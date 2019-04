Entre Tiempos: LLuvia, ¿cae? (14/04/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos qué tiempo hará en Semana Santa

Voz 1 00:03 es la pregunta del millón estos días

Voz 0142 00:05 es por eso hoy empezaremos nuestra de tiempos hablando de meteorología en concreto de los hombres y las mujeres del tiempo que han pasado por los micrófonos de la SER además abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano para hablar de la Semana Santa en siglos pasados junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música llena Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martín

Voz 0142 01:06 dejando a un lado los móviles los meteorólogos Nos ayudan a leer el cielo a saber si debemos salir de casa con paraguas sonó sin necesitaremos chaqueta o abrigo sí podremos celebrar nuestro cumpleaños al aire libre sin pasar un calor sofocante en los años ochenta la chica del tiempo en la SER era Elena Marquínez vamos a escuchar La en Hora veinticinco en un espacio patrocinado por Explosivos Río Tinto porque seguro que habrá oyentes a los que esta sintonía de suene de aquellas noches en los años ochenta

Voz 4 01:36 el tiempo de E R T Unión Explosivos Río Tinto para hablar del tiempo y del CAM la chica del tiempo

Voz 5 01:46 pasa lo que pasa que ni llueve ni esto tiene pinta de que vaya a llover con fundamento no se me enfade hombre no se me enfade la cosa está así mañana en la zona del Mediterráneo concretamente en Cataluña y Baleares tendrán algún chubasco aislado y de poca monta y puede que en Galicia algún chubasco de tipo tormentoso también pero con poco fuste nada de nada en el resto por mucho que nos pese a la sequía por mucho que toda la cornisa cantábrica sea zona catastrófica yo es que este ha sido un verano sin tormentas

Voz 0142 02:14 precio que deben soportar los meteorólogos es que todos les machacó hemos a preguntas sobre la temperatura que va a hacer si va a llover o no qué ropa deberíamos meter en la maleta de cara Un viaje en fin que hay que reconocer que a veces no está pagado tener que aguantar estoicamente nuestros lamentos sino se cumplen los pronósticos durante veinte años Nos dio la información meteorológica desde la radio Florenci Rey en dos mil tres el Ministerio de Fomento y la DGT entre otros organismos alertaron de una ola de frío polar y un temporal de nieve en toda España al final no fue para tanto y el escritor Juan José Millás en La Ventana se quejó amargamente ante Florenci el mismísimo director general de la SER Daniel Gavela tuvo que salir entonces en su defensa

Voz 6 02:59 Lorenzi buenas tardes cómo estás Juanjo has has empezado el año fatal el otro día nos prometía que iba a nevar en Madrid además dijiste la hora a las seis de la mañana no no iba lleno en taxi dijiste mañana por ayer creo a las seis de la mañana nevará en Madrid

Voz 7 03:17 sí yo Juanjo yo no soy yo lo veo si no no nos dimos todo todo no lo hizo otra cosa es que es hombre de opciones poner nada así si va a España

Voz 1234 03:32 bueno no cesaban otra tiros inmensa además deciros que hoy la radio pero lo escucha It's eh

Voz 8 03:37 siete de lo previsto

Voz 1234 03:40 no no es cierto porque dijimos que la la ola de frío iba a empezar por el norte de madrugada cero a la ciudad de Madrid la nieve no iba a llegar antes de antes de primera hora de la tarde el mediodía oprime a la tarde finalmente y eso es cierto no llegó se quedó a pocos kilómetros de Alex no llegó

Voz 9 03:57 lo cual no al último anula el temporal

Voz 1234 03:58 al es decir que no nieve en Madrid que no nieve en el ombligo del mundo no anula el tiempo

Voz 7 04:03 no Florentino está nevando tampoco en Cataluña no te pases que llama una persona para defender a Florenci Rey empezamos a su que su madre Juanjo sabes quién te llama para defender Florence Daniel Gavela esto es lo que me pongo a sus órdenes

Voz 10 04:24 se llama Daniel Gavela llama el director general de la paradeta que nunca jamás ha intervenido en la radio pero tratándose del tiempo me parece que es la cuestión más importante que hay en la radio

Voz 8 04:34 pero Nierga adelante adelante Daniel

Voz 10 04:38 oye oye en serio en serio Florenci es el yo soy yo soy un hombre de campo y como todos los hombres de campo miró al cielo todos los días y lo lo que más me importa es cómo empieza donde es cómo cómo va a empezar el tiempo y os puedo garantizar que aunque estoy cegado por el sol en este momento en mi despacho veo la sierra de Madrid cubiertas de nieve pero con pero tal como anunció Florenci sois unos

Voz 7 04:59 a tu despacho no sé por Dios

Voz 0142 05:04 nombre ligado a la información meteorológica en la SER es el de Jacko Petrus al que ahora podemos ver en aquí la tierra de Televisión Española pero hubo una época en la que se encargó de dar el tiempo los fines de semana por ejemplo en el A vivir que son dos días de Fernando Delgado en el fragmento de aquel programa que recuperamos hoy se llevó una felicitación del arquitecto y dibujante Peridis un pequeño tirón de orejas atención de quien entonces era el presidente del Gobierno

Voz 1109 05:32 no Peridis ves que puede hacer mal tiempo incluso en Santander Santander nada en Santander nunca hace mal tiempo lo que pasa es que es que los hombres del tiempo no entrar en los micro micro climas yo felicito desde aquí a Jacko por qué hace una semana predijo está borrasca dijo los y las como lo llamas lo las previsiones no Lass Inter población eso cosas

Voz 11 05:55 hacéis bueno ya no son las previsiones a largo plazo en este caso acertado con el en este caso ha ido muy bien y yo os aviso que de cara al viernes de cara al viernes hay otra inyección de aire frío

Voz 1069 06:05 ha pedido la palabra ayer esto en Santiago de Compostela todo el día hizo un día maravilloso primaveral de sol se quejaba muchas de Santiago cosas que me pasa a mí habitualmente en Galicia cuando voy que siempre aparece en los mapas del tiempo con nubes con lluvia

Voz 0142 06:19 la voz del tiempo ahora en la sede Jordi Carbó como está siendo habitual este mes de abril a esta hora las nubes ese el en estos días el hombre más buscado de la redacción

Voz 12 06:29 bueno y tú Marcos todo muy claro

Voz 0142 06:31 los miles con esos ojillos que para nosotras siempre eres el prime el habla hoy tenemos pleno en entre tiempos estamos todos así que vamos ya con el Arca de tres llaves que el tiempo vuela y nuestra Almudena tiene muchas cosas que contarnos tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 13 06:51 tres llaves

Voz 0142 07:02 buenos días Almudena buenas

Voz 0436 07:03 ya el espacio de hoy huele un poquito a vacaciones porque vamos a hablar de Semana Santa íbamos a recordar algunos detalles y hechos de esta festividad de siglos atrás y comenzaremos por la catedral de Palma de Mallorca Jueves Santo

Voz 15 07:19 sí vamos a contar cosas curiosas

Voz 16 07:22 de las enmiendas antes y luego los oyentes

Voz 15 07:24 que comparten es es bueno pues siempre estamos efectivamente por la festividad del Jueves Santo en la catedral de Palma de Mallorca donde sea rezaban las horas canónicas de las que ya hablamos en un programa anterior empezar

Voz 17 07:38 van a la hora de no ir a las tres y media de la tarde si hacía la ceremonia de el recuerdo del laboratorio de pies a los apóstoles

Voz 15 07:47 por ejemplo el Domingo de Resurrección el doce de abril de mil ochocientos cuarenta y seis en cada iglesia parroquial a las seis y media de la mañana

Voz 17 07:55 habría una procesión de la Resurrección del Señor encuentro con su Divina Madre

Voz 15 08:01 enseguida oficio con música y Sermón de Hallelujah por el respectivo predicador cuaresmal en la catedral además a las nueve y media de la mañana también habría

Voz 17 08:13 Solemne Procesión de la Resurrección del Señor y encuentro con su divina

Voz 15 08:17 madre enseguida oficio mayor

Voz 17 08:19 solemne con toda la música y Sermón de alegría

Voz 15 08:22 la portan Augusto mister bueno pues estas celebraciones claro pues debía asistir el Muy Ilustre Ayuntamiento la autoridad digamos ahora nos vamos a trasladar al Jueves Santo del año mil seiscientos setenta y cuatro para conocer los alborotos que sucedieron durante la procesión y los motivos que fueron su causa pues exactamente los y aquellos alborotos estos hechos ocurrieron la noche del Jueves Santo

Voz 17 08:52 siendo la procesión del convento de San Franquis

Voz 15 08:55 íbamos a comprobar la importancia que se daba entonces al lugar que se ocupaba en un acto religioso igual que sucede claro con el protocolo que hay que seguir en cualquier acto que es muy importante saber dónde nos debemos colocar el caso fue que un vicario

Voz 18 09:13 llamado Jerónimo González

Voz 15 09:16 estando prevenido para el caso

Voz 19 09:18 con mantiene hoy Bonet este tanto avisado de donde sea

Voz 17 09:22 y a colocar pues parece ser que no

Voz 19 09:24 lo hizo y se situó en un lugar que no Le Carré

Voz 15 09:27 pon vía ocupando el lado derecho importantísimo del corregidor de la villa aún estando dentro de él Sagra

Voz 0142 09:36 Armin nadie le indicó que ese no era su lugar

Voz 17 09:40 pues claro le avisaron el corregidor

Voz 15 09:44 los regidores que les recomendaron que no era aquel su sitio que ese fuese entre los clérigos no perturbarse era costumbre Illa

Voz 0142 09:53 la cesión pero rebelde no se fue de ese lugar preferente

Voz 15 09:57 no no no él ahí contumaz al contrario se enrocó en su posición y el alboroto derivó en un espectáculo auténticamente lamentable cómo vamos a comprobar ahora con espadas y todo de por medio no le Jaime

Voz 1203 10:11 eh respondió que era aquel su sitio en la vía de ir Se les replicó ese alboroto Tang de veras que reduciendo la voces mandó parar la procesión imponiendo censuras las mujeres lloraron a gritos corrieron unos y otros atropelladamente al ruido acudieron los guardas que salían a rondas durante la procesión según la costumbre queriendo saber la causa los clérigos que iban en ellas con sobrepeso y Bonet TI vela conmovieron las espadas que lleva van a cometieron a dichos guardas se las quitaron y tirando cuchilladas al aire para apartar la gente creció el alboroto de San pararon la procesión y todo fue indecencia y confusión

Voz 0142 10:52 desde luego que parece una reacción desproporcionada de unos y de otros nadie puso orden de una manera un poco equilibrada pues el caso es que afortunadamente la comunidad

Voz 15 11:04 eligió eso sí personas de juicio mediaron a la quietud y algunos clérigos obligaron al vicario persona viéndole de existiese a que fuese como debía a quedando grandes voces dijo la llevó a prevenir Se le puso y siguió la procesión con los que habían quedado hasta concluir la estación acostumbrada

Voz 0142 11:25 y una cosa esto no tuvo más consecuencias para que el Vicario pertinaz en su empeño de situarse con las autoridades judiciales en lugar de ocupar su lugar con los religiosos como le correspondía

Voz 15 11:37 pues todos los alborotos fuera cual fuera su origen necesariamente debían ser informados por el oficial máximo de justicia que además estaba presente clado como ya hemos dicho y que era el corregidor qué hizo información de la costumbre inmemorial de preferencia el vicario con suficiente número de testigos con quiénes se probó y otra del escándalo que dio el vicario y

Voz 12 12:01 lo ocurrido por su orgullo

Voz 15 12:03 vanidad e intrépida bueno pues esta información se hizo para remitirla a la duquesa de Osuna y al obispo de Plasencia pero el Vicario sabiendo esto no se quedó callado R claro él también tenía algo que decir veamos que determinó el causante sea el vicario de este brutal alboroto y del que culpó ni más ni menos que al Corregidor y a otras personas

Voz 1203 12:34 sabiendo esto el vicario ante Francisco Martínez notario hizo información del alboroto culpando al corregidor guardas un loco que llevaba un hacha alumbrando al Corregidor y como tal viendo el alboroto de una puñalada en el rostro hizo una patada licenciado don Pedro Martínez de Salmerón con que lo hirió supone ser todo efecto de mala voluntad al estado eclesiástico y al obispo gobernador del Obispado hizo también otras informaciones ante el mismo notario para justificar que estaba en posesión de ir a la derecha del corregidor el vicario y sus antecesores Saquín en el

Voz 0142 13:11 sicarios que no ceja en su empeño de llevar la razón

Voz 15 13:14 eh no no no por este expediente descubrimos que el vicario ya había intentado colocarse donde no debía años atrás cosa que no sea reincidente si la cosa tenía su recorrido este vicario es el que intentó tomar asiento en el presbiterio en los sermones cuaresmal es el año mil seiscientos sesenta y tres nunca tuvo tal asiento el vicario Nile tiene sino entre los clérigos yendo sobrepeso

Voz 0142 13:42 queda claro que era bastante terco bastante bastante desobediente y Almudena para finalizar nuestro Arca de hoy vamos a avanzar al siglos

Voz 17 13:51 siguiente en el que el Rey mandó que las procesiones del Domingo de Ramos Jueves Santo y Viernes Santo

Voz 15 13:58 empezasen antes de las cuatro de la tarde y acabasen con las últimas oraciones a las ocho de la noche cuéntanos

Voz 17 14:04 sí esto es muy interesante y aquí es donde los oyentes tienen que

Voz 15 14:11 comparar lo que ocurría entonces qué ocurre hoy bueno pues esto lo determina

Voz 17 14:16 el Rey Felipe quinto el trece de marzo del año mil setecientos cuarenta y cuatro precisamente para evitar el escándalo y la mala actitud de las gentes que acudían a aquellas procesiones

Voz 15 14:27 veamos cuáles eran aquellas informaciones que se enviaron al Rey sobre los gravísimos

Voz 17 14:32 excesos que en esa capital se cometían a causa de las procesiones públicas

Voz 15 14:36 celebraban el Domingo de Ramos Jueves y Viernes Santo cada año las quejas enviadas el Rey se fundamentaba en en que aquellas procesiones

Voz 17 14:46 debiendo ser motivo de la veneración en la que el recuerdo de la Pasión de Cristo pareció en el proceder que los más esperaban aquellas funciones como ocasión para no

Voz 15 14:57 los divertimentos conversaciones deshonestidad es

Voz 0142 15:00 el glotón todo esto

Voz 17 15:05 estos que estamos relatando se denunciaron que vamos a contase denunciaron desde Barcelona veamos como explica este documento lo que ocurría

Voz 1203 15:16 sólo en Barcelona había visto la particularidad de que el mayoral de cada gremio que tenía el paso satisface pese a los convidados con un abundante refresco que se oponía a las circunstancias tan piadosas del día rompiendo los más el ayuno el jueves y viernes santo y lo peor era que causaba la detención de largo tiempo sin poder acabar de salir las procesiones de las iglesias hasta las ocho de la noche idea aquí se seguía que concluían poco antes de las doce por el largo curso que hacían

Voz 15 15:46 además tenemos una descripción de cómo discurrían aquellos desfiles sabemos que tres horas antes de salir las procesiones tres ya las si ya las calles y plazas públicas de pasaban eran un confuso laberinto de gentes así del país como forasteros que acudían en crecido número unos con la idea de tomar lugar para verlas y otros con el fin de pasear las calles haciéndose atalayas de los balcones y ventanas

Voz 17 16:15 tiendas de artesanos Juanes de casas que ocupaban las mujeres para lograr el festejo la con

Voz 15 16:21 esa acción y otra sin referencias que les ofrecía la oportunidad permitía la confusión en los parajes más públicos por donde transitaban las prócer

Voz 0436 16:33 y en estas circunstancias pues lo de menos era el Culto Divino y pareciera que la fiesta era el motivo de diversión en lugar de delfín religioso que debía tener pues claro así se ponía de manifiesto en aquel documento

Voz 15 16:47 cuando se dice él que si bien las conversaciones eran serias pero eran por largas horas en días que deberían aplicarse al culto divino y sobretodo eran más notables y perjudiciales los concursos de hombres y mujeres militares clérigos y Frailes que confusa mente Unidos ocupaban hasta cerca de las doce de la noche los portales y zaguán es de las casas donde se vivía aún en el tiempo que pasaban los misterios las conversaciones continuas que muchas veces des componían la más recta y seria edificación como en el cole había que poner orden no

Voz 0436 17:27 nunca antes se puso remedio a estas situaciones bueno pues sabemos que por parte del obispo is usan

Voz 15 17:34 Soares se procuró que esto se

Voz 0436 17:36 ya sé por qué estos males que pisó la raya del escándalo en días festivos

Voz 15 17:43 sin embargo no se había podido lograr remedio alguno a pesar de que se había incluso colocado carteles monitoreos que por sus predecesores por el obispo si habían hecho publicar osea que aunque a la gente se la advertía incluso con carteles de guardase en silencio no esto no sucedía

Voz 0142 18:04 se leía en los carteles nada nada así que el Rey tuvo que tomar cartas en el asunto como dijimos para atajar aquellos abusos y evitar daños se estableció a que el horario de que saliesen a las cuatro de la tarde y a las ocho de la noche en cerrasen pues Almudena muchísimas gracias gracias un día más hemos contado contigo para los oyentes que sean menos habituales les recuerdo que Almudena Serrano es la directora del Archivo Histórico de Cuenca que cada dos

Voz 0436 18:34 Anas llega con sus documentos bajo el brazo nos da una una valiosa lección de historia además seguramente que muchos de nuestros oyentes vendo

Voz 15 18:44 Ana a Cuenca a la Semana Santa es verdad que es una Semana Santa muy interesante muy importante desde el punto de vista artístico está declarada de Interés Turístico Internacional no y al mismo tiempo se celebra la Semana de Música Religiosa que también es suscita un gran ente

Voz 0436 19:01 así que siempre es interesante pasar por Cuenca hacer una visita tan bonita ciudad pero en estos días muchísimo más así es así que aprovechamos a invitar a los oyentes claro claro que sí Travesí pues estupendo Almudena en quince días Nos vemos gracias a ti

Voz 13 19:18 hasta luego

Voz 16 19:23 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 20 19:28 hola María buenos días veo que vienes con música acorde a la meteorología con el famosísimo aquí llega al sol de los Beatles por eso y porque aquí ha llegado ya a este programa el sol más espléndido yo

Voz 9 19:41 desde peluches a la hubiera

Voz 21 19:46 no pero digo lleva aquí veo que faltan tiró por no May quede y lo que deberíais

Voz 9 19:51 sí que está ella necesita un año por Semana Santa que has de picos pardos yo me quedo aquí levantando esta radio comido manos y no me de Bizkaia ni una cara Antoñito así que me tengo que mi Mario ITA media de paso mimo a todos los oyentes ya me centro en el tema con canciones acordes a nuestro tema de hoy esto ahí va pues entonces te has currado la sección a pico y pala debe haber sido pues me gusta que pienses eso ido metiendo palabras aleatorias como sol lluvia atormentado nubes en nuestro buscadores vaya

Voz 22 20:22 no

Voz 0142 20:37 habrá sido capaz de hacer esta lista así como has dicho buscando por parabrisas

Voz 9 20:42 vamos ya te digo la verdad es que esta semana ha sido complicado si ya hemos tenido mucho trabajo y mira que tengo que reconocerlo no llegaba bueno

Voz 0142 20:48 pues es verdad que no hemos parado Vaya semanita se de lo tengo que reconocer

Voz 9 20:53 claro pero mira yo que tenían pocas esperanzas de lo que podía salir hoy de aquí y sin embargo quedó una lista muy bonita esto que suena es Nubes de papel de Jairo Zavala artísticamente conocido como de Pedro

Voz 0142 21:04 ah pues mira porque a mí de Pedro son cantante que me gusta mucho tanto sus temas

Voz 9 21:11 fue pues ya te tengo comprada de manera involuntaria no sé qué me vas a regalar ahora que voy a poner muy intencionadamente una canción que te encanta de un grupo que te chifla con un cantante

Voz 23 21:33 no habrá reproches siente no

Voz 9 21:57 pues que me encanta me encanta cantan que me pongas Incendios de nieve de locos lesbiana alma de cántaro y tú que no confiabas en esta lista pues yo también me he hecho un alto regalo ya que ha sido hace nada Amy cumple normal y bueno pues mira averió dada la siguiente canción en esta lista tan meteorológica que es que además es una de mis favoritas del mundo mundial qué villas debido a la cuenta de cuántas veces decantado esta tormenta de arena en festivales y conciertos de Dorian eh

Voz 0142 22:51 es posible que sea uno de tus grupos favoritos yo muy de favoritos pero la verdad es que de Dorian me compré el último disco que han sacado muy comprar discos en formato físico eso es de ser muy muy feo

Voz 9 23:04 pues sí tengo que reconocer que me gusta mucho es verdad eso sí ahora tenemos cambiar de ritmo dejamos atrás las tormentas que ya sabemos que cuando es campan viene la mejor qué bien clarito eh me sale solo ya es algo innato de de casi setenta programas ya que ponga las canciones continuado la representación no la representación cada uno puede hacer el ridículo como considere la edito ya me sale solo ya es algo innato después de casi setenta programas ya es que pongo las canciones Quini hago la presentación mira ahora ni siquiera he dicho todavía que cese el famoso todos los días sale el sol de Bongo botones

Voz 0142 24:14 tiene sabor hay bares aunque seguro que más de uno la conoce como la canción de ley chipirones

Voz 9 24:19 todos los días bueno ya vale centrémonos porque el caso es que esta canción ni siquiera era mi primera opción para hablar del suelo tenía una salsa era mejor

Voz 25 24:35 el Milán Liverpool corren a Prado y ver cómo vamos

Voz 0142 24:47 no si es que ya me extraña Bami que no me colas es alguna

Voz 9 24:51 perdí lo buena que es este rif Millo esta llamada al verano este mojito que me voy a preparar ahora mismo ni mojito ni nada porque no te pienso dejar a cámaras el programa hombres no no no pero por eso te preocupes Mi canción final es muchísimo mejor su clásico una joya una maravilla así que tú me dijiste que ibas a hablar de la meteorología láser que me darían chispita por los ojos no no no a ver a ver María no puede ser no creo que vaya a atrever te no creo que vaya a poner lo vas a poner

Voz 0142 25:18 lo va a hacer sí que lo voy a hacer pero

Voz 9 25:21 de llevar y disfruta de una de las mejores canciones de la música española

Voz 26 25:26 Enrique Iglesias esto

Voz 9 25:39 yo

Voz 27 25:54 José María que estamos aquí emocionadas con Enrique Iglesias y no Cassini hemos echado de menos a Gina Gina

Voz 9 26:01 estamos aquí con el lluvia acá hemos dado cuenta pero es que yo creo que ha escuchado lo de Semana Santa y es que ha echado a correcto quiso imponernos ha puesto sus vacaciones tiene toda la pinta

