La invasión de los ladrones de votos

Voz 5

02:21

no existe la emoción pura no existe el razonamiento muro no nos engañemos aunque digamos que nuestro voto está condicionado por nuestros razonamientos las emociones pueden influir de forma absoluta es la rabia en empapado la animadversión que podamos sentir tonta ciertos partidos son yendo los personajes de la política lo que no pueden hacer votar a quienes no son de ellos memos sino a otro