos a salvar entre todos querido amigo y luego la Mérida fuera América vamos a ayudarte un abrazo querido amigo

Voz 21 07:44 la recta o

Voz 15 07:46 las noches de piques lugar

Voz 12 07:50 dieciocho grados de temperatura en las calles de Nueva York la es recado transmite para toda la nación América Bendita América ayudemos Anger la es recado les informa en directo el descuartizados de Brooklyn acaba de cometer otro crimen Susan Reynolds nos informa

Voz 15 08:12 efectivamente Piquer el cuerpo de Robert Dowell un hombre de cincuenta y ocho años ha sido hallada sin vida en la cuarta Avenida con la C32 siguiendo el mismo patrón que el resto de los crímenes del descuartizados de Brooklyn y que recomienda

Voz 14 08:25 policía de nuestra Bendita América precauciones

Voz 15 08:28 las calles de Nueva York gracias a su son Reynolds gracias a ti Peter y que Dios bendiga América

Voz 12 08:36 desde Cleveland Nos llaman Madeleine buenas noches buenas noches

Voz 14 08:40 que digo que Dios bendiga América para que nos llamas Madeleine

Voz 20 08:44 yo llamo porque he escuchado llamadas de Yeremi

Voz 18 08:47 sí

Voz 20 08:47 es entienden mal tan tan eternas disgusto

Voz 17 08:51 me dijese si prospera decir de que se venga a vivir conmigo

Voz 20 08:54 Cleveland Tíber estemos bien tiene la ciudad bonitas siquiera aquí conmigo yo vivo sola también

Voz 14 09:03 estarías dispuesta que Jeremy se fuera a vivir contigo a Cleveland

Voz 20 09:07 sí porque vivo sola y me el dinero

Voz 18 09:11 tu situación económica es desahogada Madeleine

Voz 20 09:14 muy desahogada O'Gara tengo muchísimo dinero porque he sido toda mi vida Empresaria en Cleveland hizo tan tan rica que no es tan rica que soy doy asco vivo M en una mansión gigantesca pero al vivir sola estas mansiones como si fuera una cárcel de oro si bien es Yeremi bueno pues el soluciona su tristeza yo la mía ahí así matamos dos pájaros de un tiro que Dios bendiga América

Voz 14 09:46 es muy generosa que Dios bendiga América

Voz 20 09:49 me eduqué en valores Peter me eduqué en valores el mérito de mis padres que me educaron siguiendo los patrones de los padres fundadores de la nación Dios bendiga América

Voz 18 09:59 cuántos años tienes Madeleine ciento cuatro ciento cuatrociento cuenta pero bien llevados aparentemente veintiséis

Voz 14 10:08 quiere iniciar una relación sentimental con Jeremy o se trata simplemente de convivencia Madeleine

Voz 20 10:14 bueno eso odio y América enviando eso hay que empecemos la casa viviendo juntos convivían con educación y si luego va surgiendo algo yo no yo no voy a hacer que no miente también te digo Peter el no por mi parte difícilmente lo va a por que también es cierto que yo llego tiempito y es cierto que hace ya muchos años que no se sobre mi cuerpo mano de Brown esa es decir que el no por mi parte difícilmente Lobato en mí que también puede ser que sí porque las reacciones humanas en curiosa ahora veces yo creo que va a ser decidido o va a ser que no hemos vi resumiendo que venga Yeremi lo llevamos bien

Voz 18 11:06 no porque te sientes muy sola en Cleveland de Cleveland este lugar para estar con gente Cleveland para para la soledad Cleveland lugar Bibi timo

Voz 20 11:23 bueno y para la gente acompañado para la gente que tiene pareja pero todo lo bueno que tiene Cleveland para eso se com

Voz 18 11:32 vierte en hobby Simon Pierre

Voz 20 11:36 y aunque yo tenga mucho dinero y Casa grande porque son no garantiza felicidad

Voz 18 11:40 no es muy grande tu casa no decías menor de setenta mil metros cuadrados y muchos gatos tengo muchos gatos Peter cuántos gatos tienes más de ciento noventa y cinco mil gatos correteando por el jardín Damian da miedo eso de

Voz 20 12:00 va a ser un gato pero bueno como en mi jardín ha bien fueron viniendo más gatos tímida ciento noventa y cinco mil tengo ahora que a veces desde la ventana de de mi habitación Milos jardín a jo jo jo

Voz 22 12:16 no me tanto felino a

Voz 18 12:19 entiendo perfectamente tomé a todo esto Peter porque no te deshace es de los gatos Madeleine bueno

Voz 20 12:26 sí

Voz 18 12:27 año porque me educaron en valores de bondad

Voz 20 12:30 hoy no puedo luchar contra algo sólo valor es que me inculcaron que si no me hubieran educado en valores de Dati respeto pues yo qué te crees que no habría yo ya tiroteado a los gatos de mi habitación pase lo habría hecho pero tengo esté handicap de haber sido educada en valores de bondad Dios bendiga América

Voz 14 12:51 pero a ver si Jeremy sean y May viven juntos ustedes

Voz 20 12:54 sería bonito si viene ya de mi casa grande tenemos para los dos

Voz 18 12:59 claro que podemos montar fiestas

Voz 20 13:02 aquí yo Madre de Dios sitio a y además yo no sé cuántos años me quedan debido imagino que no muchos yo quiero patear me la fortuna

Voz 14 13:12 quieres gastarte el dinero no llega patio

Voz 20 13:14 Carmen aportó una gastarme todo el dinero en fiestas así que Yeremi si estás escuchando llama Ibiza es fiesta mi proposición te llama la atención si te hace gracia a estás dispuesto a a compartir con conmigo pues en los últimos años que me quedan además tú eres más joven que yo te puedes quedar con la casa luego

Voz 18 13:37 muy bien y pude pude

Voz 20 13:39 mire el balón están tú te Harrier Padrón está en su tejado llama mi

Voz 18 13:48 buenas noches gracias buenas noches

Voz 20 13:50 es Peter eres un tío de puta

Voz 18 13:54 bueno también y que Dios bendiga a América

Voz 12 14:00 veintinueve grados en las calles de Nueva York la R cayó transmitiendo en directo para toda América Susan Reynolds hay novedades respecto al descuartizar de Brooklyn

Voz 15 14:10 desgraciadamente si Peter vamos otro nuevo crimen esta vez en la cuarenta y dos con Broadway John Ball un hombre de sesenta y dos años ha sido hallado sin vida siguiendo el mismo patrón que el resto de los crímenes la policía recomienda precaución en las calles de Nueva York gracias sus gracias atípico

Voz 12 14:28 la precaución neoyorquinos desde la R KO os recomendamos no salir de casa desde Búfalo

Voz 18 14:33 Nos llama Logan buenas noches

Voz 17 14:35 buenas noches repite cómo estás querido amigo tirando yo dieron de ello no se puede decir estimar pero tampoco se puede decir que estoy tirando cohetes tal por Buffalo todo bueno

Voz 18 14:51 no te gusta Buffalo me gusta

Voz 20 14:54 también me gusta yo llevo aquí viviendo en Buffalo donde vuelve a chicos Mi padre era de Nueva Jersey a mi madre de Dakota se vinieron

Voz 19 15:04 aquí a Buffalo por por trabajo que yo tenía en un bufete de abogados

Voz 20 15:08 Robert Cray y yo lo que lo voy a desde chico

Voz 18 15:13 lo que has visto lo visto más

Voz 20 15:15 solamente conocido Buffalo Baltimore te Joyce Alamín la mili era en Baltimore

Voz 18 15:19 qué tal Baltimore cómodo

Voz 20 15:22 no nudo eso a mí me me aireó irá Baltimore la misma ideó sólo por qué no tiene veintiún años a la conoce a gentes Damián en aquel momento Baltimore me abrió me abrió el mundo y mi ventana al mundo Baltimore UNAMID y muy buena que hice dice bueno amigo allí a mí eso no me me hizo querer mi nación me hizo creer América usación de aspirar ahí con el Shanley bien a Joe y tuvo una buena mili eso de verdad defender América durante un tiempo a eso me gustó

Voz 18 15:55 tú solamente has estado entonces en Buffalo en Baltimore y enviar también en Vietnam también que tú

Voz 20 16:03 los la la guerra de Vietnam que que volví con frecuencia secuelas todavía de la guerra de Vietnam que acaba de me despierto con pesadilla sudando escuchando pues en mi mente el sonido desde los aviones

Voz 17 16:20 vaya una cosa pero que no

Voz 20 16:22 me arrepiento viento bueno pienso haber estado ya aunque ahora debe hacen contenga esas pesadillas que en las que me despierto fumando por la noche escuchando aviones a unas sí fíjate lo que te digo aún así estoy orgulloso de haber estado yo

Voz 17 16:36 en Vietnam defendiendo a América

Voz 18 16:39 él es un gran americano que hace lo correcto se intenta

Voz 17 16:43 se intenta al menos se intenta a casa

Voz 19 16:46 con no eso ya es otro porrazo pero

Voz 17 16:50 intentarlo yo lo entendí a mi me gusta hacerlas bien

Voz 19 16:54 levantarme pronto va a empezar a trabajar bueno mañana

Voz 20 16:58 el por qué de la tórtola que madrugar es el campo de la tórtola que madruga ese campo

Voz 18 17:04 muy bien Logan y para que nos de mapas el motivo de tu llamada la Erreka cuál era

Voz 20 17:10 quería proponer e irme a vivir con Madeleine con Jeremy a Cleveland que padece como yo he visto la señora Madeleine como con ganas de de invitar a ahí

Voz 18 17:26 también tú dejó

Voz 20 17:29 dejó mi fantasmas personales dejó mi miedo oí me enfrento uno uno Una nueva vida allí en Cleveland pues bien ya digo así puede ser si lo considera oportuno sino sobre todo la Bihar tórtolas

Voz 18 17:42 muy bien pues en manos de Madeleine queda tu propuesta gracias por tu llamada un abrazo Peter un abrazo y que Dios te bendiga América América cambiando

Voz 12 17:56 en directo en la R K O conectando América de costa a costa veinticinco grados ahora mismo en las calles de Nueva York

Voz 14 18:05 y el descuartizados de Brooklyn de

Voz 12 18:08 momento no ha hecho otra de las llamas de Jeremy buenas noches de nuevo

Voz 18 18:16 cómo estás querido amigo has escuchado a Madeleine desde Cleveland si era verdad que bueno me lo vas a ir con ella a su casa pensando

Voz 20 18:30 sí digo que sí

Voz 17 18:32 en los que vivimos

Voz 19 18:35 lo oportunidades como ésta de irse a casa el una señora

Voz 20 18:39 millonarias ciento noventa y cinco

Voz 17 18:42 no sé si lo Dios aquí voy a decirle

Voz 18 18:46 pero vamos sin duda la acabas de dar una gran alegría Madeleine que Dios bendiga a América que Dios bendiga diga si quieres hablar con Madeleine en antena ella está llamando no tengo ningún inconveniente Madeleine desde Cleveland buenas noches de nuevo

Voz 20 18:59 buenas noches y que Dios bendiga América todo el rato de corte coste de Río abajo norte sur todo datos

Voz 18 19:06 con bendición muy muy bien

Voz 20 19:09 pues no que Madeleine buenas noches te contesta muy contenta de que se venga a vivir aquí conmigo a mi mansión de Cleveland era ofertar difícilmente me que os habla

Voz 14 19:20 nuestro oyente Logan de búfalos también se ha ofrecido a vivir con ustedes que les decimos desde la antena de la R caoba Logan Madeleine y Yeremi

Voz 20 19:28 por mi parte el problema voy a tener en casa a a un hombre desequilibrado por liarla de Vietnam bien bonito

Voz 18 19:36 qué felicidad verdad Madeleine contenta

Voz 20 19:39 veinte mucho mucho o poco mucho muchos te noto repentinamente apática que te noto repentinamente apática si es que cuando recibo buenas noticias como quiera que soy persona insegura y con tendencia a culpar me por todo enseguida me surge el miedo de que no me lo merezco y a esta felicidad no va a durar mucho ya entonces me mostró apática pero no porque no me produzca felicidad vivir con usted es ya lado contrario ella era mi apatía es directamente proporcional a la felicidad que temo perder

Voz 19 20:15 ahí jodió miedo yo os bendiga América Dios bendiga esta moción cojonudo

Voz 23 20:19 Madeleine Jeremy hablen ustedes fuera de antena y pónganse de acuerdo un fuerte abrazo de la R K o a los dos yo tenía

Voz 14 20:33 tres grados en las calles de Nueva York transmite la es recabado para toda América Susan Reynolds tenemos buenas noticias adelante amiga

Voz 15 20:42 acaban de detener al descuartizar Laure de Brooklyn gracias a Dios la policía acaba de comunicarlo en estos momentos el presidente Nixon está dando una rueda de prensa

Voz 14 20:51 qué grandes América tenemos los mejores asesinos y la mejor policía un abrazo Nos llama Henry desde Minneapolis buenas noches G

Voz 17 21:00 sí qué tal porque venía a Obama y eso porque amigo vamos estar aquí en Minneapolis para pagar impuestos para que huevo Washington los rover yo lo único que queremos es que me

Voz 20 21:18 pero es que eso es confusa

Voz 17 21:21 ya creemos fuese día pero Estados Unidos es un país es clavadito sí que se rige por la constitución de mil setecientos ochenta y siete que no hemos votado nosotros ya es hora de que se cambie esa opción para que nos permita decir queremos decir que se nos escuche pero claro nosotros porque aquí en Minneapolis Ramos ostensiblemente mejores y eso da rabia rabia os da rabia

Voz 18 21:51 Henry por tu llamada