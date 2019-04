Nadie Sabe Nada: Jeunes gens de la viande avec des flutes (13/04/2019)

Voz 1 00:00 pues lo que pasa es que yo pensaba digo vamos a empezar el programa desde el exterior del teatro Lara para que nos dé un poquito al aire porque hombre siempre salimos por dentro

Voz 2 00:11 las del teatro Lara cosa por poniendo tras a otra parte la otra calle San Roque si es más bonita el perro de San Roque no tiene rabo en tierra bueno y Ramón Ramírez se lo han acortado animé yo le pongo

Voz 3 00:26 destaca de eso mira flautista Viene una chica te diré una niña tocando la flauta atención hoy mira esto será cortado la bien el regalo de la providencia hola buenos días qué bonito somos de la radio

Voz 4 00:43 y la chica Nos mira eh

Voz 1 00:46 da aguardaba la flauta hola cómo estás hola como esta no te llaman hola Natalia somos Berto y Andreo estamos haciendo un programa de radio aquí en la SER hemos visto

Voz 2 00:57 lo que venías tocando la flauta la Black I podría practicar otros no ya que si no te ve nadie pero veníamos tocando tu sola así no quieres

Voz 1 01:09 no nada no vamos a la fuerza no pasa nada no prosigue tocamientos sola por la calle rollo se gracias gracias adiós es como no me importa nada el mundo de la audiovisual no bueno

Voz 2 01:24 pero eso viene se lo

Voz 1 01:26 también nos ha puesto en nuestro sitio

Voz 2 01:29 podéis venir nadie hola queréis salir por la radio crees viviendo va bien

Voz 1 01:40 cuidado cuidado que separa el sonido tenemos que mantenernos a valer una posición más o menos ésta es la Cadena SER por si ustedes están despistados estos el nadie es ya falso inicio es un autor inicio se eh hola chicos cómo estás buenos días que hay unas de la radio y flautas aquí no hemos visto que baja en niños con flautas si Idígoras pues hombre esto para la radio podríais tocar la flauta

Voz 5 02:05 lo que sepáis eh nada a un poco Jade si te llamas Eric venga voy a tener Antonella hiere atención queréis toca a las dos a la vez no sólo Eric pery

Voz 2 02:31 hacia series gracias mi público

Voz 8 02:50 presenta un programa de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero pues bien y a gusto que me cualificado políticamente hablando bonita a veces ha ocurrido eh que te digo yo siempre que arriesgar tiene previo sí sí sí porque si no sale nada pues no sabe nada pero si sale como sale cf qué bonito que nunca que yo recuerde nunca en los meses que llevamos aquí

Voz 1 03:23 habían bajado niños con flautas no no porque tú puedes decir no me lo han hecho porque ya alguna vez había pasado algo así que va

Voz 4 03:30 Saed detrás de cada puerta hay un mundo ahí hay una escuela de flautista niños con fue la es Hamelin se llama James Cameron

Voz 1 03:39 qué hago ahí puede quedé qué tal y como sabes tocar la flauta no quiera no yo

Voz 3 03:43 yo no sé tocar ningún instrumento yo tampoco no no no no

Voz 1 03:46 que los niños de ponen y luego no va a ser una crisis la pasa toda la familia hay que decirlo es que le llama casa con flautas una casa con un problema e la flauta dulce si yo la probable tampoco me parece

Voz 4 03:58 poco no tan dulce no hay que hay que si hay que pasarlo un poquito como como los como los cócteles sabes que les ponen la Copa la mojan y entonces la la la refriega en con azúcar y que era todo como caramelizada o si pues se podría hacerse con la

Voz 9 04:14 a de fuera dulce le la boquilla lanzarle los

Voz 1 04:17 en la playa de La Plata cómodo cómodo minas en los instrumentos e a buscarle los explicó la flauta dice bueno estamos en la Teatro Lara de Madrid a a través de la Cadena SER

Voz 9 04:30 en la mítica sala Lola Yves del Teatro Lara de Madrid

Voz 1 04:33 claro aún con un público muy parecido al de la semana pasada y eso es pues te da tranquilidad porque hacemos ahora es ir a ver qué pasa esto no tiene más eh yo creo que es el buen buen reclamo del programa Nadie celebrada a ver qué pasa

Voz 4 04:47 venga vamos a seguir

Voz 10 04:50 bueno

Voz 4 04:55 bienvenidos seáis todos es amante para todos hermanos y hermanas al medio día de de los sábados en la SER

Voz 3 05:01 Nissan Tapias desde Colombia ou Jason Tapias Jason Tapia dice judas traidor o un medio que uso Dios para enviar un mensaje a la humanidad porque en ese caso Judas sosería traidor y lo estaríamos jugando mal

Voz 11 05:15 mira Jason eh estamos ya en el siglo XXI

Voz 1 05:21 hace poco en este programa blamos de lo arisco que empezaba a ser hablar de historia bíblica porque el público pues ya no tiene tantos conocimientos y cada vez la gente pues eh centraliza menos con la religión esto es así gracias a Dios fíjate que Nara no pero yo lo respeto a todo pero sí que detectamos que cualquier bromitas cosas que hacemos sobre sobre la historia que bíblica pues ya como era una semilla en el hielo se entiende si no sé que nada vamos a dejar eso íbamos nos pero bueno pero era era un puto traidor claro hombre Judas Caballé en la cena el beso Judas es que el BCE lo podían bote El beso si lo podía haber ahorrado eh El beso se lo podía haber ahorrado Carlos ya te escuchaba antes como para para subrayar sí tenía un apellido que parecía objetivo Isco bien te parece una inflamación de un testículo

Voz 9 06:21 ya han salido del testículo derecho en un huevo

Voz 4 06:27 te pueden presentar que Dios te bendiga Sabaté Bharatiya miran Sun

Voz 3 06:32 es un tópico desde Twitter dice como es que en francés todos los días

Voz 1 06:35 la semana acaban por

Voz 3 06:37 menos el domingo que empieza Luca di Mardi él cree di di ven Ready Mehdi pero Dimanche algún filólogo francés en la sala y el me me dice aquí que va

Voz 4 06:51 a ver

Voz 11 06:59 habrá polaridad haría que hubiera uno una idea

Voz 1 07:03 como he esto en la bocana no la boca echa yo no digo es como dices cuando habla de la boca si tú no he dicho eso no no no yo no trabajo Chantal la bocana o no has dicho Chantal Quino Salvo quinto pues eso que uno hay alguna persona no uno

Voz 8 07:21 de hecho si ya tocó la nariz yo pensaba mira medio filólogo es porque creía que levantado la mano

Voz 1 07:30 sabes que los nombres mi amiga me encanta que habla me encantaría pero en su momento cuando yo estudiaba iba al instituto esto ya dijeron a ver quién quiere francés inglés entraba al inglés primera vez así un poco en serio los planes de estudio tú te quieres creer que éramos ochenta y no exagero sesenta y ocho francés y los otros no sé si habrá cuántos

Voz 11 08:00 lo

Voz 1 08:01 esto doce eh no eres ochenta Se doce doce pues ocho ochenta de verdad que soy modernos eh inglés muy malo voy mala vuelva y entonces porque digamos los escogidos cómo mola vamos pues yo di francés estudiamos nada pero como la vamos porque todos los demás he Dido ostentosa no

Voz 11 08:22 yo soy fan pues yo estudié

Voz 9 08:28 el francés en el Instituto lo que pasa es que mi profesor

Voz 1 08:31 pero sabes francés no no que va que va don Antonio

Voz 9 08:34 en cuanto a don Antonio era era era profesor de varillas de varias cosas de lengua castellana luego te da filosofía lo da también la habían puesto a dar fruto

Voz 3 08:46 ha pero no pronunciaba francés denunciaba el francés tal como se le entonces decía venga dictado empezaba que es que Cesc

Voz 11 08:59 te lo juro que lo juro

Voz 8 09:03 yo es que me acuerdo es como decir fuera ayer

Voz 1 09:08 lo que es que heces Catherine eh ya así todo es el francés que había aprendido es así jo como era no sé cómo bueno eso me explicado porque hemos llevase el cómicos sin sin titulación no cómo hemos llegado hasta aquí el nivel a veces muy fuerte muy en dos nombres tienen son muy bonitos en portugués sí sí sea el lunes es segunda faena a su te feira segunda esfera feira espera es era cuarta esfera quinta esfera sexta feira Face dado y luego no se sábado y domingo no sé si es sábado domingo porque un día federados un día festivo no se te nada

Voz 4 09:50 hay algún portugués aquí va a haber aquí así mira algún portugués eres Portu el uso fila y relación con el mundo usó fila parece que lo he dicho viendo una segunda hacer

Voz 5 10:04 dichos fenomenal todo fenomenal al final de domingo a Batumi

Voz 11 10:09 sí

Voz 1 10:11 cómo te llamas Guillermina obliga al

Voz 11 10:15 Cuca

Voz 1 10:21 a mí me gusta mucho el portugués de Portugal quieres que hagamos un día al programa traicionada desde Portugal quedó un campo de un campo en por un capo de Portugal con gente que hable suelo portugués que no entiende nada

Voz 11 10:37 Burque

Voz 3 10:39 a mí me gusta mucho portugués Portugal ya te conté una novela portuguesa cuatro años estuve mucha relación con la comunidad portuguesa de Barcelona es que tú tienes cara de Portugal porque tengo como una tristeza sí sí entró como una melancolía bueno tienes ese ojo que te cae por los Mecano

Voz 2 10:54 a lo mejor en la cara que me sube pero no me cae

Voz 1 10:59 alguna la que vidilla tú de viejo vas a tener los ojos chino eh si su creer yo se puedo puedo ver la evolución de todos

Voz 4 11:07 me la puedo ver en tiempo real pues nada que me enseñó nunca

Voz 1 11:14 durante aquella época ellos medio hablaba portugués y no

Voz 4 11:16 o sea que lo olvidé me explico me me me

Voz 9 11:19 enseñaban a decir tacos y palabras feas sucias entonces yo las la reproducción ese reían todo es mucho y cómo enseñarle trucos aún perrete estoy muy cansado frente como apeado de aspiró acá

Voz 4 11:33 lo has entendido

Voz 1 11:34 para atrás atrás frente como como can

Voz 11 11:40 feo verdad Bale pues voy para arriba para abajo como la piel de ya ya es eso me enseña mi suegra en paz descanse maravillosa María del Carmen

Voz 1 11:51 pero esa era tu inmersión enloquece llame a la que le he visto

Voz 9 11:57 Tello iba un grupo de esta estoy cansado frente

Voz 1 12:02 el Miño pero se te perdona no se les perdona de nuevo al recién llegado una lengua se disculpa no la lo soez porque no controla y a mi se me está dando también en castellano nadie sabe nada en la SER

Voz 8 12:26 Baños de Tarazona

Voz 1 12:28 cuando escuchaba la canción Ojalá que llueva café en el campo nos hacen programa Txell Miras ya que acabamos el programa en el campo de café ojalá lleva café os imaginabais el café líquido

Voz 11 12:41 o en grano en plan granizo bien Polo

Voz 4 12:49 bólido sea ya molido sea como claro es que eso lo dejó claro el final de AVE en Jersey como Juan Luis Guerra

Voz 1 12:56 no cerró bien eso no nacer la canción era muy dado que tenía que haber matizado Ojalá que llueva café molido en un campo no era portugués eh Juan

Voz 4 13:03 bueno es verdad que a veces duros

Voz 1 13:07 eso

Voz 3 13:08 no sé dónde muy cambiante antes hablábamos de se Goodwin que yo estoy yo para todo

Voz 9 13:13 ojalá que llueva café ir bien gratuita

Voz 1 13:21 recién hecho doble Mónica que yo respetando por supuesto como no puede ser de otra manera toda creatividad de artista que se precie como la de Hollis guerra yo no le veo nada bonito a eso a lo de llover café si igual tiene una raíz folklórica y tal pero ojalá tuyo va como un signo de prosperidad yo lo veo un problema muy grave ya

Voz 3 13:42 estás en un campo empieza a llover café ya es como el cambio climático a tope este acto seguido

Voz 9 13:46 para mierda como tendrá la oreja

Voz 3 13:50 Juan Luis Guerra por qué porque siempre que cantabas aprieta

Voz 4 13:53 abona orejas no se te has fijado ya lo cantó muchos de hombre

Voz 3 13:58 muchos concierto yo creo que esa deja una oreja común

Voz 4 14:01 sí sí es verdad de verdad no como si estuviera si si os acordáis de drogas voy a decir

Voz 1 14:06 sino para escuchar mejor si eso es como cuando apareció al audiciones la cuando agujereado que aprietan para que chupar mejor no es cierto que ahí sí también dice quisiera ser un pez ir como era iban a arrimar mi nariz en tu pecera si no estaba fino efectiva esa

Voz 11 14:24 yo no yo creo que ella quería

Voz 1 14:27 cosas raras yo creo que esa canción habla de de P

Voz 11 14:30 pedir un Cuní Lingus eh quisiera ser un pez para arrimar dicen en tu pecera yo creo que está hablando de para pegarle un poco me estás diciendo

Voz 1 14:41 aquel yo creo que se asocia pecera a todo el tema de vaginal a mí me llama eso yo le canto a una chica quisiera ser un PER párame termina dicen tu pecera

Voz 11 14:52 Blanco y en botella amigo mucho se tiene que torcer la noche para que no acabe yo con el reto

Voz 8 15:00 propone los cantantes siempre han querido ser cosa muy rara estaban lo único que decía hiciera Boreal fisura súper ambicioso proyecto aparte qué tropas fieles Dúo Dinámico

Voz 2 15:30 bravo empieza a los fenómenos meteorológicos para siempre

Voz 1 15:36 lejos mágicos de la humanidad que se ven en unas épocas del año en en las zonas nórdicas desde el es eres hombre bien primero con amigos les invita me hacen a mí ambicioso tu

Voz 3 15:51 mira Sergio desde Twitter dice hay algo menos agradecido que limpiar el filtro del extractos de humos me siento como una picada o como un apicultor recogiendo miel orgullo

Voz 1 16:00 sabes quién se fija mucho en eso Chicote a sí sí claro hombre pero sí sí Chicote lo primero que hacen una cocina mira para arriba mira mira en los fogones sabes esas cosas espátula saca esas esas

Voz 12 16:12 es verdad es que saca de sabes que dice esas frases míticas que

Voz 13 16:17 ya han quedado en la cultura popular como aquí hay más mierda que La Pola eh o esto está más negro que los cojones de un grillo se quema grasa que el sobaco churreros sí pero tuvo alquilado augura Wright los filtros

Voz 4 16:29 lo dijo alguno no sé si quieres llevaban que no sabía que había Pinter

Voz 13 16:36 eh aquel decía el otro día que hace aquí habría que tener a Chicote

Voz 9 16:41 yo he dicho Alberto Alberto además ahora es un buen momento para llevarlo a a cualquier lado porque como está más pequeño claro claro

Voz 11 16:50 ahora se está convirtiendo en arcano que no

Voz 8 16:54 sí sí sí sí tocó que es una foto de Chicote de arcano cada vez se van a encontrar en un solo punto yo ondeaba venta de la cocina dos y cocinando no

Voz 4 17:13 es decir a alguien que decía que Chicote se está convirtiendo en chiquitos

Voz 11 17:18 eso chiquito suerte coge el micrófono de la radio

Voz 1 17:21 Saavedra en Albert Berlanga una persona carne

Voz 11 17:24 venga venga vamos levantado la mano voy a ofrecernos el culo miro pasar por aquí a ver cómo te llamas espérate te que no es llega una chica como también también quería ser un pez

Voz 5 17:40 nada yo estrellar un regalo y hay una frase que desde la cultura popular y me gustaría que las diez

Voz 1 17:45 vale muchas gracias como te llaman Pascual Pascual pues vamos

Voz 4 17:49 a ver le regala de Pascual venga vamos a ver como nombre es una novela el regalo de Pascual Duarte muchas gracias eh son iguales si si son camino

Voz 2 18:00 el problema porque no tenemos tantos no que ocupa más que es lo que dio más chunga yo no quede nada más camiseta

Voz 4 18:09 vamos a de hutu yu yu

Voz 1 18:11 yo yo

Voz 3 18:13 o la camiseta que pone hoy yo yo Lan Aranca nace verde tiempo le da con lo no lo maduran y Dios que nace ano que nace gilipollas Quili pues hoy estos muy di

Voz 11 18:27 a ver

Voz 3 18:28 la naranja nace verde y el tiempo le da color que nace gilipollas no lo en India

Voz 1 18:33 ya ya propone Quili pollas que

Voz 4 18:36 que si esto esto

Voz 1 18:39 la firma es tía Ny yen vileza Millet Millet aseguró que tiene una explicación no voy a volver pero se me encanta me encanta el diseño es cómodos los años setenta eh

Voz 11 18:54 ha salido es bueno es una señora de paro

Voz 1 18:57 se da en un pueblo cerca de donde yo vivo IEA eh Valencia Valencia entonces ella ellas muy

Voz 14 19:04 no sabía hablar el castellano no entonces cuando hablaban castellano ponía esos esos acentos

Voz 5 19:10 es una señora mayor mítica es la zona esto sí es una señora mayor mítica en la zona que

Voz 14 19:14 pues eso que decía muchas frases tenía muchos canto canciones populares antiguas y sobre todo en valenciano

Voz 11 19:21 Juan Luis Guerra de Valencia

Voz 5 19:23 sí

Voz 11 19:27 un grupo de fans entiendo haber recogido alguna frase para cantautor de allí de Xàtiva Poti Farrah pues

Voz 5 19:34 pues sí menos butifarra

Voz 15 19:39 las ha hecho las frases de todas las

Voz 5 19:42 señoras mayores de toda la zona

Voz 11 19:45 muchas gracias Pasqual sabiduría popular

Voz 8 19:48 oración

Voz 11 19:57 muchas gracias eh aquí en casa te digo regalos bueno ya veis que vamos combinando eh hay algún programa a veces sin regalos regalos nosotros no nos vamos a enfadar

Voz 3 20:10 no hay obligaciones con este público que viene con una mano delante y la otra vez

Voz 4 20:13 las porque el regalo

Voz 16 20:16 sois vosotros

Voz 4 20:27 bueno después de este breve intermedio populista palos desde

Voz 3 20:31 el Twitter dicen no soy capaz de mandar audios largos con ayuda llegó ocho minutos cómo hago para responder a un audio de casi veinticinco minutos mandaba traición a venga ocho minutos de audio veinticinco dice que la lo que sea verdad y no creo que sea verdad pero ocho minutos y puede ser verdad parece un mal educado ocho minutos este Game enviar una día de ocho minutos

Voz 11 20:49 lo mejor es la tarde si te lo digo oye que hemos enviado un audio un pocas quién quién es

Voz 1 20:56 quieres que contemos nuestros oyentes que ayer te mande un audio de te hizo mucha gracia el final del de la grabación que tiene es es lo podemos contar no

Voz 5 21:04 no

Voz 17 21:04 sí claro tampoco es nada no vale enviado un audio

Voz 2 21:09 es contarlo todo lo cuento no ha cuéntalo tú me envía un audio no ya Permira atascos que explicando un tema doméstico tema doméstico no pues mira de organización pero al final dejaremos

Voz 3 21:20 la niña en tal sitio cuanto

Voz 2 21:22 y de repente cuando ya que ha dado al toda la información dice por cierto este audio mientras estaba meando sí

Voz 11 21:28 se oye como I got it tira de la cadena se lo lo cerré me pareció también obligado ya que te viene a dos información de cerrarlo con él

Voz 4 21:40 con la verdura pues el próximo que tendría que ya verás gracias gracias el próximo que te llegue ya verás todo el aparato eléctrico que te vas a llegar en el Alden Hume desde escrito dicen las estatuas los perros y que hagan las palomas es así que te hagan una estatua es un homenaje a una venganza pues la verdad no no sé qué decirte porque besas estatua que estás haciendo bien

Voz 18 22:06 buscando el audio para que lo oiga a la gente a muy bien en catalán y este es el final al principio no tiene interés pero al final dice espera

Voz 2 22:17 es verdad que rollo nada esto hombre guardaba o Nova I deja

Voz 1 22:22 el iPhone tiene común con lo os pasa con los Sox también que de repente se oyen no se oye eso sensor raros eh

Voz 2 22:30 tienes que poner la mano arriba que no pongas la mano no quiero poner punto Iphone con la mano y que si estoy con lo otro era él meando eh me enfado

Voz 1 22:41 era él solito de la cadena oye dicen que hay que hacer una pausa para la publicidad que os pasa con la publicidad siempre queréis hacer pausas para la publicidad que pasan la tenía una muy buena no menos en aquella que va bien y por eso joder de esta hay tenía una pregunta guardada hay Paco Pepe Navarro que perdió los papeles

Voz 9 23:03 visto usted lo pregunta ahora no ahora

Voz 1 23:07 no observen esa niña no sufriendo

Voz 3 23:09 era algo así como que

Voz 9 23:12 Arabia eh

Voz 3 23:14 bueno sí igual me lo sé de memoria mira o es verdad que ha sacar a Pepe Navarro voy a compartir con vosotros una cosa que tengo que me hace muchísima ilusión si es que cuando vino Pepe Navarro a rodar la la primera temporada de de nuestra serie de mira lo que has hecho que tiene una frase mítica que nos hizo mucha gracia como la decía entonces el el audio de esa de esa frase se la extra la extranjerismos de de la serie es la mandamos el equipo para darnos ánimos de vez en cuando

Voz 1 23:46 no voy a compartir con vosotros vale la tengo aquí

Voz 3 23:48 esta beca dice así

Voz 19 23:50 en estos momentos difíciles es cuando se nota la interesa de una

Voz 9 23:54 Hawking ha dicho por Pepe Navarro

Voz 3 23:57 momentos difíciles momentos difíciles con la entereza de una persona tengo el teléfono de Pepe mundiales se lo se lo conté va le escribo Pepe es que nos hemos pasado esta frase entre nosotros cuando tenemos problemas Nos la escuchamos el repaso a la frase responde y funciona

Voz 17 24:13 lo grande Pepe ahora volvemos

Voz 8 24:17 SER esto es nadie sabe nada

Voz 17 24:19 con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 20 24:22 estoy muy han Roma los como enseguida

Voz 4 24:31 ahí estamos nosotros también ya como la niña muy a mi hija e inesperada me mola mucho has sacado saca todo fluidez es muy bien

Voz 3 24:48 es que es una broma de tu gracia salero nariz no gracias a Dios no lo sabemos es una incógnita a todos los niños

Voz 1 24:57 yo no puedes Tito de nadie es verdad eso de repente hace poco sólo tiene los cimientos de lo que luego será el análisis es cierto es que en el es una incógnita la zona cero bueno Zona Cero que Nos gustaría me gustaría a ver qué te parece contar con el público para los siguiente porque Marcos Quini malo de Barcelona dice que te aprecio el mal de de los cruceros es vamos mamá cruceros Grimaldi Grimaldi Grimaldi que canción no día Ice pero sin embargo os sabéis de memoria a esto me encanta porque esa cosa es ese error del sistema neuronal según el cual una cosa que tú no quieres tener está ahí alojada en tu cabeza y en el momento más tonto Bush se reproduce todos tenemos una canción odiosa me parecería chulo irá preguntarlo vale os apetece a nosotros podríamos curioso con dos micrófonos que eso ya es un lujo bueno ya es cuando no Inter

Voz 3 25:48 esa mucho la opinión del público

Voz 1 25:51 Vega si quieres siempre damos nosotros no o el que se anime es que era buena porque yo sin acuerdo de la canciones porque me gusta vale dile odiosa o que bueno que tampoco tiene más pero que ha quedado grabada vale yo por ejemplo tengo bulería bulería una canción que yo no me pondré en mi casa en Alemania pero de repente yo voy andando por las calles de verdad en mi cabeza sólo tenía una niña que a veces miro a ver si alguien lo ha escuchado más me pasó un poco con el tiburón es verdad no

Voz 11 26:23 bares y entonces me para calle

Voz 1 26:26 pero como te K

Voz 11 26:28 nada más que eso me mejor

Voz 1 26:31 está claro que me gusta el tipo de persona que me convierte claro te puede pasar que la las tengas dentro la cabeza y el Arctic sea de de bailar pero sin sonido porque está en tu cabeza no me llama pasado menos eh pues ya está sea pero quiero decir que tú escuchas la canción tu cabeza iba a tu lado regresa hoy aquí tiene alguna canción fetiche aquí hay una persona un premio de un millón de euros Alan Jorge si se llama cómo te llamas con qué canción dónde estaríamos hablando de la selección en la SER de Jerez GB tú Degeneres Xevi uno uva esa es que se meten dentro si es la la las hereje

Voz 4 27:13 que es una versión de The creo que uno de los primeros robots que se dicción nunca no que es el acuerdo nombre alguien sabe cómo se llama si yo estoy como era como ella de cómo era que lo sabes rap rap perdí la no que es como lo mismo pero ver

Voz 11 27:36 Hessel

Voz 1 27:37 decía muy bien muy bien cantada por mi pierde ya no funcionaba este me yo creía que habría gente como loca

Voz 2 27:45 otra nada no nos habla no te preocupes Saviola salvan a ver venga tú por orden de la Stasi

Voz 11 27:54 no la conozco no

Voz 4 27:56 no la conocía esa canción en un taxi enemigos cómo es que si pagó hace el artista pero la conocí en un taxi

Voz 3 28:05 no no es porque repetido locas cantado

Voz 11 28:10 a ver si ahora seria Nouvel

Voz 2 28:20 a quién se busca es que buscan etcétera por aquí sabe de quién es labra sueño Pitbull pitbull a Pippa hombre claro me fascina

Voz 11 28:33 sí es como que tiene todo

Voz 2 28:36 qué odio en un ser humano hay pero aún así hay algo de mí que dice poco pero es como asquerosillo cómo huele como a como ha carajillo como ha cerrado tabaco no me mola el rollo este que lleva a que pase pero al mismo tiempo hay algo que no puedo dejar de mirar adelante

Voz 1 28:57 este es guiones

Voz 1115 28:59 ya doce Royo que lleva no físico el ruido que lleva mira el marido de aquella chica a Pitbull sería la persona dime dime lo de la canción que te da rabia pero no te puedes quitar de encima pues que el marido de aquella chica que vimos la semana pasada

Voz 2 29:12 vamos guarra aquí no ganamos pólvora y bueno el marido de la pólvora que es una película que es una película francesa no cómo te llamas Ismael muy bien

Voz 5 29:26 algún una canción y recurrente la Patrulla Canina sin la cabeza cantando y de repente porque estoy cantando también

Voz 21 29:33 pero aquí ya yo

Voz 1 29:36 pero ya no hay nada

Voz 21 29:39 ya tenéis tres chiquillos sí

Voz 5 29:42 no

Voz 11 29:42 hombre claro muy claro mierda muy aquí ya hasta aquí ya está aquí

Voz 1 29:50 hasta

Voz 11 29:51 aquí

Voz 1115 29:54 Irak camina ya bueno pues puedes quitarnos de eso y a ver si hay suerte ponemos una no sé si se quiere decir a ver si la escogido join Oberto no a b6 suerte y la canción que sonará ahora pasa a engrosar ya vuestra memoria recurrente venga si es de Berto será más difícil es de Andreu uno siempre si es cierto o retar a más de

Voz 22 30:18 puede que sea

Voz 23 30:23 esta noche chalets

Voz 8 30:35 sí claro medias y con la manita como ven ven Arabes y la verdad es que de esto sabe que no dejan se escucha hablar que te ponen las canciones Patil se GC si en estos momentos

Voz 4 31:07 con el técnico de sonido porque la atención que Alberto acordaba es de tu misma adiós de Special e inglés sí

Voz 1 31:31 no es muy chula una no conocida despreciables e igual tienes tienes que cierto conocía

Voz 2 31:36 ido como rock and roll de este día

Voz 1 31:39 mira hagamos la prueba ponemos una de mi carpeta ver qué dice la gente si le gusta te le gusta esto

Voz 10 31:52 haciendo

Voz 3 31:53 cositas a su amante

Voz 8 32:05 mira saudí alargaron sombra negro

Voz 4 32:08 el audio comentario pues ésta tampoco

Voz 8 32:12 pues que no se este volviendo locos de ritmo tienen arranque vamos a ver si de verdad vamos alguien Café del Mar viendo aparecer no estoy muy orgulloso de estas elecciones

Voz 3 32:34 cómo estás mucho tampoco nada ya está hoy hoy la no nos afirmó pinchó fichando con la música eso hay que hay que escuchar este tipo de cosas que estaban pinchando con la música es porque no Alan el programa en hasta rechazando ya vale así que vamos

Voz 18 32:51 venga más cosas

Voz 8 33:00 el programa es un ser vivo que de alguna manera estoy diciendo no quiero música si la música vestido quiero de esa no

Voz 11 33:06 eso diez ir desnudo es ir para no

Voz 1 33:10 portón desde tu te dice cuál es el verdadero motivo por el cual subimos a las redes todo lo que hacemos porque es o mod idiota ya porque lo tenemos amigos a lo mejor qué significa a rajatabla dice

Voz 4 33:21 de los verde luz verde R V Air no sabe y su nombre ya yo creo que está relacionada para dar tiempo para vosotros gracias estoy no tenemos ni idea no se el correlacional

Voz 1 33:33 con rajar una Tauro estoy absolutamente seguro que viene

Voz 4 33:35 ahí sí sí a raja tabla esto te lo digo a rajatabla de que de que viene sino

Voz 11 33:42 tiene una raíz como India a raja tabla que es un vocablo que viene de lanzar como se llama la lengua que hablan India interior ah porque hindú es la religión de industria ni

Voz 12 34:01 indios indio Indie Cindy indulta en industria en el papelito en la Vila que pone nervioso papelito en la película El guateque Peter Sellers que hacen personaje de hindú se le dice en un momento lo dado de su penosa velada a una persona hablemos de hindús de ni

Voz 2 34:22 eso lo dice Peter se pues que hoy en día la verdad que hay una buena por interpretaron indio sin serlo ya Lippi Belén José Moya desde Twitter porque los millennials usan

Voz 1 34:34 el plan de forma indeterminada ginseng

Voz 3 34:38 en una conversación en el metro entre dos de ellos lo han llegado a decir treinta veces en un minuto

Voz 11 34:42 esto es en la sabes que yo voy ahí en plan que no

Voz 1 34:45 bueno hay otra más genérica que no sé si sigue usando que es la del palo del palo yo creo que lo palos y nada más viejo no perdona a bueno vale vale no que eso lo decía del Palace se dice todavía por la calles si no ya no la verdad

Voz 2 34:58 no es cómo puedes perder

Voz 1 35:01 yo creo que una chica que decía estuve con unos amigos iban del palo ya está iban del yo todavía más antiguo que decía pero de qué palo claro de Palocci hubo de palo que palo iban claro que no evidencia que sea buen pasamos una tarde la madera charlamos la mar de bien con aquella chica digo decía mucho y me dice que va desde el palo digo sí claro oye les pero con J de Twitter jóvenes dice esta es una pregunte de ciencia a lo mejor tú que sabes cosas que les así revistas científicas a ver

Voz 3 35:40 eh a vosotros nos ofende cuando dice tú que sabes cosas que leer revistas es como una aproximación pero que es verdad sabes datos de su sabías que tú te pueden la que te les las acciones de Xavier

Voz 24 35:52 bueno si había leído alguna a vale es muy interesante lo había leído muchos yo cuando iba al baño increíble pero cierto para cagar el muy interesante era increíble pero cierto increíble pero cierto no te gusta es sudanés es mundo curioso mundo

Voz 1 36:07 vale los mocos

Voz 17 36:10 pican los dientes tienes alguna prueba científica a favor o en contra

Voz 1 36:17 Nos dice este seguido lo que dice yo no sé

Voz 9 36:21 no sé porqué no ha tomado hombre depende si respiras la azufre por no juega pero como te van a picar los dientes por dentro a través de cuando hace Merendolo Monday la merendó bueno mucho que hacer para otro lado cuarto pero a lo mejor a los mejor

Voz 1 36:42 por es que como ya a esa expresión famosa ETB te vas a comer los mocos pues cuidado con eso porque te pueden picar los dientes Clara aquí hay una persona que levanta la mano

Voz 2 36:50 hablábamos de mocos vaya hombre

Voz 11 36:53 se llama Alejandro

Voz 5 36:55 qué quieres aportar pues mirad cómo se nota que está un poco resfriado Lola básicamente porque estamos entre mediados de primavera seguramente a la mitad de abril esto como hay mucho cambio de temperatura puede Medio y demás

Voz 2 37:12 Paul abrir también pole polen por los pero bueno lo que puede aspirar si es polen mejor

Voz 11 37:25 a ya es brama eh pero ya no lo son

Voz 5 37:29 yo yo eso no lo trabajo bueno la cosa es que si tenéis algún remedio natural han dicho gusta madre puestas abuela para combatir el resfriado porque yo tomando ibuprofeno paracetamol la vamos a esta marca que se llaman para no sé qué no frenado algo pero a mí no me frenada entonces por saber si tenéis algo que también vais a vuestros hijos alcohol

Voz 3 37:56 a mí mira yo cuando era pequeño iba a casa mi abuelo nos hacía uno unos cafés con leche Chaco giga en un en un vaso de cristal ponía un dedo de azúcar un otro dedo de de café soluble y eso lo empalmaba con coña muy bien y luego venía con con leche calentita e intensidad normal verlo no lo veíamos todos los niños cuatro gramos por tres o cuatro primos de allí en casa mi abuelo

Voz 1 38:28 queda menos

Voz 3 38:29 pues siete a lo mejor ocho yo recuerdo una estar desviando

Voz 1 38:34 la tele

Voz 11 38:36 que aquello era Gloria eh tumbado en el sofá con el cuello partido viendo películas del Oeste Mi vida disfrutado más pero que no refería

Voz 4 38:54 y además tenía una artista veleña ya esto ni en invierno era volvió me acuerdo pues era mi Woodstock aquello era mi gusto actuado claro tío y resfriado cero lado resfriado Theron yo no estuve enfermo que la sabiduría

Voz 11 39:07 te imaginas no un primo murió pero bueno eso tan desnortado y salvadoras niños eh

Voz 1 39:15 eso tan descorazonador que te dice es que un resfriado hay que pasarlo ratios como la derrota es una derrota eh buena está resfriado ocho días hay que pasarlo si no quiero pasar

Voz 9 39:25 yo el otro día coge una fiebre de la hostia que m veinticuatro

Voz 1 39:28 ahí sí que me contaste eso es muy raro eh porque hombre Veinticuatro horas de fiebre y luego luego bien pues es como los perros eso les pasa perro Associates serlo los médicos te dicen cuando te pasa esto los médicos dicen que es un

Voz 4 39:42 ya está

Voz 1 39:42 ya porque claro si así nota muerto que va a hacer es médico dice que que que que voy a hacer a la hora de Colombo voy a ir a investigar

Voz 11 39:51 no

Voz 1 39:51 tu enfermedad retroactivamente no ha pasado ya pues ya esto un virus comido algo que has comido daban nerviosos le subió la fiebre a treinta y nueve las defensas El este de este bajo las defensas ya hay muchas respuestas que sirven para todo a mi me ocurrió cuando

Voz 2 40:07 cuando acabamos la promover la serie Bola

Voz 3 40:10 a casa después de una semana de promo claro llegue

Voz 1 40:12 dándolo todo el domingo y el lunes

Voz 3 40:15 es donde día muñecos

Voz 1 40:17 Ello en ver oye yo tema gordo que no me he conocido hilo llevaba muy bien sí porque yo como está muy mal muy mal con fiebre pero pero bueno

Voz 3 40:25 qué hacía a lo mejor quince años

Voz 1 40:28 no tenía yo mí entonces me lo coge con ganas claro

Voz 2 40:31 claro porque claro es un poco subido

Voz 3 40:35 hombre lisérgico sí hombre claro es la Nava buenos la de tu cuerpo Jaro unas unas si está con fiebre eh amigo

Voz 11 40:42 sí

Voz 3 40:42 ese es un viaje citó dejé la cama que yo creo que tenía que tirar colchón

Voz 1 40:47 yo empecé a sudar como un cerdo eso es muy bueno

Voz 3 40:50 sí quedó la cama quedó el colchón esas cosas eso sí quedó el colchón como las espumas esas para para pegarle

Voz 1 40:56 Ellos que habían correos antes que me dices que apretaba salía líquido hubieras hecho a lo mejor te he visto poquito pasada eh vamos a un tema apasionante que creo que nos viene muy bien a los dos

Voz 25 41:15 me apetece tomar Aldo merece un cóctel con P cóctel tú lo llamas del ya lo que opten dice José Antonio Cascón que es un tío que cascando todo no es nobles con el de nada dice casco eh

Voz 1 41:30 diferencia hay entre ser perezoso vago financiera la fina línea yo tengo pensado sobre este tema en alguna ocasión porque ya sabes que yo me considero un perezoso fracasa se qué fracasado como perezoso ya pero no vago cuidado vago Paco es la persona

Voz 12 41:51 un quiero tiene alma no tiene nada eso es piel peli hueso músculo el vago no no es no quiere nada

Voz 3 41:59 pero tú conoces la diferencia entre las dos palabras simplemente a ti te evocan yo las conozco ya entonces qué significa esto

Voz 1 42:06 Pérez este contando perezoso es el que eh pero al ser preguntado no parece la definición de perezoso de la RAE pero eso es es el que pudiendo hacer algo prefiere no hacerlo muy bien vago el que no hace nada y luego hay un tercero que pasé por Pérez

Voz 3 42:26 eso que vago

Voz 1 42:27 no para mí sí porque el perezoso puede hacer algo pero perdona que hay un tercero que es el ocioso es el ocioso de todo lo que puede hacer decide no hacer nada

Voz 3 42:37 el ocioso también es cuando te dicen algo bonito

Voz 9 42:40 pero lo pronuncian mal como elogioso

Voz 1 42:45 eh o sea prestado mucha presión entonces yo me considero como perezoso porque la verdad soy un poquito vago pero en mi cabeza en mi espíritu me gustaría no hacer nada estar sentado en un sofá comiendo uva viendo cómo se quema Roma por ejemplo

Voz 9 43:00 no aquí no aquí en Roma de Talavera de la Reina sabe espero que arda algo no pero espero que no haya nadie víctimas ni nada no no no que se había ido todo el mundo es de esa ciudad entonces cuando vuelvan está todo arrasada exacto que ha pasado es que no tenía nada que hacer ya

Voz 1 43:15 pero esa personal no es es especialmente en la que te dibujó es ese monstruo no es especialmente un vago no porque tiene un interés visionando mira cómo se que me una ciudad sabes está ahí participa

Voz 11 43:27 cuando ya aquello no pero no hace nada estoy fingiendo que me enteré ya no interesa que es que me lo prepara mejor para hombre te has di la verdad te lo te lo agradece

Voz 4 43:38 para Natalia de Agustín desde Montpellier a dice hola muchachos soy una francesa de Montpellier bienvenido

Voz 1 43:45 a veces por favor no no yo no yo yo no hago

Voz 9 43:47 esa es absurdas Paradores la portería uno

Voz 3 43:50 la ansiedad y Montpellier viviendo en Irlanda mi pregunta es cuáles son para todos los clichés asociados a nosotros podéis dar un dato al día sobre Simon de Beauvoir

Voz 1 44:08 al igual que hizo abierto con lo ves

Voz 3 44:11 sí hombre sí está su fantasma aquí como el de los nazis

Voz 4 44:13 lo que no ir a buscar a una muerta de otro sitio no es una de las primeras

Voz 1 44:18 cada país de la historia cada país con sus muertos hay una chica que levantan la mano pues venga va valora lo crees que es interesante va vale la pena que vaya allí se tiene confianza en sí misma y añadió que si esto va para allá estos el nadie de la Cadena SER estamos en la más o menos recta final del programa

Voz 5 44:37 Helena Maleno adelante es un poco más para Andreu ella siempre es bueno que venga Andreo si yo me voy para que no te incomode mierda por mensajero que luego Berto hola como esta buenas es que encima que buen gusto tienes eh

Voz 1 45:01 es que llevan a una pregunta mías

Voz 5 45:02 compañera de piso que no ha podido venir pues que venga a tu

Voz 2 45:05 era de hay que vaya hoy se encuentra en un puente

Voz 5 45:09 y es que antes he mencionado Talavera yo ya es de Talavera de la Reina

Voz 1 45:13 casualidad mira yo me pasa provocar no iba todos los pelos de punta mira

Voz 5 45:19 se está viendo todas las temporadas de nadie suena desde el principio está diciendo que mencionas mucho Talavera como algo aleatorio que qué problema tienes contra navieras

Voz 1 45:26 no que va problema ninguno me gusta frenéticamente como me gusta mucho y Talavera de la Reina también que para tranquilizar a toda amiga me gusta mucho a Aranda de Duero paran de Duero me gusta mucho y me gusta Sagunto son tres ciudades con las que no me une nada pero se dile que no es personal está como molesta

Voz 5 45:48 no cada vez que me lo menciona cada vez que lo menciona en voz caso lo que sea dice otro en Talavera

Voz 1 45:54 pues anda que hoy que he dicho quizá iba a quemar toda la ciudad

Voz 5 45:56 no no claro

Voz 9 46:07 sí es curioso ver como de un tiempo a esta parte ahora voy a entrar a por debajo de la

Voz 1 46:12 esa

Voz 9 46:18 Alberto sometida bajo la amistad hola lo digo que yo tu madre yo no esperaba verlo envejecer tan mal tan pronto no me esperaba esta degradación tan pronto

Voz 3 46:32 muy molesto

Voz 1 46:32 la radio que está dando golpes con el micro sal sal ya están penetrantes es que Chuck pasa siempre de la vuelta me cansa irme Caixa me he visto yo repetitivo Robert Irving pues pasa por debajo ya espero que te da de hacer es totalmente bueno te te decían que que ves la gente que

Voz 3 46:54 Calatrava con estar muy orgullosa del sitio donde ha nacido ya te digo esto como una moda que hay ahora no siempre sí pero últimamente está muy exacerbados la Peña no

Voz 1 47:03 a ello se aquí porque tú

Voz 11 47:07 madre se puso en el reparto kilómetros más Payá a veces me pido el derbi

Voz 12 47:13 el sentido de pertenencia a un sitio digamos que como te explica te justifica yo qué sé te ayuda sí pero yo por ejemplo la GTI desoyó muy de Madrid estoy en Madrid

Voz 3 47:23 por ello las personas que más admiro en en la historia siempre son gente que odia un poco el sitio de ACS y cuanto más cercano al sitio donde han nacido más es decir su provincia la odia un poco su ciudad la odia bastante ya su casa donde las familias es el infierno para ellos

Voz 1 47:43 pero bueno lo otro visionario desde Twitter dice cuando en un parque de atracciones te haces una foto con un personaje por ejemplo Mickey Mouse al hacer la foto el tío que está dentro del muñeco que hace sonríe también que esto es un clásico de su clásico esto es pero yo creo que sí sí a mira hay alguien que trabaja en un parque de atracciones llevando no voy a visitarlo quieres que salga por debajo no

Voz 11 48:05 yo como un parto eh

Voz 2 48:09 mira eh lo dejamos para otro día vale por favor no guardamos sexo bien vamos a ver eh hola buenas tardes muy buenas

Voz 1 48:18 has levantó la mano por hago la pregunta

Voz 4 48:21 he escuchado muchos eh

Voz 5 48:24 programas hipotecas podcast que se mete con uñas de los pies sitio porque no lo has visto y no le falta razón quería quería pregunta si era cierto del todo es cierto porque está un poquito mitificar

Voz 2 48:34 es verdad que el trabajo está hablando con picos de bisoño se venga todos los podólogos mira mira mira ha traído todo el material que tíos podólogo tiene aquí tiene ha traído un maletín decir tiene aquí abajo un mal sea en la camiseta pone podólogo eso vamos

Voz 1 49:04 exacto

Voz 2 49:06 por si ocurre eso tan típico de algún podólogo en la sala lleva un maletín donde supongo que llevará una radial porque es lo que más necesita con Andrés

Voz 1 49:15 pero el material pero es conveniente hacer lo bueno perdona estamos en la radio

Voz 6 49:21 sí

Voz 1 49:22 un dinero que me regala unas tijeras de estas como de podar que son para las uñas los mira tengo bombona que Ucrania uy espera espera espera

Voz 11 49:32 el podólogo de Ucrania

Voz 2 49:37 niña Madeleine la no

Voz 11 49:43 bien muy bien es verdad que bajó es verdad es verdad

Voz 2 49:53 no había caído ya volvamos a las uñas ah pero los claros e esperarnos se está acabando el tiempo llamarme Sabri y fíjate del programa

Voz 1 50:13 que tú qué cosas tienen no todo todo lo lo heavies entraba al final que creo que no hay tiempo ya para seguir desarrollando lo final mira perdona es la primera vez que había un podólogo

Voz 2 50:23 también te explicaría lo anterior no es la primera vez que veo no craneales

Voz 1 50:27 la agradezco mucho este esta cosa ahí alicates para uñas a mí me da miedo también un poquito usarlo lo besó no

Voz 2 50:38 me llevo medio de Duke señores de traídos grande por los comentarios que no que tiene que ponerlas en remojo como los cascos un caballo maravilloso me lo voy a poner en casa cada vez que lo vean de acuerdo

Voz 1 50:50 muchísimas gracias eh no creo que haya ningún programa de la radio en el mundo que acabe interesado con un podólogo ICOM con mi sueñan con las uñas de presentador ya eso es mágico tiene sí