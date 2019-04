El CIS de Tenazos y la torticulis de Ortuzar ponen los pelos de gallina

Voz 2 00:00 a el vino tenemos arrollando sabemos que usó

Voz 0827 01:25 después de una hora espléndida hablando de Concilia que conciliación que por cierto tiene una variante lingüística cuando hablaba una oyente Beatriz utilizaba el verbo corresponsabilizar si me he dado cuenta de cómo ha evolucionado la lengua no porque ya teníamos algún verbo que podría haber servido como él de colaborar lo que pasa que cuando los hombres decíamos no yo colaboro en casa es una manita nudos ya ayudo Hinault no no colabora quieres trabajar codo con codo podría haber servido pero bueno hemos tenido que crear otro bueno desde hace diecisiete horas y doce minutos España está oficialmente en campaña electoral es una época dura para los políticos y para los periodistas que siguen las caravanas de los partidos estrés ansiedad cansancio físico y alguna nueva dolencia como la que ha confesado padecer Andoni Ortuzar

Voz 12 02:07 eso sí creo que es una tortilla creo que es una premonitoria porque no me deja mirar a la derecha una torpeza

Voz 0827 02:16 que podría ser una dolencia que se produce cuando te caes de culo porque el otro esto Ortí cólico hasta ahora e o aunque poco usado tortilla Coll si tortilla colista o Otto hortícola hortícolas y tal vez Bush no te hortícola sí pero si esto hortícola eso sí sí sí esto no llegó de donde nos llegó es francesa pero tiene derechos de autor Leo que fue un escritor francés François Rabelais el que con construyó esta palabra en mil quinientos treinta y cinco a partir del latín común que es cuello tus es torcido osea cuello torcido eh lo otro sería lo que Ortuzar que es articulista buena noticia de esto a cada de la semana ha sido el macro barómetro del CIS que ni el presidente del TS cree

Voz 11 02:58 yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto pero es una opinión personal tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice y eso puede ser un vuelco total a la situación

Voz 0827 03:08 bueno es verdad que hay muchos indecisos pero esta unidad de vigilancia está en disposición de ofrecer una razón por la que los datos de la encuesta del CIS no son fiables ya advertimos de que lo que vamos a contar puede poner los pelos de punta o la carne de gallina o los pelos de gallina como dicen en Radio Villena

Voz 13 03:26 es un entran entre la madre y el hijo que yo aconsejo aconsejo que acudan porque es pone los pelos de gallina pone los pelos de

Voz 0827 03:34 es lo que queríamos contar es que los encuestadores del CIS preguntaron a los potenciales electores que iban a votar no el veintiocho de abril sino el veintiocho de marzo Se lo escucharon decir al propio Tezanos José Joaquín Ramírez y José Javier Simón

Voz 11 03:49 si mañana hubiera elecciones a quién votaría usted preguntamos el día veintiocho de marzo el día veintiocho de marzo a quién va a votar usted

Voz 0827 03:57 claro sí preguntaron qué van a votar el día veintiocho de marzo la encuesta del CIS ya no sirve absolutamente para defecto de folk es decir que el PSOE ganó las elecciones el veintiocho de marzo veremos qué es lo que pasa el veintiocho de abril pero muchos en el CIS estarán cantando ahora con Sabina

Voz 0852 04:12 que eh

Voz 0827 04:16 en fin el CIS tendrá que ajustar sus pronósticos alguna o quizás este pensando en alicates tenazas para ajustar los datos de el Centro de Investigaciones Sociológicas y quizás por eso alguno llamó a Tezanos pedazos el vigilantes Juanma Vidal

Voz 14 04:33 eh cómo se acercan las selecciones lo que he hecho es intentar crear me varios perfiles políticos para saber cuál

Voz 0827 04:39 con el que se liga más en Tinder que me

Voz 11 04:41 tan brillante está la cocina de José Félix frenazos seis minutos

Voz 0827 04:47 vernos Tezanos Tezanos fue el que estuvo atenaza a su primo de momento no aunque claro oye siempre es mejor llamar tenazas a Tezanos que decir que el ministro Ábalos es un irresponsable el pobre esto escuchó en Hora catorce Alfonso Sanz

Voz 15 05:01 en el PSOE el ministro responde perdón el ministro respondió

Voz 0852 05:05 el ministro responde perdone

Voz 15 05:08 lo irresponsable de organización José Luis Ábalos

Voz 0827 05:10 ya ya con las cooperativas juegan malas pasadas pero bueno Ábalos Nos disculpara porque él mismo también seguí hablando precisamente de responsabilidad nos dice Mario Suárez

Voz 16 05:23 solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación IS nivel de responsabilidad IS nivel de responsabilidad de irresponsabilidad

Voz 0827 05:30 sí inhabilita para España se confundía entre responsabilidad de irresponsabilidad ya Ábalos nos lo envía también a la unidad el equipo de todo por la radio es que está que no para este hombre el caso es que Dávalos se queja de que

Voz 0852 05:43 casado

Voz 0827 05:44 se llama hooligan que ya requerirían mediación de gran Isaías

Voz 0852 05:47 es por si podemos utilizar alguna palabra en español que no es tan fácil pero bueno

Voz 0827 05:51 es que trabaje también pero más difícil es que el plural que Ábalos da de hooligan es Juli Nantes

Voz 17 05:58 puedo entender que algún hooligan de la política lo haga nosotros tenemos muchos hooligans son muchos hooligans

Voz 18 06:04 eso

Voz 0827 06:05 bueno pues Salou viva para empezar Tony eh Ábalos no dice Juliá antes como dice Toni que dicen sino que dice Juli Gante quizás por la influencia de los Gallifa antes que algunos vimos cuando teníamos manera esa sería la primera tarea después la alternativa de hooligan pues sería hincha violento hoy por ejemplo ya la duda sobre el plural efectivamente no sería ni Julián antes ni gigantes sería sencillamente hooligans e se le añade una ese además porque la palabra Nos llegó así del inglés y así está en el diccionario bueno oye que estamos ya metidos en campaña que comienza el juego de la conquista del voto

Voz 19 06:41 bueno yo

Voz 0827 06:47 iremos en este arranque de campaña a partidos muy seguros de sí mismos John Larra por ejemplo de Podemos hablaba así de su líder Pablo Iglesias de las voluntades que este hombre concita lo escuchó con un cierto es tener nacimiento Mario Suárez

Voz 20 07:00 no porque sea él sino porque representa las aspiraciones y la voluntad de de miles de millones de personas a nuestro país de miles de millones de personas en nuestro país es así

Voz 0827 07:10 bueno todo no no es así eso no no tantos no esta semana hemos sabido que España ha superado ya los cuarenta y siete millones de habitantes que son muchos pero hombre no miles de millones de personas quizás cuando haya elecciones planetarias algún día vicepresidente Pablo Iglesias a lo mejor podría ser bueno ya sabemos que a veces con la emoción se nos van las cifras incluso nos pasa con otras más pequeñas Enrique Caña por ejemplo me envía pero a través de Twitter esto que escucho en Carrusel deportivo tras un gol del Gran Yago Aspas hago toda la carrera

Voz 21 07:47 partido no Paula si levantaba ya hoy pedía también a la afición que ropas e a su equipo marcar su gol número X catorce número de tipo catorce

Voz 0827 07:56 nazismo catorce que sería el veinticuatro más o menos bueno nuestra compañera Paula Montes se lo tomó con deportividad respondía esta denuncia con un tuit en el que asumió el error decía el denunciante sin nosotros y sin vosotros Isaías no tendría unidad de vigilancia y la verdad es que Paula tiene toda la razón un beso para Paula bueno desván las cifras hablando de gol es también cuando hablamos en épocas como ésta de promesas y compromisos políticos los partidos tendrán que aplicarse desde luego porque todas pueden palidecer sí1 escuchan las subidas salariales a los policías nacionales que aprobó en su tiempo el ministro del Interior Zoido Cándida Altagracia lo escuchó en un boletín de Radio Nacional de España

Voz 1730 08:35 con el entonces ministro del Interior a la cabeza Juan Ignacio Zoido se aprobó la subida media de salario de los policías nacionales en quinientos sesenta y un millones de euros quinientos sesenta y un millones de euros perdón quinientos sesenta y uno euros

Voz 0827 08:46 pero si hay una pequeña diferencia desde luego a pactar una subida de quinientos sesenta y un millones de euros para cada policía habría sido una fantasma nada aunque para fantasmales la de Eduardo Madina en uno de esos errores sobre el orden de los factores en las frases lo escucharon Mario Suárez

Voz 22 09:03 Julián Vega como si no hubiera ganado Vox en esos cerebros como si todo eso no fuera ya porque Vox existe es como hay un hay un castillo en el fantasma hay un hay un castillo en el

Voz 0827 09:13 hasta ahí fantasmas que son tan grandes sólo les cabría un castillo pero más bien sería al contrario hay un fantasma en el castillo y no es que queramos insistir contestarnos pero es que aparte de lo del XXI de marzo si en lazos algo de lo que dijo en su entrevista con Pepa Bueno es también objeto de vigilancia por parte de Sara Marcos es una redundancia muy sutil pero es una redundancia

Voz 11 09:36 en primer lugar a la volatilidad y en segundo lugar al hecho de que estas elecciones son ese tipo de elecciones que Seaman crucial eso coyunturales de que estamos entregó a encrucijada de caminos que estamos entre la encrucijada de caminos entonces la gente lo piensa mucho

Voz 0827 09:48 estamos entre una encrucijada de caminos como su propio nombre indica podríamos decir porque encrucijada ya es ese lugar donde se cruzan dos o más caminos e con decir encrucijada es más que suficiente incluso cuando metafóricamente nos referimos a una situación difícil en la que no se sabe qué conducta seguir qué es lo que creemos Se refería Tezanos bueno y corregimos la mejor voluntad de mejorar en esta unidad de vigilancia aunque a veces tenemos la sensación de que propiciaríamos extender el error hace quince días entró en la UVI el verbo explosionar ir en totalmente ha estado cobrando también un dinero privado por espionaje por espionaje a personas como Miguel hacer espionaje de personas bueno es Pienaar ya dijimos que teníamos un verbo más corto pues esta semana nos envían los compañeros de Radio Galicia este espionaje del presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Antena tres con Susana Griso

Voz 0852 10:45 lamentablemente cuál tiene usted más información que yo yo no lo sé

Voz 23 10:48 Espionaje a a un espionaje

Voz 0827 10:53 político me parece lamentable nos quedamos con la duda de que a lo mejor pueda venir del gallego pero bueno veinte éramos en todo caso de que en castellano con espiar es más que suficiente bueno casi mejor no espiar posible

Voz 18 11:05 eh

Voz 0827 11:10 aparte del Juego de Tronos electoral la madrugada del domingo al lunes estrena la última temporada de Juego de Tronos la serie ha sido rodada también en algunas localizaciones españolas que nosotros rizando el rizo hemos localizado mal nos lo dicen David Lorente y Roberto Maris Tegui por esto que escucharon en el concurso de Itu

Voz 24 11:28 han rodado en el castillo de Almodóvar del Río Córdoba en el castillo de Zafra en Badajoz en Badajoz y en el castillo de Tron en Vizcaya en cuál de estos tres no han rodado

Voz 0827 11:40 bueno lo que sí que es verdad es que Zafra está en Badajoz pero el castillo de Zafra el que ha servido de escenario para esas escenas es otro y está en Guadalajara esta semana hemos mirado al cielo por partida doble por el agujero negro m ochenta y siete que ha sido fotografiado por primera vez en la historia por el cometa que un Papa decidió ex comulgar y esa un comentario sobre la pieza de Nieves Concostrina en donde al Lecter que es un perfil de Twitter a encontrar una vigilancia para ti Francino puede considerarse que un cometa es un artefacto el cometa pasó de la excomunión y afortunadamente siguió su camino porque si llega a caer en Constantinopla se van a acercar Gara no sólo los turcos

Voz 25 12:29 de eso no cabe ninguna duda eh como caiga un día un artefacto de esos algún artefacto de esos aquí no se salva nunca mejor

Voz 0827 12:35 yo no se salva ni Dios el cometa un artefacto de esos bueno vamos a ver artefacto de timo lógicamente salgo hecho con arte aunque haya perdido el sentido de la palabra y a partir de ahí pues esta palabra ha evolucionado para nombrar máquinas y aparatos construidos para un determinado fin un avión sería un artefacto volador por ejemplo también es una carga la explosiva y esto te podría salvar Francino sería un artefacto también cuan cualquier objeto de cierto tamaño es decir un objeto un poquito grande pero nos dice el diccionario que es un término despectivo es verdad y creemos que la oye no tiene nada contra el posibles con Natalia nada salvo que nos caiga encima así que efectivamente la vigilancia yo creo que tenía sentido bueno en las declaraciones de policías en el juicio del Profés un agente no sabía cómo denominar a el aparato artefacto pacto que usan las personas mayores para ayudarse a andar

Voz 26 13:28 niños lo vi pero personas mayores y que había allí e incluso alguno estaba con el eh no sé como se denomina una especie de de artilugio que se utiliza para que las personas mayores puedan puedan anda

Voz 0827 13:40 vamos a ver si los ancianos iban con el tiqui taca sirios creo que no necesitaba ningún aparato para moverse los hombres se estaban en muy buena forma yo creo que él quería decir taca taca taca ta que es ese andador metálico con asiento lo que decías en las patas pero que utilizan los niños para aprender a andar no lo utilizan los ancianos para el otro aparato del otro artefacto sería la palabra precisa el andador es el armazón con patas generalmente rematadas con ruedas Nos dice el diccionario para que los niños aprendan a andar también pero también para ayudar a desplazarse a personas que tienen dificultad para ello por ejemplo los ancianos is sobre objetos y artefactos Juanfran López se pregunta si los objetos pueden ser violentos o más bien violentos son los que los utilizan

Voz 27 14:26 ha tenido como protagonistas a los aficionados violentos en la previa por parte de la Juventus han sido detenidos en un metro de Ámsterdam han provocado disturbios con martillos han sido descubiertos con objetivos violentos cubiertos con objetivos violentos

Voz 0827 14:39 hoy han sido descubiertos con Oker tíos creemos que quería decir objetos violentos bueno no los violente serían las malas personas que los utilizan para algo indebido íbamos con otras dudas Constantino blanco nos pregunta si es correcto decir pobre Mishima en decir en lugar de paupérrima por esto que escuchó también en Carrusel por otro

Voz 28 14:59 en cuanto a Weiss en el en el Larguero confía plenamente si Modric tiene que seguir en el equipo ya con la que tiene nuestra presenta partidos hay que darle pues un entorno que favorezca pues nada con una entrada pobre y Sima pobre Mishima muy muy muy pobre

Voz 0827 15:11 muy muy muy pobre pobre Mishima buena pues tenemos que salvar a Dani Garrido con el permiso de Constantino porque el Diccionario de la Lengua recoge tanto el superlativo paupérrimo de raíz culta y latina como él de pobres Ximo construida a partir ya de la que tuvo castellano pobre sucede lo mismo con fortísimo y fue altísimo novísimo y Ximo Níger ritmo integrismo es decir que la Academia la Academia ha abierto la mano con alguna excepción por ejemplo mísero eh cuyo único superlativo de momento registrado es ese ritmo nos mísero pésimo ahora habrá que decir de momento no porque estemos Brindisi no bueno estas dobles alternativas se dan en nuestro idioma también en algunos verbos pero no en todos ojo eh Ramón Alcarria Calixto Sosa Gustavo Piqueras y Fernando Martínez denuncian este abducido pero que construimos irregularmente regular sino la psicología que hay detrás de las personas que dicen que se lo cree

Voz 1730 16:10 a veces cuando vemos a alguien que dice es que a mí me dieron los extraterrestres

Voz 0827 16:14 no a mí me producieran no o no no primero porque de momento no hay extraterrestres y en segundo lugar porque el pretérito correcto sería Abdu Geron como de conducir condujeron a Carmen Álvarez les suscita dudas semejantes esta conjugación del verbo desmembrar que ha escuchado esta misma mañana aquí en la SER a la vicepresidenta a Carmen Calvo

Voz 29 16:34 es un fenómeno que ya estaba presente en otros países que España parecía que se salvaba entrecomilla ya está aquí está aquí se le desmembrar desmembrar al Partido Popular

Voz 0827 16:45 Se le del líder de la CL desmembrar o es miembro nos pregunta cómo nos propone también Carmen bueno pues son válidas ambas alternativas en el presente de indicativo en el presente de su subjetivo tanto desmembrar como des miembra y una vigilancia muy parecida a la que nos envió hace unos días Esteban López sobre este Ci miente que él cree que

Voz 30 17:08 ciertamente los sindicatos siguen insistiendo

Voz 31 17:11 necesidad de garantizar un empleo que no se cimienten no se cimiento

Voz 0852 17:13 en la precariedad y la temporalidad son algunos de los argumentos

Voz 0827 17:16 el empleo es no sé si miente bueno pues hemos salvado a Carmen Calvo y tenemos que salvar a José Antonio Marcos porque este verbo admite también una doble conjugación en los dos presidentes el indicativo y el de su contiguo es decir cimiento o cimentó cimienten Occidente e alguien podría pensar que lo que sucede cimentar ocurre también con el verbo mentar no cuidado eh no diremos yo aumento sino yo miento fijaos que sería muy práctica en este caso la conjugación irregular en el verbo mentar para evitar dudas por ejemplo si yo te digo un libro fenecido no te digo que te miento mucho en ese libro pues sería casi mejor que te meto mucho en ese libro pero de momento esa doble conjugación en este caso no está admitida ibamos con el latín ya sabemos que con frecuencia tropezamos con este idioma esta semana Carlos Matallana se queja de que los periodistas usemos la locución alma máter para referirnos a cualquiera que impulsa algo cuando alma máter en realidad es otra cosa este proyecto

Voz 11 18:21 los que atrae como todos tuvo tuvo un promotor tuvo un alma máter tuvo un alma máter que se llama Mamadou Dia tuvo un alma

Voz 0827 18:28 sí bueno la verdad es que con afán inclusivo inverso en ocasiones también decimos hasta alma váter

Voz 11 18:33 desde ahí nos está escuchando Daniel Guerrero promotor de esta iniciativa podríamos decir que alma pater alma pater de de la Fundación Cris Contra el Cáncer

Voz 0827 18:43 bueno pues tenemos pater tenemos máter váter tiene razón carros hay que decírselo tiene razón Carlos en qué alma máter en su sentido etimológico hace referencia solamente a la universidad como madre que alimenta en sentido metafórico siempre usado en femenino sería la alma máter sé si la madre que nos parió la madre que nos parió o la madre que nos nutre no habrá dicho lo cual la Fundéu nos dice que os salva eh que aunque el Diccionario panhispánico de dudas desaconseja por ser impropio emplear alma máter para eso para referirse a una persona que da vida o da impulso algo es una acepción habitual en el periodismo es una acepción extendida y en ese sentido además lo recogen otros diccionarios de uso

Voz 11 19:27 váter no dice nada del patio de momento no

Voz 0827 19:30 dije podríamos decir pero si lo dice Roberto no sólo entre comillas pues se bueno íbamos acabando porque mucha gente estará en estos momentos en las carreteras caminando de las vacaciones de Semana Santa pendientes del tiempo mirando al cielo porque estamos teniendo una primavera movidita muy variable en el frío volvió después de una especie de verano impreciso esto con calor en algunos sitios Lluïsa Sala fan se pregunta nos pregunta si el calor Se puede decir también la calor

Voz 34 20:03 el último concierto que acepté fuer de Joaquín Sabina a finales de septiembre en el Estadio Olímpico de Sevilla

Voz 0827 20:09 de acuerdo que tenemos una calor tremenda

Voz 34 20:12 pero como siempre Joaquín Sabina y su música

Voz 11 20:15 triunfaron a pesar de la calavera una

Voz 0827 20:18 por qué dice nuestro oyente una calor subraya también Dani bueno hay que recordar tiene razón la vigilante calor en castellano sustantivo masculino pero ojo el diccionario Clara que toma forma femenina en Andalucía y en algunos lugares de América así que mira este hombre que era andaluz lo pronuncia pronuncia correctamente bueno por fortuna la predicción del tiempo se va afinando poco a poco la forma de difundirlas se precisa al máximo qué tiempos aquellos en los que a falta de satélites sólo nos quedaba el refranero IS en el refranero de ha buscado esta semana Ignacio Barrón dichos y refranes

Voz 22 20:55 relacionados con el tiempo la sabiduría popular ha generado muchos refranes relacionados con el clima pero cuánto hay de cierto en estas de hechos tiene algún rigor científico

Voz 0852 21:09 a esto de que cuando en marzo a llamar CEA no tienen ninguna base no es más que una casualidad que se pueda dar a veces lo mismo ocurre con seguía la bien por enero bien lloverá en febrero aunque el colmo lo encontramos en Estados Unidos y Canadá donde se fían de ser una marmota besos sombras no para decretar la llegada de la primavera

Voz 25 21:27 miles de personas adelantos el culo esperando para una

Voz 0852 21:31 en cambio otros que tienen fundamento por ejemplo cuando Graham gol abajo hace enfriar el carajo es debido a las presiones que se generan por las masas de aire frío que hacen que las aves tengan que volar cerca del sol también es cierto que hasta el cuarenta de mayo no conviene quitarse ensayo ya que en el interior de España la temperatura sigue bajando mucho por las noches hasta mediados de junio me ahora que estamos en primavera ya se sabe lo que se dice que la sangre altera esto se debe a que el aumento de luz del sol hace que el cuerpo secreta más melatonina que activa otras diez hormonas entre ellas la oxitocina en la SER no Tonino vamos que la primavera trae amor y felicidad aunque también es cierto que el polen y alergias pero hoy no puede llover a gusto de todos ya pero muchos de estos refranes hasta los que tienen base científica podrían variar por culpa del cambio climático la temperatura sube en épocas en las que no debería hacerlo cada vez que llueve menos podrá dejar de ser cierto eso de que en abril aguas mil sin ir más lejos así que cuando lleva o haga malo entre comillas tirar de refranero pone al mal tiempo buena cara

Voz 0827 22:38 pues esa siempre es una buena fórmula bueno voy a terminar esta unidad de vigilancia haciendo vigilancia de mí mismo porque es que es una palabra tan extraña que es que me resultaba imposible pronunciarlo decía que torácico Lis tiene otra forma de pronunciación partes extendida que sería Tort Tiko Lis sería la brújula hito Ortí

Voz 11 22:58 hortícolas

Voz 0827 23:01 el artículo sería corregir la más extendida hito hortícolas también la reflexión es más peligrosa es que me costaba yo lo veía digo con esto que Collins no me salía la palabra pero bueno para no nos de más tópico Lis vamos a ir acabando hasta aquí la Unidad de Vigilancia recuerden la dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com Nos vamos de vacaciones habrá una unidad de vigilancia resumen la próxima semana el próximo viernes para que no te echen de menos si yo regresaré dentro de de quince días ya saben si en aluminio con Abbado

Voz 11 23:35 un poquito menos de quince días no a la UVI si algún sin que hubiera

Voz 0827 23:39 sí sí sí y ante sí un poquito antes o después hablarás de conciliar el descanso es mucha gente adiós