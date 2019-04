El Cine en la SER: 'La profesora del parvulario', el amor enfermizo por la poesía de Maggie Gyllenhaal (13/04/2019)

Voz 2 00:00 antitaurinos el cine en la SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 el francés Olivier Assayas retrata el momento de cambio en plena eclosión de lo digital dobles vidas es el retrato de una generación los de cuarenta cincuenta que tienen que adaptarse a un mundo nuevo Juliette Binoche y Guillaume Canet son los protagonistas

Voz 3 00:34 bueno el Artemis que hay que esperar a la informática no

Voz 1084 00:38 más retratos generacionales coma cliente llevaría a una isla desierta película de Jota Linares para Netflix que habla de los ahora treintañeros con María Pedraza y Jaime Lorente

Voz 4 00:47 del paso no me gusta verlos así tan vacía y ocho años medios veinte cajas de quince años

Voz 1463 00:53 así las generaciones parecen condenadas a cometer los mismos errores las sagas de amor adolescente repiten sus estereotipos de mujeres débiles y hombres rebeldes y las relaciones de amor tóxico lo hace after uno de los estrenos de la semana

Voz 3 01:05 pensaba que querías que fuera sólo amigos no creo que podamos ser sólo amigos la comida

Voz 1084 01:09 la española está de moda esta semana llega a los cines lo dejo cuando quiera humor gamberro dirigido por Carlos Theron con David Verdaguer Carlos Santos y Ernesto Sevilla toda la vida estudio

Voz 3 01:20 y para esto

Voz 5 01:23 es un complemento vitamínico potente la concentración para el estudio como una broma

Voz 1463 01:27 el cine de autor nos deja una interesante reflexión sobre el éxito y el arte es la profesora de parvulario Henry de una cinta israelí que protagoniza ahora Majid vienen Hall

Voz 6 01:36 soy profesor de colegio que asunto tan delicado letras algo a los niños y luego de hecho es buena lo tienen para siempre en televisión tenemos

Voz 1084 01:47 nuevos estrenos como Killing in Ifop samba perdón pero nos vamos a centrar en el evento de la temporada la octava y última temporada de Juego de tronos que

Voz 3 01:54 estrena este domingo si esos sedes vienen a por nosotros no habrá reinos que gobernar todo por lo que sufrimos será para nada todo lo que perdamos será para nada

Voz 2 02:03 la Corona acepta la tregua hasta que los impuestos sean derrotados son el auténtico enemigo

Voz 7 02:10 el a creer por qué

Voz 1463 02:48 hola qué tal bienvenido sea el cine en la SER empezamos con una buenísima noticia para la ficción española Leticia Dolera arrasado en el festival Cannes Series con déjate llevar José Manuel Romero qué tal buenos días qué tal Pepa buenos días

Voz 1084 03:00 se ha llevado dos premios mejor serie y mejor reparto para las tres actrices protagonistas y la Free giro Aisa Villagrán y la propia Dolera que también escribe la serie junto a Manuel Burque déjate llevar es una comedia de ocho capítulos que habla de la crisis existencial de tres mujeres así explicaba Dolera la importancia de estos galardones

Voz 0911 03:18 se muestra la sexualidad desde un punto de vista pues bueno personal femenino donde no somos objetos deseados sino sujetos que desean que además se compartido la dirección de los capítulos porque yo he dirigido cuatro pero Elena Martín y sin esta Jindal han dirigido otros dos pues estoy muy feo

Voz 1463 03:37 dice de de haber vivido idea poder compartir este premio con otras tres directoras al final del programa volveremos a hablar de series desesperado final de Juego de Tronos pero antes vamos a centrarnos en las películas que han llegado a los cines o a las plataformas empezamos por cine de autor francés una comedia que recoge muy bien el momento actual

Voz 1084 03:54 la dirige Olivier Assayas se titula dobles vidas y retrata esa generación y esa clase social la burguesía intelectual a la que le está costando entender este nuevo mundo digital

Voz 8 04:04 a un año ha hecho

Voz 1463 04:17 si la red social fue la película sobre Facebook dobles vidas podría considerarse la película de Twitter o de lo digital lo decimos por el guión verborrea

Voz 9 04:25 no hay que olvidar que es gratis para la gente le encanta lo gratis no pero en plena crisis es una

Voz 3 04:29 a las de Escalante espera la informática no

Voz 1463 04:33 Olivier Assayas director de Carlos Las horas del verano después de mayo reflexionan esta comedia dramática sobre una generación los de cuarenta cincuenta en una clase social concreta la burguesía parisina esos problemas para adaptarse a un mundo en cambio

Voz 3 04:47 nadie tiene problemas para gastarse en mil quinientos euros en un ordenador además de pagar cada mes el coste de Internet haya crisis o no pero en cambio compra música o libros incluso el periódico ese es un problema

Voz 9 05:01 sí pero los libros piratea mucho menos no tienen nada que me llamo porque los jóvenes no si ya está

Voz 1463 05:07 la crisis del papel y la llegada de lo digital la crisis del cine en salas en la irrupción de Netflix es la dicotomía a la que enfrenta a sus personajes una pareja con sus escarceos sentimentales cuanto tenía ocho años

Voz 9 05:19 dime no es exacta pues no no es exacto sí que fue el despertar de la fuerza ver sólo cambió el título de la película es una película de Haneke tiene vascos cinta escucha es ficción

Voz 1463 05:34 los protagonistas son Quillo en Kane es Juliette Binoche un matrimonio adinerado e intelectual ella es una actriz y el editor que se enfrenta a la crisis de la industria del libro hay menos lectores y encima ha aparecido el libro digital

Voz 9 05:46 para mí es literatura ya porque vende libros electrónicos pues se trata sobre todo del precio a ver si tienes punto final que está a trece euros con noventa y nueve y luego Álora Rovers que cuesta tres euros con noventa y nueve es bastante básica yo he pensado bueno solo es una idea de nacer un audio libro de punto se lo estamos pensando en las ventas son bastante buenas es posible si para la instalación de un gasto exacta Se lo hemos propuesto a Giulia tinajas en a Juliette Binoche pero es que aceptara no sé aún no nos ha respondido

Voz 1463 06:23 para colmo el editor tiene una relación tormentosa con un excéntrico escritor al que ya no quiere publicar más libros y que está aliado con su mujer que me consta

Voz 9 06:36 para el personaje Estefanía palcos más allá presentados

Voz 1463 06:40 dobles vidas en el Festival de Venecia donde defendía que la estrategia narrativa de esta comedia de franceses que se reúnen en casa si beben vino mientras tienen conversaciones eternas era comenzar con algo abstracto para acabar en el retrato de una relación íntima

Voz 10 06:52 pienso que insigne más hipo para la de Di Tutto creo

Voz 11 06:55 no se poder hablar de todo y crear una realidad física

Voz 10 06:58 Humala acta impedía como pasa con estos personajes que buscado esparcir es una realidad

Voz 1084 07:04 el español verlo así que opciones de Greenpeace

Voz 10 07:07 concretas modo Moltó hincar nato

Voz 1463 07:10 aparentemente liviana dobles vidas es una disección de nuestro tiempo y también una reflexión sobre el propio devenir del mundo del cine

Voz 13 07:17 sí sí

Voz 14 07:19 es un

Voz 16 07:25 no

Voz 17 07:27 sí

Voz 13 07:30 yo no voy

Voz 18 07:34 eh

Voz 1084 07:43 es curioso que los estrenos de esta semana retraten a distintas generaciones de los de cuarenta y cincuenta pasamos a los treintañeros o millennials maduros aquellos que les pilló la crisis y que han hecho del desencanto o la indignación su himno generacional lo retrata muy bien Jota Linares en a quién te llevaría a una isla desierta película que se estrena en Netflix y que suena así

Voz 11 08:03 pasaban pocos desde luego no me gusta ver letras así tan vacía hay ocho años metidos en veinte cajas de quince plástico esconda claro que la Xunta en una semana

Voz 1463 08:14 una semana que basta vivirá Londres no me dices nada nada este es el problema que mi vida no pasa nada

Voz 11 08:20 tú eres una actriz la y una persona muy especial voy es muy bien el piso pero que esta noche tengo incondicional Coco nunca estas maravillas

Voz 1463 08:31 María Pedraza Jaime Lorente Andrea Rossi Paul Monés protagonizan esta historia de cuatro amigos que comparten piso y que se enfrentan a una despedida ya la entrada en el mundo laboral la peli también

Voz 11 08:41 eso yo creo de de la honestidad de lo que somos idea hay que estar triste está bien y de que frustrarse está bien y que no todo es purpurina serlo además tiene el derecho a fallar no aprende aprende ya somos pero sobre todo el rato no lo tienes que saber siempre las cosas la magia es pues eso trabajarse conocerse ir cambiando de opinión y demás pero pero con honestidad

Voz 1084 09:08 las sagas adolescentes siempre han funcionado bien en la taquilla por eso Hollywood adapta a las novelas de Ana Mato after aquí empieza todo otra historia generacional para veinteañeros que propone repetir el mito del amor romántico otra vez más aunque estemos en tiempos del mito es un reportaje de Sara Rodrigo

Voz 1490 09:29 a plena

Voz 20 09:39 quién no

Voz 1463 09:42 solo

Voz 1490 09:45 son tan

Voz 1463 09:49 Jenni que echen directora que debuta con el largometraje ha apostado por un drama

Voz 14 09:53 decente interpretado por ese fin lanzo ligeros Fiennes una historia de auto descubrimiento personal y un primera moradores

Voz 3 10:00 gente podrías arrastrar mirar fuego arrastrar mira el agua arrastra Armero de Lorca arrastrar ni a cualquier parte arrastrar mira todo lo que he evitado cuanto he podido a eso ya la confusión de mis pensamientos que está tal que no sirvo para nada esa lo que me refiero cuando afirmó que el mi ruina

Voz 14 10:18 esa John es una joven estudiante responsable con una vida estable y ordenada que empieza la universidad con un claro objetivo sacar buenas notas y su compañero de habitación sin embargo tendrá otra forma de ver la vida es que todo cambie con la llegada subirá de jardín Scott un adolescente con un pasado oscuro y acostumbrado a una mala vida

Voz 3 10:36 orgullo y prejuicio Elizabeth Bennet debe relajarse a dar si se las hizo pasar canutas lo que dice es que dar si no estaba enamorado de Elisabeth el amor sólo es una transacción el instinto del deseo es como una todos mostramos el conjunto correcto de rasgos deseables podemos entenderlo y también a pagar no

Voz 14 10:59 la saga literaria de Ana se ha convertido en todo un fenómeno literario nación en paz como resultado de una fantasía de la autora con el cantante Harry Stiles miembro de One Direction Ica adopta el nombre de Harding escote la trama así llega al cine el primer trabajo de la escritora convirtiéndose en éxito mundial

Voz 0530 11:17 sinceramente la primera vez que me senté a escribir no sabía cómo tenía que ser un libro a veces escribí a miles de palabras pero sin saber cuál era el tope no escribía todos los días necesitaba sentir esa necesidad por ello había épocas en las que él no me venía la inspiración me sentaba delante del ordenador no escribía nada y otras en las que me llevaba todo el día escribiendo

Voz 14 11:40 Josephine lance ligero Fiennes mostraron su complicidad y conexión desde el primer momento ninguno tiene una larga trayectoria en el mundo del cine pero parece que han llegado para quedarse ambos han interpretado jardín a la perfección y así nos contaba la actriz cómo ha sido la preparación de su

Voz 0530 11:56 personaje voy cuando formas parte ya hoy vienes de una base tan fuertes como es en este caso un libro donde cuentas una expectante amor adolescente tienes que ser consciente de que tienes que ser el personajes pero sin perder tu esencia formamos parte de esto y tenemos que tener en cuenta el personaje y a sus características pero también a nosotros mismos esto es muy importante

Voz 14 12:17 la escritora aficionada a la boy band One Direction decidió contar su propia historia de ficción a través de la plataforma online con más de uno coma cinco billones de lecturas on line y quince millones de ventas en papel ha sido Betselem número uno en todo el mundo entre ellos países como Italia Alemania Francia o España una historia que ya tenía intención de ver el cine incluso antes que el formato libro

Voz 3 12:39 pensaba que querías que fuéramos sólo amigos no creo que podamos ser sólo amigos

Voz 1463 12:48 volvemos al cine español que no para de estrenar comedias es un género que conecta con el público en las televisiones apuestan por él para realizar largometrajes Telecinco presenta ahora lo dejó cuando quiera de una cinta italiana que dirige Carlos Theron el de es por tu bien Fuga de cerebros David Verdaguer Ernesto Sevilla y Carlos Santos son tres profesores universitarios en paro que descubren la fórmula para forrarse en España vender droga

Voz 1084 13:10 el fin de las

Voz 2 13:12 Dario Conca menos de quinientos euros

Voz 3 13:16 toda la vida estudio tanto para este proyecto

Voz 5 13:21 es un complemento vitamínico potente en la concentración para el estudio con una broma

Voz 1084 13:27 están buscando las cadenas otro Ocho apellidos vascos Carlo Theron dice que no hay una fórmula mágica

Voz 21 13:32 bueno siempre siempre sucede esto cuando algo de repente funciona Se trata de convertir a una fórmula lo cual va en contra de el propio proceso porque eso es un evento quiere decir cuando cuando sale una pedir un Ocho apellidos vascos hace que la gente que no va al cine vaya al cine eso no puedes intentar no puedes ir a buscarlo sucede cuando sucede pues a lo mejor posible pero airar a repetir esa fórmula es imposible

Voz 1084 13:54 el último de los estrenos es una reflexión sobre el arte y el éxito

Voz 1463 13:58 se titula La profesora de parvulario es un régimen que una película israelí la acción se traslada ahora a Nueva York con tal como profesora obsesionada con que uno de sus alumnos triunfe en la poesía

Voz 15 14:07 no

Voz 22 14:10 no no no

Voz 23 14:13 no

Voz 1084 14:17 Maggie Gyllenhaal una de esas actrices que siempre ha buscado ponerse en una posición incómoda arriesgarse y valorar el cine independiente tras algún coqueteo con los Blockbuster en la última década centrado en su carrera en papeles y proyectos con mucha carga social y política de una empresaria judía que promueven la paz en Oriente Medio en la miniserie d'Honor Abel Woman a ser prostituta en de dius la última ficción de David Simon ahora es una profesora atrapada en un mundo sin estímulos intelectuales

Voz 24 14:44 es ese derecho cuando penséis en la ese pensar que las curva parece una ser

Voz 1490 14:49 sí

Voz 25 14:52 sí sí

Voz 24 14:53 es bien bien te esa vez con la S debéis pensar en una serpiente

Voz 1084 14:57 defiende la actriz que se dio cuenta que llevaba años comprometida con una cultura que realmente no la representaba no había sido creada para ellas para las mujeres

Voz 14 15:05 es vienen mi mujeres Nos acostumbramos a ver una película o un programa de televisión decir ok el treinta por ciento de esto me habla y en ese punto Nos dijimos que eso estaba bien nos acostumbramos a vernos en Endesa treinta por ciento convirtiéndolo en lo que necesitamos es lo que nos alimenta las películas que vemos de vez en cuando lee un guión donde existe la posibilidad de expresar el cien por cien de mi de mi experiencia Femen

Voz 1084 15:32 por eso se embarcó en producir esta cinta la profesora del parvulario basada en una película israelí de nada Lapid último ganador del Oso de Oro en la Berlinale la directora Sara Colangelo reescribe hoy cambió el punto de vista le interesaba explorar la angustia femenina en estas sociedades modernas entregadas a la banalidad y el entretenimiento

Voz 15 15:51 estoy el SAF la película en sí es tan buena su ADN como si tuvieran buen esqueleto pero sabía que quería hacer algo diferente no necesariamente una adaptación no un remedio cuando lo vi dije esto es genial pero quiero replantear lo desde la perspectiva de una mujer la película originales sobre la masculinidad y el arte en Israel en un país en guerra irá un debate muy diferente particularmente con este gobierno el debate saber cuál es el valor del arte en América espero que relevante y estaba realmente entusiasmada por el personaje de la maestra de parvulario quería analizarla con más detalle su idiosincrasia y cuando Maggie decidió sumarse estaba emocionada porque sentí que podía darle la intensidad y la sensibilidad que este personaje necesitaba a tres

Voz 1084 16:41 el hall interpreta a una maestra de guardería ansiosa por transmitir su pasión por la cultura a los niños y que el secas

Voz 6 16:48 siempre César de colegio que asunto tan delicado verdad les das algo a los niños y luego ellos lo tienen para siempre

Voz 1084 16:59 casada y con dos hijos adolescentes hastiada de la cotidianidad también busca cultivar y desarrollar su lado artístico en clases de poesía para adultos en ese tránsito desesperado para salir de lo anodino irrumpe Jimmy un niño de cinco años con un mundo interior por sin explorar con la capacidad de recitar poemas sin ser consciente de su talento

Voz 26 17:19 en una cosa jamás visto para mí mina San a Madrid casi como una señal

Voz 1084 17:39 la actriz trabajó con los niños como si realmente fuera su profesora dotando de realismo y naturalidad a un relato que como apunta la directora no quería hacer una historia más de niños prodigio

Voz 15 17:49 ABC estaba intriga para la idea del niño de un niño inmigrante el próximo artista el próximo poeta de América podría ser el hijo de un inmigrante también en en el casting miramos niños que no tenían experiencia en actuando Parquer tenía esa alegría que creo que era tan apropiada para papel no queríamos ese tipo de niño prodigio introvertido queríamos un niño que fuera sentía que nos daría ese tipo de tira y afloja que necesitaba el personaje donde sabes que realmente quiere ser un niño no sabe exactamente lo que está creando obsesionada con

Voz 1084 18:27 cuidar el arte nostálgica de intelectualidad entabló una relación enfermiza con el menor de Vampire izar su talento a querer aislarlo de un entorno que sólo quiere que por ahora sea un niño Yellen Hall que dice ese sintió muy identificada con el personaje el de una mujer con hambre y enloquecida por la cultura vuelca todas estas necesidades en

Voz 14 18:47 en este tramo es en cierto modo es ella cien replantea lo que él está haciendo como puede si hay muy buena poesía es su necesidad de estar conectada al arte lo edad y lo pone en él no es como una de esas historias de un niño genio ese no es el punto de la película

Voz 1084 19:08 esa complejidad llena de matices de profundidad psicológica la cinta transita por varios géneros para hablar también del reverso oscuro del éxito de la realización a través de los demás

Voz 14 19:19 será es una película de terror revés un thrillers es una mixta sobre el pensamiento de las mujeres me encanta que digan la verdad es que es todas esas cosas y ninguna de ellas puede ser divertido a veces es una nueva forma parcialmente por qué has femenina porque viene de un lugar femenino

Voz 1084 19:39 Canfranc cenan en extras ese feminismo esa hibridación entre drama intimista y suspense esconde una de las preguntas que atormentan a parte de esta sociedad sin certezas cuál es el papel del arte que valor tiene en cine clásico esta semana vamos a arreglar

Voz 1463 19:58 dar a una de las estrellas clave los musicales de los años cincuenta Howard Kill seguro que le recordarán por Siete novias para siete hermanos el clásico de Stanley Donen pero quien participó en decenas de títulos más que resume Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que producen TCM la Cadena SER

Voz 29 20:21 sí

Voz 12 20:22 si Fred Astaire dominaba como nadie los salones que Elio Sinatra se movían como pez en el agua en las calles el escenario favorito de Howard Gil fueron las praderas Si decorados del western un género en principio poco propicio para las canciones y el baile

Voz 15 20:38 me lo regaló al general que habiendo pertenecido viene cuarta Scully se sentirán muy pero ahora no vamos a pelear contra symbol

Voz 12 20:48 Howard Kill medía más de uno noventa y tenía una gran presencia física se dice que en los planos cortos muchas de sus parejas en la pantalla tenían que subirse a un cajón para no quedar fuera de plano pero sobre todo destacaba por su espléndida voz de barítono la voz que fue descubierta por casualidad ya que él nunca había pensado dedicarse al mundo petacchi de hecho se ganaba la vida trabajando como mecánico pero por los cinco fue porque todo

Voz 0544 21:13 estaba con unos amigos escuchando un partido de fútbol en la radio ICO comenzamos a beber con la euforia no tardamos en ponernos a cantar repente llamó a la puerta una vecina creíamos que venía a quejarse pero resultó que era profesora de canto y me pidió que cantara para ella le cante varias canciones y al terminar me dijo que en el Conservatorio Howard aquí la empezó trabajando en distintos espectáculos de Broadway bueno

Voz 30 21:41 ya es decirme uno de esos adiós esperes estoy en cuanto uranio sólo comparado con uno coma

Voz 31 21:51 cómo lo ven eh

Voz 12 21:55 la suma fue su primer western musical en el teatro y en mil novecientos cincuenta debutó en el cine con otro la reina del oeste junto a Betty Jato debut con mala suerte por cierto ya que durante el rodaje su caballo le cayó encima y le rompió la pierna teniendo que pasar un par de meses inmóvil pero su suerte cambió enseguida unos meses más tarde cuando volvió a subirse esta vez non caballo sino un barco

Voz 32 22:17 este barco va Nueva Orleans aquí termina el viaje

Voz 12 22:20 era el barco de vapor en el que una compañía de teatro navegaba por Misisipi en la película Magnolia

Voz 33 22:25 créanme yo te has sentido para estas cuando los dos juntos vais a arrebatar al público para no lejos lo siguiendo rave unos van a ser el éxito de todo ello

Voz 12 22:34 en este musical ambientado también en escenarios del western coincidió por primera vez con la actriz y cantante Katherine Jackson con la que formaría pareja

Voz 32 22:41 porque usted yo podríamos ser Romeo y que tal o Elizabeth ese hecho no Ladies and I me encontraréis al pairo ebanista que a ellos les sí escolar

Voz 12 22:54 es cierto poco tiempo después rodaría juntos el amor nació en París que durante los años cincuenta Howard King se convirtió en uno de los protagonistas habituales de los musicales de la Metro películas como Quismondo Met extraño en el paraíso Ruth y donde hacía de policía montado el Canada y en otro de sus cuestas musicales dio vida al mítico Wild Bill Hicks

Voz 15 23:14 el Salvaje Bill bueno pues salvaje puede usted

Voz 12 23:18 la cinta Herat Doris Day en el Oeste que así se tituló en España la película en la que la actriz interpretaba Juanita calamidad

Voz 14 23:24 lo sabe exceptuando me yo

Voz 15 23:27 lo único que habría podido llegar a salvo con la diligente

Voz 12 23:30 pero sin duda la película más popular de Howard Kill fue Siete novias para siete hermanos Guard daba vida al mayor de los hermanos leñadores el que animaba a los otros a que buscaran esposa como él

Voz 34 23:40 Ello romanos tenían el mismo problema que vosotros conquistado nuevos territorios y las mujeres escaseaban igual que a Sabina estaban en su tierra hicieron lo romano fueron allí las cogieron y lleva no sois capaces de achicar unos viejos romanos es que no sois hermanos

Voz 28 23:55 él sabe muy bien teniendo de memez

Voz 12 24:05 los años sesenta trajeron la decadencia del cine musical hijo Guayaquil perdió popularidad aún así siguió trabajando regularmente pero ya no verán lujosos musicales ambientados en el oeste sino simples western de Serie B Way la fuerza de la ley

Voz 1084 24:19 ni siquiera ha jurado su cargo alcalde

Voz 35 24:21 coja esa placa IM la mi habitación me miré en el espejo o alzar la mano y jurar El Mikado

Voz 12 24:28 luso hizo de indio en Asalto al carro blindado junto a John Wayne a finales de los años setenta el actor estaba seguro de que su fama se había evaporado por completo pero el destino quiso que alguien se acordara de él para un papelito en una serie de televisión que acabaría haciendo historia y otra vez llevando gorro de vaquero aunque en esta ocasión no se trataba de un western

Voz 11 24:51 no

Voz 12 24:52 se era Dallas como parking firmó en principio para aparecer en dos episodios pero tratando repentina muerte Viking Davis el actor que daba vida al patriarca de la familia Ewing personaje Clayton Harlow ganó en presencia se casaron con la vida Edwin y se convirtió en el padrastro de Jr en uno de los personajes principales de la serie con su fama recuperada relanzó también su carrera discográfica y actuó en grandes salas de conciertos por todo el mundo en los últimos años de su vida Howard él vivió una segunda juventud profesional no sólo intervenía a menudo en series de televisión sino que protagonizó distintos musicales en Broadway grabó varios discos para preparando su libro de memorias cuando falleció el siete de noviembre de dos mil cuatro víctima de un cáncer de

Voz 1463 25:51 y hablamos de series de televisión buenos días Dani Garrán

Voz 0457 25:53 buenos días Pepa en esta semana sólo podemos hablar de

Voz 1463 25:56 Ana porque es el gran estreno del mes del año diría yo la última temporada de Juego de Tronos

Voz 0457 26:01 sí en la madrugada del domingo al lunes a las tres de la mañana se emitirán Movistar y HBO el primero de los últimos seis capítulos de Juego de Tronos y no hace falta que te diga que es un auténtico fenómeno mundial que ha traspasado todas las fronteras y todos los ámbitos la octava temporada tendrá seis capítulos que cerrará en la trama más vista de la historia de la televisión no preparamos ya para la grande

Voz 38 26:23 no se trata de vivir en armonía sino sólo de vivir la misma cosa viene a por todos en general con quién no podéis negociar un ejército que no deja cadáveres en el campo de batalla

Voz 1463 26:33 más allá de resúmenes y recordatorios vamos a analizar qué ha supuesto esta serie que ha supuesto Juego de Tronos su importancia y también su legado

Voz 0457 26:41 cambiado la forma de hacer y de concebir la televisión en muchos aspectos eh vamos a comentar algunos de ellos por ejemplo en los guiones Si los arcos de personajes son algunos de los más complejos que que hemos visto recientemente hemos hablado con el guionista David Pulido ganador de un Goya por Tarde para la ira que analizaba así el guión de las últimas temporal

Voz 39 27:01 propio libro va abriendo tramas sin saber realmente cómo ir cerrando ir ir resolviendo los conflictos que planteaba hasta llegar a un punto de bloqueo creativo total a George Martin no ha sido capaz de sacar los libros sería ese la comido no entonces encontrarte con ese material inacabado pensó que no sabía cerrar y tener que empezar a ser resolutivo y hacerlo antes que el propio autor del libro pues yo creo que ha supuesto un vacío que a veces se nota ya han tenido que llenar de maneras que nos dan a la altura de otros conflictos y al final las últimas temporadas son más de acción resolutiva

Voz 1463 27:40 bueno y con este gran estreno que todavía no hemos visto vamos no sabemos nada de él se han perdido un poco a algunos de los estrenos que han llegado estas semanas muy interesantes por ejemplo que no recomiendas Dani

Voz 0457 27:50 mira no nos podemos olvidar de que ha vuelto a HB Killing y con su segunda temporada esa serie creada por Phoebe Bridge que nos dejó a todos muy impresionados con su estreno seguimos con ese juego del ratón y el gato entre Vila en el e ir por capitales de Europa con mucha más dosis y cabe de ese humor negro que tanto nos gusta

Voz 3 28:10 no haber estado en Inglaterra hace unos meses si le encanta disfrazarse qué estoy haciendo aquí Caroline fingir que resuelvan sus pequeños enigmas está demostrando ser útil no qué está pasando con Konstantin y con Moscú y que hacía usted en la cárcel hablando con él para quién trabaja en realidad forma parte de los doce bueno pues ampliaremos

Voz 1463 28:32 todo el mundo de poniente Lus tras tramas de poder todo todo Juego de Tronos en nuestro podcast en el programa de esta noche aquí en la Cadena SER para preparar el estreno de Juego de Tronos desde todas las perspectivas posibles gracias Dani

Voz 12 28:46 hasta luego

Voz 1463 28:48 terminamos el cine en la SER esta noche tenemos especial Juego de Tronos preparando el asalto al trono de Hierro ya estamos en campaña la cultura el cine apenas han aparecido en las propuestas de los partidos pero nosotros no cerramos en reivindicar la importancia de la afición para retratar nuestros días le dedicamos por eso nuestro último audio de despedida a todos los candidatos damos las gracias a Juan Aranaz que ha estado en la realización a José Manuel Romero usará Rodríguez en la redacción producción y redes sociales adiós Chaves

