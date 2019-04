Sucedió una noche: Leñadores cantarines, publicistas a la greña y el músico de Fellini (14/04/2019)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una nota

Voz 0544 00:05 sí un programa dedicado al mejor

Voz 2 00:07 cine de todos los tiempos

Voz 3 00:12 bueno bueno no

Voz 2 00:22 es mucho

Voz 4 00:31 eh

Voz 5 00:35 eh

Voz 2 00:38 a sucedió una noche un programa producido por cadenas

Voz 6 00:42 si el canal de televisión TCM

Voz 0229 00:48 Don Martí de Pola muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche hoy vamos a tener un programa muy musical por ejemplo vamos a recordar al compositor de las películas de Fellini o de la música de El Padrino

Voz 7 01:00 escucha escucha estoy sintiendo fume

Voz 0229 01:05 a una estrella del cine musical de los años cincuenta Howard Kiel el mayor de los siete hermanos que buscaban novia

Voz 8 01:11 aquellos romanos tenían el mismo problema que hemos conquistado nuevos territorios y las mujeres escaseaban igual

Voz 0229 01:16 la otra estrella musical Doris Day se enfrentará a los excesos de su pareja más resultón

Voz 0419 01:21 Rossi JAXA alguna ley habrá que prohiba cierta clase de diversiones

Voz 0229 01:27 vamos a tener otras muchas cosas pero lo mejor es que empecemos ya mismo y las ballenas descubriendo sobre la marcha

Voz 9 01:33 no buenas

Voz 10 01:36 eh

Voz 11 01:39 el espectáculo está culto de comer pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 12 01:46 un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta la película de TCM

Voz 0229 01:58 comenzamos como siempre apostando por una de las películas que emite el canal la semana que viene hemos elegido Lolita la película de Stanley Kubrick estrenada en mil novecientos sesenta y dos

Voz 13 02:07 eh

Voz 0544 02:11 por la mañana explicaba a sus alumnos norteamericanos los clásicos de la literatura rusa mientras por la noche daba forma a su propio clásico

Voz 12 02:19 me cuente lo la doble personalidad de esta pequeña ni

Voz 0544 02:24 de Vladimir Nabokov se iba a convertir en una de las obras maestras de la literatura contemporánea la primera gran historia de amor del siglo XX como la definió algún crítico

Voz 1406 02:34 las granjas como yo nunca hemos leído un maldito libro le a lo cuente

Voz 0544 02:38 pero también en una de las más escandalosas del siglo aunque la novela se publicó en mil novecientos cincuenta y cinco hasta tres años después no pudo ver la luz en Estados Unidos no era extraño el relato de los amores entre un hombre maduro y una niña era algo fuerte para los convencionalismos de la época

Voz 0419 02:54 sólo queremos decirle el qué

Voz 12 02:58 no creo que eso no sería muy divertido

Voz 0419 03:01 me pregunto qué es lo que haría Kubrick decidió llevarla

Voz 0544 03:03 al cine para evitar las críticas convenció al propio Nabokov para que fuera él mismo quién la convirtiera en guión

Voz 0419 03:10 en fin que le apetezca disertar en nuestro club este es un buen sitio para que pueda escribir

Voz 0544 03:15 Kubrick y Nabokov decidieron hacer algunas concesiones para no topar frontalmente con la censura por ejemplo aumentaron la edad de Lolita de los doce años que tiene en la novela a quince en la película también se incluyeron algunos planos moralizante es como el de los títulos de crédito en el que James Mason pinta las uñas de los pies de Lolita con sumisión Se trataba de sugerir la humillación a la que se veía sometido el protagonista por seguir sus instintos de pedofilia

Voz 12 03:42 en llamar recepción y pide el desayuno inamovible

Voz 0544 03:46 qué es lo que te pide pero sobre todo Kubrick revistió todo la película de un halo romántico no era por tanto la lujuria lo que movía el comportamiento del profesor sino el amor verdadero que siente por la chica

Voz 0419 03:58 ya no Miki precisamente porque te quiero te quiero mucho Lolita

Voz 0544 04:09 actores como Laurence Olivier o David Niven rechazaron el papel de profesor Hamer por miedo a que perjudicar su carrera no así James Mason

Voz 15 04:18 estoy de acuerdo cuando le conviene usted que me trasladé ahora no sería una tontería que fuera una tiene una si es él mismo

Voz 0544 04:24 letras están Seeley Winters y Peter Sellers completaban el reparto por cierto la primera frase que pronunciaba este último hacía un guiño a la anterior película de Kubrick y sus disputas con Kirk Douglas

Voz 6 04:37 no soy Espartaco ha venido usted a liberar a los esclavos

Voz 0544 04:42 para el personaje de Lolita Kubrick vio a muchas aspirantes pero un día viendo un programa de televisión se fijó en una figurante de quince años llamada su Lion decidió que ya sería la protagoniza

Voz 12 04:52 tanto hemos actuado nunca dicen que como saben eso sí hemos hecho una lectura y me han elegida miembro chica

Voz 0544 05:00 ante la imposibilidad de mostrar explícitamente el contenido sexual de la pasión del protagonista Kubrick convirtió todo el proceso de seducción en un juego de insinuaciones miradas y roces los cálidos besos de despedida las exhibiciones

Voz 0419 05:14 o puede que hay tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta cincuenta

Voz 17 05:20 no aquí cuenta hay dos de hay tres cinco

Voz 0419 05:23 dos de los relajado que está sabiendo lo que se traía

Voz 0544 05:25 entre manos el director se llevó el rodaje a Inglaterra lejos de los chismoso es de Hollywood pero aún con un océano de por medio una publicidad escandalosa se fue tejiendo en torno al fin

Voz 12 05:36 en cierto modo esto no es asunto mío pero me siento casi como miembro de la familia por lo que se refiere a bien

Voz 0544 05:42 no está siendo demasiado liberal conecta en Estados Unidos se produjeron protestas y manifestaciones de la Legión Católica de la decencia e incluso se creó un grupo que llevaba el disparatado nombre de comité de oración por el cuerpo y el alma de su Lion

Voz 18 05:55 por qué T aprovechase un pecador por qué te aprovechas de de miles treinta

Voz 0544 06:01 con el estreno de la película las protestas aumentaron en algunos países fue mutilada por la censura y en otros como España fue directamente prohibida no se estrenaría hasta muchos años después

Voz 1406 06:12 ya

Voz 15 06:15 vale

Voz 0544 06:16 pero el cine ganó una vez más la batalla a la intolerancia y la película se convirtió en un clásico de paso el término Lolita que ya había empezado a utilizarse desde que se publicó la novela fue mundialmente ha aceptado a la hora de hablar de las pequeñas ninfas que atraen a los adultos

Voz 19 06:32 no tenía usted una hija con un nombre encantador si era un nombre como son jamón Lolita Lolita eso es diminutivo de Dolores las lágrimas y las eh

Voz 0229 07:00 ahora toca jugar a las películas con otros títulos que también emite TCM la semana que viene

Voz 0544 07:04 ser peluquero es como ser camarero

Voz 20 07:07 pasteleros no es difícil cuando aprendes lo más básico los chicos tienen el rapado corte alemán a cepillo ondulado de punta con tupé el estilo juvenil si de vez en cuando el estilo ejecutivo

Voz 21 07:22 sí sí sí

Voz 22 07:35 sí sí

Voz 21 07:40 eh

Voz 23 07:51 el Rh7 vivió respectivamente y como tales tenemos obligaciones guión que te parezca cruel y raro eso significa estará en la tienda hasta que cierren

Voz 24 07:59 entiendo entonces jugará el hockey a un velatorio son procedimientos operativos normales

Voz 23 08:03 esas diferentes os son obligaciones obligaciones que en ese podían posponer para otro día pero alquilar una peli es innecesario además de ilógico cuando trabajas en un videoclub está viento eh

Voz 0544 08:38 una cirugía plástica

Voz 0538 08:40 que a un hombre como yo al quién alguien podría fastidiar repara siempre ponerle cara de o de mono y haré parecer mayor pero más atractivo haré que parezca que ha vivido he vivido doctor con esto no sentirá ningún droga Le pondré un par de inyecciones que le congelarán la cara

Voz 6 09:26 me dejas dos Nadine te he dicho que este coche esa prueba de muerte verdad sólo que para sacarle todo el partido entonces imprescindibles

Voz 0229 10:20 bueno queréis saber cuántas sabéis acertado pues para empezar teníamos Norton hablando de su oficio peluquero en el hombre que nunca estuvo allí de los hermanos Coen de su banda sonora poníamos la Sonata de Claro de Luna de Beethoven la segunda película era Claire de Kevin Smith aquella película en blanco y negro ambientada en una pequeña tienda autoservicio dialogó oíamos el tema central de la película a cargo del grupo Love Amón freaks la tercera era un clásico del cine negro Humphrey Bogart estaba a punto de hacerse la cirugía estética en la senda tenebrosa y con música de Fraguas y para terminar Kurt Russell mataba con su coche en Death Proof a prueba de muerte la película de Quentin Tarantino en cuya banda sonora está esta canción de Willy de Ville que aún suena de fondo

Voz 25 11:06 ipso Ulises

Voz 2 11:08 TCM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 26 11:14 lo que el cine los mejor es tan difícil será que la gente no

Voz 0544 11:20 esta semana como ocurrió hace unos programas con Maurice Jarre el aniversario que os traemos Se refiere a un músico de cine el pasado miércoles día diez Se cumplieron cuarenta años del fallecimiento de Nino Rota el gran compositor italiano recordado por muchos gracias a la banda sonora de El padrino musical de las películas de Fellini

Voz 27 11:39 dos días

Voz 0229 11:45 las bandas sonoras de Nino Rota conectaban con las raíces musicales italianas más populares prueba de ello son esas melodías tras cómicas festivas y dotadas de una atractiva sencillez combinaban el cine de Fellini

Voz 12 11:56 vas a ir esta noche a la pieza repasa tocar o una evitar las composiciones voy a tocar un trocito a para que me caiga

Voz 0229 12:02 pero también como Sinfonía está Nino Rota aparece vinculado a la tradición romántica italiana

Voz 28 12:07 es como escuchar una música maravillosa Isabel que la próxima melodía y también la siguiente van a ser las más hermosas que es escuchado en tu vida

Voz 0229 12:15 quizá esa faceta de compositor sea menos conocida pero con ella creó grandes obras este es el tema central de la leyenda de la montaña de cristal una película británica de final de los años cuarenta cada pieza está considerada una de las grandes melodías de la música clásica del siglo XX sea interpretado en infinidad de conciertos Nino rotar realizó la mayor parte de su trabajo en su país pero también compuso bandas sonoras para otras cinematografías ajenas a la italiana como el padrino Waterloo a pleno sol o esta otra

Voz 12 12:57 caballeros mañana cruzaremos el diez entrenará hoy hablaremos de paz

Voz 0229 13:03 guerra hay paz en ella el compositor varió su estilo para adaptarse al sinfonismo dramático de Hollywood consiguiendo grandes resultados

Voz 29 13:12 no

Voz 13 13:33 nos dota nació

Voz 0229 13:34 Milán en mil novecientos once era nieto del compositor Giovanni Rinaldi en su casa a las visitas de músicos como Toscanini o Stravinsky eran habituales

Voz 1406 13:43 cuando regresó del colegio me invitó a ir a su casa interpretó Mi vieja Mazo

Voz 0229 13:48 estudió música desde muy pequeño y a los once años ya había compuesto un oratorio de toda su vida a Nino Rota compaginó su trabajo para el cine con su otra faceta de compositor de música clásica

Voz 12 13:59 prince para ver esta ópera no

Voz 0229 14:01 es uno de los mejores Rota compuso óperas música sacra de Palais sinfonías y conciertos en el cine empezó a trabajar en la década de los treinta al principio en comedias intrascendentes

Voz 30 14:12 lo que cuesta cuarenta menos variaciones no te lo doy las caras

Voz 0229 14:22 después de la Segunda Guerra Mundial en cambio apareció vinculado al cine neorrealista que empezaba a imponerse Iker retrataba la difícil Italia de la posguerra

Voz 31 14:30 esto que es el retrato de la familia si yo soy de la brecha

Voz 0229 14:38 dentro del neorrealismo destaca sobre todo su trabajo para Visconti en películas como Rocco y sus hermanos o Noches blancas

Voz 4 14:46 eh

Voz 25 14:58 como rota Talking Visconti había nacido y ambos habían tenido una educación parecida juntos colaboraron en cinco películas decía

Voz 0229 15:07 compositor que Visconti no tenía mucho aprecio por la música cinematográfica que prefería utilizar fragmentos de música clásica y que en todos sus trabajos para él tuvo que pelear duro para que aceptara sus partituras de sus obras para Visconti sin duda la mejor es el gato

Voz 12 15:22 quería Khedira que Bailey conmigo en la próxima designe que si os lo sí que soy un gran bailarín

Voz 0229 15:30 curiosamente no era una partitura escrita inicialmente para el film sino como Sinfonía lo contaba el guionista de la película Suso Chequia tampoco

Voz 4 15:38 no han oro

Voz 0544 15:41 Luchino le dice que su ideal sería contar con una hermosa sinfonía del siglo XIX como banda sonora porque esas sinfonías tienen diferentes movimientos pero a la vez forman un todo entonces Nino le responde pero siguió ya tengo compuesta una sinfonía así Luchino le pide oírla le encanta decide al momento que será la música de El Gatopardo y así fue la música no se hizo para la película ya estaba escrita antes topar boutade prima de líder

Voz 0229 16:29 Rota trabajó también para otros directores italianos como Monicelli Comencini o la situada para Franco Zeffirelli compuso también otra de sus mejores partituras Romeo y Julieta con un bellísimo tema de amor

Voz 0419 16:45 niega tú no han sino de Díez kenianas si yo dejaré de ser una culeta sigo escuchando la obra sólo tu nombre es mi enemigo

Voz 0229 17:20 pero sin duda fue su asociación con Fellini lo más productivo de su carrera lo que le daría más fama dieciséis películas hicieron juntos creando además un sonido propio y recordó

Voz 1406 17:30 sonidos que ya no solemos escuchar comenzar

Voz 0229 17:32 a colaborar a principios de los cincuenta rotas supo adaptarse como nadie al imaginario tan personal el director las melodías melancólicas que describía la triste vida de los personajes de las noches de Cabilia Almas sin conciencia o lastrada que bonito campaña

Voz 33 17:50 sí

Voz 34 17:53 sí

Voz 0419 17:54 por qué no me enseña tocar la trompeta Santano yo aprendo en sequía

Voz 0229 18:11 las aproximaciones al jazz que ponían fondo a las agitadas noches de La dolce vita o el mundo onírico y delirante de Julieta de los espíritus amar u ocho y media

Voz 0544 18:21 yo comprendo hijo lo quieres quieres expresar la confusión que el hombre lleva dentro de sí pero tiene que estar claro tiene que comprenderse sino para qué

Voz 37 18:31 no

Voz 0544 18:35 un

Voz 0229 18:46 me contaba Fellini que el músico no trabajaba casi nunca sobre el guión que se dormía en la sala cuando le mostraban los copió Ennis del rodaje su método de trabajo era sencillo Nino se sentaba al piano y el director iba contándole la película a su manera así el compositor inventaba sus melodías a partir no de las escenas sube el guión sino de las sensaciones que recibía de

Voz 12 19:08 indicaciones moto legal

Voz 0544 19:11 indicaciones muy precisas pero también muy contradictorias melliza quiero motivo alegre pero que sea triste y emotivo clásico pero que sea nuevo un motivo esperanzador pero también patético

Voz 0229 19:23 gracias a Fellini Nino Rota obtuvo también una gran proyección internacional en mil novecientos setenta y dos recibió una llamada desde Hollywood para que compusieron la banda sonora de El Padrino rotas sólo puso una condición a Coppola poder trabajar en Italia

Voz 4 19:38 esto

Voz 0229 19:40 el director viajó a Roma con la película bajo el brazo para que el maestro le pusiera música

Voz 39 19:48 mamá

Voz 40 19:53 no

Voz 0229 19:55 ah

Voz 16 19:56 no

Voz 0229 20:03 esto que escuchamos es una cinta grabada por el propio director que recoge las sesiones de trabajo de Coppola y Nino Rota

Voz 41 20:16 hola a Livni

Voz 0229 20:28 la música triste y nostálgica de una ruta ponía el contrapunto a la violencia que aparecía en la película en grande haciendo el personaje central que interpretaba Marlon Brando proporcionando mayor dramatismo en los momentos clave decía este vals padrino junto al tema de amor se hicieron muy populares

Voz 6 20:44 José

Voz 7 20:47 sintiendo el perfume embriagador

Voz 0229 20:49 la banda sonora fue nominada al Oscar pero a última hora fue descalificada al considerar la Academia de Hollywood que el compositor había utilizado partes de otra melodía suya creada para afortunada una película italiana del año mil novecientos cincuenta y ocho algo por otro lado bastante obvio como podéis escuchar el compositor italiano pudo desquitarse dos años después ganando la estatuilla por la música de El padrino segunda parte compuesta en colaboración con Carmine Coppola padre del director medio de una y otra Nino Rota compuso latín muchos consideran la obra maestra de su trabajo junto a Fellini Amaro Cor o el inolvidable tema de la agradezca que llenaba toda la partitura

Voz 12 21:42 admite chifla la arisca mucho quiere una mujer

Voz 0544 21:45 hola David Cameron nuestra tú tú te lo mejor nata

Voz 6 21:47 cerca habíamos pasado todo el día buscando la melodía adecuada pero no salía nada

Voz 0544 21:52 cuando hoy vamos a dejarlo se me ocurrió un motivo sencillo pero muy evocador y Fellini saltó de su asiento y me dijo es perfecto con esto podemos hacer toda la película tramo tú

Voz 0229 22:17 en sus últimos años de vida Nino Rota aún con pondría dos grandes obras más Ensayo de orquesta de nuevo junto a Fellini y otra de sus escasas incursiones en el cine internacional una película basada en una novela de Agatha Christie Muerte en el Nilo

Voz 6 22:31 yo sé sin la menor sombra de duda quién mató a Madame Doyle a Luis se llama Dan

Voz 0229 22:40 la muerte no en el Nilo sino la del propio Nino Rota les llegó poco después el diez de abril de mil novecientos setenta y nueve poniendo fin así a una de las carreras más notables de la historia de la música cinematográfica

Voz 2 23:11 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 6 23:19 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el Rey

Voz 0544 23:26 el cine vida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando el pasado viernes TCM estrenó en excluir te iba África en cines ciclista un documental de producción propia dirigido por nuestro compañero Juan Zavala que cuenta la aventura que vivieron Isabel Segura hay Carmelo López durante dos años viajando por África con el cine a cuestas gracias a un mecanismo que funcionaba pedales lograban poner en marcha un proyector y así de esa manera tan sencilla las películas llegaron a pueblos y aldeas que nunca habían disfrutado antes de la magia de las imágenes en movimiento este es un pequeño resumen sonoro de este documental que podéis seguir viendo el TCM los próximos días de narrado como toda la película por sus dos protagonistas

Voz 25 24:10 Is asegura Carmelo López

Voz 45 24:18 el viaje llevaba mucho tiempo rondando en nuestras fantasías pero la idea se concretó después de ver una exposición sobre las misiones pedagógicas

Voz 24 24:27 durante la Segunda República las misiones llevaron el cine y la cultura a lugares muy remotos y el fotógrafo José Val del Omar captó miradas que veían cine por primera vez

Voz 45 24:38 sus fotos fueran nuestra inspiración pero para encontrar miradas como aquellas tuvimos que viajar mucho más al sur este es nuestro diario de viaje

Voz 46 24:50 Nos han preguntado muchas veces por qué para que no tenemos respuestas claras pero sabemos que queremos devolver la humanidad y la generosidad que hemos recibido en otros viajes

Voz 12 25:02 y por qué no hacerlo otra vez el ex Carmelo yo soy Isabel

Voz 47 25:06 que formamos un proyecto que se llama fines completa y nuestra idea es viajar en bici en bicicleta

Voz 48 25:13 por recorriendo todo el continente

Voz 0229 25:15 llevando

Voz 47 25:18 es muy especial porque funciona sin necesidad So far lo anda reteles quizás simplemente con una

Voz 10 25:25 fuerza en el pedal del hijo que espera

Voz 11 25:32 pretendemos viajar libres sin prejuicios

Voz 0544 25:36 sin objetivos no tenemos

Voz 11 25:38 expectativas toda nuestra idea es poder llegar a cualquier aldea improvisar sobre la marcha una proyección pero pronto nos damos cuenta de que al menos en Marruecos eso no va a ser fácil a pesar de todo conseguimos hacer algunas sesiones al aire libre en lugares a veces insólitos comunes Agüera donde las murallas se convierten en nuestra pantalla en una aldea en mitad de la nada una familia de pastores Nos acoge durante dos días Nos sentimos en deuda a cambio de su hospitalidad sólo se nos ocurre una cosa ofrecerles una proyección

Voz 24 26:15 a lo largo de las últimas semanas hemos recorrido Mauritania hemos proyectado en centros culturales hospitales y ONGs

Voz 25 26:27 en el proyecto parece ir cobrando sentido por fin en las zonas rurales logramos hacer predicciones al aire libre vamos

Voz 49 26:37 en plena su de este pueblo

Voz 12 26:40 eso sí de que de atrás

Voz 49 26:42 Moritania esperemos que salga bien

Voz 12 26:45 poco a poco desarrollamos una especie de protocolos el primer paso es respetar la jerarquía y la autoridad local

Voz 50 26:52 recibo suelen jefe el pueblo buscando un sitio para para hacerlo definen esta noche

Voz 24 26:58 el siguiente paso es localizar un buen lugar para la proyecto

Voz 12 27:02 tres tres la proyección en

Voz 24 27:05 cada caso adaptamos el repertorio a las circunstancias ofrecemos documentales cine mudo y también películas locales que vamos consiguiendo con los contactos que hacemos a lo largo de la ruta cuando tenemos éxito en un pueblo se corre la voz en las aldeas de la zona

Voz 51 27:21 es como un uno cinco por ciento de la evolución no los franceses estamos con el día hay muchos niños ponemos cortos infantiles nudos que les encantan pasamos después a ellas que estatinas corto que se llama de factor los carteros las pues bajamos a Chaplin como el porque pone otra cosa

Voz 34 27:44 ahora si esto funciona desde hace cien años Chaplin en tiempos de nuestros abuelos y aquí es intemporal

Voz 53 28:03 tú

Voz 24 28:05 a veces no sin cierta sensación de frivolidad hemos tenido la oportunidad de conocer gente que lleva años luchando por cambiar las cosas a su lado que somos nosotros unos privilegiados en busca de aventura que simplemente ofrecen un rato en fin pero puede servir de cine para cambiar aunque sean poco la realidad que le rodea

Voz 54 28:26 en Senegal llegamos a la pequeña aldea de Gandía donde conocemos a Mahamadou con su voz NG Hatay lucha para concienciar a los jóvenes para que no hay ni Mamadou nos propone proyectar cayuco un documental sobre los africanos que tratan de llegar a

Voz 11 28:45 el cine sirve para ver realidades ajenas pero a veces sirve como espejo que refleja las propios en algunas aldeas proyectamos imágenes que acabamos de grabar y al público le gusta te gusta ver seis reconocer sus paisajes es como si la pantalla otorgará una dimensión desconocida a la propia realidad en septiembre de dos mil dieciséis Guinea Conakry

Voz 55 29:08 Maricarmen hace ya un año que está al parecer por una parte parece muchísimo más por otra parte parece que fue ayer poco a pitar pero parece que no me gusta la vida sobre la bici yo no me imagino no me acuerdo cómo era vivirán respectivamente o no lo quiero recordar ayer porque bueno como cada día es diferente cada proyecciones diferentes gente se disfruta como el primer día por eso nuevo cada día

Voz 11 29:42 en las últimas semanas hemos vuelto a llevar el cine a lugares a los que quizás nunca antes había eh

Voz 0544 30:01 nosotros incluso

Voz 34 30:03 va a decir que no hacen más alguna proyección porque solo solo había hombres un par de ocasiones porque la exmujer estaban en casa no nos dejaban salir au o estaban los diablos Del Bosque y las mujeres no puedan salir en otra ocasión que dijimos esto mismo los los chicos se fueron corriendo a traer a sus hermanos a la proyección porque dijimos que si no había chicas no empezaban quisiera extraían se iban extraían de la mano arrastran no

Voz 1406 30:29 nosotros les damos obviamente si querían ver la peli claro que querían

Voz 12 30:33 pero pero la cosa funciona así aquel dieciocho de enero de dos mil diecisiete

Voz 11 30:39 en Kibera un barrio de chabolas de Nairobi de más de un millón de habitantes nos sumergimos en la pobreza con una extraña mezcla de tristeza de espera de la mano de la ONG Cuca más por ellos hacemos varias proyecciones y puede que también en un sitio como éste tenga sentido un rato de

Voz 24 30:55 dieciséis de mayo de dos mil diecisiete veintiún meses de viaje hemos llegado ya a Mozambique

Voz 56 31:01 pues está mujeres Taldea en gane esta bienvenido

Voz 11 31:05 a lo largo de estas semanas y con etapas cada vez más largas

Voz 0544 31:09 vamos cambiando de etnias pueblos y país

Voz 11 31:11 pero vayamos donde vayamos descubrimos que hay cosas que nunca cambian en cualquier sitio Chaplin sigue siendo Chaplin Irati

Voz 0544 31:18 le actas

Voz 4 31:21 es que

Voz 2 31:24 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 13 31:51 no

Voz 10 32:00 ah no

Voz 0544 32:05 no no

Voz 44 32:13 estoy

Voz 10 32:21 sí sí qué tal

Voz 25 32:47 estamos escuchando al club

Voz 0229 32:49 la cantante y actriz británica de los años sesenta con esta canción que cantaba en la película Rebelión en las aulas aquella en la que Sidney Poitier hacía el profesor en una clase de alumnos rebeldes y no dejamos la música porque como os contábamos al principio nuestro siguiente protagonista fue un actor que también cantaba

Voz 6 33:09 dale un título de ello es que mira Enciclopedia curiosa del cine

Voz 0229 33:16 si hace un rato hablábamos del compositor Nino Rota ahora lo vamos a hacer de un actor que se hizo famoso gracias al cine musical ayer trece de abril se cumplió el centenario del nacimiento de jugo Arkin una estrella de Hollywood que tuvo su mejor momento en la década de los cincuenta gracias como decimos a las películas musicales pero que luego en los ochenta vivió una segunda etapa de éxito gracias a la televisión

Voz 59 33:44 sí

Voz 58 33:46 ven ven ven

Voz 0544 33:52 si Fred Astaire dominaba como nadie en los salones sillín Gene Kelly a Sinatra se movían como pez en el agua en las calles el escenario favorito de Howard Kill fueron las praderas decorados del western un género en principio poco propicio para las canciones y el baile

Voz 1406 34:06 a dónde vas con ese abrigo tan raíz me regalos general Tasturco habiendo pertenecido a él tiene cuarta Scully se sentirán muy orgullosos pero ahora no vamos a pelear contra siete Paul

Voz 0544 34:18 Howard Kill medía más de uno noventa y tenía una gran presencia física se dice que en los planos cortos muchas de sus parejas en la pantalla tenían que subirse a un cajón para no quedar fuera de plano además era un actor competente y un galán de corte clásico

Voz 1406 34:33 sí caballeros me complace mucho su admiración pero yo en este momento extremo dice la elocuencia que no escupe cuando

Voz 0544 34:40 pero sobre todo destacaba por su espléndida voz de barítono una voz que fue descubierta por casualidad ya que él nunca había pensado dedicarse al mundo del espectáculo de hecho se ganaba la vida trabajando como mecánico

Voz 25 34:54 como suele

Voz 0229 34:55 estaba con unos amigos escuchando un partido de fútbol en la radio y empezamos a ver con la euforia no tardamos en ponernos a cantar de repente llamó a la puerta una vecina queríamos que venía a quejarse pero resultó que era profesora canto me pidió que cantara para ella yo canté varias canciones el termina me dijo que quería estudiar en el Conservatorio chulo clave

Voz 0544 35:18 a mediados de los años cuarenta Howard Kill empezó a trabajar en distintos espectáculos musicales de Broadway fue suplente del primer actor en Carrusel el musical de Rogers y Hammerstein y pocos meses después consiguió el papel protagonista en otra obra de la famosa pareja de compositores él que debía

Voz 0229 35:37 uno de esos dioses pero estoy nada comparado con un hola adiós

Voz 61 35:48 junto al templo

Voz 0544 35:59 otra Joma fue su primer western musical hubo un momento en el que Kill hizo algo nunca repetido actuaba en ambas obras Oklahoma y Carrusel los mismos días y en teatros diferentes a distintas horas en mil novecientos cincuenta debutó en Hollywood con otro western musical La reina del oeste junto a Betty Hutton un debut con mala suerte ya que durante el rodaje su caballo le cayó encima y le rompió la pierna teniendo que pasar un par de meses inmóvil pero su suerte cambió enseguida unos meses más tarde cuando volvió a subirse esta vez no a un caballo sino a un barco este bar

Voz 38 36:36 aquí termina Albiac

Voz 0544 36:37 era el barco de vapor en el que una compañía de teatro navegaba por el PP en la película Magnolia

Voz 62 36:43 créanme yo tengo un sexto sentido para estas cosas los dos juntos vais a arrebatar al público no lejos van a ser el éxito de todo

Voz 0544 36:51 en este musical ambientado también en escenarios del western coincidió por primera vez con la actriz y cantante Katherine Gray son con la que formaría pareja

Voz 38 37:00 yo podría Bosé Romeu o Elizabeth es hecho o Ladies and I a mí comparativas son los protagonistas de tempestad iba yo pues si es claro

Voz 0544 37:12 es cierto poco tiempo después rodaría juntos el amor nació en París Bésame Kate

Voz 58 37:19 no

Voz 63 37:30 yo aquí claro yo

Voz 0544 37:43 durante los años cincuenta Howard Kill se convirtió en uno de los protagonistas habituales de los musicales de la Metro formó pareja con Esther Williams en un par de películas acuáticas hizo de policía montado del Canadá el ruso Mary o de poeta ante en el Bagdag de Las mil y una noches Kiss Met un extraño en el paraíso

Voz 15 38:01 el cuento quieres por comprármelo en eso pero ya no puedo hacer nada más por hoy era ella supongamos que asciende al rango Demi bien yo me scooters con Alexis podría extenderse y convertirte en algo aún peor de lo que

Voz 0544 38:21 en otro de sus huestes musicales dio vida al mítico White Heat Hitchcock

Voz 0419 38:25 el Salvaje Bill GECA

Voz 1406 38:28 me puede usted tomarme una cinta era Doris Day en el

Voz 0544 38:30 este que así se tituló en España la película en la que la actriz interpretaba a Juanita calamidad actuando metió el único que habría podido llegar a salvo gracias calan pero sin duda la película más popular de Howard Kirk fue esta mella

Voz 38 38:45 como Adán por igual la montaña allí tengo una gran ver una buena Grad tiene una casa un espeso bosque un prado de buen pasto corderos vacas y cincuenta acres de Free sólo le falta una cosa en la que conoces

Voz 0544 38:59 Siete novias para siete hermanos Howard Kill daba vida al mayor de los hermanos leñadores y el que animaba a los otros a que buscaran esposa como él

Voz 8 39:07 aquellos romanos tenían el mismo problema que hemos conquistado nuevos territorios y las mujeres escaseaban igual a sabiendas estaban en su tierra hicieron lo Román fueron allí las cogieron y sanas lleva incluso incapaces de achicar unos viejos romanos es que no sois hermanos míos

Voz 58 39:23 sabe muy bien

Voz 65 39:27 el primer

Voz 1406 39:32 bueno pues va

Voz 58 39:35 en dicho plan

Voz 0544 39:42 los años sesenta trajeron la decadencia del cine musical Howard Kill perdió popularidad aún así siguió trabajando regularmente pero ya no eran lujosos musicales ambientados en el oeste sino simples westerns de serie B como hueco la fuerza de la ley ni siquiera jurados el alcalde coja esa placa me miraré en el césped Varela más no y jurar étnica incluso hizo de indio el asalto al carro blindado junto a John Wayne como el cine no daba mucho de sí regresó a los escenarios durante varios años realizó una gira por todo el mundo cantando con su excompañera Kathryn Gray son las canciones de sus películas pero en esos años Howard Kill también vivió épocas realmente malas épocas en las que sólo encontraba trabajo en pequeños clubs

Voz 1406 40:28 cabarets de mala muerte qué tiene de malo el cabaré que a uno le gusta rumbo los borrachos

Voz 0544 40:33 a finales de los años setenta estaba seguro de que su fama se había evaporado por completo

Voz 15 40:37 me senté sintiéndome desolador puede considerarse un hombre afortunado cuando recibe poco y estaba cansado pues el destino es un algo sin cabe un rompecabezas incomprendidos nombre se encamina hacia donde se decía sin garantías de limpieza

Voz 0544 40:54 pero el destino quiso que alguien se acordara de él para un papelito en una serie de televisión que acabaría haciendo historia y otra vez llevando gorro de vaquero aunque en esta ocasión no se trataba de un western

Voz 66 41:17 Juan

Voz 0544 41:22 algunos ya lo habrán reconocido proclamó Cicala la serie era Dallas Howard Kill firmó en principio para aparecer en dos episodios pero tras la repentina muerte de Jim Davis el actor que daba vida al patriarca de la familia y Wim su personaje Clayton Harlow galo en presencia le casaron con la viuda Irwin Se convirtió esta forma en el padrastro de Jr en uno de los personajes principales de la serie con su fama recuperada gracias a la pequeña pantalla relanzó también su carrera discográfica ya actuó en grandes salas de conciertos por todos

Voz 11 41:54 el mundo de fuera

Voz 0544 42:02 en los últimos años de su vida Howard Kill vivió una segunda juventud profesional no sólo intervenía a menudo en series de televisión sino que protagonizó distintos musicales en Broadway y grabó varios discos se encontraba preparando su libro de memorias cuando falleció en noviembre de dos mil cuatro víctima de un cáncer de colon Howard quien fue incinerado y sus cenizas se dispersaron por varios de sus lugares favoritos que incluían el club de golf Mehr el aeropuerto internacional de Liverpool hígados cara italiana

Voz 58 42:31 no no

Voz 13 42:34 no

Voz 2 42:57 sí se vio y un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 0544 43:03 están obligados

Voz 6 43:06 Sixto se con ellos boli pero yo que he saliendo la vena Conte boli podemos no más muy feliz lo voy yo

Voz 0229 43:55 y aquí tenemos a otro actor de musicales en este caso francés Laurent Maurice Chevalier con este clásico de la película allí Chi zanje cumplir el queda pero llega el momento de nuestro especialista

Voz 25 44:07 Jack Bourbon Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia dice entre risas desfile

Voz 0544 44:17 Tadic hola qué tal amigos a finales de los años cincuenta la Universal unió como pareja de comedia a dos de sus estrellas más en alza por entonces Rock Hudson y Doris Day juntos rodaron tres películas que tuvieron un éxito enorme Confidencias a medianoche pijama para dos no me manden flores eran películas entretenidas y desintoxicarse dirigidas al público de clase media en las que Hudson y Doris llegaban cuando Orosa mente hice decían frases supuestamente procaces que hoy en día harían sonreír aún colegial

Voz 0419 45:01 es que yo con franqueza no resisto la al con una sola copita de champán y me vuelvo completamente irresponsable haría cualquier disparate verás si sin duda usted como químico no comprenden yo estáis

Voz 1406 45:13 posible que haga algo respecto a lo va a intentar

Voz 0544 45:17 de las tres películas que hicieron juntos he elegido la mejor pijama para dos dirigida por del Bertrán en mil novecientos sesenta y uno no es que sea una obra maestra de la comedia pero sí un entretenimiento agradable que te arranca más de una sonrisa que transmite un optimismo difícil de explicar un optimismo que funciona aún hoy en día como contaba Doris Day era una entrevista

Voz 68 45:42 todo el tipo Metheny le mucha gente me escribe me dice y cuando estoy deprimido y con el ánimo por los suelos como una de tus películas y al momento me siento mejor

Voz 1406 45:53 esta es la avenida Meridiana dentro nervioso del mundo de la publicidad aquí en estas colmenas de hierro y cemento nacen las ideas que reciben lo que tenemos que comer que beber que conducir y que fumar y cómo tenemos que vestir unos dormir hiper fumar muchos años antes de que a partir

Voz 0229 46:10 es en la serie de televisión Mad Men pijama para dos Llanos desvelaba los entresijos del mundo de la publicidad en en el mayor de los años sesenta

Voz 1406 46:17 cuando se trata de un nuevo producto señor Webster suelo empezar el lanzamiento con una campaña de saturación en la televisión hay que hacer rodar la bola

Voz 0229 46:26 de hecho los guionistas de la película utilizaron sin saberlo una fórmula publicitaria que después sería muchas veces a en la vida real

Voz 1406 46:33 ver a la estrategia del señor Webster se basa absoluto con el objeto de lograr que la gente hable de Bit pregunta extrañada que

Voz 0229 46:41 es que el argumento de pijama para dos gira entorno a una paradoja vas a ser el precursor de un método que

Voz 1406 46:46 la historia en la avenida Médicis deberás será la más convincente demostración de la fuerza que la publicidad ejerce sobre la gente has estado vendiendo un producto que ni siquiera existe

Voz 44 47:03 Pippa

Voz 0229 47:09 Day roja son son dos publicistas que trabajan para agencias diferentes mientras ella es una profesional rigurosa y honrada él se gana a los clientes llevándose los de juerga

Voz 1406 47:18 le acusa de haberle pirateado el trato con la cera Miller dijo que usted dijo unas copas al señor Miller con chicle eso no es cierto que dice agarrar una kurda ya eran siete las chicas

Voz 0229 47:28 para evitar que una de las chicas gancho con las que Hudson suele trabajar declare en su contra ante el Consejo de publicidad el que exista la convence de que ha logrado quién la elijan como el rostro publicitario de un nuevo producto

Voz 1406 47:40 vamos revelación

Voz 38 47:43 quita

Voz 6 47:45 estáis

Voz 0229 47:47 estos anuncios en realidad son falsos sólo para engañar a la chica pero

Voz 25 47:51 error acaban entiéndase en televisión ahí yo ocurre algo raro

Voz 1406 47:55 pero y todos esos anuncios en la televisión durante todas las eh

Voz 0419 47:58 aún así dijo que hay algo raro aquel por favor concedan un poco más de tiempo y podré demostrar demostrarse

Voz 0229 48:04 Doris Day se lanza entonces a descubrir en qué consiste el nuevo producto mientras Boza son intentará convertir al error en un éxito

Voz 1406 48:12 de lo que queremos que hagan más anuncios de Pipi inmediatamente más anuncios de vid vespertino la cabeza si no hay tal producto Pitt pero lo habrán todas estas personas desean gastar su dinero en VIP es muy justo que sé de dónde lo sacas vamos a inventar

Voz 0229 48:27 pijama parados es una repetición mejorada de la misma fórmula de Confidencias a medianoche la anterior película de la pareja en la que también Doris Day se enamoraba de Rock Hudson mientras él fingía ser otra persona en este caso el inventor del producto misterioso

Voz 0419 48:42 ha firmado contrato con Jerry West porque yo soy de otra y tengo unas ideas realmente extraordinarias para plantar VIP sí que estaré a su disposición día y noche haría lo que fuera para poder conseguir ese contrato

Voz 0229 48:56 después de varios años ejerciendo de Galán de melodrama Rock Hudson se destapó con estas películas como un gran comediante un heredero del mejor Cary gran atractivo seductor y caradura

Voz 1406 49:06 teme una chica de buen tipo en traje de baño y leyendo hojas de afeitar hasta pide el caso le con las chicas veo que obsesiones es que tiene por las checas fui un niño pobre dolor pide no tenía juguetes con que

Voz 0229 49:17 Doris Day por su parte estaba en la cúspide de su carrera tanto como actriz como cantante era la rubia de la sonrisa feliz y la voz angelical la mujer cita ideal de la sociedad bien pensante de la época

Voz 1406 49:29 es una gran cocinera una compañera encantadora y algún día será una buena esposa para un nombre por encima

Voz 0229 49:35 en las tres películas que rodaron juntos el tercero en discordia era Tony Randall que siempre hacía de amigo del protagonista en pijama para dos interpreta a la acomplejado e inseguro dueño de la agencia en la que trabajar

Voz 1406 49:46 a casa tengo buenos motivos para no ir a la sea de primen los empleados dice mi psicoanalista el doctor Melvin que comprende que así ocurra porque también les deprime plan debiera con padecer me usted no sabe la desventaja que ha nacido rico menuda desveló sonreía la gente rica variada y rechazada que dicen la Estatua de la Libertad allí no dice enviarme a tu ricos nos dicen Viana Tous pobres no nos aprecian ni en nuestro país

Voz 0229 50:11 de una curiosidad más del reparto está fue la última película que rodó el gran de aquí un cómico muy famoso de la televisión y el cine en Estados Unidos al que quizá recordáis haciendo de Napoleón y en El gran dictador de Chaplin

Voz 25 50:24 aquí interpreta a uno de los clientes de Rock Hudson es una chica muy atractivo

Voz 1406 50:29 sabe que me gustaría conocerlas la conocen luego tendremos la fiesta con esos gazapos digo esas chicas magnífico eso merece un crack

Voz 44 50:38 yo era VIP

Voz 0229 50:43 Ama parados está llena de diálogos rápidos y divertidos sigue el esquema clásico de la guerra de sexos

Voz 0419 50:49 yo no utilizo mi condición de mujer para cazar con tacos cuando la utiliza yo nunca Submarine

Voz 69 50:55 ya lo tengo marido

Voz 0419 50:58 lo suponía porque hay que suponerle coste porqué uno

Voz 1406 51:01 marido sería un competidor y sólo puede haber un nombre en el mar

Voz 0229 51:05 Re2 equívocos y un cierto toque picante aunque nada que la América más conservadora no pudieran tolerar

Voz 0419 51:11 si quieren que me desastre y fue emocionante

Voz 1406 51:15 el PSOE eso no demuestra nada es como descubrir que puedes entender el fogón pero que no sabe copiar

Voz 0229 51:21 el título mismo de pijama no se refiere a asuntos de cama sino un famoso postre sí con helado piña flan nata y melocotón que estaba muy de moda por entonces la comedia era tan blanca que incluso Doris Day obligó a los guionistas a reescribir una de las escenas para que no pusiera en entredicho su virtud Juanmi al fin se van a la cama lo hacen tras casarse previamente

Voz 1406 51:42 me odias y con razón pero también te ves quererme te has casado conmigo porque usted no es posible oye caro sé que es un rudo golpe para despertar en un motel y casada pero también es la primera vez que me ocurre a mí

Voz 25 51:54 Vista hoy en día llama la atención el colorido pop que tiene la película El Vestuario ya escenografía harían las delicias de la Almodóvar de Mujeres al borde de un ataque de enero qué color tiene

Voz 0419 52:07 y quién tiene el suelo de la cocina Ali yo lo tengo yo tenga en cuenta que todo el mundo no esta artista como Leonardo

Voz 0229 52:15 hay otro hecho que sorprende bastante

Voz 1406 52:18 de Dean

Voz 0229 52:19 alegría y el desparpajo con el que tratan el tema del alcohol casi parece un alegato a su favor

Voz 1406 52:25 qué fue del Consejo de Kroos lo encontró

Voz 70 52:27 claro atrincherado en el tocador de señoras del Radio City Music Hall vuelen y además estaba en el escenario bailando con las coristas ya Magnus son acaban de pescando la playa de Why Kiki

Voz 0544 52:41 Rock Hudson y Doris Day siguieron siendo grandes amigos toda su vida de hecho cuando en mil novecientos ochenta y cinco la actriz estrenó un programa en la televisión titulado los mejores amigos de Doris Day su primer invitado fue Rock Hudson ese programa precisamente fue el que descubrió a los espectadores americanos que Hudson padecía sida su aspecto tan desmejorado su dificultad para hablar o lo desorientado que parecía sacaron a la luz la enfermedad que hasta entonces había ocultado Doris Day lo recordaba así

Voz 34 53:15 mira que quería que fuera mi primer invitado así que le llamé y me dejó allí estaré Puedes contar conmigo

Voz 0229 53:25 todos sus amigos sabíamos que siente podíamos con

Voz 34 53:27 dar con él en la entrevista no hablamos de la enfermedad pero sólo puedo deciros que aquellos días fueron devastadores para mí

Voz 0544 53:36 por fallecería pocos meses después pero nada de eso tiene que ver con pijama para dos rodada en tiempos mucho más felices una comedia optimista divertida y con un mensaje positivo

Voz 1406 53:49 debería decir

Voz 0544 53:51 que disfrute eso era hasta la semana que viene amigo