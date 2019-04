Raquel González (MSF): "Son zonas que no salen en los mapas. No se sabe lo que hay"

Punto de Fuga Cadena Ser es curioso que justo cuando nos muestran por primera vez la imagen de algo tan lejano como un agujero negro sepamos que todavía no conocemos bien nuestro propio planeta Jorge hay zonas de nuestro planeta que a estas alturas siguen invisibles para la cartografía tradicional vacíos en los que viven poblaciones olvidadas que necesitan asistencia humanitaria Raquel González buenos días buenos días superan Raquel González ex responsable de Relaciones Internacionales de Médicos Sin Fronteras va de llegar de un gran encuentro en el que por primera vez

exactamente porque ahí hay todavía efectivamente zonas que no aparecen en esos mapas convencionales que no sabemos lo que hay ahí hemos hecho un encuentro a nivel nacional donde más de cuatrocientas personas catorce facultades y ciudades muchos Hebe inquietos han estado cartografía ando países hizo unas en el mapa que todavía no tenemos muy poquitos datos

bueno al final un mapa Tones un evento colaborativo de personas que se unen para cartografiar de una manera muy intensa un área determinada lo que hacen los voluntarios y voluntarias que trabajan es recoger y apuntar datos de una determinada zona para a partir de esas imágenes vía satélite marcar que es lo que está apareciendo en esas imágenes todo esto está basado en bueno en una especie de plataforma que llamamos Open Street Map que es un mapamundi que sí que ha sido previamente creado por una comunidad de cartógrafos que tiene miles de datos de sitios web aplicaciones para móviles y ahí es donde nosotros si me permitís la la expresión vamos dibujando poniendo nombre de aquello que se ve en estas imágenes tonos en total pues si tú me encuentro en este último encuentro han sido catorce lugares trece ciudades en toda España del norte al sur del este al oeste déjame dar un dato

de participar en estos en estos maratones porque no lo has de voluntarios su saque cualquiera

pues lo bueno es esto lo bueno es que en utilizamos a través de este Open Street Map utilizamos un Software además que es libre en todo esto está basado en ese trabajo colaborativo de mucha gente en en Open Street Maps hay llamemos lo tareas abiertas que cualquier persona que entra puede entrar en una tarea que está abierta que tienen unos códigos de dice estamos cartografía de esta zona de el el oeste de Nigeria y entonces ayer muchas de las personas que vinieron no tenían un conocimiento previo porque es un Software muy fácil que lo que te facilita es el ver esas fotografías que tenemos por satélite una fotografía exacto tienes una especie de cursor donde tienes que marcar lo que tú crees que es una casa lo que tú crees que es una carretera con lo cual es muy sencillo no hace falta ningún conocimiento previo es digamos como un nivel usuario de manejo de ordenadores una conexión a Internet se puede hacer sin ningún problema

al contaba is también lo el interesante intercambio no entre esos voluntarios y los cooperantes que ha al final están también informando de la situación de muchas zonas del mundo que mucha gente desconoce claro

con Médicos Sin Fronteras con Cruz Roja Internacional Icon el Open Street Map realmente es esta necesidad que tenemos las organizaciones humanitarias de llegar a zonas del planeta donde hay muy poquita información en esos mapas haremos más eh no ha sido el primero este ha sido el más grande que nunca hayan Josetxo no sabíamos metido en un lío así no de de de catorce lugares pero no ha sido el primero ni será el último haremos