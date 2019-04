Punto de Fuga: "Mapeando lo desconocido" (13/04/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:05 es curioso que justo cuando nos muestran por primera vez la imagen de algo tan lejano como un agujero negro sepamos que todavía no conocemos bien nuestro propio planeta Jorge hay zonas de nuestro planeta que a estas alturas siguen invisibles para la cartografía tradicional vacíos en los que viven poblaciones olvidadas que necesitan asistencia humanitaria Raquel González buenos días buenas días superan Raquel González ex responsable de Relaciones Internacionales de Médicos Sin Fronteras va de llegar de un gran encuentro en el que por primera vez sea Cartografía do algunas de esas zonas no Raquel es así

Voz 2 00:57 exactamente porque ahí hay todavía efectivamente zonas que no aparecen en esos mapas convencionales que no sabemos lo que hay ahí hemos hecho un encuentro a nivel nacional donde más de cuatrocientas personas catorce facultades y ciudades muchos Hebe inquietos han estado cartografía ando países zonas en el mapa que todavía no tenemos muy poquitos datos

Voz 1667 01:23 cuáles son esas zonas

Voz 2 01:25 pues mira en concreto el último Patón nos hemos centrado en en en Mozambique por todas las consecuencias que está teniendo el ciclón Ida hay para tratar de que la ayuda llegue lo más rápidamente posible pero también hemos Cartografía do zonas de República Democrática del Congo Nigeria y Mali

Voz 1667 01:43 son zonas lo dicho que no estaban en el mapa de los que había muy pocos datos al menos

Voz 2 01:48 exacto digamos que sí que hay fotografías a través de un satélite hay imágenes satelitales de zonas donde estamos trabajando en Mali en República Democrática del Congo pero digamos que eso no está trabajado para explicar donde hay un río donde hay una casa donde un centro de salud donde hay un puente todos estos datos el utilizar esas imágenes que al final es lo que hacemos en un maratón yp ponerle nombre a las cosas esto es una carretera esto es una casa aquí hay un grupo de casas con lo cual todos toda esta información luego nos da en muchísima más rapidez a la hora de estar en terreno y de saber pues que podemos acceder a por esta vía que aquí hay un puente o que aquí hay un grupo de personas

Voz 1667 02:30 ahora me cuentas eso con más detalle cómo lo vais hecho

Voz 1667 03:06 enseguida seguimos conociendo más detalles de esta curiosa iniciativa que nos permite conocer mucho mejor nuestro propio planeta un planeta que hoy por cierto es un lugar mucho mejor ha caído un genocida el responsable de las matanzas de Darfur es Omar al Bashir Chendo

Voz 5 03:25 hoy la Sala I de la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto de Omar Hasan el Bashir presidente de Sudán por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad

Voz 1667 03:37 sí anunciaba el Tribunal Penal Internacional hace diez años la detención de Al Bashir por esas matanzas el ejercito de Sudán Le apartado esta semana del poder aunque eso no significa forzosamente que se garantice la libertad de los ciudadanos hoy vamos a charlar con nuestra corresponsal Nuria Tesón para conocer las claves de la caída de este genocida también escucharemos a un preso de conciencia de amnistía que viene de Venezuela hoy por hoy es que la comunidad internacional más allá del discurso más allá de los funcionamiento más allá de unas canciones que a dar el

Voz 6 04:13 paso importante definitivo

Voz 1667 04:16 Carlos secuestrados del país una intervención militar una interfaz una coalición de una coalición internacional debe darse entre militarmente humanitaria mente no es un tema político es un tema sanitario tienen su cuerpo las marcas de sesenta y cinco perdigón plazos que recibió por parte de las fuerzas estatales en una protesta callejera no es lo peor que ha sufrido este joven Blanca Fernández se llama viene a contarnos en qué punto está la situación de la crisis venezolana os invitamos al teatro la obra Clean City nos cuenta la vida de las limpiadoras inmigrantes en la Grecia a ultra de Amanecer Dorado tres dos

Voz 1513 04:53 ha dicho Olmos treinta hay un momento

Voz 1 04:56 en una en que una de las protagonistas les sea o haga tienes siempre hacer que recuerda una de las reaccionen principales que estamos una vez que termina la obra por parte de un sector del público fue justamente esta oye ahora me doy cuenta de que no sé el nombre de la persona que me hace la limpieza

Voz 1667 05:20 una obra que está recorriendo Europa con éxito Marta García nos va a hablar de ella ahí al final del programa un reencuentro muy especial con un viejo amigo del programa que bien a presentarnos un proyecto muy especial y personal que ha hecho Ponseti Se va por aquí tantos años después luego os explicaremos por qué todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 1667 08:04 estamos hablando con Raquel González responsable de Relaciones Internacionales de Médicos Sin Fronteras una de las organizaciones que ha participado en un gran encuentro en el que Nos estaba contando Raquel se ha dibujado en el mapa zonas de nuestro planeta que desconocía la cartografía tradicional lo hacéis me decía Raquel a través de mapa Atón a ver explícame qué es eso

Voz 2 08:24 bueno al final un mapa Tones un evento colaborativo de personas que se unen para cartografiar de una manera muy intensa un área determinada lo que hacen los voluntarios y voluntarias que trabajan es recoger y apuntar datos de una determinada zona para a partir de esas imágenes vía satélite marcar que es lo que está apareciendo en esas imágenes todo esto está basado en bueno en una especie de plataforma que llamamos Open Street Map que es un mapamundi que sí que ha sido previamente creado por una comunidad de cartógrafos que tiene miles de datos de sitios web aplicaciones para móviles y ahí es donde nosotros si me permitís la la expresión vamos dibujando poniendo nombre a aquello que se ve en estas imágenes

Voz 1667 09:12 al acecho quince maratones en total

Voz 2 09:14 pues que me encuentro en este último encuentro han sido catorce lugares trece ciudades en toda España del norte

Voz 1667 09:21 el sur del Este a lo es déjame dar un dato a los oyentes porque desde que nació esa herramienta que nos comentaba Raquel más de setenta y siete mil voluntarios han Cartografía do más de XXXVIII

Voz 9 09:31 millones de edificios y un millón de kilómetros

Voz 1667 09:34 los de carreteras decíamos Raquel que esto es importantísimo para vosotros no porque os ayude a desplegar esa ayuda humanitaria en en situaciones de emergencia

Voz 2 09:43 exactamente y por poneros un ejemplo que que ahora mismo está muy vivo todavía es con las últimas inundaciones que han afectado el ciclón perdón que ha afectado a a Mozambique mandamos inmediatamente a cuatro cartógrafos porque claro cuando hay una catástrofe natural hay muchas grupos de población que es tal vez están aislados y que hay que acceder a ellos entonces estos cartógrafos ya desde allí en terreno combinando por un lado esas imágenes que tenemos satelitales con la información que también desde allí van dando en tiempo real de Si pues esta carretera está cortada o este puente funciona no realmente eso sí que nos permite a un nivel logístico es decir una mucha mayor rapidez para llegar a las poblaciones y en el caso de que haya epidemias el conocer a través de esta bueno de de de estos datos donde hay núcleos de población no puede haber población nos puede ayudar mucho a la hora de responder a esa epidemia sí

Voz 6 10:42 a los mucho más ágil no

Voz 9 10:45 el despliegue de de vuestros equipos que tiempo

Voz 1667 10:49 de participar en estos en estos maratones porque me hablabas de voluntarios esos que cualquiera

Voz 2 10:53 pues lo bueno es esto lo bueno es que en utilizamos a través de este Open Street Map utilizamos un Software además que es libre

Voz 6 11:02 sí

Voz 2 11:03 todo esto está basado en ese trabajo colaborativo de mucha gente en en Open Street Map hay llamemos lo tareas abiertas que cualquier persona que entra puede entrar en una tarea que está abierta que tienen unos códigos de dice estamos cartografía de esta zona del el oeste de Nigeria y entonces ayer muchas de las personas que vinieron no tenían un conocimiento previo porque es un Software muy fácil que lo que te facilita es el ver esas fotografías que tenemos por satélite

Voz 1667 11:32 yo tengo una fotografía ese acto tienes

Voz 2 11:34 especie de cursor donde tienes que marcar lo que tú crees que es una casa lo que tú crees que es una carretera con lo cual es muy sencillo no hace falta ningún conocimiento previo es digamos como un nivel usuario de manejo de ordenadores una conexión a Internet se puede hacer sin ningún problema

Voz 1667 11:52 el contaba Ace también lo el interesante intercambio no entre esos voluntarios y los cooperantes que ha al fin el están también informando de la situación de muchas zonas mundo que mucha gente desconoce claro

Voz 2 12:03 claro bueno a también en estos maratones lo que siempre es muy interesante es que todas esas comunidades de voluntarios y voluntarias solemos llevar siempre a trabajadores de terreno que ahora a lo mejor están por aquí para que puedan explicar en en directo pues que está pasando en Nigeria o qué está pasando en Mozambique o qué está pasando en esas zonas que vamos a cortar cartografiar para que también la gente entienda la enorme utilidad de todo esto y queda muchas zonas porque bueno pues sí que es cierto que claro si hacemos un zoom o nos metemos en cualquier mapa a través de Internet de Nueva York se sabe hasta dónde está la tienda la alcantarilla ir en tiempo real decía al principio sí sí

Voz 1667 12:46 cada hasta un agujero negro Exactamente

Voz 2 12:49 pero claro si nos vamos a algunas zonas de Malí de África Subsahariana hay zonas que todavía queda mucho por hacer ya sean tienen son zonas en las que vive claro son zonas en las que vive gente son zonas donde no sólo Médicos Sin Fronteras sino otras organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Internacional porque toda esta iniciativa la iniciativa de Mishima

Voz 6 13:13 se formó con

Voz 2 13:15 con Médicos Sin Fronteras con Cruz Roja Internacional con el Open Street Map ir realmente es esta necesidad que tenemos las organizaciones humanitarias de llegar a zonas del planeta donde hay muy poquita información en esos mapas haremos más eh no ha sido el primero este ha sido el más grande que nunca hayan Josetxo no sabíamos metido en un lío así no de de de catorce lugares pero no ha sido el primero ni será el último

Voz 1667 13:44 me decías que queda muchísimo mundo por conocer y mucha gente a la que ayudar así que al lío muchísimas gracias Raquel gracias a vosotros

Voz 10 13:56 sí

Voz 1667 14:02 primero fue Buteflika y esta semana ha caído uno de los mayores genocidas del mundo eso Omar al Bashir responsable de matanzas como la de Darfur

Voz 11 14:11 la franja el Gobierno vino con aviones coches caballos y camellos no podemos luchar contra ellos somos muy pobres

Voz 2 14:19 lo Dios nos puede ayudar nos están matando

Voz 11 14:22 o corremos con unos matan eh

Voz 12 14:27 muchos de los ataques en Darfur se llevan a cabo de una forma coordinada entre el Gobierno sudanés con bombardeos aéreos mientras que las milicias de los yanyauid conducen las ofensivas por tierra con asesinatos destrucción viola

Voz 1 14:40 no

Voz 1667 14:43 son sonidos de aquella matanza allí está que escuchan ahora es la voz de Al Bashir el ejército de Sudán apartado del poder vamos a contaros algo más de él con la ayuda de nuestra corresponsal Nuria Tesón hola Nuria buenos días

Voz 13 14:57 hola buenos días refresquemos la memoria quién es

Voz 1667 15:00 de Omar al Bashir Omar al Bashir tiene setenta y cinco años y eso

Voz 13 15:03 no de los de los dictadores históricos en la región a finales de junio habría cumplido treinta años al frente de Sudán gracias a este golpe de Estado y a las protestas que lo han propiciado no va a ser posible además es el único jefe de Estado que ha sido acusado de crímenes de guerra mientras gobernaba pero sólo ganó a pulso de hecho la Corte Penal Internacional de La Haya ha llegado a emitir dos órdenes de detención internacional contra él desde que llegó al poder en mil novecientos ochenta y nueve tras un golpe de Estado también fue restringiendo libertades poco a poco pero en los últimos años sobre todo Le le han acusado de haber permitido que creciera eh

Voz 2 15:43 la corrupción a convirtiendo swan un país absolutamente

Voz 13 15:45 eh corrupto y además ha sido en en esta última década cuando cuando le han llegado esas acusaciones Eli varios de sus principales ministros han sido criticados por lo que Naciones Unidas ha denominado limpieza étnica en Darfur que es una provincia occidental de Sudán según la propia ONU murieron en ese conflicto en Darfur al menos entre doscientas mil cuatrocientas mil personas y al menos casi tres millones de de sudaneses fueron desplazados cinco años después en dos mil ocho La Haya le acusó de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad aunque les ha servido de muy poco porque Al-Bashir ha seguido visitando países incluyéndose iría Etiopía Libia o Qatar Egipto entre entre otros sin que se cumpliera se llevará a cabo ese arresto hoy esa esa detención además aunque ha sido elegido en las urnas por supuesto es elegido entre comillas en dos mil diez por ejemplo ganó con el sesenta y ocho por ciento de los votos la oposición ha denunció fraudes y los observadores electorales advirtieron de que esos comicios no cumplían los estándares internacionales

Voz 1667 16:50 Nuria cuéntanos qué ha pasado esta semana exactamente cómo se gestado este golpe el golpe lo ya

Voz 13 16:55 se acabó el ejército sudanés que se ha visto forzado a retirar el apoyo a al sátrapa Omar al Bashir después de cuatro meses de protestas es decir cómo

Voz 2 17:03 acaba de ocurrir en Argelia hay como sucedió antes en Egipto

Voz 13 17:06 el ejercito ha accedido a ponerse del lado de los ciudadanos en contra de un gobernante que lleva tres décadas en el poder además muchos de las de los muertos que se han producido durante estas protestas según los propios manifestantes han sido soldados que se han negado a reprimir esas protestas las razones para apear al Al-Bashir de poder no faltan la corrupción rampante el desempleo falta de libertad Zune economía absolutamente desastrosa y esos son precisamente los argumentos que que expresó el ministro de Defensa en el comunicado oficial en el que anunciaba que el Ejército al poder pero además aseguró que este golpee se veía venir desde desde hace tiempo aunque por supuesto el ejercito tiene su propia agenda que se está encargando de no aparecer mucho en los medios de los es muy visible está intentando de alguna manera mantener

Voz 2 17:56 perfil bajo pero bueno

Voz 13 17:59 el Ejército tiene su propia agenda lo estamos viendo en Libia por ejemplo en estos momentos con el mariscal de campo ejecutar intentando convertirse en un nuevo Gadafi o en el Egipto de de sí sí que es con mucho peor de lo que fue Mubarak AUF el ministro de Defensa declarado ya las tu suspensión de la Constitución el paso que dio cuando anunció que se había detenido Omar el Bashir ha declarado también el estado de emergencia para los próximos tres meses y ha dicho que el periodo de transición durará dos años al el cual gobernara un consejo de transición que estaría encabezado por él así que cuidado con los militares e llegando como Salvador reside rogando al poder porque han demostrado con creces que cuando llegan al Gobierno les cuesta mucho soltar el bastón de mando

Voz 1667 18:43 bueno de hecho Nuria los sudaneses no les ha convencido para nada esta solución que el Ejército tome el mando miles de personas han protestado en las calles

Voz 13 18:51 lo que piden sobre todo en estos momentos es un Gobierno civil de transición y la convocatoria de elecciones es difícil porque durante muchos años los partidos políticos estuvieron prohibidos en en Sudán y no cabe duda de que los mejor preparados como ya ocurrió antes también en Egipto tras la revolución de dos mil once son los islamistas pero lo que tienen claro los sudaneses es que piensan seguir en las calles hasta que lo consigan aunque es difícil eh verde que manera van a ser capaces de mantener la

Voz 2 19:20 presión constantemente en las calles

Voz 13 19:23 es por el momento las protestas han estado convocadas y sobre todo lideradas por la asociación unes a las asociaciones de profesionales IED han estado denunciando que en los últimos años la corrupción era sistemática que la situación económica de Sudán era terrible con una inflación rampante ha empeorado especialmente desde el año

Voz 0831 19:43 yo dos mil once cuando se independizó suman

Voz 13 19:46 sur porque la mayor parte de los recursos petrolíferos en Cuéntame en esa zona de encontraban en esa zona del país al separarse se vieron privados de ello con lo cual la inflación se disparó la escasez se extendió a todo el país los grupos de oposición y los ciudadanos han empezado a poco a poco en los últimos años a expresar cada vez más el descontento por la incapacidad que tenía Omar al Bashir para para abordar cualquier queja al respecto o para mejorar las condiciones económicas au para reformar algo en el terreno político y al final pues han conseguido hacerle caer eh pero pero parece que van a seguir presionando por conseguir ese gobierno civil y que no no van a estar dispuestos a aceptar que un militar se ponga al frente no van a aceptar que que militar tome tome el poder

Voz 1667 20:35 muy bien Nuria muchísimas gracias

Voz 13 20:37 a vosotros hasta luego

Voz 1667 20:40 seguirá seguimos con más pero ahora teatro documental que este nuevo reflejo de la realidad hoy se despide de Madrid una obra que habla de la Grecia actual desde el punto de vista de León extranjero Clean City nos muestra la vida de mujeres inmigrantes en la Grecia de Amanecer Dorado Marta García os cuenta más

Voz 14 21:00 me

Voz 1513 21:04 llevan cuatro años como directores artísticos en el Teatro Nacional de Grecia han este Hazas y procuramos partieron de aquel eslogan del partido neonazi Amanecer Dorado que decía que había que limpiar Grecia

Voz 15 21:18 eh City en la idea del climas y Princeton o a nuestro reingreso que en el año dos mil tres la retórica de la derecha estaba algo difundidos el movimiento ha asegurado tiene un discurso muy bueno nazi siempre hablaban a día de evidenciar la ciudad de emigrantes nosotros tomamos abruptamente ese eslogan lanzaban que limpiar la ciudad lo vamos literalmente neoyorquinos conocimos no nos dimos cuenta en realidad la mayoría de los inmigrantes mujeres dicho sea de paso eran practicamente en las que de hecho limpiaban los apartamento limpiaban las casas en Grecia a raíz de ahí with lanzamos empezamos a diseñar la idea de quiso quién

Voz 1513 22:10 sí me Cory sí procuramos suben al escenario en esta obra de teatro documental a quienes de verdad limpia el país a las mujeres que limpian las calles las oficinas las habitaciones de hotel y las casas de los Griegos cinco mujeres en la limpieza cinco mujeres que vuelven a sus trabajos cuando sacaba la función cinco mujeres inmigrantes llegadas de Bulgaria Albania Moldavia y Filipinas hablando de sus problemas

Voz 1 22:34 es como racismo boliviano ciudad los problemas económicos es como está mujeres inmigrantes nos contaban los últimos cinco años de nuestra Asturias

Voz 1513 22:48 a pesar del tono de denuncia no al victimismo ni dramatismo sí mucho humor en Clean City estas cinco mujeres cantan y bailan temas como este de Donna Summer de alguna manera le preguntan al espectador quién es esa persona que limpia tu baño Otto cocina que sabes de su vida tiene hijos tiene sueños manda dinero a su país le gusta lo que hace recuerda su nombre Luis Olmos rinde

Voz 1 23:15 hay un momento en que una de las protagonistas Lady sea o baja de todo tienes siempre que hacer que ellos recuerda una de las reacciones Palace que necesitamos dijo una vez que termina la obra por parte de un sector del público fue justamente está oye ahora me doy cuenta de que no sé el nombre de la persona que me hace la limpieza

Voz 16 23:42 no

Voz 1667 23:46 Pablo Morán Mirka Fernández buenos días pueblo de ella junto bienes del Estado de Mérida en la región de Los Andes en Venezuela como están las cosas allí que sabes de la situación en en tu tierra

Voz 6 23:58 soy de media pero tengo alrededor de cinco años que he estado me capturaron en mi estado por última vez que teme lo suele estar en un calabozo mediante haber estado nunca en agosto de dos años y medio clandestino cuando retornaba a Mérida a pocos días de haber retornado Mérida seguir me capturó es decir que en la media que dejemos la María de hoy Irán Venezuela que tampoco es hora de hoy me preguntas como ésta medios como está Venezuela hay es un desierto está destruida está totalmente en ruinas

Voz 1667 24:39 hoy comparo a Venezuela con el calabozo en el que tú cuántas veces has estado en el calabozo bélica

Voz 6 24:45 no no estuve varios intento pero el último fondos ellos los otro intento que tú de captura Hungría ni siquiera fue en un calabozo fueron cuartel que mantuvieron de la Guardia Nacional Caracas una una actividad quisimos en el dos mil trece

Voz 1667 25:13 la embajada de Cuba

Voz 6 25:15 Caracas eso me costó la tensión una gran Colpisa he pedido un día no voy a entrar al calabozo de golpearon veces allí bueno eso es el salvan no es normal es el pan nuestro en más Manolo correcto no pero eso es normal con todo aquel que piense distinto menos hoy en día

Voz 1667 25:38 bueno ahí iba a contar a los oyentes que tú has sufrido

Voz 6 25:42 sí

Voz 1667 25:44 la la represión directa de las fuerzas estatales tiene sesenta y cinco pero perdió dos en el cuerpo tienes la marca de sesenta y cinco perdigón lazos en el cuerpo tengo muchas marcas en el cuerpo producto de la red

Voz 6 25:58 Versión hay más de sesenta y cinco pregón heridos iría de bala pero también enmarcan el alma no que te que te dejan producto de la de la represión producto de la persecución de encarcelamiento pero hay Venezuela está está marcada o Venezuela sufre la marca la repoblación centralidad tienes más de cinco millones de venezolanos que han huido como una estampida de esta tiranía hay que que están rodeados por el mundo y que están sufriendo y que se les está marcando el alma la familia venezolana está destruida no existe hoy una funeraria en Holanda y evidentemente esa es la base una sociedad una sociedad que que que el chavismo el madurez como Emma llamado socialismo del siglo XXI ha destrozado ha acabado

Voz 1667 26:55 cuando empezó a descarrilar todo Belka Venezuela en absoluto todos los oyentes lo saben no es lo que soy cuando empezó a descarrilar todo hay mucha eh a mí no

Voz 6 27:09 siempre siempre lo creí siempre estuve convencido eso no en chavismo era esto es un proyecto no es que no saben gobernar no es que se robaron todo no es que que que que que han tenido una política yo cada guerra y entonces bueno no invirtieron en el sistema eléctrico y ahora hay apagones el día de anoche hubo un apagón en casi dieciocho estados ya se una o no días atrás tuvimos cinco días Venezuela oscuras que no es que no han invertido en el sistema eléctrico y por eso entonces como han invertido y ya han sido ya

Voz 17 27:45 ha colocado a la a la a las personas que no eran no

Voz 6 27:49 esa es la política ellos bueno Venezuela nuestro niños están comiendo en la basura nuestro nuestros ancianos están muriendo en nuestro abuelo está muriendo en las casas de de de de falta de medicina de falta de alimentos en los hospitales y si hoy el sistema totalitario de régimen durante veinte años acción sistema sistemática o sea eso sistemático en la violación de los derechos humanos hoy por hoy creo que que que son muy poco los regímenes como como el venezolano que te vibrado tanto no derecho humano de manera sistemática durante veinte años

Voz 1667 28:26 a dónde está la salida ahora estamos en esta situación de aparente bloqueo con dos presidentes que reclaman la legitimidad de el volante de Venezuela en estos momentos tan complicados con esta gravísima crisis social en todos los sentidos en en Venezuela

Voz 6 28:47 cuál es la salida mira hay dos cosas que hay que entenderlo primero lo primero es que no existe una rivalidad política hoy en Venezuela no hay dos bandos político no es un sector político y otro sector político que están enfrentados por el poder eso es lo primero hay un sector que es político que es democrático hay un sector que que que que está o que lo compone una diversidad de movimientos sociales de movimiento de partidos políticos y hay un sector que es un que que que que cruzó hace mucho tiempo la raya de de lo que es la política para convertirse una banda criminal no hay una rivalidad de un sector que no está luchando por el poder que está luchando por salvar la vida de la sociedad por salvar a Venezuela por la libertad la democracia y hay un sector que es un que que que es una mafia hoy por hoy que está demostrado en el mundo que encabezan el narcotráfico que te vieran sistemáticamente los derechos humanos que persigue que tortura que matan hoy son más de mil presos políticos que tenemos en los calabozos mensual son más de trescientos los militares que precisa que están por tan sólo respirar es soñar o creer que desconocer otro de reconocer la Constitución es conocer al sistema Maduro está metido en un calabozo esa es la realidad hoy yo estoy acá gracias a gracias Amnistía Internacional gracias me defensa gracias al mundo que que que pidió y que logró rescatar me de de de los calabozos pero hay otros que no lo que no que no no por lo podido lograr que muerto en los calabozos que han asesinado tuvo pregunta preguntas cuál es la salida bueno el primero tienes que que para para para paladares la salida tienes que el trato correcto

Voz 17 30:41 el mundo no puede seguir tratando al al al gobierno de Maduro como como común como como un sector político España no puede seguir tratando reconoció no Maduro como como como una opción política

Voz 6 30:52 entienden sea tienen que ALE

Voz 1667 30:55 España oficialmente ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente que debe conducir el país hacia unas elecciones pero quiero decir al final es pero sigue conduciendo Venezuela acuerdo

Voz 6 31:05 a España reconoce a Guaidó como el presidente ok y quién es el embajador que está siendo o que está funcionando en España es el embajador que nombró presidente Boedo o es el embajador del crimen

Voz 1667 31:19 en cualquier caso en cualquier caso bélica en cualquier caso

Voz 6 31:22 pero pero permíteme en eso en eso hay que ser muy serios entiendes ese a la salida pasa por que la comunidad internacional primero y a cierre la brecha no puede decir siendo cómplices de una tiranía ya veces obviar es el cómplice por omisión ya hay una realidad que hay una crisis humanitaria en Venezuela hay una realidad que la gente no tiene hambre que que la gente tenía hambre no tienen alimentos que la gente no tiene medicinas que está enferma y que ha intentado la comunidad internacional pasaron ayuda humanitaria era un poco suavizar la situación y te la han quemado en la frontera entre ese cuál es la salida las salía hoy por hoy es que la comunidad internacional

Voz 1667 32:10 más allá del discurso más allá de los

Voz 6 32:12 funcionamiento más allá de algunas sanciones decida dar el paso importante definitivo a sacar los secuestrados del país una intervención militar una Inter un una coalición de haber una coalición internacional debe darse entre mareo

Voz 1667 32:29 manera militarmente humanitaria mente

Voz 6 32:32 tema político es un tema humanitario sea hay una población que está muriendo hay una población que está muriendo de hambre que está muriendo de enfermedades pero que también está siendo masacrada hay un Ejército en las calles que andan en moto con franjas rojas con armas largas que llaman colectivo de la paz

Voz 1667 32:54 que son mercenarios que son para los conocemos porque hemos hablado de ellos en el en el programa pero yo lo que quería saber pero yo los ex sufrió en carne propia cierto que ya sufrió en carne propia

Voz 6 33:05 no sólo son venezolanos son rusos son cubanos son de Hizbolá son del LN entonces Venezuela está invadida y cuando Venezuela está invadida como está invadida tú no puedes pedirles que es lo que viene pidiendo a la comunidad internacional es que los venezolanos que que es una sociedad muy joven y políticamente que es una sociedad que no es la de que aquel que no tiene cultura de guerra que una sociedad civil muy pacífica que éste logre levantarse con las manos como hacíamos la estudiante las manos blancas sobrepase hierro que una tiranía

Voz 1667 33:49 Bill que está claro que uno de los puntos débiles del chavismo sin duda es la situación social de del país pero dónde están los puntos débiles en el en el resto aspectos por ejemplo el económico el petróleo es algo que obviamente está pesando mucho en la situación actual de los movimientos que se están registrando en Venezuela tú cómo lo ves eso puede ser realmente al final el petróleo

Voz 6 34:14 que haga caer a Nicolás Maduro mira ya a ellos no producen los que prosiguen hoy a cinco mil barriles diarios en quinientos hay una gran cantidad de sanciones bloqueos que les permite economía pero Nicolás Maduro llegado cayeron jefe Cartel de los Soles sólo jefe del narcotráfico a Latinoamérica se financian con tráfico se se se se financian ingieren al al al chino has sido inversiones tienen los rusos presta muy ya yo no sé si si estoy convencido que no hacía además este ellos están bien ahí no les importa la población ha yo no le importa si tiene si la gente come come por lo tanto en la economía no va a derrocar a Maduro la comunidad internacional ahí este tiene una una una visión erró nada si cree que con nada más con las sanciones nada más con el bloqueo nada más con con los desconocimiento valorar acorralar a Maduro para que es para poder webCT repito son criminales no es un sea no es una dictadura que está en Venezuela porque ideológicamente cree que es lo correcto a Cano

Voz 1667 35:45 me decía es que llevas mucho tiempo fuera de de Venezuela que sabes de los tuyos qué sabes de tu entorno de tu familia de tus amigos

Voz 6 35:52 los que quedaron allí terribles

Voz 17 35:57 muy poco muy poco por por dos razones

Voz 6 36:02 una bueno la la situación no Internet no hay común es muy poco la posibilidad de de comunicarte vía telefónica con ellos au por algún otro medio y lo segundo es porque y por seguridad a ellos la persecución hacia mi persona en persona es algo permanente aun estando en Venezuela sufrido persecución sufra amenazas no sólo por las redes sino telefónicamente entonces yo tengo mucho por por por la vía en mi familia en Venezuela y evidentemente pues eso ha llevado a que a que me aleje un poco no por por su seguridad pero está muy poco se lo que lo que lo que viven fuera el drama de pasar cinco seis siete ocho días sin saber nada en los tuyo tienes uno vamos enferme y no sabes cita si tiene la medicina tienen un buen enferme no sabe si no sabe cómo te vuelve a comunicar con Venezuela todavía está con vida es en la realidad

Voz 1667 37:12 hemos que todo salga bien muchas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga no

Voz 6 37:17 gracias a ustedes por por por por por por el interés pues siempre está pendiente de Venezuela se que que son una gran mayoría de de de españoles Hay en el mundo que están hablando porque bueno horas haga esta situación y también por por paralelo los brazos a todos los que están acá ya sea especial y ya son llamabas pese a que hago Amnistía Internacional es una de las organizaciones creo que más eres en mundo defensa de los derechos humanos yo soy de una realidad palpable de que el trabajo que hacen

Voz 1667 37:52 es un trabajo When igual la pena así que déjame comentar ya que lo comenta es que lo apuntas tú que Amnistía Internacional tiene documentados todos estos casos como el de nuestro invitado en el informe silencio a la fuerza que son habla sobre detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela muchísimas gracias gracias a ustedes donde hoy Mundo Express más exprés que nunca porque ya os decíamos que tenemos a un invitado especial Hunter determinan así que sin perder tiempo os contamos que sigue aumentando la tensión en Libia que a lo largo de estos años ha sido puerto de salida de la inmigración hacia Europa el general Scully faja optar mantiene su ofensiva para intentar controlar la capital Trípoli esta semana el investigador del Real Instituto Elcano High zanja mirad en Hora Veinticinco sobre cómo se puede extender esta tensión a toda la zona del norte

Voz 0831 38:44 áfrica una desestabilización que se extienda todavía más hacia otras zonas del norte de África afectan a todo el Mediterráneo el Mediterráneo occidental sobre todo por distintos motivos allá donde no hay ley orden donde no hay control de fronteras pues lo que hay son vacíos que son aprovechados por todo tipo de contrabando es movimientos puede ser terrorista So de controlando pues pueden ser de de todo tipo de armas de personas de estupefacientes etc

Voz 1667 39:11 qué aguas libias quería viajar el barco Aita Mari un pesquero de la ONG vasca Servicio de Salvamento Humanitario que al igual que el Open Arms estaba esperando permiso del Gobierno para poder rescatar inmigrantes en el Mediterráneo aunque tantas semanas de espera han hecho que cambien de planes a San Sebastián Ginés Pérez Chávarri

Voz 19 39:29 si cambio de planes en el Aita Mari el barco vasco a la espera de que el Ministerio de Fomento le otorgue permiso para prestar labores de socorro en el Mediterráneo Central ha puesto rumbo a Grecia allí en Lesbos desarrollará labores humanitarias con los inmigrantes a los que no pueda atender el Gobierno griego el barco abandonado esta mañana el puerto de Lisboa donde permanecía atracado allí en Portugal ha aprovechado para cambiar de tripulación para pedir el despacho para las islas del Egeo

Voz 1667 39:55 de Argelia ha sido la primera semana de protestas tras el anuncio de elecciones para el próximo cuatro de julio bueno en realidad la primera desde ese anuncio aunque el octavo viernes consecutivo de manifestaciones en la calle corresponsal Sonia Moreno

Voz 20 40:09 a pesar de todos los obstáculos establecidos por la gendarmería para evitar que los argelinos salieran a la calle octavo viernes los ciudadanos volvieron a protestar llenando las calles del centro de Argel y las de muchas otras ciudades del país para exigir la marcha de los gobernantes relacionados con el anterior sistema de Buteflika desde antes de las diez de la mañana se empezaron a concentrar Ciudadanos en el corazón de Argel las miles de personas consiguieron que la policía se retirara del edificio de Correos sin embargo en la plaza de Odín los antidisturbios y utilizarán los cañones de agua a pesar de que los ciudadanos protestaban de manera pacífica

Voz 1667 40:39 ahora un caso que ha provocado una profundísima indignación en Italia es la decisión de un tribunal

Voz 2 40:45 lo que absolvió a dos acusados de una avión

Voz 1667 40:47 son los jueces estimaron que la víctima escuchen era demasiado masculina fea poco atractiva como para ser agredida afortunadamente esta semana se ha ordenado reabrir el caso Roma Joan Solés

Voz 0946 41:00 deberá repetirse el juicio así lo dicta el Tribunal de Casación equivalente a nuestro supremo que

Voz 6 41:05 da traslado de las actuaciones a otra juró

Voz 0946 41:08 ficción la Superior de Justicia de Perú ya todo ello seis años después de la brutal vio en violación de dos bestias a una joven que tras la agresión tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica transfusiones de sangre en un hospital de la costa adriática en primera instancia en el Tribunal Superior regional después los dos delincuentes fueron absueltos porque las tres magistradas del colegio judicial tres juezas nada menos aceptaron dos argumentos de la defensa uno que la mujer había consentido la relación sexual dos que a fin de cuentas era una mujer fea de aspecto masculino para el Supremo italiano ni lo uno

Voz 1667 41:46 ni lo otro es decisivo y recrimina

Voz 0946 41:48 las tres magistradas los elementos irrelevantes y excéntricos sobre el aspecto de la víctima en la sentencia de primer grado y además recrimina también al Tribunal Superior regional que confirmara la absolución sin el necesario hecho probatorio ni una serie ni una seria confrontación crítica del consentimiento de la joven dice la SER ciencia puesto que tras la violación tuvo que ingresar en un hospital es decir aún en el supuesto de una condescendencia de la mujer a la relación sexual que ella niega nada justifica ahí explica la brutal violencia de los dos hombres si es que se les puede llamar a hombres y atención en este sentido el Tribunal Supremo italiano dicta jurisprudencia al considerar violación toda violencia en una relación que pudiera ser consentida la absolución queda anulada el juicio deberá repetirse con un poco de suerte quizás se haga justicia en el plazo de dos años ocho años después de la violación

Voz 1667 42:46 continúan llegando condenas al nuevo Código Penal aprobado por Brunei que castiga por ejemplo con penas de muerte el adulterio yo o la homosexualidad nos va a contar más Suay nada

Voz 21 42:56 si Rooney se ha convertido en uno de los once estados junto Arabia Saudí Irak entre otros que adoptan las área como ley estatal entre las principales medidas que ahora se introducen Se incluye la lapidación por delitos de adulterio la pena capital por blasfemia o apostasía y la flagelación por aborto por otra parte antes de la reforma legislativa la homosexualidad estaba castigado con penas de hasta diez años de cárcel ahora las penas contemplan incluso la lapidación de hecho viendo la deriva fundamentalista que estaba adoptando el país en los últimos años un joven Brunner no transgénero pidió asilo político en Canada temiendo por su vida otro joven homosexual de diecinueve años en unas declaraciones a la agencia Reuters afirmó sentir mucho miedo y declaró que a partir de ahora subida será mucho más complicado

Voz 1025 43:44 anda que no hacía tiempo que no te pasaban por aquí ahora tiene tiene más pecado porque somos vecinos aquí de de parrilla de parrilla directamente final es que por eso te he pedido que vengas C piensa muchas veces lo ayuda Carol he pensado muchas veces lo bien que nos lo pasaríamos contiguo allí contándonos la presidencia de Tram fíjate lo que te imagínate tú tú que nos hablabas de Bush de Bush hay que nos parecía lo peor lo peor Paul imagínate ahora contra me estaría yo y te acuerdas empezábamos con Red Hot no

Voz 22 44:19 haber veo que no te ha ido mal

Voz 1667 44:21 porque has centrado la cabeza ya es pública o libro seis años que gran yo me lo pasaba pipa era igual sí sí sí sí para este programa llenos vamos todas las semanas para que Ponseti unos contará cosas de Estados Unidos cosas locas que pasaba Android la presidencia de de George Bush George Bush algunos años han pasado y como digo hijo Ponseti cuidado viene a que George Bush hijo yo ruido exacta no llevamos tanto tiempo aquí en vuelo diecinueve por nueve una historia

Voz 1 44:51 la basada en hechos reales que sucedió en Estados Unidos

Voz 1025 44:55 cinco diciembre mil novecientos cuarenta y cinco ese día sale un vuelo de entrenamiento desde Ford del al lado de Miami es cinco había no es como decía catorce hombres desaparecen desaparecen sin dejar rastro Estados monta la la misión de rescate más grande de la historia hasta día de hoy con más de trescientos aviones y casi cuarenta y no fueron capaces de encontrar nada veintiún días después de eso el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama telegrama que dice es tan informado mal estoy más vivo de lo que tú piensas si no es así textual yo estoy resumiendo en mano se queda en shock y a partir de ahí empieza esta historia sólo diecinueve que insisto es un es una historia basada en lo que le pasó al vuelo diecinueve verdad claro claro el vuelo diecinueve técnicamente es el primer vuelo que desaparece en el Triángulo de las Bermudas pero hay muchos peros porque el triángulo las bermudas no aparece hasta mil novecientos cincuenta reflejado en la prensa cinco años antes ya vamos mal con el triangular has dicho que era un vuelo de entrenamiento a entrenamiento terminada la Segunda Guerra Mundial el eran tres pilotos eran de los otros dos eran de la Marina las tripulaciones iban completas menos un un hombre que se sintió mal el cabo cosa esa mañana tenía sinusitis a era veterano de guerra herido en Goa mi idea dejaron en tierra el resto salen hacer esa óptima practica para ello serán todos veteranos y con experiencia era ya la después de eso les asignaba a a sus nuevos destinos tenían que volar hacia Bahamas hacer una un bombardeo

Voz 23 46:34 era una especie de practica bombardeo

Voz 1025 46:36 el resto de la practica era de navegación les entra el mal tiempo empiezan a tener un sinfín de problemas y hay una parte clave el instructor que les lleva en un momento dado cree que está encima los cayos en vez de encima de las Bahamas estamos hablando que está cuatrocientos kilómetros fuera de su Fun de donde deberían estar de la ruta

Voz 1667 46:58 bolso o de la ruta lo que tienen que hacer

Voz 1025 47:00 Jean obviamente eso era un error de él y ahí es donde empieza un poco la leyenda el triángulo de las Bermudas ahí que se queda sin ser estropea la brújula ahí empieza a toda esta parte pero hay mucho más y no hay tanto del Triangle las bermudas que eso no quiere decir que no exista triangular bermudas yo siempre lo he dicho yo he pasado volando preventiva Aldeanueva de las Bermudas está mi afición un millón de veces del triángulo las bermudas para nuestros oyentes para si tu arte Si está sentado en la playa por ejemplo en Miami Beach mirando hacia el mar lo lo que tiene es al otro lado del océano es España Europa es bueno pues a la izquierda tienes las Bermudas a la derecha tienes Puerto Rico si cierras en línea recta bermudas con Puerto Rico Miami con Bermudo ahí y Puerto Rico Ése es el triángulo de las Bermudas vale esa es la zona en donde han desaparecido aviones y barcos y donde el misterio continúa en muchísimos yo uno de los aviones no había escuchado en la verdad lo de no poner dinero por descontado pero que habían desaparecido tú tú eres muy aficionada al cine tú has visto alguna vez Encuentros en la tercera fase pero bueno eso Spielberg mucho sí sí sí la la primera imagen que sale de Spielberg en Encuentros en la tercera fase es el vuelo diecinueve que lo encuentra en el desierto de Sonora los cinco aviones que ya también Spielberg había tocado este tema pero más desde la adopción suma que iba a ser no sé lo que pasó realmente son realmente yo pedido al Gobierno de los Estados Unidos después de de cinco años a través de está publicado porque se ha hecho un informe espectacular de quinientas páginas lo que sea Seat sacado lo que se hizo de investigación porque claro tuvieron que intentar explicar al mundo cómo habían perdido en épocas de paz seis aviones y veintisiete hombres y no habían encontrado absolutamente nada tuvo del Gobierno americano que decirle a la opinión pública a los Estados Unidos como había pasado eso y a día de hoy ellos siguen dando este

Voz 17 49:03 de vuelo por por desaparecido por causas que no no

Voz 1025 49:06 tienen como explicar pues ya tiene realmente hay algo más ya tienen ustedes lectura para este fin de semana de todas maneras ahora enseguida hablarás de Vuelo diecinueve en

Voz 24 49:14 entonces los digo yo por favor por favor bueno te dejo que te has empleamos un poco más que ahora es el café con Colin hay compañías que ya formada por ahí y ahora lo estoy en el boleto yo me quedo aquí Grandio gracias un gustazo volver a mi programa porque es tener claro por cierto parte del Audi