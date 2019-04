'After, aquí empieza todo' (Jenny Gage)

son al y un primer amor adolescente podría Serras traerme al fuego arrastrar mira Lakua arrastrar me Lorca arrastrar ni a cualquier parte arrastrar a todo lo que he evitado cuanto he podido a eso ya la confusión de mis pensamientos que está el que no sirvo para nada a lo que me refiero cuando afirmó que es mi ruina

Voz 0530

01:50

ains si hay que sinceramente la primera vez que me senté a escribir no sabía cómo de largo tenía que ser un libro a veces escribía miles de palabras pero sin saber cuál era el tope no escribía todos los días necesitaba sentir esa necesidad por ello había épocas en las que él no me venía la inspiración me sentaba delante del ordenador no escribía nada y otras en las que me llora todo el día escribiendo