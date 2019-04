'La profesora del parvulario' (Sara Colangelo)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 ah no

Voz 2 00:05 no

Voz 1084 00:09 Maggie Gyllenhaal es una de esas actrices que siempre ha buscado ponerse en una posición incómoda arriesgarse y valorar el cine independiente tras algún coqueteo con los Blockbuster en la última década centrado en su carrera en papeles y proyectos con mucha carga social y política de una empresaria judía que promueve la paz en Oriente Medio en la miniserie d'Honor honorable Woman a ser prostituta en de dius la última ficción de David Simon ahora es una profesora atrapada en un mundo sin estímulos intelectuales buena

Voz 3 00:38 sí se la ese pensar que la curva para este unas

Voz 4 00:41 me voy el qué

Voz 3 00:45 él piel de eso es con la S debéis pensar en una serpiente

Voz 1084 00:49 defiende la actriz que se dio cuenta que llevaba años comprometida con una cultura que realmente no la representaba no había sido creada para ellas para las mujeres

Voz 5 00:58 es buen en mi mujeres nos acostumbramos a ver una película o un programa de televisión decir ok el treinta por ciento de esto me habla en ese punto Nos dijimos que eso estaba bien Nos acostumbramos a vernos de ese treinta por ciento convirtiéndolo en lo que necesitamos lo que no se alimenta de las películas que vemos de vez en cuando lee un guión donde existe la posibilidad de expresar el cien por cien de mi de mi experiencia Femenia

Voz 1084 01:24 por eso se embarcó en producir esta cinta la profesora del parvulario basada en una película israelí de nada Lapid último ganador del Oso de Oro en la Berlinale la directora Sara Colangelo reescribe cambio el punto de vista le interesaba explorar la angustia femenina en estas sociedades modernas entregadas a la banalidad y el entretenimiento

Voz 5 01:43 estoy alzaba of de la película en sí es tan buena su ADN como si tuvieran buen esqueleto pero sabía que quería hacer algo diferente y no necesariamente una adaptación no un remedio cuando lo vi y dije éste es genial pero quiero replantear desde la perspectiva de una mujer la película originales sobre la masculinidad y el arte en Israel en un país en guerra irá un debate muy diferente particularmente con este gobierno el debate es saber cuál es el valor del arte en América espero perra Levante estaba realmente entusiasmada por el personaje de la maestra de parvulario quería analizarla con más detalle su idiosincrasia y cuando Maggie decidió sumarse estaba emocionada porque sentí que podía darle la intensidad y la sensibilidad que este personaje necesitaba a Antena

Voz 1084 02:33 Hall interpreta a una maestra de guardería ansiosa por transmitir su pasión por la cultura los niños que el setas

Voz 6 02:40 soy profesor de colegio que asunto tan delicado verdad das algo a los niños y luego ellos lo tienen para siempre

Voz 1084 02:51 casada y con dos hijos adolescentes hastiada de la cotidianidad también busca cultivar y desarrollar su lado artístico en clases de poesía para adultos en ese tránsito desesperado para salir de lo anodino irrumpe Jimmy un niño de cinco años con un mundo interior sin explorar con la capacidad de recitar poemas sin ser consciente de su talento

Voz 7 03:11 a Ana Rosa a más frío de todas para mí son a Madrid casi como una señal

Voz 1084 03:31 la actriz trabajó con los niños como si realmente fuera su profesora dotando de realismo y naturalidad a un relato que como apunta la directora no quería hacer una historia más de niños prodigio

Voz 5 03:41 abren estaba intriga para la idea del niño la de un niño inmigrante el próximo artista el próximo poeta de América podría ser el hijo de un inmigrante también en en el cásting miramos niños que no tenían experiencia actuando Parker tenía esa alegría que creo que era tan apropiada para el papel no queríamos ese tipo de niño prodigio introvertido queríamos un niño que fuera y sentía que nos daría ese tipo de tira y afloja que necesitaba el personaje donde sabes que realmente quiere ser un niño no sabe exactamente lo que está creando diez

Voz 1084 04:19 nada con cuidar el arte nostálgica de intelectualidad entabla una relación enfermiza con el menor de Vampire izar su talento a querer aislarlo de un entorno que sólo quiere que por ahora sea un niño Yellen Hall que dice se sintió muy identificada con el personaje el de una mujer con hambre y enloquecida por la cultura vuelca todas estas necesidades en el

Voz 5 04:40 es en cierto modo es ella cien replantea lo que él está haciendo como como decía muy buena poesía es su necesidad de estar conectada al arte y lo pone en él no es como una de esas historias de un niño GM ese no es el punto de la película

Voz 1084 05:00 esa complejidad llena de matices de profundidad psicológica la cinta transita por varios géneros para hablar también del reverso oscuro del éxito de la realización a través de los demás

Voz 5 05:11 será es una película de terror redes en thrillers es una película intimista sobre el pensamiento de las mujeres me encanta que digan eso la verdad es que es todas esas cosas y ninguna de ellas puede ser divertido a veces es una nueva forma parcialmente Forqué es femenina porque viene de un lugar femenino Hamen infernal

Voz 1084 05:32 en tras ese feminismo esa hibridación entre drama intimista y suspense esconde una de las preguntas que atormentan a parte de esta sociedad sin certezas cuál es el papel del arte que valor tiene

Voz 1 05:45 eh