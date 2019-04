Vilca Fernández: "Tengo más heridas que los 65 perdigonazos"

Voz 1667 00:00 visca Fernández buenos días buenos días bienes del Estado de Mérida en la región de Los Andes en Venezuela como están las cosas allí qué sabes de la situación en tu tierra

Voz 1 00:10 bueno no no no no vengo de Mérida soy de Mérida pero tengo alrededor de cinco años que que no estoy en mi estado me capturaron enemistados vengo la última vez que teme no suele están calabozo yo he estado nunca la voz de dos años y medio clandestinos cuando retornaba a Mérida a pocos días de haber retornado Mérida se capturó así que el la media que dejen no es la de hoy Irán Venezuela que tampoco es hora de hoy m preguntas como ésta medios como estaba en el suelo hay es un desierto está destruida está totalmente en ruinas vencer a Mérida evidentemente están secuestradas en Hoy yo les puedo de dos años y medio en un en un calabozo a manos de de criminales del régimen yo hoy comparo a Venezuela con el calabozo en el que actúe

Voz 1667 01:16 cuántas veces has estado en el calabozo bélica

Voz 1 01:19 no no estuve varios intento pero el último medio nosotros intentó que tú de captura ni siquiera fue en un calabozo fueron cuartel que mantuvieron de en la Guardia Nacional Caracas una una actividad quisimos en el dos mil trece

Voz 2 01:47 la embajada de Cuba

Voz 1 01:49 Caracas eso me costó la detención una gran golpista hay peligro un día no no llegue a entrar de Cardoso

Voz 1667 01:58 te golpearon dices allí bueno

Voz 1 02:01 eso es el eso es lo normal es el pan nuestro en honor más Manolo correcto no pero eso es normal con todo aquel que piense distinto menos hoy en día

Voz 1667 02:12 bueno le iba a contar a los oyentes que tú has sufrido la la represión directa de la

Voz 1 02:20 las fuerzas estatales tiene sesenta y cinco pero perdigón lazos en el cuerpo tienes la marca de sesenta y cinco perdigón lazos al cuerpo tengo muchas marcas en el cuerpo producto de la represión más sesenta y cinco perdigón heridos irían de mal pero también enmarcan el alma no que te que que te dejan producto de la de la represión producto de la persecución de encarcelamiento

Voz 3 02:49 pero hay Venezuela está

Voz 1 02:51 está marca o Venezuela sufre de la marca la repoblación etcétera realidad tienes más de cinco millones de venezolanos que han huido como una estampida de esta tiranía y que que están rodeados por el mundo y que están sufriendo que se les está marcando el alma la familia venezolana está destruida no existe hoy una futura venezolana

Voz 4 03:15 y ahí

Voz 1667 03:18 evidentemente esa es la base una sociedad y una sociedad que que que el chavismo el madurez mismo el llamado socialismo del siglo XXI ha destrozado ha acabado cuando empezó a descarrilar todo Belka Venezuela en absoluto todos los oyentes lo saben no es lo que es hoy cuando empezó a descarrilar todo Diego Chaib

Voz 5 03:41 a mí no

Voz 1 03:43 siempre siempre lo creí siempre estuve convencido eso no es chavismo era esto es un proyecto no es que no saben gobernar no es que se robaron todo no es que que que que que han tenido una política equipos cada erraba y entonces bueno no invirtieron en el sistema eléctrico y ahora haya apagones y el día de diez anoche hubo un apagón en casi dieciocho estados ya se uno no días atrás tuvimos cinco días Venezuela a oscuras que no es que no han invertido en el sistema eléctrico y por eso entonces como divertido y ya han sido ya han colocado a la a la a las personas que no eran no es es la política ellos sea el sistema socialista del siglo XXI es eso hambre miseria muerte persecución criminalización destruir todo lo que existía la igualdad social que pregona el siglo XXI es una igualdad de pobreza es hacer todas las ya pobres es hacer todas las sociedades me marginal no es una igualado dos uno no esa igualdad social que todos soñamos que todos creemos sólo humano unas José aspira que todos tengamos las mismas oportunidades no ya esa la igualdad que nosotros preparamos el que creemos que todos tengamos oportunidades de crecimiento desarrollo ahí no es que todos pasen hambre es someter a todos iban suela hoy es eso pues Venezuela nuestro niños están comiendo en la basura nuestro nuestros ancianos están muriendo en otros vuelos está muriendo en las casas de de de de falta de medicina de falta de alimento en los hospitales sí sí yo hoy el sistema totalitario del régimen durante veinte años acción sistema sistemático o sea eso sistemático en la violación de los derechos humanos hoy por hoy creo que de que son muy pocos los regímenes como como el venezolano que te vibrado tanto no derecho humano de manera sistemática durante veinte años

Voz 1667 05:44 Bill dónde está la salida ahora estamos en esta situación de aparente bloqueo con dos presidentes que reclaman la legitimidad de el volante de Venezuela en estos momentos tan complicados con esta gravísima crisis social y en todos los sentidos en Venezuela

Voz 1 06:04 cuál es la salida mira hay dos cosas que hay que entenderlo primero lo primero es que no existe una rivalidad política hoy en Venezuela no hay dos bandos políticos no es un sector político y otro sector político que están enfrentados por el poder eso es lo primero hay un sector que es político que es democrático hay un sector que que que que está o que lo compone una diversidad de movimientos sociales de movimiento de partidos políticos y hay un sector que es un que que que que cruzó hace mucho tiempo la raya de lo que es la política para convertirse una banda criminal no hay una rivalidad de un sector que no está luchando por el poder que está luchando por salvar la vida de la sociedad por salvar a Venezuela por la libertad y la democracia y hay un sector que es un que que que es una mafia hoy por hoy que está demostrado en el mundo que encabezan el narcotráfico que te violan sistemáticamente los derechos humanos que persigue que tortura que matan hoy son más de mil presos políticos que tenemos en los calabozos en Venezuela son más de trescientos los militares que precisa que están por tan sólo respirar es soñar o creer que conocer otro de reconocer la Constitución es conocer al sistema Amador están metidos nunca la Bosso esa es la realidad hoy yo estoy acá gracias a Dios gracias Amnistía Internacional una se llame defensa gracias al mundo que que que pidió y que logró rescatar me de de los calabozos pero hay otros que no lo que no lo han podido lograr que muerto en los calabozos que han asesinado está el caso de del concejal Fernando Albán hace seis ocho meses sea hay otros que no que que que por no caer en un calabozo se fueron la clandestinidad fueron masacrados como el caso de Oscar ver es que han salido una foto hace poco es decir hay una realidad que suela y esa realidad y hoy tú me preguntas cuál es la salida bueno el primero tienes que que para para paladares la salida tienes que ha el trato correcto y el mundo no puede seguir tratando al al al gobierno de Maduro como como común como como sector político España no puedo de seguir tratando reconoció no Maduro como como como una opción política en a España

Voz 1667 08:34 que oficialmente ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente que debe conducir el país hacia unas elecciones pero quiero decir al final esto pero sigue conduciendo Venezuela cuero

Voz 1 08:44 en España reconoce a Guaidó como el presidente gay y quiénes el embajador que está siendo o que está funcionando en España es el embajador que nombró presidente Boedo o es el embajador del crimen quién está diplomáticamente actuando en España es el embajador de Carrey que nombró presidente Boedo o es el embajador de la tiranía en todo caso en cualquier caso vuelca en cualquier cajero pero permíteme en eso en eso hay que ser muy serios entiendes ese a la salida pasa por que la comunidad internacional primero el cierre de la brecha no pueden seguir siendo cómplices de una tiranía ya veces obviar es el cómplice por omisión ya hay una realidad que hay una crisis humanitaria en Venezuela hay una realidad que la gente no tiene hambre que que la gente tenía hambre no tienen alimentos que la gente no tiene medicinas que está enferma y que ha intentado la comunidad internacional pasaron ayuda humanitaria es un poco suavizar la situación y te la han quemado en la frontera entre ese cuál es la salida salía hoy por hoy es que la comunidad internacional más allá del discurso más allá de los pronunciamiento más allá de algunas sanciones decida dar el paso importante definitivo a sacar los secuestrados del país una intervino

Voz 1667 10:15 no militar

Voz 1 10:16 una Inter un una coalición de haber una coalición internacional debe darse entre sí

Voz 1667 10:21 ir militarmente humanitaria mente

Voz 1 10:23 temo político es un tema humanitario sea hay una población que está muriendo hay una población que está muriendo de hambre que está muriendo de enfermedades pero que también está siendo masacrada hay un Ejército en las calles oye que andan en motos con franjas rojas con armas largas que llaman colectivo de la paz

Voz 1667 10:46 que son mercenarios que son pagado los conocemos que hemos habló de ellos en el en el programa pero yo lo que quería saber pero yo lo sufrió en carne propia cierto que ya sufrió en carne propia

Voz 1 10:57 no sólo son venezolanos son rusos son cubanos son de Hizbolá son del LN entonces Venezuela está invadida y cuando Venezuela está invadida como está invadida tú no puedes pedirles que es lo que viene pidiendo la comunidad internacional es que los venezolanos que es que es una sociedad muy joven y políticamente que es una sociedad que no es de que aquel que no tiene cultura de guerra que una sociedad civil muy pacífica que éste logre levantarse con las manos como hacíamos la estudiante las manos blancas sobrepase hierro que una tiranía Bill K

Voz 1667 11:41 está claro que uno de los puntos débiles del chavismo sin duda es la situación social de del país pero dónde están los puntos débiles en el en el resto aspectos por ejemplo el económico el petróleo es algo que obviamente está pesando mucho en la situación actual de los movimientos que se están registrando en Venezuela tú cómo lo ves eso puede ser realmente al final el petróleo al que haga caer a Nicolás Maduro

Voz 1 12:10 mira ya a ellos no producen los que prosiguen obviado Ingo mil barriles diarios tan quinientos hay una gran cantidad de sanciones bloqueos que no les permite la economía pero Nicolás Maduro dejó caer jefe Cartel de los Soles sólo jefe del narcotráfico a Latinoamérica se financian pues no se se se se financian ingieren al al los chinos así una inversión Ikea rusos y me presta muy ya yo no sé si si estoy convencido que no es así además este ellos están bien a ellos no les importa la población yo no le importa si tiene si la gente come come por lo tanto en la economía no va a derrocar a Maduro la comunidad internacional ahí esté tiene una una una visión errada si cree que con nada más con las tensiones nada más con el bloqueo nada más con con los desconocimiento valorar acorralar a Maduro para que es para poder esos webCT repito son criminales no es un sea no es una dictadura que está en Venezuela porque ideológicamente cree que es lo correcto

Voz 3 13:34 acá no

Voz 1667 13:37 o es que llevas mucho tiempo fuera de de Venezuela que sabes de los tuyos qué sabes de tu entorno de tu familia de tus amigos

Voz 3 13:44 de los que quedaron allí terribles

Voz 1 13:49 muy poco muy poco por por por dos razones una bueno la la situación no en Internet no hay como es muy poco la posibilidad de de comunicarte vía telefónica con ellos o por algún otro medio lo segundo es porque es por seguridad ellos la persecución hacia mi persona en persona es algo permanente aún estando en Venezuela sufrido persecución amenaza no sólo por las redes sino telefónicamente entonces yo tengo mucho por por por la familia en Venezuela evidentemente pues eso ha llevado a que a que me aleje un poco no por por su seguridad pero sé muy poco se lo que lo que lo que viven fuera el drama de pasar cinco seis siete ocho días sin saber nada en los estudios tienes uno vamos enferme y no sabes citadas irían la medicina tienen una enferme no sabe si no sabes cómo te vuelva a comunicar comenzó era todavía está con vida es en la realidad hemos que todo salga bien muchas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga no grasa opte por por por por por por el interés pues siempre está pendiente de Venezuela se que que son una gran mayoría de de de españoles Hay en el mundo que están hablando porque menos horas haga esta situación y también por por paralela de los brazos a todos los que Tanaka ya sea especial y ya son llamabas pese a que hago Amnistía Internacional eh es una de la organizaciones creo que más seres que en el mundo en defensa de los derechos humanos y yo soy de una realidad palpable de que el trabajo que hacen es un trabajo bueno vale la pena así que