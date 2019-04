Nada más peligroso que un delito subjetivo

Voz 1150

00:03

vale en medio del ruido de una campaña lamentable en que especialmente la derecha quiénes deberían dar ejemplo de buen sentido se deslizan por la vía de las mentiras y los insultos a sus adversarios al tiempo que llevan al juzgado de guardia todo lo que les molesta la Fiscalía General del Estado en una circular pone límites a una figura que sería convertido en un arma arrojadiza contra los adversarios los delitos de odio ya era hora nada hay más peligroso delito subjetivo y el odio como todas las pasiones los sentimientos no es como juzgarlo distinguiendo muy bien entre las palabras y sus efectos de lo contrario se dinamita la libertad de expresión bajar impuestos reducir el gasto público privatizar las pensiones abaratar el despido limitar las estructuras de Estado el programa de Vox satisfacer los liberales más radicales barra libre en economía hay Dios patria familia como marco ideológico cultural y moral autoritario es el nuevo autoritarismo que pretende encuadrar la ciudad ni hay enmascara algunas desigualdades sin freno al servicio del dinero han decido Gran Bretaña y Europa inmolarse juntos es el cuento de nunca acabar nuevo aplazamiento de la fecha del divorcio y nadie garantiza que sea definitivo los ultimátum se revoca la misma velocidad que se pronuncian dejando en cada viraje jirones de autoridad de los dirigentes europeos cada vez hay más razones para sospechar que unos no saben cómo irse los otros no quieren que se vayan busquen una nueva fórmula contractual pero dejen de hacer el ridículo recordaba Sandra León ayer en Barcelona que el secreto la democracia está en el equilibrio entre eficacia y legitimidad la cúspide europea nunca ha ido sobradas legitimidad pero con el Brexit eficacia puede quedar muy tocada