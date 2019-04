Hora 25 Deportes: Descanso para Messi...y compañía (12/04/2019)

Voz 1 00:00 en

Voz 1509 00:10 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este viernes doce abril seguro que algunos habéis comenzado las vacaciones de Semana Santa mucha paciencia con las caravanas aunque para atasco el que hay entre Liga y Federación por el convenio de coordinación hoy primera toma de contacto entre Rubiales y Tebas con el PSD en medio de momento sí muchos avances tenemos también la jornada de liga y las reacciones a la sanción de ocho partidos para Diego Costa ratificada por el Comité de Apelación una sanción que podría alejar al hispano brasileño del Atlético de Madrid aunque el técnico Simeone dice que de

Voz 0501 00:43 son nada absolutamente sí que me conocen saben lo que pienso de Costa los jugadores que son nuestros obviamente hay que cuidarlos y obviamente ahora en este momento más que nunca un coste

Voz 1509 00:54 Simeone al más puro estilo Piqué Costa se queda en este puente aéreo Madrid Barcelona al central del Barça se ha referido al colchonero Griezmann que estuvo cerca del equipo azulgrana el verano pasado un Piqué que ha vuelto a demostrar su afición por los juegos de palabras colando hasta dos veces el título del documental de Griezmann producido por Piqué en la respuesta

Voz 2 01:13 el centro medir es un gran jugador siempre lo he dicho pero no es una decisión que me corresponde a mí sino a la dirección técnica del club Leo que los que estamos ahora mismo en el equipo somos muy buenos y cualquier fichaje que pueda llegar es para sumar aún más Griezmann es un gran jugador pero no es una decisión que me corresponda a mí

Voz 1509 01:31 en la actualidad estrictamente deportiva mañana liga el líder el Barça visita al colista el Huesca descansa Leo Messi algo que ya dejaba caer esta tarde Ernesto Valverde

Voz 0588 01:41 es posible es posible ayer estuve hablando con él la verdad que se encuentra bien pero bueno el golpe fue fuerte el día negro estaba tocado del el partido también como cuando te pasa por encima algo así sí lo tenemos que valorar después pero es una posibilidad

Voz 1509 01:57 bueno pues este es el problema de dar ruedas de prensa antes que las listas de convocados Valverde dice que es posible que Messi descanse y luego no está en esa lista además se juega el español Éibar a la una buen horario para que en China y Japón Viana bulé ya Takashi Inui a las seis y media Atlético Celta encuadró los rojiblancos sin aspas en los celestes y a las nueve menos cuarto la Semana de Pasión que se adelanta en Sevilla con derbi por partida doble mañana Sevilla Betis Betis Sevilla en la Liga Iberdrola hoy no tenemos partido en primer así en Segunda las nueve Sporting Granada en el Molinón muy buenas David González

Voz 4 02:32 hola Sonia muy buenas y partido interesante en la segunda división entre un Granada que quiere ganar y mantener su buen nivel para empatar a puntos esta noche como Osasuna y un Sporting que quiere prolongar su buena racha está lejos de los puestos de playoff a cinco pero si gana hoy dormía a dos puntos del playoff y es tiraría a siete las jornadas sin conocer la derrota un buen partido entre dos equipos uno pelea claramente por el ascenso directo otro por el playoff en veintiocho minutos arrancarán el Molinón la jornada treinta y cuatro de Segunda con este Sporting Granada El

Voz 1509 03:02 deporte en directo lo tenemos en Alemania ni más ni menos que un título en juego desde las ocho se está jugando el segundo partido en la final de la Eurocup Alba Berlín Valencia Basket hola José Manuel Alemán

Voz 5 03:12 hola qué tal le desde el Mercedes Benz Arena que está completamente lleno para este segundo partido de la final de la Eurocup Biel el que Valencia Basket de está ganando por una escasa renta en el marcador a base de triples de máxima concentración defensiva para cerrar los espacios al equipo alemán en este instante acaba de empatar el partido Alba de Berlín destacada actuación de Fernando San Emeterio ID Sam Van Rossom a falta de cuatro minutos para llegar al final del segundo cuarto y por lo tanto el descanso Alba de Berlín veintinueve

Voz 1509 03:41 Valencia Basket veintinueve además están en marcha los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de las Américas de motociclismo han terminado los del Gran Premio de China de Fórmula uno botas el más rápido sexto Carlos Sainz en la Vuelta ciclista al País Vasco victoria del alemán buf man que se coloca líder de la general y se está disputando la segunda jornada del Masters de Augusta de golf hasta las nueve ampliamos todas las noticias del día en el deporte no sin antes escuchar uno de vuestros mensajes en el whatsapp hora veinticinco Deportes

Voz 6 04:09 vimos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 7 04:24 hola buenas tardes soy del Atleti ya os he llamado varias veces estoy yendo esto de que estás diciendo que el comité le ha pedido al árbitro que que rectifique vamos que diga algo sobre el acta íbamos ni de coña lo va a rectificar el tío el tío va a decir creo yo que sé cago en el sur en la suma a pozos pues yo para mí como se opuso Diego Costa dijo que era la suya y que muy mal hecho pero las madres le perdonamos todo pero claro lo insultó no Dieguito no ni para tu madre ni para la del árbitro vale venga pero vamos es que nos miran con otro rasero en eso ya lo sé yo fui a los sello o no es lo mismo la concha de tu madre

Voz 6 05:08 con el Athletic Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1509 05:23 esto es Hora veinticinco Deportes aquí nos reunimos todas y todos todos los días para hablar de deporte y no necesitamos juez de mediadores claro que sin esa ecuación se juntan Federación y Liga mejor dicho Rubiales y Tebas igual si hace falta alguien enmedio Antón Meana muy buenas

Voz 0231 05:36 hola qué tal sueño como estás muy buenas el Consejo Superior

Voz 1509 05:39 deportes ha conseguido sentar hoy en la misma mesa a Tebas ya Rubiales pero el resumen es tensión y pocos avances en el en la negociación del convenio de coordinación

Voz 0231 05:48 sí que la reunión ha sido muy tensa lo ha dicho en público el presidente de la Federación declaraciones de Luis Rubiales a la Cadena Ser lo que pasa en el campo se queda en el campo declaraciones de Javier Tebas a la Cadena Ser mi versión es el silencio fuentes próximas a la Federación cuentan a la SER que te vas está muy nervioso y que hoy ha llegado a faltar al respeto en público a Rubiales en un breve encuentro que han tenido justo antes de la reunión fuentes próximas a la Liga le dicen a la SER que a esa filtraciones sorprendente Iker Rienda ha tenido que poner en su sitio Rubiales en más de una ocasión sabemos además que Tebas se ha sentido ofendido atacado por el presidente Rubiales el resumen es el siguiente mínimos avances solamente técnicos posturas más alejadas que nunca no descartan verse las caras en los tribunales id tienen cita de nuevo el sábado veintisiete de abril jornada de reflexión para todo el país Tebas se ha marchado del CSD por la puerta de atrás y sin hablar rienda a en un comunicado político vacío por lo que la única voz del día es la siguiente la del presidente de la Federación Luis Rubiales

Voz 8 06:54 esto es lo que les digo yo a mi hija cuando le hago la comida cuántos no no lo sé siempre hablar positivo por lo tanto estaremos siempre en la aprobación final

Voz 0231 07:02 la gente no signo pero sin irse nada más que usted siempre he dicho que Javier Tebas no quería sentarse con usted hoy se han sentado ha sido la primera vez la última José va a sentar más Vettel el presidente de la Liga con usted

Voz 8 07:12 en lo que concierne al presidente de la Federación que en este caso no hay ningún problema al contrario en mi obligación sentarme

Voz 15 09:19 si esta mañana ha hablado Quique Setién después del entrenamiento matinal se le preguntaba por lo bien que se han dado vida ha sido entrenador del Betis en el histórico tres cinco de la temporada pasada en el Sánchez Pizjuán empató el del año pasado el Villamarín y este año nuevo volvió a ganar al Sevilla uno cero con el que el gol de Joaquín en el inicio de Liga bueno pues esto de según Setién debe servir para estimular ojo porque al rival al Sevilla le pueda afectar de forma totalmente contraria

Voz 1757 09:46 la realidad es que vamos muy ilusionados con hacer un buen partido estamos en un buen momento Iggy quizá ellos tenga que tener un poco más de temor porque realmente en los tres últimos partidos no nos han podido ganar

Voz 1509 09:59 las palabras de Quique Setién han tenido respuesta hace tan sólo unos minutos rojillo

Voz 16 10:03 ha significado que cuenta hasta cien no quiere responder y menos aún calentarse

Voz 17 10:09 dicho este mediodía Quique Setién el Sevilla pueden

Voz 18 10:11 en el mar

Voz 17 10:13 se More porque no ha ganado los tres últimos derbis dos derrotas y un empate no está de acuerdo con esa apreciación del entrenador del Betis

Voz 3 10:23 noventa y ocho noventa y nueve

Voz 16 10:26 no no te voy a contarlo

Voz 1509 10:29 bueno esto de las ruedas de prensa en cuanto a las novedades cuál es la última hora del Sevilla rojillo

Voz 16 10:34 pues que ha descartado ya de antemano Andre Silva por tanto no estará en la convocatoria que se ofrece mañana mantiene la duda en la portería entre Buckley Juan Soriano aunque ya te adelanto que va a jugar Buckley el checo entrenado bien toda la semana y posiblemente salte al campo con dos puntas tiene

Voz 1509 10:48 el Betis poniendo velas imagino pero el tobillo de canales Florencio

Voz 15 10:51 ah sí es el centro de atención qué duda cabe en el Betis sigue sin ejercitarse con el equipo mañana se va a ver mañana se va a aprobar parece difícil que pueda jugar sí además es bien no es partidario de alinear furia que nos han entrenado durante toda la semana aunque también es verdad que canales para él no es un futbolista más mañana saldremos de dudas respecto a que no le dices bien que tiene aún un par de dudas en el once que pueden tener que ver con la posibilidad de que Bartra se quede fuera desde el inicio y que juegue federal con Mandy Sidney ir con qué Tello jugase también inicialmente como Joaquín esperando en el banquillo

Voz 4 11:23 gracias Florencio gracia rojillo fantástico

Voz 1509 11:26 pido mañana en Carrusel Sevilla Betis aunque el primero de la tarde es el de las cuatro y cuarto Huesca Barça el equipo azulgrana empieza la cuenta atrás hacia el título le vale con sumar diez puntos y mañana en Huesca quiere empezar digamos a descontar aunque en la cabeza de Valverde hizo está pensando más en el próximo martes descansa Messi

Voz 12 11:42 oye absolutamente qué tal muy buenas Messi Busquets Sergi Roberto con molestias en el gemelo Suárez Gerard Piqué que están sancionados son los que se quedan en Barcelona bueno descansar la mayoría de titulares en vistas al partido contra el Manchester United del próximo martes y así lo ha reconocido Ernesto Valverde en rueda de prensa sí es verdad

Voz 0588 12:04 bien apretado porque venimos de un viaje largo deshace en poco tiempo en un partido intenso y los nos espera mañana un partido intenso y el martes otro y si haremos haremos cambios porque es necesario para poder afrontar parte

Voz 19 12:16 un once repleto de suplentes van del filial Ricky Puig Musa baguette y Abel

Voz 1509 12:21 en Huesca ven el partido como uno de los últimos trenes hacia la permanencia Luis Abadía sola

Voz 20 12:26 qué tal Sonia buenas tardes pues el Huesca cuenta con todo el equipo excepto a para recibir al Barça a Francisco va a recuperar Etxeita de Miramón y tiene muchas opciones y dudas para el once es un partido como dices muy complicado pero los oscenses esperan poder coger despistados con la Champions a los de Valverde dar la sorpresa el Huesca tiene una desventaja de seis puntos con la permanencia mañana estará lleno El Alcoraz ni siquiera han salido entradas a la venta al estar el aforo completo por los abonados

Voz 1509 12:49 gracias Luis colista contra líder a las cuatro y cuarto el partido de las seis y media se juegan el Metropolitano Atlético Celta los rojiblancos en cuadros sin apenas jugadores Icon todos hablando de Diego Costa Pedro J

Voz 21 12:59 sí entre otras cosas porque el Comité de Apelación ha desestimado el recurso que ha presentado esta mañana el Atlético de Madrid en el que pedía la nulidad de la sanción por defecto de forma en el proceso y mantiene por tanto los ocho partidos a Diego Costa y el Atlético Madrid va a recurrir al TAD como última opción Diego Pablo Simeone considera excesiva la sanción

Voz 0501 13:17 la sanción me parece exagerada recurrirá para para trabajar en consecuencia luego nosotros creemos más allá de la expulsión en que el redactaron el audio y todas esas cosas que obviamente cuenta fuera de Costa no fue buena consecuencia de sus lesiones

Voz 21 13:33 la costa no estará mañana ante el Celta como tampoco Giménez y Tomás por sanción y le mar Savic Godín que sufre un edema muscular por lesión sólo doce jugadores de campo sí ha entrado Morata aunque todo apunta que Correa va a ser el titular Neuquén y Montero será lo centrales y ha entrado en la lista con cuatro canteranos Gustavo que es el hijo mayor de Paulo Assunçao eh

Voz 1509 13:52 el Celta quiere seguir la escalada aunque mañana no se puede agarrar al príncipe de las bateas pediría a Jacobo OCU Z es baja Iago Aspas Paula Montes

Voz 1694 13:59 qué tal va quiere demostrar que también es capaz de hacer las cosas bien y esa dinámica que ha marcado Yago Aspas que es la ausencia más significativa de los de Wanda Metropolitano de Good es una de las alternativas la más clara que tiene el técnico para sustituir al internacional de Moaña Juste ha quedado en Vigo por decisión técnica Bryce Si yo nunca están lesionados

Voz 1509 14:19 gracias Paula Montes el sábado comienza con el Partido de la Una Espanyol Alavés última hora de los locales Barcelona Elena de Diego muy buenas

Voz 0545 14:27 hola Sonia ocho puntos separan al español de Europa y aunque estaba en los pericos que las opciones de conseguirlo son mínimas las que hay pasan por ganar si al Alavés para ello rubia ha convocado a los mismos dieciocho

Voz 1509 14:37 jugadores que ganaron el último partido contra el Girona

Voz 0545 14:40 quedan fuera de la lista por decisión técnica Hernán Pérez por unas molestias Luis López por sanción por cierto Rubio hoy ha pedido perdón por el incidente del delegado Catón en Montilivi en nombre del club

Voz 1509 14:52 enfrente gracias Elena el alavés que quiere meterse de nuevo en puestos europeos y que además ha empezado a negociar ya Lane la continuidad del técnico la continuidad de Abelardo Kevin Fernández

Voz 1385 15:02 eso es Sonia el martes tuvo lugar la primera reunión

Voz 0231 15:05 por mal entre el Deportivo Alavés Abelardo fueron se traslada uno concrete de renovación negociando porque el deseo de ambas partes es continuar con hablar desde el banquillo para mañana dieciocho convocados vuelve el central Guillermo Mari se caen por sanción Tomás Martín Agirregabiria vamos a ver si mantiene el cuatro cuatro dos vuelve a apostar por el trivote lo que Abelardo tiene claro es que es un partido este viernes contra el Valladolid clave para seguir enganchados a Europa y sobre todo esta semana han trabajado las generalizaciones de cara a portería porque en los últimos tres partidos la media de disparos a portería es de dos por partido

Voz 1509 15:40 gracias que viene esto en cuanto al sábado de Liga en Primera División la jornada ya sabéis se va a cerrar el lunes con el partido de Butarque entre Leganés Real Madrid en el equipo blanco una nueva ausencia por lesión sólo va a perder el capitán Sergio Ramos cuéntanos Javier Herráez muy buenas

Voz 19 15:55 qué tal Sonia si tiene una rotura en el sóleo de su pierna izquierda se pierde partió frente al Leganés y también se a perder el partido frente al Athletic Club de Bilbao el Camero es baja así que tendrán opciones hombres como Varane también Nacho porque no Vallejo recordemos también que en la portería no hizo hoy campo Courtois me cuentan que no tiene gran cosa o casi nada pero Courtois no jugar ese partido si lo haría nuca Zidane o casi seguro Keylor Navas contábamos anoche en El Larguero que los Navas es el portero de Zidane para la próxima temporada el resto también creo que los Navas portero principal

Voz 1509 16:27 por cierto en Javi hay novedades ya se ha firmado el acuerdo para empezar las obras del nuevo Santiago Bernabéu

Voz 19 16:33 sí ventajoso muy ventajoso para el Real Madrid son quinientos setenta y cinco millones de euros en treinta años es decir a treinta millones anuales pero poco a poco van amortizando evidentemente sacando rédito al nuevo Bernabéu que va a ser la joya del Real Madrid

Voz 1509 16:46 gracias Javi hemos repasado todos los partidos del sábado hemos contado la última hora del partido del lunes el Leganés Real Madrid pero claro los queda repasar los partidos del domingo con la lucha por evitar el descenso y dos derbis entre otras cosas muy buenas Iván Álvarez

Voz 1643 17:00 qué tal Sonia buenas tardes uno de esos derbis precisamente cierra el domingo a las nueve menos cuarto Valencia Levante con los de Marcelino a cuatro puntos de la Champions hilos de Paco López con sólo tres dígitos de renta sobre el descenso el otro derbi se juega a las cuatro y cuarto es el guipuzcoano entre Real Sociedad Eibar que tienen la permanencia sellada no mira muy de cerca a Europa el primero del domingo Cell Valladolid Getafe a las doce Los de Sergio están fuera del descenso pero con los mismos puntos que la zona de peligro y los de Bordalás sueñan con su octava jornada consecutiva en Champions después a las dos Athletic Rayo el encuentro de los tres puntos que son los que separan a los vastos de Europa ya los madrileños de la permanencia y los que tampoco tienen asegurada todavía la categoría son Girona Villarreal que se enfrentan a las seis y media con la obligación de puntuar

Voz 1509 17:41 además vuelve la Liga Iberdrola después del parón por los compromisos internacionales por los partidos de la selección vuelve ese pulso por la Liga entre el Atlético de Madrid y el Barça ahora mismo separados por tres puntos si tenemos un fantástico derbi entre Betis y Sevilla Sofía Álvarez hola

Voz 22 17:56 hola qué tal buenas tardes si este fin de semana vuelve la Liga y lo hará con la jornada número veintisiete en la que continúa la lucha por el título liguero el Atlético de Madrid es líder de la clasificación con setenta y dos puntos jugará este domingo a las doce contra el Sporting Huelva Huelva que está en la plena en plena lucha por la salvación y necesita puntuar el Barcelona por su parte recibe recibirá al Málaga que eso ahora mismo colista de la clasificación el sábado a las seis y media además de esta pelea por el título también tendremos un derbi andaluz el sábado algunas enfrentarán el Betis y el Sevilla que se jugara en el Villamarín el Sevilla buscará conquistar el estadio del eterno rival para conseguir había ampliar su distancia con los puestos de descenso

Voz 1509 18:31 esto en cuanto al fútbol pero antes de llegar al menos diez paso rápido por el baloncesto como le al Valencia Basket contra el Alba Berlín alemán

Voz 5 18:37 pues sí acaba llegar al tiempo de descanso en el Mercedes verdadera donde manda Alba de Berlín después de un segundo cuarto muy complicado para Valencia Basket pero que sigue tremendamente equilibrado una última canasta de Will Thomas al descanso Alba de Berlín cuarenta y dos Valencia Basket treinta y nueve

Voz 1509 18:52 llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias Hora veinticinco Deportes aquí en la o no

Voz 25 19:47 Hora veinticinco Deportes

Voz 1509 20:27 muchas cosas que repasar desde ahora hay hasta las nueve de la noche pero hoy es viernes y cada semana a esta hora lo sabe bien Jesús Gallego toca echar un vistazo al fútbol internacional este fin de semana tenemos un partidazo en la Premier y muy posiblemente tengamos campeones en Italia y en Francia buenas tardes Gonzalo Conejo

Voz 16 20:43 muy buenas tardes Sonia pues si dos Ligas podrían decirse este fin de semana la seria y la Liga ligan en Italia la Juve visita a la espalda mañana a las tres de la tarde si gana o empata será campeón mientras que en Francia un partidazo entre los dos primeros clasificados de esta Liga el Lille contra el PSE Jesse los parisinos no pierden serían también campeones además ahora mismo tenemos fútbol en directo en en fin tenemos dos partidos a punto de acabar el billón Amiens que va cero cero están en el descuento y acaba de comenzar el Nantes Lyon a destacar en Italia en la otra liga el Milan Lazio también mañana a las ocho y media otras dos Ligas que nos quedan Inglaterra y Alemania que en Inglaterra ligas tan menos decididas ir mañana hoy perdón en Inglaterra Lester juega contra el Newcastle de Rafa Benítez a las nueve y en la lucha por la Premier el Liverpool el primero con ochenta y dos puntos mientras que el segundo con ochenta pero con un partido menos de fin de semana los Red tienen un partido complicado reciben al Chelsea mientras que los de Guardiola tienen lo encuentro bastante más asequible porque visitan el estadio del Crystal Palace y en la Bundesliga mientras que

Voz 1643 21:41 o gana gracias a la victoria la semana pasada al valle

Voz 16 21:43 eh por cinco goles a cero frente al Dortmund los bávaros llegan a la jornada veintinueve primero con un punto de diferencia

Voz 1643 21:48 sobreros de Fabre mañana a las seis y media el Dortmund Real

Voz 16 21:51 el alma Haití el domingo a las tres y media el Bayern visita al Dusseldorf

Voz 1509 21:54 perfecto Gonzalo repaso al fútbol internacional con Leto pero nos queda todavía mirar a la Segunda División a la categoría de plata porque Óscar Egido no nos lo perdonaría cuáles son las claves de la jornada treinta y cuatro manda Galán

Voz 0419 22:05 pues mañana tenemos el partidazo Osasuna Deportivo encuentro que disputan líder ante el quinto

Voz 1509 22:11 implicado el Dépor llega a Pamplona a siete puntos

Voz 0419 22:13 el ascenso directo y con nuevo entrenador José Luís Martí que el partido se juega a las seis de la tarde y en la sala baja luchando por la permanencia viviremos el Rayo Majadahonda Tenerife los madrileños a siete por encima del descenso hilo chicharreros a cuatro de la zona de peligro para el domingo el Albacete se medirá ante el Elche los locales terceros a un solo punto del ascenso mientras que el Elche pelea en la zona media de la tabla y ojo también con el Córdoba Lugo partido crucial para ambos equipos en su pelea por quedarse en Segunda División íbamos con el resto de partidos para mañana tenemos Málaga Extremadura Almería Nàstic y para el domingo Numancia Mallorca Las Palmas Cádiz y Zaragoza

Voz 1509 22:49 gracias a manda hablamos de gol de el Masters de Augusta del primer torneo grande del circuito mundial estamos en plena segunda jornada creo que está jugando además Sergio García como marcha esta este segundo día Héctor González qué tal Sonia

Voz 26 23:02 bueno pues Sergio García están graves problemas la chaqueta verde dos mil diecisiete está con tres sobre el par en el hoyo siete necesita remontar y al menos recuperar dos golpes de desventaja para pasar el corte y seguir compitiendo mañana el año pasado recordemos tampoco pudo meterse en la segunda fase del torneo también ya eliminado terminaron su participación Chema Olazábal mejor las cosas jarra a Rafa Cabrera el canario con

Voz 0231 23:23 uno bajo par está ya en el hoyo dieciséis

Voz 26 23:25 y el que mejor le marchan las cosas esa home run acaba de empezar su recorrido en el cuarto hoyo sigue en el grupo de cabeza después del tres bajo par de ayer en un día en el que se le vio confiado y sin apenas cometer errores y de momento el golfista vasco está situado a tres golpes del liderato que ostenta ahora mismo el italiano Molinari

Voz 1509 23:42 tenemos en marcha en el Masters de Augusta de golf y tenemos en marcha los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de las Américas de motociclismo así que nos vamos en directo al circuito de Austin cuéntanos Mela Chércoles muy buenas

Voz 27 23:55 bueno Serra a Sonia en estos a los pilotos de Moto tres litera fe nació minuto el final del FT Goss con Canet cuarto curso el mejor de los españoles esta mañana de MotoGP Burlete de los nuestros Márquez ha marcado el mejor crono por delante de Madrid al que se setenta y ocho milésimas en un instante volverán a amistad los pilotos de la y está por ver si mal que llevaron no es por que ha copiado en las filas de Ducati tiene pinta de aquí por eso trastocó sus planes

Voz 1509 24:22 bueno pues esperemos que no trastoque sus planes porque Márquez no conoce otra cosa en el circuito de Austin que no sea la victoria gracias Mela mientras el el Gran Premio de China de Fórmula uno mejor tiempo para el Mercedes de Valters y botas buen primer día para Carlos Sainz hola Manu Franco

Voz 1385 24:35 eh hola muy buenas y botas ha sido el mejor seguido de Sebastián me de Max Verstappen estamos teniendo en cuenta que son tres coches diferentes Mercedes Ferrari y Red Bull Icon Carlos Sainz quizás esto con el Mclaren que es sin duda el mejor puesto al que pudo aspirante el piloto madrileño así que vamos a ver si es que es el último Gran Premio en el que es capaz de terminar primera vez este año en la temporada Carlos I recordemos trabando una o dos anteriores lo hace con

Voz 1509 25:02 malos suele el baloncesto que también tenemos muchos asuntos que repasar porque hoy ha comenzado la Final Four de la Euroliga femenina una Final Four con muchísimo sabor español y mañana empiezan los playoffs al título en la NBA hola Marta Casas a Sonia Lus muy buenas después de mil doscientos treinta partidos de NBA la Liga llega ya por fin a sus rondas finales mañana con los barrios como el principal candidato para revalidar el anillo con Rockets por el oeste Milwaukee Baksi Boston Celtics por el este sin olvidarnos tampoco de los Raptors son los llamados a plantar cara al logro de la bahía en las primeras rondas finales y libre sin Le Bron James desde el año en dos mil seis comienzan mañana esas eliminatorias por el título con los cuatro primeros partidos Philadelphia Brooklyn con las alarmas encendidas en los Sixers por el estado físico de Joel Embid también Toronto Orlando con Marc Gasol e Ibaka Warriors Clippers y Nuggets pairs con Juancho Hernangómez en total van a ser siete los españoles que luchen por el título sólo se ha quedado fuera Willy Hernangómez y como dices fuera de la NBA estamos pendientes de esa Final Four de la Euroliga femenina que se está disputando en Sobrón con cinco españolas Thing

Voz 0231 26:03 con luchando por el título y tres entrenadores

Voz 1509 26:06 los españoles en los banquillos ya conocemos a las primeras finalistas las jugadoras del Dínamo de course de Anna Cruz Matas Saray y Lucas Mondelo que ha ganado al Praga de Leticia Romero y en la otra semifinal la tenemos parada esta el tiempo de descanso manda el Ekaterimburgo de Alba Torrens contra el Sobrón de que era el caso días Marta Casas mañana vamos a decidir y a decidir el ganador de la Vuelta ciclista al País Vasco edición dos mil diecinueve la y chula hoy hemos tenido la penúltima etapa de nuevo victoria germana aunque esta vez ha sido Bud mal que es el nuevo líder de la general veremos qué pasa en la próxima etapa ha hablado de baloncesto de motociclismo de Fórmula uno

Voz 28 26:50 lo de gol de la primera de la según

Voz 1509 26:53 anda de la Liga Iberdrola del conflicto que hay entre te vas y Rubiales por el convenio de coordinación y aunque parezca mentira todavía queda alguna cosa por contar y para eso tenemos a Toni López Toni cuenta los muy buenas

Voz 29 27:03 hola muy buenas lo primero Rafa Nadal ya está en Montecarlo para empezar la temporada de tierra batida de tenis empieza la semana que viene esperemos que le vaya bien como siempre en tierra a Nadal de fútbol sala mañana he pasado amistosos de la selección española en Finlandia a las cuatro mañana a las cuatro ya