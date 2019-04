Así cayó uno de los mayores genocidas de la historia

Omar al Bashir tiene setenta y cinco años y es uno de los de los dictadores históricos en la región a finales de junio habría cumplido treinta años al frente de Sudán gracias a este golpe de Estado y a las protestas que no han propiciado no va a ser posible además es el único jefe de Estado que ha sido acusado de crímenes de guerra mientras gobernaba pero sólo ganó a pulso de hecho la Corte Penal Internacional de La Haya ha llegado a emitir dos órdenes de detención internacional contra él desde que llegó al poder en mil novecientos ochenta y nueve tras un golpe de Estado también fue restringiendo libertades poco a poco pero en los últimos años sobre todo lo le han acusado de haber permitido que creciera eh la corrupción a convirtiéndose en un país absolutamente corrupto y además ha sido en en esta última década cuando cuando le han llegado esas acusaciones Eli varios de sus principales ministros han sido criticados por lo que Naciones Unidas ha denominado limpieza étnica en Darfur que es una provincia occidental de Sudán según la propia ONU murieron en ese conflicto en Darfur al menos entre doscientas mil cuatrocientas mil personas y al menos casi tres millones de de sudaneses fueron desplazados cinco años después en dos mil ocho La Haya le acusó de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad aunque les ha servido de muy poco porque Al-Bashir ha seguido visitando países incluyéndose iría Etiopía Libia o Qatar Egipto entre entre otros sin que se cumpliera se llevará a cabo ese arresto hoy esa esa detención además aunque ha sido elegido en las urnas por supuesto es elegido entre comillas en dos mil diez por ejemplo ganó con el sesenta y ocho por ciento de los votos la oposición ha denunció fraudes y los observadores electorales advirtieron de que esos comicios no cumplían los estándares internacionales

lleva a cabo el ejército sudanés que se ha visto forzado a retirar el apoyo a al sátrapa Omar al Bashir después de cuatro meses de protestas es decir como acaba de ocurrir en Argelia hay como sucedió antes en Egipto el ejército ha accedido a ponerse del lado de los ciudadanos en contra de un gobernante que lleva tres D cada el poder además muchos de las de los muertos que se han producido durante estas protestas según los propios manifestantes han sido soldados que se han negado a reprimir esas protestas las razones para apear al Al-Bashir de poder no faltan la corrupción rampante el desempleo falta de libertad una economía absolutamente desastrosa y esos son precisamente los argumentos que que expresó el ministro de Defensa en el comunicado oficial en el que anunciaba que el Ejército toma al poder pero además aseguró que este golpee se veía venir desde desde hace tiempo aunque por supuesto el Ejército tiene su propia agenda se está encargando de no aparecer eh mucho en los medios de los a muy visible está intentando de alguna manera mantener un perfil bajo pero bueno el que el Ejército tiene su propia agenda lo estamos viendo en Libia por ejemplo en estos momentos con el mariscal de campo ejecutar intentando convertirse en un nuevo Gadafi o en el Egipto de de sí sí que es con mucho peor de lo que fue Mubarak AUF el ministro de Defensa declarado ya las tu suspensión de la Constitución fue el primer paso que dio cuando anunció que se había detenido Omar el Bashir ha declarado también el estado de emergencia para los próximos tres meses y ha dicho que el periodo de transición durará dos años al el cual gobernara un consejo de transición que estaría encabezado por él así que cuidado con los militares e llegando como Salvador reside revocando al poder porque han demostrado con creces que cuando llegan al Gobierno les cuesta mucho soltar el bastón de mando

Voz 4

05:07

lo que piden sobre todo en estos momentos es un Gobierno civil de transición y la convocatoria de elecciones es difícil porque durante muchos años los partidos políticos estuvieron prohibidos en en Sudán y no cabe duda de que los mejor preparados como ya ocurrió antes también en Egipto tras la revolución de dos mil once son los islamistas pero lo que tienen claro los sudaneses es que piensan seguir en las calles hasta que lo consigan aunque es difícil e verde que de manera van a ser capaces de mantener la presión constantemente en las calles por el momento las protestas han estado convocadas y sobre todo lideradas por la asociación se las asociaciones de profesionales que han estado denunciando que en los últimos años la corrupción era sistemática que la situación económica de Sudán era terrible con una inflación rampante ha empeorado especialmente desde el año dos mil once cuando se independizó Sudán del Sur porque la mayor parte de los recursos petrolíferos en cuentan en esa zona de encontraban en esa zona del país el separarse se vieron privados de ello con lo cual la inflación se disparó la escasez se extendió a todo el país los grupos de oposición y los ciudadanos han empezado a poco a poco en los últimos años a expresar cada vez más el descontento por la incapacidad que tenía Omar al Bashir para para abordar cualquier queja al respecto para mejorar las condiciones económicas au para reformar algo en el terreno político y al final pues ha conseguido hacerle caer eh pero pero parece que van a seguir presionando por conseguir ese gobierno civil y que no no van a estar dispuestos a aceptar que un militar se ponga al frente no van a aceptar que que un militar tome tome el poder