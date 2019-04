Viaje (gastronómico) a Tailandia

Voz 1 00:00 un niño

Voz 1 00:09 sí

Voz 2 00:12 muchos lo conocen como el país de la sonrisa

Voz 0194 00:14 misa es uno de los principales destinos turísticos del planeta por su hospitalidad por su cultura por sus ciudades caóticas por sus increíbles playas recuerda

Voz 2 00:24 la peli de Di Caprio la playa ahora nuestro mundo esas personas nuestra familia y allí fue donde encontraron vocación la búsqueda del placer

Voz 0194 00:37 hace años que descubrimos esos parajes de ensueño como destino de vacaciones pero nuestro destino gastronómico de esta noche también atrae una filosofía de vida que invita a la felicidad a través de sabios proverbios como éste Se feliz

Voz 3 00:51 permanece sereno y contento de eso que la vida te ha dado

Voz 0194 01:03 lo habrán adivinado a nuestro destino gastronómico de este viernes es Tailandia protagonista de la trigésimo tercera edición del Salón de Madrid Carlos Cano es nuestro compañero de gasto de la Cadena Ser punto com Carlos buenas noches un asunto ha tenido tiempo de darte una vuelta por el salón de del gourmet que cosas has visto

Voz 0335 01:20 me hubiera encantado ver a Severino transformados en deidad pero no era un poco en la radio no en el Salón del Gourmet esta semana pues ha habido demostraciones de cocina y sobre todo muchísimos esta AMS es una feria muy grande de productos gourmet yo en la zona de Tailandia que era el país y mitad país destacado sobretodo me han llamado la atención tres productos que habían abundancia arroces muchos arroces de muchos muchos tipos de muchos colores de colores que no hemos visto nunca colores azulados colores marrones casi negro marrón casi crema no se muchas muchas gamas de color de muchos tamaños de muchas formas la verdad es que el mundo de la roces es es una pasada en el sudeste asiático también muchas salsas y mezclas de chiles y especias porque es una de las características de la cocina tailandesa no toda esa bueno esa aderezo cante que Cannes sabores también infusiones muchos T Si y otras informaciones es sobre todo un poco lo que ha traido Tailandia ha al Salón de Gourmets y eso es lo que más había en en esos stands pero a mí me llamó mucho la atención también uno que se llama va lleno Coconut que en realidad es una empresa de Pedro la provincia el Zaragoza

Voz 0194 02:37 de Tailandia bueno se dedican en Port

Voz 0335 02:39 dar cocos de Tailandia en contenedores por barco y aquí les hacen un agujerito le ponen un abre fácil como el de las latas de refrescos

Voz 0194 02:48 verde

Voz 0335 02:49 sí sí es coco verdad es un poco verde le ponen un abre fácil pajita por la muerte de bajo gay en un envase es el agua de coco o a tú lo abres y te bebes el agua de coco natural que bueno que está riquísima y además es más o menos la cantidad de una lata de refresco refrescos detrás de entré centilitros más o menos no bueno pues traen los cocos de Tailandia y luego los venden en España exportan a todo el mundo poniéndoles ese que goza muy curioso sí sí vamos a escuchar a Cristina mayor

Voz 4 03:18 el pocos totalmente viese a nosotros el interior no lo profesamos Bill añadimos absolutamente nada totalmente orgánico y y al ser un poco joven la cáscara no están están gruesa Eton como como el que unos Maduro la edad se abre para así sea así por aquí arriba con nota Pita meses placar mezcla tiene puede sacar hasta con cuchara

Voz 5 03:42 te la comes que está muy bien lo que han ideado es la manera de comerte un coco fácilmente claro de beber el agua de un coco fácilmente me decía que en en China por ejemplo hay máquinas que estas de deben Bing en las que

Voz 0335 03:54 todo este proceso en el momento coger un coco ya ya hay como una especie taladro que te que el agujero aparece para cada vez más costumbre también

Voz 0194 04:02 tú has estado en Tailandia o al menos en algún restaurante tailandés

Voz 0335 04:05 estado en algún restándole espero Tailandia es como la gran espinita que tengo adelante

Voz 0194 04:10 que nos gusta esto de la comida hay que ir a Tailandia sí fuerte

Voz 0335 04:13 bueno yo tampoco sí recuerdo que mi primer contacto con la cocina tailandesa fue en Londres en en Camden Market pasea allí hace ya bastantes años unos cuantos meses trabajando sin saber nada de cocina tailandesa ni de Street Foot ni nada llegué a Candem dónde puestos no recuerdo exactamente que comí pero sí recuerdo esa sensación de placer de estar totalmente impresionado por la mezcla de olores de sabores luego he ido a otros un poquito más refinados como el el restaurante del hotel de Barcelona que fue tailandés muchos años ahora ha cambiado un poco su estilo me gusta mucho un restante enseñaba el Flaco en Madrid y luego esta semana por recomendación tu ya he ido a tapas que que me ha gustado también los explico un poquito más el cocinero de este de este Papa se llama buenos días el apodo y menos mal que no puedo porque se llama algo así como son hacha ibas a son seguramente le he dicho mal si me está yendo que me disculpen me contó que sus padres tenían restante en Bangkok y que el aprenderá a cocinar de pequeño que ha trabajado de cocinero en un montón de países pero que finalmente sea instalado en España bueno uno de los platos que provee es la ensalada de papaya verde y todavía es así era no bueno ya se me ha pasado pero es que picaba un montón vamos a ir a hablar un poco de este plato

Voz 6 05:40 es muy muy zapato como comida fácil todos en la calle de en no hay dice diferente ir también puede Fihri picantes no picante es hago como dulces a picante

Voz 0194 06:06 claro el problema es que tú no dijiste que picaron poco menos

Voz 0335 06:08 a mí nadie me dijo que era podía pedir menos pictórica entonces estuve pues sí bastante rato afectado le pregunté si los niños tailandeses ese comer estas ensaladas porque no sé yo creo que es imposible a partir de los diez años ya empiezan a comer picante y claro cuando llegan a mi edad es tan Curtis pero bueno hay otros platos también muy importantes en la cocina tailandesa aparte de esta ensalada de papaya destacaba estos

Voz 6 06:36 Di Kudrin muy famoso santo como saxos Pau he flanqueado desde que de picada civil encontradas son fan muy muy muy muy enferma cortan vías aquí es como país puede pedir en todo todo todo lo que te Convergència

Voz 0194 07:07 sí hay mucho ruido porque es un sitio muy popular exacto es un sitio muy pequeñito

Voz 0335 07:11 dos años mesas bajitas antes a mí me recuerda un poco a los restaurantes de los mercados

Voz 0194 07:16 sí eso es un sitio muy muy muy popular exacto tenemos un invitado en el estudio para ampliar nuestro conocimiento sobre la cocina tailandesa es Andy Bowman qué nos puedes contar de

Voz 0335 07:25 pues podríamos decir que es un cocinero tailandés pero de Estocolmo

Voz 7 07:28 estoy viendo muy tengan de no me parece es

Voz 0335 07:31 es medio sueco medio tailandés medio español lleva muchos años en España en Madrid es el restaurante es el chef del restaurante El Flaco que bueno pues está considerado uno de los mejores tailandeses de Madrid el pasó unos años allí en en Tailandia tiene muchos platos en los que fusiona al final varias cocinas pero por ejemplo os recomiendo Price el curry verde de mar con coordina con langostino con mejillones con con chipirones con albahaca a mí fue desde luego el que más me gustó cada picadas ahora soportable lo justo ahora

Voz 8 08:04 las noches buenas noches cuando Spies esas trabajado muchos países creo en total ciento país cada uno de ellos te llevas alguna cosa si lo mezclas todo un poco el truco contra si te otro trocito hace un platos de la cocina de Endesa que es lo que te fascina el sabor primero pero también son muy porque pues los ingredientes como digo pueblo señoría antes Aza se lanza a papaya Se llama Sontag por ejemplo no tienen aceite sólo Zaza pescado Schily sumo Lima un poco más papaya poquito gamba la secos ya los sabores tienen una personalidad un plato tú distingue es que es un plato tailandés algo se porque ellos está mucho cosas como la Zaza pescados como fermentado en Bahrein variable sea estadios que quieras en ellos no ZAL salsa pescado que es muy muy muy fuerte muy potente pero te Tomás no te la puedes comer juntos con mucho cosas increíbles Evo es incrimina tienen que ser picante siempre no no hay proyectos que por ejemplo el pata hay que es un plato más famoso estarán una creo que los rehenes claro salteado con este blog Salsa Tamariz no que no pica hay platos que es mucho

Voz 7 09:49 coste de cocina callejera sí sí sí sí sea donde se come bien en Tailandia habrá muy buenos restaurantes no lo dudo pero donde uno aprecia bien el sabores en la cocina que lleguen a cómo estás

Voz 8 09:59 vas a Bangkok en la calle ahí como el mejor mejor mejor ellas descubierto cosas interesantes en la calle si es es es no paga nada es como si hay algún ingrediente que tú la primera vez que lo probase dijiste que es esto por favor sí hay una pasta pasta pasta de gambas fermentado que tienen una olor malicia pero si tu pasta gambas sale el sabor el luego economías increíble pero la primera vez que hacemos y bueno tú crees que digas eso que tenéis unas latas de

Voz 9 10:38 es decir arenque es que no recuerdo como se llama se llama

Voz 7 10:44 pues eso frontera que tú siendo sueco y teniendo esas latas de arenque es digas que eso apesta imagínate cómo imagínate cómo tiene que ser

Voz 0335 10:51 es que lo hacen en la calle porque es estuvieran en un local claro que se darían las alarmas

Voz 7 10:56 de de incendio que desayuna base en Tailandia por ejemplo de ese desayunando

Voz 8 10:59 yo siempre me fue hemos hecho toma una sopa con Oroz Tolo mañana una sopa con errores mañana picante de cáncer de canta muy muy picante con langostinos Cercas

Voz 7 11:12 porque en Tailandia la posibilidad o la opción de decir menos picantes porque aquí cuando va son tailandés simple siempre puedes decir menos fíjate ahí también puedes decir

Voz 0335 11:21 si quería decir algo que no te queda interrumpido así que aquí ahora te tomamos esa sopa más o menos

Voz 8 11:25 al no porque fue lo luego para compra todos los castrante volvemos para reparar porque habremos ahora para noche sala nueva Donoso menos activa no creo que eso va como una moto cuando es curris diferentes ahí o crueles tú eres sin h Coco con coco pero por ejemplo en los más famosos es lo cabe Panenka cabe Real cabe más chamán cabe

Voz 7 12:00 Green cabe Jungle Sáez y se nota la diferencia de unos a otros en que se percibe esa diferencia el pecado

Voz 8 12:09 las especias que me hacia la paz que dure más allá del color el sabor es diferente también los platos estrellas del Flaco cuáles son muy como caballos ha dicho es un plato que no poner

Voz 7 12:22 los sacaba la carta yo creo que los clientes de lo que sí

Voz 8 12:27 también los

Voz 7 12:29 el curry verde de mar tiene mucho de Tailandia y sí sí hay hay muchos ingredientes tailandés físicas Tailandia en esa gratis

Voz 8 12:39 porque hacemos la Cole de casera Seattle si antes de Chile frasco limpiamos con Langa jengibre apremiante a Blanca comino semillas serán hacemos una pausa lo vamos con un coco azúcar palma es alza pero quién es de dónde lo sacas compra un tercio más frutos secos a los compras así aquí dice ahora más se puede encontrar todos los ingredientes para hacer un buen plato de cocina tailandés ahora sí

Voz 0335 13:15 claro pero hay muchos ingredientes que nosotros no no suenan de nada que tenemos que ir a una tienda específica

Voz 7 13:21 pero como él dice que yo recuerdo hace años a mí que me gustaba cocina que para encontrar algún ingrediente exótico vamos a decir era muy complicado ahora en muchísimos sitios se cuentas prácticamente todos todos los ingredientes yo no sé qué pasa porque Tailandia atrae muchísimo a los chefs españoles y a los que no son españoles como como Andy tenemos otro invitado Carlos que es un buen ejemplo de lo que digo quiénes Carlos Medina pues

Voz 0335 13:43 las un cocinero al que le gusta mucho viajar salió por la tele en los que siguieron Top Chef en las primeras elecciones seguro que que les recuerdan leche es el autor de una frase bastante mítica de la televisión española Onorato el alginato

Voz 7 13:56 no sé quiénes mientras no se dedica ya lo bueno era

Voz 0335 13:59 viajado mucho por el sureste asiático ha tenido restaurantes pero ahora dirige tú Menchero una consultora gastronómica que bueno prestar servicios restaurantes de todo el mundo de varios países pero que tiene su base en Valencia Carlos muy buenas noches

Voz 10 14:13 hola buenas noches qué tal cómo estás

Voz 0194 14:16 todo mucho más viajado mucho por Tailandia

Voz 10 14:18 he viajado por toda si hay que decían mira pero hay muchísimos por por su gastronomía

Voz 7 14:25 qué tiene esa gastronomía decía que os atrae muchísimo a los chefs españoles y no españoles y el caso de Andy que está aquí sentado con nosotros es un ejemplo que tiene esa gastronomía que os atrae tanto

Voz 10 14:34 yo yo yo creo que una de las cosas básicas que tiene es la de sabores como único antisónar cucharada te puedes notar algo picante ácido dulce amargo salado y como todo convive con armonía no sí eso eso te rompe los esquemas ahora ya que éste está globalizado poco más se entiende un poco pero currículo ejemplo te da todas esas notas no muchas veces el bruto ácido el picante la sal el azúcar rompe esquemas completa el paladar

Voz 0194 15:04 pero tú no estamos hablando de comida casera es decir no es comida especialmente elaborada sino que es la comida bueno que se comen las casas en Tailandia sí sí

Voz 10 15:12 sí pero pero en la simplicidad Ariel y quizá en la Marain los ingredientes tan maravillosos que tienen allí como como hubieran comentado de la galáctica es Guddy Lemon Grace que eran quedan rutas por ejemplo al curry que es el plató diría o de los más famosos que hay o de Laso Patón yo también que quedan puntos que que aunque sea algo que pueda prepara todos los días cualquier persona es es algo increíble

Voz 0194 15:38 el y tú Carlos recuerda es la primera vez que probase algo en Tailandia que dijiste tras esto es bueno o que di fue o qué diferentes

Voz 10 15:49 yo a ver la actividad que está el pelea ya la venía de estar viviendo en China y Taiwan entonces tenía un poco más acostumbrado él el paladar aun así me como digo me me rompió todos los esquemas quitar recuerdo en ocho o cubrí de Nuria que era algo bastante curioso porque el durian eso ha es una fruta

Voz 0335 16:09 igual es muy bien no sí que huele muy mal

Voz 10 16:11 me penas dejan subir en los autobuses meter en en los hoteles como que está prohibida en muchas partes y eso fue un poco o por ejemplo cuando Provence Jack Fruit que es muy difícil de encontrar en España pero es una fruta sabrosa con la que también se ha elaborado a algún ocurre no es las dos cosas quizá fueron las que más claro

Voz 0194 16:30 pero un de la fruta esta que apesta tanto en cambio cuando ya están formato de Curry cocinado o no huele y entiendo que está delicioso

Voz 10 16:37 sí de hecho yo yo le preguntaba a la persona que lo constituye decía haber explícame porque os gusta tanto esto y me respondió algo muy básico dedico porque os gusta el queso azul

Voz 0194 16:46 pues es verdad que también apesta fue Cabrales exacto que apesta muchísimo dime una cosa si hará hubiera alguien que no estuviera escuchando y que se va de Semana Santa Tailandia dos platos que no se puede perder tu que les dirías

Voz 10 16:58 es seguro que el Papa tai chi Elton John por reminiscencias a la cultura española quizá Le diré una Sticky Rice de banco tiene algo parecido a un arroz con leche

Voz 7 17:13 el pata hay para que la gente lo entienda

Voz 10 17:16 el Papa Tyson unos Epi tiene una un avance como han comentado de pasta de grapas Lobo lleva Tamarit y muchas veces sí que es poner apoyos luego se puede hacer con él dels el más básicos con el más como con models y luego usted le pone huevo sí la verdad es que es increíble también cacahuete y más especias pero los monos maravillosas

Voz 0335 17:38 de todas maneras Carlos lo que me comentaba antes es que tenemos que ir al sitio en que tenga peor pinta al al que parezca más sucio menos acogedor a ese ahí ahí es donde se come bien

Voz 10 17:50 fui a ver yo yo yo soy de esos lo siempre creo que esos lugares más recónditos van escondidos donde al final esta toda la gente local y que huyen un poquito del circuito típico que haces por por Tailandia suelen ser los sitios que por ejemplo Arribas me gustan iremos a veces la gente por lo que entre comillas gente como salubridad se aparta no pero eso sí que hay mucha magia son personas que llevan toda su vida cocinando todos los días se preocupan más de estar cotizando que del entorno en sí y ahí es donde yo creo que a veces se hace magia

Voz 7 18:23 ya aquí en España Carlos se puede comer buena cocina tailandesa

Voz 10 18:27 a ver yo creo es que a lo mejor Puy tapasen en Madrid es es un sitio muy guay para comer cocina tailandesa por otra parte también una mezcla bastante a es arte de de culturas asiáticas donde a veces en algunos platos muy bien hechos de comida tailandesa de que que también está en Madrid bueno pues luego voy yo siempre referencia a esos pequeños restaurantes que que vienen te de gente de Tailandia me ha venido afincarse a España hay que consiguen hacer con poco auténticas maravillas

Voz 7 19:02 el reproducir esa cocina callejera de la que tú hablas no de esos sitios que te cuesta meterte pero que en cambio son deliciosos exacto

Voz 11 19:09 Carlos muchísimas gracias hasta luego te gusta el picante entiendo claro el tema vuelve loco Thomas pica yo yo yo siempre estoy por favor más seguro seguro yo digo que sí que sí

Voz 7 19:22 es que esto para los para los que cocinan en España siempre es un problema porque el nivel de picantes muy diferente entonces a mí que me gusta el picante me pasa cuando yo siempre digo muy picante nunca te lo acaban de poner muy picante porque siempre hay miedo entiendo que los los cocineros tenéis miedo a la reacción de la gente

Voz 10 19:39 hombre ha yo que soy un forofo del picante siempre que un plato que tiene algo de picante lo texto con la gente de sala o con la gente de alrededor para que me den su nivel de pica a mí también me me estoy de los locos de el Tabasco no pica

Voz 0194 19:54 claro claro entonces tú sirves un plato a tu gusto Ivano el cliente sale despavorido Carlos muchísimas gracias

Voz 10 20:02 Al pi hasta luego esto

Voz 7 20:04 tener muy en cuenta no entiendo lo de lo del picante porque claro

Voz 0194 20:08 además uno puede pensar yo aguanto mucho el picante pero luego se lo pone Si no lo aguanta tanto a lo mejor

Voz 0335 20:13 yo soy yo cuando fui a tapas e iba con la seguridad de que yo aguantó muy bien el picante

Voz 7 20:21 el picantes realmente humillado

Voz 8 20:23 este tenéis que tenerlo muy en cuenta no sí pero también ver a gente niños de cinco años que cómoda picante hasta mayor Strachan una mesa de todos los cada vez más gente que gusta pecan de dicen incluso que es sano para el organismo con jengibre como declararon muy muy sano al cuerpo

Voz 0194 20:43 Andy muchísimas gracias a vosotros Gemma suerte muchas cosas Carlos gracias y espero que los oyentes nos hayan dado ganas de ir a probar la cocina tailandesa así es que no lo es

Voz 0335 20:51 pero de todas maneras que sepan que muchos de los restaurantes a los que van habitualmente ya les están poniendo productos de origen es como la hecha por ejemplo que es una santa ante de origen quemar de verduras

Voz 9 21:04 la cocina tailandesa está disimulan poco

