'Dobles vidas' (Olivier Assayas)

no es el archivo no ha hecho nada

cuánta tener Chopin en el cine no es exacto pues no no es exacta sí que acuerdas fue en Star Wars el despertar de la fuerza sólo cambió el título de la película es una película de Haneke tiene más clase su cinta escucha Luis

Voz 3

01:41

ahora es literatura porque vende libros electrónicos pues se trata sobre todo del precio a ver si tienes punto final que está a trece euros con noventa y nueve y luego a Nora Rovers que cuesta tres euros con noventa y nueve es bastante básica yo he has pensado pero sólo es una idea en hacer un audio libro de puntos se lo estamos pensando las ventas son bastante buenas es posible si pero un gasto exacta se lo hemos propuesto Giulia opinará sin a Juliette Binoche pero es que aceptara no sé aún no nos ha respondido